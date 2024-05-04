Тур: 32. Стадион: Сэн-Сэнфорьен. Главный судья: Буке Рюдди
0'
1:0
17' ГолМикаутадзе Жорж
1:1
22' ГолГуйри Амин
44' Желтая карточкаТрюффер Адриен
2:1
45' ГолДиалло Папе
71' Желтая карточкаТраоре Исмаэль
2:2
73' ПенальтиБуриго Бенжамен
75' Желтая карточкаТеате Артур
75' Желтая карточкаЭрей Кристоф
2:3
90' ГолМюинга Арно
90' Красная карточкаМикаутадзе Жорж
90' Желтая карточкаМюинга Арно
90'+12
Ход матча
17'
1:0
22'
1:1
44'
45'
2:1
68'
71'
73'
2:2
75'
75'
90'
2:3
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
2 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 9
-
2 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
299 Количество передач 564
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
29
Эрей
Кристоф
18
Камара
Ламин
25
Атта
Артур
36
Джаллоу
Абли
36
Сейду
Алиду
10
Гуйри
Амин
33
Дуэ
Дезире
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Эрей КристофЗащитник
- Защитник
-
18 Камара ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Атта АртурПолузащитник
-
36 Джаллоу АблиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
39 Куао КоффиЗащитник
-
38 Сане СадибуЗащитник
-
15 Ло АбабакарЗащитник
- Полузащитник
-
14 Сабали ШейхПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Сане ИбуНападающий
-
Главный тренер: Болони Ласло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
36 Сейду АлидуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гуйри АминПолузащитник
-
33 Дуэ ДезиреПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Дуэ ГелаЗащитник
-
23 Омари ВармедЗащитник
- Полузащитник
-
28 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
-
11 Блас ЛюдовикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Мец
Ренн
5 матчей
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
13 матчей
7.7%
30.8%
61.5%
1 победа 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
15.4%
30.8%
53.8%
2 победы 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
0.57
0.67
Среднее время на гол
157
135
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
2.5
1.43
Среднее время на гол
36
63
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.46
1.08
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
61
83
Бомбардиры внутри турнира
Мец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микаутадзе Жорж
|12 (3)
|0.38
|Юдоль Матьё
|3
|0.09
|Джаллоу Абли
|3 (1)
|0.09
|Сабали Шейх
|3
|0.09
|Асоро Йоэль
|2
|0.06
|Траоре Исмаэль
|2
|0.06
|Диалло Папе
|2
|0.06
|Камара Ламин
|1
|0.03
|Ван Ден Керкхоф Кевин
|1
|0.03
|Атта Артур
|1
|0.03
|Ламкель Зе Дидье
|1
|0.03
|Мазиз Юссеф
|1
|0.03
|Элисор Симон
|1
|0.03
|Сане Ибу
|1
|0.03
|Н'Дорам Кевин
|0
|0
|Куао Коффи
|0
|0
|Канде Фали
|0
|0
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюинга Арно
|10 (2)
|0.31
|Буриго Бенжамен
|9 (7)
|0.28
|Террье Мартен
|7
|0.22
|Гуйри Амин
|7
|0.22
|Дуэ Дезире
|4
|0.13
|Блас Людовик
|4 (1)
|0.13
|Салах Ибрагим
|3
|0.09
|Теате Артур
|2
|0.06
|Трюффер Адриен
|1
|0.03
|Ассиньон Лоренс
|1
|0.03
|Доку Жереми
|1
|0.03
|Ву Кристофер
|1
|0.03
|Омари Вармед
|1
|0.03
|Дуэ Гела
|0
|0
|Сантамария Батист
|0
|0
|Матусива Азор
|0
|0
|Ле Фе Энцо
|0
|0
|Йылдырым Бертуг
|0
|0
|Белосьян Женуэль
|0
|0
Карточки
Мец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрей Кристоф
|4
|1
|Сабали Шейх
|5
|0
|Юдоль Матьё
|4
|0
|Н'Дорам Кевин
|4
|0
|Ласло Болони
|4
|0
|Укиджа Александр
|3
|0
|Колин Максим
|3
|0
|Канде Фали
|3
|0
|Жан-Жак Данле
|3
|0
|Камара Ламин
|3
|0
|Траоре Исмаэль
|2
|0
|Тетте Бенджамин
|2
|0
|Асоро Йоэль
|2
|0
|Ван Ден Керкхоф Кевин
|2
|0
|Куао Коффи
|2
|0
|Н'Дюкюиди Жозеф
|2
|0
|Микаутадзе Жорж
|0
|1
|Ло Абабакар
|0
|1
|Мбайе Малик
|1
|0
|Ламкель Зе Дидье
|1
|0
|Джаллоу Абли
|1
|0
|Элисор Симон
|1
|0
|Диалло Папе
|1
|0
|Сане Ибу
|1
|0
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матич Неманья
|7
|0
|Омари Вармед
|5
|1
|Мюинга Арно
|6
|0
|Трюффер Адриен
|5
|0
|Теате Артур
|4
|0
|Ассиньон Лоренс
|4
|0
|Террье Мартен
|2
|1
|Ву Кристофер
|2
|1
|Салах Ибрагим
|3
|0
|Сантамария Батист
|3
|0
|Блас Людовик
|3
|0
|Ле Фе Энцо
|3
|0
|Йылдырым Бертуг
|3
|0
|Дуэ Дезире
|3
|0
|Дуэ Гела
|1
|1
|Буриго Бенжамен
|2
|0
|Матусива Азор
|2
|0
|Гуйри Амин
|2
|0
|Сейду Алиду
|2
|0
|Манданда Стив
|1
|0
|Галлон Готье
|1
|0
|Жюльен Стефан
|1
|0
Результаты матчей
Мец
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Ренн
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
11
7
Мец
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
63% (10)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Ренн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
25
14
Упущенные победы
10
25
Мец
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
28% (9)
50% (16)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
41% (13)
31% (10)
Ренн
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (6)
38% (12)
44% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
25% (8)
41% (13)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
9
6
Волевые победы
27
19
Упущенные победы
21
32
Голы по времени матча
Забито
17
20
11 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
22 Не забивали 22
3
18%
2
10%
1-15
4
24%
4
20%
16-30
4
24%
3
15%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
3
18%
2
10%
61-75
3
18%
6
30%
76-90
Пропущено
25
16
15 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
8
32%
3
19%
1-15
4
16%
2
13%
16-30
3
12%
3
19%
31-45
3
12%
1
6%
46-60
2
8%
3
19%
61-75
5
20%
4
25%
76-90
Забито
17
34
6 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 11
20 Не забивали 17
4
24%
6
18%
1-15
1
6%
5
15%
16-30
1
6%
2
6%
31-45
3
18%
7
21%
46-60
5
29%
29%
6
18%
61-75
3
18%
8
24%
76-90
Пропущено
29
24
13 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 14
4
14%
1
4%
1-15
2
7%
2
8%
16-30
7
24%
7
29%
29%
31-45
7
24%
4
17%
46-60
1
3%
6
25%
61-75
8
28%
4
17%
76-90
Забито
34
54
17 В 1-м тайме 22
17 Во 2-м тайме 32
14 Забивали первыми 17
10 Не забивали 7
7
21%
8
15%
1-15
5
15%
9
17%
16-30
5
15%
5
9%
31-45
3
9%
10
19%
46-60
8
24%
8
15%
61-75
6
18%
14
26%
76-90
Пропущено
54
40
28 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 22
17 Пропускали первыми 12
26 Не пропускали 25
12
22%
4
10%
1-15
6
11%
4
10%
16-30
10
19%
10
25%
31-45
10
19%
5
13%
46-60
3
6%
9
23%
61-75
13
24%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Мец
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Мец - Лилль 1:2 Гавр - Мец 0:1 Мец - Ланс 2:1 Брест - Мец 4:3
Мец - Монако 2:5 Мец - Труа 0:0 Реймс - Мец 2:1 Мец - Клермон 1:0 Нант - Мец 0:2 Мец - Лион 1:2 Монпелье - Мец 3:0 Марсель - Мец 1:1 Мец - Лорьян 1:2 Ницца - Мец 1:0 Мец - Свифт Эсперанж 4:1 Мец - Тулуза 0:1 Мец - Клермон 1:1 ПСЖ - Мец 3:1 Мец - Монпелье 0:1 Мец - Брест 0:1
Ренн
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ренн - Брест 4:5 Нант - Ренн 0:3 Ренн - Тулуза 1:2 Монако - Ренн 1:0
ПСЖ - Ренн 1:0 Страсбург - Ренн 2:0 Ренн - Марсель 2:0 Лилль - Ренн 2:2 Ренн - Лорьян 1:2 Ле Пюи - Ренн 1:3 ПСЖ - Ренн 1:1 Ренн - Милан 3:2 Ренн - Клермон 3:1 Милан - Ренн 3:0 Гавр - Ренн 0:1 Сошо - Ренн 1:6 Ренн - Монпелье 2:1 Лион - Ренн 2:3 Ренн - Марсель 1:1 Ренн - Ницца 2:0
Результаты матчей
Мец
Ренн
Точный счет
0:1
5 раз 31%
1:2
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:5
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
0:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
1 раз 6%
Точный счет
0:1
8 раз 25%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:0
5 раз 16%
0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
4:5
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 41%
0
10 раз 31%
2
6 раз 19%
3
3 раза 9%
1
9 раз 28%
0
8 раз 25%
3
7 раз 22%
2
6 раз 19%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Мец
Ренн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
151
610
106
115
511
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
97
313
511
214
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2210
Больше Меньше
248
923
1517
329
923
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|20
|10
|1
|76 - 29
|70
|2.
|Заявка
|32
|18
|7
|7
|62 - 42
|61
|3.
|0:0 Заявка
|32
|16
|9
|7
|49 - 33
|57
|4.
|Заявка
|31
|15
|10
|6
|45 - 27
|55
|5.
|Заявка
|31
|14
|9
|8
|36 - 25
|51
|6.
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|42 - 34
|49
|7.
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|51 - 43
|45
|8.
|Заявка
|31
|13
|5
|13
|42 - 51
|44
|9.
|Заявка
|31
|11
|11
|9
|47 - 38
|44
|10.
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|38 - 45
|40
|11.
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|45 - 46
|40
|12.
|Заявка
|32
|10
|10
|12
|39 - 42
|40
|13.
|Заявка
|32
|9
|9
|14
|35 - 47
|36
|14.
|0:0 Заявка
|32
|9
|6
|17
|29 - 49
|33
|15.
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|33 - 42
|32
|16.
|Заявка
|32
|8
|5
|19
|34 - 54
|29
|17.
|Заявка
|32
|6
|8
|18
|37 - 63
|26
|18.
|Заявка
|32
|5
|10
|17
|28 - 58
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|29 - 8
|36
|2.
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|41 - 19
|33
|3.
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|28 - 12
|33
|4.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|26 - 14
|30
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|25 - 16
|30
|6.
|0:0 Заявка
|16
|8
|6
|2
|24 - 13
|30
|7.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|19 - 9
|28
|8.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|33 - 25
|24
|9.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 28
|22
|10.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 17
|21
|11.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|20 - 22
|21
|12.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|17 - 17
|20
|13.
|Заявка
|16
|3
|9
|4
|24 - 23
|18
|14.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|21 - 22
|16
|15.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 26
|14
|16.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|21 - 30
|13
|17.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 25
|12
|18.
|0:0 Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 28
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|4
|0
|35 - 10
|37
|2.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|36 - 28
|31
|3.
|0:0 Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 20
|27
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 20
|24
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|17 - 16
|23
|6.
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|19 - 23
|22
|7.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|21 - 23
|22
|8.
|0:0 Заявка
|16
|6
|3
|7
|13 - 21
|21
|9.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 18
|21
|10.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 18
|19
|11.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|22 - 28
|19
|12.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|16 - 19
|19
|13.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|17 - 29
|17
|14.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 25
|15
|15.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|16 - 33
|13
|16.
|Заявка
|16
|1
|9
|6
|16 - 25
|12
|17.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|19 - 26
|11
|18.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 32
|11
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|26 (7)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|17 (3)
|Лион
|Ляказетт Александр
|16 (1)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|15 (2)
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|13 (8)
|Монако
|Закария Денис
|2 11
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 11
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 9
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 9
|Ланс
|Вахи Элю
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мец 2:3 Ренн
Исход игры
Мец
17.1% (20)
Ничья
25.6% (30)
Ренн
57.3% (67)
Тотал 2.5
Больше
45.69% (53)
Меньше
54.31% (63)
Обе команды забьют
Да
68.97% (80)
Нет
31.03% (36)
Популярный счёт
1:2 Ренн
34.2% (40)
1:1 Ничья
23.9% (28)
0:1 Ренн
19.7% (23)
2:1 Мец
7.7% (9)
1:0 Мец
6% (7)
2:0 Мец
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
0:2 Ренн
1.7% (2)
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