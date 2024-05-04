Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Мец

47' Мюинга Арно не смог попасть в створ ударом издали

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Г О О О О Л - Диалло Папе забивает с правой ноги!

45' Микаутадзе Жорж из команды Мец своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

45' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Трюффер Адриен получает желтую карточку за нырок

44' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Трюффер Адриен нырнул в штрафной. Спорно!

43' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Ренн

42' Удар от ворот произведет Мец

40' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Мец

39' Удар от ворот произведет Ренн

39' Матч возобновлен

38' Траоре Исмаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Джаллоу Абли не смог попасть в створ ударом издали

37' Камара Ламин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

33' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Матч возобновлен

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Хорошую попытку сделал Буриго Бенжамен . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Гуйри Амин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Террье Мартен пробует нанести удар издали, но Александр Укиджа держит все под контролем

27' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

25' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Ренн будет все-таки засчитан.

23' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Ренн

22' Г О О О О Л - Гуйри Амин наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

22' Террье Мартен из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Хорошую попытку сделал Буриго Бенжамен . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Буриго Бенжамен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Манданда Стив плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

17' Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Микаутадзе Жорж из команды Мец

17' Джаллоу Абли создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Террье Мартен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Удар от ворот произведет Мец

15' Гуйри Амин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Удар от ворот произведет Мец

12' Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе

12' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Сейду Алиду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Мюинга Арно пробует нанести удар издали, но Александр Укиджа держит все под контролем

10' Идет дождь, трудные условия для игроков.

10' Буриго Бенжамен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Игрок из команды Ренн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

8' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Удар от ворот произведет Мец

6' Матусива Азор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Гуйри Амин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Канде Фали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Ренн начинает с центра поля