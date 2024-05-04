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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Буке Рюдди
Мец
2:3
Конец матча
Ренн
0'
1:0
17' Гол
Микаутадзе Жорж
1:1
22' Гол
Гуйри Амин
44' Желтая карточка
Трюффер Адриен
2:1
45' Гол
Диалло Папе
71' Желтая карточка
Траоре Исмаэль
2:2
73' Пенальти
Буриго Бенжамен
75' Желтая карточка
Теате Артур
75' Желтая карточка
Эрей Кристоф
2:3
90' Гол
Мюинга Арно
90' Красная карточка
Микаутадзе Жорж
90' Желтая карточка
Мюинга Арно
90'+12

Ход матча

17'
Микаутадзе Жорж
(Джаллоу Абли)
1:0
22'
1:1
Гуйри Амин
(Террье Мартен)
44'
 
Трюффер Адриен
45'
Диалло Папе
(Микаутадзе Жорж)
2:1
60'
 
Ле Фе Энцо
Террье Мартен
68'
 
Дуэ Гела
Сейду Алиду
68'
 
Йылдырым Бертуг
Гуйри Амин
71'
Траоре Исмаэль
 
73'
2:2
Буриго Бенжамен
75'
 
Теате Артур
75'
Эрей Кристоф
 
84'
Ван Ден Керкхоф Кевин
Джаллоу Абли
 
87'
Жан-Жак Данле
Атта Артур
 
87'
Сабали Шейх
Камара Ламин
 
87'
Ламкель Зе Дидье
Диалло Папе
 
87'
 
Салах Ибрагим
Дуэ Дезире
90'
2:3
Мюинга Арно
(Йылдырым Бертуг)
90'
Микаутадзе Жорж
 
90'
 
Мюинга Арно

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 2 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 9
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 299 Количество передач 564
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Мец 17.1% (20)
X 25.6% (30)
Ренн 57.3% (67)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Укиджа
Александр
2
Колин
Максим
8
Траоре
Исмаэль
29
Эрей
Кристоф
5
Канде
Фали
18
Камара
Ламин
6
Н'Дорам
Кевин
25
Атта
Артур
36
Джаллоу
Абли
10
Микаутадзе
Жорж
7
Диалло
Папе
30
Манданда
Стив
36
Сейду
Алиду
4
Ву
Кристофер
5
Теате
Артур
3
Трюффер
Адриен
14
Буриго
Бенжамен
6
Матусива
Азор
10
Гуйри
Амин
33
Дуэ
Дезире
9
Мюинга
Арно
7
Террье
Мартен
Мец
4-3-3
Ренн
4-4-2

История личных встреч

Мец
Ренн

5 матчей

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

13 матчей

7.7%
30.8%
61.5%
1 победа 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

15.4%
30.8%
53.8%
2 победы 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
5:1
Л1
6:1
Л1
0:3
Л1
1:3
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
1:1

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.57
0.67

Среднее время на гол

157
135

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

2.5
1.43

Среднее время на гол

36
63

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.46
1.08

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

61
83

Бомбардиры внутри турнира

Мец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микаутадзе Жорж 12 (3) 0.38
Юдоль Матьё 3 0.09
Джаллоу Абли 3 (1) 0.09
Сабали Шейх 3 0.09
Асоро Йоэль 2 0.06
Траоре Исмаэль 2 0.06
Диалло Папе 2 0.06
Камара Ламин 1 0.03
Ван Ден Керкхоф Кевин 1 0.03
Атта Артур 1 0.03
Ламкель Зе Дидье 1 0.03
Мазиз Юссеф 1 0.03
Элисор Симон 1 0.03
Сане Ибу 1 0.03
Н'Дорам Кевин 0 0
Куао Коффи 0 0
Канде Фали 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюинга Арно 10 (2) 0.31
Буриго Бенжамен 9 (7) 0.28
Террье Мартен 7 0.22
Гуйри Амин 7 0.22
Дуэ Дезире 4 0.13
Блас Людовик 4 (1) 0.13
Салах Ибрагим 3 0.09
Теате Артур 2 0.06
Трюффер Адриен 1 0.03
Ассиньон Лоренс 1 0.03
Доку Жереми 1 0.03
Ву Кристофер 1 0.03
Омари Вармед 1 0.03
Дуэ Гела 0 0
Сантамария Батист 0 0
Матусива Азор 0 0
Ле Фе Энцо 0 0
Йылдырым Бертуг 0 0
Белосьян Женуэль 0 0

Карточки

Мец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрей Кристоф 4 1
Сабали Шейх 5 0
Юдоль Матьё 4 0
Н'Дорам Кевин 4 0
Ласло Болони 4 0
Укиджа Александр 3 0
Колин Максим 3 0
Канде Фали 3 0
Жан-Жак Данле 3 0
Камара Ламин 3 0
Траоре Исмаэль 2 0
Тетте Бенджамин 2 0
Асоро Йоэль 2 0
Ван Ден Керкхоф Кевин 2 0
Куао Коффи 2 0
Н'Дюкюиди Жозеф 2 0
Микаутадзе Жорж 0 1
Ло Абабакар 0 1
Мбайе Малик 1 0
Ламкель Зе Дидье 1 0
Джаллоу Абли 1 0
Элисор Симон 1 0
Диалло Папе 1 0
Сане Ибу 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матич Неманья 7 0
Омари Вармед 5 1
Мюинга Арно 6 0
Трюффер Адриен 5 0
Теате Артур 4 0
Ассиньон Лоренс 4 0
Террье Мартен 2 1
Ву Кристофер 2 1
Салах Ибрагим 3 0
Сантамария Батист 3 0
Блас Людовик 3 0
Ле Фе Энцо 3 0
Йылдырым Бертуг 3 0
Дуэ Дезире 3 0
Дуэ Гела 1 1
Буриго Бенжамен 2 0
Матусива Азор 2 0
Гуйри Амин 2 0
Сейду Алиду 2 0
Манданда Стив 1 0
Галлон Готье 1 0
Жюльен Стефан 1 0

Результаты матчей

Мец
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Ренн
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

11
7
Мец
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
63% (10)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Ренн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

25
14

Упущенные победы

10
25
Мец
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
28% (9)
50% (16)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
41% (13)
31% (10)
Ренн
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (6)
38% (12)
44% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
25% (8)
41% (13)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

9
6

Волевые победы

27
19

Упущенные победы

21
32

Голы по времени матча

Забито

17
20
11 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
22 Не забивали 22
3
18%
2
10%
1-15
4
24%
4
20%
16-30
4
24%
3
15%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
3
18%
2
10%
61-75
3
18%
6
30%
76-90

Пропущено

25
16
15 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
8
32%
3
19%
1-15
4
16%
2
13%
16-30
3
12%
3
19%
31-45
3
12%
1
6%
46-60
2
8%
3
19%
61-75
5
20%
4
25%
76-90

Забито

17
34
6 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 11
20 Не забивали 17
4
24%
6
18%
1-15
1
6%
5
15%
16-30
1
6%
2
6%
31-45
3
18%
7
21%
46-60
5
29%
29%
6
18%
61-75
3
18%
8
24%
76-90

Пропущено

29
24
13 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 14
4
14%
1
4%
1-15
2
7%
2
8%
16-30
7
24%
7
29%
29%
31-45
7
24%
4
17%
46-60
1
3%
6
25%
61-75
8
28%
4
17%
76-90

Забито

34
54
17 В 1-м тайме 22
17 Во 2-м тайме 32
14 Забивали первыми 17
10 Не забивали 7
7
21%
8
15%
1-15
5
15%
9
17%
16-30
5
15%
5
9%
31-45
3
9%
10
19%
46-60
8
24%
8
15%
61-75
6
18%
14
26%
76-90

Пропущено

54
40
28 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 22
17 Пропускали первыми 12
26 Не пропускали 25
12
22%
4
10%
1-15
6
11%
4
10%
16-30
10
19%
10
25%
31-45
10
19%
5
13%
46-60
3
6%
9
23%
61-75
13
24%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Мец
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Мец - Лилль 1:2 Гавр - Мец 0:1 Мец - Ланс 2:1 Брест - Мец 4:3
Мец - Монако 2:5 Мец - Труа 0:0 Реймс - Мец 2:1 Мец - Клермон 1:0 Нант - Мец 0:2 Мец - Лион 1:2 Монпелье - Мец 3:0 Марсель - Мец 1:1 Мец - Лорьян 1:2 Ницца - Мец 1:0 Мец - Свифт Эсперанж 4:1 Мец - Тулуза 0:1 Мец - Клермон 1:1 ПСЖ - Мец 3:1 Мец - Монпелье 0:1 Мец - Брест 0:1
Ренн
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ренн - Брест 4:5 Нант - Ренн 0:3 Ренн - Тулуза 1:2 Монако - Ренн 1:0
ПСЖ - Ренн 1:0 Страсбург - Ренн 2:0 Ренн - Марсель 2:0 Лилль - Ренн 2:2 Ренн - Лорьян 1:2 Ле Пюи - Ренн 1:3 ПСЖ - Ренн 1:1 Ренн - Милан 3:2 Ренн - Клермон 3:1 Милан - Ренн 3:0 Гавр - Ренн 0:1 Сошо - Ренн 1:6 Ренн - Монпелье 2:1 Лион - Ренн 2:3 Ренн - Марсель 1:1 Ренн - Ницца 2:0

Результаты матчей

Мец
Ренн

Точный счет

0:1
5 раз 31%
1:2
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:5
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
0:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
1 раз 6%

Точный счет

0:1
8 раз 25%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:0
5 раз 16%
0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
4:5
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 41%
0
10 раз 31%
2
6 раз 19%
3
3 раза 9%
1
9 раз 28%
0
8 раз 25%
3
7 раз 22%
2
6 раз 19%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Мец
Ренн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
15
1
6
10
1.5
10
6
1
15
2.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
9
7
3
13
1.5
5
11
2
14
2.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
10
0.5
Больше Меньше
24
8
9
23
1.5
15
17
3
29
2.5
9
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 31 20 10 1 76 - 29 70
2.
Монако
 Заявка 32 18 7 7 62 - 42 61
3.
Брест
 0:0 Заявка 32 16 9 7 49 - 33 57
4.
Лилль
 Заявка 31 15 10 6 45 - 27 55
5.
Ницца
 Заявка 31 14 9 8 36 - 25 51
6.
Ланс
 Заявка 32 14 7 11 42 - 34 49
7.
Ренн
 Заявка 32 12 9 11 51 - 43 45
8.
Лион
 Заявка 31 13 5 13 42 - 51 44
9.
Марсель
 Заявка 31 11 11 9 47 - 38 44
10.
Реймс
 Заявка 31 11 7 13 38 - 45 40
11.
Монпелье
 Заявка 32 10 11 11 45 - 46 40
12.
Тулуза
 Заявка 32 10 10 12 39 - 42 40
13.
Страсбург
 Заявка 32 9 9 14 35 - 47 36
14.
Нант
 0:0 Заявка 32 9 6 17 29 - 49 33
15.
Гавр
 Заявка 32 7 11 14 33 - 42 32
16.
Мец
 Заявка 32 8 5 19 34 - 54 29
17.
Лорьян
 Заявка 32 6 8 18 37 - 63 26
18.
Клермон
 Заявка 32 5 10 17 28 - 58 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 15 11 3 1 29 - 8 36
2.
ПСЖ
 Заявка 16 9 6 1 41 - 19 33
3.
Марсель
 Заявка 16 9 6 1 28 - 12 33
4.
Монако
 Заявка 16 9 3 4 26 - 14 30
5.
Ланс
 Заявка 16 9 3 4 25 - 16 30
6.
Брест
 0:0 Заявка 16 8 6 2 24 - 13 30
7.
Ницца
 Заявка 15 8 4 3 19 - 9 28
8.
Ренн
 Заявка 16 7 3 6 33 - 25 24
9.
Лион
 Заявка 16 6 4 6 23 - 28 22
10.
Реймс
 Заявка 15 6 3 6 16 - 17 21
11.
Страсбург
 Заявка 16 6 3 7 20 - 22 21
12.
Гавр
 Заявка 16 6 2 8 17 - 17 20
13.
Монпелье
 Заявка 16 3 9 4 24 - 23 18
14.
Тулуза
 Заявка 16 3 7 6 21 - 22 16
15.
Клермон
 Заявка 16 3 5 8 14 - 26 14
16.
Лорьян
 Заявка 16 3 4 9 21 - 30 13
17.
Мец
 Заявка 16 3 3 10 17 - 25 12
18.
Нант
 0:0 Заявка 16 3 3 10 16 - 28 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 15 11 4 0 35 - 10 37
2.
Монако
 Заявка 16 9 4 3 36 - 28 31
3.
Брест
 0:0 Заявка 16 8 3 5 25 - 20 27
4.
Тулуза
 Заявка 16 7 3 6 18 - 20 24
5.
Ницца
 Заявка 16 6 5 5 17 - 16 23
6.
Лион
 Заявка 15 7 1 7 19 - 23 22
7.
Монпелье
 Заявка 16 7 2 7 21 - 23 22
8.
Нант
 0:0 Заявка 16 6 3 7 13 - 21 21
9.
Ренн
 Заявка 16 5 6 5 18 - 18 21
10.
Ланс
 Заявка 16 5 4 7 17 - 18 19
11.
Реймс
 Заявка 16 5 4 7 22 - 28 19
12.
Лилль
 Заявка 16 4 7 5 16 - 19 19
13.
Мец
 Заявка 16 5 2 9 17 - 29 17
14.
Страсбург
 Заявка 16 3 6 7 15 - 25 15
15.
Лорьян
 Заявка 16 3 4 9 16 - 33 13
16.
Гавр
 Заявка 16 1 9 6 16 - 25 12
17.
Марсель
 Заявка 15 2 5 8 19 - 26 11
18.
Клермон
 Заявка 16 2 5 9 14 - 32 11
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 26 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 17 (3)
Лион Ляказетт Александр 16 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 15 (2)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 13 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 11
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 11
Ланс Гради Жонатан 1 9
Брест Брассье Лилиан 1 9
Ланс Вахи Элю 1 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 102'
    После классного второго тайма Ренн совершает камбэк и уходит с поля победителем!
  • 102'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 102'
    Контроль мяча: Мец: 36%, Ренн: 64%.
  • 101'
    Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 101'
    Ренн контролирует мяч.
  • 100'
    Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 100'
    Контроль мяча: Мец: 35%, Ренн: 65%.
  • 99'
    Удар от ворот произведет Мец
  • 99'
    Ле Фе Энцо не смог попасть в створ ударом издали
  • 99'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 98'
    Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
  • 98'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • 96'
    VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Ренн.
  • 96'
    Мюинга Арно получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 95'
    Контроль мяча: Мец: 35%, Ренн: 65%.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Ле Фе Энцо из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Ламкель Зе Дидье.
    • 92'
      Мец пытается что-то создать.
    • 91'
      Матч возобновлен
    • 91'
      Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
    • 91'
      Н'Дорам Кевин наказан за толчок Йылдырым Бертуг
    • 90'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)
    • 90'
      Контроль мяча: Мец: 35%, Ренн: 65%.
    • 90'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 89'
      Судья сигнализирует, что Ламкель Зе Дидье из команды Мец поставил подножку. Пострадал Трюффер Адриен
    • 89'
      Дуэ Гела из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Ламкель Зе Дидье.
    • 88'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 88'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 87'
      Тактическая замена. Дуэ Дезире уходит с поля и его заменяет Салах Ибрагим
    • 87'
      Тактическая замена. Диалло Папе уходит с поля и его заменяет Ламкель Зе Дидье
    • 87'
      Тактическая замена. Камара Ламин уходит с поля и его заменяет Шейк Сабали
    • 87'
      Тактическая замена. Атта Артур уходит с поля и его заменяет Жан-Жак Данле
    • 86'
      Мюинга Арно из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Траоре Исмаэль.
    • 86'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 85'
      Матусива Азор из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 85'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 85'
      Контроль мяча: Мец: 36%, Ренн: 64%.
    • 85'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 84'
      Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе
    • 84'
      Тактическая замена. Джаллоу Абли уходит с поля и его заменяет Ван Ден Керкхоф Кевин
    • 83'
      Ле Фе Энцо наказан за толчок Камара Ламин
    • 83'
      Судья сигнализирует, что Диалло Папе из команды Мец поставил подножку. Пострадал Ле Фе Энцо
    • 82'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 82'
      Матч возобновлен
    • 82'
      Матч остановлен
    • 81'
      Ле Фе Энцо наказан за толчок Камара Ламин
    • 81'
      Дуэ Дезире из команды Ренн подал угловой слева.
    • 81'
      Дуэ Гела нанес удар головой, но Александр Укиджа спокойно отбил мяч.
    • 81'
      Трюффер Адриен пробует нанести удар издали, но Александр Укиджа держит все под контролем
    • 81'
      Ле Фе Энцо нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 81'
      Буриго Бенжамен пробил со штрафного прямо в стенку
    • 80'
      Контроль мяча: Мец: 35%, Ренн: 65%.
    • 79'
      Судья сигнализирует, что Н'Дорам Кевин из команды Мец поставил подножку. Пострадал Мюинга Арно
    • 79'
      Ренн начинает контратаку
    • 79'
      Ву Кристофер успешно блокирует удар.
    • 79'
      Колин Максим нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 79'
      Йылдырым Бертуг из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 78'
      Судья сигнализирует, что Ву Кристофер из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Камара Ламин
    • 77'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 77'
      Ву Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 77'
      Мец пытается что-то создать.
    • 77'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 76'
      Матч возобновлен
    • 75'
      Эрей Кристоф получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 75'
      Теате Артур получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 75'
      Контроль мяча: Мец: 34%, Ренн: 66%.
    • 73'
      Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
    • 73'
      Команда Ренн сравняла счет! Игра продолжается!
    • 73'
      'Г О О О О О Л - Буриго Бенжамен из команды Ренн забивает с пенальти! Он пробил правой. Александр Укиджа был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
    • 72'
      После проверки VAR судья не изменил решения - Ренн пробьет пенальти!
    • 72'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Ренн.
    • 71'
      Траоре Исмаэль получает желтую карточку за толчок соперника.
    • 71'
      ПЕНАЛЬТИ - Траоре Исмаэль из команды Мец привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Мюинга Арно.
    • 71'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 70'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 70'
      Контроль мяча: Мец: 34%, Ренн: 66%.
    • 70'
      Микаутадзе Жорж из команды Мец не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 70'
      Камара Ламин из команды Мец подал угловой слева.
    • 69'
      Теате Артур успешно блокирует удар.
    • 69'
      Диалло Папе завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
    • 69'
      Микаутадзе Жорж создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 69'
      Мец начинает контратаку
    • 69'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 69'
      Ренн контролирует мяч.
    • 68'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 68'
      Тактическая замена. Гуйри Амин уходит с поля и его заменяет Йылдырым Бертуг
    • 68'
      Тактическая замена. Сейду Алиду уходит с поля и его заменяет Дуэ Гела
    • 67'
      Камара Ламин наказан за толчок Теате Артур
    • 67'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 66'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 66'
      Атта Артур наказан за толчок Матусива Азор
    • 66'
      Ле Фе Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 65'
      Матч возобновлен
    • 65'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 65'
      Контроль мяча: Мец: 34%, Ренн: 66%.
    • 65'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Канде Фали пострадал.
    • 64'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 64'
      Атта Артур успешно блокирует удар.
    • 64'
      Ву Кристофер из команды Ренн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 64'
      Дуэ Дезире из команды Ренн подал угловой слева.
    • 63'
      Траоре Исмаэль из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 63'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 63'
      Ренн контролирует мяч.
    • 63'
      Диалло Папе выиграл воздушное противоборство у Ву Кристофер.
    • 62'
      Хорошую попытку сделал Гуйри Амин. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 62'
      Ле Фе Энцо создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 61'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 60'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 60'
      Тактическая замена. Террье Мартен уходит с поля и его заменяет Ле Фе Энцо
    • 60'
      Контроль мяча: Мец: 36%, Ренн: 64%.
    • 59'
      Мец пытается что-то создать.
    • 58'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 58'
      Траоре Исмаэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 58'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 58'
      Атта Артур наказан за толчок Матусива Азор
    • 57'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 57'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 57'
      Теате Артур не смог попасть в створ ударом издали
    • 57'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 56'
      Эрей Кристоф наказан за толчок Мюинга Арно
    • 56'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 55'
      Контроль мяча: Мец: 37%, Ренн: 63%.
    • 55'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 54'
      Сейду Алиду из команды Ренн в офсайде
    • 54'
      Судья сигнализирует, что Атта Артур из команды Мец поставил подножку. Пострадал Матусива Азор
    • 54'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 53'
      Мец контролирует мяч.
    • 52'
      Террье Мартен из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 52'
      Джаллоу Абли навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 51'
      Теате Артур ослабляет давление, выбив мяч.
    • 51'
      Мец начинает контратаку
    • 51'
      Камара Ламин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 51'
      Ренн контролирует мяч.
    • 51'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 50'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 50'
      Контроль мяча: Мец: 37%, Ренн: 63%.
    • 50'
      Мюинга Арно не смог попасть в створ ударом издали
    • 49'
      Ренн контролирует мяч.
    • 49'
      Канде Фали пробует нанести удар издали, но Стив Манданда держит все под контролем
    • 49'
      Мец начинает контратаку
    • 49'
      Атта Артур из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 49'
      Канде Фали ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 48'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Укиджа Александр из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 46'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Мец контролирует мяч.
    • 46'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Контроль мяча: Мец: 37%, Ренн: 63%.
    • 49'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 49'
      Камара Ламин из команды Мец заходит слишком далеко, он валит Сейду Алиду.
    • 48'
      Судья сигнализирует, что Микаутадзе Жорж из команды Мец поставил подножку. Пострадал Дуэ Дезире
    • 48'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 47'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 47'
      Мюинга Арно не смог попасть в створ ударом издали
    • 46'
      Ренн контролирует мяч.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 45'
      Диалло Папе удалось забить из легкой позиции.
    • 45'
      Микаутадзе Жорж сделал результативную передачу.
    • 45'
      Г О О О О Л - Диалло Папе забивает с правой ноги!
    • 45'
      Микаутадзе Жорж из команды Мец своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 45'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 45'
      Теате Артур ошибается в защите.
    • 45'
      Контроль мяча: Мец: 37%, Ренн: 63%.
    • 45'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 44'
      Трюффер Адриен получает желтую карточку за нырок
    • 44'
      НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Трюффер Адриен нырнул в штрафной. Спорно!
    • 43'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 43'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 42'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 42'
      Мец пытается что-то создать.
    • 42'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 41'
      Канде Фали ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 40'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 40'
      Мец контролирует мяч.
    • 40'
      Контроль мяча: Мец: 37%, Ренн: 63%.
    • 39'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 39'
      Канде Фали ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 39'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 39'
      Матч возобновлен
    • 38'
      Траоре Исмаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 38'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 38'
      Джаллоу Абли не смог попасть в створ ударом издали
    • 37'
      Мец пытается что-то создать.
    • 37'
      Камара Ламин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Ренн начинает контратаку
    • 37'
      Сейду Алиду ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      Мец контролирует мяч.
    • 36'
      Укиджа Александр из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 35'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 35'
      Контроль мяча: Мец: 35%, Ренн: 65%.
    • 35'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 34'
      Судья сигнализирует, что Теате Артур из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Микаутадзе Жорж
    • 33'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Ренн контролирует мяч.
    • 32'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 32'
      Мец пытается что-то создать.
    • 31'
      Матч возобновлен
    • 31'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 31'
      Трюффер Адриен наказан за толчок Канде Фали
    • 30'
      Контроль мяча: Мец: 35%, Ренн: 65%.
    • 30'
      Хорошую попытку сделал Буриго Бенжамен. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 30'
      Гуйри Амин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 30'
      Контроль мяча: Мец: 36%, Ренн: 64%.
    • 30'
      Траоре Исмаэль из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Камара Ламин из команды Мец заходит слишком далеко, он валит Дуэ Дезире.
    • 29'
      Террье Мартен пробует нанести удар издали, но Александр Укиджа держит все под контролем
    • 29'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 28'
      Ренн контролирует мяч.
    • 27'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Мец контролирует мяч.
    • 27'
      Назначен штрафной. Пострадал Камара Ламин, его свалил Сейду Алиду.
    • 26'
      Камара Ламин из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 26'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 25'
      Судья сигнализирует, что Ву Кристофер из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Атта Артур
    • 25'
      Ву Кристофер из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Мец пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Мец: 31%, Ренн: 69%.
    • 25'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Ренн будет все-таки засчитан.
    • 23'
      Гуйри Амин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 23'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Ренн.
    • 22'
      Террье Мартен сделал результативную передачу.
    • 22'
      Г О О О О Л - Гуйри Амин наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.
    • 22'
      Террье Мартен из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 22'
      Траоре Исмаэль успешно блокирует удар.
    • 22'
      Террье Мартен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 22'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
    • 22'
      Хорошую попытку сделал Буриго Бенжамен. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 22'
      Атта Артур успешно блокирует удар.
    • 22'
      Гуйри Амин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 22'
      Канде Фали из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Буриго Бенжамен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 21'
      Канде Фали ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 20'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Мец: 36%, Ренн: 64%.
    • 20'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Атта Артур из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 18'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      Манданда Стив плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 17'
      Джаллоу Абли сделал результативную передачу.
    • 17'
      Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Микаутадзе Жорж из команды Мец.
    • 17'
      Джаллоу Абли создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 17'
      Мец контролирует мяч.
    • 17'
      Ренн контролирует мяч.
    • 17'
      Террье Мартен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Мец пытается что-то создать.
    • 16'
      Мец контролирует мяч.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 15'
      Контроль мяча: Мец: 31%, Ренн: 69%.
    • 15'
      Гуйри Амин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 14'
      Ренн контролирует мяч.
    • 13'
      Дуэ Дезире выиграл воздушное противоборство у Атта Артур.
    • 13'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 13'
      Судья сигнализирует, что Эрей Кристоф из команды Мец поставил подножку. Пострадал Мюинга Арно
    • 12'
      Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе
    • 12'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 12'
      Сейду Алиду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Эрей Кристоф из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 11'
      Мец контролирует мяч.
    • 11'
      Мюинга Арно пробует нанести удар издали, но Александр Укиджа держит все под контролем
    • 11'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 10'
      Идет дождь, трудные условия для игроков.
    • 10'
      Контроль мяча: Мец: 31%, Ренн: 69%.
    • 10'
      Теате Артур из команды Ренн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 10'
      Мюинга Арно нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 10'
      Эрей Кристоф из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Буриго Бенжамен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 9'
      Эрей Кристоф ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Игрок из команды Ренн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 9'
      Атта Артур ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 8'
      Судья сигнализирует, что Н'Дорам Кевин из команды Мец поставил подножку. Пострадал Гуйри Амин
    • 8'
      Ренн контролирует мяч.
    • 7'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 6'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 6'
      Матусива Азор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Колин Максим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Ренн начинает контратаку
    • 6'
      Гуйри Амин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Мец пытается что-то создать.
    • 5'
      Трюффер Адриен из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 5'
      Камара Ламин выиграл воздушное противоборство у Дуэ Дезире.
    • 5'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Контроль мяча: Мец: 50%, Ренн: 50%.
    • 5'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Колин Максим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 3'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Мец контролирует мяч.
    • 3'
      Канде Фали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Ренн контролирует мяч.
    • 2'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Ренн начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Мец 17.1% (20)
    X 25.6% (30)
    Ренн 57.3% (67)
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    Где смотреть матч Мец 2:3 Ренн онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мец 2:3 Ренн

    Исход игры
    Мец
    17.1% (20)
    Ничья
    25.6% (30)
    Ренн
    57.3% (67)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.69% (53)
    Меньше
    54.31% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    68.97% (80)
    Нет
    31.03% (36)
    Популярный счёт
    1:2 Ренн
    34.2% (40)
    1:1 Ничья
    23.9% (28)
    0:1 Ренн
    19.7% (23)
    2:1 Мец
    7.7% (9)
    1:0 Мец
    6% (7)
    2:0 Мец
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    0:2 Ренн
    1.7% (2)
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