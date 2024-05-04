Тур: 32. Стадион: Осеан. Главный судья: Брисар Жером
0'
1:0
24' ГолКечта Яссин
41' Желтая карточкаСальмье Йоанн
53' Желтая карточкаКечта Яссин
2:0
65' ГолКечта Яссин
75' Желтая карточкаСиссоко Ибраима
2:1
86' ГолГильберт Фредерик
88' Желтая карточкаДесма Артур
3:1
90' ГолАйю Андре
90'+7
Ход матча
24'
1:0
41'
53'
65'
2:0
75'
86'
2:1
88'
90'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
5 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
355 Количество передач 564
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Десма
Артур
28
Айю
Андре
24
Абакар
Силла
28
Сеная
Марвин
40
Себас
Жереми
26
Баква
Дилан
- Основной состав
-
30 Десма АртурВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Айю АндреНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Гомис ЙониЗащитник
- Полузащитник
-
14 Кузяев ДалерПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Конфес АлуаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Нгура СтивНападающий
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Абакар СиллаЗащитник
-
28 Сеная МарвинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Себас ЖеремиПолузащитник
-
26 Баква ДиланПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Соу СаидуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Сахи ДионНападающий
-
33 Абубакар АлиНападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Гавр
Страсбург
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
6 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Среднее время на гол
60
120
Всего голов
8
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
1.83
0.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
49
135
Бомбардиры внутри турнира
Гавр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сабби Эммануэль
|5 (2)
|0.16
|Айю Андре
|5
|0.16
|Алиуи Набиль
|4
|0.13
|Байо Мохамед
|4 (1)
|0.13
|Опери Кристофер
|3
|0.09
|Кузяев Далер
|2
|0.06
|Кечта Яссин
|2
|0.06
|Льорис Готье
|2
|0.06
|Туре Абдулайе
|2 (2)
|0.06
|Сальмье Йоанн
|1
|0.03
|Грандсир Самуэль
|1
|0.03
|Мбемба Нолан
|1
|0.03
|Касимир Хосуэ
|0
|0
|Него Лоик
|0
|0
|Джуджу Антуан
|0
|0
|Нгура Стив
|0
|0
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмега Эмануэль
|7
|0.22
|Гамейро Кевин
|4 (2)
|0.13
|Баква Дилан
|3
|0.09
|Сахи Дион
|3
|0.09
|Мотиба Лебо
|3
|0.09
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0.06
|Диарра Хабиб
|2 (1)
|0.06
|Гильберт Фредерик
|2
|0.06
|Абакар Силла
|2
|0.06
|Себас Жереми
|2
|0.06
|Делен Тома
|1
|0.03
|Сеная Марвин
|1
|0.03
|Мванга Жуниор
|1
|0.03
|Габриэл Анжело
|0
|0
|Сиссоко Ибраима
|0
|0
|Перрен Люка
|0
|0
|Соу Саиду
|0
|0
|Абубакар Али
|0
|0
Карточки
Гавр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санганте Аруна
|8
|0
|Грандсир Самуэль
|3
|2
|Н'диайе Рассул
|3
|2
|Опери Кристофер
|6
|0
|Касимир Хосуэ
|6
|0
|Таргаллин Уссама
|4
|1
|Туре Абдулайе
|4
|0
|Сабби Эммануэль
|4
|0
|Байо Мохамед
|4
|0
|Кечта Яссин
|4
|0
|Айю Андре
|2
|1
|Сальмье Йоанн
|3
|0
|Него Лоик
|2
|0
|Льорис Готье
|2
|0
|Десма Артур
|2
|0
|Горжелен Матьё
|1
|0
|Кузяев Далер
|1
|0
|Эль-Хаджам Уалид
|1
|0
|Алиуи Набиль
|1
|0
|Юте-Кинкуэ Этьенн
|1
|0
|Джуджу Антуан
|1
|0
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссоко Ибраима
|7
|0
|Баква Дилан
|4
|1
|Сеная Марвин
|4
|1
|Делен Тома
|5
|0
|Дукуре Исмаэль
|4
|0
|Абакар Силла
|4
|0
|Гильберт Фредерик
|3
|0
|Перрен Люка
|3
|0
|Эмега Эмануэль
|3
|0
|Диарра Хабиб
|3
|0
|Мванга Жуниор
|3
|0
|Виейра Патрик
|2
|0
|Селс Матц
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0
|Соу Саиду
|2
|0
|Сантос Андрей
|2
|0
|Габриэл Анжело
|2
|0
|Ньямси Жерзино
|1
|0
|Деминге Джесси
|1
|0
|Нзингула Рабби
|1
|0
Результаты матчей
Гавр
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Страсбург
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
63% (10)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
3
9
Гавр
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
Страсбург
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
11
15
Упущенные победы
13
15
Гавр
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (11)
50% (16)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
47% (15)
28% (9)
Страсбург
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (7)
44% (14)
34% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
31% (10)
38% (12)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
15
17
Упущенные победы
16
24
Голы по времени матча
Забито
18
15
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
23 Не забивали 21
3
17%
2
13%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
6
33%
2
13%
46-60
4
22%
1
7%
61-75
2
11%
8
53%
76-90
Пропущено
16
25
4 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
0
0%
4
16%
1-15
2
13%
5
20%
16-30
2
13%
6
24%
31-45
4
25%
4
16%
46-60
2
13%
3
12%
61-75
6
38%
3
12%
76-90
Забито
16
19
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 7
23 Не забивали 20
2
13%
1
5%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
3
19%
1
5%
31-45
1
6%
3
16%
46-60
2
13%
6
32%
61-75
6
38%
5
26%
76-90
Пропущено
25
23
12 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
3
12%
2
9%
1-15
5
20%
2
9%
16-30
4
16%
8
35%
31-45
6
24%
7
30%
46-60
2
8%
2
9%
61-75
5
20%
2
9%
76-90
Забито
34
34
13 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 12
14 Не забивали 9
5
15%
3
9%
1-15
4
12%
3
9%
16-30
4
12%
3
9%
31-45
7
21%
5
15%
46-60
6
18%
7
21%
61-75
8
24%
13
38%
76-90
Пропущено
41
48
16 В 1-м тайме 27
25 Во 2-м тайме 21
17 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 27
3
7%
6
13%
1-15
7
17%
7
15%
16-30
6
15%
14
29%
29%
31-45
10
24%
11
23%
46-60
4
10%
5
10%
61-75
11
27%
5
10%
76-90
Результаты последних матчей
Гавр
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
ПСЖ - Гавр 3:3 Гавр - Мец 0:1 Гавр - Нант 0:1 Ланс - Гавр 1:1
Гавр - Монпелье 0:2 Клермон - Гавр 2:1 Гавр - Тулуза 1:0 Брест - Гавр 1:0 Гавр - Реймс 1:2 Лилль - Гавр 3:0 Гавр - Ренн 0:1 Страсбург - Гавр 3:1 Монако - Гавр 1:1 Лорьян - Гавр 3:3 Шатору - Гавр 0:1 Гавр - Лион 3:1 Гавр - Кан 2:1 Реймс - Гавр 1:0 Гавр - Ницца 3:1 Страсбург - Гавр 2:1
Страсбург
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Страсбург - Ницца 1:3 Лилль - Страсбург 1:0 Страсбург - Реймс 3:1 Тулуза - Страсбург 0:0
Страсбург - Ренн 2:0 Нант - Страсбург 1:3 Страсбург - Монако 0:1 Монпелье - Страсбург 2:2 Лион - Страсбург 0:0 Страсбург - Брест 0:3 Страсбург - Лорьян 1:3 Ланс - Страсбург 3:1 Страсбург - Гавр 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2 Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3 Марсель - Страсбург 1:1 Авуан-Шинон - Страсбург 0:4 Страсбург - Лилль 2:1 Лорьян - Страсбург 1:2
Результаты матчей
Гавр
Страсбург
Точный счет
0:1
3 раза 19%
0:2
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
2
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
5 раз 16%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
1:1
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 47%
1
7 раз 22%
3
6 раз 19%
2
4 раза 13%
1
13 раз 41%
0
9 раз 28%
2
8 раз 25%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Гавр
Страсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
124
511
79
412
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
115
511
313
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1715
Больше Меньше
239
1022
1022
626
230
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|20
|10
|1
|76 - 29
|70
|2.
|2:1 Заявка
|32
|18
|7
|7
|60 - 42
|61
|3.
|Заявка
|31
|16
|8
|7
|49 - 33
|56
|4.
|Заявка
|31
|15
|10
|6
|45 - 27
|55
|5.
|Заявка
|31
|14
|9
|8
|36 - 25
|51
|6.
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|42 - 34
|49
|7.
|Заявка
|31
|13
|5
|13
|42 - 51
|44
|8.
|Заявка
|31
|11
|11
|9
|47 - 38
|44
|9.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|48 - 41
|42
|10.
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|38 - 45
|40
|11.
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|45 - 46
|40
|12.
|Заявка
|32
|10
|10
|12
|39 - 42
|40
|13.
|Заявка
|32
|9
|9
|14
|35 - 47
|36
|14.
|Заявка
|31
|9
|5
|17
|29 - 49
|32
|15.
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|33 - 42
|32
|16.
|Заявка
|31
|8
|5
|18
|32 - 51
|29
|17.
|Заявка
|32
|6
|8
|18
|37 - 63
|26
|18.
|1:2 Заявка
|32
|5
|10
|17
|28 - 56
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|29 - 8
|36
|2.
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|41 - 19
|33
|3.
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|28 - 12
|33
|4.
|2:1 Заявка
|16
|9
|3
|4
|24 - 14
|30
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|25 - 16
|30
|6.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|24 - 13
|29
|7.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|19 - 9
|28
|8.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|33 - 25
|24
|9.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 28
|22
|10.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 17
|21
|11.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|20 - 22
|21
|12.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|17 - 17
|20
|13.
|Заявка
|16
|3
|9
|4
|24 - 23
|18
|14.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|21 - 22
|16
|15.
|1:2 Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 26
|14
|16.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|21 - 30
|13
|17.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|15 - 22
|12
|18.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 28
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|4
|0
|35 - 10
|37
|2.
|2:1 Заявка
|16
|9
|4
|3
|36 - 28
|31
|3.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 20
|27
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 20
|24
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|17 - 16
|23
|6.
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|19 - 23
|22
|7.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|21 - 23
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|13 - 21
|20
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 18
|19
|10.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|22 - 28
|19
|11.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|16 - 19
|19
|12.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|15 - 16
|18
|13.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|17 - 29
|17
|14.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 25
|15
|15.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|16 - 33
|13
|16.
|Заявка
|16
|1
|9
|6
|16 - 25
|12
|17.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|19 - 26
|11
|18.
|1:2 Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 30
|11
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|26 (7)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|17 (3)
|Лион
|Ляказетт Александр
|16 (1)
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|13 (8)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|13 (2)
|Монако
|Закария Денис
|2 11
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 11
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 9
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 9
|Ланс
|Вахи Элю
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Гавр 3:1 Страсбург
Исход игры
Гавр
46.1% (53)
Ничья
40.9% (47)
Страсбург
13% (15)
Тотал 2.5
Больше
35.09% (40)
Меньше
64.91% (74)
Обе команды забьют
Да
71.93% (82)
Нет
28.07% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.5% (42)
2:1 Гавр
25.2% (29)
1:0 Гавр
18.3% (21)
1:2 Страсбург
6.1% (7)
0:1 Страсбург
5.2% (6)
0:0 Ничья
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!