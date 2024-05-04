  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Брисар Жером
Гавр
3:1
Конец матча
Страсбург
0'
1:0
24' Гол
Кечта Яссин
41' Желтая карточка
Сальмье Йоанн
53' Желтая карточка
Кечта Яссин
2:0
65' Гол
Кечта Яссин
75' Желтая карточка
Сиссоко Ибраима
2:1
86' Гол
Гильберт Фредерик
88' Желтая карточка
Десма Артур
3:1
90' Гол
Айю Андре
90'+7

Ход матча

24'
Кечта Яссин
(Касимир Хосуэ)
1:0
41'
Сальмье Йоанн
 
53'
Кечта Яссин
 
62'
 
Гамейро Кевин
Себас Жереми
62'
 
Сахи Дион
Сеная Марвин
65'
Кечта Яссин
(Касимир Хосуэ)
2:0
75'
 
Сиссоко Ибраима
78'
 
Мванга Жуниор
Сантос Андрей
80'
Эль-Хаджам Уалид
Кечта Яссин
 
80'
Кузяев Далер
Таргаллин Уссама
 
86'
2:1
Гильберт Фредерик
(Баква Дилан)
88'
Десма Артур
 
90'
 
Абубакар Али
Делен Тома
90'
Грандсир Самуэль
Сабби Эммануэль
 
90'
Конфес Алуа
Касимир Хосуэ
 
90'
Айю Андре
(Грандсир Самуэль)
3:1

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 355 Количество передач 564
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Гавр 46.1% (53)
X 40.9% (47)
Страсбург 13% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Десма
Артур
22
Сальмье
Йоанн
6
Юте-Кинкуэ
Этьенн
4
Льорис
Готье
27
Опери
Кристофер
8
Кечта
Яссин
94
Туре
Абдулайе
5
Таргаллин
Уссама
23
Касимир
Хосуэ
28
Айю
Андре
11
Сабби
Эммануэль
36
Беллаароуч
Алаа
2
Гильберт
Фредерик
5
Перрен
Люка
24
Абакар
Силла
28
Сеная
Марвин
3
Делен
Тома
27
Сиссоко
Ибраима
8
Сантос
Андрей
40
Себас
Жереми
26
Баква
Дилан
10
Эмега
Эмануэль
Гавр
4-3-3
Страсбург
3-4-2-1

История личных встреч

Гавр
Страсбург

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

6 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

К
3:1
Л1
2:1
Л2
2:0
Л2
0:1
Л2
1:1
Л2
3:0

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Среднее время на гол

60
120

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1.83
0.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

49
135

Бомбардиры внутри турнира

Гавр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сабби Эммануэль 5 (2) 0.16
Айю Андре 5 0.16
Алиуи Набиль 4 0.13
Байо Мохамед 4 (1) 0.13
Опери Кристофер 3 0.09
Кузяев Далер 2 0.06
Кечта Яссин 2 0.06
Льорис Готье 2 0.06
Туре Абдулайе 2 (2) 0.06
Сальмье Йоанн 1 0.03
Грандсир Самуэль 1 0.03
Мбемба Нолан 1 0.03
Касимир Хосуэ 0 0
Него Лоик 0 0
Джуджу Антуан 0 0
Нгура Стив 0 0
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмега Эмануэль 7 0.22
Гамейро Кевин 4 (2) 0.13
Баква Дилан 3 0.09
Сахи Дион 3 0.09
Мотиба Лебо 3 0.09
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.06
Диарра Хабиб 2 (1) 0.06
Гильберт Фредерик 2 0.06
Абакар Силла 2 0.06
Себас Жереми 2 0.06
Делен Тома 1 0.03
Сеная Марвин 1 0.03
Мванга Жуниор 1 0.03
Габриэл Анжело 0 0
Сиссоко Ибраима 0 0
Перрен Люка 0 0
Соу Саиду 0 0
Абубакар Али 0 0

Карточки

Гавр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санганте Аруна 8 0
Грандсир Самуэль 3 2
Н'диайе Рассул 3 2
Опери Кристофер 6 0
Касимир Хосуэ 6 0
Таргаллин Уссама 4 1
Туре Абдулайе 4 0
Сабби Эммануэль 4 0
Байо Мохамед 4 0
Кечта Яссин 4 0
Айю Андре 2 1
Сальмье Йоанн 3 0
Него Лоик 2 0
Льорис Готье 2 0
Десма Артур 2 0
Горжелен Матьё 1 0
Кузяев Далер 1 0
Эль-Хаджам Уалид 1 0
Алиуи Набиль 1 0
Юте-Кинкуэ Этьенн 1 0
Джуджу Антуан 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссоко Ибраима 7 0
Баква Дилан 4 1
Сеная Марвин 4 1
Делен Тома 5 0
Дукуре Исмаэль 4 0
Абакар Силла 4 0
Гильберт Фредерик 3 0
Перрен Люка 3 0
Эмега Эмануэль 3 0
Диарра Хабиб 3 0
Мванга Жуниор 3 0
Виейра Патрик 2 0
Селс Матц 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 2 0
Соу Саиду 2 0
Сантос Андрей 2 0
Габриэл Анжело 2 0
Ньямси Жерзино 1 0
Деминге Джесси 1 0
Нзингула Рабби 1 0

Результаты матчей

Гавр
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Страсбург
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
63% (10)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

3
9
Гавр
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
Страсбург
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

11
15

Упущенные победы

13
15
Гавр
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (11)
50% (16)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
47% (15)
28% (9)
Страсбург
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (7)
44% (14)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
31% (10)
38% (12)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

15
17

Упущенные победы

16
24

Голы по времени матча

Забито

18
15
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
23 Не забивали 21
3
17%
2
13%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
6
33%
2
13%
46-60
4
22%
1
7%
61-75
2
11%
8
53%
76-90

Пропущено

16
25
4 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
0
0%
4
16%
1-15
2
13%
5
20%
16-30
2
13%
6
24%
31-45
4
25%
4
16%
46-60
2
13%
3
12%
61-75
6
38%
3
12%
76-90

Забито

16
19
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 7
23 Не забивали 20
2
13%
1
5%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
3
19%
1
5%
31-45
1
6%
3
16%
46-60
2
13%
6
32%
61-75
6
38%
5
26%
76-90

Пропущено

25
23
12 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
3
12%
2
9%
1-15
5
20%
2
9%
16-30
4
16%
8
35%
31-45
6
24%
7
30%
46-60
2
8%
2
9%
61-75
5
20%
2
9%
76-90

Забито

34
34
13 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 12
14 Не забивали 9
5
15%
3
9%
1-15
4
12%
3
9%
16-30
4
12%
3
9%
31-45
7
21%
5
15%
46-60
6
18%
7
21%
61-75
8
24%
13
38%
76-90

Пропущено

41
48
16 В 1-м тайме 27
25 Во 2-м тайме 21
17 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 27
3
7%
6
13%
1-15
7
17%
7
15%
16-30
6
15%
14
29%
29%
31-45
10
24%
11
23%
46-60
4
10%
5
10%
61-75
11
27%
5
10%
76-90

Результаты последних матчей

Гавр
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
ПСЖ - Гавр 3:3 Гавр - Мец 0:1 Гавр - Нант 0:1 Ланс - Гавр 1:1
Гавр - Монпелье 0:2 Клермон - Гавр 2:1 Гавр - Тулуза 1:0 Брест - Гавр 1:0 Гавр - Реймс 1:2 Лилль - Гавр 3:0 Гавр - Ренн 0:1 Страсбург - Гавр 3:1 Монако - Гавр 1:1 Лорьян - Гавр 3:3 Шатору - Гавр 0:1 Гавр - Лион 3:1 Гавр - Кан 2:1 Реймс - Гавр 1:0 Гавр - Ницца 3:1 Страсбург - Гавр 2:1
Страсбург
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Страсбург - Ницца 1:3 Лилль - Страсбург 1:0 Страсбург - Реймс 3:1 Тулуза - Страсбург 0:0
Страсбург - Ренн 2:0 Нант - Страсбург 1:3 Страсбург - Монако 0:1 Монпелье - Страсбург 2:2 Лион - Страсбург 0:0 Страсбург - Брест 0:3 Страсбург - Лорьян 1:3 Ланс - Страсбург 3:1 Страсбург - Гавр 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2 Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3 Марсель - Страсбург 1:1 Авуан-Шинон - Страсбург 0:4 Страсбург - Лилль 2:1 Лорьян - Страсбург 1:2

Результаты матчей

Гавр
Страсбург

Точный счет

0:1
3 раза 19%
0:2
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
2
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
5 раз 16%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
1:1
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 47%
1
7 раз 22%
3
6 раз 19%
2
4 раза 13%
1
13 раз 41%
0
9 раз 28%
2
8 раз 25%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Гавр
Страсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
12
4
5
11
1.5
7
9
4
12
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
11
5
5
11
1.5
3
13
2
14
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
15
0.5
Больше Меньше
23
9
10
22
1.5
10
22
6
26
2.5
2
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 31 20 10 1 76 - 29 70
2.
Монако
 2:1 Заявка 32 18 7 7 60 - 42 61
3.
Брест
 Заявка 31 16 8 7 49 - 33 56
4.
Лилль
 Заявка 31 15 10 6 45 - 27 55
5.
Ницца
 Заявка 31 14 9 8 36 - 25 51
6.
Ланс
 Заявка 32 14 7 11 42 - 34 49
7.
Лион
 Заявка 31 13 5 13 42 - 51 44
8.
Марсель
 Заявка 31 11 11 9 47 - 38 44
9.
Ренн
 Заявка 31 11 9 11 48 - 41 42
10.
Реймс
 Заявка 31 11 7 13 38 - 45 40
11.
Монпелье
 Заявка 32 10 11 11 45 - 46 40
12.
Тулуза
 Заявка 32 10 10 12 39 - 42 40
13.
Страсбург
 Заявка 32 9 9 14 35 - 47 36
14.
Нант
 Заявка 31 9 5 17 29 - 49 32
15.
Гавр
 Заявка 32 7 11 14 33 - 42 32
16.
Мец
 Заявка 31 8 5 18 32 - 51 29
17.
Лорьян
 Заявка 32 6 8 18 37 - 63 26
18.
Клермон
 1:2 Заявка 32 5 10 17 28 - 56 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 15 11 3 1 29 - 8 36
2.
ПСЖ
 Заявка 16 9 6 1 41 - 19 33
3.
Марсель
 Заявка 16 9 6 1 28 - 12 33
4.
Монако
 2:1 Заявка 16 9 3 4 24 - 14 30
5.
Ланс
 Заявка 16 9 3 4 25 - 16 30
6.
Брест
 Заявка 15 8 5 2 24 - 13 29
7.
Ницца
 Заявка 15 8 4 3 19 - 9 28
8.
Ренн
 Заявка 16 7 3 6 33 - 25 24
9.
Лион
 Заявка 16 6 4 6 23 - 28 22
10.
Реймс
 Заявка 15 6 3 6 16 - 17 21
11.
Страсбург
 Заявка 16 6 3 7 20 - 22 21
12.
Гавр
 Заявка 16 6 2 8 17 - 17 20
13.
Монпелье
 Заявка 16 3 9 4 24 - 23 18
14.
Тулуза
 Заявка 16 3 7 6 21 - 22 16
15.
Клермон
 1:2 Заявка 16 3 5 8 14 - 26 14
16.
Лорьян
 Заявка 16 3 4 9 21 - 30 13
17.
Мец
 Заявка 15 3 3 9 15 - 22 12
18.
Нант
 Заявка 16 3 3 10 16 - 28 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 15 11 4 0 35 - 10 37
2.
Монако
 2:1 Заявка 16 9 4 3 36 - 28 31
3.
Брест
 Заявка 16 8 3 5 25 - 20 27
4.
Тулуза
 Заявка 16 7 3 6 18 - 20 24
5.
Ницца
 Заявка 16 6 5 5 17 - 16 23
6.
Лион
 Заявка 15 7 1 7 19 - 23 22
7.
Монпелье
 Заявка 16 7 2 7 21 - 23 22
8.
Нант
 Заявка 15 6 2 7 13 - 21 20
9.
Ланс
 Заявка 16 5 4 7 17 - 18 19
10.
Реймс
 Заявка 16 5 4 7 22 - 28 19
11.
Лилль
 Заявка 16 4 7 5 16 - 19 19
12.
Ренн
 Заявка 15 4 6 5 15 - 16 18
13.
Мец
 Заявка 16 5 2 9 17 - 29 17
14.
Страсбург
 Заявка 16 3 6 7 15 - 25 15
15.
Лорьян
 Заявка 16 3 4 9 16 - 33 13
16.
Гавр
 Заявка 16 1 9 6 16 - 25 12
17.
Марсель
 Заявка 15 2 5 8 19 - 26 11
18.
Клермон
 1:2 Заявка 16 2 5 9 14 - 30 11
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 26 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 17 (3)
Лион Ляказетт Александр 16 (1)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 13 (8)
Монако Бен-Йеддер Виссам 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 11
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 11
Ланс Гради Жонатан 1 9
Брест Брассье Лилиан 1 9
Ланс Вахи Элю 1 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Oceane. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Гавр 46.1% (53)
    X 40.9% (47)
    Страсбург 13% (15)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Гавр 3:1 Страсбург онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Гавр 3:1 Страсбург

    Исход игры
    Гавр
    46.1% (53)
    Ничья
    40.9% (47)
    Страсбург
    13% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.09% (40)
    Меньше
    64.91% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    71.93% (82)
    Нет
    28.07% (32)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.5% (42)
    2:1 Гавр
    25.2% (29)
    1:0 Гавр
    18.3% (21)
    1:2 Страсбург
    6.1% (7)
    0:1 Страсбург
    5.2% (6)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный