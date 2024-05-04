Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Удар от ворот произведет Гавр

49' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Баква Дилан не смог попасть в створ ударом издали

48' Айю Андре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Касимир Хосуэ выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Удар от ворот произведет Гавр

44' Матч возобновится спорным мячом

44' Касимир Хосуэ на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Матч возобновлен

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Рефери не любит споров - именно за это Сальмье Йоанн сейчас получил желтую

39' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Удар от ворот произведет Гавр

34' Туре Абдулайе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Гильберт Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Сантос Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Удар от ворот произведет Страсбург

30' Кечта Яссин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Эмега Эмануэль завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

28' Эмега Эмануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Удар от ворот произведет Гавр

24' Кечта Яссин из команды Гавр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Сантос Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Опери Кристофер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Сантос Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Гильберт Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Сальмье Йоанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Матч возобновится спорным мячом

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Сальмье Йоанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Удар от ворот произведет Гавр

13' Удар от ворот произведет Страсбург

13' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Льорис Готье и попал в каркас ворот!

11' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Гавр

11' Сантос Андрей не смог попасть в створ ударом издали

7' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Матч возобновится спорным мячом

5' Ох, нехорошо это выглядит. Сеная Марвин получил травму и медбригада забирает его с поля.

5' Сеная Марвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Опери Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Страсбург начинает с центра поля