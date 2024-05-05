Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

53' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Виллиан Жозе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Г О О О О Л - Форнальс Пабло забивает с правой ноги!

48' Виллиан Жозе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Удар от ворот произведет Бетис

47' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Джонни задерживает мяч рукой

46' Матч возобновлен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Удар от ворот произведет Осасуна

45' Гидо Родригес из команды Бетис наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

45' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Виллиан Жозе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Удар от ворот произведет Бетис

44' Гарсия Рубен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Рефери не любит споров - именно за это Рауль Гарсия сейчас получил желтую

42' УДАЛЕНИЕ! - Хагоба Аррасате удален за устное оскорбление в адрес судьи

41' Г О О О О Л - Перес Айосе правой ногой классно пробил с лета.

41' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Рауль Гарсия ослабляет давление, выбив мяч.

41' Удар от ворот произведет Бетис

40' Матч возобновлен

40' Катена Алехандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Джонни из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

38' Миранда Хуан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

38' Аресо Хесус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Гарсия Рубен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Гарсия Рубен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Матч возобновлен

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Риад Чади выиграл воздушное противоборство у Рауль Гарсия.

34' Удар от ворот произведет Осасуна

34' Гарсия Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Фекир Набиль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Фекир Набиль пробует нанести удар издали, но Серхио Эррера держит все под контролем

31' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Удар от ворот произведет Осасуна

28' Матч возобновлен

28' Ох, нехорошо это выглядит. Миранда Хуан получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Монкайола Хон из команды Осасуна - была желтая, а стала красная.

25' Рефери не любит споров - именно за это Унаи Гарсия сейчас получил желтую

25' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Осасуна

25' Миранда Хуан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Фекир Набиль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Перес Айосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Удар от ворот произведет Бетис

20' Шанс! Рауль Гарсия из команды Осасуна пробил головой, но мимо

20' Мохика Хоан из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Удар от ворот произведет Бетис

19' Гарсия Рубен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Аресо Хесус из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

17' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Удар от ворот произведет Бетис

15' Мохика Хоан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Катена Алехандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Перес Айосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Форнальс Пабло из команды Бетис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Перес Айосе пробует нанести удар издали, но Серхио Эррера держит все под контролем

10' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Удар от ворот произведет Бетис

8' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Ибаньес Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Перес Айосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Удар от ворот произведет Осасуна

2' Фекир Набиль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Перес Айосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Осасуна начинает с центра поля