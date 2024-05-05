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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Зрители: 18300 Главный судья: Гарсия Виктор
Осасуна
0:2
Второй тайм: 72'
Бетис
0'
24' Undefined phrase: football_event_
Монкайола Хон
25' Желтая карточка
Унаи Гарсия
26' Красная карточка
Монкайола Хон
38' Желтая карточка
Миранда Хуан
0:1
41' Гол
Перес Айосе
42' Красная карточка
Аррасате Ягоба
42' Желтая карточка
Гарсия Рауль
0:2
45' Гол
Форнальс Пабло

Ход матча

24'
Монкайола Хон
 
25'
Унаи Гарсия
 
26'
Монкайола Хон
 
38'
 
Миранда Хуан
41'
0:1
Перес Айосе
42'
Аррасате Ягоба
 
42'
Гарсия Рауль
 
45'
0:2
Форнальс Пабло
(Виллиан Жозе)
46'
 
Абнер
Миранда Хуан
62'
 
Папастатопулос Сократис
Песселья Херман
66'
Торро Лукас
Ибаньес Пабло
 
66'
Арнаис Хосе
Гарсия Рауль
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 5
  • 1 Офсайды 4
  • 9 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 151 Количество передач 249
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогнозы 118
Осасуна 14.4% (17)
X 32.2% (38)
Бетис 53.4% (63)
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Прогноз на матч от Liveresult
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1
Эррера
Серхио
12
Аресо
Хесус
24
Катена
Алехандро
28
Эррандо
Хорхе
22
Мохика
Хоан
7
Монкайола
Хон
34
Муньос
Икер
19
Ибаньес
Пабло
14
Гарсия
Рубен
23
Гарсия
Рауль
15
Пенья
Рубен
13
Силва
Руи
23
Сабали
Юссуф
6
Песселья
Херман
28
Риад
Чади
3
Миранда
Хуан
5
Гидо
Родригес
4
Джонни
18
Форнальс
Пабло
8
Фекир
Набиль
10
Перес
Айосе
12
Виллиан
Жозе
Осасуна
4-3-3
Бетис
4-2-3-1

История личных встреч

Осасуна
Бетис

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
66.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 10 побед

24 матча

29.2%
12.5%
58.3%
7 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

20.8%
41.7%
37.5%
5 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

8.3%
50%
41.7%
2 победы 12 ничьих 10 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
3:2
КК
2:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
4:1
ЛЛ
1:3
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:0
П
2:0
П
1:2
С
3:0
С
3:2
П
2:1
П
1:2
П
2:1
П
0:0
П
1:0
П
2:1
П
0:0
П
0:2
ПД
0:1
ПД
0:3

Голы

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.09
0.77

Среднее время на гол

82
117

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

1.69
1.45

Среднее время на гол

53
61

Всего голов

34
26

Голов в среднем за матч

1.42
1.08

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
3
Больше 13%
Меньше 88%
21

Среднее время на гол

63
83

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будимир Анте 16 (3) 0.47
Муньос Икер 4 0.12
Гарсия Рауль 3 0.09
Гомес Мойсес 3 0.09
Гарсия Рубен 2 0.06
Авила Эсекьель 2 0.06
Арнаис Хосе 2 0.06
Аресо Хесус 1 0.03
Катена Алехандро 1 0.03
Ибаньес Пабло 1 0.03
Орос Аймар 1 (1) 0.03
Унаи Гарсия 1 0.03
Видаль Начо 1 0.03
Монкайола Хон 0 0
Мохика Хоан 0 0
Круз Хуан 0 0
Пенья Рубен 0 0
Гарсия Давид III 0 0
Эррандо Хорхе 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Жозе 10 0.29
Иско Аларкон 7 (2) 0.21
Перес Айосе 7 0.21
Форнальс Пабло 2 0.06
Рока Марк 2 0.06
Руибаль Айтор 2 0.06
Гидо Родригес 2 0.06
Диао Ассане 2 0.06
Джонни 1 0.03
Карвалью Вилльям 1 0.03
Фекир Набиль 1 0.03
Миранда Хуан 1 0.03
Песселья Херман 1 0.03
Эззалзули Абде 1 0.03
Алтимира Серхи 1 0.03
Энрике Луис IX 0 0
Бельерин Эктор 0 0
Сабали Юссуф 0 0
Иглесиас Борха 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авила Эсекьель 6 3
Катена Алехандро 7 1
Гарсия Давид III 6 0
Унаи Гарсия 4 1
Торро Лукас 5 0
Аррасате Ягоба 1 2
Гарсия Рауль 4 0
Будимир Анте 4 0
Монкайола Хон 2 1
Гомес Мойсес 3 0
Круз Хуан 3 0
Барха Энрике 3 0
Эррандо Хорхе 3 0
Аресо Хесус 3 0
Орос Аймар 3 0
Муньос Икер 3 0
Ибаньес Пабло 2 0
Эррера Серхио 2 0
Пенья Рубен 2 0
Арнаис Хосе 2 0
Айтор Фернандес 1 0
Мохика Хоан 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иско Аларкон 10 0
Песселья Херман 7 0
Миранда Хуан 7 0
Гидо Родригес 6 0
Папастатопулос Сократис 5 0
Рока Марк 5 0
Перес Айосе 4 0
Руибаль Айтор 4 0
Диао Ассане 4 0
Джонни 3 0
Силва Руи 3 0
Абнер 3 0
Гуардадо Андрес 2 0
Карвалью Вилльям 2 0
Иглесиас Борха 2 0
Форнальс Пабло 2 0
Бельерин Эктор 0 1
Виллиан Жозе 0 1
Бартра Марк 1 0
Бакамбу Седрик 1 0
Сабали Юссуф 1 0
Луис Фелипе 1 0
Риад Чади 1 0
Эззалзули Абде 1 0
Мануэль Пеллегрини 1 0
Энрике Луис IX 1 0
Алтимира Серхи 1 0

Результаты матчей

Осасуна
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Бетис
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

7
12
Осасуна
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)
Бетис
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

23
6

Упущенные победы

13
19
Осасуна
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (9)
39% (13)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
30% (10)
33% (11)
Бетис
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (7)
45% (15)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (5)
45% (15)
39% (13)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

8
7

Волевые победы

25
8

Упущенные победы

20
31

Голы по времени матча

Забито

17
19
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 11
22 Не забивали 21
4
24%
6
32%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
1
6%
4
21%
31-45
2
12%
2
11%
46-60
2
12%
2
11%
61-75
6
35%
3
16%
76-90

Пропущено

22
22
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 11
2
9%
0
0%
1-15
7
32%
4
18%
16-30
2
9%
6
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
6
27%
6
27%
61-75
5
23%
6
27%
76-90

Забито

20
24
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 10
20 Не забивали 18
3
15%
2
8%
1-15
3
15%
2
8%
16-30
2
10%
5
21%
31-45
4
20%
7
29%
29%
46-60
3
15%
3
13%
61-75
5
25%
5
21%
76-90

Пропущено

27
15
8 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
3
11%
1
7%
1-15
3
11%
1
7%
16-30
2
7%
5
33%
31-45
6
22%
3
20%
46-60
5
19%
1
7%
61-75
8
30%
30%
4
27%
76-90

Забито

37
43
15 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 21
9 Не забивали 6
7
19%
8
19%
1-15
5
14%
4
9%
16-30
3
8%
9
21%
31-45
6
16%
9
21%
46-60
5
14%
5
12%
61-75
11
30%
30%
8
19%
76-90

Пропущено

49
37
19 В 1-м тайме 17
30 Во 2-м тайме 20
17 Пропускали первыми 8
23 Не пропускали 21
5
10%
1
3%
1-15
10
20%
5
14%
16-30
4
8%
11
30%
30%
31-45
6
12%
3
8%
46-60
11
22%
7
19%
61-75
13
27%
10
27%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Гранада - Осасуна 3:0 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Осасуна - Валенсия 0:1 Альмерия - Осасуна 0:3
Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Жирона - Осасуна 2:0 Осасуна - Алавес 1:0 Лас-Пальмас - Осасуна 1:1 Осасуна - Кадис 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 0:1 Осасуна - Сельта 0:3 Барселона - Осасуна 1:0 Севилья - Осасуна 1:1 Осасуна - Хетафе 3:2 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Барселона - Осасуна 2:0 Кастельон - Осасуна 0:1 Осасуна - Альмерия 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Осасуна - Райо Вальекано 1:0
Бетис
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Бетис - Севилья 1:1 Валенсия - Бетис 1:2 Бетис - Сельта 2:1 Жирона - Бетис 3:2
Райо Вальекано - Бетис 2:0 Бетис - Вильярреал 2:3 Атлетико М - Бетис 2:1 Бетис - Атлетик Б 3:1 Динамо Загреб - Бетис 1:1 Бетис - Алавес 0:0 Бетис - Динамо Загреб 0:1 Кадис - Бетис 0:2 Бетис - Хетафе 1:1 Мальорка - Бетис 0:1 Бетис - Барселона 2:4 Бетис - Гранада 1:0 Алавес - Бетис 1:0 Сельта - Бетис 2:1 Бетис - Жирона 1:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0

Результаты матчей

Осасуна
Бетис

Точный счет

1:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
8 раз 47%
2
5 раз 29%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%

Точный счет

1:1
5 раз 15%
0:2
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
9 раз 27%
0:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 39%
0
9 раз 27%
2
9 раз 27%
3
2 раза 6%
1
15 раз 45%
2
10 раз 30%
0
6 раз 18%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Осасуна
Бетис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
15
2
5
11
1.5
7
10
1
15
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
12
4
6
11
1.5
5
11
1
16
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
9
0.5
Больше Меньше
27
6
11
22
1.5
12
21
2
31
2.5
2
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 34 27 6 1 74 - 22 87
2.
Жирона
 Заявка 34 23 5 6 73 - 42 74
3.
Барселона
 Заявка 34 22 7 5 70 - 43 73
4.
Атлетико М
 Заявка 34 21 4 9 63 - 39 67
5.
Атлетик Б
 Заявка 34 17 10 7 55 - 33 61
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 34 14 12 8 48 - 35 54
7.
Бетис
 2:0 Заявка 34 13 13 8 43 - 39 52
8.
Валенсия
 Заявка 33 13 8 12 37 - 38 47
9.
Вильярреал
 Заявка 33 12 9 12 54 - 55 45
10.
Хетафе
 Заявка 34 10 13 11 41 - 47 43
11.
Осасуна
 0:2 Заявка 34 11 6 17 37 - 51 39
12.
Алавес
 Заявка 33 10 8 15 31 - 38 38
13.
Севилья
 Заявка 33 9 11 13 42 - 46 38
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 34 10 7 17 30 - 43 37
15.
Райо Вальекано
 Заявка 33 7 13 13 27 - 42 34
16.
Мальорка
 Заявка 34 6 14 14 27 - 40 32
17.
Сельта
 Заявка 33 7 10 16 37 - 50 31
18.
Кадис
 Заявка 34 4 14 16 23 - 49 26
19.
Гранада
 Заявка 33 4 9 20 36 - 61 21
20.
Альмерия
 Заявка 33 1 11 21 32 - 67 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 17 15 2 0 43 - 9 47
2.
Атлетико М
 Заявка 17 15 1 1 40 - 18 46
3.
Жирона
 Заявка 17 14 2 1 46 - 19 44
4.
Барселона
 Заявка 17 13 1 3 38 - 21 40
5.
Атлетик Б
 Заявка 17 11 5 1 38 - 16 38
6.
Бетис
 2:0 Заявка 17 8 7 2 24 - 15 31
7.
Валенсия
 Заявка 16 8 5 3 19 - 10 29
8.
Хетафе
 Заявка 17 8 5 4 19 - 17 29
9.
Алавес
 Заявка 17 8 3 6 20 - 17 27
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 7 6 4 25 - 18 27
11.
Вильярреал
 Заявка 17 6 4 7 29 - 26 22
12.
Лас-Пальмас
 Заявка 17 6 4 7 17 - 17 22
13.
Мальорка
 Заявка 17 5 7 5 14 - 14 22
14.
Осасуна
 0:2 Заявка 17 6 3 8 17 - 24 21
15.
Севилья
 Заявка 16 5 5 6 23 - 24 20
16.
Кадис
 Заявка 17 4 8 5 15 - 19 20
17.
Гранада
 Заявка 17 4 6 7 23 - 26 18
18.
Сельта
 Заявка 16 4 5 7 14 - 18 17
19.
Райо Вальекано
 Заявка 16 3 8 5 16 - 23 17
20.
Альмерия
 Заявка 17 0 8 9 16 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 17 12 4 1 31 - 13 40
2.
Барселона
 Заявка 17 9 6 2 32 - 22 33
3.
Жирона
 Заявка 17 9 3 5 27 - 23 30
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 7 6 4 23 - 17 27
5.
Вильярреал
 Заявка 16 6 5 5 25 - 29 23
6.
Атлетик Б
 Заявка 17 6 5 6 17 - 17 23
7.
Атлетико М
 Заявка 17 6 3 8 23 - 21 21
8.
Бетис
 2:0 Заявка 17 5 6 6 19 - 24 21
9.
Осасуна
 0:2 Заявка 17 5 3 9 20 - 27 18
10.
Валенсия
 Заявка 17 5 3 9 18 - 28 18
11.
Севилья
 Заявка 17 4 6 7 19 - 22 18
12.
Райо Вальекано
 Заявка 17 4 5 8 11 - 19 17
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 17 4 3 10 13 - 26 15
14.
Сельта
 Заявка 17 3 5 9 23 - 32 14
15.
Хетафе
 Заявка 17 2 8 7 22 - 30 14
16.
Алавес
 Заявка 16 2 5 9 11 - 21 11
17.
Мальорка
 Заявка 17 1 7 9 13 - 26 10
18.
Альмерия
 Заявка 16 1 3 12 16 - 34 6
19.
Кадис
 Заявка 17 0 6 11 8 - 30 6
20.
Гранада
 Заявка 16 0 3 13 13 - 35 3
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Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 20 (6)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 18 (4)
Барселона Левандовски Роберт 17 (8)
Вильярреал Сорлот Александр 17 (5)
Осасуна Будимир Анте 16 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 16
Кадис Алькарас Рубен 14
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 13
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 11
Весь список
  • Второй тайм
  • 72'
    Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 71'
    Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 71'
    Сабали Юссуф из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 70'
    Виллиан Жозе задерживает мяч рукой
  • 70'
    Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 70'
    Контроль мяча: Осасуна: 38%, Бетис: 62%.
  • 69'
    Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Осасуна 14.4% (17)
    X 32.2% (38)
    Бетис 53.4% (63)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Осасуна
    Ничья
    Бетис
    9.10
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    8.00
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    3.35
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Осасуна 0:2 Бетис

    Исход игры
    Осасуна
    14.4% (17)
    Ничья
    32.2% (38)
    Бетис
    53.4% (63)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.48% (48)
    Меньше
    57.52% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    72.57% (82)
    Нет
    27.43% (31)
    Популярный счёт
    1:2 Бетис
    29.7% (35)
    1:1 Ничья
    28.8% (34)
    0:1 Бетис
    17.8% (21)
    2:1 Осасуна
    9.3% (11)
    1:0 Осасуна
    3.4% (4)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    0:2 Бетис
    1.7% (2)
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