Тур: 34. Стадион: Эль-Садар. Зрители: 18300 Главный судья: Гарсия Виктор
0'
24' Undefined phrase: football_event_Монкайола Хон
25' Желтая карточкаУнаи Гарсия
26' Красная карточкаМонкайола Хон
38' Желтая карточкаМиранда Хуан
0:1
41' ГолПерес Айосе
41' Красная карточкаАррасате Ягоба
42' Желтая карточкаГарсия Рауль
0:2
45' ГолФорнальс Пабло
86' Желтая карточкаСилва Руи
90'+4
Ход матча
24'
25'
26'
38'
41'
0:1
41'
42'
45'
0:2
46'
74'
82'
86'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
7 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 4
-
8 Угловые 5
-
1 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
347 Количество передач 526
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Аресо
Хесус
22
Мохика
Хоан
34
Муньос
Икер
14
Гарсия
Рубен
23
Гарсия
Рауль
15
Пенья
Рубен
13
Силва
Руи
23
Сабали
Юссуф
28
Риад
Чади
4
Джонни
10
Перес
Айосе
12
Виллиан
Жозе
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Аресо ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Мохика ХоанЗащитник
- Полузащитник
-
34 Муньос ИкерПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия РубенНападающий
-
23 Гарсия РаульНападающий
-
15 Пенья РубенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Арнаис ХосеПолузащитник
-
29 Xabi Huarte
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Силва РуиВратарь
-
23 Сабали ЮссуфЗащитник
- Защитник
-
28 Риад ЧадиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
4 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Перес АйосеПолузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 АбнерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Рока МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Осасуна
Бетис
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
66.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 10 побед
24 матча
29.2%
12.5%
58.3%
7 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
20.8%
41.7%
37.5%
5 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
8.3%
50%
41.7%
2 победы 12 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.09
0.77
Среднее время на гол
82
117
Всего голов
22
16
Голов в среднем за матч
1.69
1.45
Среднее время на гол
53
61
Всего голов
34
26
Голов в среднем за матч
1.42
1.08
Тотал матчей
2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
Среднее время на гол
63
83
Бомбардиры внутри турнира
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будимир Анте
|16 (3)
|0.47
|Муньос Икер
|4
|0.12
|Гарсия Рауль
|3
|0.09
|Гомес Мойсес
|3
|0.09
|Гарсия Рубен
|2
|0.06
|Авила Эсекьель
|2
|0.06
|Арнаис Хосе
|2
|0.06
|Аресо Хесус
|1
|0.03
|Катена Алехандро
|1
|0.03
|Ибаньес Пабло
|1
|0.03
|Орос Аймар
|1 (1)
|0.03
|Унаи Гарсия
|1
|0.03
|Видаль Начо
|1
|0.03
|Монкайола Хон
|0
|0
|Мохика Хоан
|0
|0
|Круз Хуан
|0
|0
|Пенья Рубен
|0
|0
|Гарсия Давид III
|0
|0
|Эррандо Хорхе
|0
|0
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллиан Жозе
|10
|0.29
|Иско Аларкон
|7 (2)
|0.21
|Перес Айосе
|7
|0.21
|Форнальс Пабло
|2
|0.06
|Рока Марк
|2
|0.06
|Руибаль Айтор
|2
|0.06
|Гидо Родригес
|2
|0.06
|Диао Ассане
|2
|0.06
|Джонни
|1
|0.03
|Карвалью Вилльям
|1
|0.03
|Фекир Набиль
|1
|0.03
|Миранда Хуан
|1
|0.03
|Песселья Херман
|1
|0.03
|Эззалзули Абде
|1
|0.03
|Алтимира Серхи
|1
|0.03
|Энрике Луис IX
|0
|0
|Бельерин Эктор
|0
|0
|Сабали Юссуф
|0
|0
|Иглесиас Борха
|0
|0
Карточки
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авила Эсекьель
|6
|3
|Катена Алехандро
|7
|1
|Гарсия Давид III
|6
|0
|Унаи Гарсия
|4
|1
|Торро Лукас
|5
|0
|Аррасате Ягоба
|1
|2
|Гарсия Рауль
|4
|0
|Будимир Анте
|4
|0
|Монкайола Хон
|2
|1
|Гомес Мойсес
|3
|0
|Круз Хуан
|3
|0
|Барха Энрике
|3
|0
|Эррандо Хорхе
|3
|0
|Аресо Хесус
|3
|0
|Орос Аймар
|3
|0
|Муньос Икер
|3
|0
|Ибаньес Пабло
|2
|0
|Эррера Серхио
|2
|0
|Пенья Рубен
|2
|0
|Арнаис Хосе
|2
|0
|Айтор Фернандес
|1
|0
|Мохика Хоан
|1
|0
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иско Аларкон
|10
|0
|Песселья Херман
|7
|0
|Миранда Хуан
|7
|0
|Гидо Родригес
|6
|0
|Папастатопулос Сократис
|5
|0
|Рока Марк
|5
|0
|Перес Айосе
|4
|0
|Силва Руи
|4
|0
|Руибаль Айтор
|4
|0
|Диао Ассане
|4
|0
|Джонни
|3
|0
|Абнер
|3
|0
|Гуардадо Андрес
|2
|0
|Карвалью Вилльям
|2
|0
|Иглесиас Борха
|2
|0
|Форнальс Пабло
|2
|0
|Бельерин Эктор
|0
|1
|Виллиан Жозе
|0
|1
|Бартра Марк
|1
|0
|Бакамбу Седрик
|1
|0
|Сабали Юссуф
|1
|0
|Луис Фелипе
|1
|0
|Риад Чади
|1
|0
|Эззалзули Абде
|1
|0
|Мануэль Пеллегрини
|1
|0
|Энрике Луис IX
|1
|0
|Алтимира Серхи
|1
|0
Результаты матчей
Осасуна
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Бетис
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
7
12
Осасуна
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)
Бетис
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
23
6
Упущенные победы
13
19
Осасуна
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (9)
38% (13)
35% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
32% (11)
32% (11)
Бетис
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (8)
44% (15)
32% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (5)
47% (16)
38% (13)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
9
7
Волевые победы
25
8
Упущенные победы
20
31
Голы по времени матча
Забито
17
21
7 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 12
23 Не забивали 21
4
24%
6
29%
1-15
2
12%
2
10%
16-30
1
6%
6
29%
31-45
2
12%
2
10%
46-60
2
12%
2
10%
61-75
6
35%
3
14%
76-90
Пропущено
24
22
13 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 11
2
8%
0
0%
1-15
7
29%
29%
4
18%
16-30
4
17%
6
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
6
25%
6
27%
61-75
5
21%
6
27%
76-90
Забито
20
24
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 10
21 Не забивали 19
3
15%
2
8%
1-15
3
15%
2
8%
16-30
2
10%
5
21%
31-45
4
20%
7
29%
29%
46-60
3
15%
3
13%
61-75
5
25%
5
21%
76-90
Пропущено
27
15
8 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
3
11%
1
7%
1-15
3
11%
1
7%
16-30
2
7%
5
33%
31-45
6
22%
3
20%
46-60
5
19%
1
7%
61-75
8
30%
30%
4
27%
76-90
Забито
37
45
15 В 1-м тайме 23
22 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 22
10 Не забивали 6
7
19%
8
18%
1-15
5
14%
4
9%
16-30
3
8%
11
24%
31-45
6
16%
9
20%
46-60
5
14%
5
11%
61-75
11
30%
30%
8
18%
76-90
Пропущено
51
37
21 В 1-м тайме 17
30 Во 2-м тайме 20
18 Пропускали первыми 8
24 Не пропускали 21
5
10%
1
3%
1-15
10
20%
5
14%
16-30
6
12%
11
30%
30%
31-45
6
12%
3
8%
46-60
11
22%
7
19%
61-75
13
25%
10
27%
76-90
Результаты последних матчей
Осасуна
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Гранада - Осасуна 3:0 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Осасуна - Валенсия 0:1 Альмерия - Осасуна 0:3
Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Жирона - Осасуна 2:0 Осасуна - Алавес 1:0 Лас-Пальмас - Осасуна 1:1 Осасуна - Кадис 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 0:1 Осасуна - Сельта 0:3 Барселона - Осасуна 1:0 Севилья - Осасуна 1:1 Осасуна - Хетафе 3:2 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Барселона - Осасуна 2:0 Кастельон - Осасуна 0:1 Осасуна - Альмерия 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Осасуна - Райо Вальекано 1:0
Бетис
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Бетис - Севилья 1:1 Валенсия - Бетис 1:2 Бетис - Сельта 2:1 Жирона - Бетис 3:2
Райо Вальекано - Бетис 2:0 Бетис - Вильярреал 2:3 Атлетико М - Бетис 2:1 Бетис - Атлетик Б 3:1 Динамо Загреб - Бетис 1:1 Бетис - Алавес 0:0 Бетис - Динамо Загреб 0:1 Кадис - Бетис 0:2 Бетис - Хетафе 1:1 Мальорка - Бетис 0:1 Бетис - Барселона 2:4 Бетис - Гранада 1:0 Алавес - Бетис 1:0 Сельта - Бетис 2:1 Бетис - Жирона 1:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0
Результаты матчей
Осасуна
Бетис
Точный счет
0:2
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:4
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
1
8 раз 47%
2
5 раз 29%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
0
4 раза 24%
Точный счет
0:2
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
9 раз 26%
0:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 38%
0
10 раз 29%
2
9 раз 26%
3
2 раза 6%
1
15 раз 44%
2
11 раз 32%
0
6 раз 18%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Осасуна
Бетис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
152
512
710
116
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
134
611
611
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2410
Больше Меньше
286
1123
1321
232
232
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|27
|6
|1
|74 - 22
|87
|2.
|Заявка
|34
|23
|5
|6
|73 - 42
|74
|3.
|Заявка
|34
|22
|7
|5
|70 - 43
|73
|4.
|Заявка
|34
|21
|4
|9
|63 - 39
|67
|5.
|Заявка
|34
|17
|10
|7
|55 - 33
|61
|6.
|Заявка
|34
|14
|12
|8
|48 - 35
|54
|7.
|Заявка
|34
|13
|13
|8
|43 - 39
|52
|8.
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|37 - 38
|47
|9.
|1:2 Заявка
|34
|12
|9
|13
|55 - 57
|45
|10.
|Заявка
|34
|10
|13
|11
|41 - 47
|43
|11.
|Заявка
|34
|11
|6
|17
|37 - 51
|39
|12.
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|31 - 38
|38
|13.
|Заявка
|33
|9
|11
|13
|42 - 46
|38
|14.
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|30 - 43
|37
|15.
|Заявка
|33
|7
|13
|13
|27 - 42
|34
|16.
|2:1 Заявка
|34
|8
|10
|16
|39 - 51
|34
|17.
|Заявка
|34
|6
|14
|14
|27 - 40
|32
|18.
|Заявка
|34
|4
|14
|16
|23 - 49
|26
|19.
|Заявка
|33
|4
|9
|20
|36 - 61
|21
|20.
|Заявка
|33
|1
|11
|21
|32 - 67
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|43 - 9
|47
|2.
|Заявка
|17
|15
|1
|1
|40 - 18
|46
|3.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|46 - 19
|44
|4.
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|38 - 21
|40
|5.
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|38 - 16
|38
|6.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|24 - 15
|31
|7.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|19 - 10
|29
|8.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|19 - 17
|29
|9.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|20 - 17
|27
|10.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|25 - 18
|27
|11.
|1:2 Заявка
|17
|6
|4
|7
|29 - 26
|22
|12.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 17
|22
|13.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|14 - 14
|22
|14.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|17 - 24
|21
|15.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 24
|20
|16.
|2:1 Заявка
|17
|5
|5
|7
|16 - 19
|20
|17.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|15 - 19
|20
|18.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|23 - 26
|18
|19.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|16 - 23
|17
|20.
|Заявка
|17
|0
|8
|9
|16 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|31 - 13
|40
|2.
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|32 - 22
|33
|3.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|27 - 23
|30
|4.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|23 - 17
|27
|5.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|17 - 17
|23
|6.
|1:2 Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 31
|23
|7.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|23 - 21
|21
|8.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 24
|21
|9.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|20 - 27
|18
|10.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 28
|18
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 22
|18
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|11 - 19
|17
|13.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|13 - 26
|15
|14.
|2:1 Заявка
|17
|3
|5
|9
|23 - 32
|14
|15.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|22 - 30
|14
|16.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|11 - 21
|11
|17.
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|13 - 26
|10
|18.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|16 - 34
|6
|19.
|Заявка
|17
|0
|6
|11
|8 - 30
|6
|20.
|Заявка
|16
|0
|3
|13
|13 - 35
|3
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- — Вылет в Сегунду
|Жирона
|Довбик Артём
|20 (6)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|18 (4)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|17 (8)
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|17 (5)
|Осасуна
|Будимир Анте
|16 (2)
|Кадис
|Алехо Иван
|16
|Кадис
|Алькарас Рубен
|14
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Реал Сосьедад
|Ле Норман Робен
|13
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Осасуна 0:2 Бетис
Исход игры
Осасуна
14.4% (17)
Ничья
32.2% (38)
Бетис
53.4% (63)
Тотал 2.5
Больше
42.48% (48)
Меньше
57.52% (65)
Обе команды забьют
Да
72.57% (82)
Нет
27.43% (31)
Популярный счёт
1:2 Бетис
29.7% (35)
1:1 Ничья
28.8% (34)
0:1 Бетис
17.8% (21)
2:1 Осасуна
9.3% (11)
1:0 Осасуна
3.4% (4)