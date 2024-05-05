Тур: 34. Стадион: Кампо де Вальекас. Главный судья: Эрнандес Франсиско Хосе
0:1
Второй тайм: 57'
Ход матча
26'
30'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 2
-
5 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
313 Количество передач 162
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Балью
Иван
16
Мумин
Абдул
17
Лопес
Унаи
18
Пубиль
Марк
22
Монтес
Сесар
26
Пенья
Маркос
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
-
16 Мумин АбдулЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Лопес УнаиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Перес КикеПолузащитник
-
10 Бебе ТьягуНападающий
- Нападающий
-
11 Нтекья РандиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Перес Иньиго
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Пубиль МаркЗащитник
-
22 Монтес СесарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Пенья МаркосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Ланга БрунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Ромеро ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
23 Коне ИбраимаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мель Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Райо Вальекано
Альмерия
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
91.7%
16.7%
11 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
18 матчей
61.1%
5.6%
33.3%
11 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.38
1.1
Среднее время на гол
65
81
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1.2
0.63
Среднее время на гол
75
144
Всего голов
23
16
Голов в среднем за матч
1.28
0.89
Тотал матчей
2.5
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
70
101
Бомбардиры внутри турнира
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Альваро Ривера
|6
|0.18
|Паласон Иси
|4 (2)
|0.12
|Камелло Серхио
|3
|0.09
|Лежён Флорьян
|2
|0.06
|Бебе Тьягу
|2 (1)
|0.06
|Лопес Унаи
|1
|0.03
|Рауль де Томас
|1 (1)
|0.03
|Чаваррия Пеп
|1
|0.03
|Нтекья Ранди
|1 (1)
|0.03
|Мумин Абдул
|1
|0.03
|Де Фрутос Хорхе
|1
|0.03
|Сисс Пате
|1
|0.03
|Перес Кике
|1
|0.03
|Валентин Оскар
|1
|0.03
|Фалькао Радамель
|1 (1)
|0.03
|Балью Иван
|0
|0
|Эспино Альфонсо
|0
|0
Альмерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аррибас Серхио
|6
|0.18
|Баптистао Лео
|5
|0.15
|Суарес Луис III
|4 (1)
|0.12
|Рамазани Ларжи
|3
|0.09
|Эмбарба Адриан
|3 (1)
|0.09
|Лосано Энтони
|3
|0.09
|Гонсалес Эдгар
|2
|0.06
|Акиеме Серхио
|2
|0.06
|Ромеро Лука
|2
|0.06
|Пубиль Марк
|1
|0.03
|Каики Да Силва
|1
|0.03
|Марко Милованович I
|1
|0.03
|Робертоне Лукас
|0
|0
|Виера Хонатан
|0
|0
|Мелеро Гонсало
|0
|0
|Брандарис Хуан
|0
|0
|Сентельес Алехандро
|0
|0
Карточки
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сисс Пате
|10
|0
|Гарсия Альваро Ривера
|7
|1
|Эспино Альфонсо
|8
|0
|Паласон Иси
|8
|0
|Лопес Унаи
|7
|0
|Перес Кике
|7
|0
|Валентин Оскар
|5
|1
|Чаваррия Пеп
|4
|1
|Лежён Флорьян
|5
|0
|Рауль де Томас
|5
|0
|Мумин Абдул
|3
|1
|Балью Иван
|4
|0
|Родригес Франсиско
|2
|1
|Трехо Оскар
|3
|0
|Фалькао Радамель
|3
|0
|Эрнандес Аридане
|3
|0
|Креспо Мигель
|3
|0
|Камелло Серхио
|3
|0
|Димитриевски Столе
|2
|0
|Нтекья Ранди
|2
|0
|Бебе Тьягу
|1
|0
|Ратиу Андрей
|1
|0
Альмерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамазани Ларжи
|9
|2
|Робертоне Лукас
|10
|0
|Гонсалес Эдгар
|6
|1
|Баптистао Лео
|6
|1
|Баба Иддрису
|5
|0
|Эмбарба Адриан
|4
|0
|Монтес Сесар
|4
|0
|Лопи Дион
|4
|0
|Гаизка Гаритано
|2
|1
|Виера Хонатан
|2
|1
|Мелеро Гонсало
|3
|0
|Брандарис Хуан
|3
|0
|Посо Алехандро
|3
|0
|Пуигмаль Арнау
|3
|0
|Ланга Бруну
|1
|1
|Акиеме Серхио
|2
|0
|Радованович Александар
|2
|0
|Суарес Луис III
|2
|0
|Сентельес Алехандро
|2
|0
|Каики Да Силва
|2
|0
|Пубиль Марк
|2
|0
|Морено Висенте
|1
|0
|Лосано Энтони
|1
|0
|Максимиану Луиш
|1
|0
|Ромеро Лука
|1
|0
|Пенья Маркос
|1
|0
Результаты матчей
Райо Вальекано
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Альмерия
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
11
15
Райо Вальекано
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Альмерия
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
16
24
Упущенные победы
9
9
Райо Вальекано
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (6)
61% (20)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
42% (14)
24% (8)
Альмерия
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (9)
45% (15)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
36% (12)
33% (11)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
7
4
Волевые победы
17
24
Упущенные победы
20
24
Голы по времени матча
Забито
17
16
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 7
22 Не забивали 21
2
12%
5
31%
1-15
3
18%
2
13%
16-30
4
24%
3
19%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
8
47%
2
13%
76-90
Пропущено
22
34
12 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 15
3
14%
4
12%
1-15
3
14%
4
12%
16-30
6
27%
9
26%
31-45
1
5%
5
15%
46-60
4
18%
5
15%
61-75
5
23%
7
21%
76-90
Забито
12
16
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
25 Не забивали 23
0
0%
1
6%
1-15
4
33%
2
13%
16-30
2
17%
5
31%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
1
8%
4
25%
61-75
3
25%
2
13%
76-90
Пропущено
18
33
4 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
0
0%
5
15%
1-15
2
11%
7
21%
16-30
2
11%
1
3%
31-45
4
22%
4
12%
46-60
4
22%
7
21%
61-75
6
33%
9
27%
76-90
Забито
29
32
15 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 10
14 Не забивали 11
2
7%
6
19%
1-15
7
24%
4
13%
16-30
6
21%
8
25%
31-45
2
7%
3
9%
46-60
1
3%
7
22%
61-75
11
38%
4
13%
76-90
Пропущено
40
67
16 В 1-м тайме 30
24 Во 2-м тайме 37
15 Пропускали первыми 19
20 Не пропускали 28
3
8%
9
13%
1-15
5
13%
11
16%
16-30
8
20%
10
15%
31-45
5
13%
9
13%
46-60
8
20%
12
18%
61-75
11
28%
16
24%
76-90
Результаты последних матчей
Райо Вальекано
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Вильярреал - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Сельта - Райо Вальекано 0:0
Райо Вальекано - Бетис 2:0 Алавес - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Кадис 1:1 Жирона - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Севилья 1:2 Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Уэска - Райо Вальекано 0:2 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0
Альмерия
(20 матчей)
5%
40%
55%
1 победа 8 ничьих 11 поражений
Альмерия - Хетафе 1:3 Альмерия - Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад - Альмерия 2:2 Альмерия - Осасуна 0:3
Лас-Пальмас - Альмерия 0:1 Альмерия - Севилья 2:2 Сельта - Альмерия 1:0 Альмерия - Атлетико М 2:2 Гранада - Альмерия 1:1 Альмерия - Атлетик Б 0:0 Валенсия - Альмерия 2:1 Альмерия - Алавес 0:3 Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Альмерия - Жирона 0:0 Осасуна - Альмерия 1:0 Барселона - Альмерия 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барбастро - Альмерия 1:0 Альмерия - Бетис 0:0
Результаты матчей
Райо Вальекано
Альмерия
Точный счет
1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
1:3
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
4 раза 24%
0:2
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
10 раз 59%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
Точный счет
0:0
6 раз 18%
0:2
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:7
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
4 раза 12%
0:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 45%
1
9 раз 27%
2
9 раз 27%
1
13 раз 39%
0
11 раз 33%
2
8 раз 24%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Райо Вальекано
Альмерия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
107
511
512
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
710
Больше Меньше
124
413
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1815
Больше Меньше
2211
924
924
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|27
|6
|1
|74 - 22
|87
|2.
|Заявка
|34
|23
|5
|6
|73 - 42
|74
|3.
|Заявка
|34
|22
|7
|5
|70 - 43
|73
|4.
|Заявка
|34
|21
|4
|9
|63 - 39
|67
|5.
|Заявка
|34
|17
|10
|7
|55 - 33
|61
|6.
|Заявка
|34
|14
|12
|8
|48 - 35
|54
|7.
|Заявка
|34
|13
|13
|8
|43 - 39
|52
|8.
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|37 - 39
|47
|9.
|Заявка
|34
|12
|9
|13
|56 - 58
|45
|10.
|Заявка
|34
|10
|13
|11
|41 - 47
|43
|11.
|Заявка
|34
|11
|8
|15
|32 - 38
|41
|12.
|1:0 Заявка
|34
|10
|11
|13
|43 - 46
|41
|13.
|Заявка
|34
|11
|6
|17
|37 - 51
|39
|14.
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|30 - 43
|37
|15.
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|40 - 52
|34
|16.
|0:1 Заявка
|34
|7
|13
|14
|27 - 43
|34
|17.
|Заявка
|34
|6
|14
|14
|27 - 40
|32
|18.
|Заявка
|34
|4
|14
|16
|23 - 49
|26
|19.
|0:1 Заявка
|34
|4
|9
|21
|36 - 62
|21
|20.
|1:0 Заявка
|34
|2
|11
|21
|33 - 67
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|43 - 9
|47
|2.
|Заявка
|17
|15
|1
|1
|40 - 18
|46
|3.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|46 - 19
|44
|4.
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|38 - 21
|40
|5.
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|38 - 16
|38
|6.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|24 - 15
|31
|7.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|19 - 11
|29
|8.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|19 - 17
|29
|9.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|20 - 17
|27
|10.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|25 - 18
|27
|11.
|1:0 Заявка
|17
|6
|5
|6
|24 - 24
|23
|12.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|29 - 26
|22
|13.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 17
|22
|14.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|14 - 14
|22
|15.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|17 - 24
|21
|16.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|17 - 20
|20
|17.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|15 - 19
|20
|18.
|0:1 Заявка
|17
|4
|6
|7
|23 - 26
|18
|19.
|0:1 Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 24
|17
|20.
|1:0 Заявка
|17
|0
|8
|9
|16 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|31 - 13
|40
|2.
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|32 - 22
|33
|3.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|27 - 23
|30
|4.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|23 - 17
|27
|5.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|17 - 17
|23
|6.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|27 - 32
|23
|7.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|23 - 21
|21
|8.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 24
|21
|9.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|20 - 27
|18
|10.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 28
|18
|11.
|1:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 22
|18
|12.
|0:1 Заявка
|17
|4
|5
|8
|11 - 19
|17
|13.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|13 - 26
|15
|14.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|12 - 21
|14
|15.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|23 - 32
|14
|16.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|22 - 30
|14
|17.
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|13 - 26
|10
|18.
|1:0 Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 34
|9
|19.
|Заявка
|17
|0
|6
|11
|8 - 30
|6
|20.
|0:1 Заявка
|17
|0
|3
|14
|13 - 36
|3
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|Жирона
|Довбик Артём
|20 (6)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|18 (4)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|17 (8)
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|Будимир Анте
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|Алькарас Рубен
|14
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Реал Сосьедад
|Ле Норман Робен
|13
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Райо Вальекано 0:1 Альмерия
Исход игры
Райо Вальекано
89.7% (104)
Ничья
8.6% (10)
Альмерия
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
41.59% (47)
Меньше
58.41% (66)
Обе команды забьют
Да
48.67% (55)
Нет
51.33% (58)
Популярный счёт
2:1 Райо Вальекано
37.1% (43)
1:0 Райо Вальекано
32.8% (38)
2:0 Райо Вальекано
14.7% (17)
1:1 Ничья
7.8% (9)
3:1 Райо Вальекано
1.7% (2)
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