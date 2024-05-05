Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Хорошую попытку сделал Пеп Чаваррия. Удар в створ, но вратарь начеку

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Первый тайм

48' Команда Альмерия имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Удар от ворот произведет Альмерия

46' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Баптистао Лео пробует нанести удар издали, но Столе Димитриевски держит все под контролем

43' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Аррибас Серхио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Пеп Чаваррия ослабляет давление, выбив мяч.

39' Удар от ворот произведет Альмерия

37' Пеп Чаваррия из команды Райо Вальекано своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Хорошую попытку сделал Фалькао Радамель . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Баптистао Лео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет Альмерия

31' Пеп Чаваррия плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

30' Г О О О О Л - Лосано Энтони забивает с левой ноги!

30' Эмбарба Адриан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Пубиль Марк выиграл воздушное противоборство у Пеп Чаваррия.

29' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Эмбарба Адриан из команды Альмерия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Максимиану Луиш взял и забрал мяч на выходе

26' Фалькао Радамель получил желтую карточку от судьи

25' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Баптистао Лео выиграл воздушное противоборство у Пеп Чаваррия.

22' Матч возобновится спорным мячом

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Удар от ворот произведет Альмерия

19' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Удар от ворот произведет Альмерия

17' Фалькао Радамель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Лежён Флорьян бьет со штрафного в створ, но Луис Максимиано держит все под контролем

15' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Хорошую попытку сделал Гарсия Альваро Ривера . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Хорошую попытку сделал Гарсия Альваро Ривера . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Эмбарба Адриан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Пубиль Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Пубиль Марк выиграл воздушное противоборство у Пеп Чаваррия.

5' Лежён Флорьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Эмбарба Адриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Паласон Иси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Удар от ворот произведет Альмерия

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.