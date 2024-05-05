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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Зрители: 10864 Главный судья: Эрнандес Франсиско Хосе
Райо Вальекано
0:1
Конец матча
Альмерия
0'
26' Желтая карточка
Фалькао Радамель
0:1
30' Гол
Лосано Энтони
79' Желтая карточка
Пенья Маркос
82' Желтая карточка
Мумин Абдул
90' Желтая карточка
Трехо Оскар
90' Желтая карточка
Монтес Сесар
90'+7

Ход матча

26'
Фалькао Радамель
 
30'
0:1
Лосано Энтони
(Эмбарба Адриан)
59'
Де Фрутос Хорхе
Паласон Иси
 
59'
Нтекья Ранди
Фалькао Радамель
 
66'
Рауль де Томас
Лопес Унаи
 
72'
 
Посо Алехандро
Баптистао Лео
75'
 
Суарес Луис
Лосано Энтони
79'
 
Пенья Маркос
80'
Бебе Тьягу
Гарсия Альваро
 
80'
Креспо Мигель
Балью Иван
 
82'
Мумин Абдул
 
82'
 
Баба Иддрису
Аррибас Серхио
83'
 
Мелеро Гонсало
Гонсалес Эдгар
90'
Трехо Оскар
 
90'
 
Монтес Сесар

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 11 Удары по воротам 5
  • 10 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 313 Количество передач 162
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Райо Вальекано 89.7% (104)
X 8.6% (10)
Альмерия 1.7% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
16
Мумин
Абдул
24
Лежён
Флорьян
3
Чаваррия
Пеп
23
Валентин
Оскар
17
Лопес
Унаи
7
Паласон
Иси
8
Трехо
Оскар
18
Гарсия
Альваро
Ривера
9
Фалькао
Радамель
25
Максимиану
Луиш
18
Пубиль
Марк
22
Монтес
Сесар
21
Брандарис
Хуан
20
Сентельес
Алехандро
3
Гонсалес
Эдгар
26
Пенья
Маркос
12
Баптистао
Лео
19
Аррибас
Серхио
10
Эмбарба
Адриан
15
Лосано
Энтони
Райо Вальекано
4-2-3-1
Альмерия
4-2-3-1

История личных встреч

Райо Вальекано
Альмерия

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

91.7%
16.7%
11 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

18 матчей

61.1%
5.6%
33.3%
11 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
3:1
С
0:1
С
0:1
С
3:2
С
1:1
С
0:1
С
1:0
С
1:0
КК
0:2
С
3:0
П
2:0
П
0:1
П
3:1
П
0:1
КК
3:0
КК
1:2

Голы

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.38
1.1

Среднее время на гол

65
81

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.2
0.63

Среднее время на гол

75
144

Всего голов

23
16

Голов в среднем за матч

1.28
0.89

Тотал матчей

2.5
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

70
101

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро Ривера 6 0.18
Паласон Иси 4 (2) 0.12
Камелло Серхио 3 0.09
Лежён Флорьян 2 0.06
Бебе Тьягу 2 (1) 0.06
Лопес Унаи 1 0.03
Рауль де Томас 1 (1) 0.03
Чаваррия Пеп 1 0.03
Нтекья Ранди 1 (1) 0.03
Мумин Абдул 1 0.03
Де Фрутос Хорхе 1 0.03
Сисс Пате 1 0.03
Перес Кике 1 0.03
Валентин Оскар 1 0.03
Фалькао Радамель 1 (1) 0.03
Балью Иван 0 0
Эспино Альфонсо 0 0
Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аррибас Серхио 6 0.18
Баптистао Лео 5 0.15
Суарес Луис III 4 (1) 0.12
Рамазани Ларжи 3 0.09
Эмбарба Адриан 3 (1) 0.09
Лосано Энтони 3 0.09
Гонсалес Эдгар 2 0.06
Акиеме Серхио 2 0.06
Ромеро Лука 2 0.06
Пубиль Марк 1 0.03
Каики Да Силва 1 0.03
Марко Милованович I 1 0.03
Робертоне Лукас 0 0
Виера Хонатан 0 0
Мелеро Гонсало 0 0
Брандарис Хуан 0 0
Сентельес Алехандро 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисс Пате 10 0
Гарсия Альваро Ривера 7 1
Эспино Альфонсо 8 0
Паласон Иси 8 0
Лопес Унаи 7 0
Перес Кике 7 0
Валентин Оскар 5 1
Мумин Абдул 4 1
Чаваррия Пеп 4 1
Лежён Флорьян 5 0
Рауль де Томас 5 0
Трехо Оскар 4 0
Балью Иван 4 0
Родригес Франсиско 2 1
Фалькао Радамель 3 0
Эрнандес Аридане 3 0
Креспо Мигель 3 0
Камелло Серхио 3 0
Димитриевски Столе 2 0
Нтекья Ранди 2 0
Бебе Тьягу 1 0
Ратиу Андрей 1 0
Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамазани Ларжи 9 2
Робертоне Лукас 10 0
Гонсалес Эдгар 6 1
Баптистао Лео 6 1
Монтес Сесар 5 0
Баба Иддрису 5 0
Эмбарба Адриан 4 0
Лопи Дион 4 0
Гаизка Гаритано 2 1
Виера Хонатан 2 1
Мелеро Гонсало 3 0
Брандарис Хуан 3 0
Посо Алехандро 3 0
Пуигмаль Арнау 3 0
Ланга Бруну 1 1
Акиеме Серхио 2 0
Радованович Александар 2 0
Суарес Луис III 2 0
Сентельес Алехандро 2 0
Каики Да Силва 2 0
Пубиль Марк 2 0
Пенья Маркос 2 0
Морено Висенте 1 0
Лосано Энтони 1 0
Максимиану Луиш 1 0
Ромеро Лука 1 0

Результаты матчей

Райо Вальекано
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Альмерия
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

11
15
Райо Вальекано
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Альмерия
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

16
24

Упущенные победы

9
9
Райо Вальекано
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
18% (6)
59% (20)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
44% (15)
24% (8)
Альмерия
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (10)
44% (15)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
38% (13)
32% (11)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

8
4

Волевые победы

17
24

Упущенные победы

20
24

Голы по времени матча

Забито

17
17
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 8
23 Не забивали 21
2
12%
5
29%
29%
1-15
3
18%
3
18%
16-30
4
24%
3
18%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
8
47%
2
12%
76-90

Пропущено

23
34
13 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 15
3
13%
4
12%
1-15
4
17%
4
12%
16-30
6
26%
9
26%
31-45
1
4%
5
15%
46-60
4
17%
5
15%
61-75
5
22%
7
21%
76-90

Забито

12
16
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
26 Не забивали 24
0
0%
1
6%
1-15
4
33%
2
13%
16-30
2
17%
5
31%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
1
8%
4
25%
61-75
3
25%
2
13%
76-90

Пропущено

18
33
4 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
0
0%
5
15%
1-15
2
11%
7
21%
16-30
2
11%
1
3%
31-45
4
22%
4
12%
46-60
4
22%
7
21%
61-75
6
33%
9
27%
76-90

Забито

29
33
15 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 11
15 Не забивали 11
2
7%
6
18%
1-15
7
24%
5
15%
16-30
6
21%
8
24%
31-45
2
7%
3
9%
46-60
1
3%
7
21%
61-75
11
38%
4
12%
76-90

Пропущено

41
67
17 В 1-м тайме 30
24 Во 2-м тайме 37
16 Пропускали первыми 19
21 Не пропускали 28
3
7%
9
13%
1-15
6
15%
11
16%
16-30
8
20%
10
15%
31-45
5
12%
9
13%
46-60
8
20%
12
18%
61-75
11
27%
16
24%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Вильярреал - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Сельта - Райо Вальекано 0:0
Райо Вальекано - Бетис 2:0 Алавес - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Кадис 1:1 Жирона - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Севилья 1:2 Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Уэска - Райо Вальекано 0:2 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0
Альмерия
(20 матчей)
5%
40%
55%
1 победа 8 ничьих 11 поражений
Альмерия - Хетафе 1:3 Альмерия - Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад - Альмерия 2:2 Альмерия - Осасуна 0:3
Лас-Пальмас - Альмерия 0:1 Альмерия - Севилья 2:2 Сельта - Альмерия 1:0 Альмерия - Атлетико М 2:2 Гранада - Альмерия 1:1 Альмерия - Атлетик Б 0:0 Валенсия - Альмерия 2:1 Альмерия - Алавес 0:3 Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Альмерия - Жирона 0:0 Осасуна - Альмерия 1:0 Барселона - Альмерия 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барбастро - Альмерия 1:0 Альмерия - Бетис 0:0

Результаты матчей

Райо Вальекано
Альмерия

Точный счет

1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
1:3
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
4 раза 24%
0:2
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 59%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
1
9 раз 53%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%

Точный счет

0:0
6 раз 18%
0:2
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:7
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
4 раза 12%
0:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
16 раз 47%
1
9 раз 26%
2
9 раз 26%
1
14 раз 41%
0
11 раз 32%
2
8 раз 24%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Райо Вальекано
Альмерия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
10
7
5
12
1.5
5
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
10
0.5
Больше Меньше
13
4
4
13
1.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
16
0.5
Больше Меньше
23
11
9
25
1.5
9
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 34 27 6 1 74 - 22 87
2.
Жирона
 Заявка 34 23 5 6 73 - 42 74
3.
Барселона
 Заявка 34 22 7 5 70 - 43 73
4.
Атлетико М
 Заявка 34 21 4 9 63 - 39 67
5.
Атлетик Б
 Заявка 34 17 10 7 55 - 33 61
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 34 14 12 8 48 - 35 54
7.
Бетис
 Заявка 34 13 13 8 43 - 39 52
8.
Валенсия
 Заявка 34 13 8 13 37 - 39 47
9.
Вильярреал
 Заявка 34 12 9 13 56 - 58 45
10.
Хетафе
 Заявка 34 10 13 11 41 - 47 43
11.
Алавес
 Заявка 34 11 8 15 32 - 38 41
12.
Севилья
 Заявка 34 10 11 13 45 - 46 41
13.
Осасуна
 Заявка 34 11 6 17 37 - 51 39
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 34 10 7 17 30 - 43 37
15.
Сельта
 Заявка 34 8 10 16 40 - 52 34
16.
Райо Вальекано
 Заявка 34 7 13 14 27 - 43 34
17.
Мальорка
 Заявка 34 6 14 14 27 - 40 32
18.
Кадис
 Заявка 34 4 14 16 23 - 49 26
19.
Гранада
 Заявка 34 4 9 21 36 - 64 21
20.
Альмерия
 Заявка 34 2 11 21 33 - 67 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 17 15 2 0 43 - 9 47
2.
Атлетико М
 Заявка 17 15 1 1 40 - 18 46
3.
Жирона
 Заявка 17 14 2 1 46 - 19 44
4.
Барселона
 Заявка 17 13 1 3 38 - 21 40
5.
Атлетик Б
 Заявка 17 11 5 1 38 - 16 38
6.
Бетис
 Заявка 17 8 7 2 24 - 15 31
7.
Валенсия
 Заявка 17 8 5 4 19 - 11 29
8.
Хетафе
 Заявка 17 8 5 4 19 - 17 29
9.
Алавес
 Заявка 17 8 3 6 20 - 17 27
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 7 6 4 25 - 18 27
11.
Севилья
 Заявка 17 6 5 6 26 - 24 23
12.
Вильярреал
 Заявка 17 6 4 7 29 - 26 22
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 17 6 4 7 17 - 17 22
14.
Мальорка
 Заявка 17 5 7 5 14 - 14 22
15.
Осасуна
 Заявка 17 6 3 8 17 - 24 21
16.
Сельта
 Заявка 17 5 5 7 17 - 20 20
17.
Кадис
 Заявка 17 4 8 5 15 - 19 20
18.
Гранада
 Заявка 17 4 6 7 23 - 26 18
19.
Райо Вальекано
 Заявка 17 3 8 6 16 - 24 17
20.
Альмерия
 Заявка 17 0 8 9 16 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 17 12 4 1 31 - 13 40
2.
Барселона
 Заявка 17 9 6 2 32 - 22 33
3.
Жирона
 Заявка 17 9 3 5 27 - 23 30
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 7 6 4 23 - 17 27
5.
Атлетик Б
 Заявка 17 6 5 6 17 - 17 23
6.
Вильярреал
 Заявка 17 6 5 6 27 - 32 23
7.
Атлетико М
 Заявка 17 6 3 8 23 - 21 21
8.
Бетис
 Заявка 17 5 6 6 19 - 24 21
9.
Осасуна
 Заявка 17 5 3 9 20 - 27 18
10.
Валенсия
 Заявка 17 5 3 9 18 - 28 18
11.
Севилья
 Заявка 17 4 6 7 19 - 22 18
12.
Райо Вальекано
 Заявка 17 4 5 8 11 - 19 17
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 17 4 3 10 13 - 26 15
14.
Алавес
 Заявка 17 3 5 9 12 - 21 14
15.
Сельта
 Заявка 17 3 5 9 23 - 32 14
16.
Хетафе
 Заявка 17 2 8 7 22 - 30 14
17.
Мальорка
 Заявка 17 1 7 9 13 - 26 10
18.
Альмерия
 Заявка 17 2 3 12 17 - 34 9
19.
Кадис
 Заявка 17 0 6 11 8 - 30 6
20.
Гранада
 Заявка 17 0 3 14 13 - 38 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 20 (6)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 18 (4)
Барселона Левандовски Роберт 17 (8)
Вильярреал Сорлот Александр 17 (6)
Осасуна Будимир Анте 16 (2)
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Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 16
Кадис Алькарас Рубен 14
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 13
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 11
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    Прогнозы 116
    Райо Вальекано 89.7% (104)
    X 8.6% (10)
    Альмерия 1.7% (2)
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