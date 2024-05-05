Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Гранада

43' Навас Хесус из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Матч возобновлен

40' Ох, нехорошо это выглядит. Юзвяк Камиль получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Руис Серхио - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

37' Удар от ворот произведет Севилья

37' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

37' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Гранада

36' Гумбау Херард навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Удар от ворот произведет Гранада

35' Матч возобновлен

34' Ох, нехорошо это выглядит. Акунья Маркос получил травму и медбригада забирает его с поля.

34' Акунья Маркос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Гумбау Херард навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Удар от ворот произведет Севилья

31' Бое Лукас не смог попасть в створ ударом издали

27' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Удар от ворот произведет Гранада

26' Салас Кике из команды Севилья не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

26' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Гумбау Херард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Хорошую попытку сделал Аресо Матиас . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Бое Лукас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Нюланд Эрьян взял и забрал мяч на выходе

19' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Севилья

19' Аресо Матиас из команды Гранада не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

16' Акунья Маркос навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Ламела Эрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Удар от ворот произведет Севилья

14' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Удар от ворот произведет Севилья

12' Команда Севилья забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

11' Навас Хесус из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Удар от ворот произведет Севилья

9' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Агум Люсьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Рубио Мигель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Севилья

2' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Гранада начинает с центра поля