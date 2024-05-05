Тур: 34. Стадион: Рамон Санчес Писхуан. Зрители: 32658 Главный судья: Бускетс Матео
0'
1:0
11' ГолАкунья Маркос
38' Желтая карточкаРуис Серхио
2:0
51' ГолЭн-Несири Юссеф
53' Желтая карточкаРубио Мигель
72' Желтая карточкаОкампос Лукас
3:0
80' ГолЛукебакио Доди
90' Желтая карточкаБаде Луак
90'+4
Ход матча
11'
1:0
38'
51'
2:0
53'
72'
80'
3:0
90'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
5 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 3
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
536 Количество передач 350
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Нюланд
Эрьян
22
Баде
Луак
16
Навас
Хесус
42
Агум
Люсьен
17
Ламела
Эрик
15
Нева
Карлос
20
Руис
Серхио
18
Юзвяк
Камиль
- Основной состав
-
13 Нюланд ЭрьянВратарь
-
22 Баде ЛуакЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Навас ХесусЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Агум ЛюсьенПолузащитник
-
17 Ламела ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Ньянзу ТангиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Велиз АлехоНападающий
- Нападающий
-
12 Диас МарианоНападающий
-
Главный тренер: Флорес Кике Санчес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
-
20 Руис СерхиоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Юзвяк КамильПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Узуни МюртоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сандоваль Хосе Рамон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Севилья
Гранада
14 матчей
100%
14 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
23 матча
60.9%
8.7%
30.4%
14 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
47.8%
30.4%
21.8%
11 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
47.8%
34.8%
17.4%
11 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
28
18
Голов в среднем за матч
2.8
1.38
Среднее время на гол
32
65
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
0.92
1
Среднее время на гол
97
90
Всего голов
40
28
Голов в среднем за матч
1.74
1.22
Тотал матчей
2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
51
73
Бомбардиры внутри турнира
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эн-Несири Юссеф
|13
|0.38
|Лукебакио Доди
|5
|0.15
|Берналь Исаак Ромеро
|4
|0.12
|Окампос Лукас
|4 (1)
|0.12
|Рамос Серхио
|3
|0.09
|Салас Кике
|3
|0.09
|Ракитич Иван
|2
|0.06
|Ламела Эрик
|2
|0.06
|Мир Рафа
|2
|0.06
|Сусо Хесус
|1
|0.03
|Педроса Адриа
|1
|0.03
|Акунья Маркос
|1
|0.03
|Гудель Неманья
|1
|0.03
|Соу Джибрил
|1
|0.03
|Хуанлу Санчес
|0
|0
|Навас Хесус
|0
|0
|Торрес Оливер
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
Гранада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Узуни Мюрто
|11 (4)
|0.32
|Сарагоса Брайан
|6 (1)
|0.18
|Бое Лукас
|5
|0.15
|Санчес Рикард
|3
|0.09
|Пельистри Факундо
|2
|0.06
|Омородион Сэмюэль
|2
|0.06
|Вильяр Гонсало
|1
|0.03
|Микель Игнаси
|1
|0.03
|Мендес Бруно II
|1
|0.03
|Рубио Мигель
|1
|0.03
|Корбяну Теодор
|1
|0.03
|Руис Серхио
|0
|0
|Гумбау Херард
|0
|0
|Пуэртас Антонио
|0
|0
|Нева Карлос
|0
|0
|Кальехон Хосе
|0
|0
|Дьедиу Фамара
|0
|0
|Мауасса Фет
|0
|0
|Юзвяк Камиль
|0
|0
Карточки
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сумаре Бубакари
|9
|0
|Рамос Серхио
|6
|1
|Гудель Неманья
|7
|0
|Навас Хесус
|5
|1
|Сусо Хесус
|5
|1
|Баде Луак
|5
|1
|Ракитич Иван
|6
|0
|Окампос Лукас
|6
|0
|Акунья Маркос
|6
|0
|Салас Кике
|6
|0
|Соу Джибрил
|5
|0
|Эн-Несири Юссеф
|4
|0
|Ламела Эрик
|3
|0
|Торрес Оливер
|3
|0
|Маркан Маркос
|2
|0
|Хуанлу Санчес
|2
|0
|Межбри Ханнибал
|2
|0
|Ньянзу Танги
|2
|0
|Берналь Исаак Ромеро
|2
|0
|Нюланд Эрьян
|1
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Хордан Хоан
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Диас Мариано
|1
|0
|Педроса Адриа
|1
|0
|Агум Люсьен
|1
|0
|Буэно Ману
|1
|0
Гранада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гумбау Херард
|11
|0
|Бое Лукас
|7
|1
|Вильяр Гонсало
|7
|0
|Руис Серхио
|7
|0
|Санчес Рикард
|6
|0
|Микель Игнаси
|5
|0
|Рубио Мигель
|5
|0
|Сарагоса Брайан
|5
|0
|Пуэртас Антонио
|2
|1
|Баталья Аугусто
|3
|0
|Мендес Бруно II
|3
|0
|Узуни Мюрто
|3
|0
|Нева Карлос
|3
|0
|Торренте Рауль
|3
|0
|Пако Лопес
|3
|0
|Пёнтковски Камиль
|1
|1
|Alexander Medina
|2
|0
|Юзвяк Камиль
|2
|0
|Мелендо Оскар
|2
|0
|Альваро Фернандес
|1
|0
|Феррейра Андре
|1
|0
|Дьедиу Фамара
|1
|0
|Манафа Вилсон
|1
|0
|Вальехо Хесус
|1
|0
|Виктор Диас
|1
|0
|Аресо Матиас
|1
|0
|Корбяну Теодор
|1
|0
Результаты матчей
Севилья
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Гранада
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
10
13
Севилья
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Гранада
100%
0 побед 14 поражений
Первый тайм
0% (0)
35% (6)
65% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
35% (6)
59% (10)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
3
10
Волевые победы
14
17
Упущенные победы
14
16
Севилья
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (13)
38% (13)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
29% (10)
38% (13)
Гранада
28%
72%
7 побед 18 поражений
Первый тайм
15% (5)
35% (12)
50% (17)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
29% (10)
47% (16)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
5
13
Волевые победы
18
17
Упущенные победы
24
29
Голы по времени матча
Забито
25
13
10 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 1
20 Не забивали 28
6
24%
1
8%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
2
8%
1
8%
31-45
3
12%
1
8%
46-60
7
28%
4
31%
61-75
5
20%
6
46%
76-90
Пропущено
25
38
9 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 16
14 Не пропускали 17
1
4%
6
16%
1-15
5
20%
5
13%
16-30
3
12%
10
26%
31-45
3
12%
7
18%
46-60
4
16%
4
11%
61-75
9
36%
6
16%
76-90
Забито
20
22
10 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
22 Не забивали 22
3
15%
3
14%
1-15
2
10%
5
23%
16-30
5
25%
5
23%
31-45
4
20%
2
9%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
6
30%
2
9%
76-90
Пропущено
21
27
14 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
6
29%
3
11%
1-15
5
24%
5
19%
16-30
3
14%
6
22%
31-45
4
19%
4
15%
46-60
0
0%
2
7%
61-75
3
14%
7
26%
76-90
Забито
45
35
20 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 20
16 Забивали первыми 8
8 Не забивали 16
9
20%
4
11%
1-15
4
9%
5
14%
16-30
7
16%
6
17%
31-45
7
16%
3
9%
46-60
7
16%
9
26%
61-75
11
24%
8
23%
76-90
Пропущено
46
65
23 В 1-м тайме 35
23 Во 2-м тайме 30
16 Пропускали первыми 26
25 Не пропускали 31
7
15%
9
14%
1-15
10
22%
10
15%
16-30
6
13%
16
25%
31-45
7
15%
11
17%
46-60
4
9%
6
9%
61-75
12
26%
13
20%
76-90
Результаты последних матчей
Севилья
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Бетис - Севилья 1:1 Севилья - Мальорка 2:1 Лас-Пальмас - Севилья 0:2 Хетафе - Севилья 0:1
Севилья - Сельта 1:2 Альмерия - Севилья 2:2 Севилья - Реал Сосьедад 3:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0 Валенсия - Севилья 0:0 Севилья - Атлетико М 1:0 Райо Вальекано - Севилья 1:2 Севилья - Осасуна 1:1 Атлетико М - Севилья 1:0 Жирона - Севилья 5:1 Хетафе - Севилья 1:3 Севилья - Алавес 2:3 Расинг Ферроль - Севилья 1:2 Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Севилья 0:3
Гранада
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Гранада - Осасуна 3:0 Атлетик Б - Гранада 1:1 Гранада - Алавес 2:0 Гранада - Валенсия 0:1
Кадис - Гранада 1:0 Мальорка - Гранада 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Вильярреал - Гранада 5:1 Гранада - Альмерия 1:1 Барселона - Гранада 3:3 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Хетафе - Гранада 2:0 Гранада - Атлетико М 0:1 Бетис - Гранада 1:0 Гранада - Кадис 2:0 Гранада - Севилья 0:3 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Атлетик Б 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Алавес - Гранада 3:1
Результаты матчей
Севилья
Гранада
Точный счет
1:1
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 53%
2
3 раза 18%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%
Точный счет
1:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
6 раз 35%
2:0
3 раза 18%
3:1
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
0
10 раз 59%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
Точный счет
1:0
6 раз 18%
1:1
6 раз 18%
1:2
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
1:1
6 раз 18%
2:0
5 раз 15%
0:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 41%
0
8 раз 24%
2
7 раз 21%
3
4 раза 12%
5
1 раз 3%
0
14 раз 41%
1
9 раз 26%
2
6 раз 18%
3
5 раз 15%
Тоталы голов в матче
Севилья
Гранада
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
134
611
89
314
215
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
710
611
314
215
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
268
Больше Меньше
2014
1222
1123
529
529
133
133
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|27
|6
|1
|74 - 22
|87
|2.
|Заявка
|34
|23
|5
|6
|73 - 42
|74
|3.
|Заявка
|34
|22
|7
|5
|70 - 43
|73
|4.
|Заявка
|34
|21
|4
|9
|63 - 39
|67
|5.
|Заявка
|34
|17
|10
|7
|55 - 33
|61
|6.
|Заявка
|34
|14
|12
|8
|48 - 35
|54
|7.
|Заявка
|34
|13
|13
|8
|43 - 39
|52
|8.
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|37 - 39
|47
|9.
|Заявка
|34
|12
|9
|13
|56 - 58
|45
|10.
|Заявка
|34
|10
|13
|11
|41 - 47
|43
|11.
|Заявка
|34
|11
|8
|15
|32 - 38
|41
|12.
|Заявка
|34
|10
|11
|13
|45 - 46
|41
|13.
|Заявка
|34
|11
|6
|17
|37 - 51
|39
|14.
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|30 - 43
|37
|15.
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|40 - 52
|34
|16.
|Заявка
|34
|7
|13
|14
|27 - 43
|34
|17.
|Заявка
|34
|6
|14
|14
|27 - 40
|32
|18.
|Заявка
|34
|4
|14
|16
|23 - 49
|26
|19.
|Заявка
|34
|4
|9
|21
|36 - 64
|21
|20.
|Заявка
|34
|2
|11
|21
|33 - 67
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|43 - 9
|47
|2.
|Заявка
|17
|15
|1
|1
|40 - 18
|46
|3.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|46 - 19
|44
|4.
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|38 - 21
|40
|5.
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|38 - 16
|38
|6.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|24 - 15
|31
|7.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|19 - 11
|29
|8.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|19 - 17
|29
|9.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|20 - 17
|27
|10.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|25 - 18
|27
|11.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 24
|23
|12.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|29 - 26
|22
|13.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 17
|22
|14.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|14 - 14
|22
|15.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|17 - 24
|21
|16.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|17 - 20
|20
|17.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|15 - 19
|20
|18.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|23 - 26
|18
|19.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 24
|17
|20.
|Заявка
|17
|0
|8
|9
|16 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|31 - 13
|40
|2.
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|32 - 22
|33
|3.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|27 - 23
|30
|4.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|23 - 17
|27
|5.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|17 - 17
|23
|6.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|27 - 32
|23
|7.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|23 - 21
|21
|8.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 24
|21
|9.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|20 - 27
|18
|10.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 28
|18
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 22
|18
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|11 - 19
|17
|13.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|13 - 26
|15
|14.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|12 - 21
|14
|15.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|23 - 32
|14
|16.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|22 - 30
|14
|17.
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|13 - 26
|10
|18.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 34
|9
|19.
|Заявка
|17
|0
|6
|11
|8 - 30
|6
|20.
|Заявка
|17
|0
|3
|14
|13 - 38
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Жирона
|Довбик Артём
|20 (6)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|18 (4)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|17 (8)
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|17 (6)
|Осасуна
|Будимир Анте
|16 (2)
|Кадис
|Алехо Иван
|16
|Кадис
|Алькарас Рубен
|14
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Реал Сосьедад
|Ле Норман Робен
|13
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 11