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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Зрители: 32658 Главный судья: Бускетс Матео
Севилья
3:0
Конец матча
Гранада
0'
1:0
11' Гол
Акунья Маркос
38' Желтая карточка
Руис Серхио
2:0
51' Гол
Эн-Несири Юссеф
53' Желтая карточка
Рубио Мигель
72' Желтая карточка
Окампос Лукас
3:0
80' Гол
Лукебакио Доди
90' Желтая карточка
Баде Луак
90'+4

Ход матча

11'
Акунья Маркос
(Навас Хесус)
1:0
38'
 
Руис Серхио
51'
Эн-Несири Юссеф
(Окампос Лукас)
2:0
53'
 
Рубио Мигель
62'
 
Узуни Мюрто
Аресо Матиас
62'
 
Онгла Мартин
Руис Серхио
72'
Окампос Лукас
 
74'
Ньянзу Танги
Салас Кике
 
74'
Лукебакио Доди
Ламела Эрик
 
77'
 
Вильяр Гонсало
Гумбау Херард
77'
 
Мелендо Оскар
Бое Лукас
80'
Лукебакио Доди
3:0
84'
Велиз Алехо
Эн-Несири Юссеф
 
84'
Межбри Ханнибал
Окампос Лукас
 
87'
 
Корбяну Теодор
Пельистри Факундо
90'
Хордан Хоан
Сумаре Бубакари
 
90'
Баде Луак
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 536 Количество передач 350
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Севилья 96.7% (117)
X 1.7% (2)
Гранада 1.7% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Нюланд
Эрьян
22
Баде
Луак
4
Рамос
Серхио
2
Салас
Кике
16
Навас
Хесус
19
Акунья
Маркос
24
Сумаре
Бубакари
42
Агум
Люсьен
17
Ламела
Эрик
5
Окампос
Лукас
15
Эн-Несири
Юссеф
25
Баталья
Аугусто
2
Мендес
Бруно
II
4
Рубио
Мигель
14
Микель
Игнаси
15
Нева
Карлос
19
Пельистри
Факундо
20
Руис
Серхио
23
Гумбау
Херард
18
Юзвяк
Камиль
7
Бое
Лукас
8
Аресо
Матиас
Севилья
3-4-2-1
Гранада
4-4-2

История личных встреч

Севилья
Гранада

14 матчей

100%
14 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

23 матча

60.9%
8.7%
30.4%
14 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

47.8%
30.4%
21.8%
11 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

47.8%
34.8%
17.4%
11 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
0:3
ЛЛ
4:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:1
ТМК
2:1
П
2:0
П
2:1
ТМК
0:2
П
1:4
П
2:1
П
1:1
КК
4:0
КК
1:2
П
5:1
П
4:0
П
1:2
П
3:0
П
1:1
П
0:3
П
1:2

Голы

Всего голов

28
18

Голов в среднем за матч

2.8
1.38

Среднее время на гол

32
65

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

0.92
1

Среднее время на гол

97
90

Всего голов

40
28

Голов в среднем за матч

1.74
1.22

Тотал матчей

2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

51
73

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 13 0.38
Лукебакио Доди 5 0.15
Берналь Исаак Ромеро 4 0.12
Окампос Лукас 4 (1) 0.12
Рамос Серхио 3 0.09
Салас Кике 3 0.09
Ракитич Иван 2 0.06
Ламела Эрик 2 0.06
Мир Рафа 2 0.06
Сусо Хесус 1 0.03
Педроса Адриа 1 0.03
Акунья Маркос 1 0.03
Гудель Неманья 1 0.03
Соу Джибрил 1 0.03
Хуанлу Санчес 0 0
Навас Хесус 0 0
Торрес Оливер 0 0
Баде Луак 0 0
Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Узуни Мюрто 11 (4) 0.32
Сарагоса Брайан 6 (1) 0.18
Бое Лукас 5 0.15
Санчес Рикард 3 0.09
Пельистри Факундо 2 0.06
Омородион Сэмюэль 2 0.06
Вильяр Гонсало 1 0.03
Микель Игнаси 1 0.03
Мендес Бруно II 1 0.03
Рубио Мигель 1 0.03
Корбяну Теодор 1 0.03
Руис Серхио 0 0
Гумбау Херард 0 0
Пуэртас Антонио 0 0
Нева Карлос 0 0
Кальехон Хосе 0 0
Дьедиу Фамара 0 0
Мауасса Фет 0 0
Юзвяк Камиль 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сумаре Бубакари 9 0
Рамос Серхио 6 1
Гудель Неманья 7 0
Навас Хесус 5 1
Сусо Хесус 5 1
Баде Луак 5 1
Ракитич Иван 6 0
Окампос Лукас 6 0
Акунья Маркос 6 0
Салас Кике 6 0
Соу Джибрил 5 0
Эн-Несири Юссеф 4 0
Ламела Эрик 3 0
Торрес Оливер 3 0
Маркан Маркос 2 0
Хуанлу Санчес 2 0
Межбри Ханнибал 2 0
Ньянзу Танги 2 0
Берналь Исаак Ромеро 2 0
Нюланд Эрьян 1 0
Дмитрович Марко 1 0
Хордан Хоан 1 0
Мир Рафа 1 0
Диас Мариано 1 0
Педроса Адриа 1 0
Агум Люсьен 1 0
Буэно Ману 1 0
Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 11 0
Бое Лукас 7 1
Вильяр Гонсало 7 0
Руис Серхио 7 0
Санчес Рикард 6 0
Микель Игнаси 5 0
Рубио Мигель 5 0
Сарагоса Брайан 5 0
Пуэртас Антонио 2 1
Баталья Аугусто 3 0
Мендес Бруно II 3 0
Узуни Мюрто 3 0
Нева Карлос 3 0
Торренте Рауль 3 0
Пако Лопес 3 0
Пёнтковски Камиль 1 1
Alexander Medina 2 0
Юзвяк Камиль 2 0
Мелендо Оскар 2 0
Альваро Фернандес 1 0
Феррейра Андре 1 0
Дьедиу Фамара 1 0
Манафа Вилсон 1 0
Вальехо Хесус 1 0
Виктор Диас 1 0
Аресо Матиас 1 0
Корбяну Теодор 1 0

Результаты матчей

Севилья
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Гранада
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

10
13
Севилья
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Гранада
100%
0 побед 14 поражений
Первый тайм
0% (0)
35% (6)
65% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
35% (6)
59% (10)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
10

Волевые победы

14
17

Упущенные победы

14
16
Севилья
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (13)
38% (13)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
29% (10)
38% (13)
Гранада
28%
72%
7 побед 18 поражений
Первый тайм
15% (5)
35% (12)
50% (17)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
29% (10)
47% (16)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

5
13

Волевые победы

18
17

Упущенные победы

24
29

Голы по времени матча

Забито

25
13
10 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 1
20 Не забивали 28
6
24%
1
8%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
2
8%
1
8%
31-45
3
12%
1
8%
46-60
7
28%
4
31%
61-75
5
20%
6
46%
76-90

Пропущено

25
38
9 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 16
14 Не пропускали 17
1
4%
6
16%
1-15
5
20%
5
13%
16-30
3
12%
10
26%
31-45
3
12%
7
18%
46-60
4
16%
4
11%
61-75
9
36%
6
16%
76-90

Забито

20
22
10 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
22 Не забивали 22
3
15%
3
14%
1-15
2
10%
5
23%
16-30
5
25%
5
23%
31-45
4
20%
2
9%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
6
30%
2
9%
76-90

Пропущено

21
27
14 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
6
29%
3
11%
1-15
5
24%
5
19%
16-30
3
14%
6
22%
31-45
4
19%
4
15%
46-60
0
0%
2
7%
61-75
3
14%
7
26%
76-90

Забито

45
35
20 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 20
16 Забивали первыми 8
8 Не забивали 16
9
20%
4
11%
1-15
4
9%
5
14%
16-30
7
16%
6
17%
31-45
7
16%
3
9%
46-60
7
16%
9
26%
61-75
11
24%
8
23%
76-90

Пропущено

46
65
23 В 1-м тайме 35
23 Во 2-м тайме 30
16 Пропускали первыми 26
25 Не пропускали 31
7
15%
9
14%
1-15
10
22%
10
15%
16-30
6
13%
16
25%
31-45
7
15%
11
17%
46-60
4
9%
6
9%
61-75
12
26%
13
20%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Бетис - Севилья 1:1 Севилья - Мальорка 2:1 Лас-Пальмас - Севилья 0:2 Хетафе - Севилья 0:1
Севилья - Сельта 1:2 Альмерия - Севилья 2:2 Севилья - Реал Сосьедад 3:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0 Валенсия - Севилья 0:0 Севилья - Атлетико М 1:0 Райо Вальекано - Севилья 1:2 Севилья - Осасуна 1:1 Атлетико М - Севилья 1:0 Жирона - Севилья 5:1 Хетафе - Севилья 1:3 Севилья - Алавес 2:3 Расинг Ферроль - Севилья 1:2 Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Севилья 0:3
Гранада
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Гранада - Осасуна 3:0 Атлетик Б - Гранада 1:1 Гранада - Алавес 2:0 Гранада - Валенсия 0:1
Кадис - Гранада 1:0 Мальорка - Гранада 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Вильярреал - Гранада 5:1 Гранада - Альмерия 1:1 Барселона - Гранада 3:3 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Хетафе - Гранада 2:0 Гранада - Атлетико М 0:1 Бетис - Гранада 1:0 Гранада - Кадис 2:0 Гранада - Севилья 0:3 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Атлетик Б 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Алавес - Гранада 3:1

Результаты матчей

Севилья
Гранада

Точный счет

1:1
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
2
3 раза 18%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%

Точный счет

1:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
6 раз 35%
2:0
3 раза 18%
3:1
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
0
10 раз 59%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%

Точный счет

1:0
6 раз 18%
1:1
6 раз 18%
1:2
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
1:1
6 раз 18%
2:0
5 раз 15%
0:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 41%
0
8 раз 24%
2
7 раз 21%
3
4 раза 12%
5
1 раз 3%
0
14 раз 41%
1
9 раз 26%
2
6 раз 18%
3
5 раз 15%

Тоталы голов в матче

Севилья
Гранада

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
13
4
6
11
1.5
8
9
3
14
2.5
2
15
1
16
3.5
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
7
10
6
11
1.5
3
14
2
15
2.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
8
0.5
Больше Меньше
20
14
12
22
1.5
11
23
5
29
2.5
5
29
1
33
3.5
1
33
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 34 27 6 1 74 - 22 87
2.
Жирона
 Заявка 34 23 5 6 73 - 42 74
3.
Барселона
 Заявка 34 22 7 5 70 - 43 73
4.
Атлетико М
 Заявка 34 21 4 9 63 - 39 67
5.
Атлетик Б
 Заявка 34 17 10 7 55 - 33 61
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 34 14 12 8 48 - 35 54
7.
Бетис
 Заявка 34 13 13 8 43 - 39 52
8.
Валенсия
 Заявка 34 13 8 13 37 - 39 47
9.
Вильярреал
 Заявка 34 12 9 13 56 - 58 45
10.
Хетафе
 Заявка 34 10 13 11 41 - 47 43
11.
Алавес
 Заявка 34 11 8 15 32 - 38 41
12.
Севилья
 Заявка 34 10 11 13 45 - 46 41
13.
Осасуна
 Заявка 34 11 6 17 37 - 51 39
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 34 10 7 17 30 - 43 37
15.
Сельта
 Заявка 34 8 10 16 40 - 52 34
16.
Райо Вальекано
 Заявка 34 7 13 14 27 - 43 34
17.
Мальорка
 Заявка 34 6 14 14 27 - 40 32
18.
Кадис
 Заявка 34 4 14 16 23 - 49 26
19.
Гранада
 Заявка 34 4 9 21 36 - 64 21
20.
Альмерия
 Заявка 34 2 11 21 33 - 67 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 17 15 2 0 43 - 9 47
2.
Атлетико М
 Заявка 17 15 1 1 40 - 18 46
3.
Жирона
 Заявка 17 14 2 1 46 - 19 44
4.
Барселона
 Заявка 17 13 1 3 38 - 21 40
5.
Атлетик Б
 Заявка 17 11 5 1 38 - 16 38
6.
Бетис
 Заявка 17 8 7 2 24 - 15 31
7.
Валенсия
 Заявка 17 8 5 4 19 - 11 29
8.
Хетафе
 Заявка 17 8 5 4 19 - 17 29
9.
Алавес
 Заявка 17 8 3 6 20 - 17 27
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 7 6 4 25 - 18 27
11.
Севилья
 Заявка 17 6 5 6 26 - 24 23
12.
Вильярреал
 Заявка 17 6 4 7 29 - 26 22
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 17 6 4 7 17 - 17 22
14.
Мальорка
 Заявка 17 5 7 5 14 - 14 22
15.
Осасуна
 Заявка 17 6 3 8 17 - 24 21
16.
Сельта
 Заявка 17 5 5 7 17 - 20 20
17.
Кадис
 Заявка 17 4 8 5 15 - 19 20
18.
Гранада
 Заявка 17 4 6 7 23 - 26 18
19.
Райо Вальекано
 Заявка 17 3 8 6 16 - 24 17
20.
Альмерия
 Заявка 17 0 8 9 16 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 17 12 4 1 31 - 13 40
2.
Барселона
 Заявка 17 9 6 2 32 - 22 33
3.
Жирона
 Заявка 17 9 3 5 27 - 23 30
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 7 6 4 23 - 17 27
5.
Атлетик Б
 Заявка 17 6 5 6 17 - 17 23
6.
Вильярреал
 Заявка 17 6 5 6 27 - 32 23
7.
Атлетико М
 Заявка 17 6 3 8 23 - 21 21
8.
Бетис
 Заявка 17 5 6 6 19 - 24 21
9.
Осасуна
 Заявка 17 5 3 9 20 - 27 18
10.
Валенсия
 Заявка 17 5 3 9 18 - 28 18
11.
Севилья
 Заявка 17 4 6 7 19 - 22 18
12.
Райо Вальекано
 Заявка 17 4 5 8 11 - 19 17
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 17 4 3 10 13 - 26 15
14.
Алавес
 Заявка 17 3 5 9 12 - 21 14
15.
Сельта
 Заявка 17 3 5 9 23 - 32 14
16.
Хетафе
 Заявка 17 2 8 7 22 - 30 14
17.
Мальорка
 Заявка 17 1 7 9 13 - 26 10
18.
Альмерия
 Заявка 17 2 3 12 17 - 34 9
19.
Кадис
 Заявка 17 0 6 11 8 - 30 6
20.
Гранада
 Заявка 17 0 3 14 13 - 38 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 20 (6)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 18 (4)
Барселона Левандовски Роберт 17 (8)
Вильярреал Сорлот Александр 17 (6)
Осасуна Будимир Анте 16 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 16
Кадис Алькарас Рубен 14
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 13
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 11
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 94'
    Севилья заслуженно побеждает в отличном матче
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Севилья: 60%, Гранада: 40%.
  • 94'
    Хорошую попытку сделал Рамос Серхио. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 94'
    Лукебакио Доди из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 93'
    Севилья начинает контратаку
  • 93'
    Нюланд Эрьян взял и забрал мяч на выходе
  • 93'
    Баде Луак получил желтую карточку от судьи
  • 93'
    Баде Луак из команды Севилья опасно и грубо сыграл. Нева Карлос пострадал.
  • 93'
    Гранада контролирует мяч.
  • 92'
    Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    Севилья контролирует мяч.
  • 92'
    Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    Онгла Мартин пробует нанести удар издали, но Эрьян Нюланд держит все под контролем
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio R. Sanchez Pizjuan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Севилья 96.7% (117)
    X 1.7% (2)
    Гранада 1.7% (2)
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