Тур: 34. Стадион: Балаидос. Главный судья: Сото Сесар
2:1
Перерыв
0'
0:1
12' ГолМорено Альберто
15' Undefined phrase: football_event_Комесанья Санти
17' Красная карточкаКомесанья Санти
1:1
22' ПенальтиАспас Яго
25' Желтая карточкаМанкильо Хави
33' Желтая карточкаДамиан Родригуез
2:1
39' ГолЛарсен Йорген
Ход матча
12'
15'
17'
22'
1:1
25'
33'
39'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 3
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 0
-
291 Количество передач 258
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Альварес
Уго
10
Аспас
Яго
17
Фемения
Кико
27
Ахомач
Илиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Альварес УгоПолузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Вильяр ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Васкес КевинПолузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Сотело ХьюгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хиральдес Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Фемения КикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Ахомач ИлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Террац РамонПолузащитник
-
15 Моралес ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Сельта
Вильярреал
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 11 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
23 матча
30.4%
21.7%
47.9%
7 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
13%
34.8%
52.2%
3 победы 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
30.4%
39.1%
30.5%
7 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
20
Голов в среднем за матч
0.64
1.67
Среднее время на гол
141
54
Всего голов
26
15
Голов в среднем за матч
2.17
1.36
Среднее время на гол
41
66
Всего голов
33
35
Голов в среднем за матч
1.43
1.52
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
62
59
Бомбардиры внутри турнира
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларсен Йорген
|12
|0.35
|Аспас Яго
|8 (2)
|0.24
|Дувикас Анастасиос
|5
|0.15
|Сведберг Виллиот
|4
|0.12
|Бамба Джонатан
|2
|0.06
|Мингеса Оскар
|2
|0.06
|Де ла Торре Лука
|1
|0.03
|Перес Карлес
|1
|0.03
|Нуньес Унай
|1
|0.03
|Старфельт Карл
|1
|0.03
|Альенде Тадео
|1
|0.03
|Санчес Мануэль
|0
|0
|Манкильо Хави
|0
|0
|Серви Франко
|0
|0
|Жаилсон Маркес
|0
|0
|Дамиан Родригуез
|0
|0
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сорлот Александр
|17
|0.5
|Морено Херард
|10 (2)
|0.29
|Моралес Луис
|6
|0.18
|Парехо Даниэль
|3 (3)
|0.09
|Куэнка Хорхе
|3
|0.09
|Баэна Алехандро
|2
|0.06
|Морено Альберто
|2
|0.06
|Гуэдеш Гонсалу
|2
|0.06
|Ахомач Илиас
|2
|0.06
|Комесанья Санти
|2
|0.06
|Педраса Альфонсо
|1
|0.03
|Капу Этьен
|1
|0.03
|Манди Аисса
|1
|0.03
|Фойт Хуан
|1
|0.03
|Москера Йерсон
|1
|0.03
|Альбиоль Рауль
|0
|0
|Террац Рамон
|0
|0
Карточки
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аспас Яго
|6
|1
|Тапия Ренато
|4
|1
|Де ла Торре Лука
|3
|1
|Нуньес Унай
|4
|0
|Мингеса Оскар
|4
|0
|Манкильо Хави
|3
|0
|Санчес Мануэль
|3
|0
|Васкес Кевин
|3
|0
|Перес Карлес
|3
|0
|Ларсен Йорген
|3
|0
|Гуаита Висенте
|2
|0
|Родригес Мигель
|2
|0
|Старфельт Карл
|2
|0
|Ристич Михайло
|2
|0
|Пейнадо Франсиско
|2
|0
|Дотор Карлос
|2
|0
|Домингес Карлос
|2
|0
|Вильяр Иван
|0
|1
|Серви Франко
|1
|0
|Альварес Уго
|1
|0
|Жаилсон Маркес
|1
|0
|Дувикас Анастасиос
|1
|0
|Альенде Тадео
|1
|0
|Дамиан Родригуез
|1
|0
|Рафаэль Бенитес
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баэна Алехандро
|9
|1
|Комесанья Санти
|7
|2
|Капу Этьен
|8
|0
|Альбиоль Рауль
|6
|0
|Фемения Кико
|6
|0
|Куэнка Хорхе
|6
|0
|Педраса Альфонсо
|4
|1
|Морено Альберто
|2
|2
|Парехо Даниэль
|4
|0
|Коклен Франсис
|4
|0
|Пино Йереми
|4
|0
|Йоргенсен Филип
|4
|0
|Ахомач Илиас
|4
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|4
|0
|Манди Аисса
|3
|0
|Сорлот Александр
|3
|0
|Эрик-Бертран Байи
|3
|0
|Москера Йерсон
|3
|0
|Террац Рамон
|3
|0
|Альтимира Адриа
|3
|0
|Бреретон Бен
|2
|0
|Габбия Маттео
|2
|0
|Рейна Пепе
|0
|1
|Кике Сетьен
|0
|1
|Траоре Бертран
|1
|0
|Фойт Хуан
|1
|0
|Ромеро Карлос
|1
|0
Результаты матчей
Сельта
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Вильярреал
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
2
9
Упущенные победы
5
8
Сельта
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)
Вильярреал
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
23
18
Упущенные победы
12
20
Сельта
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (9)
42% (14)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
27% (9)
33% (11)
Вильярреал
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (9)
45% (15)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
39% (13)
33% (11)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
7
3
Волевые победы
25
27
Упущенные победы
17
28
Голы по времени матча
Забито
13
25
7 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 8
25 Не забивали 19
0
0%
2
8%
1-15
4
31%
6
24%
16-30
3
23%
3
12%
31-45
2
15%
3
12%
46-60
2
15%
4
16%
61-75
2
15%
7
28%
76-90
Пропущено
19
29
11 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 14
4
21%
2
7%
1-15
4
21%
9
31%
16-30
3
16%
4
14%
31-45
0
0%
5
17%
46-60
4
21%
6
21%
61-75
4
21%
3
10%
76-90
Забито
25
29
9 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 7
20 Не забивали 18
2
8%
2
7%
1-15
5
20%
3
10%
16-30
2
8%
5
17%
31-45
3
12%
8
28%
46-60
4
16%
6
21%
61-75
9
36%
5
17%
76-90
Пропущено
30
26
10 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
1
3%
4
15%
1-15
3
10%
4
15%
16-30
6
20%
5
19%
31-45
6
20%
5
19%
46-60
2
7%
3
12%
61-75
12
40%
5
19%
76-90
Забито
38
54
16 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 33
10 Забивали первыми 15
12 Не забивали 4
2
5%
4
7%
1-15
9
24%
9
17%
16-30
5
13%
8
15%
31-45
5
13%
11
20%
46-60
6
16%
10
19%
61-75
11
29%
12
22%
76-90
Пропущено
49
55
21 В 1-м тайме 28
28 Во 2-м тайме 27
20 Пропускали первыми 16
27 Не пропускали 28
5
10%
6
11%
1-15
7
14%
13
24%
16-30
9
18%
9
16%
31-45
6
12%
10
18%
46-60
6
12%
9
16%
61-75
16
33%
8
15%
76-90
Результаты последних матчей
Сельта
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Алавес - Сельта 3:0 Сельта - Лас-Пальмас 4:1 Бетис - Сельта 2:1 Сельта - Райо Вальекано 0:0
Севилья - Сельта 1:2 Реал Мадрид - Сельта 4:0 Сельта - Альмерия 1:0 Кадис - Сельта 2:2 Сельта - Барселона 1:2 Хетафе - Сельта 3:2 Осасуна - Сельта 0:3 Сельта - Жирона 0:1 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Валенсия - Сельта 1:3 Мальорка - Сельта 1:1 Аморебьета - Сельта 2:4 Сельта - Бетис 2:1 Вильярреал - Сельта 3:2 Сельта - Гранада 1:0
Вильярреал
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вильярреал - Райо Вальекано 3:0 Альмерия - Вильярреал 1:2 Атлетик Б - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Атлетико М 1:2
Вильярреал - Валенсия 1:0 Вильярреал - Марсель 3:1 Бетис - Вильярреал 2:3 Марсель - Вильярреал 4:0 Вильярреал - Гранада 5:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Вильярреал - Хетафе 1:1 Алавес - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Кадис 0:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Вильярреал - Мальорка 1:1 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Унионистас - Вильярреал 1:1 Валенсия - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Сельта 3:2 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1
Результаты матчей
Сельта
Вильярреал
Точный счет
0:1
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:2
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
8 раз 47%
3
4 раза 24%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
5
1 раз 6%
Точный счет
3:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
3:1
3 раза 19%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
1
9 раз 56%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
1:2
5 раз 15%
3:1
4 раза 12%
2:3
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 36%
1
10 раз 30%
2
7 раз 21%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
1
17 раз 52%
3
7 раз 21%
0
4 раза 12%
2
3 раза 9%
5
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Сельта
Вильярреал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
152
313
710
115
512
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
142
89
511
314
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2112
Больше Меньше
294
1122
1221
429
924
132
231
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|27
|6
|1
|74 - 22
|87
|2.
|Заявка
|34
|23
|5
|6
|73 - 42
|74
|3.
|Заявка
|34
|22
|7
|5
|70 - 43
|73
|4.
|Заявка
|34
|21
|4
|9
|63 - 39
|67
|5.
|Заявка
|34
|17
|10
|7
|55 - 33
|61
|6.
|Заявка
|34
|14
|12
|8
|48 - 35
|54
|7.
|Заявка
|34
|13
|13
|8
|43 - 39
|52
|8.
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|37 - 38
|47
|9.
|1:2 Заявка
|34
|12
|9
|13
|55 - 57
|45
|10.
|Заявка
|34
|10
|13
|11
|41 - 47
|43
|11.
|Заявка
|34
|11
|6
|17
|37 - 51
|39
|12.
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|31 - 38
|38
|13.
|Заявка
|33
|9
|11
|13
|42 - 46
|38
|14.
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|30 - 43
|37
|15.
|Заявка
|33
|7
|13
|13
|27 - 42
|34
|16.
|2:1 Заявка
|34
|8
|10
|16
|39 - 51
|34
|17.
|Заявка
|34
|6
|14
|14
|27 - 40
|32
|18.
|Заявка
|34
|4
|14
|16
|23 - 49
|26
|19.
|Заявка
|33
|4
|9
|20
|36 - 61
|21
|20.
|Заявка
|33
|1
|11
|21
|32 - 67
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|43 - 9
|47
|2.
|Заявка
|17
|15
|1
|1
|40 - 18
|46
|3.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|46 - 19
|44
|4.
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|38 - 21
|40
|5.
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|38 - 16
|38
|6.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|24 - 15
|31
|7.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|19 - 10
|29
|8.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|19 - 17
|29
|9.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|20 - 17
|27
|10.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|25 - 18
|27
|11.
|1:2 Заявка
|17
|6
|4
|7
|29 - 26
|22
|12.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 17
|22
|13.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|14 - 14
|22
|14.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|17 - 24
|21
|15.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 24
|20
|16.
|2:1 Заявка
|17
|5
|5
|7
|16 - 19
|20
|17.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|15 - 19
|20
|18.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|23 - 26
|18
|19.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|16 - 23
|17
|20.
|Заявка
|17
|0
|8
|9
|16 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|31 - 13
|40
|2.
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|32 - 22
|33
|3.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|27 - 23
|30
|4.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|23 - 17
|27
|5.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|17 - 17
|23
|6.
|1:2 Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 31
|23
|7.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|23 - 21
|21
|8.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 24
|21
|9.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|20 - 27
|18
|10.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 28
|18
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 22
|18
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|11 - 19
|17
|13.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|13 - 26
|15
|14.
|2:1 Заявка
|17
|3
|5
|9
|23 - 32
|14
|15.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|22 - 30
|14
|16.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|11 - 21
|11
|17.
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|13 - 26
|10
|18.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|16 - 34
|6
|19.
|Заявка
|17
|0
|6
|11
|8 - 30
|6
|20.
|Заявка
|16
|0
|3
|13
|13 - 35
|3
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|Жирона
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|20 (6)
|Реал Мадрид
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|17 (8)
|Вильярреал
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|16 (2)
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|Кадис
|Алькарас Рубен
|14
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Реал Сосьедад
|Ле Норман Робен
|13
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 11
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сельта 2:1 Вильярреал
Исход игры
Сельта
23.9% (28)
Ничья
42.7% (50)
Вильярреал
33.3% (39)
Тотал 2.5
Больше
47.79% (54)
Меньше
52.21% (59)
Обе команды забьют
Да
85.84% (97)
Нет
14.16% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.8% (43)
1:2 Вильярреал
24.8% (29)
2:1 Сельта
14.5% (17)
2:2 Ничья
4.3% (5)
1:0 Сельта
4.3% (5)
0:1 Вильярреал
4.3% (5)
2:0 Сельта
2.6% (3)
0:2 Вильярреал
1.7% (2)
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