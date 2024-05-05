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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Сото Сесар
Сельта
2:1
Перерыв
Вильярреал
0'
0:1
12' Гол
Морено Альберто
15' Undefined phrase: football_event_
Комесанья Санти
17' Красная карточка
Комесанья Санти
1:1
22' Пенальти
Аспас Яго
25' Желтая карточка
Манкильо Хави
33' Желтая карточка
Дамиан Родригуез
2:1
39' Гол
Ларсен Йорген

Ход матча

12'
0:1
Морено Альберто
(Парехо Даниэль)
15'
 
Комесанья Санти
17'
 
Комесанья Санти
22'
Аспас Яго
1:1
25'
Манкильо Хави
 
33'
Дамиан Родригуез
 
39'
Ларсен Йорген
(Дамиан Родригуез)
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 3
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 0
  • 291 Количество передач 258
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 116
Сельта 24.1% (28)
X 42.2% (49)
Вильярреал 33.6% (39)
Все прогнозы
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25
Гуаита
Висенте
22
Манкильо
Хави
2
Старфельт
Карл
16
Жаилсон
Маркес
3
Мингеса
Оскар
34
Дамиан
Родригуез
8
Пейнадо
Франсиско
33
Альварес
Уго
10
Аспас
Яго
18
Ларсен
Йорген
19
Сведберг
Виллиот
13
Йоргенсен
Филип
17
Фемения
Кико
3
Альбиоль
Рауль
2
Москера
Йерсон
18
Морено
Альберто
27
Ахомач
Илиас
4
Комесанья
Санти
10
Парехо
Даниэль
16
Баэна
Алехандро
9
Гуэдеш
Гонсалу
11
Сорлот
Александр
Сельта
3-4-3
Вильярреал
4-4-2

История личных встреч

Сельта
Вильярреал

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 11 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

23 матча

30.4%
21.7%
47.9%
7 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

13%
34.8%
52.2%
3 победы 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

30.4%
39.1%
30.5%
7 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
3:2
ЛЛ
3:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:4
ЛЛ
0:4
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:3
П
3:2
П
2:3
П
4:1
П
0:1
П
0:1
П
5:0
П
0:0
П
1:2
П
4:1
П
1:3
П
0:2
П
0:0
КК
0:1
КК
1:1

Голы

Всего голов

7
20

Голов в среднем за матч

0.64
1.67

Среднее время на гол

141
54

Всего голов

26
15

Голов в среднем за матч

2.17
1.36

Среднее время на гол

41
66

Всего голов

33
35

Голов в среднем за матч

1.43
1.52

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

62
59

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Йорген 12 0.35
Аспас Яго 8 (2) 0.24
Дувикас Анастасиос 5 0.15
Сведберг Виллиот 4 0.12
Бамба Джонатан 2 0.06
Мингеса Оскар 2 0.06
Де ла Торре Лука 1 0.03
Перес Карлес 1 0.03
Нуньес Унай 1 0.03
Старфельт Карл 1 0.03
Альенде Тадео 1 0.03
Санчес Мануэль 0 0
Манкильо Хави 0 0
Серви Франко 0 0
Жаилсон Маркес 0 0
Дамиан Родригуез 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сорлот Александр 17 0.5
Морено Херард 10 (2) 0.29
Моралес Луис 6 0.18
Парехо Даниэль 3 (3) 0.09
Куэнка Хорхе 3 0.09
Баэна Алехандро 2 0.06
Морено Альберто 2 0.06
Гуэдеш Гонсалу 2 0.06
Ахомач Илиас 2 0.06
Комесанья Санти 2 0.06
Педраса Альфонсо 1 0.03
Капу Этьен 1 0.03
Манди Аисса 1 0.03
Фойт Хуан 1 0.03
Москера Йерсон 1 0.03
Альбиоль Рауль 0 0
Террац Рамон 0 0

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 6 1
Тапия Ренато 4 1
Де ла Торре Лука 3 1
Нуньес Унай 4 0
Мингеса Оскар 4 0
Манкильо Хави 3 0
Санчес Мануэль 3 0
Васкес Кевин 3 0
Перес Карлес 3 0
Ларсен Йорген 3 0
Гуаита Висенте 2 0
Родригес Мигель 2 0
Старфельт Карл 2 0
Ристич Михайло 2 0
Пейнадо Франсиско 2 0
Дотор Карлос 2 0
Домингес Карлос 2 0
Вильяр Иван 0 1
Серви Франко 1 0
Альварес Уго 1 0
Жаилсон Маркес 1 0
Дувикас Анастасиос 1 0
Альенде Тадео 1 0
Дамиан Родригуез 1 0
Рафаэль Бенитес 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 9 1
Комесанья Санти 7 2
Капу Этьен 8 0
Альбиоль Рауль 6 0
Фемения Кико 6 0
Куэнка Хорхе 6 0
Педраса Альфонсо 4 1
Морено Альберто 2 2
Парехо Даниэль 4 0
Коклен Франсис 4 0
Пино Йереми 4 0
Йоргенсен Филип 4 0
Ахомач Илиас 4 0
Марселино Гарсия Тораль 4 0
Манди Аисса 3 0
Сорлот Александр 3 0
Эрик-Бертран Байи 3 0
Москера Йерсон 3 0
Террац Рамон 3 0
Альтимира Адриа 3 0
Бреретон Бен 2 0
Габбия Маттео 2 0
Рейна Пепе 0 1
Кике Сетьен 0 1
Траоре Бертран 1 0
Фойт Хуан 1 0
Ромеро Карлос 1 0

Результаты матчей

Сельта
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Вильярреал
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

2
9

Упущенные победы

5
8
Сельта
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)
Вильярреал
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

23
18

Упущенные победы

12
20
Сельта
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (9)
42% (14)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
27% (9)
33% (11)
Вильярреал
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (9)
45% (15)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
39% (13)
33% (11)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

7
3

Волевые победы

25
27

Упущенные победы

17
28

Голы по времени матча

Забито

13
25
7 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 8
25 Не забивали 19
0
0%
2
8%
1-15
4
31%
6
24%
16-30
3
23%
3
12%
31-45
2
15%
3
12%
46-60
2
15%
4
16%
61-75
2
15%
7
28%
76-90

Пропущено

19
29
11 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 14
4
21%
2
7%
1-15
4
21%
9
31%
16-30
3
16%
4
14%
31-45
0
0%
5
17%
46-60
4
21%
6
21%
61-75
4
21%
3
10%
76-90

Забито

25
29
9 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 7
20 Не забивали 18
2
8%
2
7%
1-15
5
20%
3
10%
16-30
2
8%
5
17%
31-45
3
12%
8
28%
46-60
4
16%
6
21%
61-75
9
36%
5
17%
76-90

Пропущено

30
26
10 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
1
3%
4
15%
1-15
3
10%
4
15%
16-30
6
20%
5
19%
31-45
6
20%
5
19%
46-60
2
7%
3
12%
61-75
12
40%
5
19%
76-90

Забито

38
54
16 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 33
10 Забивали первыми 15
12 Не забивали 4
2
5%
4
7%
1-15
9
24%
9
17%
16-30
5
13%
8
15%
31-45
5
13%
11
20%
46-60
6
16%
10
19%
61-75
11
29%
12
22%
76-90

Пропущено

49
55
21 В 1-м тайме 28
28 Во 2-м тайме 27
20 Пропускали первыми 16
27 Не пропускали 28
5
10%
6
11%
1-15
7
14%
13
24%
16-30
9
18%
9
16%
31-45
6
12%
10
18%
46-60
6
12%
9
16%
61-75
16
33%
8
15%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Алавес - Сельта 3:0 Сельта - Лас-Пальмас 4:1 Бетис - Сельта 2:1 Сельта - Райо Вальекано 0:0
Севилья - Сельта 1:2 Реал Мадрид - Сельта 4:0 Сельта - Альмерия 1:0 Кадис - Сельта 2:2 Сельта - Барселона 1:2 Хетафе - Сельта 3:2 Осасуна - Сельта 0:3 Сельта - Жирона 0:1 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Валенсия - Сельта 1:3 Мальорка - Сельта 1:1 Аморебьета - Сельта 2:4 Сельта - Бетис 2:1 Вильярреал - Сельта 3:2 Сельта - Гранада 1:0
Вильярреал
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вильярреал - Райо Вальекано 3:0 Альмерия - Вильярреал 1:2 Атлетик Б - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Атлетико М 1:2
Вильярреал - Валенсия 1:0 Вильярреал - Марсель 3:1 Бетис - Вильярреал 2:3 Марсель - Вильярреал 4:0 Вильярреал - Гранада 5:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Вильярреал - Хетафе 1:1 Алавес - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Кадис 0:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Вильярреал - Мальорка 1:1 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Унионистас - Вильярреал 1:1 Валенсия - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Сельта 3:2 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1

Результаты матчей

Сельта
Вильярреал

Точный счет

0:1
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:2
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
8 раз 47%
3
4 раза 24%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
5
1 раз 6%

Точный счет

3:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
3:1
3 раза 19%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
1
9 раз 56%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
1:2
5 раз 15%
3:1
4 раза 12%
2:3
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 36%
1
10 раз 30%
2
7 раз 21%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
1
17 раз 52%
3
7 раз 21%
0
4 раза 12%
2
3 раза 9%
5
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Сельта
Вильярреал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
15
2
3
13
1.5
7
10
1
15
2.5
5
12
1
15
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
14
2
8
9
1.5
5
11
3
14
2.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
12
0.5
Больше Меньше
29
4
11
22
1.5
12
21
4
29
2.5
9
24
1
32
3.5
2
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 34 27 6 1 74 - 22 87
2.
Жирона
 Заявка 34 23 5 6 73 - 42 74
3.
Барселона
 Заявка 34 22 7 5 70 - 43 73
4.
Атлетико М
 Заявка 34 21 4 9 63 - 39 67
5.
Атлетик Б
 Заявка 34 17 10 7 55 - 33 61
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 34 14 12 8 48 - 35 54
7.
Бетис
 Заявка 34 13 13 8 43 - 39 52
8.
Валенсия
 Заявка 33 13 8 12 37 - 38 47
9.
Вильярреал
 1:2 Заявка 34 12 9 13 55 - 57 45
10.
Хетафе
 Заявка 34 10 13 11 41 - 47 43
11.
Осасуна
 Заявка 34 11 6 17 37 - 51 39
12.
Алавес
 Заявка 33 10 8 15 31 - 38 38
13.
Севилья
 Заявка 33 9 11 13 42 - 46 38
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 34 10 7 17 30 - 43 37
15.
Райо Вальекано
 Заявка 33 7 13 13 27 - 42 34
16.
Сельта
 2:1 Заявка 34 8 10 16 39 - 51 34
17.
Мальорка
 Заявка 34 6 14 14 27 - 40 32
18.
Кадис
 Заявка 34 4 14 16 23 - 49 26
19.
Гранада
 Заявка 33 4 9 20 36 - 61 21
20.
Альмерия
 Заявка 33 1 11 21 32 - 67 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 17 15 2 0 43 - 9 47
2.
Атлетико М
 Заявка 17 15 1 1 40 - 18 46
3.
Жирона
 Заявка 17 14 2 1 46 - 19 44
4.
Барселона
 Заявка 17 13 1 3 38 - 21 40
5.
Атлетик Б
 Заявка 17 11 5 1 38 - 16 38
6.
Бетис
 Заявка 17 8 7 2 24 - 15 31
7.
Валенсия
 Заявка 16 8 5 3 19 - 10 29
8.
Хетафе
 Заявка 17 8 5 4 19 - 17 29
9.
Алавес
 Заявка 17 8 3 6 20 - 17 27
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 7 6 4 25 - 18 27
11.
Вильярреал
 1:2 Заявка 17 6 4 7 29 - 26 22
12.
Лас-Пальмас
 Заявка 17 6 4 7 17 - 17 22
13.
Мальорка
 Заявка 17 5 7 5 14 - 14 22
14.
Осасуна
 Заявка 17 6 3 8 17 - 24 21
15.
Севилья
 Заявка 16 5 5 6 23 - 24 20
16.
Сельта
 2:1 Заявка 17 5 5 7 16 - 19 20
17.
Кадис
 Заявка 17 4 8 5 15 - 19 20
18.
Гранада
 Заявка 17 4 6 7 23 - 26 18
19.
Райо Вальекано
 Заявка 16 3 8 5 16 - 23 17
20.
Альмерия
 Заявка 17 0 8 9 16 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 17 12 4 1 31 - 13 40
2.
Барселона
 Заявка 17 9 6 2 32 - 22 33
3.
Жирона
 Заявка 17 9 3 5 27 - 23 30
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 7 6 4 23 - 17 27
5.
Атлетик Б
 Заявка 17 6 5 6 17 - 17 23
6.
Вильярреал
 1:2 Заявка 17 6 5 6 26 - 31 23
7.
Атлетико М
 Заявка 17 6 3 8 23 - 21 21
8.
Бетис
 Заявка 17 5 6 6 19 - 24 21
9.
Осасуна
 Заявка 17 5 3 9 20 - 27 18
10.
Валенсия
 Заявка 17 5 3 9 18 - 28 18
11.
Севилья
 Заявка 17 4 6 7 19 - 22 18
12.
Райо Вальекано
 Заявка 17 4 5 8 11 - 19 17
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 17 4 3 10 13 - 26 15
14.
Сельта
 2:1 Заявка 17 3 5 9 23 - 32 14
15.
Хетафе
 Заявка 17 2 8 7 22 - 30 14
16.
Алавес
 Заявка 16 2 5 9 11 - 21 11
17.
Мальорка
 Заявка 17 1 7 9 13 - 26 10
18.
Альмерия
 Заявка 16 1 3 12 16 - 34 6
19.
Кадис
 Заявка 17 0 6 11 8 - 30 6
20.
Гранада
 Заявка 16 0 3 13 13 - 35 3
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 20 (6)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 18 (4)
Барселона Левандовски Роберт 17 (8)
Вильярреал Сорлот Александр 17 (5)
Осасуна Будимир Анте 16 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 16
Кадис Алькарас Рубен 14
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 13
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 11
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    Прогнозы 116
    Сельта 24.1% (28)
    X 42.2% (49)
    Вильярреал 33.6% (39)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сельта
    Ничья
    Вильярреал
    2.80
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сельта 2:1 Вильярреал

    Исход игры
    Сельта
    23.9% (28)
    Ничья
    42.7% (50)
    Вильярреал
    33.3% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.79% (54)
    Меньше
    52.21% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    85.84% (97)
    Нет
    14.16% (16)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.8% (43)
    1:2 Вильярреал
    24.8% (29)
    2:1 Сельта
    14.5% (17)
    2:2 Ничья
    4.3% (5)
    1:0 Сельта
    4.3% (5)
    0:1 Вильярреал
    4.3% (5)
    2:0 Сельта
    2.6% (3)
    0:2 Вильярреал
    1.7% (2)
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