Алмейда с мячом, передача неудачная в атаку пошла.

Первая жёлтая карточка в матче. Бланко за грубую игру получает "горчичник".

Алмейда с мячом, перевод на Лопеса, который не сумел мячом распорядиться.

Четверть часа отыграли команды, пока что по нулям. Заброс на Симеоне, тот с ходу пробил! Мимо цели.

Висенте подачу исполнил, удар с дальней дистанции, Бенавидес пробил сходу! Мимо снова...

Теналья нарушил правила. Досталось Гонсалесу. Жёлтая карточка. 0:2 по этому показателю в пользу "Алавеса".

Угловой удар заработали хозяева, подача пошла после розыгрыша, но отбились гости.

10' Перевод на левый край на Лопеса, который убрал мяч под свой контроль, ушёл от соперника, нашёл передачей Дуро, но передача вышла неточной.

9' Штрафной удар на правом фланге заработали "летучие мыши", подача от Гуриди, удара не последовало. Но и забрать мяч под свой контроль "Валенсия" не смогла.

8' Штанга! Через правый край развернули атаку гости, передача на Гуриди, подача к удар Висенте, тот пробил головой в дальний угол, но попал в штангу!

7' Небольшая пауза у нас. Вернулись в игру. Хауме ввёл мяч. Перевод на правый край.

5' Вышел из ворот Хауме, получил по ногам от соперника. И даже бутса слетела. Помогают ему Корреа и Москера надеть бутсу.

4' Разыграл стандарт Москера. Но отошёл он от мяча, оставил его Хауме, который направил игровой снаряд вперёд в линию атаки.

3' Нарушение правил в центре поля. Москера нарушил правила на Кике.