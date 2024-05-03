Тур: 34. Стадион: Месталья. Главный судья: Мелеро Марио
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Главный тренер: Бараха Рубен
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Главный тренер: Гарсия Луис
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Валенсия
Алавес
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
16 матчей
50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
2.25
1.13
Среднее время на гол
40
80
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.63
0.75
Среднее время на гол
55
120
Всего голов
31
15
Голов в среднем за матч
1.94
0.94
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
Среднее время на гол
46
96
Бомбардиры внутри турнира
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуро Уго
|13
|0.39
|Пепелу
|6 (6)
|0.18
|Герра Хавьер
|4
|0.12
|Ногуэроль Диего Лопес
|3
|0.09
|Яремчук Роман
|3
|0.09
|Алмейда Андре IV
|2
|0.06
|Перес Фран
|1
|0.03
|Гайя Хосе
|1
|0.03
|Каньос Серхи
|1
|0.03
|Васкес Хесус
|1
|0.03
|Дьякаби Муктар
|1
|0.03
|Гильямон Уго
|1
|0.03
|Корреа Тьерри
|0
|0
|Гонсалес Уго
|0
|0
|Амалла Селим
|0
|0
|Мари Альберто
|0
|0
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Омородион Сэмюэль
|8
|0.24
|Риоха Луис
|5 (3)
|0.15
|Кике Гарсия
|3
|0.09
|Бенавидес Карлос
|3
|0.09
|Дуарте Рубен
|2
|0.06
|Гуриди Хон
|1
|0.03
|Горосабел Андони
|1
|0.03
|Седлар Александр
|1
|0.03
|Гевара Андер
|1
|0.03
|Теналья Науэль
|1
|0.03
|Реббах Абдеррахман
|1
|0.03
|Симеоне Джулиано
|1
|0.03
|Хави Лопеc
|0
|0
|Висенте Карлос
|0
|0
|Сола Алекс
|0
|0
|Хаджи Янис
|0
|0
|Бланко Антонио
|0
|0
Карточки
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэль Паулиста
|5
|1
|Дьякаби Муктар
|6
|0
|Гильямон Уго
|6
|0
|Амалла Селим
|4
|1
|Мамардашвили Георгий
|3
|1
|Герра Хавьер
|3
|1
|Гайя Хосе
|4
|0
|Перес Фран
|4
|0
|Пепелу
|4
|0
|Корреа Тьерри
|2
|1
|Дуро Уго
|3
|0
|Бараха Рубен
|2
|0
|Фулкье Димитри
|2
|0
|Яремчук Роман
|2
|0
|Озкаджар Дженк
|2
|0
|Ногуэроль Диего Лопес
|2
|0
|Москера Кристиан
|2
|0
|Васкес Хесус
|1
|0
|Гонсалес Петер
|1
|0
|Гасиоровски Ярек
|1
|0
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абкар Абделькабир
|9
|0
|Гарсия Луис
|7
|1
|Горосабел Андони
|7
|0
|Гевара Андер
|7
|0
|Дуарте Рубен
|6
|0
|Марин Рафа
|5
|0
|Бланко Антонио
|3
|1
|Бенавидес Карлос
|4
|0
|Омородион Сэмюэль
|4
|0
|Хави Лопеc
|3
|0
|Сивера Антонио
|3
|0
|Риоха Луис
|3
|0
|Кике Гарсия
|3
|0
|Теналья Науэль
|3
|0
|Хаджи Янис
|2
|0
|Седлар Александр
|2
|0
|Гуриди Хон
|2
|0
|Сола Алекс
|2
|0
|Алькаин Чебер
|1
|0
|Реббах Абдеррахман
|1
|0
|Висенте Карлос
|1
|0
Результаты матчей
Валенсия
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
69% (11)
13% (2)
Алавес
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
5
6
Валенсия
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)
Алавес
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
20
10
Упущенные победы
14
17
Валенсия
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (12)
45% (15)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
42% (14)
21% (7)
Алавес
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
21% (7)
45% (15)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
42% (14)
33% (11)
Сухие победы
12
6
Сухие поражения
4
13
Волевые победы
22
12
Упущенные победы
19
23
Голы по времени матча
Забито
19
12
12 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
21 Не забивали 26
4
21%
2
17%
1-15
5
26%
1
8%
16-30
3
16%
2
17%
31-45
2
11%
2
17%
46-60
4
21%
1
8%
61-75
1
5%
4
33%
76-90
Пропущено
10
20
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 12
0
0%
2
10%
1-15
2
20%
2
10%
16-30
2
20%
6
30%
31-45
2
20%
2
10%
46-60
1
10%
2
10%
61-75
3
30%
6
30%
76-90
Забито
19
18
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
21 Не забивали 23
3
16%
3
17%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
2
11%
3
17%
31-45
3
16%
7
39%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
5
26%
4
22%
76-90
Пропущено
27
19
8 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
2
7%
2
11%
1-15
2
7%
2
11%
16-30
4
15%
6
32%
31-45
7
26%
2
11%
46-60
2
7%
1
5%
61-75
10
37%
6
32%
76-90
Забито
38
30
19 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 18
17 Забивали первыми 14
9 Не забивали 16
7
18%
5
17%
1-15
7
18%
2
7%
16-30
5
13%
5
17%
31-45
5
13%
9
30%
46-60
8
21%
1
3%
61-75
6
16%
8
27%
76-90
Пропущено
37
39
12 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 24
2
5%
4
10%
1-15
4
11%
4
10%
16-30
6
16%
12
31%
31-45
9
24%
4
10%
46-60
3
8%
3
8%
61-75
13
35%
12
31%
76-90
Результаты последних матчей
Валенсия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Барселона - Валенсия 4:2 Валенсия - Бетис 1:2 Осасуна - Валенсия 0:1 Гранада - Валенсия 0:1
Валенсия - Мальорка 0:0 Вильярреал - Валенсия 1:0 Валенсия - Хетафе 1:0 Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Валенсия - Севилья 0:0 Лас-Пальмас - Валенсия 2:0 Валенсия - Альмерия 2:1 Атлетико М - Валенсия 2:0 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Валенсия - Сельта 1:3 Кадис - Валенсия 1:4 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Вильярреал 3:1 Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Валенсия - Барселона 1:1 Хетафе - Валенсия 1:0
Алавес
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Алавес - Сельта 3:0 Алавес - Атлетико М 2:0 Гранада - Алавес 2:0 Алавес - Реал Сосьедад 0:1
Атлетик Б - Алавес 2:0 Алавес - Райо Вальекано 1:0 Осасуна - Алавес 1:0 Алавес - Мальорка 1:1 Бетис - Алавес 0:0 Алавес - Вильярреал 1:1 Алавес - Барселона 1:3 Альмерия - Алавес 0:3 Алавес - Кадис 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Севилья - Алавес 2:3 Алавес - Бетис 1:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Жирона - Алавес 3:0 Алавес - Лас-Пальмас 0:1
Результаты матчей
Валенсия
Алавес
Точный счет
1:0
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
4
1 раз 6%
0
9 раз 56%
1
5 раз 31%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:0
7 раз 21%
0:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
7 раз 21%
1:1
6 раз 18%
2:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 39%
0
10 раз 30%
2
7 раз 21%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
0
14 раз 42%
1
13 раз 39%
3
4 раза 12%
2
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Валенсия
Алавес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
125
511
413
214
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
79
512
214
116
214
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2310
Больше Меньше
1914
1023
627
330
528
132
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|26
|6
|1
|71 - 22
|84
|2.
|Заявка
|33
|22
|7
|4
|68 - 39
|73
|3.
|Заявка
|33
|22
|5
|6
|69 - 40
|71
|4.
|Заявка
|33
|20
|4
|9
|62 - 39
|64
|5.
|Заявка
|33
|16
|10
|7
|53 - 33
|58
|6.
|Заявка
|33
|13
|12
|8
|46 - 35
|51
|7.
|Заявка
|33
|12
|13
|8
|41 - 39
|49
|8.
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|37 - 38
|47
|9.
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|54 - 55
|45
|10.
|Заявка
|33
|10
|13
|10
|41 - 45
|43
|11.
|Заявка
|33
|11
|6
|16
|37 - 49
|39
|12.
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|31 - 38
|38
|13.
|Заявка
|33
|9
|11
|13
|42 - 46
|38
|14.
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|30 - 41
|37
|15.
|Заявка
|33
|7
|13
|13
|27 - 42
|34
|16.
|Заявка
|33
|6
|14
|13
|27 - 39
|32
|17.
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|37 - 50
|31
|18.
|Заявка
|33
|4
|14
|15
|23 - 46
|26
|19.
|Заявка
|33
|4
|9
|20
|36 - 61
|21
|20.
|Заявка
|33
|1
|11
|21
|32 - 67
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|15
|1
|1
|40 - 18
|46
|2.
|Заявка
|16
|14
|2
|0
|40 - 9
|44
|3.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|42 - 17
|41
|4.
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|38 - 21
|40
|5.
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|38 - 16
|38
|6.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|24 - 15
|31
|7.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|19 - 10
|29
|8.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|19 - 15
|29
|9.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|20 - 17
|27
|10.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|23 - 18
|24
|11.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|14 - 13
|22
|12.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|29 - 26
|22
|13.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 17
|22
|14.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|17 - 22
|21
|15.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 24
|20
|16.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|15 - 19
|20
|17.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|23 - 26
|18
|18.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 18
|17
|19.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|16 - 23
|17
|20.
|Заявка
|17
|0
|8
|9
|16 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|31 - 13
|40
|2.
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|30 - 18
|33
|3.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|27 - 23
|30
|4.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|23 - 17
|27
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|25 - 29
|23
|6.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 17
|20
|7.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|22 - 21
|18
|8.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 24
|18
|9.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|20 - 27
|18
|10.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 28
|18
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 22
|18
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|11 - 19
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 24
|15
|14.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|23 - 32
|14
|15.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|22 - 30
|14
|16.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|11 - 21
|11
|17.
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|13 - 26
|10
|18.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|16 - 34
|6
|19.
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|8 - 27
|6
|20.
|Заявка
|16
|0
|3
|13
|13 - 35
|3
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|Дьене Даконам
|1 12
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 11
|Альмерия
|Рамазани Ларжи
|2 9
Прогнозы на матч Валенсия - Алавес
Исход игры
Валенсия
93.2% (41)
Ничья
6.8% (3)
Алавес
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
37.21% (16)
Меньше
62.79% (27)
Обе команды забьют
Да
41.86% (18)
Нет
58.14% (25)
Популярный счёт
2:1 Валенсия
36.4% (16)
2:0 Валенсия
31.8% (14)
1:0 Валенсия
22.7% (10)
1:1 Ничья
4.5% (2)
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