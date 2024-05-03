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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Мелеро Марио
Валенсия
 
Позже
Алавес
Прогнозы 44
Валенсия 93.2% (41)
X 6.8% (3)
Алавес 0% (0)
Все прогнозы
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Валенсия
Ничья
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Валенсия
Алавес

История личных встреч

Валенсия
Алавес

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

16 матчей

50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
1:0
ТМК
2:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
3:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:1
П
3:1
П
2:1
П
3:1
КК
2:1
КК
2:1
П
1:2
П
2:1
П
2:1

Голы

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

2.25
1.13

Среднее время на гол

40
80

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.63
0.75

Среднее время на гол

55
120

Всего голов

31
15

Голов в среднем за матч

1.94
0.94

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
3
Больше 19%
Меньше 81%
13

Среднее время на гол

46
96

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуро Уго 13 0.39
Пепелу 6 (6) 0.18
Герра Хавьер 4 0.12
Ногуэроль Диего Лопес 3 0.09
Яремчук Роман 3 0.09
Алмейда Андре IV 2 0.06
Перес Фран 1 0.03
Гайя Хосе 1 0.03
Каньос Серхи 1 0.03
Васкес Хесус 1 0.03
Дьякаби Муктар 1 0.03
Гильямон Уго 1 0.03
Корреа Тьерри 0 0
Гонсалес Уго 0 0
Амалла Селим 0 0
Мари Альберто 0 0
Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омородион Сэмюэль 8 0.24
Риоха Луис 5 (3) 0.15
Кике Гарсия 3 0.09
Бенавидес Карлос 3 0.09
Дуарте Рубен 2 0.06
Гуриди Хон 1 0.03
Горосабел Андони 1 0.03
Седлар Александр 1 0.03
Гевара Андер 1 0.03
Теналья Науэль 1 0.03
Реббах Абдеррахман 1 0.03
Симеоне Джулиано 1 0.03
Хави Лопеc 0 0
Висенте Карлос 0 0
Сола Алекс 0 0
Хаджи Янис 0 0
Бланко Антонио 0 0

Карточки

Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэль Паулиста 5 1
Дьякаби Муктар 6 0
Гильямон Уго 6 0
Амалла Селим 4 1
Мамардашвили Георгий 3 1
Герра Хавьер 3 1
Гайя Хосе 4 0
Перес Фран 4 0
Пепелу 4 0
Корреа Тьерри 2 1
Дуро Уго 3 0
Бараха Рубен 2 0
Фулкье Димитри 2 0
Яремчук Роман 2 0
Озкаджар Дженк 2 0
Ногуэроль Диего Лопес 2 0
Москера Кристиан 2 0
Васкес Хесус 1 0
Гонсалес Петер 1 0
Гасиоровски Ярек 1 0
Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абкар Абделькабир 9 0
Гарсия Луис 7 1
Горосабел Андони 7 0
Гевара Андер 7 0
Дуарте Рубен 6 0
Марин Рафа 5 0
Бланко Антонио 3 1
Бенавидес Карлос 4 0
Омородион Сэмюэль 4 0
Хави Лопеc 3 0
Сивера Антонио 3 0
Риоха Луис 3 0
Кике Гарсия 3 0
Теналья Науэль 3 0
Хаджи Янис 2 0
Седлар Александр 2 0
Гуриди Хон 2 0
Сола Алекс 2 0
Алькаин Чебер 1 0
Реббах Абдеррахман 1 0
Висенте Карлос 1 0

Результаты матчей

Валенсия
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
69% (11)
13% (2)
Алавес
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

5
6
Валенсия
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)
Алавес
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

20
10

Упущенные победы

14
17
Валенсия
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (12)
45% (15)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
42% (14)
21% (7)
Алавес
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
21% (7)
45% (15)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
42% (14)
33% (11)

Сухие победы

12
6

Сухие поражения

4
13

Волевые победы

22
12

Упущенные победы

19
23

Голы по времени матча

Забито

19
12
12 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
21 Не забивали 26
4
21%
2
17%
1-15
5
26%
1
8%
16-30
3
16%
2
17%
31-45
2
11%
2
17%
46-60
4
21%
1
8%
61-75
1
5%
4
33%
76-90

Пропущено

10
20
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 12
0
0%
2
10%
1-15
2
20%
2
10%
16-30
2
20%
6
30%
31-45
2
20%
2
10%
46-60
1
10%
2
10%
61-75
3
30%
6
30%
76-90

Забито

19
18
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
21 Не забивали 23
3
16%
3
17%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
2
11%
3
17%
31-45
3
16%
7
39%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
5
26%
4
22%
76-90

Пропущено

27
19
8 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
2
7%
2
11%
1-15
2
7%
2
11%
16-30
4
15%
6
32%
31-45
7
26%
2
11%
46-60
2
7%
1
5%
61-75
10
37%
6
32%
76-90

Забито

38
30
19 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 18
17 Забивали первыми 14
9 Не забивали 16
7
18%
5
17%
1-15
7
18%
2
7%
16-30
5
13%
5
17%
31-45
5
13%
9
30%
46-60
8
21%
1
3%
61-75
6
16%
8
27%
76-90

Пропущено

37
39
12 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 24
2
5%
4
10%
1-15
4
11%
4
10%
16-30
6
16%
12
31%
31-45
9
24%
4
10%
46-60
3
8%
3
8%
61-75
13
35%
12
31%
76-90

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Барселона - Валенсия 4:2 Валенсия - Бетис 1:2 Осасуна - Валенсия 0:1 Гранада - Валенсия 0:1
Валенсия - Мальорка 0:0 Вильярреал - Валенсия 1:0 Валенсия - Хетафе 1:0 Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Валенсия - Севилья 0:0 Лас-Пальмас - Валенсия 2:0 Валенсия - Альмерия 2:1 Атлетико М - Валенсия 2:0 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Валенсия - Сельта 1:3 Кадис - Валенсия 1:4 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Вильярреал 3:1 Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Валенсия - Барселона 1:1 Хетафе - Валенсия 1:0
Алавес
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Алавес - Сельта 3:0 Алавес - Атлетико М 2:0 Гранада - Алавес 2:0 Алавес - Реал Сосьедад 0:1
Атлетик Б - Алавес 2:0 Алавес - Райо Вальекано 1:0 Осасуна - Алавес 1:0 Алавес - Мальорка 1:1 Бетис - Алавес 0:0 Алавес - Вильярреал 1:1 Алавес - Барселона 1:3 Альмерия - Алавес 0:3 Алавес - Кадис 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Севилья - Алавес 2:3 Алавес - Бетис 1:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Жирона - Алавес 3:0 Алавес - Лас-Пальмас 0:1

Результаты матчей

Валенсия
Алавес

Точный счет

1:0
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
4
1 раз 6%
0
9 раз 56%
1
5 раз 31%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:0
7 раз 21%
0:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
7 раз 21%
1:1
6 раз 18%
2:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 39%
0
10 раз 30%
2
7 раз 21%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
0
14 раз 42%
1
13 раз 39%
3
4 раза 12%
2
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Валенсия
Алавес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
12
5
5
11
1.5
4
13
2
14
2.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
7
9
5
12
1.5
2
14
1
16
2.5
2
14
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
10
0.5
Больше Меньше
19
14
10
23
1.5
6
27
3
30
2.5
5
28
1
32
3.5
1
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 33 26 6 1 71 - 22 84
2.
Барселона
 Заявка 33 22 7 4 68 - 39 73
3.
Жирона
 Заявка 33 22 5 6 69 - 40 71
4.
Атлетико М
 Заявка 33 20 4 9 62 - 39 64
5.
Атлетик Б
 Заявка 33 16 10 7 53 - 33 58
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 33 13 12 8 46 - 35 51
7.
Бетис
 Заявка 33 12 13 8 41 - 39 49
8.
Валенсия
 Заявка 33 13 8 12 37 - 38 47
9.
Вильярреал
 Заявка 33 12 9 12 54 - 55 45
10.
Хетафе
 Заявка 33 10 13 10 41 - 45 43
11.
Осасуна
 Заявка 33 11 6 16 37 - 49 39
12.
Алавес
 Заявка 33 10 8 15 31 - 38 38
13.
Севилья
 Заявка 33 9 11 13 42 - 46 38
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 33 10 7 16 30 - 41 37
15.
Райо Вальекано
 Заявка 33 7 13 13 27 - 42 34
16.
Мальорка
 Заявка 33 6 14 13 27 - 39 32
17.
Сельта
 Заявка 33 7 10 16 37 - 50 31
18.
Кадис
 Заявка 33 4 14 15 23 - 46 26
19.
Гранада
 Заявка 33 4 9 20 36 - 61 21
20.
Альмерия
 Заявка 33 1 11 21 32 - 67 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 17 15 1 1 40 - 18 46
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 14 2 0 40 - 9 44
3.
Жирона
 Заявка 16 13 2 1 42 - 17 41
4.
Барселона
 Заявка 17 13 1 3 38 - 21 40
5.
Атлетик Б
 Заявка 17 11 5 1 38 - 16 38
6.
Бетис
 Заявка 17 8 7 2 24 - 15 31
7.
Валенсия
 Заявка 16 8 5 3 19 - 10 29
8.
Хетафе
 Заявка 16 8 5 3 19 - 15 29
9.
Алавес
 Заявка 17 8 3 6 20 - 17 27
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 6 6 4 23 - 18 24
11.
Мальорка
 Заявка 16 5 7 4 14 - 13 22
12.
Вильярреал
 Заявка 17 6 4 7 29 - 26 22
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 17 6 4 7 17 - 17 22
14.
Осасуна
 Заявка 16 6 3 7 17 - 22 21
15.
Севилья
 Заявка 16 5 5 6 23 - 24 20
16.
Кадис
 Заявка 17 4 8 5 15 - 19 20
17.
Гранада
 Заявка 17 4 6 7 23 - 26 18
18.
Сельта
 Заявка 16 4 5 7 14 - 18 17
19.
Райо Вальекано
 Заявка 16 3 8 5 16 - 23 17
20.
Альмерия
 Заявка 17 0 8 9 16 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 17 12 4 1 31 - 13 40
2.
Барселона
 Заявка 16 9 6 1 30 - 18 33
3.
Жирона
 Заявка 17 9 3 5 27 - 23 30
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 7 6 4 23 - 17 27
5.
Вильярреал
 Заявка 16 6 5 5 25 - 29 23
6.
Атлетик Б
 Заявка 16 5 5 6 15 - 17 20
7.
Атлетико М
 Заявка 16 5 3 8 22 - 21 18
8.
Бетис
 Заявка 16 4 6 6 17 - 24 18
9.
Осасуна
 Заявка 17 5 3 9 20 - 27 18
10.
Валенсия
 Заявка 17 5 3 9 18 - 28 18
11.
Севилья
 Заявка 17 4 6 7 19 - 22 18
12.
Райо Вальекано
 Заявка 17 4 5 8 11 - 19 17
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 4 3 9 13 - 24 15
14.
Сельта
 Заявка 17 3 5 9 23 - 32 14
15.
Хетафе
 Заявка 17 2 8 7 22 - 30 14
16.
Алавес
 Заявка 16 2 5 9 11 - 21 11
17.
Мальорка
 Заявка 17 1 7 9 13 - 26 10
18.
Альмерия
 Заявка 16 1 3 12 16 - 34 6
19.
Кадис
 Заявка 16 0 6 10 8 - 27 6
20.
Гранада
 Заявка 16 0 3 13 13 - 35 3
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 19 (5)
Вильярреал Сорлот Александр 17 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 17 (4)
Барселона Левандовски Роберт 16 (8)
Осасуна Будимир Анте 16 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 16
Кадис Алькарас Рубен 14
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 11
Альмерия Рамазани Ларжи 2 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Алавес от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 мая 2024, осталось 2 дня 7 часов 14 минут.

    Главный судья: Мелеро Марио

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 36.4% пользователей.
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    • Прогнозы 44
    Валенсия 93.2% (41)
    X 6.8% (3)
    Алавес 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Валенсия
    Ничья
    Алавес
    2.17
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    4.40
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    4.40
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    Прогнозы на матч Валенсия - Алавес

    Исход игры
    Валенсия
    93.2% (41)
    Ничья
    6.8% (3)
    Алавес
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.21% (16)
    Меньше
    62.79% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    41.86% (18)
    Нет
    58.14% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Валенсия
    36.4% (16)
    2:0 Валенсия
    31.8% (14)
    1:0 Валенсия
    22.7% (10)
    1:1 Ничья
    4.5% (2)
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    Валенсия
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