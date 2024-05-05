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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Хиглер Деннис
ПСВ
 
Позже
Спарта Роттердам
Прогнозы 96
ПСВ 100% (96)
X 0% (0)
Спарта Роттердам 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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ПСВ
Ничья
Спарта Роттердам
1.12
9.93
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19.86
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Все Коэффициенты
1
Бенитес
Вальтер
3
Тезе
Джордан
5
Рамальо
Андре
18
Боскальи
Оливье
17
Жуниор
Мауро
22
Схаутен
Йерди
23
Веерман
Йоэй
11
Бакайоко
Жоан
20
Тиль
Гус
10
Тильман
Малик
9
Де
Йонг
Люк
1
Олай
Ник
2
Бакари
Саид
3
Вриндс
Барт
4
Эрдхёйзен
Майк
5
Ван
дер
Кюст
Джевенсио
8
Метиньо
6
Де
Гузман
Джонатан
7
Негли
Камиель
10
Клемент
Пелле
11
Саито
Коки
9
Леуритсен
Тобиас
ПСВ
4-2-3-1
Спарта Роттердам
4-2-3-1

История личных встреч

ПСВ
Спарта Роттердам

19 матчей

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.7%
5.3%
21%
14 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

166.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 4 победы

22 матча

77.3%
18.2%
4.5%
17 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

36.4%
50%
13.6%
8 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

63.6%
18.2%
18.2%
14 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

Э
0:4
Э
0:1
К
1:2
Э
0:0
Э
1:2
Э
2:1
Э
3:5
Э
1:0
Э
2:2
Э
1:2
Э
1:0
Э
0:2
К
3:1
Э
1:0
ПД
2:2
К
3:0
Э
1:1
Э
2:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:4

Голы

Всего голов

13
32

Голов в среднем за матч

1.44
2.46

Среднее время на гол

62
36

Всего голов

16
3

Голов в среднем за матч

1.23
0.33

Среднее время на гол

73
270

Всего голов

29
35

Голов в среднем за матч

1.32
1.59

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

68
56

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Йонг Люк 27 (5) 0.87
Бакайоко Жоан 11 0.35
Тиль Гус 10 0.32
Тильман Малик 9 0.29
Пепи Рикардо 7 (1) 0.23
Лосано Ирвинг 6 0.19
Веерман Йоэй 5 0.16
Сайбари Исмаэль 5 0.16
Ланг Ноа 4 0.13
Рамальо Андре 3 0.1
Вертессен Йорбе 3 0.1
Дест Серджиньо 2 0.06
Боскальи Оливье 2 0.06
Схаутен Йерди 2 0.06
Тезе Джордан 1 0.03
Ван Анхольт Патрик 1 0.03
Жуниор Мауро 1 0.03
Бабади Исаак 1 0.03
Jesper Uneken 1 0.03
Сангаре Ибрахим 0 0
Лэнд Тайго 0 0
Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леуритсен Тобиас 11 (3) 0.35
Версейрен Арно 9 0.29
Китолано Джошуа 5 (2) 0.16
Брим Шарль-Андреас 4 0.13
Саито Коки 3 0.1
Негли Камиель 3 0.1
Клемент Пелле 2 0.06
Вриндс Барт 2 0.06
Мито Шунсуке 2 0.06
Ван дер Кюст Джевенсио 1 0.03
Де Гузман Джонатан 1 0.03
Метиньо 1 0.03
Эрдхёйзен Майк 1 0.03
Ван Крой Вито 0 0
Бакари Саид 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамальо Андре 5 0
Тезе Джордан 4 0
Де Йонг Люк 3 0
Боскальи Оливье 3 0
Схаутен Йерди 3 0
Обиспо Армандо 1 1
Лосано Ирвинг 2 0
Пепи Рикардо 2 0
Тильман Малик 2 0
Бенитес Вальтер 1 0
Веерман Йоэй 1 0
Дест Серджиньо 1 0
Сайбари Исмаэль 1 0
Бакайоко Жоан 1 0
Бабади Исаак 1 0
Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Гузман Джонатан 6 0
Версейрен Арно 3 1
Бакари Саид 3 1
Клемент Пелле 4 0
Вриндс Барт 3 0
Ван дер Кюст Джевенсио 3 0
Метиньо 3 0
Китолано Джошуа 2 0
Велтхёйс Тейс 2 0
Ван Крой Вито 1 0
Вормердам Дьянго 1 0
Леуритсен Тобиас 1 0
Эрдхёйзен Майк 1 0
Брим Шарль-Андреас 1 0
Негли Камиель 1 0
Ван Мюллем Джереми 1 0
Hamza el Dahri 1 0

Результаты матчей

ПСВ
100%
14 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (12)
13% (2)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
87% (13)
13% (2)
0% (0)
Спарта Роттердам
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

2
5
ПСВ
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
13% (2)
75% (12)
Спарта Роттердам
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

9
3

Волевые победы

3
14

Упущенные победы

54
20
ПСВ
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
42% (13)
26% (8)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (15)
13% (4)
39% (12)
Спарта Роттердам
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (11)
35% (11)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
32% (10)
26% (8)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

9
7

Волевые победы

9
21

Упущенные победы

56
25

Голы по времени матча

Забито

47
23
20 В 1-м тайме 9
27 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 7
16 Не забивали 20
5
11%
2
9%
1-15
9
19%
3
13%
16-30
6
13%
4
17%
31-45
12
26%
6
26%
46-60
5
11%
3
13%
61-75
10
21%
5
22%
76-90

Пропущено

8
19
3 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
1
13%
4
21%
1-15
1
13%
3
16%
16-30
1
13%
4
21%
31-45
1
13%
1
5%
46-60
1
13%
3
16%
61-75
3
38%
4
21%
76-90

Забито

55
23
22 В 1-м тайме 8
33 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 7
15 Не забивали 18
9
16%
1
4%
1-15
6
11%
3
13%
16-30
7
13%
4
17%
31-45
9
16%
6
26%
46-60
13
24%
4
17%
61-75
11
20%
5
22%
76-90

Пропущено

10
24
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 12
0
0%
4
17%
1-15
2
20%
3
13%
16-30
2
20%
1
4%
31-45
3
30%
6
25%
46-60
2
20%
3
13%
61-75
1
10%
7
29%
29%
76-90

Забито

102
46
42 В 1-м тайме 17
60 Во 2-м тайме 29
28 Забивали первыми 14
0 Не забивали 7
14
14%
3
7%
1-15
15
15%
6
13%
16-30
13
13%
8
17%
31-45
21
21%
12
26%
46-60
18
18%
7
15%
61-75
21
21%
10
22%
76-90

Пропущено

18
43
7 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 24
3 Пропускали первыми 16
13 Не пропускали 23
1
6%
8
19%
1-15
3
17%
6
14%
16-30
3
17%
5
12%
31-45
4
22%
7
16%
46-60
3
17%
6
14%
61-75
4
22%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Херенвен - ПСВ 0:8 ПСВ - Витесс 6:0 ПСВ - АЗ Алкмаар 5:1 Эксельсиор - ПСВ 0:2
НЕК Неймеген - ПСВ 3:1 ПСВ - Твенте 1:0 Боруссия Д - ПСВ 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 0:1 ПСВ - Фейеноорд 2:2 ПЕК Зволле - ПСВ 1:7 ПСВ - Боруссия Д 1:1 ПСВ - Хераклес 2:0 Волендам - ПСВ 1:5 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Алмере Сити 2:0 Фейеноорд - ПСВ 1:0 Утрехт - ПСВ 1:1 ПСВ - Твенте 3:1 ПСВ - Эксельсиор 3:1 ПСВ - Гамбург 2:2
Спарта Роттердам
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Катвийк - Спарта Роттердам 3:4 Спарта Роттердам - Волендам 1:0 Спарта Роттердам - Спакенбург 1:2 Алмере Сити - Спарта Роттердам 2:3
Амстердамсхе - Спарта Роттердам 3:1 Спарта Роттердам - Хераклес 1:2 Спарта Роттердам - Козаккен Бойз 1:0 Витесс - Спарта Роттердам 1:4 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 4:0 Конинклейке - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Ноордвейк 0:0 Спарта Роттердам - Аякс 2:2 Рейнсбургс Бойз - Спарта Роттердам 1:4 Твенте - Спарта Роттердам 2:1 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:1 Спарта Роттердам - Алмере Сити-2 2:0 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 2:0 Схевенинген - Спарта Роттердам 0:3 Спарта Роттердам - Эксельсиор 4:2 Спарта Роттердам - Лиссе 3:1

Результаты матчей

ПСВ
Спарта Роттердам

Точный счет

2:0
4 раза 27%
3:1
3 раза 20%
4:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
2:2
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
3
4 раза 27%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
1
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
2 раза 13%

Точный счет

0:4
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
0:8
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 25%
4
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
7
1 раз 6%
8
1 раз 6%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

2:0
4 раза 13%
0:4
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
4:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:8
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
7 раз 23%
3
6 раз 19%
4
6 раз 19%
1
5 раз 16%
5
3 раза 10%
6
2 раза 6%
7
1 раз 3%
8
1 раз 3%
1
12 раз 39%
0
7 раз 23%
2
6 раз 19%
4
4 раза 13%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

ПСВ
Спарта Роттердам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
1.5
Больше Меньше
6
10
9
6
2.5
2
14
5
10
3.5
2
14
3
12
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
1.5
Больше Меньше
6
9
10
6
2.5
4
11
8
8
3.5
2
13
4
12
4.5
3
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
5
1.5
Больше Меньше
12
19
19
12
2.5
6
25
13
18
3.5
4
27
7
24
4.5
4
27
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 31 27 3 1 103 - 17 84
2.
Фейеноорд
 Заявка 31 23 6 2 83 - 24 75
3.
Твенте
 Заявка 31 19 6 6 59 - 31 63
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 31 17 7 7 63 - 37 58
5.
Аякс
 Заявка 31 13 10 8 68 - 63 49
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 31 12 11 8 61 - 48 47
7.
Утрехт
 Заявка 31 12 10 9 45 - 43 46
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 31 12 7 12 46 - 43 43
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 32 11 10 11 45 - 42 43
10.
Херенвен
 Заявка 32 10 7 15 51 - 65 37
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 32 9 9 14 36 - 55 36
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 31 9 8 14 43 - 59 35
13.
Алмере Сити
 Заявка 32 7 13 12 32 - 52 34
14.
Хераклес
 Заявка 31 9 5 17 41 - 65 32
15.
Эксельсиор
 Заявка 31 5 11 15 46 - 66 26
16.
Валвейк
 Заявка 31 6 7 18 33 - 55 25
17.
Волендам
 Заявка 31 4 7 20 30 - 75 19
18.
Витесс
 Заявка 31 5 5 21 25 - 70 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 14 1 0 47 - 8 43
2.
Твенте
 Заявка 16 13 1 2 33 - 15 40
3.
Фейеноорд
 Заявка 15 11 3 1 42 - 10 36
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 15 10 2 3 37 - 16 32
5.
Аякс
 Заявка 16 8 6 2 36 - 24 30
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 16 8 4 4 33 - 22 28
7.
Утрехт
 Заявка 15 7 5 3 28 - 22 26
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 16 7 5 4 26 - 19 26
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 16 7 4 5 31 - 20 25
10.
Хераклес
 Заявка 15 6 3 6 25 - 30 21
11.
Херенвен
 Заявка 16 6 3 7 29 - 33 21
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 16 5 5 6 23 - 24 20
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 16 5 3 8 18 - 29 18
14.
Валвейк
 Заявка 16 4 5 7 21 - 27 17
15.
Эксельсиор
 Заявка 15 3 7 5 22 - 24 16
16.
Алмере Сити
 Заявка 16 3 7 6 17 - 26 16
17.
Волендам
 Заявка 15 3 2 10 14 - 38 11
18.
Витесс
 Заявка 16 2 5 9 13 - 28 -7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 16 13 2 1 56 - 9 41
2.
Фейеноорд
 Заявка 16 12 3 1 41 - 14 39
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 16 7 5 4 26 - 21 26
4.
Спарта Роттердам
 Заявка 15 7 2 6 23 - 19 23
5.
Твенте
 Заявка 15 6 5 4 26 - 16 23
6.
Утрехт
 Заявка 16 5 5 6 17 - 21 20
7.
Аякс
 Заявка 15 5 4 6 32 - 39 19
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 15 4 7 4 28 - 26 19
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 16 4 6 6 14 - 22 18
10.
Алмере Сити
 Заявка 16 4 6 6 15 - 26 18
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 15 4 5 6 25 - 30 17
12.
Херенвен
 Заявка 16 4 4 8 22 - 32 16
13.
Хераклес
 Заявка 16 3 2 11 16 - 35 11
14.
Эксельсиор
 Заявка 16 2 4 10 24 - 42 10
15.
Фортуна Ситтард
 Заявка 16 2 4 10 10 - 36 10
16.
Витесс
 Заявка 15 3 0 12 12 - 42 9
17.
Валвейк
 Заявка 15 2 2 11 12 - 28 8
18.
Волендам
 Заявка 16 1 5 10 16 - 37 8
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  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 28 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 27 (14)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 23 (6)
Аякс Бробби Брайан 18 (7)
Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 14
Весь список

Топ нарушителей
Хераклес Брюнс Томас 9
ПЕК Зволле Ансельмо Гарсия-Макналти 9
Алмере Сити Копмейнерс Пер 1 7
Фортуна Ситтард Гут Родриго 1 7
Валвейк Мейерс Арон 8
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ПСВ - Спарта Роттердам от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 мая 2024, осталось 23 минуты.

    Главный судья: Хиглер Деннис

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    • Прогнозы 96
    ПСВ 100% (96)
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    Спарта Роттердам 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ПСВ
    Ничья
    Спарта Роттердам
    1.12
    9.93
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    19.86
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ПСВ - Спарта Роттердам

    Исход игры
    ПСВ
    100% (98)
    Ничья
    0% (0)
    Спарта Роттердам
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.58% (62)
    Меньше
    35.42% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    45.83% (44)
    Нет
    54.17% (52)
    Популярный счёт
    2:0 ПСВ
    31.6% (31)
    3:1 ПСВ
    21.4% (21)
    2:1 ПСВ
    15.3% (15)
    3:0 ПСВ
    14.3% (14)
    4:1 ПСВ
    5.1% (5)
    1:0 ПСВ
    3.1% (3)
    4:0 ПСВ
    2% (2)
    4:2 ПСВ
    2% (2)
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