Тур: 32. Стадион: Филипс. Главный судья: Хиглер Деннис
Позже
23
Веерман
Йоэй
20
Тиль
Гус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Веерман ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Олай НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 МетиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Саито КокиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Рейсдейк Йерун
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
ПСВ
Спарта Роттердам
19 матчей
89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.7%
5.3%
21%
14 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
166.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 4 победы
22 матча
77.3%
18.2%
4.5%
17 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
36.4%
50%
13.6%
8 побед 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
63.6%
18.2%
18.2%
14 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
32
Голов в среднем за матч
1.44
2.46
Среднее время на гол
62
36
Всего голов
16
3
Голов в среднем за матч
1.23
0.33
Среднее время на гол
73
270
Всего голов
29
35
Голов в среднем за матч
1.32
1.59
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
68
56
Бомбардиры внутри турнира
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Йонг Люк
|27 (5)
|0.87
|Бакайоко Жоан
|11
|0.35
|Тиль Гус
|10
|0.32
|Тильман Малик
|9
|0.29
|Пепи Рикардо
|7 (1)
|0.23
|Лосано Ирвинг
|6
|0.19
|Веерман Йоэй
|5
|0.16
|Сайбари Исмаэль
|5
|0.16
|Ланг Ноа
|4
|0.13
|Рамальо Андре
|3
|0.1
|Вертессен Йорбе
|3
|0.1
|Дест Серджиньо
|2
|0.06
|Боскальи Оливье
|2
|0.06
|Схаутен Йерди
|2
|0.06
|Тезе Джордан
|1
|0.03
|Ван Анхольт Патрик
|1
|0.03
|Жуниор Мауро
|1
|0.03
|Бабади Исаак
|1
|0.03
|Jesper Uneken
|1
|0.03
|Сангаре Ибрахим
|0
|0
|Лэнд Тайго
|0
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леуритсен Тобиас
|11 (3)
|0.35
|Версейрен Арно
|9
|0.29
|Китолано Джошуа
|5 (2)
|0.16
|Брим Шарль-Андреас
|4
|0.13
|Саито Коки
|3
|0.1
|Негли Камиель
|3
|0.1
|Клемент Пелле
|2
|0.06
|Вриндс Барт
|2
|0.06
|Мито Шунсуке
|2
|0.06
|Ван дер Кюст Джевенсио
|1
|0.03
|Де Гузман Джонатан
|1
|0.03
|Метиньо
|1
|0.03
|Эрдхёйзен Майк
|1
|0.03
|Ван Крой Вито
|0
|0
|Бакари Саид
|0
|0
Карточки
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамальо Андре
|5
|0
|Тезе Джордан
|4
|0
|Де Йонг Люк
|3
|0
|Боскальи Оливье
|3
|0
|Схаутен Йерди
|3
|0
|Обиспо Армандо
|1
|1
|Лосано Ирвинг
|2
|0
|Пепи Рикардо
|2
|0
|Тильман Малик
|2
|0
|Бенитес Вальтер
|1
|0
|Веерман Йоэй
|1
|0
|Дест Серджиньо
|1
|0
|Сайбари Исмаэль
|1
|0
|Бакайоко Жоан
|1
|0
|Бабади Исаак
|1
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Гузман Джонатан
|6
|0
|Версейрен Арно
|3
|1
|Бакари Саид
|3
|1
|Клемент Пелле
|4
|0
|Вриндс Барт
|3
|0
|Ван дер Кюст Джевенсио
|3
|0
|Метиньо
|3
|0
|Китолано Джошуа
|2
|0
|Велтхёйс Тейс
|2
|0
|Ван Крой Вито
|1
|0
|Вормердам Дьянго
|1
|0
|Леуритсен Тобиас
|1
|0
|Эрдхёйзен Майк
|1
|0
|Брим Шарль-Андреас
|1
|0
|Негли Камиель
|1
|0
|Ван Мюллем Джереми
|1
|0
|Hamza el Dahri
|1
|0
Результаты матчей
ПСВ
100%
14 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (12)
13% (2)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
87% (13)
13% (2)
0% (0)
Спарта Роттердам
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
2
5
ПСВ
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
13% (2)
75% (12)
Спарта Роттердам
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
9
3
Волевые победы
3
14
Упущенные победы
54
20
ПСВ
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
42% (13)
26% (8)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (15)
13% (4)
39% (12)
Спарта Роттердам
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (11)
35% (11)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
32% (10)
26% (8)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
9
7
Волевые победы
9
21
Упущенные победы
56
25
Голы по времени матча
Забито
47
23
20 В 1-м тайме 9
27 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 7
16 Не забивали 20
5
11%
2
9%
1-15
9
19%
3
13%
16-30
6
13%
4
17%
31-45
12
26%
6
26%
46-60
5
11%
3
13%
61-75
10
21%
5
22%
76-90
Пропущено
8
19
3 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
1
13%
4
21%
1-15
1
13%
3
16%
16-30
1
13%
4
21%
31-45
1
13%
1
5%
46-60
1
13%
3
16%
61-75
3
38%
4
21%
76-90
Забито
55
23
22 В 1-м тайме 8
33 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 7
15 Не забивали 18
9
16%
1
4%
1-15
6
11%
3
13%
16-30
7
13%
4
17%
31-45
9
16%
6
26%
46-60
13
24%
4
17%
61-75
11
20%
5
22%
76-90
Пропущено
10
24
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 12
0
0%
4
17%
1-15
2
20%
3
13%
16-30
2
20%
1
4%
31-45
3
30%
6
25%
46-60
2
20%
3
13%
61-75
1
10%
7
29%
29%
76-90
Забито
102
46
42 В 1-м тайме 17
60 Во 2-м тайме 29
28 Забивали первыми 14
0 Не забивали 7
14
14%
3
7%
1-15
15
15%
6
13%
16-30
13
13%
8
17%
31-45
21
21%
12
26%
46-60
18
18%
7
15%
61-75
21
21%
10
22%
76-90
Пропущено
18
43
7 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 24
3 Пропускали первыми 16
13 Не пропускали 23
1
6%
8
19%
1-15
3
17%
6
14%
16-30
3
17%
5
12%
31-45
4
22%
7
16%
46-60
3
17%
6
14%
61-75
4
22%
11
26%
76-90
Результаты последних матчей
ПСВ
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Херенвен - ПСВ 0:8 ПСВ - Витесс 6:0 ПСВ - АЗ Алкмаар 5:1 Эксельсиор - ПСВ 0:2
НЕК Неймеген - ПСВ 3:1 ПСВ - Твенте 1:0 Боруссия Д - ПСВ 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 0:1 ПСВ - Фейеноорд 2:2 ПЕК Зволле - ПСВ 1:7 ПСВ - Боруссия Д 1:1 ПСВ - Хераклес 2:0 Волендам - ПСВ 1:5 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Алмере Сити 2:0 Фейеноорд - ПСВ 1:0 Утрехт - ПСВ 1:1 ПСВ - Твенте 3:1 ПСВ - Эксельсиор 3:1 ПСВ - Гамбург 2:2
Спарта Роттердам
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Спарта Роттердам - Волендам 1:0 Спарта Роттердам - Спакенбург 1:2 Алмере Сити - Спарта Роттердам 2:3 Амстердамсхе - Спарта Роттердам 3:1
Спарта Роттердам - Хераклес 1:2 Спарта Роттердам - Козаккен Бойз 1:0 Витесс - Спарта Роттердам 1:4 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 4:0 Конинклейке - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Ноордвейк 0:0 Спарта Роттердам - Аякс 2:2 Рейнсбургс Бойз - Спарта Роттердам 1:4 Твенте - Спарта Роттердам 2:1 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:1 Спарта Роттердам - Алмере Сити-2 2:0 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 2:0 Схевенинген - Спарта Роттердам 0:3 Спарта Роттердам - Эксельсиор 4:2 Спарта Роттердам - Лиссе 3:1 Фейеноорд - Спарта Роттердам 2:0
Результаты матчей
ПСВ
Спарта Роттердам
Точный счет
2:0
4 раза 27%
3:1
3 раза 20%
4:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
2:2
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
3
4 раза 27%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
1
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
2 раза 13%
Точный счет
0:4
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
0:8
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 25%
4
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
7
1 раз 6%
8
1 раз 6%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
2:0
4 раза 13%
0:4
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
4:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:8
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
7 раз 23%
3
6 раз 19%
4
6 раз 19%
1
5 раз 16%
5
3 раза 10%
6
2 раза 6%
7
1 раз 3%
8
1 раз 3%
1
12 раз 39%
0
7 раз 23%
2
6 раз 19%
4
4 раза 13%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
ПСВ
Спарта Роттердам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
610
96
214
510
214
312
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
69
106
411
88
213
412
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
265
Больше Меньше
1219
1912
625
1318
427
724
427
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|27
|3
|1
|103 - 17
|84
|2.
|Заявка
|31
|23
|6
|2
|83 - 24
|75
|3.
|Заявка
|31
|19
|6
|6
|59 - 31
|63
|4.
|Заявка
|31
|17
|7
|7
|63 - 37
|58
|5.
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|68 - 63
|49
|6.
|Заявка
|31
|12
|11
|8
|61 - 48
|47
|7.
|Заявка
|31
|12
|10
|9
|45 - 43
|46
|8.
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|46 - 43
|43
|9.
|Заявка
|32
|11
|10
|11
|45 - 42
|43
|10.
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|51 - 65
|37
|11.
|Заявка
|32
|9
|9
|14
|36 - 55
|36
|12.
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|43 - 59
|35
|13.
|Заявка
|32
|7
|13
|12
|32 - 52
|34
|14.
|Заявка
|31
|9
|5
|17
|41 - 65
|32
|15.
|Заявка
|31
|5
|11
|15
|46 - 66
|26
|16.
|Заявка
|31
|6
|7
|18
|33 - 55
|25
|17.
|Заявка
|31
|4
|7
|20
|30 - 75
|19
|18.
|Заявка
|31
|5
|5
|21
|25 - 70
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|14
|1
|0
|47 - 8
|43
|2.
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|33 - 15
|40
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|42 - 10
|36
|4.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|37 - 16
|32
|5.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|36 - 24
|30
|6.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|33 - 22
|28
|7.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|28 - 22
|26
|8.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 19
|26
|9.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|31 - 20
|25
|10.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 30
|21
|11.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|29 - 33
|21
|12.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 24
|20
|13.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 29
|18
|14.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|21 - 27
|17
|15.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|22 - 24
|16
|16.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|17 - 26
|16
|17.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|14 - 38
|11
|18.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|13 - 28
|-7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|56 - 9
|41
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|41 - 14
|39
|3.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 21
|26
|4.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|23 - 19
|23
|5.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|26 - 16
|23
|6.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 21
|20
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|32 - 39
|19
|8.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|28 - 26
|19
|9.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 22
|18
|10.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|15 - 26
|18
|11.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|25 - 30
|17
|12.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|22 - 32
|16
|13.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|16 - 35
|11
|14.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|24 - 42
|10
|15.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|10 - 36
|10
|16.
|Заявка
|15
|3
|0
|12
|12 - 42
|9
|17.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|12 - 28
|8
|18.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|16 - 37
|8
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|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|28 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|27 (14)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|23 (6)
|Аякс
|Бробби Брайан
|18 (7)
|Твенте
|Ван Волфсвинкель Рикки
|14
|Хераклес
|Брюнс Томас
|9
|ПЕК Зволле
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|9
|Алмере Сити
|Копмейнерс Пер
|1 7
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|1 7
|Валвейк
|Мейерс Арон
|8
Прогнозы на матч ПСВ - Спарта Роттердам
Исход игры
ПСВ
100% (8)
Ничья
0% (0)
Спарта Роттердам
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (5)
Меньше
37.5% (3)
Обе команды забьют
Да
25% (2)
Нет
75% (6)
Популярный счёт
2:0 ПСВ
37.5% (3)
3:1 ПСВ
25% (2)
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