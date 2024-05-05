  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Дьперинк Роб
Утрехт
0:0
Перерыв
Витесс
0'
45' Желтая карточка
Бутра Амин

Ход матча

45'
 
Бутра Амин

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 157 Количество передач 254
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Утрехт
Ничья
Витесс
1.62
9.80
Реклама, betboom.ru
9.50
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
1
Баркас
Василис
5
Тер
Авест
Хидде
2
Ван
дер
Марел
Марк
24
Виргевер
Ник
16
Эль-Каруани
Суфьян
34
Фламинго
Райан
8
Фрауло
Оскар
10
Бут
Тейлор
18
Тоорнстра
Йенс
26
Бауссайд
Отман
9
Ламмерс
Сэм
1
Ром
Элой
2
Аркус
Карлан
6
Ороз
Алоис
15
Хендрикс
Рамон
5
Пинту
Мика
25
Де
Регт
Гиан
14
Ааронсон
Пакстен
21
Тилеманс
Матейс
17
Козловски
Кацпер
8
Ван
Гинкел
Марко
7
Бутра
Амин
Утрехт
4-2-3-1
Витесс
4-3-3

История личных встреч

Утрехт
Витесс

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.9%
58.8%
9 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.5%
29.4%
13 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 13 побед

37 матчей

32.4%
29.7%
37.9%
12 побед 11 ничьих 14 побед

Первый тайм

24.3%
48.6%
27.1%
9 побед 18 ничьих 10 побед

Второй тайм

35.1%
29.7%
35.2%
13 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

Э
0:0
Э
2:0
Э
1:0
ЭПОЗВВЛЕ
3:0
ЭПОЗВВЛЕ
3:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:3
Э
1:0
Э
2:1
Э
0:2
Э
1:1
Э
0:0
Э
2:1
ЛЕ
1:2
ЛЕ
3:2
Э
5:1
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:3
Э
2:1
Э
3:3
Э
3:1
Э
2:1
Э
3:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
2:2
Э
2:1
Э
4:2
Э
1:4
Э
2:2
Э
2:2
ПЛ
6:1
ПЛ
4:0
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

34
26

Голов в среднем за матч

2
1.3

Среднее время на гол

45
69

Всего голов

39
20

Голов в среднем за матч

1.95
1.18

Среднее время на гол

46
76

Всего голов

73
46

Голов в среднем за матч

1.97
1.24

Тотал матчей

2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
32
Больше 86%
Меньше 14%
5
25
Больше 68%
Меньше 32%
12
16
Больше 43%
Меньше 57%
21
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

45
72

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ламмерс Сэм 9 (1) 0.28
Йенсен Виктор 5 0.16
Бут Тейлор 5 0.16
Тоорнстра Йенс 4 0.13
Лидберг Исак 4 0.13
Бауссайд Отман 3 0.09
Боздоган Джан 3 0.09
Фрауло Оскар 2 0.06
Фламинго Райан 2 0.06
Сёнтьенс Матс 1 0.03
Рамселар Барт 1 0.03
Блейк Адриан 1 0.03
Виргевер Ник 1 0.03
Ван дер Хорн Майк 1 0.03
Модибо Саньян 1 0.03
Ромени Оле 1 0.03
Эль-Каруани Суфьян 0 0
Лабьяд Закария 0 0
Тер Авест Хидде 0 0
Азаркан Маруан 0 0
Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Гинкел Марко 5 0.16
Ааронсон Пакстен 4 0.13
Манхуф Миллион 4 0.13
Козловски Кацпер 2 0.06
Бутра Амин 2 0.06
Anis Hadj Moussa 1 0.03
Исима-Мирен Николя 1 0.03
Пинту Мика 1 0.03
Тилеманс Матейс 1 0.03
Мёленстен Мелле 1 0.03
Ороз Алоис 1 0.03
Де Регт Гиан 1 0.03
Аркус Карлан 0 0
Бёйтинк Томас 0 0
Хамулич Саид 0 0

Карточки

Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Хорн Майк 5 0
Боздоган Джан 4 0
Эль-Каруани Суфьян 4 0
Фрауло Оскар 4 0
Фламинго Райан 4 0
Тоорнстра Йенс 3 0
Азаркан Маруан 3 0
Виргевер Ник 1 1
Новоа Уго 1 1
Ван дер Марел Марк 2 0
Сёнтьенс Матс 2 0
Баркас Василис 2 0
Бауссайд Отман 2 0
Йенсен Виктор 2 0
Тер Авест Хидде 1 0
Лидберг Исак 1 0
Вестерлунн Никлас 1 0
Модибо Саньян 1 0
Дескотт Антони 1 0
Yannick Leliendal 1 0
Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ороз Алоис 7 0
Хендрикс Рамон 6 0
Мёленстен Мелле 4 1
Аркус Карлан 4 0
Козловски Кацпер 4 0
Ван Гинкел Марко 2 1
Исима-Мирен Николя 2 1
Ааронсон Пакстен 3 0
Де Регт Гиан 3 0
Ван Звам Джованни 1 1
Пинту Мика 2 0
Домджони Тони 2 0
Бутра Амин 2 0
Корнелисс Энцо 2 0
Тилеманс Матейс 2 0
Хамулич Саид 2 0
Манхуф Миллион 0 1
Ром Элой 1 0
Перссон Йоэль 1 0
Anis Hadj Moussa 1 0

Результаты матчей

Утрехт
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Витесс
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

7
6
Утрехт
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Витесс
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
20% (3)
73% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

12
24

Упущенные победы

14
8
Утрехт
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (7)
52% (16)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
39% (12)
16% (5)
Витесс
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (7)
35% (11)
42% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
26% (8)
39% (12)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

19
27

Упущенные победы

21
14

Голы по времени матча

Забито

28
13
8 В 1-м тайме 3
20 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 2
18 Не забивали 23
1
4%
1
8%
1-15
4
14%
2
15%
16-30
3
11%
0
0%
31-45
6
21%
4
31%
46-60
5
18%
1
8%
61-75
9
32%
5
38%
76-90

Пропущено

22
41
8 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 15
3
14%
6
15%
1-15
1
5%
8
20%
16-30
4
18%
5
12%
31-45
6
27%
8
20%
46-60
4
18%
6
15%
61-75
4
18%
8
20%
76-90

Забито

17
12
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
22 Не забивали 22
5
29%
29%
2
17%
1-15
2
12%
3
25%
16-30
3
18%
1
8%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
3
25%
61-75
2
12%
3
25%
76-90

Пропущено

21
29
8 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
1
5%
3
10%
1-15
1
5%
5
17%
16-30
6
29%
5
17%
31-45
2
10%
4
14%
46-60
5
24%
4
14%
61-75
6
29%
8
28%
76-90

Забито

45
25
18 В 1-м тайме 9
27 Во 2-м тайме 16
15 Забивали первыми 6
9 Не забивали 14
6
13%
3
12%
1-15
6
13%
5
20%
16-30
6
13%
1
4%
31-45
8
18%
4
16%
46-60
8
18%
4
16%
61-75
11
24%
8
32%
76-90

Пропущено

43
70
16 В 1-м тайме 32
27 Во 2-м тайме 38
14 Пропускали первыми 23
24 Не пропускали 28
4
9%
9
13%
1-15
2
5%
13
19%
16-30
10
23%
10
14%
31-45
8
19%
12
17%
46-60
9
21%
10
14%
61-75
10
23%
16
23%
76-90

Результаты последних матчей

Утрехт
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Валвейк - Утрехт 2:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 2:1 Херенвен - Утрехт 2:3 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1
Фейеноорд - Утрехт 4:2 Утрехт - Хельмонд 3:0 Утрехт - Хелмонд Спорт 3:0 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 Алмере Сити - Утрехт 1:1 Аякс - Утрехт 2:0 Утрехт - Хераклес 1:0 Твенте - Утрехт 0:1 Утрехт - Фортуна Ситтард 4:0 Утрехт - Волендам 4:2 Эксельсиор - Утрехт 1:1 Утрехт - ПСВ 1:1 Витесс - Утрехт 0:0 Утрехт - Беверен 4:4 Утрехт - Васланд-Беверен 4:4 Фейеноорд - Утрехт 2:1
Витесс
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Витесс - Сонабель Уагадугу 0:0 Витесс - Фортуна Ситтард 3:2 ЮСФА - Витесс 0:1 Витесс - Фасо-Йенненга 0:2
ПСВ - Витесс 6:0 Витесс - НЕК Неймеген 0:3 Витесс - Спарта Роттердам 1:4 АЗ Алкмаар - Витесс 2:0 Витесс - Алмере Сити 1:1 Валвейк - Витесс 3:1 Витесс - Твенте 1:2 Спортинг Каскейдс - Витесс 2:0 Эксельсиор - Витесс 1:2 Ройял Бобо-Диуласо - Витесс 0:2 Витесс - Волендам 1:1 Витесс - Расинг Бобо Диулассо 2:1 Хераклес - Витесс 3:2 Салитас - Витесс 2:0 Камбюр - Витесс 3:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 0:2

Результаты матчей

Утрехт
Витесс

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:2
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
5
1 раз 7%
1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
8 раз 53%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 19%
1:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:5
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:2
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 32%
0
9 раз 29%
2
6 раз 19%
4
3 раза 10%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
14 раз 45%
1
11 раз 35%
2
4 раза 13%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Утрехт
Витесс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
10
6
6
9
1.5
2
14
4
11
2.5
1
15
4
11
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
7
8
6
10
1.5
4
11
2
14
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
9
0.5
Больше Меньше
17
14
12
19
1.5
6
25
6
25
2.5
2
29
4
27
3.5
1
30
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 32 28 3 1 107 - 19 87
2.
Фейеноорд
 Заявка 31 23 6 2 83 - 24 75
3.
Твенте
 Заявка 31 19 6 6 59 - 31 63
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 31 17 7 7 63 - 37 58
5.
Аякс
 1:0 Заявка 32 14 10 8 69 - 63 52
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 31 12 11 8 61 - 48 47
7.
Утрехт
 0:0 Заявка 32 12 11 9 45 - 43 47
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 32 12 7 13 48 - 47 43
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 32 11 10 11 45 - 42 43
10.
Херенвен
 Заявка 32 10 7 15 51 - 65 37
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 32 9 9 14 36 - 55 36
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 31 9 8 14 43 - 59 35
13.
Алмере Сити
 Заявка 32 7 13 12 32 - 52 34
14.
Хераклес
 Заявка 32 9 5 18 41 - 70 32
15.
Валвейк
 Заявка 32 7 7 18 38 - 55 28
16.
Эксельсиор
 Заявка 31 5 11 15 46 - 66 26
17.
Волендам
 0:1 Заявка 32 4 7 21 30 - 76 19
18.
Витесс
 0:0 Заявка 32 5 6 21 25 - 70 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 16 15 1 0 51 - 10 46
2.
Твенте
 Заявка 16 13 1 2 33 - 15 40
3.
Фейеноорд
 Заявка 15 11 3 1 42 - 10 36
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 15 10 2 3 37 - 16 32
5.
Аякс
 1:0 Заявка 16 8 6 2 36 - 24 30
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 16 8 4 4 33 - 22 28
7.
Утрехт
 0:0 Заявка 16 7 6 3 28 - 22 27
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 16 7 5 4 26 - 19 26
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 16 7 4 5 31 - 20 25
10.
Херенвен
 Заявка 16 6 3 7 29 - 33 21
11.
Хераклес
 Заявка 16 6 3 7 25 - 35 21
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 16 5 5 6 23 - 24 20
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 16 5 3 8 18 - 29 18
14.
Валвейк
 Заявка 16 4 5 7 21 - 27 17
15.
Эксельсиор
 Заявка 15 3 7 5 22 - 24 16
16.
Алмере Сити
 Заявка 16 3 7 6 17 - 26 16
17.
Волендам
 0:1 Заявка 16 3 2 11 14 - 39 11
18.
Витесс
 0:0 Заявка 16 2 5 9 13 - 28 -7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 16 13 2 1 56 - 9 41
2.
Фейеноорд
 Заявка 16 12 3 1 41 - 14 39
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 16 7 5 4 26 - 21 26
4.
Твенте
 Заявка 15 6 5 4 26 - 16 23
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 16 7 2 7 25 - 23 23
6.
Аякс
 1:0 Заявка 16 6 4 6 33 - 39 22
7.
Утрехт
 0:0 Заявка 16 5 5 6 17 - 21 20
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 15 4 7 4 28 - 26 19
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 16 4 6 6 14 - 22 18
10.
Алмере Сити
 Заявка 16 4 6 6 15 - 26 18
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 15 4 5 6 25 - 30 17
12.
Херенвен
 Заявка 16 4 4 8 22 - 32 16
13.
Валвейк
 Заявка 16 3 2 11 17 - 28 11
14.
Хераклес
 Заявка 16 3 2 11 16 - 35 11
15.
Витесс
 0:0 Заявка 16 3 1 12 12 - 42 10
16.
Эксельсиор
 Заявка 16 2 4 10 24 - 42 10
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 16 2 4 10 10 - 36 10
18.
Волендам
 0:1 Заявка 16 1 5 10 16 - 37 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в валификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 28 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 27 (15)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 23 (6)
Аякс Бробби Брайан 18 (7)
Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 14
Весь список

Топ нарушителей
Хераклес Брюнс Томас 9
ПЕК Зволле Ансельмо Гарсия-Макналти 9
Алмере Сити Копмейнерс Пер 1 7
Фортуна Ситтард Гут Родриго 1 7
Валвейк Мейерс Арон 8
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • 46'
    Хендрикс Рамон успешно блокирует удар.
  • 46'
    Бут Тейлор нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 46'
    Фламинго Райан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 45'
    Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 45'
    Ламмерс Сэм выиграл воздушное противоборство у Ороз Алоис.
  • 45'
    Контроль мяча: Утрехт: 40%, Витесс: 60%.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 76% завершится победой Утрехт.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.31. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      1.31 ПОСТАВИТЬ
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Утрехт
    Ничья
    Витесс
    1.62
    9.80
    Реклама, betboom.ru
    9.50
    Реклама, pari.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Утрехт 0:0 Витесс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Утрехт
    Витесс
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный