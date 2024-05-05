Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Anis Hadj Moussa навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Anis Hadj Moussa навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

89' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Удар от ворот произведет Витесс

87' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Удар от ворот произведет Утрехт

85' Удар от ворот произведет Утрехт

83' Удар от ворот произведет Витесс

83' Лидберг Исак не смог попасть в створ ударом издали

82' Матч возобновлен

82' Ох, нехорошо это выглядит. Хендрикс Рамон получил травму и медбригада забирает его с поля.

82' Хендрикс Рамон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Хендрикс Рамон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Удар от ворот произведет Утрехт

79' Тоорнстра Йенс бьет со штрафного в створ, но Элой Рум держит все под контролем

78' Anis Hadj Moussa совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

78' Мёленстен Мелле бьет со штрафного в створ, но Василиос Баркас держит все под контролем

76' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Тактическая замена. Бутра Амин уходит с поля и его заменяет Anis Hadj Moussa

74' Удар от ворот произведет Витесс

74' Эль-Каруани Суфьян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

73' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Удар от ворот произведет Утрехт

69' Бутра Амин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Ван Гинкел Марко создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Корнелисс Энцо из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

68' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

66' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Козловски Кацпер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Бауссайд Отман пробует нанести удар издали, но Элой Рум держит все под контролем

58' Тилеманс Матейс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

58' Аркус Карлан из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Тилеманс Матейс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Матч возобновлен

55' Ох, нехорошо это выглядит. Пинту Мика получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Пинту Мика на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Удар от ворот произведет Витесс

55' Тоорнстра Йенс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Хорошую попытку сделал Эль-Каруани Суфьян . Удар в створ, но вратарь начеку

53' Удар от ворот произведет Утрехт

52' Тилеманс Матейс из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Пинту Мика из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Г О О О О Л - Йенсен Виктор из команды Утрехт левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!