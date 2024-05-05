Тур: 32. Стадион: Галгенваард. Зрители: 20314 Главный судья: Дьперинк Роб
0'
45' Желтая карточкаБутра Амин
1:0
48' ГолЙенсен Виктор
58' Желтая карточкаТилеманс Матейс
78' Желтая карточкаAnis Hadj Moussa
90'+5
Ход матча
45'
48'
1:0
58'
78'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 5
-
4 Угловые 7
-
4 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
293 Количество передач 500
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Виргевер
Ник
10
Бут
Тейлор
1
Ром
Элой
25
Де
Регт
Гиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бут ТейлорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Икбал ЗиданПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Лидберг ИсакПолузащитник
-
15 Блейк АдрианНападающий
-
77 Ромени ОлеНападающий
-
44 Joshua Mukeh
-
45 Nazjir Held
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Де Регт ГианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Брамел ТомВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Уйсман ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Стюринг Эдвард
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Утрехт
Витесс
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.9%
58.8%
9 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.5%
29.4%
13 побед 5 ничьих 0 побед
20 матчей
30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 13 побед
37 матчей
32.4%
29.7%
37.9%
12 побед 11 ничьих 14 побед
Первый тайм
24.3%
48.6%
27.1%
9 побед 18 ничьих 10 побед
Второй тайм
35.1%
29.7%
35.2%
13 побед 11 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
26
Голов в среднем за матч
2
1.3
Среднее время на гол
45
69
Всего голов
39
20
Голов в среднем за матч
1.95
1.18
Среднее время на гол
46
76
Всего голов
73
46
Голов в среднем за матч
1.97
1.24
Тотал матчей
2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
32
Больше 86%
Меньше 14%
5
25
Больше 68%
Меньше 32%
12
16
Больше 43%
Меньше 57%
21
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
45
72
Бомбардиры внутри турнира
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ламмерс Сэм
|9 (1)
|0.28
|Йенсен Виктор
|6
|0.19
|Бут Тейлор
|5
|0.16
|Тоорнстра Йенс
|4
|0.13
|Лидберг Исак
|4
|0.13
|Бауссайд Отман
|3
|0.09
|Боздоган Джан
|3
|0.09
|Фрауло Оскар
|2
|0.06
|Фламинго Райан
|2
|0.06
|Сёнтьенс Матс
|1
|0.03
|Рамселар Барт
|1
|0.03
|Блейк Адриан
|1
|0.03
|Виргевер Ник
|1
|0.03
|Ван дер Хорн Майк
|1
|0.03
|Модибо Саньян
|1
|0.03
|Ромени Оле
|1
|0.03
|Эль-Каруани Суфьян
|0
|0
|Лабьяд Закария
|0
|0
|Тер Авест Хидде
|0
|0
|Азаркан Маруан
|0
|0
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Гинкел Марко
|5
|0.16
|Ааронсон Пакстен
|4
|0.13
|Манхуф Миллион
|4
|0.13
|Козловски Кацпер
|2
|0.06
|Бутра Амин
|2
|0.06
|Anis Hadj Moussa
|1
|0.03
|Исима-Мирен Николя
|1
|0.03
|Пинту Мика
|1
|0.03
|Тилеманс Матейс
|1
|0.03
|Мёленстен Мелле
|1
|0.03
|Ороз Алоис
|1
|0.03
|Де Регт Гиан
|1
|0.03
|Аркус Карлан
|0
|0
|Бёйтинк Томас
|0
|0
|Хамулич Саид
|0
|0
Карточки
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Хорн Майк
|5
|0
|Боздоган Джан
|4
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|4
|0
|Фрауло Оскар
|4
|0
|Фламинго Райан
|4
|0
|Тоорнстра Йенс
|3
|0
|Азаркан Маруан
|3
|0
|Виргевер Ник
|1
|1
|Новоа Уго
|1
|1
|Ван дер Марел Марк
|2
|0
|Сёнтьенс Матс
|2
|0
|Баркас Василис
|2
|0
|Бауссайд Отман
|2
|0
|Йенсен Виктор
|2
|0
|Тер Авест Хидде
|1
|0
|Лидберг Исак
|1
|0
|Вестерлунн Никлас
|1
|0
|Модибо Саньян
|1
|0
|Дескотт Антони
|1
|0
|Yannick Leliendal
|1
|0
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ороз Алоис
|7
|0
|Хендрикс Рамон
|6
|0
|Мёленстен Мелле
|4
|1
|Аркус Карлан
|4
|0
|Козловски Кацпер
|4
|0
|Ван Гинкел Марко
|2
|1
|Исима-Мирен Николя
|2
|1
|Бутра Амин
|3
|0
|Ааронсон Пакстен
|3
|0
|Тилеманс Матейс
|3
|0
|Де Регт Гиан
|3
|0
|Ван Звам Джованни
|1
|1
|Пинту Мика
|2
|0
|Домджони Тони
|2
|0
|Корнелисс Энцо
|2
|0
|Хамулич Саид
|2
|0
|Anis Hadj Moussa
|2
|0
|Манхуф Миллион
|0
|1
|Ром Элой
|1
|0
|Перссон Йоэль
|1
|0
Результаты матчей
Утрехт
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Витесс
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
7
6
Утрехт
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Витесс
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
6% (1)
25% (4)
69% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
12
24
Упущенные победы
14
8
Утрехт
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (7)
53% (17)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (15)
38% (12)
16% (5)
Витесс
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
22% (7)
38% (12)
41% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
25% (8)
41% (13)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
4
10
Волевые победы
19
27
Упущенные победы
21
14
Голы по времени матча
Забито
29
13
8 В 1-м тайме 3
21 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 2
18 Не забивали 24
1
3%
1
8%
1-15
4
14%
2
15%
16-30
3
10%
0
0%
31-45
7
24%
4
31%
46-60
5
17%
1
8%
61-75
9
31%
5
38%
76-90
Пропущено
22
42
8 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 14
12 Не пропускали 16
3
14%
6
14%
1-15
1
5%
8
19%
16-30
4
18%
5
12%
31-45
6
27%
9
21%
46-60
4
18%
6
14%
61-75
4
18%
8
19%
76-90
Забито
17
12
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
23 Не забивали 23
5
29%
29%
2
17%
1-15
2
12%
3
25%
16-30
3
18%
1
8%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
3
25%
61-75
2
12%
3
25%
76-90
Пропущено
21
29
8 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
1
5%
3
10%
1-15
1
5%
5
17%
16-30
6
29%
5
17%
31-45
2
10%
4
14%
46-60
5
24%
4
14%
61-75
6
29%
8
28%
76-90
Забито
46
25
18 В 1-м тайме 9
28 Во 2-м тайме 16
16 Забивали первыми 6
9 Не забивали 15
6
13%
3
12%
1-15
6
13%
5
20%
16-30
6
13%
1
4%
31-45
9
20%
4
16%
46-60
8
17%
4
16%
61-75
11
24%
8
32%
76-90
Пропущено
43
71
16 В 1-м тайме 32
27 Во 2-м тайме 39
14 Пропускали первыми 24
24 Не пропускали 29
4
9%
9
13%
1-15
2
5%
13
18%
16-30
10
23%
10
14%
31-45
8
19%
13
18%
46-60
9
21%
10
14%
61-75
10
23%
16
23%
76-90
Результаты последних матчей
Утрехт
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Валвейк - Утрехт 2:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 2:1 Херенвен - Утрехт 2:3 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1
Фейеноорд - Утрехт 4:2 Утрехт - Хельмонд 3:0 Утрехт - Хелмонд Спорт 3:0 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 Алмере Сити - Утрехт 1:1 Аякс - Утрехт 2:0 Утрехт - Хераклес 1:0 Твенте - Утрехт 0:1 Утрехт - Фортуна Ситтард 4:0 Утрехт - Волендам 4:2 Эксельсиор - Утрехт 1:1 Утрехт - ПСВ 1:1 Витесс - Утрехт 0:0 Утрехт - Беверен 4:4 Утрехт - Васланд-Беверен 4:4 Фейеноорд - Утрехт 2:1
Витесс
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Витесс - Сонабель Уагадугу 0:0 Витесс - Фортуна Ситтард 3:2 ЮСФА - Витесс 0:1 Витесс - Фасо-Йенненга 0:2
ПСВ - Витесс 6:0 Витесс - НЕК Неймеген 0:3 Витесс - Спарта Роттердам 1:4 АЗ Алкмаар - Витесс 2:0 Витесс - Алмере Сити 1:1 Валвейк - Витесс 3:1 Витесс - Твенте 1:2 Спортинг Каскейдс - Витесс 2:0 Эксельсиор - Витесс 1:2 Ройял Бобо-Диуласо - Витесс 0:2 Витесс - Волендам 1:1 Витесс - Расинг Бобо Диулассо 2:1 Хераклес - Витесс 3:2 Салитас - Витесс 2:0 Камбюр - Витесс 3:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 0:2
Результаты матчей
Утрехт
Витесс
Точный счет
1:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
4
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
5
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
9 раз 56%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 19%
1:0
5 раз 16%
0:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:5
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 34%
0
9 раз 28%
2
6 раз 19%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
15 раз 47%
1
11 раз 34%
2
4 раза 13%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Утрехт
Витесс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
106
610
214
412
115
412
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
79
610
412
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
239
Больше Меньше
1715
1220
626
626
230
428
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|28
|3
|1
|107 - 19
|87
|2.
|Заявка
|31
|23
|6
|2
|83 - 24
|75
|3.
|1:0 Заявка
|32
|20
|6
|6
|60 - 31
|66
|4.
|0:1 Заявка
|32
|17
|7
|8
|63 - 38
|58
|5.
|Заявка
|32
|14
|10
|8
|72 - 64
|52
|6.
|Заявка
|32
|13
|10
|9
|46 - 43
|49
|7.
|Заявка
|31
|12
|11
|8
|61 - 48
|47
|8.
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|48 - 47
|43
|9.
|Заявка
|32
|11
|10
|11
|45 - 42
|43
|10.
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|51 - 65
|37
|11.
|Заявка
|32
|9
|9
|14
|36 - 55
|36
|12.
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|43 - 59
|35
|13.
|Заявка
|32
|7
|13
|12
|32 - 52
|34
|14.
|Заявка
|32
|9
|5
|18
|41 - 70
|32
|15.
|Заявка
|32
|7
|7
|18
|38 - 55
|28
|16.
|Заявка
|31
|5
|11
|15
|46 - 66
|26
|17.
|Заявка
|32
|4
|7
|21
|31 - 79
|19
|18.
|Заявка
|32
|5
|5
|22
|25 - 71
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|15
|1
|0
|51 - 10
|46
|2.
|1:0 Заявка
|16
|13
|1
|2
|33 - 15
|40
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|42 - 10
|36
|4.
|0:1 Заявка
|16
|10
|2
|4
|37 - 17
|32
|5.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|36 - 24
|30
|6.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|29 - 22
|29
|7.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|33 - 22
|28
|8.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 19
|26
|9.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|31 - 20
|25
|10.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|29 - 33
|21
|11.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|25 - 35
|21
|12.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 24
|20
|13.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 29
|18
|14.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|21 - 27
|17
|15.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|22 - 24
|16
|16.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|17 - 26
|16
|17.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|15 - 42
|11
|18.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|13 - 28
|-7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|56 - 9
|41
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|41 - 14
|39
|3.
|1:0 Заявка
|16
|7
|5
|4
|27 - 16
|26
|4.
|0:1 Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 21
|26
|5.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 23
|23
|6.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|36 - 40
|22
|7.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 21
|20
|8.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|28 - 26
|19
|9.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 22
|18
|10.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|15 - 26
|18
|11.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|25 - 30
|17
|12.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|22 - 32
|16
|13.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|17 - 28
|11
|14.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|16 - 35
|11
|15.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|24 - 42
|10
|16.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|10 - 36
|10
|17.
|Заявка
|16
|3
|0
|13
|12 - 43
|9
|18.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|16 - 37
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в валификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|28 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|27 (15)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|23 (6)
|Аякс
|Бробби Брайан
|19 (7)
|Твенте
|Стейн Сем
|14 (2)
|Хераклес
|Брюнс Томас
|9
|ПЕК Зволле
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|9
|Алмере Сити
|Копмейнерс Пер
|1 7
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|1 7
|Валвейк
|Мейерс Арон
|8