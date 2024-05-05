Тур: 32. Стадион: Де Кёйп. Главный судья: Нагтегал Марк
1:0
Первый тайм: 36'
Ход матча
33'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 0
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Ганцко
Давид
14
Пайшао
Игор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Пайшао ИгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Лопес МаркосЗащитник
-
26 Дживайро РидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Минте ЯнкубаПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Сейер ЛеоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Фейеноорд
ПЕК Зволле
19 матчей
94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
25 матчей
72%
8%
20%
18 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
44%
44%
12%
11 побед 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
60%
16%
24%
15 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
21
Голов в среднем за матч
2.29
1.91
Среднее время на гол
39
47
Всего голов
23
3
Голов в среднем за матч
2.09
0.21
Среднее время на гол
43
420
Всего голов
55
24
Голов в среднем за матч
2.2
0.96
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
40
93
Бомбардиры внутри турнира
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Сантьяго Томас
|23 (1)
|0.72
|Пайшао Игор
|10
|0.31
|Минте Янкуба
|9
|0.28
|Тимбер Квинтен
|7
|0.22
|Гертрейда Лютсхарел
|6
|0.19
|Стенгс Келвин
|5
|0.16
|Виффер Матс
|5
|0.16
|Ганцко Давид
|4 (1)
|0.13
|Уэда Аясэ
|3
|0.09
|Иванушец Лука
|2
|0.06
|Сейер Лео
|2
|0.06
|Лингр Ондржей
|2
|0.06
|Дилросун Джавайро
|1
|0.03
|Ниукоп Барт
|1
|0.03
|Миламбо Антони
|1
|0.03
|Хартман Квилиндси
|0
|0
|Траунер Гернот
|0
|0
|Джаханбахш Алиреза
|0
|0
ПЕК Зволле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тай Леннарт
|12
|0.38
|Веланас Одиссеус
|5
|0.16
|Ван Ден Берг Дэйв
|5
|0.16
|Дрёйф Ферди
|5 (2)
|0.16
|Намли Юнес
|4
|0.13
|Веллиос Апостолос
|3
|0.09
|Рейндерс Элиано
|3
|0.09
|Крастев Филип
|2
|0.06
|Лам Томас
|2
|0.06
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|1
|0.03
|Ван дер Ватер Силвестр
|1
|0.03
|Бюрместер Зико
|0
|0
|Ван Полен Брам
|0
|0
|Керстен Сэм
|0
|0
|Серрано Нико
|0
|0
Карточки
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Велленройтер Тимон
|4
|0
|Хименес Сантьяго Томас
|4
|0
|Тимбер Квинтен
|4
|0
|Ниукоп Барт
|2
|1
|Зерруки Рамиз
|3
|0
|Пайшао Игор
|3
|0
|Хартман Квилиндси
|3
|0
|Ганцко Давид
|2
|0
|Гертрейда Лютсхарел
|2
|0
|Виффер Матс
|2
|0
|Слот Арне
|1
|0
|Траунер Гернот
|1
|0
|Бейло Юстин
|1
|0
|Стенгс Келвин
|1
|0
|Белен Томас
|1
|0
ПЕК Зволле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|9
|0
|Ван Полен Брам
|6
|0
|Ван Ден Берг Дэйв
|6
|0
|Лам Томас
|5
|0
|Намли Юнес
|5
|0
|Веланас Одиссеус
|5
|0
|Эль-Аззузи Ануар
|3
|1
|Веллиос Апостолос
|4
|0
|Керстен Сэм
|3
|0
|Дрёйф Ферди
|2
|0
|Крастев Филип
|2
|0
|Рейндерс Элиано
|2
|0
|Фихтингер Ник
|2
|0
|Ван Хинтум Барт
|1
|0
|Тай Леннарт
|1
|0
|Томас Райан
|1
|0
|Де Рой Кай
|1
|0
|Циборра Леннарт
|1
|0
|Бюрместер Зико
|1
|0
|Серрано Нико
|1
|0
|Ван Дер Хар Дамиан
|1
|0
Результаты матчей
Фейеноорд
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
ПЕК Зволле
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
3
13
Фейеноорд
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (6)
63% (10)
ПЕК Зволле
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
2
21
Упущенные победы
36
13
Фейеноорд
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
32% (10)
39% (12)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
29% (9)
39% (12)
ПЕК Зволле
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (11)
39% (12)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
29% (9)
39% (12)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
9
24
Упущенные победы
39
26
Голы по времени матча
Забито
41
26
19 В 1-м тайме 5
22 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 8
18 Не забивали 18
5
12%
2
8%
1-15
7
17%
2
8%
16-30
7
17%
1
4%
31-45
6
15%
6
23%
46-60
8
20%
6
23%
61-75
8
20%
9
35%
76-90
Пропущено
11
29
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 22
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 13
1
9%
1
3%
1-15
1
9%
2
7%
16-30
3
27%
4
14%
31-45
1
9%
7
24%
46-60
3
27%
2
7%
61-75
2
18%
13
45%
76-90
Забито
37
20
16 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 8
16 Не забивали 18
5
14%
1
5%
1-15
7
19%
4
20%
16-30
4
11%
2
10%
31-45
5
14%
2
10%
46-60
8
22%
8
40%
61-75
8
22%
3
15%
76-90
Пропущено
15
27
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
2
13%
4
15%
1-15
5
33%
3
11%
16-30
2
13%
3
11%
31-45
1
7%
5
19%
46-60
3
20%
6
22%
61-75
2
13%
6
22%
76-90
Забито
78
46
35 В 1-м тайме 12
43 Во 2-м тайме 34
20 Забивали первыми 16
3 Не забивали 5
10
13%
3
7%
1-15
14
18%
6
13%
16-30
11
14%
3
7%
31-45
11
14%
8
17%
46-60
16
21%
14
30%
61-75
16
21%
12
26%
76-90
Пропущено
26
56
14 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 39
8 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 26
3
12%
5
9%
1-15
6
23%
5
9%
16-30
5
19%
7
13%
31-45
2
8%
12
21%
46-60
6
23%
8
14%
61-75
4
15%
19
34%
76-90
Результаты последних матчей
Фейеноорд
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 1:0 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Аякс 6:0
Волендам - Фейеноорд 0:0 Фейеноорд - Утрехт 4:2 Херенвен - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Хераклес 3:0 ПСВ - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - Гронинген 2:1 Алмере Сити - Фейеноорд 0:2 Рома - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Валвейк 1:0 Фейеноорд - Рома 1:1 Фейеноорд - Спарта Роттердам 2:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Твенте 0:0 Фейеноорд - ПСВ 1:0 Витесс - Фейеноорд 1:2
ПЕК Зволле
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
ПЕК Зволле - Хераклес 3:1 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Эксельсиор 2:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1
ПЕК Зволле - Аякс 1:3 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Волендам 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - ПСВ 1:7 ПЕК Зволле - Алмере Сити 0:1 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:1 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 0:2 ПЕК Зволле - Витесс 1:0 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Херенвен 2:2 Аякс - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3 Волендам - ПЕК Зволле 0:5 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Утрехт - ПЕК Зволле 3:1
Результаты матчей
Фейеноорд
ПЕК Зволле
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
6:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
6
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
2:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
3 раза 19%
4
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
6:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
8 раз 26%
1
6 раз 19%
3
5 раз 16%
4
5 раз 16%
0
3 раза 10%
6
3 раза 10%
5
1 раз 3%
1
15 раз 48%
2
8 раз 26%
0
5 раз 16%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Фейеноорд
ПЕК Зволле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
133
105
412
87
115
510
312
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
132
124
78
610
213
412
213
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
283
Больше Меньше
265
229
1120
1417
328
922
229
427
130
328
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|28
|3
|1
|107 - 19
|87
|2.
|0:0 Заявка
|32
|23
|7
|2
|83 - 24
|76
|3.
|Заявка
|32
|19
|6
|7
|60 - 33
|63
|4.
|Заявка
|32
|18
|7
|7
|65 - 38
|61
|5.
|Заявка
|32
|14
|10
|8
|72 - 64
|52
|6.
|Заявка
|32
|13
|10
|9
|46 - 43
|49
|7.
|Заявка
|31
|12
|11
|8
|61 - 48
|47
|8.
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|48 - 47
|43
|9.
|Заявка
|32
|11
|10
|11
|45 - 42
|43
|10.
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|51 - 65
|37
|11.
|0:0 Заявка
|32
|9
|9
|14
|43 - 59
|36
|12.
|Заявка
|32
|9
|9
|14
|36 - 55
|36
|13.
|Заявка
|32
|7
|13
|12
|32 - 52
|34
|14.
|Заявка
|32
|9
|5
|18
|41 - 70
|32
|15.
|Заявка
|32
|7
|7
|18
|38 - 55
|28
|16.
|Заявка
|31
|5
|11
|15
|46 - 66
|26
|17.
|Заявка
|32
|4
|7
|21
|31 - 79
|19
|18.
|Заявка
|32
|5
|5
|22
|25 - 71
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|15
|1
|0
|51 - 10
|46
|2.
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|33 - 15
|40
|3.
|0:0 Заявка
|16
|11
|4
|1
|42 - 10
|37
|4.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|39 - 17
|35
|5.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|36 - 24
|30
|6.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|29 - 22
|29
|7.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|33 - 22
|28
|8.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 19
|26
|9.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|31 - 20
|25
|10.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|29 - 33
|21
|11.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|25 - 35
|21
|12.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 24
|20
|13.
|0:0 Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 29
|18
|14.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|21 - 27
|17
|15.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|22 - 24
|16
|16.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|17 - 26
|16
|17.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|15 - 42
|11
|18.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|13 - 28
|-7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|56 - 9
|41
|2.
|0:0 Заявка
|16
|12
|3
|1
|41 - 14
|39
|3.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 21
|26
|4.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 23
|23
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|27 - 18
|23
|6.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|36 - 40
|22
|7.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 21
|20
|8.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|28 - 26
|19
|9.
|0:0 Заявка
|16
|4
|6
|6
|25 - 30
|18
|10.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 22
|18
|11.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|15 - 26
|18
|12.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|22 - 32
|16
|13.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|17 - 28
|11
|14.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|16 - 35
|11
|15.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|24 - 42
|10
|16.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|10 - 36
|10
|17.
|Заявка
|16
|3
|0
|13
|12 - 43
|9
|18.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|16 - 37
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в валификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|29 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|27 (15)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|23 (6)
|Аякс
|Бробби Брайан
|19 (7)
|Твенте
|Стейн Сем
|14 (2)
|Хераклес
|Брюнс Томас
|9
|ПЕК Зволле
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|9
|Алмере Сити
|Копмейнерс Пер
|1 7
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|1 7
|Валвейк
|Мейерс Арон
|8