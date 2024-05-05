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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Нагтегал Марк
Фейеноорд
1:0
Первый тайм: 36'
ПЕК Зволле
0'
1:0
33' Гол
Уэда Аясэ

Ход матча

33'
Уэда Аясэ
(Пайшао Игор)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
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Фейеноорд
Ничья
ПЕК Зволле
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бейло
Юстин
4
Гертрейда
Лютсхарел
18
Траунер
Гернот
3
Белен
Томас
33
Ганцко
Давид
6
Зерруки
Рамиз
8
Тимбер
Квинтен
14
Пайшао
Игор
10
Стенгс
Келвин
17
Иванушец
Лука
9
Уэда
Аясэ
1
Схенделаар
Яспер
2
Ван
Полен
Брам
4
Керстен
Сэм
15
Ансельмо
Гарсия-Макналти
33
Ван
Дер
Хар
Дамиан
6
Эль-Аззузи
Ануар
50
Крастев
Филип
23
Рейндерс
Элиано
18
Веланас
Одиссеус
8
Ван
дер
Ватер
Силвестр
9
Тай
Леннарт
Фейеноорд
4-2-3-1
ПЕК Зволле
4-2-3-1

История личных встреч

Фейеноорд
ПЕК Зволле

19 матчей

94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

25 матчей

72%
8%
20%
18 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

44%
44%
12%
11 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

60%
16%
24%
15 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

Э
0:2
ТМК
3:1
К
3:1
Э
1:2
Э
4:0
Э
1:0
Э
0:2
Э
3:4
Э
1:0
Э
3:1
Э
3:0
Э
3:4
Э
0:0
Э
2:2
Э
3:0
Э
3:1
Э
2:0
К
3:0
Э
3:0
Э
2:0
Э
3:0
Э
2:1
Э
3:2
Э
2:0
К
2:1

Голы

Всего голов

32
21

Голов в среднем за матч

2.29
1.91

Среднее время на гол

39
47

Всего голов

23
3

Голов в среднем за матч

2.09
0.21

Среднее время на гол

43
420

Всего голов

55
24

Голов в среднем за матч

2.2
0.96

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

40
93

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Сантьяго Томас 23 (1) 0.72
Пайшао Игор 10 0.31
Минте Янкуба 9 0.28
Тимбер Квинтен 7 0.22
Гертрейда Лютсхарел 6 0.19
Стенгс Келвин 5 0.16
Виффер Матс 5 0.16
Ганцко Давид 4 (1) 0.13
Уэда Аясэ 3 0.09
Иванушец Лука 2 0.06
Сейер Лео 2 0.06
Лингр Ондржей 2 0.06
Дилросун Джавайро 1 0.03
Ниукоп Барт 1 0.03
Миламбо Антони 1 0.03
Хартман Квилиндси 0 0
Траунер Гернот 0 0
Джаханбахш Алиреза 0 0
ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тай Леннарт 12 0.38
Веланас Одиссеус 5 0.16
Ван Ден Берг Дэйв 5 0.16
Дрёйф Ферди 5 (2) 0.16
Намли Юнес 4 0.13
Веллиос Апостолос 3 0.09
Рейндерс Элиано 3 0.09
Крастев Филип 2 0.06
Лам Томас 2 0.06
Ансельмо Гарсия-Макналти 1 0.03
Ван дер Ватер Силвестр 1 0.03
Бюрместер Зико 0 0
Ван Полен Брам 0 0
Керстен Сэм 0 0
Серрано Нико 0 0

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велленройтер Тимон 4 0
Хименес Сантьяго Томас 4 0
Тимбер Квинтен 4 0
Ниукоп Барт 2 1
Зерруки Рамиз 3 0
Пайшао Игор 3 0
Хартман Квилиндси 3 0
Ганцко Давид 2 0
Гертрейда Лютсхарел 2 0
Виффер Матс 2 0
Слот Арне 1 0
Траунер Гернот 1 0
Бейло Юстин 1 0
Стенгс Келвин 1 0
Белен Томас 1 0
ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ансельмо Гарсия-Макналти 9 0
Ван Полен Брам 6 0
Ван Ден Берг Дэйв 6 0
Лам Томас 5 0
Намли Юнес 5 0
Веланас Одиссеус 5 0
Эль-Аззузи Ануар 3 1
Веллиос Апостолос 4 0
Керстен Сэм 3 0
Дрёйф Ферди 2 0
Крастев Филип 2 0
Рейндерс Элиано 2 0
Фихтингер Ник 2 0
Ван Хинтум Барт 1 0
Тай Леннарт 1 0
Томас Райан 1 0
Де Рой Кай 1 0
Циборра Леннарт 1 0
Бюрместер Зико 1 0
Серрано Нико 1 0
Ван Дер Хар Дамиан 1 0

Результаты матчей

Фейеноорд
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
ПЕК Зволле
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

3
13
Фейеноорд
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (6)
63% (10)
ПЕК Зволле
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

2
21

Упущенные победы

36
13
Фейеноорд
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
32% (10)
39% (12)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
29% (9)
39% (12)
ПЕК Зволле
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (11)
39% (12)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
29% (9)
39% (12)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

9
24

Упущенные победы

39
26

Голы по времени матча

Забито

41
26
19 В 1-м тайме 5
22 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 8
18 Не забивали 18
5
12%
2
8%
1-15
7
17%
2
8%
16-30
7
17%
1
4%
31-45
6
15%
6
23%
46-60
8
20%
6
23%
61-75
8
20%
9
35%
76-90

Пропущено

11
29
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 22
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 13
1
9%
1
3%
1-15
1
9%
2
7%
16-30
3
27%
4
14%
31-45
1
9%
7
24%
46-60
3
27%
2
7%
61-75
2
18%
13
45%
76-90

Забито

37
20
16 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 8
16 Не забивали 18
5
14%
1
5%
1-15
7
19%
4
20%
16-30
4
11%
2
10%
31-45
5
14%
2
10%
46-60
8
22%
8
40%
61-75
8
22%
3
15%
76-90

Пропущено

15
27
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
2
13%
4
15%
1-15
5
33%
3
11%
16-30
2
13%
3
11%
31-45
1
7%
5
19%
46-60
3
20%
6
22%
61-75
2
13%
6
22%
76-90

Забито

78
46
35 В 1-м тайме 12
43 Во 2-м тайме 34
20 Забивали первыми 16
3 Не забивали 5
10
13%
3
7%
1-15
14
18%
6
13%
16-30
11
14%
3
7%
31-45
11
14%
8
17%
46-60
16
21%
14
30%
61-75
16
21%
12
26%
76-90

Пропущено

26
56
14 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 39
8 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 26
3
12%
5
9%
1-15
6
23%
5
9%
16-30
5
19%
7
13%
31-45
2
8%
12
21%
46-60
6
23%
8
14%
61-75
4
15%
19
34%
76-90

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 1:0 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Аякс 6:0
Волендам - Фейеноорд 0:0 Фейеноорд - Утрехт 4:2 Херенвен - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Хераклес 3:0 ПСВ - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - Гронинген 2:1 Алмере Сити - Фейеноорд 0:2 Рома - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Валвейк 1:0 Фейеноорд - Рома 1:1 Фейеноорд - Спарта Роттердам 2:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Твенте 0:0 Фейеноорд - ПСВ 1:0 Витесс - Фейеноорд 1:2
ПЕК Зволле
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
ПЕК Зволле - Хераклес 3:1 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Эксельсиор 2:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1
ПЕК Зволле - Аякс 1:3 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Волендам 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - ПСВ 1:7 ПЕК Зволле - Алмере Сити 0:1 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:1 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 0:2 ПЕК Зволле - Витесс 1:0 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Херенвен 2:2 Аякс - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3 Волендам - ПЕК Зволле 0:5 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Утрехт - ПЕК Зволле 3:1

Результаты матчей

Фейеноорд
ПЕК Зволле

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
6:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
6
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
2:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
3 раза 19%
4
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
6:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
8 раз 26%
1
6 раз 19%
3
5 раз 16%
4
5 раз 16%
0
3 раза 10%
6
3 раза 10%
5
1 раз 3%
1
15 раз 48%
2
8 раз 26%
0
5 раз 16%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Фейеноорд
ПЕК Зволле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
13
3
10
5
1.5
4
12
8
7
2.5
1
15
5
10
3.5
3
12
4.5
3
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
13
2
12
4
1.5
7
8
6
10
2.5
2
13
4
12
3.5
2
13
1
15
4.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
3
0.5
Больше Меньше
26
5
22
9
1.5
11
20
14
17
2.5
3
28
9
22
3.5
2
29
4
27
4.5
1
30
3
28
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 32 28 3 1 107 - 19 87
2.
Фейеноорд
 0:0 Заявка 32 23 7 2 83 - 24 76
3.
Твенте
 Заявка 32 19 6 7 60 - 33 63
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 32 18 7 7 65 - 38 61
5.
Аякс
 Заявка 32 14 10 8 72 - 64 52
6.
Утрехт
 Заявка 32 13 10 9 46 - 43 49
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 31 12 11 8 61 - 48 47
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 32 12 7 13 48 - 47 43
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 32 11 10 11 45 - 42 43
10.
Херенвен
 Заявка 32 10 7 15 51 - 65 37
11.
ПЕК Зволле
 0:0 Заявка 32 9 9 14 43 - 59 36
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 32 9 9 14 36 - 55 36
13.
Алмере Сити
 Заявка 32 7 13 12 32 - 52 34
14.
Хераклес
 Заявка 32 9 5 18 41 - 70 32
15.
Валвейк
 Заявка 32 7 7 18 38 - 55 28
16.
Эксельсиор
 Заявка 31 5 11 15 46 - 66 26
17.
Волендам
 Заявка 32 4 7 21 31 - 79 19
18.
Витесс
 Заявка 32 5 5 22 25 - 71 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 16 15 1 0 51 - 10 46
2.
Твенте
 Заявка 16 13 1 2 33 - 15 40
3.
Фейеноорд
 0:0 Заявка 16 11 4 1 42 - 10 37
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 16 11 2 3 39 - 17 35
5.
Аякс
 Заявка 16 8 6 2 36 - 24 30
6.
Утрехт
 Заявка 16 8 5 3 29 - 22 29
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 16 8 4 4 33 - 22 28
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 16 7 5 4 26 - 19 26
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 16 7 4 5 31 - 20 25
10.
Херенвен
 Заявка 16 6 3 7 29 - 33 21
11.
Хераклес
 Заявка 16 6 3 7 25 - 35 21
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 16 5 5 6 23 - 24 20
13.
ПЕК Зволле
 0:0 Заявка 16 5 3 8 18 - 29 18
14.
Валвейк
 Заявка 16 4 5 7 21 - 27 17
15.
Эксельсиор
 Заявка 15 3 7 5 22 - 24 16
16.
Алмере Сити
 Заявка 16 3 7 6 17 - 26 16
17.
Волендам
 Заявка 16 3 2 11 15 - 42 11
18.
Витесс
 Заявка 16 2 5 9 13 - 28 -7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 16 13 2 1 56 - 9 41
2.
Фейеноорд
 0:0 Заявка 16 12 3 1 41 - 14 39
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 16 7 5 4 26 - 21 26
4.
Спарта Роттердам
 Заявка 16 7 2 7 25 - 23 23
5.
Твенте
 Заявка 16 6 5 5 27 - 18 23
6.
Аякс
 Заявка 16 6 4 6 36 - 40 22
7.
Утрехт
 Заявка 16 5 5 6 17 - 21 20
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 15 4 7 4 28 - 26 19
9.
ПЕК Зволле
 0:0 Заявка 16 4 6 6 25 - 30 18
10.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 16 4 6 6 14 - 22 18
11.
Алмере Сити
 Заявка 16 4 6 6 15 - 26 18
12.
Херенвен
 Заявка 16 4 4 8 22 - 32 16
13.
Валвейк
 Заявка 16 3 2 11 17 - 28 11
14.
Хераклес
 Заявка 16 3 2 11 16 - 35 11
15.
Эксельсиор
 Заявка 16 2 4 10 24 - 42 10
16.
Фортуна Ситтард
 Заявка 16 2 4 10 10 - 36 10
17.
Витесс
 Заявка 16 3 0 13 12 - 43 9
18.
Волендам
 Заявка 16 1 5 10 16 - 37 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в валификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 29 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 27 (15)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 23 (6)
Аякс Бробби Брайан 19 (7)
Твенте Стейн Сем 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хераклес Брюнс Томас 9
ПЕК Зволле Ансельмо Гарсия-Макналти 9
Алмере Сити Копмейнерс Пер 1 7
Фортуна Ситтард Гут Родриго 1 7
Валвейк Мейерс Арон 8
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