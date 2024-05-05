  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Маккили Дэнни
АЗ Алкмаар
2:1
Конец матча
Твенте
0'
0:1
5' Гол
Стейн Сем
8' Желтая карточка
Ван Боммел Рубен
30' Желтая карточка
Проппер Робин
1:1
46' Гол
Ван Боммел Рубен
50' Желтая карточка
Садик Ибраим
59' Желтая карточка
Белич Кристиян
2:1
66' Гол
Павлидис Вангелис
90'+6

Ход матча

5'
0:1
Стейн Сем
8'
Ван Боммел Рубен
 
30'
 
Проппер Робин
46'
Ван Боммел Рубен
1:1
50'
Садик Ибраим
 
57'
 
Ван Берген Митчелл
Юнювар Наджи
57'
 
Ван Хоренбек Алек
Проппер Робин
59'
Белич Кристиян
 
66'
Павлидис Вангелис
2:1
68'
 
Эйтинг Карел
Кьёлё Матиас
68'
 
Боаду Мирон
Стейн Сем
75'
Данташ Тьягу
Белич Кристиян
 
75'
Деккер Максим
Базур Рихедли
 
75'
Мёллер Вольфе Давид
Де Вит Меес
 
78'
Поку Эрнест
Садик Ибраим
 
79'
Ван Бредероде Мирон
Ван Боммел Рубен
 
83'
 
Эль-Идрис Юнус Та
Смал Гийс

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 11
  • 1 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 424 Количество передач 411
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Райан
Мэттью
2
Сугавара
Юкинари
5
Пенетра
Алешандре
25
Базур
Рихедли
34
Де
Вит
Меес
10
Де
Вит
Дани
14
Белич
Кристиян
16
Мейнанс
Свен
11
Садик
Ибраим
9
Павлидис
Вангелис
15
Ван
Боммел
Рубен
1
Уннерсталл
Ларс
8
Регер
Юри
2
Меес
Хилгерс
3
Проппер
Робин
5
Смал
Гийс
4
Кьёлё
Матиас
23
Садилек
Михал
11
Даан
Ротс
14
Стейн
Сем
10
Юнювар
Наджи
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
АЗ Алкмаар
4-3-3
Твенте
4-2-3-1

История личных встреч

АЗ Алкмаар
Твенте

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.9%
47.4%
11 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед

33 матча

45.5%
15.2%
39.3%
15 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

33.3%
45.5%
21.2%
11 побед 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

36.4%
30.3%
33.3%
12 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

Э
2:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
0:1
К
1:2
Э
3:1
Э
4:1
Э
1:3
Э
2:0
Э
3:0
К
4:0
Э
0:4
Э
2:0
Э
2:1
Э
1:2
Э
2:2
Э
3:1
Э
0:2
К
3:0
Э
2:2
Э
2:1
Э
1:2
Э
0:3
Э
3:0
Э
2:2
Э
2:0
Э
2:1
Э
1:2
Э
1:0
Э
3:2
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

30
23

Голов в среднем за матч

1.88
1.35

Среднее время на гол

48
66

Всего голов

31
15

Голов в среднем за матч

1.82
0.94

Среднее время на гол

49
96

Всего голов

61
38

Голов в среднем за матч

1.85
1.15

Тотал матчей

2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

48
78

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павлидис Вангелис 29 (1) 0.91
Де Вит Дани 10 (1) 0.31
Ван Боммел Рубен 5 0.16
Сугавара Юкинари 4 0.13
Мейнанс Свен 3 0.09
Лахдо Майкель 3 0.09
Класи Йорди 2 0.06
Ван Бредероде Мирон 1 0.03
Инди Мартинс 1 0.03
Поку Эрнест 1 0.03
Одгор Йенс 1 0.03
Садик Ибраим 1 0.03
Мёллер Вольфе Давид 1 0.03
Данташ Тьягу 1 0.03
Базур Рихедли 0 0
Касиус Денсо 0 0
Белич Кристиян 0 0
Зеефейк Ликвинсио 0 0
Пенетра Алешандре 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стейн Сем 14 (1) 0.44
Ван Волфсвинкель Рикки 14 (1) 0.44
Угальде Манфред 7 0.22
Даан Ротс 6 0.19
Эль-Идрис Юнус Та 3 0.09
Боаду Мирон 3 0.09
Влап Михел 2 0.06
Бренет Джошуа 2 0.06
Юнювар Наджи 2 0.06
Проппер Робин 2 0.06
Садилек Михал 1 0.03
Регер Юри 1 0.03
Кьёлё Матиас 1 0.03
Эйтинг Карел 0 0
Сампстед Альфонс 0 0
Смал Гийс 0 0
Ван Берген Митчелл 0 0
Салах-Эддин Анасс 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Вит Дани 7 0
Белич Кристиян 6 0
Базур Рихедли 5 0
Класи Йорди 4 0
Мёллер Вольфе Давид 4 0
Инди Мартинс 3 0
Садик Ибраим 2 0
Мейнанс Свен 2 0
Гус Ваутер 2 0
Ван Боммел Рубен 2 0
Касиус Денсо 0 1
Павлидис Вангелис 1 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Де Вит Меес 1 0
Сугавара Юкинари 1 0
Гаудмейн Кензо 1 0
Ван Бредероде Мирон 1 0
Поку Эрнест 1 0
Аддай Джейден 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садилек Михал 6 1
Проппер Робин 7 0
Меес Хилгерс 4 1
Ван Волфсвинкель Рикки 4 0
Смал Гийс 3 0
Угальде Манфред 3 0
Регер Юри 3 0
Кьёлё Матиас 3 0
Даан Ротс 3 0
Уннерсталл Ларс 2 0
Влап Михел 2 0
Эйтинг Карел 2 0
Эль-Идрис Юнус Та 2 0
Макс Брюнс 0 1
Бренет Джошуа 1 0
Сампстед Альфонс 1 0
Боаду Мирон 1 0
Стейн Сем 1 0
Ван Хоренбек Алек 1 0

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (9)
13% (2)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
19% (3)
13% (2)
Твенте
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

4
10
АЗ Алкмаар
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Твенте
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
56% (9)
44% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

13
3

Упущенные победы

24
31
АЗ Алкмаар
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
44% (14)
22% (7)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (16)
25% (8)
25% (8)
Твенте
30.8%
69.2%
8 побед 18 поражений
Первый тайм
38% (12)
38% (12)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
25% (8)
56% (18)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

19
5

Упущенные победы

28
41

Голы по времени матча

Забито

37
28
13 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 11
18 Не забивали 20
9
24%
9
32%
1-15
3
8%
2
7%
16-30
1
3%
7
25%
31-45
8
22%
2
7%
46-60
7
19%
1
4%
61-75
9
24%
7
25%
76-90

Пропущено

16
17
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 11
6
38%
0
0%
1-15
1
6%
2
12%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
4
25%
6
35%
46-60
1
6%
4
24%
61-75
2
13%
4
24%
76-90

Забито

26
32
10 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 11
19 Не забивали 17
2
8%
5
16%
1-15
6
23%
3
9%
16-30
2
8%
5
16%
31-45
7
27%
5
16%
46-60
4
15%
2
6%
61-75
5
19%
12
38%
76-90

Пропущено

21
16
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
1
5%
3
19%
1-15
4
19%
1
6%
16-30
4
19%
3
19%
31-45
3
14%
3
19%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
6
29%
4
25%
76-90

Забито

63
60
23 В 1-м тайме 31
40 Во 2-м тайме 29
20 Забивали первыми 22
5 Не забивали 5
11
17%
14
23%
1-15
9
14%
5
8%
16-30
3
5%
12
20%
31-45
15
24%
7
12%
46-60
11
17%
3
5%
61-75
14
22%
19
32%
76-90

Пропущено

37
33
18 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 22
7
19%
3
9%
1-15
5
14%
3
9%
16-30
6
16%
4
12%
31-45
7
19%
9
27%
46-60
4
11%
6
18%
61-75
8
22%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:2 ПСВ - АЗ Алкмаар 5:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 5:0
АЗ Алкмаар - Витесс 2:0 Волендам - АЗ Алкмаар 0:4 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 4:0 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Аякс 2:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 0:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 2:2 АЗ Алкмаар - Квик Бойс 3:3 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Харденберг - АЗ Алкмаар 2:3 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:4
Твенте
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Твенте - Алмере Сити 3:1 Аякс - Твенте 2:1 Твенте - Фортуна Ситтард 2:0 Херенвен - Твенте 3:3
Твенте - Хераклес 1:0 ПСВ - Твенте 1:0 Твенте - Спарта Роттердам 2:1 Витесс - Твенте 1:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 3:0 Твенте - Утрехт 0:1 Эксельсиор - Твенте 0:3 Твенте - Валвейк 3:0 Фейеноорд - Твенте 0:0 НЕК Неймеген - Твенте 1:0 ПСВ - Твенте 3:1 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Твенте - Оснабрюк 2:2 Эльденсе - Твенте 0:1 Спарта Роттердам - Твенте 2:2 Твенте - Эксельсиор 4:2

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
Твенте

Точный счет

2:0
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
3
3 раза 19%
4
3 раза 19%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
5
1 раз 6%
3
6 раз 38%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
4:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
2:1
5 раз 16%
0:3
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 28%
1
7 раз 22%
3
6 раз 19%
0
5 раз 16%
4
4 раза 13%
5
1 раз 3%
3
10 раз 31%
2
8 раз 25%
0
6 раз 19%
1
6 раз 19%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

АЗ Алкмаар
Твенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
14
2
12
4
1.5
11
5
7
9
2.5
7
9
4
12
3.5
1
15
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
12
4
8
8
1.5
9
7
4
12
2.5
5
11
1
15
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
5
0.5
Больше Меньше
26
6
20
12
1.5
20
12
11
21
2.5
12
20
5
27
3.5
2
30
1
31
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 32 28 3 1 107 - 19 87
2.
Фейеноорд
 Заявка 31 23 6 2 83 - 24 75
3.
Твенте
 Заявка 32 19 6 7 60 - 33 63
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 32 18 7 7 65 - 38 61
5.
Аякс
 Заявка 32 14 10 8 72 - 64 52
6.
Утрехт
 Заявка 32 13 10 9 46 - 43 49
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 31 12 11 8 61 - 48 47
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 32 12 7 13 48 - 47 43
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 32 11 10 11 45 - 42 43
10.
Херенвен
 Заявка 32 10 7 15 51 - 65 37
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 32 9 9 14 36 - 55 36
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 31 9 8 14 43 - 59 35
13.
Алмере Сити
 Заявка 32 7 13 12 32 - 52 34
14.
Хераклес
 Заявка 32 9 5 18 41 - 70 32
15.
Валвейк
 Заявка 32 7 7 18 38 - 55 28
16.
Эксельсиор
 Заявка 31 5 11 15 46 - 66 26
17.
Волендам
 Заявка 32 4 7 21 31 - 79 19
18.
Витесс
 Заявка 32 5 5 22 25 - 71 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 16 15 1 0 51 - 10 46
2.
Твенте
 Заявка 16 13 1 2 33 - 15 40
3.
Фейеноорд
 Заявка 15 11 3 1 42 - 10 36
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 16 11 2 3 39 - 17 35
5.
Аякс
 Заявка 16 8 6 2 36 - 24 30
6.
Утрехт
 Заявка 16 8 5 3 29 - 22 29
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 16 8 4 4 33 - 22 28
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 16 7 5 4 26 - 19 26
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 16 7 4 5 31 - 20 25
10.
Херенвен
 Заявка 16 6 3 7 29 - 33 21
11.
Хераклес
 Заявка 16 6 3 7 25 - 35 21
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 16 5 5 6 23 - 24 20
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 16 5 3 8 18 - 29 18
14.
Валвейк
 Заявка 16 4 5 7 21 - 27 17
15.
Эксельсиор
 Заявка 15 3 7 5 22 - 24 16
16.
Алмере Сити
 Заявка 16 3 7 6 17 - 26 16
17.
Волендам
 Заявка 16 3 2 11 15 - 42 11
18.
Витесс
 Заявка 16 2 5 9 13 - 28 -7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 16 13 2 1 56 - 9 41
2.
Фейеноорд
 Заявка 16 12 3 1 41 - 14 39
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 16 7 5 4 26 - 21 26
4.
Спарта Роттердам
 Заявка 16 7 2 7 25 - 23 23
5.
Твенте
 Заявка 16 6 5 5 27 - 18 23
6.
Аякс
 Заявка 16 6 4 6 36 - 40 22
7.
Утрехт
 Заявка 16 5 5 6 17 - 21 20
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 15 4 7 4 28 - 26 19
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 16 4 6 6 14 - 22 18
10.
Алмере Сити
 Заявка 16 4 6 6 15 - 26 18
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 15 4 5 6 25 - 30 17
12.
Херенвен
 Заявка 16 4 4 8 22 - 32 16
13.
Валвейк
 Заявка 16 3 2 11 17 - 28 11
14.
Хераклес
 Заявка 16 3 2 11 16 - 35 11
15.
Эксельсиор
 Заявка 16 2 4 10 24 - 42 10
16.
Фортуна Ситтард
 Заявка 16 2 4 10 10 - 36 10
17.
Витесс
 Заявка 16 3 0 13 12 - 43 9
18.
Волендам
 Заявка 16 1 5 10 16 - 37 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в валификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 29 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 27 (15)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 23 (6)
Аякс Бробби Брайан 19 (7)
Твенте Стейн Сем 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хераклес Брюнс Томас 9
ПЕК Зволле Ансельмо Гарсия-Макналти 9
Алмере Сити Копмейнерс Пер 1 7
Фортуна Ситтард Гут Родриго 1 7
Валвейк Мейерс Арон 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч АЗ Алкмаар 2:1 Твенте онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный