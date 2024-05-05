Тур: 32. Стадион: АФАС. Главный судья: Маккили Дэнни
2:1
Конец матча
0'
0:1
5' ГолСтейн Сем
8' Желтая карточкаВан Боммел Рубен
30' Желтая карточкаПроппер Робин
1:1
46' ГолВан Боммел Рубен
50' Желтая карточкаСадик Ибраим
59' Желтая карточкаБелич Кристиян
2:1
66' ГолПавлидис Вангелис
90'+6
Ход матча
5'
0:1
30'
46'
1:1
50'
59'
66'
68'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 4
-
4 Угловые 11
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
424 Количество передач 411
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
34
Де
Вит
Меес
10
Де
Вит
Дани
16
Мейнанс
Свен
11
Садик
Ибраим
11
Даан
Ротс
14
Стейн
Сем
10
Юнювар
Наджи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Де Вит МеесЗащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Мейнанс СвенПолузащитник
-
11 Садик ИбраимНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Касиус ДенсоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Поку ЭрнестНападающий
-
45 Kees Smit
-
Главный тренер: Мартенс Маартен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Даан РотсПолузащитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
-
10 Юнювар НаджиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Роц МатсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Боаду МиронНападающий
-
38 Макс Брюнс
-
Главный тренер: Остинг Джозеф
История личных встреч
АЗ Алкмаар
Твенте
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.9%
47.4%
11 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед
33 матча
45.5%
15.2%
39.3%
15 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
33.3%
45.5%
21.2%
11 побед 15 ничьих 7 побед
Второй тайм
36.4%
30.3%
33.3%
12 побед 10 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
23
Голов в среднем за матч
1.88
1.35
Среднее время на гол
48
66
Всего голов
31
15
Голов в среднем за матч
1.82
0.94
Среднее время на гол
49
96
Всего голов
61
38
Голов в среднем за матч
1.85
1.15
Тотал матчей
2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
Среднее время на гол
48
78
Бомбардиры внутри турнира
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павлидис Вангелис
|29 (1)
|0.91
|Де Вит Дани
|10 (1)
|0.31
|Ван Боммел Рубен
|5
|0.16
|Сугавара Юкинари
|4
|0.13
|Мейнанс Свен
|3
|0.09
|Лахдо Майкель
|3
|0.09
|Класи Йорди
|2
|0.06
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0.03
|Инди Мартинс
|1
|0.03
|Поку Эрнест
|1
|0.03
|Одгор Йенс
|1
|0.03
|Садик Ибраим
|1
|0.03
|Мёллер Вольфе Давид
|1
|0.03
|Данташ Тьягу
|1
|0.03
|Базур Рихедли
|0
|0
|Касиус Денсо
|0
|0
|Белич Кристиян
|0
|0
|Зеефейк Ликвинсио
|0
|0
|Пенетра Алешандре
|0
|0
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стейн Сем
|14 (1)
|0.44
|Ван Волфсвинкель Рикки
|14 (1)
|0.44
|Угальде Манфред
|7
|0.22
|Даан Ротс
|6
|0.19
|Эль-Идрис Юнус Та
|3
|0.09
|Боаду Мирон
|3
|0.09
|Влап Михел
|2
|0.06
|Бренет Джошуа
|2
|0.06
|Юнювар Наджи
|2
|0.06
|Проппер Робин
|2
|0.06
|Садилек Михал
|1
|0.03
|Регер Юри
|1
|0.03
|Кьёлё Матиас
|1
|0.03
|Эйтинг Карел
|0
|0
|Сампстед Альфонс
|0
|0
|Смал Гийс
|0
|0
|Ван Берген Митчелл
|0
|0
|Салах-Эддин Анасс
|0
|0
Карточки
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Вит Дани
|7
|0
|Белич Кристиян
|6
|0
|Базур Рихедли
|5
|0
|Класи Йорди
|4
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|4
|0
|Инди Мартинс
|3
|0
|Садик Ибраим
|2
|0
|Мейнанс Свен
|2
|0
|Гус Ваутер
|2
|0
|Ван Боммел Рубен
|2
|0
|Касиус Денсо
|0
|1
|Павлидис Вангелис
|1
|0
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Де Вит Меес
|1
|0
|Сугавара Юкинари
|1
|0
|Гаудмейн Кензо
|1
|0
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0
|Поку Эрнест
|1
|0
|Аддай Джейден
|1
|0
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садилек Михал
|6
|1
|Проппер Робин
|7
|0
|Меес Хилгерс
|4
|1
|Ван Волфсвинкель Рикки
|4
|0
|Смал Гийс
|3
|0
|Угальде Манфред
|3
|0
|Регер Юри
|3
|0
|Кьёлё Матиас
|3
|0
|Даан Ротс
|3
|0
|Уннерсталл Ларс
|2
|0
|Влап Михел
|2
|0
|Эйтинг Карел
|2
|0
|Эль-Идрис Юнус Та
|2
|0
|Макс Брюнс
|0
|1
|Бренет Джошуа
|1
|0
|Сампстед Альфонс
|1
|0
|Боаду Мирон
|1
|0
|Стейн Сем
|1
|0
|Ван Хоренбек Алек
|1
|0
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (9)
13% (2)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
19% (3)
13% (2)
Твенте
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
4
10
АЗ Алкмаар
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Твенте
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
56% (9)
44% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
13
3
Упущенные победы
24
31
АЗ Алкмаар
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
44% (14)
22% (7)
34% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (16)
25% (8)
25% (8)
Твенте
30.8%
69.2%
8 побед 18 поражений
Первый тайм
38% (12)
38% (12)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
25% (8)
56% (18)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
19
5
Упущенные победы
28
41
Голы по времени матча
Забито
37
28
13 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 11
18 Не забивали 20
9
24%
9
32%
1-15
3
8%
2
7%
16-30
1
3%
7
25%
31-45
8
22%
2
7%
46-60
7
19%
1
4%
61-75
9
24%
7
25%
76-90
Пропущено
16
17
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 11
6
38%
0
0%
1-15
1
6%
2
12%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
4
25%
6
35%
46-60
1
6%
4
24%
61-75
2
13%
4
24%
76-90
Забито
26
32
10 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 11
19 Не забивали 17
2
8%
5
16%
1-15
6
23%
3
9%
16-30
2
8%
5
16%
31-45
7
27%
5
16%
46-60
4
15%
2
6%
61-75
5
19%
12
38%
76-90
Пропущено
21
16
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
1
5%
3
19%
1-15
4
19%
1
6%
16-30
4
19%
3
19%
31-45
3
14%
3
19%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
6
29%
4
25%
76-90
Забито
63
60
23 В 1-м тайме 31
40 Во 2-м тайме 29
20 Забивали первыми 22
5 Не забивали 5
11
17%
14
23%
1-15
9
14%
5
8%
16-30
3
5%
12
20%
31-45
15
24%
7
12%
46-60
11
17%
3
5%
61-75
14
22%
19
32%
76-90
Пропущено
37
33
18 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 22
7
19%
3
9%
1-15
5
14%
3
9%
16-30
6
16%
4
12%
31-45
7
19%
9
27%
46-60
4
11%
6
18%
61-75
8
22%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:2 ПСВ - АЗ Алкмаар 5:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 5:0
АЗ Алкмаар - Витесс 2:0 Волендам - АЗ Алкмаар 0:4 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 4:0 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Аякс 2:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 0:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 2:2 АЗ Алкмаар - Квик Бойс 3:3 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Харденберг - АЗ Алкмаар 2:3 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:4
Твенте
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Твенте - Алмере Сити 3:1 Аякс - Твенте 2:1 Твенте - Фортуна Ситтард 2:0 Херенвен - Твенте 3:3
Твенте - Хераклес 1:0 ПСВ - Твенте 1:0 Твенте - Спарта Роттердам 2:1 Витесс - Твенте 1:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 3:0 Твенте - Утрехт 0:1 Эксельсиор - Твенте 0:3 Твенте - Валвейк 3:0 Фейеноорд - Твенте 0:0 НЕК Неймеген - Твенте 1:0 ПСВ - Твенте 3:1 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Твенте - Оснабрюк 2:2 Эльденсе - Твенте 0:1 Спарта Роттердам - Твенте 2:2 Твенте - Эксельсиор 4:2
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
Твенте
Точный счет
2:0
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
3
3 раза 19%
4
3 раза 19%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
5
1 раз 6%
3
6 раз 38%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
4:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
2:1
5 раз 16%
0:3
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
9 раз 28%
1
7 раз 22%
3
6 раз 19%
0
5 раз 16%
4
4 раза 13%
5
1 раз 3%
3
10 раз 31%
2
8 раз 25%
0
6 раз 19%
1
6 раз 19%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
АЗ Алкмаар
Твенте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
142
124
115
79
79
412
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
124
88
97
412
511
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
275
Больше Меньше
266
2012
2012
1121
1220
527
230
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|28
|3
|1
|107 - 19
|87
|2.
|Заявка
|31
|23
|6
|2
|83 - 24
|75
|3.
|Заявка
|32
|19
|6
|7
|60 - 33
|63
|4.
|Заявка
|32
|18
|7
|7
|65 - 38
|61
|5.
|Заявка
|32
|14
|10
|8
|72 - 64
|52
|6.
|Заявка
|32
|13
|10
|9
|46 - 43
|49
|7.
|Заявка
|31
|12
|11
|8
|61 - 48
|47
|8.
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|48 - 47
|43
|9.
|Заявка
|32
|11
|10
|11
|45 - 42
|43
|10.
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|51 - 65
|37
|11.
|Заявка
|32
|9
|9
|14
|36 - 55
|36
|12.
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|43 - 59
|35
|13.
|Заявка
|32
|7
|13
|12
|32 - 52
|34
|14.
|Заявка
|32
|9
|5
|18
|41 - 70
|32
|15.
|Заявка
|32
|7
|7
|18
|38 - 55
|28
|16.
|Заявка
|31
|5
|11
|15
|46 - 66
|26
|17.
|Заявка
|32
|4
|7
|21
|31 - 79
|19
|18.
|Заявка
|32
|5
|5
|22
|25 - 71
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|15
|1
|0
|51 - 10
|46
|2.
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|33 - 15
|40
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|42 - 10
|36
|4.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|39 - 17
|35
|5.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|36 - 24
|30
|6.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|29 - 22
|29
|7.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|33 - 22
|28
|8.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 19
|26
|9.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|31 - 20
|25
|10.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|29 - 33
|21
|11.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|25 - 35
|21
|12.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 24
|20
|13.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 29
|18
|14.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|21 - 27
|17
|15.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|22 - 24
|16
|16.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|17 - 26
|16
|17.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|15 - 42
|11
|18.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|13 - 28
|-7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|56 - 9
|41
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|41 - 14
|39
|3.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 21
|26
|4.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 23
|23
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|27 - 18
|23
|6.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|36 - 40
|22
|7.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 21
|20
|8.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|28 - 26
|19
|9.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 22
|18
|10.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|15 - 26
|18
|11.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|25 - 30
|17
|12.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|22 - 32
|16
|13.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|17 - 28
|11
|14.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|16 - 35
|11
|15.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|24 - 42
|10
|16.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|10 - 36
|10
|17.
|Заявка
|16
|3
|0
|13
|12 - 43
|9
|18.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|16 - 37
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в валификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|29 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|27 (15)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|23 (6)
|Аякс
|Бробби Брайан
|19 (7)
|Твенте
|Стейн Сем
|14 (2)
|Хераклес
|Брюнс Томас
|9
|ПЕК Зволле
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|9
|Алмере Сити
|Копмейнерс Пер
|1 7
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|1 7
|Валвейк
|Мейерс Арон
|8