Тур: 32. Стадион: Erve Asito. Главный судья: Линдхут Аллард
Ход матча
7'
0:1
45'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 4
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.48 Обе забьют (да)
-
32
Шеперман
Сэм
23
Гаари
Жюрьен
28
Мейерс
Арон
14
Локеза
Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Шеперман СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Янсинк ТимлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Роскен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван де Лой Эрвин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Гаари ЖюрьенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мейерс АронЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Локеза КрисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Хауэн ЙерунВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Фелида КевинПолузащитник
-
29 Крамер МихилНападающий
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Хераклес
Валвейк
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
20 матчей
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
11
Голов в среднем за матч
2.55
1.22
Среднее время на гол
35
73
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.33
0.91
Среднее время на гол
67
99
Всего голов
40
21
Голов в среднем за матч
2
1.05
Тотал матчей
2.5
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
45
85
Бомбардиры внутри турнира
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хорнкамп Ииц
|10 (3)
|0.31
|Санкох Мохамед
|6
|0.19
|Ханссон Эмиль
|5 (2)
|0.16
|Энгельс Марио
|5
|0.16
|Нанкиши Абденего
|3
|0.09
|Хоогма Джастин
|2
|0.06
|Де Кеерсмакер Брайан
|2
|0.06
|Уахим Анас
|2
|0.06
|Лимбомбе Брайан
|2
|0.06
|Брюин Джорди
|1
|0.03
|Вейинович Марко
|1
|0.03
|Хрустич Айдин
|1
|0.03
|Зонненберг Свен
|1
|0.03
|Роскен Рубен
|0
|0
|Леердам Келвин
|0
|0
|Брюнс Томас
|0
|0
|Браувер Микаэль
|0
|0
|Бакбоорд Навайо
|0
|0
|Виекхофф Яннес
|0
|0
|Оппегорд Фредрик
|0
|0
|Бультман Стив
|0
|0
Валвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамер Михил
|9 (4)
|0.28
|Мин Давид
|8 (1)
|0.25
|Укили Яссин
|6
|0.19
|Нимейер Рёвен
|2
|0.06
|Маргарет Рихонелл
|2
|0.06
|Стеванович Филип
|2
|0.06
|Локеза Крис
|1
|0.03
|Клеонизе Денильо
|1
|0.03
|Фелида Кевин
|1
|0.03
|Мейерс Арон
|0
|0
|Ван ден Бёйс Дарио
|0
|0
|Леливелд Юлиан
|0
|0
|Румерату Годфрид
|0
|0
Карточки
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брюнс Томас
|9
|0
|Хоогма Джастин
|5
|1
|Де Кеерсмакер Брайан
|6
|0
|Вейинович Марко
|4
|0
|Энгельс Марио
|4
|0
|Уахим Анас
|4
|0
|Бакбоорд Навайо
|4
|0
|Зонненберг Свен
|3
|0
|Виекхофф Яннес
|3
|0
|Шеперман Сэм
|3
|0
|Лимбомбе Брайан
|1
|1
|Виллемс Джетро
|2
|0
|Ханссон Эмиль
|2
|0
|Хрустич Айдин
|2
|0
|Роскен Рубен
|2
|0
|Брюин Джорди
|1
|0
|Хорнкамп Ииц
|1
|0
|Ван де Лой Эрвин
|1
|0
|Санкох Мохамед
|1
|0
|Честич Сава-Арангел
|1
|0
|Оппегорд Фредрик
|1
|0
|Бультман Стив
|1
|0
Валвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мейерс Арон
|8
|0
|Румерату Годфрид
|6
|1
|Укили Яссин
|5
|0
|Вассен Этьенн
|3
|1
|Крамер Михил
|4
|0
|Ван ден Бёйс Дарио
|3
|0
|Леливелд Юлиан
|3
|0
|Гаари Жюрьен
|3
|0
|Мин Давид
|3
|0
|Локеза Крис
|3
|0
|Адевойе Шоун
|1
|1
|Сёнтьенс Матс
|2
|0
|Фелида Кевин
|2
|0
|Маргарет Рихонелл
|2
|0
|Нимейер Рёвен
|1
|0
|Стеванович Филип
|1
|0
Результаты матчей
Хераклес
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
27% (4)
67% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
7% (1)
33% (5)
Валвейк
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
9
8
Хераклес
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
13% (2)
25% (4)
Валвейк
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
30
16
Упущенные победы
12
14
Хераклес
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (9)
29% (9)
42% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (19)
10% (3)
29% (9)
Валвейк
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
19% (6)
39% (12)
42% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
32% (10)
32% (10)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
35
17
Упущенные победы
21
22
Голы по времени матча
Забито
26
12
5 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
20 Не забивали 23
1
4%
3
25%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
2
8%
3
25%
31-45
6
23%
4
33%
46-60
9
35%
0
0%
61-75
6
23%
2
17%
76-90
Пропущено
29
28
17 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 14
5
17%
2
7%
1-15
8
28%
8
29%
16-30
4
14%
3
11%
31-45
5
17%
1
4%
46-60
3
10%
6
21%
61-75
4
14%
8
29%
76-90
Забито
16
19
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
22 Не забивали 20
2
13%
1
5%
1-15
0
0%
5
26%
16-30
3
19%
3
16%
31-45
5
31%
3
16%
46-60
3
19%
4
21%
61-75
3
19%
3
16%
76-90
Пропущено
35
24
16 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 13
4
11%
0
0%
1-15
7
20%
2
8%
16-30
5
14%
4
17%
31-45
5
14%
8
33%
46-60
8
23%
3
13%
61-75
6
17%
7
29%
29%
76-90
Забито
42
31
10 В 1-м тайме 15
32 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 11
11 Не забивали 12
3
7%
4
13%
1-15
2
5%
5
16%
16-30
5
12%
6
19%
31-45
11
26%
7
23%
46-60
12
29%
4
13%
61-75
9
21%
5
16%
76-90
Пропущено
64
52
33 В 1-м тайме 19
31 Во 2-м тайме 33
23 Пропускали первыми 19
28 Не пропускали 27
9
14%
2
4%
1-15
15
23%
10
19%
16-30
9
14%
7
13%
31-45
10
16%
9
17%
46-60
11
17%
9
17%
61-75
10
16%
15
29%
76-90
Результаты последних матчей
Хераклес
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
ПЕК Зволле - Хераклес 3:1 Хераклес - Херенвен 0:2 Спарта Роттердам - Хераклес 1:2 Хераклес - АЗ Алкмаар 5:0
Твенте - Хераклес 1:0 Хераклес - Гронинген 4:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Хераклес 3:0 Хераклес - Алмере Сити 2:2 Утрехт - Хераклес 1:0 ПСВ - Хераклес 2:0 Хераклес - Витесс 3:2 НЕК Неймеген - Хераклес 3:1 Хераклес - Аякс 2:4 Хераклес - Волендам 1:1 Валвейк - Хераклес 1:2 ПСВ - Хераклес 1:1 Хераклес - Фейеноорд 0:4 Витесс - Хераклес 2:0 Хераклес - Спарта Роттердам 0:1
Валвейк
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Валвейк - Утрехт 2:2 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:2 Волендам - Валвейк 3:2 Валвейк - Алмере Сити 0:0
Валвейк - Херенвен 1:1 Эксельсиор - Валвейк 1:1 Валвейк - Витесс 3:1 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 1:0 Валвейк - Фортуна Ситтард 0:1 Фейеноорд - Валвейк 1:0 Валвейк - НЕК Неймеген 2:0 Твенте - Валвейк 3:0 Валвейк - Спарта Роттердам 1:1 Аякс - Валвейк 4:1 Валвейк - Хераклес 1:2 Валвейк - Кавкаб Марракеш 1:1 Утрехт - Валвейк 1:1 Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0 Валвейк - Аякс 2:3 Валвейк - Эксельсиор 2:2
Результаты матчей
Хераклес
Валвейк
Точный счет
2:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
5
1 раз 6%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
Точный счет
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
4:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 35%
2
9 раз 29%
1
7 раз 23%
3
2 раза 6%
5
2 раза 6%
0
11 раз 35%
1
10 раз 32%
2
9 раз 29%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Хераклес
Валвейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
124
96
610
312
115
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
87
412
411
115
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2011
Больше Меньше
2011
1318
1021
427
130
229
229
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|32
|27
|4
|1
|105 - 19
|85
|2.
|Заявка
|31
|23
|6
|2
|83 - 24
|75
|3.
|Заявка
|31
|19
|6
|6
|59 - 31
|63
|4.
|Заявка
|31
|17
|7
|7
|63 - 37
|58
|5.
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|68 - 63
|49
|6.
|Заявка
|31
|12
|11
|8
|61 - 48
|47
|7.
|Заявка
|31
|12
|10
|9
|45 - 43
|46
|8.
|2:2 Заявка
|32
|12
|8
|12
|48 - 45
|44
|9.
|Заявка
|32
|11
|10
|11
|45 - 42
|43
|10.
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|51 - 65
|37
|11.
|Заявка
|32
|9
|9
|14
|36 - 55
|36
|12.
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|43 - 59
|35
|13.
|Заявка
|32
|7
|13
|12
|32 - 52
|34
|14.
|0:1 Заявка
|32
|9
|5
|18
|41 - 66
|32
|15.
|1:0 Заявка
|32
|7
|7
|18
|34 - 55
|28
|16.
|Заявка
|31
|5
|11
|15
|46 - 66
|26
|17.
|Заявка
|31
|4
|7
|20
|30 - 75
|19
|18.
|Заявка
|31
|5
|5
|21
|25 - 70
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|16
|14
|2
|0
|49 - 10
|44
|2.
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|33 - 15
|40
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|42 - 10
|36
|4.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|37 - 16
|32
|5.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|36 - 24
|30
|6.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|33 - 22
|28
|7.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|28 - 22
|26
|8.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 19
|26
|9.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|31 - 20
|25
|10.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|29 - 33
|21
|11.
|0:1 Заявка
|16
|6
|3
|7
|25 - 31
|21
|12.
|2:2 Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 24
|20
|13.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 29
|18
|14.
|1:0 Заявка
|16
|4
|5
|7
|21 - 27
|17
|15.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|22 - 24
|16
|16.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|17 - 26
|16
|17.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|14 - 38
|11
|18.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|13 - 28
|-7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|16
|13
|2
|1
|56 - 9
|41
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|41 - 14
|39
|3.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 21
|26
|4.
|2:2 Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 21
|24
|5.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|26 - 16
|23
|6.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 21
|20
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|32 - 39
|19
|8.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|28 - 26
|19
|9.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 22
|18
|10.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|15 - 26
|18
|11.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|25 - 30
|17
|12.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|22 - 32
|16
|13.
|1:0 Заявка
|16
|3
|2
|11
|13 - 28
|11
|14.
|0:1 Заявка
|16
|3
|2
|11
|16 - 35
|11
|15.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|24 - 42
|10
|16.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|10 - 36
|10
|17.
|Заявка
|15
|3
|0
|12
|12 - 42
|9
|18.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|16 - 37
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в валификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|28 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|27 (15)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|23 (6)
|Аякс
|Бробби Брайан
|18 (7)
|Твенте
|Ван Волфсвинкель Рикки
|14
|Хераклес
|Брюнс Томас
|9
|ПЕК Зволле
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|9
|Алмере Сити
|Копмейнерс Пер
|1 7
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|1 7
|Валвейк
|Мейерс Арон
|8