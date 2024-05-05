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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Линдхут Аллард
Хераклес
0:2
Первый тайм: 45+'
Валвейк
0'
0:1
7' Гол
Мин Давид
0:2
45' Гол
Гаари Жюрьен

Ход матча

7'
0:1
Мин Давид
(Локеза Крис)
45'
0:2
Гаари Жюрьен
(Мейерс Арон)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хераклес
Ничья
Валвейк
4.90
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Все Коэффициенты
1
Браувер
Микаэль
19
Бакбоорд
Навайо
27
Леердам
Келвин
21
Хоогма
Джастин
22
Оппегорд
Фредрик
14
Де
Кеерсмакер
Брайан
18
Вейинович
Марко
20
Хрустич
Айдин
32
Шеперман
Сэм
7
Лимбомбе
Брайан
9
Хорнкамп
Ииц
1
Вассен
Этьенн
23
Гаари
Жюрьен
4
Адевойе
Шоун
3
Ван
ден
Бёйс
Дарио
28
Мейерс
Арон
24
Румерату
Годфрид
6
Укили
Яссин
14
Локеза
Крис
27
Нимейер
Рёвен
20
Сёнтьенс
Матс
9
Мин
Давид
Хераклес
4-2-3-1
Валвейк
4-2-3-1

История личных встреч

Хераклес
Валвейк

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

20 матчей

65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

Э
1:2
Э
2:0
Э
1:0
ТМК
4:1
Э
3:0
Э
0:1
Э
4:2
Э
2:0
К
4:3
Э
2:1
Э
1:4
К
0:1
Э
4:0
Э
1:1
Э
1:1
К
3:0
Э
2:2
Э
4:1
Э
0:1
К
1:0

Голы

Всего голов

28
11

Голов в среднем за матч

2.55
1.22

Среднее время на гол

35
73

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.33
0.91

Среднее время на гол

67
99

Всего голов

40
21

Голов в среднем за матч

2
1.05

Тотал матчей

2.5
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

45
85

Бомбардиры внутри турнира

Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хорнкамп Ииц 10 (3) 0.31
Санкох Мохамед 6 0.19
Ханссон Эмиль 5 (2) 0.16
Энгельс Марио 5 0.16
Нанкиши Абденего 3 0.09
Хоогма Джастин 2 0.06
Де Кеерсмакер Брайан 2 0.06
Уахим Анас 2 0.06
Лимбомбе Брайан 2 0.06
Брюин Джорди 1 0.03
Вейинович Марко 1 0.03
Хрустич Айдин 1 0.03
Зонненберг Свен 1 0.03
Роскен Рубен 0 0
Леердам Келвин 0 0
Брюнс Томас 0 0
Браувер Микаэль 0 0
Бакбоорд Навайо 0 0
Виекхофф Яннес 0 0
Оппегорд Фредрик 0 0
Бультман Стив 0 0
Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 9 (4) 0.28
Мин Давид 8 (1) 0.25
Укили Яссин 6 0.19
Нимейер Рёвен 2 0.06
Маргарет Рихонелл 2 0.06
Стеванович Филип 2 0.06
Локеза Крис 1 0.03
Клеонизе Денильо 1 0.03
Фелида Кевин 1 0.03
Мейерс Арон 0 0
Ван ден Бёйс Дарио 0 0
Леливелд Юлиан 0 0
Румерату Годфрид 0 0

Карточки

Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брюнс Томас 9 0
Хоогма Джастин 5 1
Де Кеерсмакер Брайан 6 0
Вейинович Марко 4 0
Энгельс Марио 4 0
Уахим Анас 4 0
Бакбоорд Навайо 4 0
Зонненберг Свен 3 0
Виекхофф Яннес 3 0
Шеперман Сэм 3 0
Лимбомбе Брайан 1 1
Виллемс Джетро 2 0
Ханссон Эмиль 2 0
Хрустич Айдин 2 0
Роскен Рубен 2 0
Брюин Джорди 1 0
Хорнкамп Ииц 1 0
Ван де Лой Эрвин 1 0
Санкох Мохамед 1 0
Честич Сава-Арангел 1 0
Оппегорд Фредрик 1 0
Бультман Стив 1 0
Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мейерс Арон 8 0
Румерату Годфрид 6 1
Укили Яссин 5 0
Вассен Этьенн 3 1
Крамер Михил 4 0
Ван ден Бёйс Дарио 3 0
Леливелд Юлиан 3 0
Гаари Жюрьен 3 0
Мин Давид 3 0
Локеза Крис 3 0
Адевойе Шоун 1 1
Сёнтьенс Матс 2 0
Фелида Кевин 2 0
Маргарет Рихонелл 2 0
Нимейер Рёвен 1 0
Стеванович Филип 1 0

Результаты матчей

Хераклес
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
27% (4)
67% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
7% (1)
33% (5)
Валвейк
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

9
8
Хераклес
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
13% (2)
25% (4)
Валвейк
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

30
16

Упущенные победы

12
14
Хераклес
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (9)
29% (9)
42% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (19)
10% (3)
29% (9)
Валвейк
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
19% (6)
39% (12)
42% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
32% (10)
32% (10)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

35
17

Упущенные победы

21
22

Голы по времени матча

Забито

26
12
5 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
20 Не забивали 23
1
4%
3
25%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
2
8%
3
25%
31-45
6
23%
4
33%
46-60
9
35%
0
0%
61-75
6
23%
2
17%
76-90

Пропущено

29
28
17 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 14
5
17%
2
7%
1-15
8
28%
8
29%
16-30
4
14%
3
11%
31-45
5
17%
1
4%
46-60
3
10%
6
21%
61-75
4
14%
8
29%
76-90

Забито

16
19
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
22 Не забивали 20
2
13%
1
5%
1-15
0
0%
5
26%
16-30
3
19%
3
16%
31-45
5
31%
3
16%
46-60
3
19%
4
21%
61-75
3
19%
3
16%
76-90

Пропущено

35
24
16 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 13
4
11%
0
0%
1-15
7
20%
2
8%
16-30
5
14%
4
17%
31-45
5
14%
8
33%
46-60
8
23%
3
13%
61-75
6
17%
7
29%
29%
76-90

Забито

42
31
10 В 1-м тайме 15
32 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 11
11 Не забивали 12
3
7%
4
13%
1-15
2
5%
5
16%
16-30
5
12%
6
19%
31-45
11
26%
7
23%
46-60
12
29%
4
13%
61-75
9
21%
5
16%
76-90

Пропущено

64
52
33 В 1-м тайме 19
31 Во 2-м тайме 33
23 Пропускали первыми 19
28 Не пропускали 27
9
14%
2
4%
1-15
15
23%
10
19%
16-30
9
14%
7
13%
31-45
10
16%
9
17%
46-60
11
17%
9
17%
61-75
10
16%
15
29%
76-90

Результаты последних матчей

Хераклес
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
ПЕК Зволле - Хераклес 3:1 Хераклес - Херенвен 0:2 Спарта Роттердам - Хераклес 1:2 Хераклес - АЗ Алкмаар 5:0
Твенте - Хераклес 1:0 Хераклес - Гронинген 4:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Хераклес 3:0 Хераклес - Алмере Сити 2:2 Утрехт - Хераклес 1:0 ПСВ - Хераклес 2:0 Хераклес - Витесс 3:2 НЕК Неймеген - Хераклес 3:1 Хераклес - Аякс 2:4 Хераклес - Волендам 1:1 Валвейк - Хераклес 1:2 ПСВ - Хераклес 1:1 Хераклес - Фейеноорд 0:4 Витесс - Хераклес 2:0 Хераклес - Спарта Роттердам 0:1
Валвейк
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Валвейк - Утрехт 2:2 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:2 Волендам - Валвейк 3:2 Валвейк - Алмере Сити 0:0
Валвейк - Херенвен 1:1 Эксельсиор - Валвейк 1:1 Валвейк - Витесс 3:1 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 1:0 Валвейк - Фортуна Ситтард 0:1 Фейеноорд - Валвейк 1:0 Валвейк - НЕК Неймеген 2:0 Твенте - Валвейк 3:0 Валвейк - Спарта Роттердам 1:1 Аякс - Валвейк 4:1 Валвейк - Хераклес 1:2 Валвейк - Кавкаб Марракеш 1:1 Утрехт - Валвейк 1:1 Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0 Валвейк - Аякс 2:3 Валвейк - Эксельсиор 2:2

Результаты матчей

Хераклес
Валвейк

Точный счет

2:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
5
1 раз 6%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%

Точный счет

2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
4:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 35%
2
9 раз 29%
1
7 раз 23%
3
2 раза 6%
5
2 раза 6%
0
11 раз 35%
1
10 раз 32%
2
9 раз 29%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Хераклес
Валвейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
4
9
6
1.5
6
10
3
12
2.5
1
15
1
14
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
8
7
4
12
1.5
4
11
1
15
2.5
1
15
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
11
0.5
Больше Меньше
20
11
13
18
1.5
10
21
4
27
2.5
1
30
2
29
3.5
2
29
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 2:2 Заявка 32 27 4 1 105 - 19 85
2.
Фейеноорд
 Заявка 31 23 6 2 83 - 24 75
3.
Твенте
 Заявка 31 19 6 6 59 - 31 63
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 31 17 7 7 63 - 37 58
5.
Аякс
 Заявка 31 13 10 8 68 - 63 49
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 31 12 11 8 61 - 48 47
7.
Утрехт
 Заявка 31 12 10 9 45 - 43 46
8.
Спарта Роттердам
 2:2 Заявка 32 12 8 12 48 - 45 44
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 32 11 10 11 45 - 42 43
10.
Херенвен
 Заявка 32 10 7 15 51 - 65 37
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 32 9 9 14 36 - 55 36
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 31 9 8 14 43 - 59 35
13.
Алмере Сити
 Заявка 32 7 13 12 32 - 52 34
14.
Хераклес
 0:1 Заявка 32 9 5 18 41 - 66 32
15.
Валвейк
 1:0 Заявка 32 7 7 18 34 - 55 28
16.
Эксельсиор
 Заявка 31 5 11 15 46 - 66 26
17.
Волендам
 Заявка 31 4 7 20 30 - 75 19
18.
Витесс
 Заявка 31 5 5 21 25 - 70 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 2:2 Заявка 16 14 2 0 49 - 10 44
2.
Твенте
 Заявка 16 13 1 2 33 - 15 40
3.
Фейеноорд
 Заявка 15 11 3 1 42 - 10 36
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 15 10 2 3 37 - 16 32
5.
Аякс
 Заявка 16 8 6 2 36 - 24 30
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 16 8 4 4 33 - 22 28
7.
Утрехт
 Заявка 15 7 5 3 28 - 22 26
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 16 7 5 4 26 - 19 26
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 16 7 4 5 31 - 20 25
10.
Херенвен
 Заявка 16 6 3 7 29 - 33 21
11.
Хераклес
 0:1 Заявка 16 6 3 7 25 - 31 21
12.
Спарта Роттердам
 2:2 Заявка 16 5 5 6 23 - 24 20
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 16 5 3 8 18 - 29 18
14.
Валвейк
 1:0 Заявка 16 4 5 7 21 - 27 17
15.
Эксельсиор
 Заявка 15 3 7 5 22 - 24 16
16.
Алмере Сити
 Заявка 16 3 7 6 17 - 26 16
17.
Волендам
 Заявка 15 3 2 10 14 - 38 11
18.
Витесс
 Заявка 16 2 5 9 13 - 28 -7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 2:2 Заявка 16 13 2 1 56 - 9 41
2.
Фейеноорд
 Заявка 16 12 3 1 41 - 14 39
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 16 7 5 4 26 - 21 26
4.
Спарта Роттердам
 2:2 Заявка 16 7 3 6 25 - 21 24
5.
Твенте
 Заявка 15 6 5 4 26 - 16 23
6.
Утрехт
 Заявка 16 5 5 6 17 - 21 20
7.
Аякс
 Заявка 15 5 4 6 32 - 39 19
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 15 4 7 4 28 - 26 19
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 16 4 6 6 14 - 22 18
10.
Алмере Сити
 Заявка 16 4 6 6 15 - 26 18
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 15 4 5 6 25 - 30 17
12.
Херенвен
 Заявка 16 4 4 8 22 - 32 16
13.
Валвейк
 1:0 Заявка 16 3 2 11 13 - 28 11
14.
Хераклес
 0:1 Заявка 16 3 2 11 16 - 35 11
15.
Эксельсиор
 Заявка 16 2 4 10 24 - 42 10
16.
Фортуна Ситтард
 Заявка 16 2 4 10 10 - 36 10
17.
Витесс
 Заявка 15 3 0 12 12 - 42 9
18.
Волендам
 Заявка 16 1 5 10 16 - 37 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в валификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 28 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 27 (15)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 23 (6)
Аякс Бробби Брайан 18 (7)
Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 14
Весь список

Топ нарушителей
Хераклес Брюнс Томас 9
ПЕК Зволле Ансельмо Гарсия-Макналти 9
Алмере Сити Копмейнерс Пер 1 7
Фортуна Ситтард Гут Родриго 1 7
Валвейк Мейерс Арон 8
Весь список
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