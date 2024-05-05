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39' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Локеза Крис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Удар от ворот произведет Валвейк

36' Хрустич Айдин из команды Хераклес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Бакбоорд Навайо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Вейинович Марко навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

34' Удар от ворот произведет Валвейк

34' Хоогма Джастин из команды Хераклес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Бакбоорд Навайо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Удар от ворот произведет Валвейк

31' Оооо... вот это был удар! Шеперман Сэм должен был забить с этой позиции.

31' Шеперман Сэм оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Бакбоорд Навайо из команды Хераклес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Укили Яссин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Укили Яссин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Укили Яссин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Шеперман Сэм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Удар от ворот произведет Валвейк

27' Игра в одни ворота сейчас. Валвейк доминирует и владеет мячом

27' Вейинович Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Румерату Годфрид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Хорошую попытку сделал Локеза Крис . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Укили Яссин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Матч возобновлен

20' Бриан Лимбомбе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Удар от ворот произведет Хераклес

19' Укили Яссин из команды Валвейк наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

19' Нимейер Рёвен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Хоогма Джастин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Удар от ворот произведет Валвейк

17' Хорнкамп Ииц из команды Хераклес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Бриан Лимбомбе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

15' Вейинович Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Хорнкамп Ииц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Удар от ворот произведет Валвейк

13' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Матч возобновлен

12' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Валвейк

11' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

11' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Матч возобновлен

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Брайан Де Керсмакер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Удар от ворот произведет Валвейк

9' Матч возобновлен

9' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Валвейк будет все-таки засчитан.

9' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Валвейк

7' Г О О О О Л - Мин Давид забивает с правой ноги!

7' Локеза Крис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Локеза Крис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Матч возобновлен

5' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

4' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Брайан Де Керсмакер наказан за толчок Укили Яссин

2' Оппегорд Фредрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Валвейк начинает с центра поля