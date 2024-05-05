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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Alex Bos
Волендам
1:4
Конец матча
Аякс
0'
0:1
25' Гол
Тейлор Кеннет
0:2
59' Гол
Акпом Чуба
0:3
70' Гол
Бробби Брайан
0:4
77' Гол
Тейлор Кеннет
1:4
80' Гол
Бенамар Бенаисса
90'+4

Ход матча

25'
0:1
Тейлор Кеннет
(Акпом Чуба)
59'
0:2
Акпом Чуба
66'
Imran Nazih
Milan de Haan
 
66'
Буур Оскар
Соуса Вивальдо
 
70'
0:3
Бробби Брайан
(Ренсх Девайн)
72'
 
Бергёйс Стивен
Годс Мика
72'
 
Ван ден Бомен Бранко
Маннсверк Сиверт
76'
Бенамар Бенаисса
Мирани Деймон
 
76'
Дуири Ашраф
Джонсон Дариус
 
77'
0:4
Тейлор Кеннет
(Хендерсон Джордан)
80'
Бенамар Бенаисса
(Бут Зак)
1:4
81'
 
Вос Силвано
Хендерсон Джордан
81'
 
Фитц-Джим Киян
Бробби Брайан
82'
Myron Mau-Asam
Ле Ру Люк
 
88'
 
Рейкхофф Юлиан
Акпом Чуба

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 4 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 12
  • 1 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 386 Количество передач 641
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мио
Бакхаус
3
Плат
Брайан
4
Мирани
Деймон
28
Флинт
Джош
5
Кокс
Джордж
36
Milan
de
Haan
8
Ле
Ру
Люк
17
Твигт
Калвин
7
Бут
Зак
9
Соуса
Вивальдо
38
Джонсон
Дариус
1
Рульи
Херонимо
2
Ренсх
Девайн
37
Шутало
Йосип
13
Каплан
Ахметджан
4
Хато
Йоррель
6
Хендерсон
Джордан
16
Маннсверк
Сиверт
8
Тейлор
Кеннет
10
Акпом
Чуба
9
Бробби
Брайан
39
Годс
Мика
Волендам
4-3-3
Аякс
4-3-3

История личных встреч

Волендам
Аякс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

7 матчей

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

История матчей

Э
2:0
Э
1:1
ТМК
5:4
Э
2:4
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
К
1:0

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Среднее время на гол

67
60

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

2
1.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

45
52

Бомбардиры внутри турнира

Волендам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюрен Роберт 8 0.25
Бенамар Бенаисса 4 0.13
Зеефейк Ликвинсио 3 0.09
Milan de Haan 3 0.09
Улд-Ших Биляль 2 0.06
Бут Зак 2 0.06
Твигт Калвин 2 (1) 0.06
Джонсон Дариус 1 0.03
Мирани Деймон 1 0.03
Флинт Джош 1 0.03
Куол Гаранг 1 0.03
Ван Мигем Дарил 1 0.03
Соуса Вивальдо 1 0.03
Маулун Робин 0 0
Кокс Джордж 0 0
Дуири Ашраф 0 0
Пайн Дерон 0 0
Хуве Квинси 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бробби Брайан 19 0.59
Акпом Чуба 11 0.34
Бергвейн Стевен 10 (6) 0.31
Хлинссон Кристиан 7 0.22
Бергёйс Стивен 5 0.16
Тейлор Кеннет 5 0.16
Ренсх Девайн 2 0.06
Боргес Карлос 2 0.06
Тахирович Бенджамин 2 0.06
Ван ден Бомен Бранко 2 0.06
Хато Йоррель 1 0.03
Кудус Мохаммед 1 0.03
Гааей Антон 1 0.03
Классен Дэви 1 0.03
Медич Яков 1 0.03
Соса Борна 0 0
Хендерсон Джордан 0 0
Годс Мика 0 0
Салах-Эддин Анасс 0 0
Марта Арьяни 0 0
Банель Джейдон 0 0
Гуйер Тристан 0 0

Карточки

Волендам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенамар Бенаисса 5 1
Safouane Karim 3 1
Флинт Джош 4 0
Твигт Калвин 4 0
Улд-Ших Биляль 3 0
Мирани Деймон 3 0
Буур Оскар 3 0
Кокс Джордж 3 0
Зеефейк Ликвинсио 3 0
Мио Бакхаус 3 0
Хуве Квинси 3 0
Ле Ру Люк 2 0
Джонсон Дариус 2 0
Milan de Haan 2 0
Пайн Дерон 2 0
Мюрен Роберт 0 1
Маулун Робин 1 0
Мёркин Дерри 1 0
Мбуямба Ксавьер 1 0
Плат Брайан 1 0
Дуири Ашраф 1 0
Куол Гаранг 1 0
Соуса Вивальдо 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бергвейн Стевен 4 1
Бробби Брайан 4 0
Тейлор Кеннет 4 0
Тахирович Бенджамин 4 0
Хато Йоррель 4 0
Ренсх Девайн 2 1
Каплан Ахметджан 2 1
Маннсверк Сиверт 3 0
Вос Силвано 3 0
Хлинссон Кристиан 2 0
Бергёйс Стивен 1 0
Ван ден Бомен Бранко 1 0
Соса Борна 1 0
Медич Яков 1 0
Авила Гастон 1 0
Шутало Йосип 1 0
Гааей Антон 1 0
Стейн Морис 1 0

Результаты матчей

Волендам
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Аякс
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

3
9

Упущенные победы

7
13
Волендам
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
44% (7)
0% (0)
Аякс
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

29
6

Упущенные победы

9
35
Волендам
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (8)
41% (13)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
34% (11)
31% (10)
Аякс
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
25% (8)
28% (9)
47% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
31% (10)
34% (11)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

32
15

Упущенные победы

16
48

Голы по времени матча

Забито

14
32
4 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 20
3 Забивали первыми 7
24 Не забивали 19
3
21%
2
6%
1-15
1
7%
6
19%
16-30
0
0%
4
13%
31-45
4
29%
7
22%
46-60
3
21%
6
19%
61-75
3
21%
7
22%
76-90

Пропущено

43
39
14 В 1-м тайме 15
29 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 15
6
14%
5
13%
1-15
3
7%
2
5%
16-30
5
12%
8
21%
31-45
9
21%
12
31%
46-60
7
16%
7
18%
61-75
13
30%
5
13%
76-90

Забито

16
36
7 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 12
20 Не забивали 17
3
19%
6
17%
1-15
1
6%
4
11%
16-30
3
19%
6
17%
31-45
2
13%
4
11%
46-60
2
13%
5
14%
61-75
5
31%
11
31%
76-90

Пропущено

37
21
13 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 14
6
16%
2
10%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
7
19%
7
33%
31-45
8
22%
7
33%
46-60
6
16%
1
5%
61-75
10
27%
3
14%
76-90

Забито

30
68
11 В 1-м тайме 28
19 Во 2-м тайме 40
8 Забивали первыми 19
12 Не забивали 4
6
20%
8
12%
1-15
2
7%
10
15%
16-30
3
10%
10
15%
31-45
6
20%
11
16%
46-60
5
17%
11
16%
61-75
8
27%
18
26%
76-90

Пропущено

80
60
27 В 1-м тайме 25
53 Во 2-м тайме 35
23 Пропускали первыми 12
30 Не пропускали 29
12
15%
7
12%
1-15
3
4%
3
5%
16-30
12
15%
15
25%
31-45
17
21%
19
32%
46-60
13
16%
8
13%
61-75
23
29%
8
13%
76-90

Результаты последних матчей

Волендам
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Спарта Роттердам - Волендам 1:0 Эксельсиор - Волендам 4:0 Волендам - Валвейк 3:2 Волендам - Фейеноорд 0:0
Алмере Сити - Волендам 1:1 АДО Ден Хааг - Волендам 4:0 Волендам - АЗ Алкмаар 0:4 ПЕК Зволле - Волендам 1:1 Волендам - НЕК Неймеген 2:5 Волендам - Херенвен 0:4 Витесс - Волендам 1:1 Волендам - ПСВ 1:5 Утрехт - Волендам 4:2 Волендам - Фортуна Ситтард 0:1 Хераклес - Волендам 1:1 Волендам - Алмере Сити 0:1 Винтертур - Волендам 0:2 Волендам - Партизани 1:1 Херенвен - Волендам 1:2 Фейеноорд - Волендам 3:1
Аякс
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Аякс - Эксельсиор 2:2 Аякс - Твенте 2:1 Фейеноорд - Аякс 6:0 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1
ПЕК Зволле - Аякс 1:3 Спарта Роттердам - Аякс 2:2 Астон Вилла - Аякс 4:0 Аякс - Фортуна Ситтард 2:2 Аякс - Астон Вилла 0:0 Аякс - Утрехт 2:0 АЗ Алкмаар - Аякс 2:0 Будё/Глимт - Аякс 1:2 Аякс - НЕК Неймеген 2:2 Аякс - Будё/Глимт 2:2 Херенвен - Аякс 3:2 Аякс - ПСВ 1:1 Хераклес - Аякс 2:4 Аякс - Валвейк 4:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Аякс - Ганновер 96 2:1

Результаты матчей

Волендам
Аякс

Точный счет

0:1
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:2
4 раза 25%
4:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
2
8 раз 50%
1
3 раза 19%
4
3 раза 19%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
3:1
3 раза 19%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:2
3 раза 19%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
2
6 раз 38%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
2 раза 13%
1
1 раз 6%

Точный счет

3:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:4
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:2
7 раз 22%
2:0
3 раза 9%
4:1
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 44%
0
11 раз 34%
2
4 раза 13%
3
3 раза 9%
2
14 раз 44%
4
5 раз 16%
0
4 раза 13%
1
4 раза 13%
3
4 раза 13%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Волендам
Аякс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
15
1
4
12
1.5
12
4
2
14
2.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
13
3
3
13
1.5
12
4
1
15
2.5
6
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
11
0.5
Больше Меньше
28
4
7
25
1.5
24
8
3
29
2.5
10
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 32 28 3 1 107 - 19 87
2.
Фейеноорд
 Заявка 31 23 6 2 83 - 24 75
3.
Твенте
 1:0 Заявка 32 20 6 6 60 - 31 66
4.
АЗ Алкмаар
 0:1 Заявка 32 17 7 8 63 - 38 58
5.
Аякс
 Заявка 32 14 10 8 72 - 64 52
6.
Утрехт
 Заявка 32 13 10 9 46 - 43 49
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 31 12 11 8 61 - 48 47
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 32 12 7 13 48 - 47 43
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 32 11 10 11 45 - 42 43
10.
Херенвен
 Заявка 32 10 7 15 51 - 65 37
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 32 9 9 14 36 - 55 36
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 31 9 8 14 43 - 59 35
13.
Алмере Сити
 Заявка 32 7 13 12 32 - 52 34
14.
Хераклес
 Заявка 32 9 5 18 41 - 70 32
15.
Валвейк
 Заявка 32 7 7 18 38 - 55 28
16.
Эксельсиор
 Заявка 31 5 11 15 46 - 66 26
17.
Волендам
 Заявка 32 4 7 21 31 - 79 19
18.
Витесс
 Заявка 32 5 5 22 25 - 71 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 16 15 1 0 51 - 10 46
2.
Твенте
 1:0 Заявка 16 13 1 2 33 - 15 40
3.
Фейеноорд
 Заявка 15 11 3 1 42 - 10 36
4.
АЗ Алкмаар
 0:1 Заявка 16 10 2 4 37 - 17 32
5.
Аякс
 Заявка 16 8 6 2 36 - 24 30
6.
Утрехт
 Заявка 16 8 5 3 29 - 22 29
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 16 8 4 4 33 - 22 28
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 16 7 5 4 26 - 19 26
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 16 7 4 5 31 - 20 25
10.
Херенвен
 Заявка 16 6 3 7 29 - 33 21
11.
Хераклес
 Заявка 16 6 3 7 25 - 35 21
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 16 5 5 6 23 - 24 20
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 16 5 3 8 18 - 29 18
14.
Валвейк
 Заявка 16 4 5 7 21 - 27 17
15.
Эксельсиор
 Заявка 15 3 7 5 22 - 24 16
16.
Алмере Сити
 Заявка 16 3 7 6 17 - 26 16
17.
Волендам
 Заявка 16 3 2 11 15 - 42 11
18.
Витесс
 Заявка 16 2 5 9 13 - 28 -7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 16 13 2 1 56 - 9 41
2.
Фейеноорд
 Заявка 16 12 3 1 41 - 14 39
3.
Твенте
 1:0 Заявка 16 7 5 4 27 - 16 26
4.
АЗ Алкмаар
 0:1 Заявка 16 7 5 4 26 - 21 26
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 16 7 2 7 25 - 23 23
6.
Аякс
 Заявка 16 6 4 6 36 - 40 22
7.
Утрехт
 Заявка 16 5 5 6 17 - 21 20
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 15 4 7 4 28 - 26 19
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 16 4 6 6 14 - 22 18
10.
Алмере Сити
 Заявка 16 4 6 6 15 - 26 18
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 15 4 5 6 25 - 30 17
12.
Херенвен
 Заявка 16 4 4 8 22 - 32 16
13.
Валвейк
 Заявка 16 3 2 11 17 - 28 11
14.
Хераклес
 Заявка 16 3 2 11 16 - 35 11
15.
Эксельсиор
 Заявка 16 2 4 10 24 - 42 10
16.
Фортуна Ситтард
 Заявка 16 2 4 10 10 - 36 10
17.
Витесс
 Заявка 16 3 0 13 12 - 43 9
18.
Волендам
 Заявка 16 1 5 10 16 - 37 8
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Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 28 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 27 (15)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 23 (6)
Аякс Бробби Брайан 19 (7)
Твенте Стейн Сем 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хераклес Брюнс Томас 9
ПЕК Зволле Ансельмо Гарсия-Макналти 9
Алмере Сити Копмейнерс Пер 1 7
Фортуна Ситтард Гут Родриго 1 7
Валвейк Мейерс Арон 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 90'
      Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 88'
      Тактическая замена. Акпом Чуба уходит с поля и его заменяет Рейкхофф Юлиан
    • 88'
      Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 87'
      Хорошую попытку сделал Вос Силвано. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 87'
      Фитц-Джим Киян создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 87'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 87'
      Аякс контролирует мяч.
    • 87'
      Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 87'
      Хато Йоррель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 86'
      Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Контроль мяча: Волендам: 32%, Аякс: 68%.
    • 49'
      Маннсверк Сиверт ослабляет давление, выбив мяч.
    • 49'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 49'
      Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе
    • 48'
      Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 47'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 46'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 46'
      Судья сигнализирует, что Хендерсон Джордан из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Ле Ру Люк
    • 45'
      Контроль мяча: Волендам: 30%, Аякс: 70%.
    • 44'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 44'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 44'
      Аякс контролирует мяч.
    • 43'
      Судья сигнализирует, что Мирани Деймон из команды Волендам поставил подножку. Пострадал Годс Мика
    • 42'
      Мио Бакхаус взял и забрал мяч на выходе
    • 42'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 42'
      Аякс контролирует мяч.
    • 41'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Волендам: 33%, Аякс: 67%.
    • 40'
      Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе
    • 39'
      Судья сигнализирует, что Ренсх Девайн из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Джонсон Дариус
    • 38'
      Волендам контролирует мяч.
    • 37'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 36'
      Шанс! Соуса Вивальдо из команды Волендам пробил головой, но мимо
    • 36'
      Бут Зак из команды Волендам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 36'
      Волендам контролирует мяч.
    • 35'
      Контроль мяча: Волендам: 35%, Аякс: 65%.
    • 35'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 35'
      Бут Зак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 32'
      Аякс контролирует мяч.
    • 30'
      Волендам контролирует мяч.
    • 30'
      Контроль мяча: Волендам: 32%, Аякс: 68%.
    • 30'
      Годс Мика выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 28'
      Матч возобновлен
    • 27'
      Тейлор Кеннет на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 26'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 25'
      Акпом Чуба сделал результативную передачу.
    • 25'
      Г О О О О Л - Тейлор Кеннет из команды Аякс левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 25'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Волендам: 30%, Аякс: 70%.
    • 25'
      Хорошую попытку сделал Бробби Брайан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 25'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 25'
      Бробби Брайан выиграл воздушное противоборство у Плат Брайан.
    • 24'
      Бут Зак оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 24'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 24'
      Судья сигнализирует, что Ле Ру Люк из команды Волендам поставил подножку. Пострадал Тейлор Кеннет
    • 24'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 22'
      Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Хорошую попытку сделал Бробби Брайан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 22'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 22'
      Шутало Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 21'
      Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Судья сигнализирует, что Ренсх Девайн из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Милан де Хан
    • 20'
      Контроль мяча: Волендам: 26%, Аякс: 74%.
    • 20'
      Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 19'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 19'
      Акпом Чуба оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 19'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 18'
      Бут Зак пробует нанести удар издали, но Херонимо Рульи держит все под контролем
    • 18'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 18'
      Аякс контролирует мяч.
    • 16'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Волендам: 31%, Аякс: 69%.
    • 15'
      Назначен штрафной. Пострадал Рульи Херонимо, его свалил Соуса Вивальдо.
    • 15'
      Бут Зак навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 14'
      Каплан Ахметджан успешно блокирует удар.
    • 14'
      Соуса Вивальдо нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 14'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 14'
      Шанс! Акпом Чуба из команды Аякс пробил головой, но мимо
    • 14'
      Акпом Чуба выиграл воздушное противоборство у Кокс Джордж.
    • 14'
      Хендерсон Джордан из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 14'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 12'
      Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Джош Флинт из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Джош Флинт выиграл воздушное противоборство у Бробби Брайан.
    • 12'
      Годс Мика навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 12'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 11'
      Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Контроль мяча: Волендам: 40%, Аякс: 60%.
    • 10'
      Мирани Деймон из команды Волендам в офсайде
    • 10'
      После проверки VAR рефери не стал менять решения - Волендам пробьет пенальти!
    • 7'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Волендам.
    • 7'
      Соуса Вивальдо выиграл воздушное противоборство у Каплан Ахметджан.
    • 7'
      Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Мио Бакхаус взял и забрал мяч на выходе
    • 6'
      Тейлор Кеннет навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 5'
      Кокс Джордж ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 4'
      Шутало Йосип нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 4'
      Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Мирани Деймон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 3'
      Каплан Ахметджан из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Годс Мика пробует нанести удар издали, но Мио Бакхаус держит все под контролем
    • 3'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 2'
      Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Джош Флинт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
    • 1'
      Аякс начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kras Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Где смотреть матч Волендам 1:4 Аякс онлайн

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