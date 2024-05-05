Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

86' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Г О О О О О О Л - Бенамар Бенаисса из команды Волендам с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

80' Бут Зак из команды Волендам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

80' Плат Брайан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Имран Назих выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Буур Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Г О О О О Л - Тейлор Кеннет забивает с левой ноги!

77' Хендерсон Джордан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Удар от ворот произведет Волендам

75' Оооо... вот это был удар! Бробби Брайан должен был забить с этой позиции.

74' Хорошую попытку сделал Бробби Брайан . Удар в створ, но вратарь начеку

74' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Бергёйс Стивен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Г О О О О Л - Бробби Брайан забивает с левой ноги!

70' Бробби Брайан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Хато Йоррель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Джош Флинт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Матч возобновлен

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Удар от ворот произведет Аякс

64' Милан де Хан не смог попасть в створ ударом издали

61' Ренсх Девайн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Г О О О О О Л - Акпом Чуба из команды Аякс легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

59' Годс Мика создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Джош Флинт ослабляет давление, выбив мяч.

56' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Удар от ворот произведет Волендам

56' Годс Мика не смог попасть в створ ударом издали

53' Удар от ворот произведет Волендам

53' Тейлор Кеннет из команды Аякс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

53' Акпом Чуба создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Хендерсон Джордан из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Акпом Чуба нанес удар головой, но Мио Бакхаус спокойно отбил мяч.

47' Оооо... вот это был удар! Джонсон Дариус должен был забить с этой позиции.

47' ШТАНГА! Так было близко к голу - Джонсон Дариус нанес удар в каркас ворот!

47' Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.