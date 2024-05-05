0'
0:1
25' ГолТейлор Кеннет
0:2
59' ГолАкпом Чуба
0:3
70' ГолБробби Брайан
0:4
77' ГолТейлор Кеннет
1:4
80' ГолБенамар Бенаисса
90'+4
Ход матча
25'
0:1
59'
0:2
70'
0:3
77'
80'
1:4
Статистика матча
-
1 Голы 4
-
4 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 12
-
1 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
386 Количество передач 641
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
28
Флинт
Джош
17
Твигт
Калвин
7
Бут
Зак
37
Шутало
Йосип
10
Акпом
Чуба
39
Годс
Мика
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Флинт ДжошЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Твигт КалвинПолузащитник
-
7 Бут ЗакНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лауэрс БарриВратарь
- Вратарь
-
26 Пайн ДеронЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Дуири АшрафПолузащитник
-
27 Хуве КвинсиПолузащитник
-
-
16 Imran Nazih
-
-
-
Главный тренер: Симонс Реджиллио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
37 Шутало ЙосипЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Акпом ЧубаНападающий
- Нападающий
-
39 Годс МикаНападающий
- Запасные игроки
-
12 Гортер ДжейВратарь
-
22 Пасвер РемкоВратарь
-
25 Соса БорнаЗащитник
- Защитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
- Полузащитник
-
24 Вос СилваноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван'т Схип Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Волендам
Аякс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
7 матчей
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1.33
1.5
Среднее время на гол
67
60
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
2.5
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
2
1.71
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
45
52
Бомбардиры внутри турнира
Волендам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюрен Роберт
|8
|0.25
|Бенамар Бенаисса
|4
|0.13
|Зеефейк Ликвинсио
|3
|0.09
|Milan de Haan
|3
|0.09
|Улд-Ших Биляль
|2
|0.06
|Бут Зак
|2
|0.06
|Твигт Калвин
|2 (1)
|0.06
|Джонсон Дариус
|1
|0.03
|Мирани Деймон
|1
|0.03
|Флинт Джош
|1
|0.03
|Куол Гаранг
|1
|0.03
|Ван Мигем Дарил
|1
|0.03
|Соуса Вивальдо
|1
|0.03
|Маулун Робин
|0
|0
|Кокс Джордж
|0
|0
|Дуири Ашраф
|0
|0
|Пайн Дерон
|0
|0
|Хуве Квинси
|0
|0
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бробби Брайан
|19
|0.59
|Акпом Чуба
|11
|0.34
|Бергвейн Стевен
|10 (6)
|0.31
|Хлинссон Кристиан
|7
|0.22
|Бергёйс Стивен
|5
|0.16
|Тейлор Кеннет
|5
|0.16
|Ренсх Девайн
|2
|0.06
|Боргес Карлос
|2
|0.06
|Тахирович Бенджамин
|2
|0.06
|Ван ден Бомен Бранко
|2
|0.06
|Хато Йоррель
|1
|0.03
|Кудус Мохаммед
|1
|0.03
|Гааей Антон
|1
|0.03
|Классен Дэви
|1
|0.03
|Медич Яков
|1
|0.03
|Соса Борна
|0
|0
|Хендерсон Джордан
|0
|0
|Годс Мика
|0
|0
|Салах-Эддин Анасс
|0
|0
|Марта Арьяни
|0
|0
|Банель Джейдон
|0
|0
|Гуйер Тристан
|0
|0
Карточки
Волендам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенамар Бенаисса
|5
|1
|Safouane Karim
|3
|1
|Флинт Джош
|4
|0
|Твигт Калвин
|4
|0
|Улд-Ших Биляль
|3
|0
|Мирани Деймон
|3
|0
|Буур Оскар
|3
|0
|Кокс Джордж
|3
|0
|Зеефейк Ликвинсио
|3
|0
|Мио Бакхаус
|3
|0
|Хуве Квинси
|3
|0
|Ле Ру Люк
|2
|0
|Джонсон Дариус
|2
|0
|Milan de Haan
|2
|0
|Пайн Дерон
|2
|0
|Мюрен Роберт
|0
|1
|Маулун Робин
|1
|0
|Мёркин Дерри
|1
|0
|Мбуямба Ксавьер
|1
|0
|Плат Брайан
|1
|0
|Дуири Ашраф
|1
|0
|Куол Гаранг
|1
|0
|Соуса Вивальдо
|1
|0
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бергвейн Стевен
|4
|1
|Бробби Брайан
|4
|0
|Тейлор Кеннет
|4
|0
|Тахирович Бенджамин
|4
|0
|Хато Йоррель
|4
|0
|Ренсх Девайн
|2
|1
|Каплан Ахметджан
|2
|1
|Маннсверк Сиверт
|3
|0
|Вос Силвано
|3
|0
|Хлинссон Кристиан
|2
|0
|Бергёйс Стивен
|1
|0
|Ван ден Бомен Бранко
|1
|0
|Соса Борна
|1
|0
|Медич Яков
|1
|0
|Авила Гастон
|1
|0
|Шутало Йосип
|1
|0
|Гааей Антон
|1
|0
|Стейн Морис
|1
|0
Результаты матчей
Волендам
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Аякс
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
3
9
Упущенные победы
7
13
Волендам
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
44% (7)
0% (0)
Аякс
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
29
6
Упущенные победы
9
35
Волендам
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (8)
41% (13)
34% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
34% (11)
31% (10)
Аякс
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
25% (8)
28% (9)
47% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
31% (10)
34% (11)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
32
15
Упущенные победы
16
48
Голы по времени матча
Забито
14
32
4 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 20
3 Забивали первыми 7
24 Не забивали 19
3
21%
2
6%
1-15
1
7%
6
19%
16-30
0
0%
4
13%
31-45
4
29%
7
22%
46-60
3
21%
6
19%
61-75
3
21%
7
22%
76-90
Пропущено
43
39
14 В 1-м тайме 15
29 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 15
6
14%
5
13%
1-15
3
7%
2
5%
16-30
5
12%
8
21%
31-45
9
21%
12
31%
46-60
7
16%
7
18%
61-75
13
30%
5
13%
76-90
Забито
16
36
7 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 12
20 Не забивали 17
3
19%
6
17%
1-15
1
6%
4
11%
16-30
3
19%
6
17%
31-45
2
13%
4
11%
46-60
2
13%
5
14%
61-75
5
31%
11
31%
76-90
Пропущено
37
21
13 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 14
6
16%
2
10%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
7
19%
7
33%
31-45
8
22%
7
33%
46-60
6
16%
1
5%
61-75
10
27%
3
14%
76-90
Забито
30
68
11 В 1-м тайме 28
19 Во 2-м тайме 40
8 Забивали первыми 19
12 Не забивали 4
6
20%
8
12%
1-15
2
7%
10
15%
16-30
3
10%
10
15%
31-45
6
20%
11
16%
46-60
5
17%
11
16%
61-75
8
27%
18
26%
76-90
Пропущено
80
60
27 В 1-м тайме 25
53 Во 2-м тайме 35
23 Пропускали первыми 12
30 Не пропускали 29
12
15%
7
12%
1-15
3
4%
3
5%
16-30
12
15%
15
25%
31-45
17
21%
19
32%
46-60
13
16%
8
13%
61-75
23
29%
8
13%
76-90
Результаты последних матчей
Волендам
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Спарта Роттердам - Волендам 1:0 Эксельсиор - Волендам 4:0 Волендам - Валвейк 3:2 Волендам - Фейеноорд 0:0
Алмере Сити - Волендам 1:1 АДО Ден Хааг - Волендам 4:0 Волендам - АЗ Алкмаар 0:4 ПЕК Зволле - Волендам 1:1 Волендам - НЕК Неймеген 2:5 Волендам - Херенвен 0:4 Витесс - Волендам 1:1 Волендам - ПСВ 1:5 Утрехт - Волендам 4:2 Волендам - Фортуна Ситтард 0:1 Хераклес - Волендам 1:1 Волендам - Алмере Сити 0:1 Винтертур - Волендам 0:2 Волендам - Партизани 1:1 Херенвен - Волендам 1:2 Фейеноорд - Волендам 3:1
Аякс
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Аякс - Эксельсиор 2:2 Аякс - Твенте 2:1 Фейеноорд - Аякс 6:0 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1
ПЕК Зволле - Аякс 1:3 Спарта Роттердам - Аякс 2:2 Астон Вилла - Аякс 4:0 Аякс - Фортуна Ситтард 2:2 Аякс - Астон Вилла 0:0 Аякс - Утрехт 2:0 АЗ Алкмаар - Аякс 2:0 Будё/Глимт - Аякс 1:2 Аякс - НЕК Неймеген 2:2 Аякс - Будё/Глимт 2:2 Херенвен - Аякс 3:2 Аякс - ПСВ 1:1 Хераклес - Аякс 2:4 Аякс - Валвейк 4:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Аякс - Ганновер 96 2:1
Результаты матчей
Волендам
Аякс
Точный счет
0:1
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:2
4 раза 25%
4:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
2
8 раз 50%
1
3 раза 19%
4
3 раза 19%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
3:1
3 раза 19%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:2
3 раза 19%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
2
6 раз 38%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
2 раза 13%
1
1 раз 6%
Точный счет
3:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:4
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:2
7 раз 22%
2:0
3 раза 9%
4:1
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 44%
0
11 раз 34%
2
4 раза 13%
3
3 раза 9%
2
14 раз 44%
4
5 раз 16%
0
4 раза 13%
1
4 раза 13%
3
4 раза 13%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Волендам
Аякс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
151
412
124
214
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
133
313
124
115
610
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2111
Больше Меньше
284
725
248
329
1022
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|28
|3
|1
|107 - 19
|87
|2.
|Заявка
|31
|23
|6
|2
|83 - 24
|75
|3.
|1:0 Заявка
|32
|20
|6
|6
|60 - 31
|66
|4.
|0:1 Заявка
|32
|17
|7
|8
|63 - 38
|58
|5.
|Заявка
|32
|14
|10
|8
|72 - 64
|52
|6.
|Заявка
|32
|13
|10
|9
|46 - 43
|49
|7.
|Заявка
|31
|12
|11
|8
|61 - 48
|47
|8.
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|48 - 47
|43
|9.
|Заявка
|32
|11
|10
|11
|45 - 42
|43
|10.
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|51 - 65
|37
|11.
|Заявка
|32
|9
|9
|14
|36 - 55
|36
|12.
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|43 - 59
|35
|13.
|Заявка
|32
|7
|13
|12
|32 - 52
|34
|14.
|Заявка
|32
|9
|5
|18
|41 - 70
|32
|15.
|Заявка
|32
|7
|7
|18
|38 - 55
|28
|16.
|Заявка
|31
|5
|11
|15
|46 - 66
|26
|17.
|Заявка
|32
|4
|7
|21
|31 - 79
|19
|18.
|Заявка
|32
|5
|5
|22
|25 - 71
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|15
|1
|0
|51 - 10
|46
|2.
|1:0 Заявка
|16
|13
|1
|2
|33 - 15
|40
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|42 - 10
|36
|4.
|0:1 Заявка
|16
|10
|2
|4
|37 - 17
|32
|5.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|36 - 24
|30
|6.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|29 - 22
|29
|7.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|33 - 22
|28
|8.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 19
|26
|9.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|31 - 20
|25
|10.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|29 - 33
|21
|11.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|25 - 35
|21
|12.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 24
|20
|13.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 29
|18
|14.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|21 - 27
|17
|15.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|22 - 24
|16
|16.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|17 - 26
|16
|17.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|15 - 42
|11
|18.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|13 - 28
|-7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|56 - 9
|41
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|41 - 14
|39
|3.
|1:0 Заявка
|16
|7
|5
|4
|27 - 16
|26
|4.
|0:1 Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 21
|26
|5.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 23
|23
|6.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|36 - 40
|22
|7.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 21
|20
|8.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|28 - 26
|19
|9.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 22
|18
|10.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|15 - 26
|18
|11.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|25 - 30
|17
|12.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|22 - 32
|16
|13.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|17 - 28
|11
|14.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|16 - 35
|11
|15.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|24 - 42
|10
|16.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|10 - 36
|10
|17.
|Заявка
|16
|3
|0
|13
|12 - 43
|9
|18.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|16 - 37
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в валификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|28 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|27 (15)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|23 (6)
|Аякс
|Бробби Брайан
|19 (7)
|Твенте
|Стейн Сем
|14 (2)
|Хераклес
|Брюнс Томас
|9
|ПЕК Зволле
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|9
|Алмере Сити
|Копмейнерс Пер
|1 7
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|1 7
|Валвейк
|Мейерс Арон
|8