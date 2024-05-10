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  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 38. Стадион: .
Гронинген
 
Позже
Рода
Прогнозы 110
Гронинген 68.2% (75)
X 27.3% (30)
Рода 4.5% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гронинген
Ничья
Рода
3.95
4.24
5.10
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Все Коэффициенты
21
Юрьюс
Хидде
8
Бакуна
Леандро
20
Блокзайл
Тиймен
5
Ренте
Марко
43
Пеерсман
Марвин
14
Jorg
Schreuders
7
Хове
Йохан
6
Дуарте
Ларос
40
Luciano
Valente
29
Постема
Романо
25
Thom
van
Bergen
16
Раатси
Кэлвин
44
Рейт
Бойд
3
Дидден
Матисс
4
Brian
Koglin
2
Мюллер
Джоуи
21
Конголо
Родни
15
Lucas
Beerten
10
Walid
Ould
Chikh
25
Sami
Ouaissa
11
Сейк
Вацлав
7
Цаунер
Энрике
Пенья
Гронинген
4-4-2
Рода
4-3-3

История личных встреч

Гронинген
Рода

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

23 матча

39.1%
26.1%
34.8%
9 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

26.1%
34.8%
39.1%
6 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

30.4%
39.1%
30.5%
7 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

ПД
0:0
Э
2:1
Э
2:2
К
3:1
Э
3:1
Э
2:0
Э
1:0
Э
0:0
ТМК
2:1
Э
1:2
Э
3:3
Э
4:1
Э
3:2
Э
0:1
Э
2:1
Э
1:4
Э
1:0
Э
1:0
Э
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:5
ПЛ
1:1
ПЛ
5:1

Голы

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

1.64
1.25

Среднее время на гол

55
72

Всего голов

24
13

Голов в среднем за матч

2
1.18

Среднее время на гол

45
76

Всего голов

42
28

Голов в среднем за матч

1.83
1.22

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

49
73

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Постема Романо 17 (1) 0.46
Thom van Bergen 8 0.22
Luciano Valente 7 0.19
Хове Йохан 5 0.14
Дуарте Ларос 5 0.14
Jorg Schreuders 5 0.14
Ван Вен Кевин 5 0.14
Пеерсман Марвин 3 0.08
Балкер Радинио 3 0.08
Ренте Марко 2 0.05
Rui Mendes 2 0.05
Бакуна Леандро 1 0.03
Дубвик Исак 1 0.03
Paulos Abraham 1 0.03
Ван Гелдерен Лиам 1 0.03
Kristian Lien 1 0.03
Суслов Томаш 1 0.03
Ирандуст Далехо 0 0
Юрьюс Хидде 0 0
Tika de Jonge 0 0
Эмеран Ноа 0 0
Wouter Prins 0 0
Рода
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Walid Ould Chikh 13 (2) 0.35
Цаунер Энрике Пенья 11 0.3
Сейк Вацлав 8 0.22
Ван дер Хейде Арьен 7 0.19
Данеелс Леннерд 7 0.19
Шмид Максимилиан 6 0.16
Sami Ouaissa 4 0.11
Мюллер Джоуи 4 0.11
Saydou Bangura 2 0.05
Рейт Бойд 1 0.03
Конголо Родни 1 0.03
Бейлевелд Тён 1 0.03
Гючлю Метахан 1 0.03
Спиерингс Уэсли 1 0.03
Дидден Матисс 1 0.03
Brian Koglin 1 0.03
Букер Кун 0 0
Lucas Beerten 0 0

Карточки

Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ренте Марко 6 1
Пеерсман Марвин 4 0
Дубвик Исак 4 0
Luciano Valente 4 0
Бакуна Леандро 3 0
Ван Вен Кевин 3 0
Балкер Радинио 3 0
Постема Романо 3 0
Thom van Bergen 3 0
Wouter Prins 3 0
Юрьюс Хидде 1 1
Пелюпесси Йоей 2 0
Хове Йохан 2 0
Jorg Schreuders 2 0
Дуарте Ларос 1 0
Ван Гелдерен Лиам 1 0
Rui Mendes 1 0
Dick Lukkien 1 0
Рода
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дидден Матисс 9 0
Цаунер Энрике Пенья 6 1
Рейт Бойд 6 0
Sami Ouaissa 3 1
Дзепар Орхан 4 0
Walid Ould Chikh 4 0
Brian Koglin 3 0
Спиерингс Уэсли 3 0
Рёзелер Нильс 2 0
Ван дер Хейде Арьен 2 0
Сейк Вацлав 2 0
Lucas Beerten 2 0
Красники Лаурит 2 0
Воссебелт Ник 1 0
Букер Кун 1 0
Данеелс Леннерд 1 0
Бейлевелд Тён 1 0
Гючлю Метахан 1 0
Раатси Кэлвин 1 0
Saydou Bangura 1 0
Sam Krawczyk 1 0

Результаты матчей

Гронинген
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
44% (8)
6% (1)
Рода
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
5% (1)
47% (9)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
5% (1)
37% (7)
58% (11)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

3
8
Гронинген
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)
Рода
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

7
3

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

28
42
Гронинген
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (12)
38% (14)
30% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
43% (16)
27% (10)
Рода
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
16% (6)
43% (16)
41% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
43% (16)
35% (13)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

9
8

Волевые победы

15
7

Упущенные победы

31
50

Голы по времени матча

Забито

37
28
19 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
24 Не забивали 24
5
14%
7
25%
1-15
8
22%
5
18%
16-30
6
16%
4
14%
31-45
4
11%
4
14%
46-60
9
24%
4
14%
61-75
5
14%
4
14%
76-90

Пропущено

13
18
7 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
3
23%
7
39%
1-15
2
15%
4
22%
16-30
2
15%
2
11%
31-45
2
15%
1
6%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
3
23%
2
11%
76-90

Забито

32
42
12 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 15
21 Не забивали 21
2
6%
5
12%
1-15
6
19%
5
12%
16-30
4
13%
8
19%
31-45
1
3%
4
10%
46-60
13
41%
6
14%
61-75
6
19%
14
33%
76-90

Пропущено

17
13
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 11
5
29%
29%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
12%
3
23%
31-45
5
29%
29%
1
8%
46-60
1
6%
3
23%
61-75
4
24%
3
23%
76-90

Забито

69
70
31 В 1-м тайме 34
38 Во 2-м тайме 36
18 Забивали первыми 22
8 Не забивали 8
7
10%
12
17%
1-15
14
20%
10
14%
16-30
10
14%
12
17%
31-45
5
7%
8
11%
46-60
22
32%
10
14%
61-75
11
16%
18
26%
76-90

Пропущено

30
31
14 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 12
15 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 24
8
27%
9
29%
29%
1-15
2
7%
5
16%
16-30
4
13%
5
16%
31-45
7
23%
2
6%
46-60
2
7%
5
16%
61-75
7
23%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Гронинген
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Телстар - Гронинген 1:1 Виллем II - Гронинген 1:1 Гронинген - Камбюр 3:0 ВВВ-Венло - Гронинген 0:1
Гронинген - НАК Бреда 1:1 Эммен - Гронинген 0:3 АДО Ден Хааг - Гронинген 0:2 Хераклес - Гронинген 4:1 Гронинген - Де Графсхап 4:2 ПСВ-2 - Гронинген 2:3 Гронинген - Маастрихт 3:0 Ден Бош - Гронинген 1:4 Фейеноорд - Гронинген 2:1 Гронинген - Хелмонд Спорт 0:0 Эйндховен - Гронинген 0:3 Гронинген - Осс 3:0 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:0 Дордрехт - Гронинген 1:0 Гронинген - Йонг АЗ Алкмаар 4:1 Аякс-2 - Гронинген 0:1
Рода
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Рода - Камбюр 2:0 Аякс-2 - Рода 1:1 Рода - Де Графсхап 1:1 Осс - Рода 1:4
Рода - ВВВ-Венло 2:1 ПСВ-2 - Рода 2:3 Рода - НАК Бреда 3:1 Маастрихт - Рода 0:3 Рода - АДО Ден Хааг 2:2 Телстар - Рода 1:1 Виллем II - Рода 2:3 Рода - Эммен 3:2 Рода - Дордрехт 4:1 Йонг АЗ Алкмаар - Рода 1:0 Рода - Утрехт-2 0:0 Рода - Эйндховен 3:0 Ден Бош - Рода 0:0 Хелмонд Спорт - Рода 3:3 Эммен - Рода 0:1 Рода - ПСВ-2 2:1

Результаты матчей

Гронинген
Рода

Точный счет

0:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
4:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
4
4 раза 22%
3
3 раза 17%
1
1 раз 6%
2
6 раз 32%
3
5 раз 26%
0
3 раза 16%
4
3 раза 16%
1
2 раза 11%

Точный счет

1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
5 раз 28%
0:0
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
2
4 раза 21%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
3
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
0:0
4 раза 11%
3:0
3 раза 8%
0:3
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 16%
0:0
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
4:1
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 24%
0
8 раз 22%
1
8 раз 22%
3
6 раз 16%
4
5 раз 14%
5
1 раз 3%
3
11 раз 30%
0
8 раз 22%
1
8 раз 22%
2
6 раз 16%
4
4 раза 11%

Тоталы голов в матче

Гронинген
Рода

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
16
3
12
6
1.5
14
5
7
11
2.5
8
11
4
14
3.5
3
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
13
5
9
10
1.5
7
11
5
14
2.5
7
11
2
17
3.5
1
17
1
18
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
8
0.5
Больше Меньше
29
8
21
16
1.5
21
16
12
25
2.5
15
22
6
31
3.5
4
33
1
36
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виллем II
 37 22 10 5 74 - 36 76
2.
Рода
 37 21 12 4 69 - 32 75
3.
Гронинген
 37 21 9 7 69 - 30 72
4.
Дордрехт
 37 18 14 5 76 - 51 68
5.
Де Графсхап
 37 19 6 12 60 - 50 63
6.
АДО Ден Хааг
 37 17 12 8 70 - 47 63
7.
НАК Бреда
 37 15 10 12 65 - 55 55
8.
Эммен
 37 16 6 15 57 - 59 54
9.
Маастрихт
 37 15 8 14 63 - 63 53
10.
Йонг АЗ Алкмаар
 37 15 8 14 58 - 60 53
11.
Хелмонд Спорт
 37 14 8 15 51 - 54 50
12.
ВВВ-Венло
 37 13 9 15 53 - 56 48
13.
Камбюр
 37 13 7 17 70 - 73 46
14.
Аякс-2
 37 10 10 17 53 - 65 40
15.
Эйндховен
 37 8 16 13 43 - 57 40
16.
ПСВ-2
 37 10 7 20 60 - 79 37
17.
Телстар
 37 9 8 20 45 - 65 35
18.
Осс
 37 10 3 24 31 - 65 33
19.
Ден Бош
 37 8 9 20 38 - 66 33
20.
Утрехт-2
 37 5 10 22 31 - 73 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рода
 19 14 4 1 41 - 14 46
2.
Виллем II
 18 13 3 2 42 - 22 42
3.
Дордрехт
 19 11 7 1 40 - 20 40
4.
Гронинген
 18 11 5 2 36 - 14 38
5.
Йонг АЗ Алкмаар
 19 12 2 5 39 - 24 38
6.
Де Графсхап
 19 11 4 4 33 - 19 37
7.
Хелмонд Спорт
 19 10 5 4 34 - 22 35
8.
ВВВ-Венло
 19 10 3 6 35 - 28 33
9.
АДО Ден Хааг
 18 8 6 4 38 - 24 30
10.
Эммен
 18 9 2 7 29 - 24 29
11.
Аякс-2
 18 8 5 5 27 - 19 29
12.
НАК Бреда
 19 8 5 6 29 - 27 29
13.
Маастрихт
 18 7 5 6 32 - 28 26
14.
Телстар
 19 7 5 7 31 - 30 26
15.
Камбюр
 18 6 5 7 37 - 36 23
16.
Осс
 18 7 1 10 19 - 33 22
17.
ПСВ-2
 19 6 4 9 32 - 34 22
18.
Утрехт-2
 18 4 6 8 15 - 24 18
19.
Эйндховен
 18 3 8 7 19 - 29 17
20.
Ден Бош
 19 3 6 10 20 - 37 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гронинген
 19 10 4 5 33 - 16 34
2.
Виллем II
 19 9 7 3 32 - 14 34
3.
АДО Ден Хааг
 19 9 6 4 32 - 23 33
4.
Рода
 18 7 8 3 28 - 18 29
5.
Дордрехт
 18 7 7 4 36 - 31 28
6.
Маастрихт
 19 8 3 8 31 - 35 27
7.
Де Графсхап
 18 8 2 8 27 - 31 26
8.
НАК Бреда
 18 7 5 6 36 - 28 26
9.
Эммен
 19 7 4 8 28 - 35 25
10.
Камбюр
 19 7 2 10 33 - 37 23
11.
Эйндховен
 19 5 8 6 24 - 28 23
12.
Ден Бош
 18 5 3 10 18 - 29 18
13.
Хелмонд Спорт
 18 4 3 11 17 - 32 15
14.
ПСВ-2
 18 4 3 11 28 - 45 15
15.
ВВВ-Венло
 18 3 6 9 18 - 28 15
16.
Йонг АЗ Алкмаар
 18 3 6 9 19 - 36 15
17.
Осс
 19 3 2 14 12 - 32 11
18.
Аякс-2
 19 2 5 12 26 - 46 11
19.
Телстар
 18 2 3 13 14 - 35 9
20.
Утрехт-2
 19 1 4 14 16 - 49 7
  • — Выход в Эредивизие
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Эредивизие

Топ бомбардиров
АДО Ден Хааг Верман Хенк 22 (4)
Хелмонд Спорт Карс Мартейн 20 (2)
Камбюр Milan Smit 18 (5)
Гронинген Постема Романо 17 (4)
Виллем II Хилтерман Йереди 16 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Камбюр Remco Balk 12
Дордрехт Цонгуй Антеф 2 8
Эйндховен Амевор Мавуна 1 9
Виллем II Бош Йессе 10
Ден Бош Зелалем Гедион 1 8
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Гронинген - Рода от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 мая 2024, осталось 16 минут.



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    • Прогнозы 110
    Гронинген 68.2% (75)
    X 27.3% (30)
    Рода 4.5% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Гронинген
    Ничья
    Рода
    3.95
    4.24
    5.10
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Гронинген - Рода

    Исход игры
    Гронинген
    68.2% (75)
    Ничья
    27.3% (30)
    Рода
    4.5% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.93% (55)
    Меньше
    49.07% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    72.22% (78)
    Нет
    27.78% (30)
    Популярный счёт
    2:1 Гронинген
    37.3% (41)
    1:1 Ничья
    20.9% (23)
    1:0 Гронинген
    19.1% (21)
    2:0 Гронинген
    6.4% (7)
    2:2 Ничья
    4.5% (5)
    1:2 Рода
    4.5% (5)
    3:1 Гронинген
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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