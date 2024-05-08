Тур: 38. Стадион: Евроборг.
История личных встреч
Гронинген
Рода
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
23 матча
39.1%
26.1%
34.8%
9 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
26.1%
34.8%
39.1%
6 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
30.4%
39.1%
30.5%
7 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
1.64
1.25
Среднее время на гол
55
72
Всего голов
24
13
Голов в среднем за матч
2
1.18
Среднее время на гол
45
76
Всего голов
42
28
Голов в среднем за матч
1.83
1.22
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
49
73
Бомбардиры внутри турнира
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Постема Романо
|17 (1)
|0.46
|Thom van Bergen
|8
|0.22
|Luciano Valente
|7
|0.19
|Хове Йохан
|5
|0.14
|Дуарте Ларос
|5
|0.14
|Jorg Schreuders
|5
|0.14
|Ван Вен Кевин
|5
|0.14
|Пеерсман Марвин
|3
|0.08
|Балкер Радинио
|3
|0.08
|Ренте Марко
|2
|0.05
|Rui Mendes
|2
|0.05
|Бакуна Леандро
|1
|0.03
|Дубвик Исак
|1
|0.03
|Paulos Abraham
|1
|0.03
|Ван Гелдерен Лиам
|1
|0.03
|Kristian Lien
|1
|0.03
|Суслов Томаш
|1
|0.03
|Ирандуст Далехо
|0
|0
|Юрьюс Хидде
|0
|0
|Tika de Jonge
|0
|0
|Эмеран Ноа
|0
|0
|Wouter Prins
|0
|0
Рода
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Walid Ould Chikh
|13 (2)
|0.35
|Цаунер Энрике Пенья
|11
|0.3
|Сейк Вацлав
|8
|0.22
|Ван дер Хейде Арьен
|7
|0.19
|Данеелс Леннерд
|7
|0.19
|Шмид Максимилиан
|6
|0.16
|Sami Ouaissa
|4
|0.11
|Мюллер Джоуи
|4
|0.11
|Saydou Bangura
|2
|0.05
|Рейт Бойд
|1
|0.03
|Конголо Родни
|1
|0.03
|Бейлевелд Тён
|1
|0.03
|Гючлю Метахан
|1
|0.03
|Спиерингс Уэсли
|1
|0.03
|Дидден Матисс
|1
|0.03
|Brian Koglin
|1
|0.03
|Букер Кун
|0
|0
|Lucas Beerten
|0
|0
Карточки
Гронинген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ренте Марко
|6
|1
|Пеерсман Марвин
|4
|0
|Дубвик Исак
|4
|0
|Luciano Valente
|4
|0
|Бакуна Леандро
|3
|0
|Ван Вен Кевин
|3
|0
|Балкер Радинио
|3
|0
|Постема Романо
|3
|0
|Thom van Bergen
|3
|0
|Wouter Prins
|3
|0
|Юрьюс Хидде
|1
|1
|Пелюпесси Йоей
|2
|0
|Хове Йохан
|2
|0
|Jorg Schreuders
|2
|0
|Дуарте Ларос
|1
|0
|Ван Гелдерен Лиам
|1
|0
|Rui Mendes
|1
|0
|Dick Lukkien
|1
|0
Рода
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дидден Матисс
|9
|0
|Цаунер Энрике Пенья
|6
|1
|Рейт Бойд
|6
|0
|Sami Ouaissa
|3
|1
|Дзепар Орхан
|4
|0
|Walid Ould Chikh
|4
|0
|Brian Koglin
|3
|0
|Спиерингс Уэсли
|3
|0
|Рёзелер Нильс
|2
|0
|Ван дер Хейде Арьен
|2
|0
|Сейк Вацлав
|2
|0
|Lucas Beerten
|2
|0
|Красники Лаурит
|2
|0
|Воссебелт Ник
|1
|0
|Букер Кун
|1
|0
|Данеелс Леннерд
|1
|0
|Бейлевелд Тён
|1
|0
|Гючлю Метахан
|1
|0
|Раатси Кэлвин
|1
|0
|Saydou Bangura
|1
|0
|Sam Krawczyk
|1
|0
Результаты матчей
Гронинген
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
44% (8)
6% (1)
Рода
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
5% (1)
47% (9)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
5% (1)
37% (7)
58% (11)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
3
8
Гронинген
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)
Рода
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
7
3
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
28
42
Гронинген
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (12)
38% (14)
30% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
43% (16)
27% (10)
Рода
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
16% (6)
43% (16)
41% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
43% (16)
35% (13)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
9
8
Волевые победы
15
7
Упущенные победы
31
50
Голы по времени матча
Забито
37
28
19 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
24 Не забивали 24
5
14%
7
25%
1-15
8
22%
5
18%
16-30
6
16%
4
14%
31-45
4
11%
4
14%
46-60
9
24%
4
14%
61-75
5
14%
4
14%
76-90
Пропущено
13
18
7 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
3
23%
7
39%
1-15
2
15%
4
22%
16-30
2
15%
2
11%
31-45
2
15%
1
6%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
3
23%
2
11%
76-90
Забито
32
42
12 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 15
21 Не забивали 21
2
6%
5
12%
1-15
6
19%
5
12%
16-30
4
13%
8
19%
31-45
1
3%
4
10%
46-60
13
41%
6
14%
61-75
6
19%
14
33%
76-90
Пропущено
17
13
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 11
5
29%
29%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
12%
3
23%
31-45
5
29%
29%
1
8%
46-60
1
6%
3
23%
61-75
4
24%
3
23%
76-90
Забито
69
70
31 В 1-м тайме 34
38 Во 2-м тайме 36
18 Забивали первыми 22
8 Не забивали 8
7
10%
12
17%
1-15
14
20%
10
14%
16-30
10
14%
12
17%
31-45
5
7%
8
11%
46-60
22
32%
10
14%
61-75
11
16%
18
26%
76-90
Пропущено
30
31
14 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 12
15 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 24
8
27%
9
29%
29%
1-15
2
7%
5
16%
16-30
4
13%
5
16%
31-45
7
23%
2
6%
46-60
2
7%
5
16%
61-75
7
23%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Гронинген
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Телстар - Гронинген 1:1 Виллем II - Гронинген 1:1 Гронинген - Камбюр 3:0 ВВВ-Венло - Гронинген 0:1
Гронинген - НАК Бреда 1:1 Эммен - Гронинген 0:3 АДО Ден Хааг - Гронинген 0:2 Хераклес - Гронинген 4:1 Гронинген - Де Графсхап 4:2 ПСВ-2 - Гронинген 2:3 Гронинген - Маастрихт 3:0 Ден Бош - Гронинген 1:4 Фейеноорд - Гронинген 2:1 Гронинген - Хелмонд Спорт 0:0 Эйндховен - Гронинген 0:3 Гронинген - Осс 3:0 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:0 Дордрехт - Гронинген 1:0 Гронинген - Йонг АЗ Алкмаар 4:1 Аякс-2 - Гронинген 0:1
Рода
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Рода - Камбюр 2:0 Аякс-2 - Рода 1:1 Рода - Де Графсхап 1:1 Осс - Рода 1:4
Рода - ВВВ-Венло 2:1 ПСВ-2 - Рода 2:3 Рода - НАК Бреда 3:1 Маастрихт - Рода 0:3 Рода - АДО Ден Хааг 2:2 Телстар - Рода 1:1 Виллем II - Рода 2:3 Рода - Эммен 3:2 Рода - Дордрехт 4:1 Йонг АЗ Алкмаар - Рода 1:0 Рода - Утрехт-2 0:0 Рода - Эйндховен 3:0 Ден Бош - Рода 0:0 Хелмонд Спорт - Рода 3:3 Эммен - Рода 0:1 Рода - ПСВ-2 2:1
Результаты матчей
Гронинген
Рода
Точный счет
0:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
4:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
4
4 раза 22%
3
3 раза 17%
1
1 раз 6%
2
6 раз 32%
3
5 раз 26%
0
3 раза 16%
4
3 раза 16%
1
2 раза 11%
Точный счет
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
5 раз 28%
0:0
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 37%
2
4 раза 21%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
3
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
0:0
4 раза 11%
3:0
3 раза 8%
0:3
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 16%
0:0
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
4:1
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
2
9 раз 24%
0
8 раз 22%
1
8 раз 22%
3
6 раз 16%
4
5 раз 14%
5
1 раз 3%
3
11 раз 30%
0
8 раз 22%
1
8 раз 22%
2
6 раз 16%
4
4 раза 11%
Тоталы голов в матче
Гронинген
Рода
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
163
126
145
711
811
414
316
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
135
910
711
514
711
217
117
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
298
Больше Меньше
298
2116
2116
1225
1522
631
433
136
- — Выход в Эредивизие
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Эредивизие
|АДО Ден Хааг
|Верман Хенк
|22 (4)
|Хелмонд Спорт
|Карс Мартейн
|20 (2)
|Камбюр
|Milan Smit
|18 (5)
|Гронинген
|Постема Романо
|17 (4)
|Виллем II
|Хилтерман Йереди
|16 (7)
|Камбюр
|Remco Balk
|12
|Дордрехт
|Цонгуй Антеф
|2 8
|Эйндховен
|Амевор Мавуна
|1 9
|Виллем II
|Бош Йессе
|10
|Ден Бош
|Зелалем Гедион
|1 8
Прогнозы на матч Гронинген - Рода
Исход игры
Гронинген
64.8% (35)
Ничья
29.6% (16)
Рода
5.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
48.08% (25)
Меньше
51.92% (27)
Обе команды забьют
Да
67.31% (35)
Нет
32.69% (17)
Популярный счёт
2:1 Гронинген
25.9% (14)
1:0 Гронинген
20.4% (11)
1:1 Ничья
18.5% (10)
2:2 Ничья
7.4% (4)
2:0 Гронинген
7.4% (4)
1:2 Рода
5.6% (3)
3:1 Гронинген
3.7% (2)
0:0 Ничья
3.7% (2)
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