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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 33. Стадион: .
Хольштайн Киль
1:0
Второй тайм: 50'
Фортуна
0'
1:0
2' Гол
Пихлер Бенедикт
42' Желтая карточка
Зандер Филипп

Ход матча

2'
Пихлер Бенедикт
(Роте Том)
1:0
8'
 
Нимиц Йона
Клаус Феликс
42'
Зандер Филипп
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 8
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
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1
Вайнер
Тимон
5
Юханссон
Карл
II
4
Эррас
Патрик
6
Marko
Ivezic
23
Розенбоом
Лассе
16
Зандер
Филипп
10
Холтби
Льюис
18
Роте
Том
11
Бернхардссон
Александер
9
Пихлер
Бенедикт
13
Матино
Сюто
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
15
Обердорф
Тим
30
Де
Вейс
Йорди
19
Ийоха
Эммануэль
11
Клаус
Феликс
4
Танака
Ао
6
Энгельхардт
Янник
23
Аппелькамп
Синта
7
Цолис
Христос
9
Вермейж
Винсент
Хольштайн Киль
3-4-3
Фортуна
4-5-1

История личных встреч

Хольштайн Киль
Фортуна

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

История матчей

Б2
0:1
Б2
3:0
Б2
1:2
Б2
1:0
Б2
2:2
Б2
0:2
Б2
2:1
Б2
1:1
Б2
2:2

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.2

Среднее время на гол

60
75

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1.25

Среднее время на гол

75
72

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.33
1.22

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

67
73

Бомбардиры внутри турнира

Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скрибски Стивен 10 (3) 0.3
Пихлер Бенедикт 8 0.24
Беккер Тимо 7 (1) 0.21
Матино Сюто 5 (1) 0.15
Арп Янн-Фите 5 0.15
Холтби Льюис 4 0.12
Порат Финн 4 0.12
Бернхардссон Александер 4 0.12
Роте Том 3 0.09
Зандер Филипп 3 0.09
Nicolai Remberg 2 0.06
Стернер Йонас 2 0.06
Шульц Марвин 1 0.03
Меес Джошуа 1 0.03
Фридьонссон Хольмберт 1 0.03
Эррас Патрик 1 0.03
Marko Ivezic 1 0.03
Niklas Niehoff 1 0.03
Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цолис Христос 18 (4) 0.55
Вермейж Винсент 12 (1) 0.36
Танака Ао 7 0.21
Клаус Феликс 6 0.18
Йоханнессон Исак-Бергманн 4 0.12
Аппелькамп Синта 3 0.09
Энгельхардт Янник 3 0.09
Нимиц Йона 3 0.09
Де Вейс Йорди 2 0.06
Мустафа Сулиман 2 0.06
Циммерман Маттиас 1 0.03
Ястржембски Деннис 1 0.03
Ийоха Эммануэль 1 0.03
Сиберт Джамиль 1 0.03
Гинчек Даниэль 1 0.03
Хоффманн Андре 1 0.03
Учино Такаси 1 0.03
Николя Гавори 0 0
Зоботка Марсель 0 0
Дафернер Кристоф 0 0
Обердорф Тим 0 0

Карточки

Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холтби Льюис 8 1
Зандер Филипп 8 0
Роте Том 8 0
Порат Финн 6 0
Шульц Марвин 4 1
Nicolai Remberg 4 0
Юханссон Карл II 2 1
Матино Сюто 3 0
Беккер Тимо 3 0
Marko Ivezic 3 0
Скрибски Стивен 2 0
Эррас Патрик 2 0
Меес Джошуа 2 0
Симакала Ба-Муака 2 0
Арп Янн-Фите 2 0
Пихлер Бенедикт 2 0
Бернхардссон Александер 2 0
Colin Kleine-Bekel 2 0
Фридьонссон Хольмберт 1 0
Marcel Rapp 1 0
Коменда Марко 1 0
Вайнер Тимон 1 0
Стернер Йонас 1 0
Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энгельхардт Янник 8 0
Клаус Феликс 5 0
Де Вейс Йорди 5 0
Цолис Христос 5 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 5 0
Сиберт Джамиль 5 0
Вермейж Винсент 4 0
Ийоха Эммануэль 4 0
Циммерман Маттиас 2 1
Учино Такаси 3 0
Николя Гавори 3 0
Зоботка Марсель 2 0
Ястржембски Деннис 2 0
Танака Ао 2 0
Кастенмайер Флориан 2 0
Нимиц Йона 2 0
Куарши Джошуа 2 0
Daniel Thioune 1 0
Гинчек Даниэль 1 0
Хоффманн Андре 1 0
Обердорф Тим 1 0
Мустафа Сулиман 1 0

Результаты матчей

Хольштайн Киль
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
6% (1)
38% (6)
Фортуна
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

10
10
Хольштайн Киль
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)
Фортуна
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
13% (2)
25% (4)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

10
2

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

28
26
Хольштайн Киль
39.3%
60.7%
11 побед 17 поражений
Первый тайм
25% (8)
38% (12)
38% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
13% (4)
50% (16)
Фортуна
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
44% (14)
25% (8)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
22% (7)
41% (13)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

11
7

Волевые победы

13
13

Упущенные победы

38
36

Голы по времени матча

Забито

32
39
14 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 8
17 Не забивали 19
3
9%
6
15%
1-15
5
16%
2
5%
16-30
6
19%
8
21%
31-45
9
28%
7
18%
46-60
4
13%
8
21%
61-75
5
16%
8
21%
76-90

Пропущено

25
18
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
4
16%
0
0%
1-15
2
8%
4
22%
16-30
5
20%
5
28%
31-45
2
8%
4
22%
46-60
5
20%
2
11%
61-75
7
28%
3
17%
76-90

Забито

30
29
14 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 9
16 Не забивали 17
1
3%
3
10%
1-15
7
23%
6
21%
16-30
6
20%
4
14%
31-45
8
27%
8
28%
46-60
2
7%
5
17%
61-75
6
20%
3
10%
76-90

Пропущено

12
19
6 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
2
17%
4
21%
1-15
2
17%
5
26%
16-30
2
17%
2
11%
31-45
2
17%
5
26%
46-60
2
17%
2
11%
61-75
2
17%
1
5%
76-90

Забито

62
68
28 В 1-м тайме 29
34 Во 2-м тайме 39
20 Забивали первыми 17
1 Не забивали 4
4
6%
9
13%
1-15
12
19%
8
12%
16-30
12
19%
12
18%
31-45
17
27%
15
22%
46-60
6
10%
13
19%
61-75
11
18%
11
16%
76-90

Пропущено

37
37
17 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 22
6
16%
4
11%
1-15
4
11%
9
24%
16-30
7
19%
7
19%
31-45
4
11%
9
24%
46-60
7
19%
4
11%
61-75
9
24%
4
11%
76-90

Результаты последних матчей

Хольштайн Киль
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Веен Висбаден - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 1:3 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Оснабрюк 4:0
Нюрнберг - Хольштайн Киль 0:4 Хольштайн Киль - Ганза 2:0 Эльвeрсберг - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Карлсруэ 1:0 Герта - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Падерборн - Хольштайн Киль 0:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 1:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0 Фортуна - Хольштайн Киль 0:1
Фортуна
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Фортуна - Нюрнберг 3:1 Шальке 04 - Фортуна 1:1 Фортуна - Гройтер Фюрт 1:0 Веен Висбаден - Фортуна 0:2
Фортуна - Айнтрахт Бр 2:0 Байер Л - Фортуна 4:0 Кайзерслаутерн - Фортуна 1:3 Фортуна - Алмере Сити 0:2 Оснабрюк - Фортуна 0:4 Фортуна - Гамбург 2:0 Ганновер 96 - Фортуна 2:2 Фортуна - Ганза 2:0 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Фортуна - Эльвeрсберг 1:1 Падерборн - Фортуна 4:3 Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Герта - Фортуна 2:2 Арминия - Фортуна 2:2 Дордрехт - Фортуна 2:6

Результаты матчей

Хольштайн Киль
Фортуна

Точный счет

2:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
1
8 раз 50%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
0:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:2
3 раза 19%
0:5
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
1
1 раз 6%

Точный счет

0:1
4 раза 13%
0:2
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:3
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:5
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 41%
2
9 раз 28%
3
5 раз 16%
4
4 раза 13%
0
1 раз 3%
1
9 раз 28%
2
7 раз 22%
3
6 раз 19%
0
4 раза 13%
4
3 раза 9%
5
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Хольштайн Киль
Фортуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
15
1
10
6
1.5
7
9
5
11
2.5
4
12
2
14
3.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
1.5
Больше Меньше
12
4
4
12
2.5
8
8
2
14
3.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
31
1
0.5
Больше Меньше
28
4
18
14
1.5
19
13
9
23
2.5
12
20
4
28
3.5
6
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 1:0 33 21 4 8 63 - 37 67
2.
Санкт-Паули
 32 18 9 5 57 - 34 63
3.
Фортуна
 0:1 33 17 8 8 68 - 38 59
4.
Гамбург
 33 16 7 10 60 - 43 55
5.
Карлсруэ
 32 14 10 8 64 - 46 52
6.
Ганновер 96
 32 12 13 7 56 - 41 49
7.
Падерборн
 33 14 7 12 52 - 53 49
8.
Герта
 33 13 9 11 68 - 57 48
9.
Гройтер Фюрт
 33 13 8 12 48 - 49 47
10.
Шальке 04
 33 12 7 14 53 - 58 43
11.
Эльвeрсберг
 33 12 7 14 49 - 60 43
12.
Нюрнберг
 33 11 7 15 42 - 60 40
13.
Магдебург
 33 9 11 13 44 - 51 38
14.
Кайзерслаутерн
 33 10 6 17 54 - 64 36
15.
Айнтрахт Бр
 32 10 5 17 36 - 48 35
16.
Веен Висбаден
 32 8 8 16 35 - 47 32
17.
Ганза
 33 9 4 20 29 - 55 31
18.
Оснабрюк
 32 5 10 17 28 - 65 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 16 10 5 1 32 - 14 35
2.
Гамбург
 16 11 0 5 32 - 18 33
3.
Карлсруэ
 16 9 5 2 39 - 21 32
4.
Гройтер Фюрт
 16 9 4 3 31 - 20 31
5.
Хольштайн Киль
 1:0 17 10 1 6 33 - 25 31
6.
Шальке 04
 17 9 4 4 31 - 21 31
7.
Фортуна
 0:1 16 9 3 4 29 - 19 30
8.
Ганновер 96
 16 8 6 2 34 - 18 30
9.
Герта
 17 8 6 3 43 - 22 30
10.
Падерборн
 17 7 4 6 26 - 25 25
11.
Магдебург
 17 6 6 5 27 - 23 24
12.
Кайзерслаутерн
 16 7 2 7 31 - 31 23
13.
Айнтрахт Бр
 16 6 4 6 20 - 21 22
14.
Эльвeрсберг
 16 6 4 6 23 - 25 22
15.
Нюрнберг
 17 6 4 7 21 - 27 22
16.
Ганза
 16 6 2 8 19 - 25 20
17.
Веен Висбаден
 16 4 5 7 17 - 23 17
18.
Оснабрюк
 16 3 5 8 13 - 27 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 1:0 16 11 3 2 30 - 12 36
2.
Фортуна
 0:1 17 8 5 4 39 - 19 29
3.
Санкт-Паули
 16 8 4 4 25 - 20 28
4.
Падерборн
 16 7 3 6 26 - 28 24
5.
Гамбург
 17 5 7 5 28 - 25 22
6.
Эльвeрсберг
 17 6 3 8 26 - 35 21
7.
Карлсруэ
 16 5 5 6 25 - 25 20
8.
Ганновер 96
 16 4 7 5 22 - 23 19
9.
Герта
 16 5 3 8 25 - 35 18
10.
Нюрнберг
 16 5 3 8 21 - 33 18
11.
Гройтер Фюрт
 17 4 4 9 17 - 29 16
12.
Веен Висбаден
 16 4 3 9 18 - 24 15
13.
Магдебург
 16 3 5 8 17 - 28 14
14.
Айнтрахт Бр
 16 4 1 11 16 - 27 13
15.
Кайзерслаутерн
 17 3 4 10 23 - 33 13
16.
Шальке 04
 16 3 3 10 22 - 37 12
17.
Оснабрюк
 16 2 5 9 15 - 38 11
18.
Ганза
 17 3 2 12 10 - 30 11
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 22 (4)
Гамбург Глацель Роберт 19 (5)
Фортуна Цолис Христос 18 (6)
Санкт-Паули Хартель Марсель 16 (12)
Нюрнберг Узун Кан 16 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 11
Оснабрюк Dave Gnaase 14
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 10
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 8
Ганза Россбах Дамиан 11
Весь список
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Хольштайн Киль
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