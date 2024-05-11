Тур: 33. Стадион: Holstein Stadion.
1:0
Второй тайм: 50'
Ход матча
2'
1:0
42'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 8
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 7
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
-
7.70 Точный счёт – 1:1
-
-
-
-
10
Холтби
Льюис
18
Роте
Том
13
Матино
Сюто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
-
18 Роте ТомПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Матино СютоНападающий
- Запасные игроки
-
21 Дене ТомасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
-
27 Меес ДжошуаНападающий
-
20 Арп Янн-ФитеНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Рапп Марсель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Нимиц ЙонаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тьоне Даниэль
История личных встреч
Хольштайн Киль
Фортуна
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.5
1.2
Среднее время на гол
60
75
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.2
1.25
Среднее время на гол
75
72
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
1.33
1.22
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
67
73
Бомбардиры внутри турнира
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скрибски Стивен
|10 (3)
|0.3
|Пихлер Бенедикт
|8
|0.24
|Беккер Тимо
|7 (1)
|0.21
|Матино Сюто
|5 (1)
|0.15
|Арп Янн-Фите
|5
|0.15
|Холтби Льюис
|4
|0.12
|Порат Финн
|4
|0.12
|Бернхардссон Александер
|4
|0.12
|Роте Том
|3
|0.09
|Зандер Филипп
|3
|0.09
|Nicolai Remberg
|2
|0.06
|Стернер Йонас
|2
|0.06
|Шульц Марвин
|1
|0.03
|Меес Джошуа
|1
|0.03
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0.03
|Эррас Патрик
|1
|0.03
|Marko Ivezic
|1
|0.03
|Niklas Niehoff
|1
|0.03
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цолис Христос
|18 (4)
|0.55
|Вермейж Винсент
|12 (1)
|0.36
|Танака Ао
|7
|0.21
|Клаус Феликс
|6
|0.18
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|4
|0.12
|Аппелькамп Синта
|3
|0.09
|Энгельхардт Янник
|3
|0.09
|Нимиц Йона
|3
|0.09
|Де Вейс Йорди
|2
|0.06
|Мустафа Сулиман
|2
|0.06
|Циммерман Маттиас
|1
|0.03
|Ястржембски Деннис
|1
|0.03
|Ийоха Эммануэль
|1
|0.03
|Сиберт Джамиль
|1
|0.03
|Гинчек Даниэль
|1
|0.03
|Хоффманн Андре
|1
|0.03
|Учино Такаси
|1
|0.03
|Николя Гавори
|0
|0
|Зоботка Марсель
|0
|0
|Дафернер Кристоф
|0
|0
|Обердорф Тим
|0
|0
Карточки
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холтби Льюис
|8
|1
|Зандер Филипп
|8
|0
|Роте Том
|8
|0
|Порат Финн
|6
|0
|Шульц Марвин
|4
|1
|Nicolai Remberg
|4
|0
|Юханссон Карл II
|2
|1
|Матино Сюто
|3
|0
|Беккер Тимо
|3
|0
|Marko Ivezic
|3
|0
|Скрибски Стивен
|2
|0
|Эррас Патрик
|2
|0
|Меес Джошуа
|2
|0
|Симакала Ба-Муака
|2
|0
|Арп Янн-Фите
|2
|0
|Пихлер Бенедикт
|2
|0
|Бернхардссон Александер
|2
|0
|Colin Kleine-Bekel
|2
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|Marcel Rapp
|1
|0
|Коменда Марко
|1
|0
|Вайнер Тимон
|1
|0
|Стернер Йонас
|1
|0
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энгельхардт Янник
|8
|0
|Клаус Феликс
|5
|0
|Де Вейс Йорди
|5
|0
|Цолис Христос
|5
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|5
|0
|Сиберт Джамиль
|5
|0
|Вермейж Винсент
|4
|0
|Ийоха Эммануэль
|4
|0
|Циммерман Маттиас
|2
|1
|Учино Такаси
|3
|0
|Николя Гавори
|3
|0
|Зоботка Марсель
|2
|0
|Ястржембски Деннис
|2
|0
|Танака Ао
|2
|0
|Кастенмайер Флориан
|2
|0
|Нимиц Йона
|2
|0
|Куарши Джошуа
|2
|0
|Daniel Thioune
|1
|0
|Гинчек Даниэль
|1
|0
|Хоффманн Андре
|1
|0
|Обердорф Тим
|1
|0
|Мустафа Сулиман
|1
|0
Результаты матчей
Хольштайн Киль
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
6% (1)
38% (6)
Фортуна
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
10
10
Хольштайн Киль
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)
Фортуна
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
13% (2)
25% (4)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
10
2
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
28
26
Хольштайн Киль
39.3%
60.7%
11 побед 17 поражений
Первый тайм
25% (8)
38% (12)
38% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
13% (4)
50% (16)
Фортуна
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
44% (14)
25% (8)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
22% (7)
41% (13)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
11
7
Волевые победы
13
13
Упущенные победы
38
36
Голы по времени матча
Забито
32
39
14 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 8
17 Не забивали 19
3
9%
6
15%
1-15
5
16%
2
5%
16-30
6
19%
8
21%
31-45
9
28%
7
18%
46-60
4
13%
8
21%
61-75
5
16%
8
21%
76-90
Пропущено
25
18
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
4
16%
0
0%
1-15
2
8%
4
22%
16-30
5
20%
5
28%
31-45
2
8%
4
22%
46-60
5
20%
2
11%
61-75
7
28%
3
17%
76-90
Забито
30
29
14 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 9
16 Не забивали 17
1
3%
3
10%
1-15
7
23%
6
21%
16-30
6
20%
4
14%
31-45
8
27%
8
28%
46-60
2
7%
5
17%
61-75
6
20%
3
10%
76-90
Пропущено
12
19
6 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
2
17%
4
21%
1-15
2
17%
5
26%
16-30
2
17%
2
11%
31-45
2
17%
5
26%
46-60
2
17%
2
11%
61-75
2
17%
1
5%
76-90
Забито
62
68
28 В 1-м тайме 29
34 Во 2-м тайме 39
20 Забивали первыми 17
1 Не забивали 4
4
6%
9
13%
1-15
12
19%
8
12%
16-30
12
19%
12
18%
31-45
17
27%
15
22%
46-60
6
10%
13
19%
61-75
11
18%
11
16%
76-90
Пропущено
37
37
17 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 22
6
16%
4
11%
1-15
4
11%
9
24%
16-30
7
19%
7
19%
31-45
4
11%
9
24%
46-60
7
19%
4
11%
61-75
9
24%
4
11%
76-90
Результаты последних матчей
Хольштайн Киль
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Веен Висбаден - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 1:3 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Оснабрюк 4:0
Нюрнберг - Хольштайн Киль 0:4 Хольштайн Киль - Ганза 2:0 Эльвeрсберг - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Карлсруэ 1:0 Герта - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Падерборн - Хольштайн Киль 0:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 1:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0 Фортуна - Хольштайн Киль 0:1
Фортуна
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Фортуна - Нюрнберг 3:1 Шальке 04 - Фортуна 1:1 Фортуна - Гройтер Фюрт 1:0 Веен Висбаден - Фортуна 0:2
Фортуна - Айнтрахт Бр 2:0 Байер Л - Фортуна 4:0 Кайзерслаутерн - Фортуна 1:3 Фортуна - Алмере Сити 0:2 Оснабрюк - Фортуна 0:4 Фортуна - Гамбург 2:0 Ганновер 96 - Фортуна 2:2 Фортуна - Ганза 2:0 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Фортуна - Эльвeрсберг 1:1 Падерборн - Фортуна 4:3 Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Герта - Фортуна 2:2 Арминия - Фортуна 2:2 Дордрехт - Фортуна 2:6
Результаты матчей
Хольштайн Киль
Фортуна
Точный счет
2:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
1
8 раз 50%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
0:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:2
3 раза 19%
0:5
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
1
1 раз 6%
Точный счет
0:1
4 раза 13%
0:2
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:3
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:5
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 41%
2
9 раз 28%
3
5 раз 16%
4
4 раза 13%
0
1 раз 3%
1
9 раз 28%
2
7 раз 22%
3
6 раз 19%
0
4 раза 13%
4
3 раза 9%
5
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Хольштайн Киль
Фортуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
151
106
79
511
412
214
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
124
412
88
214
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
311
Больше Меньше
284
1814
1913
923
1220
428
626
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|33
|21
|4
|8
|63 - 37
|67
|2.
|32
|18
|9
|5
|57 - 34
|63
|3.
|0:1
|33
|17
|8
|8
|68 - 38
|59
|4.
|33
|16
|7
|10
|60 - 43
|55
|5.
|32
|14
|10
|8
|64 - 46
|52
|6.
|32
|12
|13
|7
|56 - 41
|49
|7.
|33
|14
|7
|12
|52 - 53
|49
|8.
|33
|13
|9
|11
|68 - 57
|48
|9.
|33
|13
|8
|12
|48 - 49
|47
|10.
|33
|12
|7
|14
|53 - 58
|43
|11.
|33
|12
|7
|14
|49 - 60
|43
|12.
|33
|11
|7
|15
|42 - 60
|40
|13.
|33
|9
|11
|13
|44 - 51
|38
|14.
|33
|10
|6
|17
|54 - 64
|36
|15.
|32
|10
|5
|17
|36 - 48
|35
|16.
|32
|8
|8
|16
|35 - 47
|32
|17.
|33
|9
|4
|20
|29 - 55
|31
|18.
|32
|5
|10
|17
|28 - 65
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|5
|1
|32 - 14
|35
|2.
|16
|11
|0
|5
|32 - 18
|33
|3.
|16
|9
|5
|2
|39 - 21
|32
|4.
|16
|9
|4
|3
|31 - 20
|31
|5.
|1:0
|17
|10
|1
|6
|33 - 25
|31
|6.
|17
|9
|4
|4
|31 - 21
|31
|7.
|0:1
|16
|9
|3
|4
|29 - 19
|30
|8.
|16
|8
|6
|2
|34 - 18
|30
|9.
|17
|8
|6
|3
|43 - 22
|30
|10.
|17
|7
|4
|6
|26 - 25
|25
|11.
|17
|6
|6
|5
|27 - 23
|24
|12.
|16
|7
|2
|7
|31 - 31
|23
|13.
|16
|6
|4
|6
|20 - 21
|22
|14.
|16
|6
|4
|6
|23 - 25
|22
|15.
|17
|6
|4
|7
|21 - 27
|22
|16.
|16
|6
|2
|8
|19 - 25
|20
|17.
|16
|4
|5
|7
|17 - 23
|17
|18.
|16
|3
|5
|8
|13 - 27
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|16
|11
|3
|2
|30 - 12
|36
|2.
|0:1
|17
|8
|5
|4
|39 - 19
|29
|3.
|16
|8
|4
|4
|25 - 20
|28
|4.
|16
|7
|3
|6
|26 - 28
|24
|5.
|17
|5
|7
|5
|28 - 25
|22
|6.
|17
|6
|3
|8
|26 - 35
|21
|7.
|16
|5
|5
|6
|25 - 25
|20
|8.
|16
|4
|7
|5
|22 - 23
|19
|9.
|16
|5
|3
|8
|25 - 35
|18
|10.
|16
|5
|3
|8
|21 - 33
|18
|11.
|17
|4
|4
|9
|17 - 29
|16
|12.
|16
|4
|3
|9
|18 - 24
|15
|13.
|16
|3
|5
|8
|17 - 28
|14
|14.
|16
|4
|1
|11
|16 - 27
|13
|15.
|17
|3
|4
|10
|23 - 33
|13
|16.
|16
|3
|3
|10
|22 - 37
|12
|17.
|16
|2
|5
|9
|15 - 38
|11
|18.
|17
|3
|2
|12
|10 - 30
|11
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|22 (4)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|19 (5)
|Фортуна
|Цолис Христос
|18 (6)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|16 (12)
|Нюрнберг
|Узун Кан
|16 (2)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 11
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|14
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 10
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 8
|Ганза
|Россбах Дамиан
|11
Прогноз на матч от Liveresult
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7.70 Точный счёт – 1:1
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