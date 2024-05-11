Тур: 33. Стадион: Holstein Stadion. Зрители: 15034
1:1
Конец матча
0'
1:0
2' ГолПихлер Бенедикт
42' Желтая карточкаЗандер Филипп
1:1
70' ПенальтиЦолис Христос
73' Желтая карточкаЭнгельхардт Янник
90' Желтая карточкаИйоха Эммануэль
90' Желтая карточкаХоффманн Андре
90'+7
Ход матча
2'
1:0
42'
70'
1:1
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 13
-
2 Удары в створ 6
-
2 Угловые 13
-
0 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
339 Количество передач 517
-
39 Владение мячом, % 61
Прогноз на матч от Liveresult
-
7.70 Точный счёт – 1:1
-
-
-
-
10
Холтби
Льюис
18
Роте
Том
13
Матино
Сюто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
-
18 Роте ТомПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Матино СютоНападающий
- Запасные игроки
-
21 Дене ТомасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
-
27 Меес ДжошуаНападающий
-
20 Арп Янн-ФитеНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Рапп Марсель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Нимиц ЙонаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тьоне Даниэль
История личных встреч
Хольштайн Киль
Фортуна
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.5
1.2
Среднее время на гол
60
75
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.2
1.25
Среднее время на гол
75
72
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
1.33
1.22
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
67
73
Бомбардиры внутри турнира
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скрибски Стивен
|10 (3)
|0.3
|Пихлер Бенедикт
|8
|0.24
|Беккер Тимо
|7 (1)
|0.21
|Матино Сюто
|5 (1)
|0.15
|Арп Янн-Фите
|5
|0.15
|Холтби Льюис
|4
|0.12
|Порат Финн
|4
|0.12
|Бернхардссон Александер
|4
|0.12
|Роте Том
|3
|0.09
|Зандер Филипп
|3
|0.09
|Nicolai Remberg
|2
|0.06
|Стернер Йонас
|2
|0.06
|Шульц Марвин
|1
|0.03
|Меес Джошуа
|1
|0.03
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0.03
|Эррас Патрик
|1
|0.03
|Marko Ivezic
|1
|0.03
|Niklas Niehoff
|1
|0.03
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цолис Христос
|19 (5)
|0.58
|Вермейж Винсент
|12 (1)
|0.36
|Танака Ао
|7
|0.21
|Клаус Феликс
|6
|0.18
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|4
|0.12
|Аппелькамп Синта
|3
|0.09
|Энгельхардт Янник
|3
|0.09
|Нимиц Йона
|3
|0.09
|Де Вейс Йорди
|2
|0.06
|Мустафа Сулиман
|2
|0.06
|Циммерман Маттиас
|1
|0.03
|Ястржембски Деннис
|1
|0.03
|Ийоха Эммануэль
|1
|0.03
|Сиберт Джамиль
|1
|0.03
|Гинчек Даниэль
|1
|0.03
|Хоффманн Андре
|1
|0.03
|Учино Такаси
|1
|0.03
|Николя Гавори
|0
|0
|Зоботка Марсель
|0
|0
|Дафернер Кристоф
|0
|0
|Обердорф Тим
|0
|0
Карточки
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холтби Льюис
|8
|1
|Зандер Филипп
|8
|0
|Роте Том
|8
|0
|Порат Финн
|6
|0
|Шульц Марвин
|4
|1
|Nicolai Remberg
|4
|0
|Юханссон Карл II
|2
|1
|Матино Сюто
|3
|0
|Беккер Тимо
|3
|0
|Marko Ivezic
|3
|0
|Скрибски Стивен
|2
|0
|Эррас Патрик
|2
|0
|Меес Джошуа
|2
|0
|Симакала Ба-Муака
|2
|0
|Арп Янн-Фите
|2
|0
|Пихлер Бенедикт
|2
|0
|Бернхардссон Александер
|2
|0
|Colin Kleine-Bekel
|2
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|Marcel Rapp
|1
|0
|Коменда Марко
|1
|0
|Вайнер Тимон
|1
|0
|Стернер Йонас
|1
|0
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энгельхардт Янник
|9
|0
|Клаус Феликс
|5
|0
|Де Вейс Йорди
|5
|0
|Ийоха Эммануэль
|5
|0
|Цолис Христос
|5
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|5
|0
|Сиберт Джамиль
|5
|0
|Вермейж Винсент
|4
|0
|Циммерман Маттиас
|2
|1
|Учино Такаси
|3
|0
|Николя Гавори
|3
|0
|Хоффманн Андре
|2
|0
|Зоботка Марсель
|2
|0
|Ястржембски Деннис
|2
|0
|Танака Ао
|2
|0
|Кастенмайер Флориан
|2
|0
|Нимиц Йона
|2
|0
|Куарши Джошуа
|2
|0
|Daniel Thioune
|1
|0
|Гинчек Даниэль
|1
|0
|Обердорф Тим
|1
|0
|Мустафа Сулиман
|1
|0
Результаты матчей
Хольштайн Киль
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
6% (1)
41% (7)
Фортуна
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
11
11
Хольштайн Киль
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)
Фортуна
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
12% (2)
24% (4)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
10
2
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
28
26
Хольштайн Киль
39.3%
60.7%
11 побед 17 поражений
Первый тайм
27% (9)
36% (12)
36% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
12% (4)
52% (17)
Фортуна
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
42% (14)
24% (8)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
21% (7)
39% (13)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
11
7
Волевые победы
13
13
Упущенные победы
39
37
Голы по времени матча
Забито
33
40
15 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 8
17 Не забивали 19
4
12%
6
15%
1-15
5
15%
2
5%
16-30
6
18%
8
20%
31-45
9
27%
7
18%
46-60
4
12%
9
23%
61-75
5
15%
8
20%
76-90
Пропущено
26
19
11 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
4
15%
1
5%
1-15
2
8%
4
21%
16-30
5
19%
5
26%
31-45
2
8%
4
21%
46-60
6
23%
2
11%
61-75
7
27%
3
16%
76-90
Забито
30
29
14 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 9
17 Не забивали 18
1
3%
3
10%
1-15
7
23%
6
21%
16-30
6
20%
4
14%
31-45
8
27%
8
28%
46-60
2
7%
5
17%
61-75
6
20%
3
10%
76-90
Пропущено
12
19
6 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
2
17%
4
21%
1-15
2
17%
5
26%
16-30
2
17%
2
11%
31-45
2
17%
5
26%
46-60
2
17%
2
11%
61-75
2
17%
1
5%
76-90
Забито
63
69
29 В 1-м тайме 29
34 Во 2-м тайме 40
21 Забивали первыми 17
1 Не забивали 4
5
8%
9
13%
1-15
12
19%
8
12%
16-30
12
19%
12
17%
31-45
17
27%
15
22%
46-60
6
10%
14
20%
61-75
11
17%
11
16%
76-90
Пропущено
38
38
17 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 23
6
16%
5
13%
1-15
4
11%
9
24%
16-30
7
18%
7
18%
31-45
4
11%
9
24%
46-60
8
21%
4
11%
61-75
9
24%
4
11%
76-90
Результаты последних матчей
Хольштайн Киль
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Веен Висбаден - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 1:3 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Оснабрюк 4:0
Нюрнберг - Хольштайн Киль 0:4 Хольштайн Киль - Ганза 2:0 Эльвeрсберг - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Карлсруэ 1:0 Герта - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Падерборн - Хольштайн Киль 0:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 1:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0 Фортуна - Хольштайн Киль 0:1
Фортуна
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Фортуна - Нюрнберг 3:1 Шальке 04 - Фортуна 1:1 Фортуна - Гройтер Фюрт 1:0 Веен Висбаден - Фортуна 0:2
Фортуна - Айнтрахт Бр 2:0 Байер Л - Фортуна 4:0 Кайзерслаутерн - Фортуна 1:3 Фортуна - Алмере Сити 0:2 Оснабрюк - Фортуна 0:4 Фортуна - Гамбург 2:0 Ганновер 96 - Фортуна 2:2 Фортуна - Ганза 2:0 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Фортуна - Эльвeрсберг 1:1 Падерборн - Фортуна 4:3 Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Герта - Фортуна 2:2 Арминия - Фортуна 2:2 Дордрехт - Фортуна 2:6
Результаты матчей
Хольштайн Киль
Фортуна
Точный счет
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
1
8 раз 50%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
0:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
0:5
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
1
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
2 раза 12%
Точный счет
0:1
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
0:2
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
1:3
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:5
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 42%
2
9 раз 27%
3
5 раз 15%
4
4 раза 12%
0
1 раз 3%
1
10 раз 30%
2
7 раз 21%
3
6 раз 18%
0
4 раза 12%
4
3 раза 9%
5
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Хольштайн Киль
Фортуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
151
107
79
512
412
215
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
125
412
89
214
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
321
Больше Меньше
294
1815
1914
924
1221
429
627
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|22 (4)
|Фортуна
|Цолис Христос
|19 (6)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|19 (5)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|16 (12)
|Нюрнберг
|Узун Кан
|16 (2)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 11
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|14
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 10
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 8
|Ганза
|Россбах Дамиан
|11
Прогноз на матч от Liveresult
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7.70 Точный счёт – 1:1
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