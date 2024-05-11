Тур: 33. Стадион: Макс-Морлок-Стадион.
3:0
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаLuca Pascal Schnellbacher
40' Желтая карточкаГиамера Ян
1:0
43' ГолЛохкемпер Феликс
2:0
52' ПенальтиГиамера Ян
59' Желтая карточкаУзун Кан
3:0
64' ГолУзун Кан
78' Желтая карточкаФагир Вахид
90'+4
Ход матча
40'
43'
1:0
52'
2:0
59'
64'
3:0
78'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 1
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
521 Количество передач 455
-
54 Владение мячом, % 46
28
Гиамера
Ян
44
Ельч
Финн
38
Хорн
Яннес
17
Кастроп
Йенс
42
Узун
Кан
21
Paul
Stock
17
Ваннер
Пауль
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Гиамера ЯнЗащитник
-
44 Ельч ФиннЗащитник
-
38 Хорн ЯннесЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кастроп ЙенсПолузащитник
-
42 Узун КанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Маркес ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Филь Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Paul StockПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Ваннер ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
- Полузащитник
-
31 Якобсен ТореПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Kevin KoffiНападающий
-
29 Фагир ВахидНападающий
-
-
Главный тренер: Horst Steffen
История личных встреч
Нюрнберг
Эльвeрсберг
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
2
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Узун Кан
|16 (3)
|0.48
|Шлаймер Лукас
|4
|0.12
|Окунуки Кандзи
|3
|0.09
|Кастроп Йенс
|3
|0.09
|Гиамера Ян
|2 (1)
|0.06
|Хандверкер Тим
|2 (1)
|0.06
|Андерссон Себастьян
|2
|0.06
|Лохкемпер Феликс
|2
|0.06
|Голлер Беньямин
|2
|0.06
|Хаяси Даити
|2
|0.06
|Маркес Иван
|2
|0.06
|Флик Флориан
|1
|0.03
|Браун Натаниэль
|0
|0
|Векессер Эрик
|0
|0
|Дели Матс Мёллер
|0
|0
|Хорн Яннес
|0
|0
Эльвeрсберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luca Pascal Schnellbacher
|8
|0.24
|Paul Stock
|6
|0.18
|Ваннер Пауль
|6
|0.18
|Jannik Rochelt
|4
|0.12
|Якобсен Торе
|3 (2)
|0.09
|Maurice Neubauer
|3
|0.09
|Manuel Feil
|3
|0.09
|Фагир Вахид
|3
|0.09
|Боямба Джозеф
|3
|0.09
|Вандермерш Юго
|2
|0.06
|Сикингер Карло
|2 (1)
|0.06
|Semih Sahin
|1
|0.03
|Мартинович Доминик
|1
|0.03
|Якель Фредерик
|1
|0.03
|Коррейя Марсель
|1
|0.03
|Kevin Koffi
|1
|0.03
|Ле Жонкур Флориан
|1
|0.03
|Robin Fellhauer
|0
|0
Карточки
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастроп Йенс
|11
|2
|Хорн Яннес
|9
|0
|Маркес Иван
|7
|1
|Гиамера Ян
|7
|0
|Хунгбо Джозеф
|4
|1
|Флик Флориан
|5
|0
|Узун Кан
|5
|0
|Матения Кристиан
|3
|1
|Браун Натаниэль
|4
|0
|Окунуки Кандзи
|3
|0
|Голлер Беньямин
|3
|0
|Ельч Финн
|3
|0
|Гюрлеен Ахмет
|1
|1
|Валентини Энрико
|2
|0
|Дели Матс Мёллер
|2
|0
|Векессер Эрик
|2
|0
|Думан Тайлан
|2
|0
|Хандверкер Тим
|2
|0
|Хаяси Даити
|2
|0
|Филь Кристиан
|1
|0
|Андерссон Себастьян
|1
|0
|Гайс Йоханнес
|1
|0
|Клаус Карл
|1
|0
|Дафернер Кристоф
|1
|0
|Шлаймер Лукас
|1
|0
|Лоун Али
|1
|0
|Jannik Hofmann
|1
|0
Эльвeрсберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сикингер Карло
|10
|0
|Якобсен Торе
|6
|0
|Вандермерш Юго
|5
|0
|Maurice Neubauer
|4
|0
|Manuel Feil
|4
|0
|Jannik Rochelt
|4
|0
|Semih Sahin
|4
|0
|Robin Fellhauer
|4
|0
|Paul Stock
|4
|0
|Luca Duerholtz
|3
|0
|Фагир Вахид
|3
|0
|Lukas Pinckert
|3
|0
|Конрад Кевин
|2
|0
|Kevin Koffi
|2
|0
|Мартинович Доминик
|2
|0
|Ваннер Пауль
|2
|0
|Якель Фредерик
|0
|1
|Антонич Нико
|1
|0
|Luca Pascal Schnellbacher
|1
|0
|Боямба Джозеф
|1
|0
|Ле Жонкур Флориан
|1
|0
|Nicolas Kristof
|1
|0
Результаты матчей
Нюрнберг
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Эльвeрсберг
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
6
1
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
7
11
Нюрнберг
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Эльвeрсберг
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
24
15
Упущенные победы
16
22
Нюрнберг
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (9)
33% (11)
39% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (16)
24% (8)
27% (9)
Эльвeрсберг
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
33% (11)
30% (10)
36% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
21% (7)
39% (13)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
9
4
Волевые победы
28
21
Упущенные победы
23
33
Голы по времени матча
Забито
20
26
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
22 Не забивали 19
1
5%
3
12%
1-15
2
10%
5
19%
16-30
4
20%
3
12%
31-45
6
30%
4
15%
46-60
4
20%
5
19%
61-75
3
15%
6
23%
76-90
Пропущено
28
35
16 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 15
4
14%
3
9%
1-15
2
7%
4
11%
16-30
10
36%
6
17%
31-45
3
11%
5
14%
46-60
3
11%
11
31%
61-75
6
21%
6
17%
76-90
Забито
21
23
11 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
20 Не забивали 23
3
14%
2
9%
1-15
1
5%
4
17%
16-30
7
33%
5
22%
31-45
2
10%
9
39%
46-60
4
19%
1
4%
61-75
4
19%
2
9%
76-90
Пропущено
33
25
14 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 14
3
9%
4
16%
1-15
5
15%
3
12%
16-30
6
18%
5
20%
31-45
6
18%
4
16%
46-60
4
12%
3
12%
61-75
9
27%
6
24%
76-90
Забито
41
49
18 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 27
12 Забивали первыми 16
9 Не забивали 9
4
10%
5
10%
1-15
3
7%
9
18%
16-30
11
27%
8
16%
31-45
8
20%
13
27%
46-60
8
20%
6
12%
61-75
7
17%
8
16%
76-90
Пропущено
61
60
30 В 1-м тайме 25
31 Во 2-м тайме 35
21 Пропускали первыми 16
27 Не пропускали 29
7
11%
7
12%
1-15
7
11%
7
12%
16-30
16
26%
11
18%
31-45
9
15%
9
15%
46-60
7
11%
14
23%
61-75
15
25%
12
20%
76-90
Результаты последних матчей
Нюрнберг
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Фортуна - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Карлсруэ 0:1 Нюрнберг - Падерборн 0:2 Шальке 04 - Нюрнберг 2:0
Нюрнберг - Хольштайн Киль 0:4 Герта - Нюрнберг 3:3 Нюрнберг - Ингольштадт 0:2 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:2 Магдебург - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:1 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 1:1 Веен Висбаден - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Оснабрюк 2:2 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Ганза 3:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1
Эльвeрсберг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Эльвeрсберг - Герта 4:2 Падерборн - Эльвeрсберг 3:1 Эльвeрсберг - Шальке 04 1:1 Санкт-Паули - Эльвeрсберг 3:4
Эльвeрсберг - Магдебург 0:0 Айнтрахт Бр - Эльвeрсберг 5:0 Эльвeрсберг - Хольштайн Киль 0:2 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 0:3 Гамбург - Эльвeрсберг 1:0 Хомбург-08 - Эльвeрсберг 0:1 Эльвeрсберг - Оснабрюк 3:1 Фортуна - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1 Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Ред Булл Зальцбург - Эльвeрсберг 2:3 Эльвeрсберг - Антекера 2:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1
Результаты матчей
Нюрнберг
Эльвeрсберг
Точный счет
0:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
6 раз 38%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
3 раза 18%
4
2 раза 12%
Точный счет
0:2
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 36%
0
9 раз 27%
2
6 раз 18%
3
6 раз 18%
0
9 раз 27%
1
9 раз 27%
2
9 раз 27%
4
4 раза 12%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Нюрнберг
Эльвeрсберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
106
710
79
314
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
143
511
89
313
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
249
Больше Меньше
249
1221
1518
627
627
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|22 (4)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|19 (5)
|Фортуна
|Цолис Христос
|18 (6)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|16 (12)
|Нюрнберг
|Узун Кан
|16 (2)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 11
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|14
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 10
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 8
|Ганза
|Россбах Дамиан
|11