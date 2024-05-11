  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 33. Стадион: .
Нюрнберг
3:0
Конец матча
Эльвeрсберг
0'
8' Желтая карточка
Luca Pascal Schnellbacher
40' Желтая карточка
Гиамера Ян
1:0
43' Гол
Лохкемпер Феликс
2:0
52' Пенальти
Гиамера Ян
59' Желтая карточка
Узун Кан
3:0
64' Гол
Узун Кан
78' Желтая карточка
Фагир Вахид
90'+4

Ход матча

8'
 
Luca Pascal Schnellbacher
40'
Гиамера Ян
 
43'
Лохкемпер Феликс
(Узун Кан)
1:0
52'
Гиамера Ян
2:0
58'
 
Мартинович Доминик
Ваннер Пауль
59'
Узун Кан
 
64'
Узун Кан
(Шлаймер Лукас)
3:0
65'
Думан Тайлан
Лохкемпер Феликс
 
66'
 
Боямба Джозеф
Paul Stock
66'
 
Фагир Вахид
Luca Pascal Schnellbacher
66'
 
Якобсен Торе
Jannik Rochelt
69'
 
Luca Duerholtz
Semih Sahin
78'
 
Фагир Вахид
79'
Jannik Hofmann
Кастроп Йенс
 
79'
Андерссон Себастьян
Узун Кан
 
86'
Гайс Йоханнес
Флик Флориан
 
86'
Валентини Энрико
Браун Натаниэль
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 521 Количество передач 455
  • 54 Владение мячом, % 46
1
Клаус
Карл
28
Гиамера
Ян
44
Ельч
Финн
38
Хорн
Яннес
27
Браун
Натаниэль
6
Флик
Флориан
14
Голлер
Беньямин
17
Кастроп
Йенс
42
Узун
Кан
36
Шлаймер
Лукас
7
Лохкемпер
Феликс
20
Nicolas
Kristof
14
Robin
Fellhauer
23
Сикингер
Карло
3
Ле
Жонкур
Флориан
33
Maurice
Neubauer
8
Semih
Sahin
21
Paul
Stock
7
Manuel
Feil
17
Ваннер
Пауль
10
Jannik
Rochelt
24
Luca
Pascal
Schnellbacher
Нюрнберг
4-1-4-1
Эльвeрсберг
4-2-3-1

История личных встреч

Нюрнберг
Эльвeрсберг

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

Б2
0:1
К
0:3

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Узун Кан 16 (3) 0.48
Шлаймер Лукас 4 0.12
Окунуки Кандзи 3 0.09
Кастроп Йенс 3 0.09
Гиамера Ян 2 (1) 0.06
Хандверкер Тим 2 (1) 0.06
Андерссон Себастьян 2 0.06
Лохкемпер Феликс 2 0.06
Голлер Беньямин 2 0.06
Хаяси Даити 2 0.06
Маркес Иван 2 0.06
Флик Флориан 1 0.03
Браун Натаниэль 0 0
Векессер Эрик 0 0
Дели Матс Мёллер 0 0
Хорн Яннес 0 0
Эльвeрсберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luca Pascal Schnellbacher 8 0.24
Paul Stock 6 0.18
Ваннер Пауль 6 0.18
Jannik Rochelt 4 0.12
Якобсен Торе 3 (2) 0.09
Maurice Neubauer 3 0.09
Manuel Feil 3 0.09
Фагир Вахид 3 0.09
Боямба Джозеф 3 0.09
Вандермерш Юго 2 0.06
Сикингер Карло 2 (1) 0.06
Semih Sahin 1 0.03
Мартинович Доминик 1 0.03
Якель Фредерик 1 0.03
Коррейя Марсель 1 0.03
Kevin Koffi 1 0.03
Ле Жонкур Флориан 1 0.03
Robin Fellhauer 0 0

Карточки

Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастроп Йенс 11 2
Хорн Яннес 9 0
Маркес Иван 7 1
Гиамера Ян 7 0
Хунгбо Джозеф 4 1
Флик Флориан 5 0
Узун Кан 5 0
Матения Кристиан 3 1
Браун Натаниэль 4 0
Окунуки Кандзи 3 0
Голлер Беньямин 3 0
Ельч Финн 3 0
Гюрлеен Ахмет 1 1
Валентини Энрико 2 0
Дели Матс Мёллер 2 0
Векессер Эрик 2 0
Думан Тайлан 2 0
Хандверкер Тим 2 0
Хаяси Даити 2 0
Филь Кристиан 1 0
Андерссон Себастьян 1 0
Гайс Йоханнес 1 0
Клаус Карл 1 0
Дафернер Кристоф 1 0
Шлаймер Лукас 1 0
Лоун Али 1 0
Jannik Hofmann 1 0
Эльвeрсберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сикингер Карло 10 0
Якобсен Торе 6 0
Вандермерш Юго 5 0
Maurice Neubauer 4 0
Manuel Feil 4 0
Jannik Rochelt 4 0
Semih Sahin 4 0
Robin Fellhauer 4 0
Paul Stock 4 0
Luca Duerholtz 3 0
Фагир Вахид 3 0
Lukas Pinckert 3 0
Конрад Кевин 2 0
Kevin Koffi 2 0
Мартинович Доминик 2 0
Ваннер Пауль 2 0
Якель Фредерик 0 1
Антонич Нико 1 0
Luca Pascal Schnellbacher 1 0
Боямба Джозеф 1 0
Ле Жонкур Флориан 1 0
Nicolas Kristof 1 0

Результаты матчей

Нюрнберг
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Эльвeрсберг
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

6
1

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

7
11
Нюрнберг
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Эльвeрсберг
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

24
15

Упущенные победы

16
22
Нюрнберг
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (9)
33% (11)
39% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (16)
24% (8)
27% (9)
Эльвeрсберг
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
33% (11)
30% (10)
36% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
21% (7)
39% (13)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

9
4

Волевые победы

28
21

Упущенные победы

23
33

Голы по времени матча

Забито

20
26
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
22 Не забивали 19
1
5%
3
12%
1-15
2
10%
5
19%
16-30
4
20%
3
12%
31-45
6
30%
4
15%
46-60
4
20%
5
19%
61-75
3
15%
6
23%
76-90

Пропущено

28
35
16 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 15
4
14%
3
9%
1-15
2
7%
4
11%
16-30
10
36%
6
17%
31-45
3
11%
5
14%
46-60
3
11%
11
31%
61-75
6
21%
6
17%
76-90

Забито

21
23
11 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
20 Не забивали 23
3
14%
2
9%
1-15
1
5%
4
17%
16-30
7
33%
5
22%
31-45
2
10%
9
39%
46-60
4
19%
1
4%
61-75
4
19%
2
9%
76-90

Пропущено

33
25
14 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 14
3
9%
4
16%
1-15
5
15%
3
12%
16-30
6
18%
5
20%
31-45
6
18%
4
16%
46-60
4
12%
3
12%
61-75
9
27%
6
24%
76-90

Забито

41
49
18 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 27
12 Забивали первыми 16
9 Не забивали 9
4
10%
5
10%
1-15
3
7%
9
18%
16-30
11
27%
8
16%
31-45
8
20%
13
27%
46-60
8
20%
6
12%
61-75
7
17%
8
16%
76-90

Пропущено

61
60
30 В 1-м тайме 25
31 Во 2-м тайме 35
21 Пропускали первыми 16
27 Не пропускали 29
7
11%
7
12%
1-15
7
11%
7
12%
16-30
16
26%
11
18%
31-45
9
15%
9
15%
46-60
7
11%
14
23%
61-75
15
25%
12
20%
76-90

Результаты последних матчей

Нюрнберг
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Фортуна - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Карлсруэ 0:1 Нюрнберг - Падерборн 0:2 Шальке 04 - Нюрнберг 2:0
Нюрнберг - Хольштайн Киль 0:4 Герта - Нюрнберг 3:3 Нюрнберг - Ингольштадт 0:2 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:2 Магдебург - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:1 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 1:1 Веен Висбаден - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Оснабрюк 2:2 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Ганза 3:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1
Эльвeрсберг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Эльвeрсберг - Герта 4:2 Падерборн - Эльвeрсберг 3:1 Эльвeрсберг - Шальке 04 1:1 Санкт-Паули - Эльвeрсберг 3:4
Эльвeрсберг - Магдебург 0:0 Айнтрахт Бр - Эльвeрсберг 5:0 Эльвeрсберг - Хольштайн Киль 0:2 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 0:3 Гамбург - Эльвeрсберг 1:0 Хомбург-08 - Эльвeрсберг 0:1 Эльвeрсберг - Оснабрюк 3:1 Фортуна - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1 Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Ред Булл Зальцбург - Эльвeрсберг 2:3 Эльвeрсберг - Антекера 2:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1

Результаты матчей

Нюрнберг
Эльвeрсберг

Точный счет

0:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
6 раз 38%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
3 раза 18%
4
2 раза 12%

Точный счет

0:2
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 36%
0
9 раз 27%
2
6 раз 18%
3
6 раз 18%
0
9 раз 27%
1
9 раз 27%
2
9 раз 27%
4
4 раза 12%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Нюрнберг
Эльвeрсберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
10
6
7
10
1.5
7
9
3
14
2.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
14
3
5
11
1.5
8
9
3
13
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
9
0.5
Больше Меньше
24
9
12
21
1.5
15
18
6
27
2.5
6
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 32 20 4 8 62 - 37 64
2.
Санкт-Паули
 32 18 9 5 57 - 34 63
3.
Фортуна
 32 17 8 7 68 - 37 59
4.
Гамбург
 33 16 7 10 60 - 43 55
5.
Карлсруэ
 32 14 10 8 64 - 46 52
6.
Ганновер 96
 32 12 13 7 56 - 41 49
7.
Падерборн
 33 14 7 12 52 - 53 49
8.
Герта
 33 13 9 11 68 - 57 48
9.
Гройтер Фюрт
 33 13 8 12 48 - 49 47
10.
Шальке 04
 33 12 7 14 53 - 58 43
11.
Эльвeрсберг
 33 12 7 14 49 - 60 43
12.
Нюрнберг
 33 11 7 15 42 - 60 40
13.
Магдебург
 33 9 11 13 44 - 51 38
14.
Кайзерслаутерн
 33 10 6 17 54 - 64 36
15.
Айнтрахт Бр
 32 10 5 17 36 - 48 35
16.
Веен Висбаден
 32 8 8 16 35 - 47 32
17.
Ганза
 33 9 4 20 29 - 55 31
18.
Оснабрюк
 32 5 10 17 28 - 65 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 16 10 5 1 32 - 14 35
2.
Гамбург
 16 11 0 5 32 - 18 33
3.
Карлсруэ
 16 9 5 2 39 - 21 32
4.
Гройтер Фюрт
 16 9 4 3 31 - 20 31
5.
Шальке 04
 17 9 4 4 31 - 21 31
6.
Фортуна
 16 9 3 4 29 - 19 30
7.
Ганновер 96
 16 8 6 2 34 - 18 30
8.
Герта
 17 8 6 3 43 - 22 30
9.
Хольштайн Киль
 16 9 1 6 32 - 25 28
10.
Падерборн
 17 7 4 6 26 - 25 25
11.
Магдебург
 17 6 6 5 27 - 23 24
12.
Кайзерслаутерн
 16 7 2 7 31 - 31 23
13.
Айнтрахт Бр
 16 6 4 6 20 - 21 22
14.
Эльвeрсберг
 16 6 4 6 23 - 25 22
15.
Нюрнберг
 17 6 4 7 21 - 27 22
16.
Ганза
 16 6 2 8 19 - 25 20
17.
Веен Висбаден
 16 4 5 7 17 - 23 17
18.
Оснабрюк
 16 3 5 8 13 - 27 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 16 11 3 2 30 - 12 36
2.
Фортуна
 16 8 5 3 39 - 18 29
3.
Санкт-Паули
 16 8 4 4 25 - 20 28
4.
Падерборн
 16 7 3 6 26 - 28 24
5.
Гамбург
 17 5 7 5 28 - 25 22
6.
Эльвeрсберг
 17 6 3 8 26 - 35 21
7.
Карлсруэ
 16 5 5 6 25 - 25 20
8.
Ганновер 96
 16 4 7 5 22 - 23 19
9.
Герта
 16 5 3 8 25 - 35 18
10.
Нюрнберг
 16 5 3 8 21 - 33 18
11.
Гройтер Фюрт
 17 4 4 9 17 - 29 16
12.
Веен Висбаден
 16 4 3 9 18 - 24 15
13.
Магдебург
 16 3 5 8 17 - 28 14
14.
Айнтрахт Бр
 16 4 1 11 16 - 27 13
15.
Кайзерслаутерн
 17 3 4 10 23 - 33 13
16.
Шальке 04
 16 3 3 10 22 - 37 12
17.
Оснабрюк
 16 2 5 9 15 - 38 11
18.
Ганза
 17 3 2 12 10 - 30 11
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 22 (4)
Гамбург Глацель Роберт 19 (5)
Фортуна Цолис Христос 18 (6)
Санкт-Паули Хартель Марсель 16 (12)
Нюрнберг Узун Кан 16 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 11
Оснабрюк Dave Gnaase 14
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 10
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 8
Ганза Россбах Дамиан 11
Весь список
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    • 52'
      Г О О О О Л - Гиамера Ян из команды Нюрнберг забивает с точки!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Узун Кан сделал результативную передачу.
    • 43'
      Г О О О О Л - Лохкемпер Феликс бьет в цель!
    • 40'
      Гиамера Ян получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Г О О О О Л - Семих Шахин бьет в цель!
    • 8'
      Лука Шнелльбахер получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Нюрнберг 3:0 Эльвeрсберг онлайн

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