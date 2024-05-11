  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 33. Стадион: .
Шальке 04
2:1
Конец матча
Ганза
0'
1:0
22' Гол
Караман Кенан
25' Желтая карточка
Ван дер Слоот Стивен
27' Желтая карточка
Мюллер Мариус
27' Желтая карточка
Прёгер Кай
1:1
32' Гол
Сингх Сарприт
2:1
45' Гол
Зегуйн Пауль
70' Красная карточка
Сингх Сарприт
90' Желтая карточка
Штраус Джон-Патрик
90'+7

Ход матча

22'
Караман Кенан
(Оуведжан Томас)
1:0
25'
Ван дер Слоот Стивен
 
27'
Мюллер Мариус
 
27'
 
Прёгер Кай
32'
1:1
Сингх Сарприт
(Прёгер Кай)
45'
Зегуйн Пауль
2:1
46'
Матричани Хеннинг
Оуведжан Томас
 
66'
 
Штраус Джон-Патрик
Найдхарт Нико
66'
 
Переа Хуан
Прёгер Кай
66'
 
Хюсинг Оливер
Василиадис Себастиан
70'
 
Сингх Сарприт
72'
Мор Тобиас
Сиссе Ибраима
 
81'
 
Брумадо Жуниор
Бахманн Яник
81'
 
Шумахер Кевин
Давид Йонас
82'
Yusuf Kabadayi
Форсан Эудраого
 
89'
Латца Данни
Keke Topp
 
89'
Ласм Бриан
Теродде Симон
 
90'
 
Штраус Джон-Патрик

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 4
  • 7 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 431 Количество передач 250
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Мюллер
Мариус
51
Ван
дер
Слоот
Стивен
22
Сиссе
Ибраима
II
35
Каминьски
Марцин
2
Оуведжан
Томас
7
Зегуйн
Пауль
6
Шалленберг
Рон
19
Караман
Кенан
43
Форсан
Эудраого
9
Теродде
Симон
42
Keke
Topp
1
Кольке
Маркус
7
Найдхарт
Нико
17
Давид
Йонас
4
Россбах
Дамиан
21
Россипаль
Александер
28
Сингх
Сарприт
6
Dennis
Dressel
26
Бахманн
Яник
19
Василиадис
Себастиан
9
Прёгер
Кай
14
Ингельссон
Сванте
Шальке 04
4-4-2
Ганза
4-4-2

История личных встреч

Шальке 04
Ганза

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

Б2
0:2
Б2
3:4
Б2
0:2
ТМС
0:3
Б
1:0
Б
1:1

Голы

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.25
2

Среднее время на гол

360
45

Всего голов

5
12

Голов в среднем за матч

0.83
2

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

108
45

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караман Кенан 13 (2) 0.39
Теродде Симон 5 (1) 0.15
Keke Topp 5 0.15
Ласм Бриан 4 0.12
Yusuf Kabadayi 4 0.12
Зегуйн Пауль 3 0.09
Полтер Себастьян 3 (1) 0.09
Форсан Эудраого 3 0.09
Оуведжан Томас 2 0.06
Каминьски Марцин 2 0.06
Мёркин Дерри 1 0.03
Идризи Бленди 1 0.03
Мор Тобиас 1 0.03
Темпельман Лино 1 0.03
Латца Данни 1 0.03
Дрекслер Доминик 1 0.03
Калаш Томаш 1 0.03
Чурлинов Дарко 1 0.03
Шалленберг Рон 0 0
Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прёгер Кай 4 (1) 0.12
Переа Хуан 4 0.12
Брумадо Жуниор 3 (2) 0.09
Россбах Дамиан 2 0.06
Dennis Dressel 2 0.06
Найдхарт Нико 2 0.06
Ван дер Верфф Яспер 2 0.06
Ингельссон Сванте 1 0.03
Шумахер Кевин 1 0.03
Фролинг Нильс 1 0.03
Штраус Джон-Патрик 1 0.03
Гудьонсен Свейнн 1 0.03
Сингх Сарприт 1 0.03
Кинсомби Кристиан 1 0.03
Brumado Junior 1 0.03
Россипаль Александер 0 0
Хинтерзеер Лукас 0 0
Стафилидис Костас 0 0
Хюсинг Оливер 0 0
Рейн Симон 0 0

Карточки

Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мёркин Дерри 7 1
Зегуйн Пауль 8 0
Шалленберг Рон 6 1
Караман Кенан 4 1
Каминьски Марцин 5 0
Бруннер Седрик 5 0
Yusuf Kabadayi 4 0
Сиссе Ибраима II 2 1
Полтер Себастьян 3 0
Оуведжан Томас 3 0
Чурлинов Дарко 3 0
Keke Topp 3 0
Мор Тобиас 2 0
Идризи Бленди 2 0
Матричани Хеннинг 2 0
Форсан Эудраого 2 0
Ферманн Ральф 1 0
Герертс Карел 1 0
Теродде Симон 1 0
Латца Данни 1 0
Калаш Томаш 1 0
Мюллер Мариус 1 0
Ласм Бриан 1 0
Ван дер Слоот Стивен 1 0
Соппи Брэндон 1 0
Темпельман Лино 1 0
Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Россбах Дамиан 11 0
Ингельссон Сванте 9 0
Прёгер Кай 5 0
Россипаль Александер 5 0
Кольке Маркус 3 1
Хюсинг Оливер 3 1
Брумадо Жуниор 3 1
Стафилидис Костас 4 0
Найдхарт Нико 4 0
Василиадис Себастиан 4 0
Шумахер Кевин 4 0
Давид Йонас 4 0
Переа Хуан 4 0
Штраус Джон-Патрик 3 0
Dennis Dressel 3 0
Сингх Сарприт 1 1
Бахманн Яник 2 0
Ван дер Верфф Яспер 2 0
Кинсомби Кристиан 2 0
Хинтерзеер Лукас 1 0
Гудьонсен Свейнн 1 0
Ланг Яннис 1 0

Результаты матчей

Шальке 04
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Ганза
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

8
7
Шальке 04
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Ганза
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
35% (6)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

32
21

Упущенные победы

12
13
Шальке 04
73.1%
26.9%
19 побед 7 поражений
Первый тайм
48% (16)
24% (8)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
33% (11)
21% (7)
Ганза
37.9%
62.1%
11 побед 18 поражений
Первый тайм
24% (8)
36% (12)
39% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
24% (8)
52% (17)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

4
12

Волевые победы

40
24

Упущенные победы

20
20

Голы по времени матча

Забито

30
11
11 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 4
11 Забивали первыми 4
19 Не забивали 25
1
3%
1
9%
1-15
3
10%
2
18%
16-30
7
23%
4
36%
31-45
4
13%
1
9%
46-60
8
27%
1
9%
61-75
7
23%
2
18%
76-90

Пропущено

22
29
9 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 14
2
9%
4
14%
1-15
4
18%
6
21%
16-30
3
14%
5
17%
31-45
5
23%
6
21%
46-60
3
14%
2
7%
61-75
5
23%
6
21%
76-90

Забито

24
18
9 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
20 Не забивали 22
3
13%
1
6%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
2
8%
4
22%
31-45
4
17%
3
17%
46-60
7
29%
29%
3
17%
61-75
4
17%
5
28%
76-90

Пропущено

35
26
17 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
4
11%
2
8%
1-15
8
23%
5
19%
16-30
5
14%
6
23%
31-45
8
23%
5
19%
46-60
4
11%
2
8%
61-75
6
17%
6
23%
76-90

Забито

54
29
20 В 1-м тайме 14
34 Во 2-м тайме 15
16 Забивали первыми 12
6 Не забивали 14
4
7%
2
7%
1-15
7
13%
4
14%
16-30
9
17%
8
28%
31-45
8
15%
4
14%
46-60
15
28%
4
14%
61-75
11
20%
7
24%
76-90

Пропущено

57
55
26 В 1-м тайме 28
31 Во 2-м тайме 27
16 Пропускали первыми 19
25 Не пропускали 26
6
11%
6
11%
1-15
12
21%
11
20%
16-30
8
14%
11
20%
31-45
13
23%
11
20%
46-60
7
12%
4
7%
61-75
11
19%
12
22%
76-90

Результаты последних матчей

Шальке 04
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Оснабрюк - Шальке 04 0:4 Шальке 04 - Фортуна 1:1 Эльвeрсберг - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Нюрнберг 2:0
Ганновер 96 - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Карлсруэ 0:0 Гутерслох - Шальке 04 0:1 Герта - Шальке 04 5:2 Шальке 04 - Падерборн 3:3 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:1 Магдебург - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Веен Висбаден 1:0 Хольштайн Киль - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 1:0 Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Шальке 04 - Гамбург 0:2 Шальке 04 - Эйпен 3:1 Шальке 04 - Рекреативо 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2
Ганза
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Ганза - Карлсруэ 1:2 Санкт-Паули - Ганза 1:0 Ганза - Магдебург 0:2 Герта - Ганза 4:0
Ганза - Веен Висбаден 3:1 Хольштайн Киль - Ганза 2:0 Ганза - Любек 3:0 Ганза - Гройтер Фюрт 1:0 Айнтрахт Бр - Ганза 0:1 Ганза - Кайзерслаутерн 0:3 Фортуна - Ганза 2:0 Ганза - Гамбург 2:2 Оснабрюк - Ганза 0:0 Ганновер 96 - Ганза 2:1 Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Нюрнберг - Ганза 3:0 Ганза - Любек 1:1 ЛАСК - Ганза 2:1 Ганза - Боруссия-2 Д 3:1 Падерборн - Ганза 3:0

Результаты матчей

Шальке 04
Ганза

Точный счет

0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 29%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
4
2 раза 12%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
10 раз 59%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%

Точный счет

1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
3:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
5:3
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 33%
0
7 раз 21%
2
6 раз 18%
3
6 раз 18%
4
3 раза 9%
0
14 раз 42%
1
10 раз 30%
2
8 раз 24%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Шальке 04
Ганза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
12
4
9
8
1.5
6
10
6
11
2.5
1
15
2
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
7
10
6
10
1.5
3
14
3
13
2.5
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
7
0.5
Больше Меньше
19
14
15
18
1.5
9
24
9
24
2.5
1
32
3
30
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 32 20 4 8 62 - 37 64
2.
Санкт-Паули
 32 18 9 5 57 - 34 63
3.
Фортуна
 32 17 8 7 68 - 37 59
4.
Гамбург
 33 16 7 10 60 - 43 55
5.
Карлсруэ
 32 14 10 8 64 - 46 52
6.
Ганновер 96
 32 12 13 7 56 - 41 49
7.
Падерборн
 33 14 7 12 52 - 53 49
8.
Герта
 33 13 9 11 68 - 57 48
9.
Гройтер Фюрт
 33 13 8 12 48 - 49 47
10.
Шальке 04
 33 12 7 14 53 - 58 43
11.
Эльвeрсберг
 33 12 7 14 49 - 60 43
12.
Нюрнберг
 33 11 7 15 42 - 60 40
13.
Магдебург
 33 9 11 13 44 - 51 38
14.
Кайзерслаутерн
 33 10 6 17 54 - 64 36
15.
Айнтрахт Бр
 32 10 5 17 36 - 48 35
16.
Веен Висбаден
 32 8 8 16 35 - 47 32
17.
Ганза
 33 9 4 20 29 - 55 31
18.
Оснабрюк
 32 5 10 17 28 - 65 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 16 10 5 1 32 - 14 35
2.
Гамбург
 16 11 0 5 32 - 18 33
3.
Карлсруэ
 16 9 5 2 39 - 21 32
4.
Гройтер Фюрт
 16 9 4 3 31 - 20 31
5.
Шальке 04
 17 9 4 4 31 - 21 31
6.
Фортуна
 16 9 3 4 29 - 19 30
7.
Ганновер 96
 16 8 6 2 34 - 18 30
8.
Герта
 17 8 6 3 43 - 22 30
9.
Хольштайн Киль
 16 9 1 6 32 - 25 28
10.
Падерборн
 17 7 4 6 26 - 25 25
11.
Магдебург
 17 6 6 5 27 - 23 24
12.
Кайзерслаутерн
 16 7 2 7 31 - 31 23
13.
Айнтрахт Бр
 16 6 4 6 20 - 21 22
14.
Эльвeрсберг
 16 6 4 6 23 - 25 22
15.
Нюрнберг
 17 6 4 7 21 - 27 22
16.
Ганза
 16 6 2 8 19 - 25 20
17.
Веен Висбаден
 16 4 5 7 17 - 23 17
18.
Оснабрюк
 16 3 5 8 13 - 27 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 16 11 3 2 30 - 12 36
2.
Фортуна
 16 8 5 3 39 - 18 29
3.
Санкт-Паули
 16 8 4 4 25 - 20 28
4.
Падерборн
 16 7 3 6 26 - 28 24
5.
Гамбург
 17 5 7 5 28 - 25 22
6.
Эльвeрсберг
 17 6 3 8 26 - 35 21
7.
Карлсруэ
 16 5 5 6 25 - 25 20
8.
Ганновер 96
 16 4 7 5 22 - 23 19
9.
Герта
 16 5 3 8 25 - 35 18
10.
Нюрнберг
 16 5 3 8 21 - 33 18
11.
Гройтер Фюрт
 17 4 4 9 17 - 29 16
12.
Веен Висбаден
 16 4 3 9 18 - 24 15
13.
Магдебург
 16 3 5 8 17 - 28 14
14.
Айнтрахт Бр
 16 4 1 11 16 - 27 13
15.
Кайзерслаутерн
 17 3 4 10 23 - 33 13
16.
Шальке 04
 16 3 3 10 22 - 37 12
17.
Оснабрюк
 16 2 5 9 15 - 38 11
18.
Ганза
 17 3 2 12 10 - 30 11
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 22 (4)
Гамбург Глацель Роберт 19 (5)
Фортуна Цолис Христос 18 (6)
Санкт-Паули Хартель Марсель 16 (12)
Нюрнберг Узун Кан 16 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 11
Оснабрюк Dave Gnaase 14
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 10
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 8
Ганза Россбах Дамиан 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Шальке 04 2:1 Ганза онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (22) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный