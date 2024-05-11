Тур: 33. Стадион: Фелтинс-Арена.
0'
1:0
22' ГолКараман Кенан
25' Желтая карточкаВан дер Слоот Стивен
27' Желтая карточкаМюллер Мариус
27' Желтая карточкаПрёгер Кай
1:1
32' ГолСингх Сарприт
2:1
45' ГолЗегуйн Пауль
70' Красная карточкаСингх Сарприт
90' Желтая карточкаШтраус Джон-Патрик
90'+7
Ход матча
22'
1:0
27'
27'
32'
1:1
45'
2:1
66'
70'
89'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 3
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 4
-
7 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
431 Количество передач 250
-
62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
42
Keke
Topp
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
42 Keke ToppНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ласм БрианНападающий
-
-
Главный тренер: Герертс Карел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Давид ЙонасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Бахманн ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Переа ХуанНападающий
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
История личных встреч
Шальке 04
Ганза
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.25
2
Среднее время на гол
360
45
Всего голов
5
12
Голов в среднем за матч
0.83
2
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
108
45
Бомбардиры внутри турнира
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Караман Кенан
|13 (2)
|0.39
|Теродде Симон
|5 (1)
|0.15
|Keke Topp
|5
|0.15
|Ласм Бриан
|4
|0.12
|Yusuf Kabadayi
|4
|0.12
|Зегуйн Пауль
|3
|0.09
|Полтер Себастьян
|3 (1)
|0.09
|Форсан Эудраого
|3
|0.09
|Оуведжан Томас
|2
|0.06
|Каминьски Марцин
|2
|0.06
|Мёркин Дерри
|1
|0.03
|Идризи Бленди
|1
|0.03
|Мор Тобиас
|1
|0.03
|Темпельман Лино
|1
|0.03
|Латца Данни
|1
|0.03
|Дрекслер Доминик
|1
|0.03
|Калаш Томаш
|1
|0.03
|Чурлинов Дарко
|1
|0.03
|Шалленберг Рон
|0
|0
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прёгер Кай
|4 (1)
|0.12
|Переа Хуан
|4
|0.12
|Брумадо Жуниор
|3 (2)
|0.09
|Россбах Дамиан
|2
|0.06
|Dennis Dressel
|2
|0.06
|Найдхарт Нико
|2
|0.06
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|0.06
|Ингельссон Сванте
|1
|0.03
|Шумахер Кевин
|1
|0.03
|Фролинг Нильс
|1
|0.03
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0.03
|Гудьонсен Свейнн
|1
|0.03
|Сингх Сарприт
|1
|0.03
|Кинсомби Кристиан
|1
|0.03
|Brumado Junior
|1
|0.03
|Россипаль Александер
|0
|0
|Хинтерзеер Лукас
|0
|0
|Стафилидис Костас
|0
|0
|Хюсинг Оливер
|0
|0
|Рейн Симон
|0
|0
Карточки
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мёркин Дерри
|7
|1
|Зегуйн Пауль
|8
|0
|Шалленберг Рон
|6
|1
|Караман Кенан
|4
|1
|Каминьски Марцин
|5
|0
|Бруннер Седрик
|5
|0
|Yusuf Kabadayi
|4
|0
|Сиссе Ибраима II
|2
|1
|Полтер Себастьян
|3
|0
|Оуведжан Томас
|3
|0
|Чурлинов Дарко
|3
|0
|Keke Topp
|3
|0
|Мор Тобиас
|2
|0
|Идризи Бленди
|2
|0
|Матричани Хеннинг
|2
|0
|Форсан Эудраого
|2
|0
|Ферманн Ральф
|1
|0
|Герертс Карел
|1
|0
|Теродде Симон
|1
|0
|Латца Данни
|1
|0
|Калаш Томаш
|1
|0
|Мюллер Мариус
|1
|0
|Ласм Бриан
|1
|0
|Ван дер Слоот Стивен
|1
|0
|Соппи Брэндон
|1
|0
|Темпельман Лино
|1
|0
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Россбах Дамиан
|11
|0
|Ингельссон Сванте
|9
|0
|Прёгер Кай
|5
|0
|Россипаль Александер
|5
|0
|Кольке Маркус
|3
|1
|Хюсинг Оливер
|3
|1
|Брумадо Жуниор
|3
|1
|Стафилидис Костас
|4
|0
|Найдхарт Нико
|4
|0
|Василиадис Себастиан
|4
|0
|Шумахер Кевин
|4
|0
|Давид Йонас
|4
|0
|Переа Хуан
|4
|0
|Штраус Джон-Патрик
|3
|0
|Dennis Dressel
|3
|0
|Сингх Сарприт
|1
|1
|Бахманн Яник
|2
|0
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|0
|Кинсомби Кристиан
|2
|0
|Хинтерзеер Лукас
|1
|0
|Гудьонсен Свейнн
|1
|0
|Ланг Яннис
|1
|0
Результаты матчей
Шальке 04
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Ганза
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
8
7
Шальке 04
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Ганза
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
35% (6)
59% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
32
21
Упущенные победы
12
13
Шальке 04
73.1%
26.9%
19 побед 7 поражений
Первый тайм
48% (16)
24% (8)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
33% (11)
21% (7)
Ганза
37.9%
62.1%
11 побед 18 поражений
Первый тайм
24% (8)
36% (12)
39% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
24% (8)
52% (17)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
4
12
Волевые победы
40
24
Упущенные победы
20
20
Голы по времени матча
Забито
30
11
11 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 4
11 Забивали первыми 4
19 Не забивали 25
1
3%
1
9%
1-15
3
10%
2
18%
16-30
7
23%
4
36%
31-45
4
13%
1
9%
46-60
8
27%
1
9%
61-75
7
23%
2
18%
76-90
Пропущено
22
29
9 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 14
2
9%
4
14%
1-15
4
18%
6
21%
16-30
3
14%
5
17%
31-45
5
23%
6
21%
46-60
3
14%
2
7%
61-75
5
23%
6
21%
76-90
Забито
24
18
9 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
20 Не забивали 22
3
13%
1
6%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
2
8%
4
22%
31-45
4
17%
3
17%
46-60
7
29%
29%
3
17%
61-75
4
17%
5
28%
76-90
Пропущено
35
26
17 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
4
11%
2
8%
1-15
8
23%
5
19%
16-30
5
14%
6
23%
31-45
8
23%
5
19%
46-60
4
11%
2
8%
61-75
6
17%
6
23%
76-90
Забито
54
29
20 В 1-м тайме 14
34 Во 2-м тайме 15
16 Забивали первыми 12
6 Не забивали 14
4
7%
2
7%
1-15
7
13%
4
14%
16-30
9
17%
8
28%
31-45
8
15%
4
14%
46-60
15
28%
4
14%
61-75
11
20%
7
24%
76-90
Пропущено
57
55
26 В 1-м тайме 28
31 Во 2-м тайме 27
16 Пропускали первыми 19
25 Не пропускали 26
6
11%
6
11%
1-15
12
21%
11
20%
16-30
8
14%
11
20%
31-45
13
23%
11
20%
46-60
7
12%
4
7%
61-75
11
19%
12
22%
76-90
Результаты последних матчей
Шальке 04
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Оснабрюк - Шальке 04 0:4 Шальке 04 - Фортуна 1:1 Эльвeрсберг - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Нюрнберг 2:0
Ганновер 96 - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Карлсруэ 0:0 Гутерслох - Шальке 04 0:1 Герта - Шальке 04 5:2 Шальке 04 - Падерборн 3:3 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:1 Магдебург - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Веен Висбаден 1:0 Хольштайн Киль - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 1:0 Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Шальке 04 - Гамбург 0:2 Шальке 04 - Эйпен 3:1 Шальке 04 - Рекреативо 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2
Ганза
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Ганза - Карлсруэ 1:2 Санкт-Паули - Ганза 1:0 Ганза - Магдебург 0:2 Герта - Ганза 4:0
Ганза - Веен Висбаден 3:1 Хольштайн Киль - Ганза 2:0 Ганза - Любек 3:0 Ганза - Гройтер Фюрт 1:0 Айнтрахт Бр - Ганза 0:1 Ганза - Кайзерслаутерн 0:3 Фортуна - Ганза 2:0 Ганза - Гамбург 2:2 Оснабрюк - Ганза 0:0 Ганновер 96 - Ганза 2:1 Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Нюрнберг - Ганза 3:0 Ганза - Любек 1:1 ЛАСК - Ганза 2:1 Ганза - Боруссия-2 Д 3:1 Падерборн - Ганза 3:0
Результаты матчей
Шальке 04
Ганза
Точный счет
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 29%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
4
2 раза 12%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
10 раз 59%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
Точный счет
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
3:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
5:3
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 33%
0
7 раз 21%
2
6 раз 18%
3
6 раз 18%
4
3 раза 9%
0
14 раз 42%
1
10 раз 30%
2
8 раз 24%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Шальке 04
Ганза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
124
98
610
611
115
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
710
610
314
313
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
267
Больше Меньше
1914
1518
924
924
132
330
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|22 (4)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|19 (5)
|Фортуна
|Цолис Христос
|18 (6)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|16 (12)
|Нюрнберг
|Узун Кан
|16 (2)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 11
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|14
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 10
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 8
|Ганза
|Россбах Дамиан
|11