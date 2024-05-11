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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 33. Стадион: .
Герта
3:1
Конец матча
Кайзерслаутерн
0'
18' Желтая карточка
Эльведи Ян
1:0
19' Пенальти
Табакович Харис
25' Желтая карточка
Цолински Бен
29' Желтая карточка
Зефёйк Дейовайсио
30' Желтая карточка
Циммер Жан
1:1
39' Гол
Риттер Марлон
2:1
45' Гол
Дуджак Джереми
3:1
67' Гол
Резе Фабиан
79' Желтая карточка
Marten Winkler
90'+5

Ход матча

18'
 
Эльведи Ян
19'
Табакович Харис
1:0
25'
 
Цолински Бен
29'
Зефёйк Дейовайсио
 
30'
 
Циммер Жан
32'
 
Опоку Аарон
Цолински Бен
39'
1:1
Риттер Марлон
45'
Дуджак Джереми
(Резе Фабиан)
2:1
62'
Кемпф Марк-Оливер
Хуссейн Билаль
 
64'
 
Клемент Филипп
Сольдо Никола
67'
Резе Фабиан
3:1
79'
Marten Winkler
Дардаи Палко
 
79'
Шерхант Дерри
Маза Ибрагим
 
79'
Marten Winkler
 
83'
Пекарик Петер
Дуджак Джереми
 
83'
Нидерлехнер Флориан
Табакович Харис
 
85'
 
Абиама Диксон
Рашль Тобиас
85'
 
Аремю Афииз
Редондо Кенни

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 11
  • 5 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 386 Количество передач 495
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Эрнст
Тьярк
16
Кенни
Джонджо
44
Гехтер
Линус
31
Дордой
Мартон
19
Дуджак
Джереми
8
Хуссейн
Билаль
34
Зефёйк
Дейовайсио
27
Дардаи
Палко
30
Маза
Ибрагим
11
Резе
Фабиан
25
Табакович
Харис
18
Краль
Юлиан
31
Цолински
Бен
33
Эльведи
Ян
2
Томяк
Борис
15
Пухач
Тымотеуш
14
Сольдо
Никола
20
Рашль
Тобиас
8
Циммер
Жан
7
Риттер
Марлон
11
Редондо
Кенни
9
Ахе
Рагнар
Герта
4-2-3-1
Кайзерслаутерн
4-2-3-1

История личных встреч

Герта
Кайзерслаутерн

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

К
1:3
Б2
1:2
К
3:1
Б2
1:0
Б2
1:1
Б
1:2
К
3:1
Б
1:1
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.2

Среднее время на гол

60
75

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.2
1.5

Среднее время на гол

75
60

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6

Среднее время на гол

67
67

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Табакович Харис 22 (4) 0.67
Резе Фабиан 9 (3) 0.27
Нидерлехнер Флориан 7 0.21
Marten Winkler 5 0.15
Дардаи Палко 5 0.15
Превляк Смаил 4 0.12
Кемпф Марк-Оливер 4 0.12
Кенни Джонджо 3 0.09
Шерхант Дерри 2 0.06
Маза Ибрагим 1 0.03
Бухалакис Андреас 1 0.03
Дуджак Джереми 1 0.03
Хуссейн Билаль 1 0.03
Баркок Аймен 1 0.03
Гехтер Линус 1 0.03
Клеменс Паскаль 1 0.03
Дордой Мартон 0 0
Карбовник Михал 0 0
Кристенсен Густав 0 0
Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахе Рагнар 16 0.48
Риттер Марлон 7 0.21
Томяк Борис 4 (2) 0.12
Тачи Ричмонд 3 0.09
Ганслик Даниэль 3 0.09
Редондо Кенни 2 0.06
Бойд Терренс 2 0.06
Опоку Аарон 2 0.06
Эльведи Ян 2 0.06
Калоч Филип 2 0.06
Краус Кевин II 2 (1) 0.06
Пухач Тымотеуш 1 0.03
Циммер Жан 1 0.03
Рашль Тобиас 1 0.03
Туре Альмами 1 0.03
Симакала Ба-Муака 1 0.03
Стожилкович Филип 1 0.03
Нихус Юлиан 1 0.03
Цолински Бен 0 0
Клемент Филипп 0 0

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляйстнер Тони 6 1
Нидерлехнер Флориан 4 2
Marten Winkler 7 0
Кенни Джонджо 6 0
Зефёйк Дейовайсио 5 0
Кемпф Марк-Оливер 3 1
Бухалакис Андреас 4 0
Дордой Мартон 4 0
Клеменс Паскаль 4 0
Дардаи Палко 3 0
Табакович Харис 2 0
Баркок Аймен 2 0
Карбовник Михал 2 0
Кристенсен Густав 2 0
Дардай Бенсе 2 0
Дуджак Джереми 1 0
Превляк Смаил 1 0
Рихтер Марко 1 0
Резе Фабиан 1 0
Хуссейн Билаль 1 0
Гехтер Линус 1 0
Шерхант Дерри 1 0
Эрнст Тьярк 1 0
Маза Ибрагим 1 0
Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томяк Борис 5 2
Риттер Марлон 6 0
Пухач Тымотеуш 6 0
Нихус Юлиан 6 0
Циммер Жан 5 0
Калоч Филип 5 0
Редондо Кенни 4 0
Эльведи Ян 4 0
Рашль Тобиас 4 0
Сольдо Никола 4 0
Абиама Диксон 3 0
Бойд Терренс 2 0
Цолински Бен 2 0
Краус Кевин II 2 0
Краль Юлиан 2 0
Фридхельм Фанкел 2 0
Луте Андреас 0 1
Аремю Афииз 0 1
Туре Альмами 1 0
Хёршер Филипп 1 0
Симакала Ба-Муака 1 0
Опоку Аарон 1 0
Ганслик Даниэль 1 0
Тачи Ричмонд 1 0
Стожилкович Филип 1 0

Результаты матчей

Герта
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
71% (12)
18% (3)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Кайзерслаутерн
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
13% (2)
31% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

13
13
Герта
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Кайзерслаутерн
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
12% (2)
65% (11)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

24
18

Упущенные победы

15
27
Герта
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
55% (18)
21% (7)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
27% (9)
27% (9)
Кайзерслаутерн
37%
63%
10 побед 17 поражений
Первый тайм
24% (8)
33% (11)
42% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
12% (4)
48% (16)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

31
20

Упущенные победы

28
40

Голы по времени матча

Забито

44
21
26 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 9
18 Не забивали 19
6
14%
3
14%
1-15
7
16%
3
14%
16-30
13
30%
30%
8
38%
31-45
7
16%
2
10%
46-60
8
18%
2
10%
61-75
3
7%
3
14%
76-90

Пропущено

21
35
9 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 16
3
14%
2
6%
1-15
3
14%
6
17%
16-30
3
14%
7
20%
31-45
5
24%
7
20%
46-60
1
5%
10
29%
61-75
6
29%
3
9%
76-90

Забито

26
31
13 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 9
21 Не забивали 20
2
8%
5
16%
1-15
6
23%
10
32%
16-30
5
19%
1
3%
31-45
5
19%
3
10%
46-60
3
12%
5
16%
61-75
5
19%
7
23%
76-90

Пропущено

34
31
13 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 24
9 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 16
2
6%
1
3%
1-15
6
18%
4
13%
16-30
5
15%
2
6%
31-45
10
29%
29%
9
29%
29%
46-60
4
12%
9
29%
29%
61-75
7
21%
6
19%
76-90

Забито

70
52
39 В 1-м тайме 30
31 Во 2-м тайме 22
17 Забивали первыми 18
6 Не забивали 6
8
11%
8
15%
1-15
13
19%
13
25%
16-30
18
26%
9
17%
31-45
12
17%
5
10%
46-60
11
16%
7
13%
61-75
8
11%
10
19%
76-90

Пропущено

55
66
22 В 1-м тайме 22
33 Во 2-м тайме 44
14 Пропускали первыми 15
28 Не пропускали 32
5
9%
3
5%
1-15
9
16%
10
15%
16-30
8
15%
9
14%
31-45
15
27%
16
24%
46-60
5
9%
19
29%
61-75
13
24%
9
14%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эльвeрсберг - Герта 4:2 Герта - Ганновер 96 1:1 Карлсруэ - Герта 3:2 Герта - Ганза 4:0
Падерборн - Герта 2:3 Герта - Нюрнберг 3:3 Герта - Шальке 04 5:2 Санкт-Паули - Герта 2:0 Герта - Хольштайн Киль 2:2 Айнтрахт Бр - Герта 1:1 Герта - Магдебург 3:2 Гройтер Фюрт - Герта 1:2 Герта - Гамбург 1:2 Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Веен Висбаден - Герта 3:1 Герта - Фортуна 2:2 Рейнджерс - Герта 0:1 Мехелен - Герта 3:0 Герта - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Герта - Оснабрюк 0:0
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Кайзерслаутерн - Магдебург 4:1 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Веен Висбаден 1:1 Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 2:1
Гамбург - Кайзерслаутерн 2:1 Саарбрюккен - Кайзерслаутерн 0:2 Кайзерслаутерн - Фортуна 1:3 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Оснабрюк 3:2 Ганза - Кайзерслаутерн 0:3 Кайзерслаутерн - Карлсруэ 0:4 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Падерборн 1:2 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1 Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Динамо Дрезден - Кайзерслаутерн 3:0 Генчлербирлиги - Кайзерслаутерн 1:4 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1

Результаты матчей

Герта
Кайзерслаутерн

Точный счет

2:2
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
3:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
3:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

3
5 раз 29%
1
3 раза 18%
2
3 раза 18%
5
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
3
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
4
2 раза 13%

Точный счет

1:2
3 раза 19%
2:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:4
1 раз 6%
2:1
5 раз 29%
1:1
3 раза 18%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
10 раз 59%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%

Точный счет

1:2
5 раз 15%
3:1
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
3:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:4
1 раз 3%
2:1
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
3:1
4 раза 12%
4:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 27%
3
7 раз 21%
0
6 раз 18%
1
6 раз 18%
5
3 раза 9%
4
2 раза 6%
1
15 раз 45%
3
9 раз 27%
0
5 раз 15%
2
2 раза 6%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Герта
Кайзерслаутерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
13
3
12
5
1.5
8
8
9
8
2.5
8
8
4
13
3.5
2
14
3
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
15
2
9
7
1.5
5
12
3
13
2.5
3
14
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
6
0.5
Больше Меньше
28
5
21
12
1.5
13
20
12
21
2.5
11
22
5
28
3.5
2
31
3
30
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 32 20 4 8 62 - 37 64
2.
Санкт-Паули
 32 18 9 5 57 - 34 63
3.
Фортуна
 32 17 8 7 68 - 37 59
4.
Гамбург
 33 16 7 10 60 - 43 55
5.
Карлсруэ
 32 14 10 8 64 - 46 52
6.
Ганновер 96
 32 12 13 7 56 - 41 49
7.
Падерборн
 33 14 7 12 52 - 53 49
8.
Герта
 33 13 9 11 68 - 57 48
9.
Гройтер Фюрт
 33 13 8 12 48 - 49 47
10.
Шальке 04
 33 12 7 14 53 - 58 43
11.
Эльвeрсберг
 33 12 7 14 49 - 60 43
12.
Нюрнберг
 33 11 7 15 42 - 60 40
13.
Магдебург
 33 9 11 13 44 - 51 38
14.
Кайзерслаутерн
 33 10 6 17 54 - 64 36
15.
Айнтрахт Бр
 32 10 5 17 36 - 48 35
16.
Веен Висбаден
 32 8 8 16 35 - 47 32
17.
Ганза
 33 9 4 20 29 - 55 31
18.
Оснабрюк
 32 5 10 17 28 - 65 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 16 10 5 1 32 - 14 35
2.
Гамбург
 16 11 0 5 32 - 18 33
3.
Карлсруэ
 16 9 5 2 39 - 21 32
4.
Гройтер Фюрт
 16 9 4 3 31 - 20 31
5.
Шальке 04
 17 9 4 4 31 - 21 31
6.
Фортуна
 16 9 3 4 29 - 19 30
7.
Ганновер 96
 16 8 6 2 34 - 18 30
8.
Герта
 17 8 6 3 43 - 22 30
9.
Хольштайн Киль
 16 9 1 6 32 - 25 28
10.
Падерборн
 17 7 4 6 26 - 25 25
11.
Магдебург
 17 6 6 5 27 - 23 24
12.
Кайзерслаутерн
 16 7 2 7 31 - 31 23
13.
Айнтрахт Бр
 16 6 4 6 20 - 21 22
14.
Эльвeрсберг
 16 6 4 6 23 - 25 22
15.
Нюрнберг
 17 6 4 7 21 - 27 22
16.
Ганза
 16 6 2 8 19 - 25 20
17.
Веен Висбаден
 16 4 5 7 17 - 23 17
18.
Оснабрюк
 16 3 5 8 13 - 27 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 16 11 3 2 30 - 12 36
2.
Фортуна
 16 8 5 3 39 - 18 29
3.
Санкт-Паули
 16 8 4 4 25 - 20 28
4.
Падерборн
 16 7 3 6 26 - 28 24
5.
Гамбург
 17 5 7 5 28 - 25 22
6.
Эльвeрсберг
 17 6 3 8 26 - 35 21
7.
Карлсруэ
 16 5 5 6 25 - 25 20
8.
Ганновер 96
 16 4 7 5 22 - 23 19
9.
Герта
 16 5 3 8 25 - 35 18
10.
Нюрнберг
 16 5 3 8 21 - 33 18
11.
Гройтер Фюрт
 17 4 4 9 17 - 29 16
12.
Веен Висбаден
 16 4 3 9 18 - 24 15
13.
Магдебург
 16 3 5 8 17 - 28 14
14.
Айнтрахт Бр
 16 4 1 11 16 - 27 13
15.
Кайзерслаутерн
 17 3 4 10 23 - 33 13
16.
Шальке 04
 16 3 3 10 22 - 37 12
17.
Оснабрюк
 16 2 5 9 15 - 38 11
18.
Ганза
 17 3 2 12 10 - 30 11
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 22 (4)
Гамбург Глацель Роберт 19 (5)
Фортуна Цолис Христос 18 (6)
Санкт-Паули Хартель Марсель 16 (12)
Нюрнберг Узун Кан 16 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 11
Оснабрюк Dave Gnaase 14
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 10
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 8
Ганза Россбах Дамиан 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Резе Фабиан сделал результативную передачу.
  • 48'
    Г О О О О Л - Дуджак Джереми бьет в цель!
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