Тур: 33. Стадион: Олимпиаштадион.
3:1
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаЭльведи Ян
1:0
19' ПенальтиТабакович Харис
25' Желтая карточкаЦолински Бен
29' Желтая карточкаЗефёйк Дейовайсио
30' Желтая карточкаЦиммер Жан
1:1
39' ГолРиттер Марлон
2:1
45' ГолДуджак Джереми
3:1
67' ГолРезе Фабиан
79' Желтая карточкаMarten Winkler
90'+5
Ход матча
18'
19'
1:0
25'
30'
39'
1:1
45'
2:1
67'
3:1
79'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 11
-
5 Удары в створ 2
-
2 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
386 Количество передач 495
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
12
Эрнст
Тьярк
44
Гехтер
Линус
27
Дардаи
Палко
30
Маза
Ибрагим
11
Резе
Фабиан
18
Краль
Юлиан
31
Цолински
Бен
33
Эльведи
Ян
20
Рашль
Тобиас
- Основной состав
-
12 Эрнст ТьяркВратарь
- Защитник
-
44 Гехтер ЛинусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Дардаи ПалкоПолузащитник
-
30 Маза ИбрагимПолузащитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дардаи Пал
- Основной состав
-
18 Краль ЮлианВратарь
-
31 Цолински БенЗащитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Опоку АаронПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Функель Фридхельм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Герта
Кайзерслаутерн
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
9 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.5
1.2
Среднее время на гол
60
75
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.2
1.5
Среднее время на гол
75
60
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
Среднее время на гол
67
67
Бомбардиры внутри турнира
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Табакович Харис
|22 (4)
|0.67
|Резе Фабиан
|9 (3)
|0.27
|Нидерлехнер Флориан
|7
|0.21
|Marten Winkler
|5
|0.15
|Дардаи Палко
|5
|0.15
|Превляк Смаил
|4
|0.12
|Кемпф Марк-Оливер
|4
|0.12
|Кенни Джонджо
|3
|0.09
|Шерхант Дерри
|2
|0.06
|Маза Ибрагим
|1
|0.03
|Бухалакис Андреас
|1
|0.03
|Дуджак Джереми
|1
|0.03
|Хуссейн Билаль
|1
|0.03
|Баркок Аймен
|1
|0.03
|Гехтер Линус
|1
|0.03
|Клеменс Паскаль
|1
|0.03
|Дордой Мартон
|0
|0
|Карбовник Михал
|0
|0
|Кристенсен Густав
|0
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ахе Рагнар
|16
|0.48
|Риттер Марлон
|7
|0.21
|Томяк Борис
|4 (2)
|0.12
|Тачи Ричмонд
|3
|0.09
|Ганслик Даниэль
|3
|0.09
|Редондо Кенни
|2
|0.06
|Бойд Терренс
|2
|0.06
|Опоку Аарон
|2
|0.06
|Эльведи Ян
|2
|0.06
|Калоч Филип
|2
|0.06
|Краус Кевин II
|2 (1)
|0.06
|Пухач Тымотеуш
|1
|0.03
|Циммер Жан
|1
|0.03
|Рашль Тобиас
|1
|0.03
|Туре Альмами
|1
|0.03
|Симакала Ба-Муака
|1
|0.03
|Стожилкович Филип
|1
|0.03
|Нихус Юлиан
|1
|0.03
|Цолински Бен
|0
|0
|Клемент Филипп
|0
|0
Карточки
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ляйстнер Тони
|6
|1
|Нидерлехнер Флориан
|4
|2
|Marten Winkler
|7
|0
|Кенни Джонджо
|6
|0
|Зефёйк Дейовайсио
|5
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|3
|1
|Бухалакис Андреас
|4
|0
|Дордой Мартон
|4
|0
|Клеменс Паскаль
|4
|0
|Дардаи Палко
|3
|0
|Табакович Харис
|2
|0
|Баркок Аймен
|2
|0
|Карбовник Михал
|2
|0
|Кристенсен Густав
|2
|0
|Дардай Бенсе
|2
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Превляк Смаил
|1
|0
|Рихтер Марко
|1
|0
|Резе Фабиан
|1
|0
|Хуссейн Билаль
|1
|0
|Гехтер Линус
|1
|0
|Шерхант Дерри
|1
|0
|Эрнст Тьярк
|1
|0
|Маза Ибрагим
|1
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томяк Борис
|5
|2
|Риттер Марлон
|6
|0
|Пухач Тымотеуш
|6
|0
|Нихус Юлиан
|6
|0
|Циммер Жан
|5
|0
|Калоч Филип
|5
|0
|Редондо Кенни
|4
|0
|Эльведи Ян
|4
|0
|Рашль Тобиас
|4
|0
|Сольдо Никола
|4
|0
|Абиама Диксон
|3
|0
|Бойд Терренс
|2
|0
|Цолински Бен
|2
|0
|Краус Кевин II
|2
|0
|Краль Юлиан
|2
|0
|Фридхельм Фанкел
|2
|0
|Луте Андреас
|0
|1
|Аремю Афииз
|0
|1
|Туре Альмами
|1
|0
|Хёршер Филипп
|1
|0
|Симакала Ба-Муака
|1
|0
|Опоку Аарон
|1
|0
|Ганслик Даниэль
|1
|0
|Тачи Ричмонд
|1
|0
|Стожилкович Филип
|1
|0
Результаты матчей
Герта
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
71% (12)
18% (3)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Кайзерслаутерн
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
13% (2)
31% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
13
13
Герта
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Кайзерслаутерн
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
12% (2)
65% (11)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
24
18
Упущенные победы
15
27
Герта
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
55% (18)
21% (7)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
27% (9)
27% (9)
Кайзерслаутерн
37%
63%
10 побед 17 поражений
Первый тайм
24% (8)
33% (11)
42% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
12% (4)
48% (16)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
31
20
Упущенные победы
28
40
Голы по времени матча
Забито
44
21
26 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 9
18 Не забивали 19
6
14%
3
14%
1-15
7
16%
3
14%
16-30
13
30%
30%
8
38%
31-45
7
16%
2
10%
46-60
8
18%
2
10%
61-75
3
7%
3
14%
76-90
Пропущено
21
35
9 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 16
3
14%
2
6%
1-15
3
14%
6
17%
16-30
3
14%
7
20%
31-45
5
24%
7
20%
46-60
1
5%
10
29%
61-75
6
29%
3
9%
76-90
Забито
26
31
13 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 9
21 Не забивали 20
2
8%
5
16%
1-15
6
23%
10
32%
16-30
5
19%
1
3%
31-45
5
19%
3
10%
46-60
3
12%
5
16%
61-75
5
19%
7
23%
76-90
Пропущено
34
31
13 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 24
9 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 16
2
6%
1
3%
1-15
6
18%
4
13%
16-30
5
15%
2
6%
31-45
10
29%
29%
9
29%
29%
46-60
4
12%
9
29%
29%
61-75
7
21%
6
19%
76-90
Забито
70
52
39 В 1-м тайме 30
31 Во 2-м тайме 22
17 Забивали первыми 18
6 Не забивали 6
8
11%
8
15%
1-15
13
19%
13
25%
16-30
18
26%
9
17%
31-45
12
17%
5
10%
46-60
11
16%
7
13%
61-75
8
11%
10
19%
76-90
Пропущено
55
66
22 В 1-м тайме 22
33 Во 2-м тайме 44
14 Пропускали первыми 15
28 Не пропускали 32
5
9%
3
5%
1-15
9
16%
10
15%
16-30
8
15%
9
14%
31-45
15
27%
16
24%
46-60
5
9%
19
29%
61-75
13
24%
9
14%
76-90
Результаты последних матчей
Герта
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эльвeрсберг - Герта 4:2 Герта - Ганновер 96 1:1 Карлсруэ - Герта 3:2 Герта - Ганза 4:0
Падерборн - Герта 2:3 Герта - Нюрнберг 3:3 Герта - Шальке 04 5:2 Санкт-Паули - Герта 2:0 Герта - Хольштайн Киль 2:2 Айнтрахт Бр - Герта 1:1 Герта - Магдебург 3:2 Гройтер Фюрт - Герта 1:2 Герта - Гамбург 1:2 Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Веен Висбаден - Герта 3:1 Герта - Фортуна 2:2 Рейнджерс - Герта 0:1 Мехелен - Герта 3:0 Герта - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Герта - Оснабрюк 0:0
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Кайзерслаутерн - Магдебург 4:1 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Веен Висбаден 1:1 Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 2:1
Гамбург - Кайзерслаутерн 2:1 Саарбрюккен - Кайзерслаутерн 0:2 Кайзерслаутерн - Фортуна 1:3 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Оснабрюк 3:2 Ганза - Кайзерслаутерн 0:3 Кайзерслаутерн - Карлсруэ 0:4 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Падерборн 1:2 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1 Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Динамо Дрезден - Кайзерслаутерн 3:0 Генчлербирлиги - Кайзерслаутерн 1:4 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1
Результаты матчей
Герта
Кайзерслаутерн
Точный счет
2:2
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
3:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
3:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
3
5 раз 29%
1
3 раза 18%
2
3 раза 18%
5
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
3
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
4
2 раза 13%
Точный счет
1:2
3 раза 19%
2:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:4
1 раз 6%
2:1
5 раз 29%
1:1
3 раза 18%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
10 раз 59%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
Точный счет
1:2
5 раз 15%
3:1
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
3:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:4
1 раз 3%
2:1
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
3:1
4 раза 12%
4:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
2
9 раз 27%
3
7 раз 21%
0
6 раз 18%
1
6 раз 18%
5
3 раза 9%
4
2 раза 6%
1
15 раз 45%
3
9 раз 27%
0
5 раз 15%
2
2 раза 6%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Герта
Кайзерслаутерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
133
125
88
98
88
413
214
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
152
97
512
313
314
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
276
Больше Меньше
285
2112
1320
1221
1122
528
231
330
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|22 (4)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|19 (5)
|Фортуна
|Цолис Христос
|18 (6)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|16 (12)
|Нюрнберг
|Узун Кан
|16 (2)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 11
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|14
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 10
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 8
|Ганза
|Россбах Дамиан
|11