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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
Зенит
0:0
Первый тайм: 31'
ЦСКА Москва
0'
25' Желтая карточка
Заболотный Антон
28' Желтая карточка
Дуглас Сантос

Ход матча

25'
 
Заболотный Антон
28'
Дуглас Сантос
 
Прогнозы 162
Зенит 75.9% (123)
X 13% (21)
ЦСКА Москва 11.1% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Зенит
Ничья
ЦСКА Москва
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
41
Кержаков
Михаил
15
Караваев
Вячеслав
25
Эракович
Страхинья
27
Нино
III
3
Дуглас
Сантос
8
Вендел
Маркус
5
Барриос
Вильмар
11
Клаудиньо
9
Артур
Виктор
Гимараес
30
Кассьерра
Матео
33
Сергеев
Иван
49
Тороп
Владислав
78
Дивеев
Игорь
4
Виллиан
Роша
77
Агапов
Илья
27
Мойзес
Роберто
5
Зделар
Саша
10
Обляков
Иван
22
Гайич
Милан
III
9
Чалов
Фёдор
91
Заболотный
Антон
21
Файзуллаев
Аббосбек
Зенит
4-3-3
ЦСКА Москва
3-4-3

История личных встреч

Зенит
ЦСКА Москва

27 матчей

85.2%
14.8%
23 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40.7%
44.4%
14.9%
11 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

74.1%
25.9%
7.105427357601E-15%
20 побед 7 ничьих 0 побед

16 матчей

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 5 побед

43 матча

53.5%
25.6%
20.9%
23 победы 11 ничьих 9 побед

Первый тайм

25.6%
48.8%
25.6%
11 побед 21 ничья 11 побед

Второй тайм

46.5%
41.9%
11.6%
20 побед 18 ничьих 5 побед

История матчей

К
1:1
ПЛ
1:1
С
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
КPП
0:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:4
ТМК
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
С
0:1
К
1:4
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ОС
2:0
ПЛ
2:0
С
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
К
0:2
ПЛ
0:3
С
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

29
32

Голов в среднем за матч

1.38
1.45

Среднее время на гол

65
61

Всего голов

19
20

Голов в среднем за матч

0.86
0.95

Среднее время на гол

104
94

Всего голов

48
52

Голов в среднем за матч

1.12
1.21

Тотал матчей

2.5
38
Больше 88%
Меньше 12%
5
32
Больше 74%
Меньше 26%
11
17
Больше 40%
Меньше 60%
26
10
Больше 23%
Меньше 77%
33
3
Больше 7%
Меньше 93%
40

Среднее время на гол

80
74

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кассьерра Матео 16 0.57
Сергеев Иван 6 0.21
Вендел Маркус 4 0.14
Клаудиньо 4 (1) 0.14
Дуглас Сантос 3 0.11
Мостовой Андрей 3 0.11
Мантуан Густаво 2 0.07
Артур Виктор Гимараес 2 0.07
Изидор Вильсон 2 0.07
Родригао де Соуза 1 0.04
Педро дос Сантос 1 0.04
Караваев Вячеслав 0 0
Ерохин Александр 0 0
Сутормин Алексей 0 0
Барриос Вильмар 0 0
Бакаев Зелимхан 0 0
Круговой Данил 0 0
Эракович Страхинья 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 11 (6) 0.39
Заболотный Антон 8 (1) 0.29
Файзуллаев Аббосбек 4 0.14
Мусаев Тамерлан 3 0.11
Давила Виктор 3 0.11
Гайич Милан III 3 0.11
Обляков Иван 2 0.07
Мухин Максим 2 0.07
Виллиан Роша 2 0.07
Келлвен Дуглас 1 0.04
Глебов Кирилл 1 0.04
Рядно Михаил 1 0.04
Мойзес Роберто 1 0.04
Агапов Илья 1 0.04
Мендес Виктор 1 0.04
Гайч Адольфо 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эракович Страхинья 7 0
Барриос Вильмар 3 1
Дуглас Сантос 4 0
Алип Нуралы 4 0
Вендел Маркус 4 0
Родригао де Соуза 2 0
Сергеев Иван 2 0
Клаудиньо 2 0
Кассьерра Матео 2 0
Нино III 2 0
Караваев Вячеслав 1 0
Сутормин Алексей 1 0
Бакаев Зелимхан 1 0
Мостовой Андрей 1 0
Артур Виктор Гимараес 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Мантуан Густаво 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виллиан Роша 10 2
Мойзес Роберто 7 0
Зделар Саша 5 0
Гайич Милан III 3 1
Заболотный Антон 4 0
Файзуллаев Аббосбек 4 0
Чалов Фёдор 3 0
Дивеев Игорь 1 1
Давила Виктор 2 0
Федотов Владимир 2 0
Мухин Максим 2 0
Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Обляков Иван 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Мусаев Тамерлан 1 0
Мендес Виктор 1 0
Глебов Кирилл 1 0

Результаты матчей

Зенит
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
ЦСКА Москва
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
14
Зенит
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
ЦСКА Москва
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

22
23
Зенит
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
41% (11)
33% (9)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)
ЦСКА Москва
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
22% (6)
41% (11)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
33% (9)
41% (11)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

25
37

Голы по времени матча

Забито

20
19
11 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
2
10%
4
21%
1-15
4
20%
1
5%
16-30
5
25%
2
11%
31-45
2
10%
5
26%
46-60
2
10%
3
16%
61-75
5
25%
4
21%
76-90

Пропущено

11
23
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 11
2
18%
2
9%
1-15
1
9%
3
13%
16-30
1
9%
3
13%
31-45
2
18%
6
26%
46-60
2
18%
3
13%
61-75
3
27%
6
26%
76-90

Забито

24
26
10 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 8
14 Не забивали 14
3
13%
2
8%
1-15
2
8%
3
12%
16-30
5
21%
7
27%
31-45
5
21%
2
8%
46-60
4
17%
8
31%
61-75
5
21%
4
15%
76-90

Пропущено

14
17
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
4
29%
2
12%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
1
7%
3
18%
31-45
1
7%
2
12%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
6
43%
7
41%
76-90

Забито

44
45
21 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 26
17 Забивали первыми 14
3 Не забивали 3
5
11%
6
13%
1-15
6
14%
4
9%
16-30
10
23%
9
20%
31-45
7
16%
7
16%
46-60
6
14%
11
24%
61-75
10
23%
8
18%
76-90

Пропущено

25
40
11 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 26
9 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 21
6
24%
4
10%
1-15
3
12%
4
10%
16-30
2
8%
6
15%
31-45
3
12%
8
20%
46-60
2
8%
5
13%
61-75
9
36%
13
33%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Факел - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Рубин 0:2
Зенит - Оренбург 1:0 Зенит - Спартак Москва 0:0 Краснодар - Зенит 1:2 Зенит - Балтика 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1 Црвена Звезда - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 2:0 Урал - Зенит 1:4 Зенит - Спартак Москва 0:0 Зенит - Сантос 4:1 Зенит - Аль-Райян 2:4 Зенит - Шанхай Шеньхуа 6:0 Зенит - Ноа Ереван 0:0 Зенит - Аль-Духаиль 2:0 Зенит - Аль-Фатех 1:1
ЦСКА Москва
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
ЦСКА Москва - Рубин 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Балтика - ЦСКА Москва 3:1 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0
ЦСКА Москва - Ахмат 1:2 ЦСКА Москва - Балтика 2:0 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Бунёдкор 2:1 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0 ЦСКА Москва - Андижан 2:0

Результаты матчей

Зенит
ЦСКА Москва

Точный счет

1:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
0:2
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
0:2
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
3:1
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
2:2
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 41%
2
7 раз 26%
3
4 раза 15%
0
3 раза 11%
4
2 раза 7%
1
10 раз 37%
2
7 раз 26%
3
5 раз 19%
0
3 раза 11%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Зенит
ЦСКА Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
13
1
6
7
1.5
8
6
3
10
2.5
4
10
1
12
3.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
11
2
7
7
1.5
6
7
3
11
2.5
3
10
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
3
0.5
Больше Меньше
24
3
13
14
1.5
14
13
6
21
2.5
7
20
2
25
3.5
2
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 0:0 Заявка 28 15 7 6 45 - 24 52
2.
Краснодар
 Заявка 28 14 8 6 41 - 27 50
3.
Динамо Москва
 Заявка 27 14 8 5 46 - 35 50
4.
Спартак Москва
 Заявка 28 13 7 8 38 - 31 46
5.
Локомотив Москва
 Заявка 27 11 11 5 45 - 37 44
6.
Рубин
 Заявка 28 11 8 9 29 - 34 41
7.
Крылья Советов
 Заявка 28 11 7 10 44 - 39 40
8.
Ростов
 Заявка 28 11 7 10 40 - 43 40
9.
ЦСКА Москва
 0:0 Заявка 28 9 13 6 47 - 38 40
10.
Ахмат
 Заявка 28 10 5 13 32 - 38 35
11.
Пари НН
 Заявка 27 8 5 14 25 - 38 29
12.
Оренбург
 Заявка 27 7 8 12 31 - 36 29
13.
Урал
 Заявка 27 7 7 13 27 - 41 28
14.
Факел
 Заявка 27 6 10 11 20 - 29 28
15.
Балтика
 Заявка 27 7 5 15 29 - 34 26
16.
Сочи
 Заявка 27 4 8 15 28 - 43 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 14 10 2 2 23 - 11 32
2.
Спартак Москва
 Заявка 14 9 3 2 21 - 13 30
3.
Динамо Москва
 Заявка 14 9 2 3 21 - 15 29
4.
Ростов
 Заявка 14 8 4 2 26 - 18 28
5.
Зенит
 0:0 Заявка 14 8 3 3 21 - 10 27
6.
Крылья Советов
 Заявка 14 7 5 2 29 - 16 26
7.
ЦСКА Москва
 0:0 Заявка 14 7 5 2 27 - 16 26
8.
Локомотив Москва
 Заявка 14 6 7 1 22 - 16 25
9.
Пари НН
 Заявка 14 7 3 4 19 - 16 24
10.
Оренбург
 Заявка 13 6 3 4 20 - 14 21
11.
Балтика
 Заявка 13 6 3 4 15 - 13 21
12.
Рубин
 Заявка 14 5 5 4 15 - 18 20
13.
Ахмат
 Заявка 14 5 3 6 20 - 21 18
14.
Урал
 Заявка 14 5 3 6 17 - 21 18
15.
Факел
 Заявка 13 3 6 4 10 - 10 15
16.
Сочи
 Заявка 13 3 5 5 16 - 17 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 0:0 Заявка 14 7 4 3 24 - 14 25
2.
Динамо Москва
 Заявка 13 5 6 2 25 - 20 21
3.
Рубин
 Заявка 14 6 3 5 14 - 16 21
4.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 4 4 23 - 21 19
5.
Краснодар
 Заявка 14 4 6 4 18 - 16 18
6.
Ахмат
 Заявка 14 5 2 7 12 - 17 17
7.
Спартак Москва
 Заявка 14 4 4 6 17 - 18 16
8.
Крылья Советов
 Заявка 14 4 2 8 15 - 23 14
9.
ЦСКА Москва
 0:0 Заявка 14 2 8 4 20 - 22 14
10.
Факел
 Заявка 14 3 4 7 10 - 19 13
11.
Ростов
 Заявка 14 3 3 8 14 - 25 12
12.
Урал
 Заявка 13 2 4 7 10 - 20 10
13.
Оренбург
 Заявка 14 1 5 8 11 - 22 8
14.
Сочи
 Заявка 14 1 3 10 12 - 26 6
15.
Пари НН
 Заявка 13 1 2 10 6 - 22 5
16.
Балтика
 Заявка 14 1 2 11 14 - 21 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 16 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 14 (7)
Краснодар Кордоба Джон 14 (3)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 11 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 10
Оренбург Перес Матиас 12
Краснодар Черников Александр 11
Урал Бегич Сильвие 10
Крылья Советов Костанца Фернандо 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 33'
    Клаудиньо ушёл от Файзуллаева на левом краю штрафной и выполнил кросс к дальней штанге, Караваев классно набежал и готовился пробить головой, однако выше него выпрыгнул Агапов. 
  • 32'
    Активно "армейцы" вступили в споры с Ивановым после прошлого момента. Требовали гости красной карточки для Дугласа Сантоса, однако рефери посчитал, что нарушение тянет на "горчичник". 
  • Желтая карточка
    31'
    Дуглас Сантос получает жёлтую карточку у "Зенита". Потерял капитан хозяев мяч перед чужой штрафной, а затем грубо влетел в ногу Файзуллаеву. Ещё один неприятный эпизод. 
  • 30'
    Треть нашего матча уже позади. Откровенно говоря, очень унылый футбол мы пока наблюдаем, в котором на первое место выходит результат. Чувствуется огромное напряжение. 
  • Желтая карточка
    29'
    А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Заболотный наказан предупреждением у ЦСКА. За предыдущий момент получил карточку форвард гостей. Недовольны "армейцы" решением арбитра. 
  • Травма, повреждение
    28'
    Нино и Заболотный снова столкнулись в центральной части поля головами. Оба футболиста после этого момента оказались на газоне. Очень неприятный эпизод, который может закончиться серьёзной травмой. 
  • 27'
    Клаудиньо красиво развернулся на чужой половине поля и отдал передачу в левую часть штрафной, Сергеев ждал мяча, однако там внимательно на перехвате сыграл Гайич. 
  • Фол, нарушение
    26'
    Барриос по левому флангу пытался прорваться вперёд, но против него довольно грубо сыграл Зделар. Очень умело в центральной части поля "армейцы" останавливают атаку питерцев. 
  • Травма, повреждение
    25'
    Виллиан Роша после предыдущего момента прилёг на газон в своей штрафной. Досталось защитнику ЦСКА от Торопа, поэтому медицинская бригада гостей уже спешит на помощь. 
  • 24'
    Дуглас Сантос с левого фланга выполнил мягкий навес в центр штрафной, Тороп вышел из ворот, зацепился за Виллиана Рошу и выронил сферу из рук, а вот на отскоке никого из питерцев не оказалось. 
  • Опасный момент
    23'
    ОПАСНО! Есть первый момент! Артур слева на скорости ворвался в штрафную гостей и с левой ноги пробил в дальний угол, Тороп парировал выстрел перед собой, а затем не позволил сыграть на добивании Кассьерре!
  • 22'
    Мойзес с левого фланга от лицевой прострелил в центр штрафной, Чалов снаряд принял, вот только промедлил с ударом, чем и воспользовался Барриос, выбивший мяч. 
  • Офсайд
    21'
    Теперь уже Сергеев получил мяч за спинами защитников ЦСКА, однако он находился в офсайде. Непросто вскрывать насыщенную оборону "армейцев", которые раскрываться не собираются. 
  • 20'
    Продолжает коллектив из Санкт-Петербурга больше владеть мячом, однако никаких плюсов это пока не приносит. Вся игра проходит в центральной части поля, а вот опасных моментов совсем нет. 
  • Офсайд
    19'
    Дуглас Сантос со своей половины поля выполнил заброс к левому краю штрафной соперника, Кассьерра сферу принял, но он находился в очевидном положении вне игры. 
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    • 18'
      Караваев с правого фланга выполнил кросс к одиннадцатиметровой отметке, Кассьерра выиграл борьбу у Виллиана Рошы, но головой пробил слабо и левее створа. 
    • 17'
      Эракович получил игровой снаряд на правом фланге и отдал передачу вперёд. Вышло очень коряво, и сфера укатилась за боковую. Очевидно, что есть у питерцев проблемы в позиционной атаке. 
    • 16'
      Довольно академично оба коллектива действуют в стартовые минуты. Хозяева попытались выбраться на чужую половину поля за счёт длинной передачи, а там внимательно на опережении сыграл Дивеев. 
    • Травма, повреждение
      15'
      Нино снова присел на газон, и, кажется, что продолжить встречу он не сможет. Вероятнее всего, потребуется вынужденная замена защитнику "Зенита". Неприятное начало матча для питерцев. 
    • 14'
      Артур оказался с мячом у левого края штрафной и выполнил кросс в центр, Сергеев головой пробил по воротам, вот только игровой снаряд полетел сильно выше перекладины!
    • 13'
      Перехватили "армейцы" мяч на чужой половине поля, Чалов продрался вперёд и отдал пас направо Заболотному, а там внимательно в перехвате сыграл Дуглас Сантос. 
    • 12'
      Быстрая атака получилась у хозяев! Клаудиньо получил мяч у левого угла штрафной, но бить не стал, а выполнил перевод в дальнюю часть штрафной. Получилось сильно, и Вендел к сфере не успел. 
    • 11'
      Сергей Семак очень эмоционально отреагировал на решение Иванова не показывать карточку Заболотному. Пришлось арбитру подойти к тренеру "Зенита" и успокоить его, дабы не накалять обстановку. 
    • 10'
      Затягивается у нас пауза, вызванная повреждением Нино. С нескольких ракурсов нам показали повтор момента. Нарушение со стороны Заболотного очевидно, но рефери решил, что на карточку оно не тянуло. 
    • Травма, повреждение
      9'
      Довольно серьёзно досталось по лицу Нино, поэтому он самостоятельно подняться не может. Медицинская бригада уже появилась на поле и оказывает необходимую помощь защитнику "Зенита". 
    • Фол, нарушение
      8'
      Тороп сильно вынес мяч на чужую половину поля, Заболотный вёл борьбу с Нино и нарушил против него правила. Локтем в лицо попал форвард гостей, однако Иванов обошёлся без жёлтой карточки. 
    • 7'
      Клаудиньо в одно касание отдал хитрющий пас в штрафную соперника, Кассьерра задумку партнёра не понял, поэтому игровой снаряд спокойно прикатился к голкиперу ЦСКА. 
    • 6'
      Заметно, что хозяева очень серьёзно настроены на эту встречу. Напомню, что питерцы ведут активную борьбу за чемпионство и, после осечки "Краснодара", должны сегодня забирать три очка. 
    • Угловой
      5'
      Угловой на левом фланге заработали футболисты "Зенита". Последовал короткий розыгрыш, после которого Дуглас Сантос прострелил к ближней штанге, а там внимательно на перехвате сыграл Виллиан Роша. 
    • 4'
      Футболисты "Зенита" уверенно начали эту встречу. Питерцы забрали игровой снаряд под контроль и спокойно перекатывают его в центральной части поля. Особого продвижения вперёд мы пока не наблюдаем. 
    • Фол, нарушение
      3'
      Нино от своей штрафной пытался продвинуться вперёд, но его откровенно руками схватил Заболотный. Рефери прекрасно видел нарушение и сразу же дал свисток. 
    • 2'
      Футболисты "Зенита" вышли на эту встречу в голубом комплекте формы, "армейцы" играют в белой форме. Ворота Кержакова в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли гости. 
    • Первый тайм
    • 28'
      Дуглас Сантос получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Заболотный Антон получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Зенит 0:0 ЦСКА Москва

    Исход игры
    Зенит
    73.7% (123)
    Ничья
    13.8% (23)
    ЦСКА Москва
    12.6% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.23% (80)
    Меньше
    32.77% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    76.47% (91)
    Нет
    23.53% (28)
    Популярный счёт
    2:1 Зенит
    34.1% (57)
    1:0 Зенит
    12% (20)
    1:1 Ничья
    7.2% (12)
    3:1 Зенит
    5.4% (9)
    1:2 ЦСКА Москва
    3.6% (6)
    2:0 Зенит
    3% (5)
    2:2 Ничья
    1.8% (3)
    3:2 Зенит
    1.2% (2)
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