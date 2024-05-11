Клаудиньо красиво развернулся на чужой половине поля и отдал передачу в левую часть штрафной, Сергеев ждал мяча, однако там внимательно на перехвате сыграл Гайич.

Нино и Заболотный снова столкнулись в центральной части поля головами. Оба футболиста после этого момента оказались на газоне. Очень неприятный эпизод, который может закончиться серьёзной травмой.

А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Заболотный наказан предупреждением у ЦСКА. За предыдущий момент получил карточку форвард гостей. Недовольны "армейцы" решением арбитра.

Треть нашего матча уже позади. Откровенно говоря, очень унылый футбол мы пока наблюдаем, в котором на первое место выходит результат. Чувствуется огромное напряжение.

Дуглас Сантос получает жёлтую карточку у "Зенита". Потерял капитан хозяев мяч перед чужой штрафной, а затем грубо влетел в ногу Файзуллаеву. Ещё один неприятный эпизод.

Активно "армейцы" вступили в споры с Ивановым после прошлого момента. Требовали гости красной карточки для Дугласа Сантоса, однако рефери посчитал, что нарушение тянет на "горчичник".

Клаудиньо ушёл от Файзуллаева на левом краю штрафной и выполнил кросс к дальней штанге, Караваев классно набежал и готовился пробить головой, однако выше него выпрыгнул Агапов.

Дуглас Сантос со своей половины поля выполнил заброс к левому краю штрафной соперника, Кассьерра сферу принял, но он находился в очевидном положении вне игры.

Продолжает коллектив из Санкт-Петербурга больше владеть мячом, однако никаких плюсов это пока не приносит. Вся игра проходит в центральной части поля, а вот опасных моментов совсем нет.

Теперь уже Сергеев получил мяч за спинами защитников ЦСКА, однако он находился в офсайде. Непросто вскрывать насыщенную оборону "армейцев", которые раскрываться не собираются.

Мойзес с левого фланга от лицевой прострелил в центр штрафной, Чалов снаряд принял, вот только промедлил с ударом, чем и воспользовался Барриос, выбивший мяч.

ОПАСНО! Есть первый момент! Артур слева на скорости ворвался в штрафную гостей и с левой ноги пробил в дальний угол, Тороп парировал выстрел перед собой, а затем не позволил сыграть на добивании Кассьерре!

Дуглас Сантос с левого фланга выполнил мягкий навес в центр штрафной, Тороп вышел из ворот, зацепился за Виллиана Рошу и выронил сферу из рук, а вот на отскоке никого из питерцев не оказалось.

Виллиан Роша после предыдущего момента прилёг на газон в своей штрафной. Досталось защитнику ЦСКА от Торопа, поэтому медицинская бригада гостей уже спешит на помощь.

Барриос по левому флангу пытался прорваться вперёд, но против него довольно грубо сыграл Зделар. Очень умело в центральной части поля "армейцы" останавливают атаку питерцев.

18' Караваев с правого фланга выполнил кросс к одиннадцатиметровой отметке, Кассьерра выиграл борьбу у Виллиана Рошы, но головой пробил слабо и левее створа.

17' Эракович получил игровой снаряд на правом фланге и отдал передачу вперёд. Вышло очень коряво, и сфера укатилась за боковую. Очевидно, что есть у питерцев проблемы в позиционной атаке.

16' Довольно академично оба коллектива действуют в стартовые минуты. Хозяева попытались выбраться на чужую половину поля за счёт длинной передачи, а там внимательно на опережении сыграл Дивеев.

15' Нино снова присел на газон, и, кажется, что продолжить встречу он не сможет. Вероятнее всего, потребуется вынужденная замена защитнику "Зенита". Неприятное начало матча для питерцев.

14' Артур оказался с мячом у левого края штрафной и выполнил кросс в центр, Сергеев головой пробил по воротам, вот только игровой снаряд полетел сильно выше перекладины!

13' Перехватили "армейцы" мяч на чужой половине поля, Чалов продрался вперёд и отдал пас направо Заболотному, а там внимательно в перехвате сыграл Дуглас Сантос.

12' Быстрая атака получилась у хозяев! Клаудиньо получил мяч у левого угла штрафной, но бить не стал, а выполнил перевод в дальнюю часть штрафной. Получилось сильно, и Вендел к сфере не успел.

11' Сергей Семак очень эмоционально отреагировал на решение Иванова не показывать карточку Заболотному. Пришлось арбитру подойти к тренеру "Зенита" и успокоить его, дабы не накалять обстановку.

10' Затягивается у нас пауза, вызванная повреждением Нино. С нескольких ракурсов нам показали повтор момента. Нарушение со стороны Заболотного очевидно, но рефери решил, что на карточку оно не тянуло.