Тур: 28. Стадион: Газпром Арена.
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Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Семак Сергей
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Федотов Владимир
История личных встреч
Зенит
ЦСКА Москва
27 матчей
85.2%
14.8%
23 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40.7%
44.4%
14.9%
11 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
74.1%
25.9%
7.105427357601E-15%
20 побед 7 ничьих 0 побед
16 матчей
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 5 побед
43 матча
53.5%
25.6%
20.9%
23 победы 11 ничьих 9 побед
Первый тайм
25.6%
48.8%
25.6%
11 побед 21 ничья 11 побед
Второй тайм
46.5%
41.9%
11.6%
20 побед 18 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
32
Голов в среднем за матч
1.38
1.45
Среднее время на гол
65
61
Всего голов
19
20
Голов в среднем за матч
0.86
0.95
Среднее время на гол
104
94
Всего голов
48
52
Голов в среднем за матч
1.12
1.21
Тотал матчей
2.5
38
Больше 88%
Меньше 12%
5
32
Больше 74%
Меньше 26%
11
17
Больше 40%
Меньше 60%
26
10
Больше 23%
Меньше 77%
33
3
Больше 7%
Меньше 93%
40
Среднее время на гол
80
74
Бомбардиры внутри турнира
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кассьерра Матео
|16
|0.59
|Сергеев Иван
|6
|0.22
|Вендел Маркус
|4
|0.15
|Клаудиньо
|4 (1)
|0.15
|Дуглас Сантос
|3
|0.11
|Мостовой Андрей
|3
|0.11
|Мантуан Густаво
|2
|0.07
|Артур Виктор Гимараес
|2
|0.07
|Изидор Вильсон
|2
|0.07
|Родригао де Соуза
|1
|0.04
|Педро дос Сантос
|1
|0.04
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|Ерохин Александр
|0
|0
|Сутормин Алексей
|0
|0
|Барриос Вильмар
|0
|0
|Бакаев Зелимхан
|0
|0
|Круговой Данил
|0
|0
|Эракович Страхинья
|0
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чалов Фёдор
|11 (6)
|0.41
|Заболотный Антон
|8 (1)
|0.3
|Файзуллаев Аббосбек
|4
|0.15
|Мусаев Тамерлан
|3
|0.11
|Давила Виктор
|3
|0.11
|Гайич Милан III
|3
|0.11
|Обляков Иван
|2
|0.07
|Мухин Максим
|2
|0.07
|Виллиан Роша
|2
|0.07
|Келлвен Дуглас
|1
|0.04
|Глебов Кирилл
|1
|0.04
|Рядно Михаил
|1
|0.04
|Мойзес Роберто
|1
|0.04
|Агапов Илья
|1
|0.04
|Мендес Виктор
|1
|0.04
|Гайч Адольфо
|0
|0
Карточки
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эракович Страхинья
|7
|0
|Барриос Вильмар
|3
|1
|Дуглас Сантос
|4
|0
|Алип Нуралы
|4
|0
|Вендел Маркус
|4
|0
|Родригао де Соуза
|2
|0
|Сергеев Иван
|2
|0
|Клаудиньо
|2
|0
|Кассьерра Матео
|2
|0
|Нино III
|2
|0
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|Сутормин Алексей
|1
|0
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|Мостовой Андрей
|1
|0
|Артур Виктор Гимараес
|1
|0
|Изидор Вильсон
|1
|0
|Мантуан Густаво
|1
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виллиан Роша
|10
|2
|Мойзес Роберто
|7
|0
|Зделар Саша
|5
|0
|Гайич Милан III
|3
|1
|Заболотный Антон
|4
|0
|Файзуллаев Аббосбек
|4
|0
|Чалов Фёдор
|3
|0
|Дивеев Игорь
|1
|1
|Давила Виктор
|2
|0
|Федотов Владимир
|2
|0
|Мухин Максим
|2
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0
|Обляков Иван
|1
|0
|Гайч Адольфо
|1
|0
|Мусаев Тамерлан
|1
|0
|Мендес Виктор
|1
|0
|Глебов Кирилл
|1
|0
Результаты матчей
Зенит
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
ЦСКА Москва
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
3
14
Зенит
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
ЦСКА Москва
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
22
23
Зенит
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
41% (11)
33% (9)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)
ЦСКА Москва
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
22% (6)
41% (11)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
33% (9)
41% (11)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
9
7
Упущенные победы
25
37
Голы по времени матча
Забито
20
19
11 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
2
10%
4
21%
1-15
4
20%
1
5%
16-30
5
25%
2
11%
31-45
2
10%
5
26%
46-60
2
10%
3
16%
61-75
5
25%
4
21%
76-90
Пропущено
11
23
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 11
2
18%
2
9%
1-15
1
9%
3
13%
16-30
1
9%
3
13%
31-45
2
18%
6
26%
46-60
2
18%
3
13%
61-75
3
27%
6
26%
76-90
Забито
24
26
10 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 8
14 Не забивали 14
3
13%
2
8%
1-15
2
8%
3
12%
16-30
5
21%
7
27%
31-45
5
21%
2
8%
46-60
4
17%
8
31%
61-75
5
21%
4
15%
76-90
Пропущено
14
17
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
4
29%
2
12%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
1
7%
3
18%
31-45
1
7%
2
12%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
6
43%
7
41%
76-90
Забито
44
45
21 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 26
17 Забивали первыми 14
3 Не забивали 3
5
11%
6
13%
1-15
6
14%
4
9%
16-30
10
23%
9
20%
31-45
7
16%
7
16%
46-60
6
14%
11
24%
61-75
10
23%
8
18%
76-90
Пропущено
25
40
11 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 26
9 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 21
6
24%
4
10%
1-15
3
12%
4
10%
16-30
2
8%
6
15%
31-45
3
12%
8
20%
46-60
2
8%
5
13%
61-75
9
36%
13
33%
76-90
Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Факел - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Рубин 0:2
Зенит - Оренбург 1:0 Зенит - Спартак Москва 0:0 Краснодар - Зенит 1:2 Зенит - Балтика 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1 Црвена Звезда - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 2:0 Урал - Зенит 1:4 Зенит - Спартак Москва 0:0 Зенит - Сантос 4:1 Зенит - Аль-Райян 2:4 Зенит - Шанхай Шеньхуа 6:0 Зенит - Ноа Ереван 0:0 Зенит - Аль-Духаиль 2:0 Зенит - Аль-Фатех 1:1
ЦСКА Москва
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
ЦСКА Москва - Рубин 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Балтика - ЦСКА Москва 3:1 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0
ЦСКА Москва - Ахмат 1:2 ЦСКА Москва - Балтика 2:0 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Бунёдкор 2:1 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0 ЦСКА Москва - Андижан 2:0
Результаты матчей
Зенит
ЦСКА Москва
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:2
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
Точный счет
1:1
5 раз 19%
0:2
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
3:1
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
2:2
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 41%
2
7 раз 26%
3
4 раза 15%
0
3 раза 11%
4
2 раза 7%
1
10 раз 37%
2
7 раз 26%
3
5 раз 19%
0
3 раза 11%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Зенит
ЦСКА Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
131
67
86
310
410
112
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
112
77
67
311
310
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
243
Больше Меньше
243
1314
1413
621
720
225
225
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|15
|6
|6
|45 - 24
|51
|2.
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|41 - 26
|50
|3.
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|46 - 35
|50
|4.
|Заявка
|27
|11
|11
|5
|45 - 37
|44
|5.
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|37 - 31
|43
|6.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|44 - 37
|40
|7.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|39 - 40
|40
|8.
|Заявка
|27
|9
|12
|6
|47 - 38
|39
|9.
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|26 - 33
|38
|10.
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|30 - 38
|32
|11.
|Заявка
|27
|8
|5
|14
|25 - 38
|29
|12.
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|31 - 36
|29
|13.
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|27 - 41
|28
|14.
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|20 - 29
|28
|15.
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|29 - 34
|26
|16.
|Заявка
|27
|4
|8
|15
|28 - 43
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|23 - 11
|32
|2.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|21 - 15
|29
|3.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|26 - 18
|28
|4.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|20 - 13
|27
|5.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 10
|26
|6.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|29 - 14
|26
|7.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|27 - 16
|26
|8.
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|22 - 16
|25
|9.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 16
|24
|10.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 14
|21
|11.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 13
|21
|12.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 21
|18
|13.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 21
|18
|14.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|12 - 17
|17
|15.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|10 - 10
|15
|16.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 17
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 14
|25
|2.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|25 - 20
|21
|3.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 16
|21
|4.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|23 - 21
|19
|5.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 15
|18
|6.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 18
|16
|7.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|10 - 17
|14
|8.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 23
|14
|9.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|20 - 22
|13
|10.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 19
|13
|11.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 22
|12
|12.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 20
|10
|13.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 22
|8
|14.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 26
|6
|15.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|6 - 22
|5
|16.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|14 - 21
|5
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|16 (3)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|14 (7)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|14 (3)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|11 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|10 (3)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|2 10
|Оренбург
|Перес Матиас
|12
|Краснодар
|Черников Александр
|11
|Урал
|Бегич Сильвие
|10
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Зенит - ЦСКА Москва
Исход игры
Зенит
77.3% (58)
Ничья
10.7% (8)
ЦСКА Москва
12% (9)
Тотал 2.5
Больше
75% (39)
Меньше
25% (13)
Обе команды забьют
Да
78.85% (41)
Нет
21.15% (11)
Популярный счёт
2:1 Зенит
34.7% (26)
1:0 Зенит
9.3% (7)
3:1 Зенит
6.7% (5)
1:2 ЦСКА Москва
5.3% (4)
2:0 Зенит
4% (3)
1:1 Ничья
4% (3)
2:2 Ничья
2.7% (2)
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