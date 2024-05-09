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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
Зенит
 
Позже
ЦСКА Москва
Прогнозы 75
Зенит 77.3% (58)
X 10.7% (8)
ЦСКА Москва 12% (9)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Зенит
ЦСКА Москва

История личных встреч

Зенит
ЦСКА Москва

27 матчей

85.2%
14.8%
23 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40.7%
44.4%
14.9%
11 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

74.1%
25.9%
7.105427357601E-15%
20 побед 7 ничьих 0 побед

16 матчей

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 5 побед

43 матча

53.5%
25.6%
20.9%
23 победы 11 ничьих 9 побед

Первый тайм

25.6%
48.8%
25.6%
11 побед 21 ничья 11 побед

Второй тайм

46.5%
41.9%
11.6%
20 побед 18 ничьих 5 побед

История матчей

К
1:1
ПЛ
1:1
С
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
КPП
0:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:4
ТМК
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
С
0:1
К
1:4
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ОС
2:0
ПЛ
2:0
С
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
К
0:2
ПЛ
0:3
С
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

29
32

Голов в среднем за матч

1.38
1.45

Среднее время на гол

65
61

Всего голов

19
20

Голов в среднем за матч

0.86
0.95

Среднее время на гол

104
94

Всего голов

48
52

Голов в среднем за матч

1.12
1.21

Тотал матчей

2.5
38
Больше 88%
Меньше 12%
5
32
Больше 74%
Меньше 26%
11
17
Больше 40%
Меньше 60%
26
10
Больше 23%
Меньше 77%
33
3
Больше 7%
Меньше 93%
40

Среднее время на гол

80
74

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кассьерра Матео 16 0.59
Сергеев Иван 6 0.22
Вендел Маркус 4 0.15
Клаудиньо 4 (1) 0.15
Дуглас Сантос 3 0.11
Мостовой Андрей 3 0.11
Мантуан Густаво 2 0.07
Артур Виктор Гимараес 2 0.07
Изидор Вильсон 2 0.07
Родригао де Соуза 1 0.04
Педро дос Сантос 1 0.04
Караваев Вячеслав 0 0
Ерохин Александр 0 0
Сутормин Алексей 0 0
Барриос Вильмар 0 0
Бакаев Зелимхан 0 0
Круговой Данил 0 0
Эракович Страхинья 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 11 (6) 0.41
Заболотный Антон 8 (1) 0.3
Файзуллаев Аббосбек 4 0.15
Мусаев Тамерлан 3 0.11
Давила Виктор 3 0.11
Гайич Милан III 3 0.11
Обляков Иван 2 0.07
Мухин Максим 2 0.07
Виллиан Роша 2 0.07
Келлвен Дуглас 1 0.04
Глебов Кирилл 1 0.04
Рядно Михаил 1 0.04
Мойзес Роберто 1 0.04
Агапов Илья 1 0.04
Мендес Виктор 1 0.04
Гайч Адольфо 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эракович Страхинья 7 0
Барриос Вильмар 3 1
Дуглас Сантос 4 0
Алип Нуралы 4 0
Вендел Маркус 4 0
Родригао де Соуза 2 0
Сергеев Иван 2 0
Клаудиньо 2 0
Кассьерра Матео 2 0
Нино III 2 0
Караваев Вячеслав 1 0
Сутормин Алексей 1 0
Бакаев Зелимхан 1 0
Мостовой Андрей 1 0
Артур Виктор Гимараес 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Мантуан Густаво 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виллиан Роша 10 2
Мойзес Роберто 7 0
Зделар Саша 5 0
Гайич Милан III 3 1
Заболотный Антон 4 0
Файзуллаев Аббосбек 4 0
Чалов Фёдор 3 0
Дивеев Игорь 1 1
Давила Виктор 2 0
Федотов Владимир 2 0
Мухин Максим 2 0
Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Обляков Иван 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Мусаев Тамерлан 1 0
Мендес Виктор 1 0
Глебов Кирилл 1 0

Результаты матчей

Зенит
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
ЦСКА Москва
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
14
Зенит
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
ЦСКА Москва
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

22
23
Зенит
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
41% (11)
33% (9)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)
ЦСКА Москва
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
22% (6)
41% (11)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
33% (9)
41% (11)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

25
37

Голы по времени матча

Забито

20
19
11 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
2
10%
4
21%
1-15
4
20%
1
5%
16-30
5
25%
2
11%
31-45
2
10%
5
26%
46-60
2
10%
3
16%
61-75
5
25%
4
21%
76-90

Пропущено

11
23
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 11
2
18%
2
9%
1-15
1
9%
3
13%
16-30
1
9%
3
13%
31-45
2
18%
6
26%
46-60
2
18%
3
13%
61-75
3
27%
6
26%
76-90

Забито

24
26
10 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 8
14 Не забивали 14
3
13%
2
8%
1-15
2
8%
3
12%
16-30
5
21%
7
27%
31-45
5
21%
2
8%
46-60
4
17%
8
31%
61-75
5
21%
4
15%
76-90

Пропущено

14
17
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
4
29%
2
12%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
1
7%
3
18%
31-45
1
7%
2
12%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
6
43%
7
41%
76-90

Забито

44
45
21 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 26
17 Забивали первыми 14
3 Не забивали 3
5
11%
6
13%
1-15
6
14%
4
9%
16-30
10
23%
9
20%
31-45
7
16%
7
16%
46-60
6
14%
11
24%
61-75
10
23%
8
18%
76-90

Пропущено

25
40
11 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 26
9 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 21
6
24%
4
10%
1-15
3
12%
4
10%
16-30
2
8%
6
15%
31-45
3
12%
8
20%
46-60
2
8%
5
13%
61-75
9
36%
13
33%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Факел - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Рубин 0:2
Зенит - Оренбург 1:0 Зенит - Спартак Москва 0:0 Краснодар - Зенит 1:2 Зенит - Балтика 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1 Црвена Звезда - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 2:0 Урал - Зенит 1:4 Зенит - Спартак Москва 0:0 Зенит - Сантос 4:1 Зенит - Аль-Райян 2:4 Зенит - Шанхай Шеньхуа 6:0 Зенит - Ноа Ереван 0:0 Зенит - Аль-Духаиль 2:0 Зенит - Аль-Фатех 1:1
ЦСКА Москва
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
ЦСКА Москва - Рубин 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Балтика - ЦСКА Москва 3:1 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0
ЦСКА Москва - Ахмат 1:2 ЦСКА Москва - Балтика 2:0 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Бунёдкор 2:1 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0 ЦСКА Москва - Андижан 2:0

Результаты матчей

Зенит
ЦСКА Москва

Точный счет

1:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
0:2
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
0:2
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
3:1
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
2:2
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 41%
2
7 раз 26%
3
4 раза 15%
0
3 раза 11%
4
2 раза 7%
1
10 раз 37%
2
7 раз 26%
3
5 раз 19%
0
3 раза 11%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Зенит
ЦСКА Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
13
1
6
7
1.5
8
6
3
10
2.5
4
10
1
12
3.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
11
2
7
7
1.5
6
7
3
11
2.5
3
10
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
3
0.5
Больше Меньше
24
3
13
14
1.5
14
13
6
21
2.5
7
20
2
25
3.5
2
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 27 15 6 6 45 - 24 51
2.
Краснодар
 Заявка 27 14 8 5 41 - 26 50
3.
Динамо Москва
 Заявка 27 14 8 5 46 - 35 50
4.
Локомотив Москва
 Заявка 27 11 11 5 45 - 37 44
5.
Спартак Москва
 Заявка 27 12 7 8 37 - 31 43
6.
Крылья Советов
 Заявка 27 11 7 9 44 - 37 40
7.
Ростов
 Заявка 27 11 7 9 39 - 40 40
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 27 9 12 6 47 - 38 39
9.
Рубин
 Заявка 27 10 8 9 26 - 33 38
10.
Ахмат
 Заявка 27 9 5 13 30 - 38 32
11.
Пари НН
 Заявка 27 8 5 14 25 - 38 29
12.
Оренбург
 Заявка 27 7 8 12 31 - 36 29
13.
Урал
 Заявка 27 7 7 13 27 - 41 28
14.
Факел
 Заявка 27 6 10 11 20 - 29 28
15.
Балтика
 Заявка 27 7 5 15 29 - 34 26
16.
Сочи
 Заявка 27 4 8 15 28 - 43 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 14 10 2 2 23 - 11 32
2.
Динамо Москва
 Заявка 14 9 2 3 21 - 15 29
3.
Ростов
 Заявка 14 8 4 2 26 - 18 28
4.
Спартак Москва
 Заявка 13 8 3 2 20 - 13 27
5.
Зенит
 Заявка 13 8 2 3 21 - 10 26
6.
Крылья Советов
 Заявка 13 7 5 1 29 - 14 26
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 7 5 2 27 - 16 26
8.
Локомотив Москва
 Заявка 14 6 7 1 22 - 16 25
9.
Пари НН
 Заявка 14 7 3 4 19 - 16 24
10.
Оренбург
 Заявка 13 6 3 4 20 - 14 21
11.
Балтика
 Заявка 13 6 3 4 15 - 13 21
12.
Ахмат
 Заявка 14 5 3 6 20 - 21 18
13.
Урал
 Заявка 14 5 3 6 17 - 21 18
14.
Рубин
 Заявка 13 4 5 4 12 - 17 17
15.
Факел
 Заявка 13 3 6 4 10 - 10 15
16.
Сочи
 Заявка 13 3 5 5 16 - 17 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 14 7 4 3 24 - 14 25
2.
Динамо Москва
 Заявка 13 5 6 2 25 - 20 21
3.
Рубин
 Заявка 14 6 3 5 14 - 16 21
4.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 4 4 23 - 21 19
5.
Краснодар
 Заявка 13 4 6 3 18 - 15 18
6.
Спартак Москва
 Заявка 14 4 4 6 17 - 18 16
7.
Ахмат
 Заявка 13 4 2 7 10 - 17 14
8.
Крылья Советов
 Заявка 14 4 2 8 15 - 23 14
9.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 2 7 4 20 - 22 13
10.
Факел
 Заявка 14 3 4 7 10 - 19 13
11.
Ростов
 Заявка 13 3 3 7 13 - 22 12
12.
Урал
 Заявка 13 2 4 7 10 - 20 10
13.
Оренбург
 Заявка 14 1 5 8 11 - 22 8
14.
Сочи
 Заявка 14 1 3 10 12 - 26 6
15.
Пари НН
 Заявка 13 1 2 10 6 - 22 5
16.
Балтика
 Заявка 14 1 2 11 14 - 21 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 16 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 14 (7)
Краснодар Кордоба Джон 14 (3)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 11 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 10
Оренбург Перес Матиас 12
Краснодар Черников Александр 11
Урал Бегич Сильвие 10
Крылья Советов Костанца Фернандо 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 мая 2024, осталось 2 дня 11 часов 7 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 75
    Зенит 77.3% (58)
    X 10.7% (8)
    ЦСКА Москва 12% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    ЦСКА Москва
    5.50
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    3.73
    5.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Зенит - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Зенит
    77.3% (58)
    Ничья
    10.7% (8)
    ЦСКА Москва
    12% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (39)
    Меньше
    25% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    78.85% (41)
    Нет
    21.15% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Зенит
    34.7% (26)
    1:0 Зенит
    9.3% (7)
    3:1 Зенит
    6.7% (5)
    1:2 ЦСКА Москва
    5.3% (4)
    2:0 Зенит
    4% (3)
    1:1 Ничья
    4% (3)
    2:2 Ничья
    2.7% (2)
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