Первый тайм

21' На одном дыхании пролетели у нас стартовые минуты поединка. Хороший футбол получает в Калининграде. Команды действуют на хороших скоростях и много времени пытаются проводить в атаке.

20' Нгамалё в центральной части поля красиво разобрался с соперником и выполнил передачу к штрафной на Тюкавина, который пытался сыграть красиво, но пробросить сферу мимо Жирова не удалось.

19' Продолжают атаковать "динамовцы"! Скопинцев снова получил мяч на левом фланге и прострелил к одиннадцатиметровой отметке, а там внимательно на перехвате сыграл Жиров.

18' ОПАСНО! Скопинцев прорвался вперёд по левому флангу и от угла штрафной выполнил навес в центр, Тюкавин выиграл единоборство у защитника и головой пробил немного выше перекладины!

17' Тюкавин получил мяч в центральном круге, и против него нарушил правила Бистрович. Немного остановок в стартовые минуты, а нарушений совсем практически нет.

16' Хозяева расположились с мячом на чужой половине поля и довольно неплохо комбинируют, вот только прорваться к владениям Лещука у них пока никак не получается.