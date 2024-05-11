динамо
Tёма Metel16 #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрикес Анхело
|5
|0.18
|Фернандес Алекс II
|4
|0.14
|Лисакович Виталий
|3
|0.11
|Козлов Данила Сергеевич
|2
|0.07
|Кузьмин Максим
|2
|0.07
|Гузина Гедеон
|2
|0.07
|Бистрович Кристиян
|2 (1)
|0.07
|Ковалёв Юрий
|1
|0.04
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0.04
|Капленко Кирилл
|1
|0.04
|Пряхин Сергей
|1
|0.04
|Фернандес Роберто II
|0
|0
|Лазарев Владислав
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюкавин Константин
|15
|0.54
|Бителло
|7
|0.25
|Нгамалё Николя
|4
|0.14
|Смолов Фёдор
|4 (2)
|0.14
|Чавес Луис
|4 (1)
|0.14
|Макаров Денис
|4
|0.14
|Фернандес Роберто
|2
|0.07
|Гладышев Ярослав
|2
|0.07
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.04
|Фомин Даниил
|1
|0.04
|Захарян Арсен
|1
|0.04
|Грулёв Вячеслав
|1
|0.04
|Бессмертный Станислав
|1
|0.04
|Лаксальт Диего
|0
|0
|Карраскаль Хорхе
|0
|0
|Бальбуэна Фабиан
|0
|0
|Даса Элазар
|0
|0
|Паршивлюк Сергей
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радмановац Никола
|5
|0
|Кузьмин Максим
|4
|0
|Сото Гильермо
|4
|0
|Гузина Гедеон
|4
|0
|Гассама Натан
|4
|0
|Бистрович Кристиян
|3
|0
|Остойич Иван
|2
|0
|Маляров Кирилл
|2
|0
|Латышонок Евгений
|2
|0
|Лисакович Виталий
|2
|0
|Луна Диего
|2
|0
|Игнашевич Сергей
|1
|0
|Дудиев Аслан
|1
|0
|Жиров Александр
|1
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0
|Капленко Кирилл
|1
|0
|Пряхин Сергей
|1
|0
|Фернандес Роберто II
|1
|0
|Андраде Кевин
|1
|0
|Фернандес Алекс II
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бальбуэна Фабиан
|6
|0
|Маричаль Николас
|4
|1
|Лаксальт Диего
|5
|0
|Фернандес Роберто
|5
|0
|Смолов Фёдор
|4
|0
|Чавес Луис
|4
|0
|Макаров Денис
|4
|0
|Фомин Даниил
|3
|0
|Шунин Антон
|2
|0
|Нгамалё Николя
|2
|0
|Карраскаль Хорхе
|2
|0
|Даса Элазар
|2
|0
|Лещук Игорь
|1
|0
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0
|Лесовой Даниил
|1
|0
|Гладышев Ярослав
|1
|0
|Бителло
|1
|0
|Майсторович Милан
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|28
|15
|8
|5
|47 - 35
|53
|2.
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|45 - 25
|51
|3.
|Заявка
|28
|14
|8
|6
|41 - 27
|50
|4.
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|38 - 31
|46
|5.
|Заявка
|27
|11
|11
|5
|45 - 37
|44
|6.
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|48 - 38
|42
|7.
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|29 - 34
|41
|8.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|44 - 39
|40
|9.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|40 - 43
|40
|10.
|Заявка
|28
|10
|5
|13
|32 - 38
|35
|11.
|Заявка
|27
|8
|5
|14
|25 - 38
|29
|12.
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|31 - 36
|29
|13.
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|27 - 41
|28
|14.
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|20 - 29
|28
|15.
|0:1 Заявка
|28
|7
|5
|16
|29 - 35
|26
|16.
|Заявка
|27
|4
|8
|15
|28 - 43
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|23 - 11
|32
|2.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|21 - 13
|30
|3.
|1:0 Заявка
|14
|9
|2
|3
|21 - 15
|29
|4.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|26 - 18
|28
|5.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 11
|26
|6.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|29 - 16
|26
|7.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|27 - 16
|26
|8.
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|22 - 16
|25
|9.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 16
|24
|10.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 14
|21
|11.
|0:1 Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 14
|21
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 18
|20
|13.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 21
|18
|14.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 21
|18
|15.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|10 - 10
|15
|16.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 17
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 14
|25
|2.
|1:0 Заявка
|14
|6
|6
|2
|26 - 20
|24
|3.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 16
|21
|4.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|23 - 21
|19
|5.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|18 - 16
|18
|6.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|12 - 17
|17
|7.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 18
|16
|8.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|21 - 22
|16
|9.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 23
|14
|10.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 19
|13
|11.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 25
|12
|12.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 20
|10
|13.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 22
|8
|14.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 26
|6
|15.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|6 - 22
|5
|16.
|0:1 Заявка
|14
|1
|2
|11
|14 - 21
|5
|Зенит
|Кассьерра Матео
|16 (3)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|15 (7)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|14 (3)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|12 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|10 (3)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|2 10
|Оренбург
|Перес Матиас
|12
|Краснодар
|Черников Александр
|11
|Урал
|Бегич Сильвие
|10
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|10