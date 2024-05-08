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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
Балтика
 
Позже
Динамо Москва
Прогнозы 59
Балтика 15.3% (9)
X 23.7% (14)
Динамо Москва 61% (36)
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Прогноз на матч от Liveresult
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История личных встреч

Балтика
Динамо Москва

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
1 победа 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

История матчей

ТМК
0:3
ПЛ
2:0
К
1:1
ТМК
2:0
ПЛ
0:3
К
1:3
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.5
2.33

Среднее время на гол

60
38

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

1.14
1.57

Тотал матчей

2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

78
57

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрикес Анхело 5 0.19
Фернандес Алекс II 4 0.15
Лисакович Виталий 3 0.11
Козлов Данила Сергеевич 2 0.07
Кузьмин Максим 2 0.07
Гузина Гедеон 2 0.07
Бистрович Кристиян 2 (1) 0.07
Ковалёв Юрий 1 0.04
Рыбчинский Дмитрий 1 0.04
Капленко Кирилл 1 0.04
Пряхин Сергей 1 0.04
Фернандес Роберто II 0 0
Лазарев Владислав 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюкавин Константин 14 0.52
Бителло 7 0.26
Нгамалё Николя 4 0.15
Смолов Фёдор 4 (2) 0.15
Чавес Луис 4 (1) 0.15
Макаров Денис 4 0.15
Фернандес Роберто 2 0.07
Гладышев Ярослав 2 0.07
Скопинцев Дмитрий 1 0.04
Фомин Даниил 1 0.04
Захарян Арсен 1 0.04
Грулёв Вячеслав 1 0.04
Бессмертный Станислав 1 0.04
Лаксальт Диего 0 0
Карраскаль Хорхе 0 0
Бальбуэна Фабиан 0 0
Даса Элазар 0 0
Паршивлюк Сергей 0 0

Карточки

Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радмановац Никола 5 0
Кузьмин Максим 4 0
Сото Гильермо 4 0
Гузина Гедеон 4 0
Гассама Натан 4 0
Бистрович Кристиян 3 0
Остойич Иван 2 0
Маляров Кирилл 2 0
Латышонок Евгений 2 0
Лисакович Виталий 2 0
Луна Диего 2 0
Игнашевич Сергей 1 0
Дудиев Аслан 1 0
Жиров Александр 1 0
Рыбчинский Дмитрий 1 0
Капленко Кирилл 1 0
Пряхин Сергей 1 0
Фернандес Роберто II 1 0
Андраде Кевин 1 0
Фернандес Алекс II 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бальбуэна Фабиан 6 0
Маричаль Николас 4 1
Лаксальт Диего 5 0
Фернандес Роберто 5 0
Смолов Фёдор 4 0
Чавес Луис 4 0
Макаров Денис 4 0
Фомин Даниил 3 0
Шунин Антон 2 0
Нгамалё Николя 2 0
Карраскаль Хорхе 2 0
Даса Элазар 2 0
Лещук Игорь 1 0
Скопинцев Дмитрий 1 0
Лесовой Даниил 1 0
Гладышев Ярослав 1 0
Бителло 1 0
Майсторович Милан 1 0

Результаты матчей

Балтика
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Динамо Москва
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

4
11
Балтика
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Динамо Москва
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

20
9

Упущенные победы

7
18
Балтика
77.3%
22.7%
17 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (10)
48% (13)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
41% (11)
22% (6)
Динамо Москва
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (9)
30% (8)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
33% (9)
41% (11)

Сухие победы

9
0

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

25
14

Упущенные победы

11
29

Голы по времени матча

Забито

13
27
5 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
20 Не забивали 16
0
0%
5
19%
1-15
2
15%
3
11%
16-30
3
23%
8
30%
30%
31-45
2
15%
5
19%
46-60
0
0%
4
15%
61-75
6
46%
2
7%
76-90

Пропущено

15
18
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
3
20%
2
11%
1-15
2
13%
3
17%
16-30
3
20%
3
17%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
13%
3
17%
61-75
4
27%
7
39%
76-90

Забито

14
21
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 10
21 Не забивали 14
4
29%
3
14%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
14%
2
10%
31-45
2
14%
5
24%
46-60
1
7%
5
24%
61-75
5
36%
5
24%
76-90

Пропущено

21
15
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
2
10%
1
7%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
4
19%
3
20%
31-45
4
19%
2
13%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
6
29%
6
40%
76-90

Забито

27
48
11 В 1-м тайме 22
16 Во 2-м тайме 26
6 Забивали первыми 17
14 Не забивали 3
4
15%
8
17%
1-15
2
7%
4
8%
16-30
5
19%
10
21%
31-45
4
15%
10
21%
46-60
1
4%
9
19%
61-75
11
41%
7
15%
76-90

Пропущено

36
33
17 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 19
18 Пропускали первыми 8
22 Не пропускали 19
5
14%
3
9%
1-15
5
14%
5
15%
16-30
7
19%
6
18%
31-45
5
14%
2
6%
46-60
4
11%
4
12%
61-75
10
28%
13
39%
76-90

Результаты последних матчей

Балтика
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Урал - Балтика 2:1 Ростов - Балтика 0:1 Балтика - ЦСКА Москва 3:1 Краснодар - Балтика 3:2
Балтика - Крылья Советов 2:1 ЦСКА Москва - Балтика 2:0 Ахмат - Балтика 1:7 Зенит - Балтика 1:0 Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Балтика - Пари НН 2:0 Балтика - Динамо Минск 3:1 Локомотив Москва - Балтика 1:1 Оренбург - Балтика 1:0 Балтика - Сочи 0:0 Динамо Москва - Балтика 0:3 Балтика - Ротор 1:2 Балтика - Динамо Махачкала 2:1 Арсенал Тула - Балтика 1:3 Балтика - Акрон 5:3 Факел - Балтика 2:1
Динамо Москва
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Динамо Москва - Сочи 3:2 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Зенит 1:0 Оренбург - Динамо Москва 1:2
Пари НН - Динамо Москва 1:4 Оренбург - Динамо Москва 2:4 Урал - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:4 Зенит - Динамо Москва 2:0 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 0:3 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Санкт-Пёльтен - Динамо Москва 1:3 Динамо Москва - Елимай Семей 2:1 Динамо Москва - Оренбург 4:1

Результаты матчей

Балтика
Динамо Москва

Точный счет

0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
6 раз 43%
1
6 раз 43%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
1:7
1 раз 7%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
7
1 раз 7%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
6 раз 22%
2:1
5 раз 19%
0:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:7
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
13 раз 48%
2
7 раз 26%
1
5 раз 19%
3
1 раз 4%
7
1 раз 4%
2
9 раз 33%
1
9 раз 33%
3
5 раз 19%
0
3 раза 11%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Балтика
Динамо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
13
1
6
7
1.5
7
7
1
12
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
11
2
3
11
1.5
8
5
1
13
2.5
5
8
1
13
3.5
1
12
1
13
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
13
0.5
Больше Меньше
24
3
9
18
1.5
15
12
2
25
2.5
6
21
1
26
3.5
1
26
1
26
4.5
1
26
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 27 15 6 6 45 - 24 51
2.
Краснодар
 Заявка 27 14 8 5 41 - 26 50
3.
Динамо Москва
 Заявка 27 14 8 5 46 - 35 50
4.
Локомотив Москва
 Заявка 27 11 11 5 45 - 37 44
5.
Спартак Москва
 Заявка 27 12 7 8 37 - 31 43
6.
Крылья Советов
 Заявка 27 11 7 9 44 - 37 40
7.
Ростов
 Заявка 27 11 7 9 39 - 40 40
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 27 9 12 6 47 - 38 39
9.
Рубин
 Заявка 27 10 8 9 26 - 33 38
10.
Ахмат
 Заявка 27 9 5 13 30 - 38 32
11.
Пари НН
 Заявка 27 8 5 14 25 - 38 29
12.
Оренбург
 Заявка 27 7 8 12 31 - 36 29
13.
Урал
 Заявка 27 7 7 13 27 - 41 28
14.
Факел
 Заявка 27 6 10 11 20 - 29 28
15.
Балтика
 Заявка 27 7 5 15 29 - 34 26
16.
Сочи
 Заявка 27 4 8 15 28 - 43 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 14 10 2 2 23 - 11 32
2.
Динамо Москва
 Заявка 14 9 2 3 21 - 15 29
3.
Ростов
 Заявка 14 8 4 2 26 - 18 28
4.
Спартак Москва
 Заявка 13 8 3 2 20 - 13 27
5.
Зенит
 Заявка 13 8 2 3 21 - 10 26
6.
Крылья Советов
 Заявка 13 7 5 1 29 - 14 26
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 7 5 2 27 - 16 26
8.
Локомотив Москва
 Заявка 14 6 7 1 22 - 16 25
9.
Пари НН
 Заявка 14 7 3 4 19 - 16 24
10.
Оренбург
 Заявка 13 6 3 4 20 - 14 21
11.
Балтика
 Заявка 13 6 3 4 15 - 13 21
12.
Ахмат
 Заявка 14 5 3 6 20 - 21 18
13.
Урал
 Заявка 14 5 3 6 17 - 21 18
14.
Рубин
 Заявка 13 4 5 4 12 - 17 17
15.
Факел
 Заявка 13 3 6 4 10 - 10 15
16.
Сочи
 Заявка 13 3 5 5 16 - 17 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 14 7 4 3 24 - 14 25
2.
Динамо Москва
 Заявка 13 5 6 2 25 - 20 21
3.
Рубин
 Заявка 14 6 3 5 14 - 16 21
4.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 4 4 23 - 21 19
5.
Краснодар
 Заявка 13 4 6 3 18 - 15 18
6.
Спартак Москва
 Заявка 14 4 4 6 17 - 18 16
7.
Ахмат
 Заявка 13 4 2 7 10 - 17 14
8.
Крылья Советов
 Заявка 14 4 2 8 15 - 23 14
9.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 2 7 4 20 - 22 13
10.
Факел
 Заявка 14 3 4 7 10 - 19 13
11.
Ростов
 Заявка 13 3 3 7 13 - 22 12
12.
Урал
 Заявка 13 2 4 7 10 - 20 10
13.
Оренбург
 Заявка 14 1 5 8 11 - 22 8
14.
Сочи
 Заявка 14 1 3 10 12 - 26 6
15.
Пари НН
 Заявка 13 1 2 10 6 - 22 5
16.
Балтика
 Заявка 14 1 2 11 14 - 21 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 16 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 14 (7)
Краснодар Кордоба Джон 14 (3)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 11 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 10
Оренбург Перес Матиас 12
Краснодар Черников Александр 11
Урал Бегич Сильвие 10
Крылья Советов Костанца Фернандо 10
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Балтика - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 мая 2024, осталось 2 дня 13 часов 37 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 59
    Балтика 15.3% (9)
    X 23.7% (14)
    Динамо Москва 61% (36)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Балтика
    Ничья
    Динамо Москва
    3.55
    3.80
    Реклама, betcity.ru
    2.56
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Балтика - Динамо Москва

    Исход игры
    Балтика
    15.3% (9)
    Ничья
    23.7% (14)
    Динамо Москва
    61% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.32% (26)
    Меньше
    44.68% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    80.85% (38)
    Нет
    19.15% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Динамо Москва
    35.6% (21)
    1:1 Ничья
    20.3% (12)
    0:1 Динамо Москва
    8.5% (5)
    2:1 Балтика
    5.1% (3)
    1:0 Балтика
    3.4% (2)
    0:2 Динамо Москва
    3.4% (2)
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