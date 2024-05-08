Тур: 28. Стадион: Ростех Арена.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Балтика
Динамо Москва
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
1 победа 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.5
2.33
Среднее время на гол
60
38
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
1.14
1.57
Тотал матчей
2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
78
57
Бомбардиры внутри турнира
Балтика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрикес Анхело
|5
|0.19
|Фернандес Алекс II
|4
|0.15
|Лисакович Виталий
|3
|0.11
|Козлов Данила Сергеевич
|2
|0.07
|Кузьмин Максим
|2
|0.07
|Гузина Гедеон
|2
|0.07
|Бистрович Кристиян
|2 (1)
|0.07
|Ковалёв Юрий
|1
|0.04
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0.04
|Капленко Кирилл
|1
|0.04
|Пряхин Сергей
|1
|0.04
|Фернандес Роберто II
|0
|0
|Лазарев Владислав
|0
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюкавин Константин
|14
|0.52
|Бителло
|7
|0.26
|Нгамалё Николя
|4
|0.15
|Смолов Фёдор
|4 (2)
|0.15
|Чавес Луис
|4 (1)
|0.15
|Макаров Денис
|4
|0.15
|Фернандес Роберто
|2
|0.07
|Гладышев Ярослав
|2
|0.07
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.04
|Фомин Даниил
|1
|0.04
|Захарян Арсен
|1
|0.04
|Грулёв Вячеслав
|1
|0.04
|Бессмертный Станислав
|1
|0.04
|Лаксальт Диего
|0
|0
|Карраскаль Хорхе
|0
|0
|Бальбуэна Фабиан
|0
|0
|Даса Элазар
|0
|0
|Паршивлюк Сергей
|0
|0
Карточки
Балтика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радмановац Никола
|5
|0
|Кузьмин Максим
|4
|0
|Сото Гильермо
|4
|0
|Гузина Гедеон
|4
|0
|Гассама Натан
|4
|0
|Бистрович Кристиян
|3
|0
|Остойич Иван
|2
|0
|Маляров Кирилл
|2
|0
|Латышонок Евгений
|2
|0
|Лисакович Виталий
|2
|0
|Луна Диего
|2
|0
|Игнашевич Сергей
|1
|0
|Дудиев Аслан
|1
|0
|Жиров Александр
|1
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0
|Капленко Кирилл
|1
|0
|Пряхин Сергей
|1
|0
|Фернандес Роберто II
|1
|0
|Андраде Кевин
|1
|0
|Фернандес Алекс II
|1
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бальбуэна Фабиан
|6
|0
|Маричаль Николас
|4
|1
|Лаксальт Диего
|5
|0
|Фернандес Роберто
|5
|0
|Смолов Фёдор
|4
|0
|Чавес Луис
|4
|0
|Макаров Денис
|4
|0
|Фомин Даниил
|3
|0
|Шунин Антон
|2
|0
|Нгамалё Николя
|2
|0
|Карраскаль Хорхе
|2
|0
|Даса Элазар
|2
|0
|Лещук Игорь
|1
|0
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0
|Лесовой Даниил
|1
|0
|Гладышев Ярослав
|1
|0
|Бителло
|1
|0
|Майсторович Милан
|1
|0
Результаты матчей
Балтика
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Динамо Москва
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
4
11
Балтика
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Динамо Москва
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
20
9
Упущенные победы
7
18
Балтика
77.3%
22.7%
17 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (10)
48% (13)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
41% (11)
22% (6)
Динамо Москва
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (9)
30% (8)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
33% (9)
41% (11)
Сухие победы
9
0
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
25
14
Упущенные победы
11
29
Голы по времени матча
Забито
13
27
5 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
20 Не забивали 16
0
0%
5
19%
1-15
2
15%
3
11%
16-30
3
23%
8
30%
30%
31-45
2
15%
5
19%
46-60
0
0%
4
15%
61-75
6
46%
2
7%
76-90
Пропущено
15
18
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
3
20%
2
11%
1-15
2
13%
3
17%
16-30
3
20%
3
17%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
13%
3
17%
61-75
4
27%
7
39%
76-90
Забито
14
21
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 10
21 Не забивали 14
4
29%
3
14%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
14%
2
10%
31-45
2
14%
5
24%
46-60
1
7%
5
24%
61-75
5
36%
5
24%
76-90
Пропущено
21
15
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
2
10%
1
7%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
4
19%
3
20%
31-45
4
19%
2
13%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
6
29%
6
40%
76-90
Забито
27
48
11 В 1-м тайме 22
16 Во 2-м тайме 26
6 Забивали первыми 17
14 Не забивали 3
4
15%
8
17%
1-15
2
7%
4
8%
16-30
5
19%
10
21%
31-45
4
15%
10
21%
46-60
1
4%
9
19%
61-75
11
41%
7
15%
76-90
Пропущено
36
33
17 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 19
18 Пропускали первыми 8
22 Не пропускали 19
5
14%
3
9%
1-15
5
14%
5
15%
16-30
7
19%
6
18%
31-45
5
14%
2
6%
46-60
4
11%
4
12%
61-75
10
28%
13
39%
76-90
Результаты последних матчей
Балтика
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Урал - Балтика 2:1 Ростов - Балтика 0:1 Балтика - ЦСКА Москва 3:1 Краснодар - Балтика 3:2
Балтика - Крылья Советов 2:1 ЦСКА Москва - Балтика 2:0 Ахмат - Балтика 1:7 Зенит - Балтика 1:0 Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Балтика - Пари НН 2:0 Балтика - Динамо Минск 3:1 Локомотив Москва - Балтика 1:1 Оренбург - Балтика 1:0 Балтика - Сочи 0:0 Динамо Москва - Балтика 0:3 Балтика - Ротор 1:2 Балтика - Динамо Махачкала 2:1 Арсенал Тула - Балтика 1:3 Балтика - Акрон 5:3 Факел - Балтика 2:1
Динамо Москва
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Динамо Москва - Сочи 3:2 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Зенит 1:0 Оренбург - Динамо Москва 1:2
Пари НН - Динамо Москва 1:4 Оренбург - Динамо Москва 2:4 Урал - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:4 Зенит - Динамо Москва 2:0 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 0:3 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Санкт-Пёльтен - Динамо Москва 1:3 Динамо Москва - Елимай Семей 2:1 Динамо Москва - Оренбург 4:1
Результаты матчей
Балтика
Динамо Москва
Точный счет
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
6 раз 43%
1
6 раз 43%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
1:7
1 раз 7%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
7
1 раз 7%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
6 раз 22%
2:1
5 раз 19%
0:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:7
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
13 раз 48%
2
7 раз 26%
1
5 раз 19%
3
1 раз 4%
7
1 раз 4%
2
9 раз 33%
1
9 раз 33%
3
5 раз 19%
0
3 раза 11%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Балтика
Динамо Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
131
67
77
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
68
Больше Меньше
112
311
85
113
58
113
112
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1413
Больше Меньше
243
918
1512
225
621
126
126
126
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|15
|6
|6
|45 - 24
|51
|2.
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|41 - 26
|50
|3.
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|46 - 35
|50
|4.
|Заявка
|27
|11
|11
|5
|45 - 37
|44
|5.
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|37 - 31
|43
|6.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|44 - 37
|40
|7.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|39 - 40
|40
|8.
|Заявка
|27
|9
|12
|6
|47 - 38
|39
|9.
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|26 - 33
|38
|10.
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|30 - 38
|32
|11.
|Заявка
|27
|8
|5
|14
|25 - 38
|29
|12.
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|31 - 36
|29
|13.
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|27 - 41
|28
|14.
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|20 - 29
|28
|15.
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|29 - 34
|26
|16.
|Заявка
|27
|4
|8
|15
|28 - 43
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|23 - 11
|32
|2.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|21 - 15
|29
|3.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|26 - 18
|28
|4.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|20 - 13
|27
|5.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 10
|26
|6.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|29 - 14
|26
|7.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|27 - 16
|26
|8.
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|22 - 16
|25
|9.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 16
|24
|10.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 14
|21
|11.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 13
|21
|12.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 21
|18
|13.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 21
|18
|14.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|12 - 17
|17
|15.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|10 - 10
|15
|16.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 17
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 14
|25
|2.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|25 - 20
|21
|3.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 16
|21
|4.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|23 - 21
|19
|5.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 15
|18
|6.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 18
|16
|7.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|10 - 17
|14
|8.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 23
|14
|9.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|20 - 22
|13
|10.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 19
|13
|11.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 22
|12
|12.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 20
|10
|13.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 22
|8
|14.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 26
|6
|15.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|6 - 22
|5
|16.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|14 - 21
|5
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|16 (3)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|14 (7)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|14 (3)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|11 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|10 (3)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|2 10
|Оренбург
|Перес Матиас
|12
|Краснодар
|Черников Александр
|11
|Урал
|Бегич Сильвие
|10
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Балтика - Динамо Москва
Исход игры
Балтика
15.3% (9)
Ничья
23.7% (14)
Динамо Москва
61% (36)
Тотал 2.5
Больше
55.32% (26)
Меньше
44.68% (21)
Обе команды забьют
Да
80.85% (38)
Нет
19.15% (9)
Популярный счёт
1:2 Динамо Москва
35.6% (21)
1:1 Ничья
20.3% (12)
0:1 Динамо Москва
8.5% (5)
2:1 Балтика
5.1% (3)
1:0 Балтика
3.4% (2)
0:2 Динамо Москва
3.4% (2)
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