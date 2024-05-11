Тур: 28. Стадион: Лукойл Арена.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Медина ХесусПолузащитник
-
25 Пруцев ДанилПолузащитник
-
18 Умяров НаильПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Зобнин РоманПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Маслов ПавелЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Бонгонда ТеоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слишкович Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Олаcа ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 КадиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
73 Штепа МихаилВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Батчи ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Кобнан МозесНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мусаев Мурад
История личных встреч
Спартак Москва
Краснодар
20 матчей
95%
5%
19 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 10 побед
32 матча
59.4%
6.3%
34.3%
19 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
43.8%
37.5%
18.7%
14 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
37.5%
31.3%
31.2%
12 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
27
Голов в среднем за матч
2.38
1.69
Среднее время на гол
37
53
Всего голов
25
21
Голов в среднем за матч
1.56
1.31
Среднее время на гол
57
68
Всего голов
63
48
Голов в среднем за матч
1.97
1.5
Тотал матчей
2.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
Среднее время на гол
45
60
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Промес Квинси
|6
|0.22
|Бонгонда Тео
|6 (1)
|0.22
|Соболев Александр Сергеевич
|5
|0.19
|Медина Хесус
|5 (1)
|0.19
|Хлусевич Даниил
|5
|0.19
|Мартинс Кристофер
|3
|0.11
|Игнатов Михаил Александрович
|2
|0.07
|Зиньковский Антон
|2
|0.07
|Мозес Виктор
|1
|0.04
|Пруцев Данил
|1
|0.04
|Бабич Срджан
|1
|0.04
|Умяров Наиль
|0
|0
|Литвинов Руслан
|0
|0
|Денисов Даниил
|0
|0
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Джон
|14
|0.52
|Сперцян Эдуард
|10 (5)
|0.37
|Олусегун Олакунле
|3
|0.11
|Ахметов Ильзат
|2
|0.07
|Батчи Жоау
|1
|0.04
|Олаcа Лукас
|1
|0.04
|Кади
|1
|0.04
|Кайо Панталеао
|1
|0.04
|Виктор Са
|1
|0.04
|Черников Александр
|1
|0.04
|Ленини Пина
|1
|0.04
|Кривцов Никита
|1
|0.04
|Алонсо Хуниор
|0
|0
|Сафонов Матвей
|0
|0
|Баньяц Михайло
|0
|0
Карточки
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хлусевич Даниил
|7
|1
|Соболев Александр Сергеевич
|7
|0
|Умяров Наиль
|6
|0
|Бабич Срджан
|4
|1
|Мартинс Кристофер
|4
|0
|Дуарте Алексис
|4
|0
|Медина Хесус
|3
|0
|Игнатов Михаил Александрович
|3
|0
|Пруцев Данил
|2
|0
|Литвинов Руслан
|2
|0
|Угальде Манфред
|2
|0
|Мозес Виктор
|1
|0
|Игнатов Михаил
|1
|0
|Промес Квинси
|1
|0
|Селихов Александр
|1
|0
|Бальде Диао Кейта
|1
|0
|Джикия Георгий
|1
|0
|Максименко Александр IV
|1
|0
|Рябчук Олег
|1
|0
|Денисов Даниил
|1
|0
|Классен Леон
|1
|0
|Мелёшин Павел
|1
|0
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Черников Александр
|11
|0
|Олусегун Олакунле
|5
|1
|Сперцян Эдуард
|6
|0
|Батчи Жоау
|6
|0
|Алонсо Хуниор
|4
|0
|Олаcа Лукас
|4
|0
|Кади
|4
|0
|Тормена Витор
|2
|1
|Волков Сергей Евгеньевич
|2
|1
|Кайо Панталеао
|3
|0
|Кордоба Джон
|3
|0
|Ахметов Ильзат
|3
|0
|Кривцов Никита
|3
|0
|Ленини Пина
|2
|0
|Ивич Владимир
|1
|0
|Виктор Са
|1
|0
|Эктов Александр
|1
|0
|Баньяц Михайло
|1
|0
Результаты матчей
Спартак Москва
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Краснодар
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
4
6
Спартак Москва
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Краснодар
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
14
3
Упущенные победы
14
20
Спартак Москва
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (11)
48% (13)
11% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)
Краснодар
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
15% (4)
44% (12)
41% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
20
8
Упущенные победы
18
26
Голы по времени матча
Забито
21
16
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
5
24%
1
6%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
5
24%
2
13%
31-45
2
10%
1
6%
46-60
2
10%
5
31%
61-75
7
33%
3
19%
76-90
Пропущено
12
17
3 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
3
25%
4
24%
31-45
3
25%
1
6%
46-60
3
25%
3
18%
61-75
3
25%
3
18%
76-90
Забито
17
21
4 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 11
20 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
2
12%
3
14%
16-30
2
12%
5
24%
31-45
5
29%
29%
5
24%
46-60
3
18%
2
10%
61-75
5
29%
29%
6
29%
76-90
Пропущено
18
13
8 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
2
11%
0
0%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
5
28%
1
8%
31-45
1
6%
5
38%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
7
39%
5
38%
76-90
Забито
38
37
14 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 17
9 Не забивали 5
5
13%
1
3%
1-15
2
5%
7
19%
16-30
7
18%
7
19%
31-45
7
18%
6
16%
46-60
5
13%
7
19%
61-75
12
32%
9
24%
76-90
Пропущено
30
30
11 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 18
2
7%
3
10%
1-15
1
3%
4
13%
16-30
8
27%
5
17%
31-45
4
13%
6
20%
46-60
5
17%
4
13%
61-75
10
33%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Пари НН - Спартак Москва 0:0 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0
Ростов - Спартак Москва 1:5 Зенит - Спартак Москва 0:0 Сочи - Спартак Москва 1:0 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Зенит 1:2 Спартак Москва - Урал 0:0 Спартак Москва - Оренбург 3:1 Спартак Москва - Факел 0:2 Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Астана 4:0 Спартак Москва - Абдыш-Ата 4:0 Спартак Москва - Кайрат 6:0 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Спартак Москва 0:5 Спартак Москва - Ростов 0:3 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0
Краснодар
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Краснодар - Ахмат 0:1 Крылья Советов - Краснодар 0:0 Краснодар - Балтика 3:2 Краснодар - Факел 2:0
Краснодар - Зенит 1:2 Пари НН - Краснодар 3:4 Локомотив Москва - Краснодар 1:1 Химки - Краснодар 2:0 Ростов - Краснодар 2:1 Краснодар - Рубин 1:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:1 Краснодар - Урал 1:0 Краснодар - Астана 2:4 Краснодар - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Краснодар - Родина Москва 3:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Краснодар - Оренбург 2:1 Урал - Краснодар 3:1 Зенит - Краснодар 1:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1
Результаты матчей
Спартак Москва
Краснодар
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:0
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
5 раз 19%
1:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
2:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 37%
2
7 раз 26%
1
5 раз 19%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
10 раз 37%
2
9 раз 33%
0
4 раза 15%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Спартак Москва
Краснодар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
131
76
86
310
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
103
59
58
212
211
212
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1710
Больше Меньше
234
1215
1314
522
423
225
126
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|15
|6
|6
|45 - 24
|51
|2.
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|41 - 26
|50
|3.
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|46 - 35
|50
|4.
|Заявка
|27
|11
|11
|5
|45 - 37
|44
|5.
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|37 - 31
|43
|6.
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|29 - 34
|41
|7.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|44 - 39
|40
|8.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|40 - 43
|40
|9.
|Заявка
|27
|9
|12
|6
|47 - 38
|39
|10.
|Заявка
|28
|10
|5
|13
|32 - 38
|35
|11.
|Заявка
|27
|8
|5
|14
|25 - 38
|29
|12.
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|31 - 36
|29
|13.
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|27 - 41
|28
|14.
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|20 - 29
|28
|15.
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|29 - 34
|26
|16.
|Заявка
|27
|4
|8
|15
|28 - 43
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|23 - 11
|32
|2.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|21 - 15
|29
|3.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|26 - 18
|28
|4.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|20 - 13
|27
|5.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 10
|26
|6.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|29 - 16
|26
|7.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|27 - 16
|26
|8.
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|22 - 16
|25
|9.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 16
|24
|10.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 14
|21
|11.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 13
|21
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 18
|20
|13.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 21
|18
|14.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 21
|18
|15.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|10 - 10
|15
|16.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 17
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 14
|25
|2.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|25 - 20
|21
|3.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 16
|21
|4.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|23 - 21
|19
|5.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 15
|18
|6.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|12 - 17
|17
|7.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 18
|16
|8.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 23
|14
|9.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|20 - 22
|13
|10.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 19
|13
|11.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 25
|12
|12.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 20
|10
|13.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 22
|8
|14.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 26
|6
|15.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|6 - 22
|5
|16.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|14 - 21
|5
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|16 (3)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|14 (7)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|14 (3)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|11 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|10 (3)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|2 10
|Оренбург
|Перес Матиас
|12
|Краснодар
|Черников Александр
|11
|Урал
|Бегич Сильвие
|10
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Спартак Москва - Краснодар
Исход игры
Спартак Москва
50.6% (89)
Ничья
30.1% (53)
Краснодар
19.3% (34)
Тотал 2.5
Больше
51.75% (59)
Меньше
48.25% (55)
Обе команды забьют
Да
86.84% (99)
Нет
13.16% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
22.7% (40)
2:1 Спартак Москва
19.9% (35)
1:2 Краснодар
7.4% (13)
2:2 Ничья
4.5% (8)
1:0 Спартак Москва
4.5% (8)
2:0 Спартак Москва
2.8% (5)
2:3 Краснодар
1.7% (3)
0:2 Краснодар
1.1% (2)
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