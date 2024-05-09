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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
Спартак Москва
 
Позже
Краснодар
Прогнозы 71
Спартак Москва 57.7% (41)
X 26.8% (19)
Краснодар 15.5% (11)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Краснодар

История личных встреч

Спартак Москва
Краснодар

20 матчей

95%
5%
19 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 10 побед

32 матча

59.4%
6.3%
34.3%
19 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

43.8%
37.5%
18.7%
14 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

37.5%
31.3%
31.2%
12 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

К
2:3
ПЛ
2:0
К
1:2
ПЛ
4:3
WЗКР
4:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
6:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
КPП
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:4
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ТМК
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
4:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:4
ПЛ
4:0
К
2:1
К
1:2

Голы

Всего голов

38
27

Голов в среднем за матч

2.38
1.69

Среднее время на гол

37
53

Всего голов

25
21

Голов в среднем за матч

1.56
1.31

Среднее время на гол

57
68

Всего голов

63
48

Голов в среднем за матч

1.97
1.5

Тотал матчей

2.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
30

Среднее время на гол

45
60

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Квинси 6 0.22
Бонгонда Тео 6 (1) 0.22
Соболев Александр Сергеевич 5 0.19
Медина Хесус 5 (1) 0.19
Хлусевич Даниил 5 0.19
Мартинс Кристофер 3 0.11
Игнатов Михаил Александрович 2 0.07
Зиньковский Антон 2 0.07
Мозес Виктор 1 0.04
Пруцев Данил 1 0.04
Бабич Срджан 1 0.04
Умяров Наиль 0 0
Литвинов Руслан 0 0
Денисов Даниил 0 0
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 14 0.52
Сперцян Эдуард 10 (5) 0.37
Олусегун Олакунле 3 0.11
Ахметов Ильзат 2 0.07
Батчи Жоау 1 0.04
Олаcа Лукас 1 0.04
Кади 1 0.04
Кайо Панталеао 1 0.04
Виктор Са 1 0.04
Черников Александр 1 0.04
Ленини Пина 1 0.04
Кривцов Никита 1 0.04
Алонсо Хуниор 0 0
Сафонов Матвей 0 0
Баньяц Михайло 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хлусевич Даниил 7 1
Соболев Александр Сергеевич 7 0
Умяров Наиль 6 0
Бабич Срджан 4 1
Мартинс Кристофер 4 0
Дуарте Алексис 4 0
Медина Хесус 3 0
Игнатов Михаил Александрович 3 0
Пруцев Данил 2 0
Литвинов Руслан 2 0
Угальде Манфред 2 0
Мозес Виктор 1 0
Игнатов Михаил 1 0
Промес Квинси 1 0
Селихов Александр 1 0
Бальде Диао Кейта 1 0
Джикия Георгий 1 0
Максименко Александр IV 1 0
Рябчук Олег 1 0
Денисов Даниил 1 0
Классен Леон 1 0
Мелёшин Павел 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черников Александр 11 0
Олусегун Олакунле 5 1
Сперцян Эдуард 6 0
Батчи Жоау 6 0
Алонсо Хуниор 4 0
Олаcа Лукас 4 0
Кади 4 0
Тормена Витор 2 1
Волков Сергей Евгеньевич 2 1
Кайо Панталеао 3 0
Кордоба Джон 3 0
Ахметов Ильзат 3 0
Кривцов Никита 3 0
Ленини Пина 2 0
Ивич Владимир 1 0
Виктор Са 1 0
Эктов Александр 1 0
Баньяц Михайло 1 0

Результаты матчей

Спартак Москва
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Краснодар
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

4
6
Спартак Москва
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Краснодар
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

14
3

Упущенные победы

14
20
Спартак Москва
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (11)
48% (13)
11% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)
Краснодар
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
15% (4)
44% (12)
41% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

20
8

Упущенные победы

18
26

Голы по времени матча

Забито

21
16
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
5
24%
1
6%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
5
24%
2
13%
31-45
2
10%
1
6%
46-60
2
10%
5
31%
61-75
7
33%
3
19%
76-90

Пропущено

12
17
3 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
3
25%
4
24%
31-45
3
25%
1
6%
46-60
3
25%
3
18%
61-75
3
25%
3
18%
76-90

Забито

17
21
4 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 11
20 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
2
12%
3
14%
16-30
2
12%
5
24%
31-45
5
29%
29%
5
24%
46-60
3
18%
2
10%
61-75
5
29%
29%
6
29%
76-90

Пропущено

18
13
8 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
2
11%
0
0%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
5
28%
1
8%
31-45
1
6%
5
38%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
7
39%
5
38%
76-90

Забито

38
37
14 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 17
9 Не забивали 5
5
13%
1
3%
1-15
2
5%
7
19%
16-30
7
18%
7
19%
31-45
7
18%
6
16%
46-60
5
13%
7
19%
61-75
12
32%
9
24%
76-90

Пропущено

30
30
11 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 18
2
7%
3
10%
1-15
1
3%
4
13%
16-30
8
27%
5
17%
31-45
4
13%
6
20%
46-60
5
17%
4
13%
61-75
10
33%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Пари НН - Спартак Москва 0:0 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0
Ростов - Спартак Москва 1:5 Зенит - Спартак Москва 0:0 Сочи - Спартак Москва 1:0 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Зенит 1:2 Спартак Москва - Урал 0:0 Спартак Москва - Оренбург 3:1 Спартак Москва - Факел 0:2 Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Астана 4:0 Спартак Москва - Абдыш-Ата 4:0 Спартак Москва - Кайрат 6:0 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Спартак Москва 0:5 Спартак Москва - Ростов 0:3 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0
Краснодар
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Краснодар - Ахмат 0:1 Крылья Советов - Краснодар 0:0 Краснодар - Балтика 3:2 Краснодар - Факел 2:0
Краснодар - Зенит 1:2 Пари НН - Краснодар 3:4 Локомотив Москва - Краснодар 1:1 Химки - Краснодар 2:0 Ростов - Краснодар 2:1 Краснодар - Рубин 1:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:1 Краснодар - Урал 1:0 Краснодар - Астана 2:4 Краснодар - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Краснодар - Родина Москва 3:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Краснодар - Оренбург 2:1 Урал - Краснодар 3:1 Зенит - Краснодар 1:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1

Результаты матчей

Спартак Москва
Краснодар

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:0
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
5 раз 19%
1:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
2:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 37%
2
7 раз 26%
1
5 раз 19%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
10 раз 37%
2
9 раз 33%
0
4 раза 15%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Спартак Москва
Краснодар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
13
1
7
6
1.5
8
6
3
10
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
10
3
5
9
1.5
5
8
2
12
2.5
2
11
2
12
3.5
1
12
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
10
0.5
Больше Меньше
23
4
12
15
1.5
13
14
5
22
2.5
4
23
2
25
3.5
1
26
1
26
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 27 15 6 6 45 - 24 51
2.
Краснодар
 Заявка 27 14 8 5 41 - 26 50
3.
Динамо Москва
 Заявка 27 14 8 5 46 - 35 50
4.
Локомотив Москва
 Заявка 27 11 11 5 45 - 37 44
5.
Спартак Москва
 Заявка 27 12 7 8 37 - 31 43
6.
Крылья Советов
 Заявка 27 11 7 9 44 - 37 40
7.
Ростов
 Заявка 27 11 7 9 39 - 40 40
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 27 9 12 6 47 - 38 39
9.
Рубин
 Заявка 27 10 8 9 26 - 33 38
10.
Ахмат
 Заявка 27 9 5 13 30 - 38 32
11.
Пари НН
 Заявка 27 8 5 14 25 - 38 29
12.
Оренбург
 Заявка 27 7 8 12 31 - 36 29
13.
Урал
 Заявка 27 7 7 13 27 - 41 28
14.
Факел
 Заявка 27 6 10 11 20 - 29 28
15.
Балтика
 Заявка 27 7 5 15 29 - 34 26
16.
Сочи
 Заявка 27 4 8 15 28 - 43 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 14 10 2 2 23 - 11 32
2.
Динамо Москва
 Заявка 14 9 2 3 21 - 15 29
3.
Ростов
 Заявка 14 8 4 2 26 - 18 28
4.
Спартак Москва
 Заявка 13 8 3 2 20 - 13 27
5.
Зенит
 Заявка 13 8 2 3 21 - 10 26
6.
Крылья Советов
 Заявка 13 7 5 1 29 - 14 26
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 7 5 2 27 - 16 26
8.
Локомотив Москва
 Заявка 14 6 7 1 22 - 16 25
9.
Пари НН
 Заявка 14 7 3 4 19 - 16 24
10.
Оренбург
 Заявка 13 6 3 4 20 - 14 21
11.
Балтика
 Заявка 13 6 3 4 15 - 13 21
12.
Ахмат
 Заявка 14 5 3 6 20 - 21 18
13.
Урал
 Заявка 14 5 3 6 17 - 21 18
14.
Рубин
 Заявка 13 4 5 4 12 - 17 17
15.
Факел
 Заявка 13 3 6 4 10 - 10 15
16.
Сочи
 Заявка 13 3 5 5 16 - 17 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 14 7 4 3 24 - 14 25
2.
Динамо Москва
 Заявка 13 5 6 2 25 - 20 21
3.
Рубин
 Заявка 14 6 3 5 14 - 16 21
4.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 4 4 23 - 21 19
5.
Краснодар
 Заявка 13 4 6 3 18 - 15 18
6.
Спартак Москва
 Заявка 14 4 4 6 17 - 18 16
7.
Ахмат
 Заявка 13 4 2 7 10 - 17 14
8.
Крылья Советов
 Заявка 14 4 2 8 15 - 23 14
9.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 2 7 4 20 - 22 13
10.
Факел
 Заявка 14 3 4 7 10 - 19 13
11.
Ростов
 Заявка 13 3 3 7 13 - 22 12
12.
Урал
 Заявка 13 2 4 7 10 - 20 10
13.
Оренбург
 Заявка 14 1 5 8 11 - 22 8
14.
Сочи
 Заявка 14 1 3 10 12 - 26 6
15.
Пари НН
 Заявка 13 1 2 10 6 - 22 5
16.
Балтика
 Заявка 14 1 2 11 14 - 21 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 16 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 14 (7)
Краснодар Кордоба Джон 14 (3)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 11 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 10
Оренбург Перес Матиас 12
Краснодар Черников Александр 11
Урал Бегич Сильвие 10
Крылья Советов Костанца Фернандо 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 мая 2024, осталось 2 дня 8 часов 37 минут.



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    • Прогнозы 71
    Спартак Москва 57.7% (41)
    X 26.8% (19)
    Краснодар 15.5% (11)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Спартак Москва
    Ничья
    Краснодар
    3.55
    3.70
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    3.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спартак Москва - Краснодар

    Исход игры
    Спартак Москва
    57.7% (41)
    Ничья
    26.8% (19)
    Краснодар
    15.5% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (28)
    Меньше
    42.86% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    85.71% (42)
    Нет
    14.29% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Спартак Москва
    22.5% (16)
    1:1 Ничья
    19.7% (14)
    1:2 Краснодар
    9.9% (7)
    2:2 Ничья
    7% (5)
    1:0 Спартак Москва
    5.6% (4)
    2:0 Спартак Москва
    4.2% (3)
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