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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
Рубин
 
Позже
Ростов
Прогнозы 56
Рубин 39.3% (22)
X 39.3% (22)
Ростов 21.4% (12)
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Ростов

История личных встреч

Рубин
Ростов

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
46.7%
9 побед 7 ничьих 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед

30 матчей

33.3%
23.3%
43.4%
10 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

20%
53.3%
26.7%
6 побед 16 ничьих 8 побед

Второй тайм

30%
36.7%
33.3%
9 побед 11 ничьих 10 побед

История матчей

К
1:1
ПЛ
3:0
К
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
5:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:4
К
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

12
20

Голов в среднем за матч

0.8
1.33

Среднее время на гол

112
67

Всего голов

20
18

Голов в среднем за матч

1.33
1.2

Среднее время на гол

67
75

Всего голов

32
38

Голов в среднем за матч

1.07
1.27

Тотал матчей

2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
12
Больше 40%
Меньше 60%
18
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
2
Больше 7%
Меньше 93%
28

Среднее время на гол

84
71

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даку Мирлинд 8 (1) 0.3
Вада Валентин 4 0.15
Фамейе Джоэль 3 0.11
Мартынович Александр 2 0.07
Безруков Руслан 2 0.07
Рожков Илья 1 0.04
Ашурматов Рустам 1 0.04
Грицаенко Алексей 1 0.04
Чумич Никола 1 0.04
Ранджелович Лазар 1 0.04
Иву Угучукву 1 0.04
Зотов Александр 0 0
Кабутов Дмитрий 0 0
Ломовицкий Александр 0 0
Вуячич Игор 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Голенков Егор 8 0.3
Мохебби Мохаммад 6 0.22
Осипенко Максим 6 (4) 0.22
Роналдо 4 0.15
Комличенко Николай 4 (1) 0.15
Щетинин Кирилл 2 0.07
Глебов Данил 2 0.07
Уткин Даниил 1 0.04
Миронов Алексей 1 0.04
Вахания Илья 1 0.04
Тугарев Роман 1 0.04
Лангович Андрей 1 0.04
Комаров Иван 1 0.04
Байрамян Хорен 0 0
Чернов Евгений 0 0
Сако Умар 0 0

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грицаенко Алексей 7 0
Даку Мирлинд 6 0
Зотов Александр 4 0
Вуячич Игор 4 0
Иву Угучукву 4 0
Мартынович Александр 3 0
Кабутов Дмитрий 3 0
Вада Валентин 3 0
Ашурматов Рустам 1 1
Рыбус Мацей 2 0
Дюпин Юрий 2 0
Чумич Никола 2 0
Рахмоналиев Умарали 2 0
Рашид Рахимов 0 1
Фамейе Джоэль 1 0
Лисакович Виталий 1 0
Ранджелович Лазар 1 0
Безруков Руслан 1 0
Апшацев Марат 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мелёхин Виктор 6 1
Байрамян Хорен 7 0
Комличенко Николай 5 0
Прохин Данила 4 0
Сако Умар 4 0
Тугарев Роман 2 1
Голенков Егор 3 0
Мохебби Мохаммад 3 0
Лангович Андрей 1 1
Роналдо 2 0
Акбашев Роман 2 0
Чернов Евгений 2 0
Осипенко Максим 2 0
Уткин Даниил 2 0
Миронов Алексей 2 0
Щетинин Кирилл 2 0
Комаров Иван 2 0
Песьяков Сергей 1 0
Терентьев Денис 1 0
Вахания Илья 1 0
Аль-Аскалани Эяд 1 0

Результаты матчей

Рубин
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Ростов
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

6
8
Рубин
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Ростов
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

13
24
Рубин
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
37% (10)
41% (11)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
37% (10)
48% (13)
Ростов
25%
75%
5 побед 15 поражений
Первый тайм
26% (7)
37% (10)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
26% (7)
56% (15)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

9
9

Волевые победы

14
9

Упущенные победы

19
32

Голы по времени матча

Забито

12
14
10 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
4
29%
16-30
7
58%
4
29%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
17%
4
29%
76-90

Пропущено

17
21
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
3
18%
6
29%
1-15
2
12%
2
10%
16-30
1
6%
1
5%
31-45
4
24%
2
10%
46-60
3
18%
4
19%
61-75
4
24%
6
29%
76-90

Забито

13
25
5 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
18 Не забивали 14
2
15%
4
16%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
3
23%
6
24%
31-45
2
15%
5
20%
46-60
3
23%
2
8%
61-75
3
23%
6
24%
76-90

Пропущено

17
19
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
6%
4
21%
1-15
4
24%
4
21%
16-30
2
12%
3
16%
31-45
3
18%
2
11%
46-60
1
6%
3
16%
61-75
6
35%
3
16%
76-90

Забито

25
39
15 В 1-м тайме 20
10 Во 2-м тайме 19
16 Забивали первыми 13
9 Не забивали 6
4
16%
4
10%
1-15
1
4%
6
15%
16-30
10
40%
10
26%
31-45
2
8%
7
18%
46-60
3
12%
2
5%
61-75
5
20%
10
26%
76-90

Пропущено

34
40
13 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 19
4
12%
10
25%
1-15
6
18%
6
15%
16-30
3
9%
4
10%
31-45
7
21%
4
10%
46-60
4
12%
7
18%
61-75
10
29%
29%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ЦСКА Москва - Рубин 2:2 Рубин - Урал 1:1 Зенит - Рубин 0:2 Рубин - Локомотив Москва 1:1
Крылья Советов - Рубин 2:0 Оренбург - Рубин 3:0 Рубин - Ахмат 2:1 Рубин - Актобе 1:1 Рубин - Пари НН 0:1 Краснодар - Рубин 1:1 Рубин - Родина Москва 1:4 Рубин - Канвон 2:0 Рубин - Канвон 2 2:0 Рубин - Санкт-Пёльтен 1:2 Арда Карджали - Рубин 2:1 Рубин - Волгарь 0:2 Ботев Пловдив - Рубин 1:0 Рубин - Славия София 3:1 Рубин - Напредак 5:2 Балтика - Рубин 0:1
Ростов
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Локомотив Москва - Ростов 1:0 Ростов - Балтика 0:1 Ростов - Оренбург 2:1 Урал - Ростов 0:1
Ростов - Спартак Москва 1:5 Урал - Ростов 1:3 Факел - Ростов 0:1 Ростов - Сочи 2:2 Химки - Ростов 0:0 Динамо Москва - Ростов 1:4 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - Краснодар 2:1 Ростов - Крылья Советов 2:0 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Пари НН - Ростов 1:0 Ростов - Астана 1:0 Кайрат - Ростов 2:1 Спартак Москва - Ростов 0:3 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Ростов 1:3 Родина Москва - Ростов 2:1

Результаты матчей

Рубин
Ростов

Точный счет

1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
3
3 раза 21%

Точный счет

0:1
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:1
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 44%
0
8 раз 30%
2
7 раз 26%
1
10 раз 37%
2
8 раз 30%
0
5 раз 19%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Рубин
Ростов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
3
10
1.5
9
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
8
5
4
10
1.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
8
0.5
Больше Меньше
22
5
7
20
1.5
12
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 27 15 6 6 45 - 24 51
2.
Краснодар
 Заявка 27 14 8 5 41 - 26 50
3.
Динамо Москва
 Заявка 27 14 8 5 46 - 35 50
4.
Локомотив Москва
 Заявка 27 11 11 5 45 - 37 44
5.
Спартак Москва
 Заявка 27 12 7 8 37 - 31 43
6.
Крылья Советов
 Заявка 27 11 7 9 44 - 37 40
7.
Ростов
 Заявка 27 11 7 9 39 - 40 40
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 27 9 12 6 47 - 38 39
9.
Рубин
 Заявка 27 10 8 9 26 - 33 38
10.
Ахмат
 Заявка 27 9 5 13 30 - 38 32
11.
Пари НН
 Заявка 27 8 5 14 25 - 38 29
12.
Оренбург
 Заявка 27 7 8 12 31 - 36 29
13.
Урал
 Заявка 27 7 7 13 27 - 41 28
14.
Факел
 Заявка 27 6 10 11 20 - 29 28
15.
Балтика
 Заявка 27 7 5 15 29 - 34 26
16.
Сочи
 Заявка 27 4 8 15 28 - 43 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 14 10 2 2 23 - 11 32
2.
Динамо Москва
 Заявка 14 9 2 3 21 - 15 29
3.
Ростов
 Заявка 14 8 4 2 26 - 18 28
4.
Спартак Москва
 Заявка 13 8 3 2 20 - 13 27
5.
Зенит
 Заявка 13 8 2 3 21 - 10 26
6.
Крылья Советов
 Заявка 13 7 5 1 29 - 14 26
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 7 5 2 27 - 16 26
8.
Локомотив Москва
 Заявка 14 6 7 1 22 - 16 25
9.
Пари НН
 Заявка 14 7 3 4 19 - 16 24
10.
Оренбург
 Заявка 13 6 3 4 20 - 14 21
11.
Балтика
 Заявка 13 6 3 4 15 - 13 21
12.
Ахмат
 Заявка 14 5 3 6 20 - 21 18
13.
Урал
 Заявка 14 5 3 6 17 - 21 18
14.
Рубин
 Заявка 13 4 5 4 12 - 17 17
15.
Факел
 Заявка 13 3 6 4 10 - 10 15
16.
Сочи
 Заявка 13 3 5 5 16 - 17 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 14 7 4 3 24 - 14 25
2.
Динамо Москва
 Заявка 13 5 6 2 25 - 20 21
3.
Рубин
 Заявка 14 6 3 5 14 - 16 21
4.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 4 4 23 - 21 19
5.
Краснодар
 Заявка 13 4 6 3 18 - 15 18
6.
Спартак Москва
 Заявка 14 4 4 6 17 - 18 16
7.
Ахмат
 Заявка 13 4 2 7 10 - 17 14
8.
Крылья Советов
 Заявка 14 4 2 8 15 - 23 14
9.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 2 7 4 20 - 22 13
10.
Факел
 Заявка 14 3 4 7 10 - 19 13
11.
Ростов
 Заявка 13 3 3 7 13 - 22 12
12.
Урал
 Заявка 13 2 4 7 10 - 20 10
13.
Оренбург
 Заявка 14 1 5 8 11 - 22 8
14.
Сочи
 Заявка 14 1 3 10 12 - 26 6
15.
Пари НН
 Заявка 13 1 2 10 6 - 22 5
16.
Балтика
 Заявка 14 1 2 11 14 - 21 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 16 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 14 (7)
Краснодар Кордоба Джон 14 (3)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 11 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 10
Оренбург Перес Матиас 12
Краснодар Черников Александр 11
Урал Бегич Сильвие 10
Крылья Советов Костанца Фернандо 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 мая 2024, осталось 2 дня 6 часов 7 минут.



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  • 27 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 56
    Рубин 39.3% (22)
    X 39.3% (22)
    Ростов 21.4% (12)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Рубин
    Ничья
    Ростов
    3.25
    3.25
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    3.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рубин - Ростов

    Исход игры
    Рубин
    39.3% (22)
    Ничья
    39.3% (22)
    Ростов
    21.4% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    46% (23)
    Меньше
    54% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    88% (44)
    Нет
    12% (6)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.5% (21)
    2:1 Рубин
    23.2% (13)
    1:2 Ростов
    16.1% (9)
    1:0 Рубин
    8.9% (5)
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