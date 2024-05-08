Тур: 28. Стадион: Ак Барс Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Рахимов Рашид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Карпин Валерий
История личных встреч
Рубин
Ростов
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
46.7%
9 побед 7 ничьих 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед
30 матчей
33.3%
23.3%
43.4%
10 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
20%
53.3%
26.7%
6 побед 16 ничьих 8 побед
Второй тайм
30%
36.7%
33.3%
9 побед 11 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
20
Голов в среднем за матч
0.8
1.33
Среднее время на гол
112
67
Всего голов
20
18
Голов в среднем за матч
1.33
1.2
Среднее время на гол
67
75
Всего голов
32
38
Голов в среднем за матч
1.07
1.27
Тотал матчей
2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
12
Больше 40%
Меньше 60%
18
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
Среднее время на гол
84
71
Бомбардиры внутри турнира
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даку Мирлинд
|8 (1)
|0.3
|Вада Валентин
|4
|0.15
|Фамейе Джоэль
|3
|0.11
|Мартынович Александр
|2
|0.07
|Безруков Руслан
|2
|0.07
|Рожков Илья
|1
|0.04
|Ашурматов Рустам
|1
|0.04
|Грицаенко Алексей
|1
|0.04
|Чумич Никола
|1
|0.04
|Ранджелович Лазар
|1
|0.04
|Иву Угучукву
|1
|0.04
|Зотов Александр
|0
|0
|Кабутов Дмитрий
|0
|0
|Ломовицкий Александр
|0
|0
|Вуячич Игор
|0
|0
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Голенков Егор
|8
|0.3
|Мохебби Мохаммад
|6
|0.22
|Осипенко Максим
|6 (4)
|0.22
|Роналдо
|4
|0.15
|Комличенко Николай
|4 (1)
|0.15
|Щетинин Кирилл
|2
|0.07
|Глебов Данил
|2
|0.07
|Уткин Даниил
|1
|0.04
|Миронов Алексей
|1
|0.04
|Вахания Илья
|1
|0.04
|Тугарев Роман
|1
|0.04
|Лангович Андрей
|1
|0.04
|Комаров Иван
|1
|0.04
|Байрамян Хорен
|0
|0
|Чернов Евгений
|0
|0
|Сако Умар
|0
|0
Карточки
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грицаенко Алексей
|7
|0
|Даку Мирлинд
|6
|0
|Зотов Александр
|4
|0
|Вуячич Игор
|4
|0
|Иву Угучукву
|4
|0
|Мартынович Александр
|3
|0
|Кабутов Дмитрий
|3
|0
|Вада Валентин
|3
|0
|Ашурматов Рустам
|1
|1
|Рыбус Мацей
|2
|0
|Дюпин Юрий
|2
|0
|Чумич Никола
|2
|0
|Рахмоналиев Умарали
|2
|0
|Рашид Рахимов
|0
|1
|Фамейе Джоэль
|1
|0
|Лисакович Виталий
|1
|0
|Ранджелович Лазар
|1
|0
|Безруков Руслан
|1
|0
|Апшацев Марат
|1
|0
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мелёхин Виктор
|6
|1
|Байрамян Хорен
|7
|0
|Комличенко Николай
|5
|0
|Прохин Данила
|4
|0
|Сако Умар
|4
|0
|Тугарев Роман
|2
|1
|Голенков Егор
|3
|0
|Мохебби Мохаммад
|3
|0
|Лангович Андрей
|1
|1
|Роналдо
|2
|0
|Акбашев Роман
|2
|0
|Чернов Евгений
|2
|0
|Осипенко Максим
|2
|0
|Уткин Даниил
|2
|0
|Миронов Алексей
|2
|0
|Щетинин Кирилл
|2
|0
|Комаров Иван
|2
|0
|Песьяков Сергей
|1
|0
|Терентьев Денис
|1
|0
|Вахания Илья
|1
|0
|Аль-Аскалани Эяд
|1
|0
Результаты матчей
Рубин
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Ростов
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
6
8
Рубин
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Ростов
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
13
24
Рубин
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
37% (10)
41% (11)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
37% (10)
48% (13)
Ростов
25%
75%
5 побед 15 поражений
Первый тайм
26% (7)
37% (10)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
26% (7)
56% (15)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
9
9
Волевые победы
14
9
Упущенные победы
19
32
Голы по времени матча
Забито
12
14
10 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
4
29%
16-30
7
58%
4
29%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
17%
4
29%
76-90
Пропущено
17
21
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
3
18%
6
29%
1-15
2
12%
2
10%
16-30
1
6%
1
5%
31-45
4
24%
2
10%
46-60
3
18%
4
19%
61-75
4
24%
6
29%
76-90
Забито
13
25
5 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
18 Не забивали 14
2
15%
4
16%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
3
23%
6
24%
31-45
2
15%
5
20%
46-60
3
23%
2
8%
61-75
3
23%
6
24%
76-90
Пропущено
17
19
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
6%
4
21%
1-15
4
24%
4
21%
16-30
2
12%
3
16%
31-45
3
18%
2
11%
46-60
1
6%
3
16%
61-75
6
35%
3
16%
76-90
Забито
25
39
15 В 1-м тайме 20
10 Во 2-м тайме 19
16 Забивали первыми 13
9 Не забивали 6
4
16%
4
10%
1-15
1
4%
6
15%
16-30
10
40%
10
26%
31-45
2
8%
7
18%
46-60
3
12%
2
5%
61-75
5
20%
10
26%
76-90
Пропущено
34
40
13 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 19
4
12%
10
25%
1-15
6
18%
6
15%
16-30
3
9%
4
10%
31-45
7
21%
4
10%
46-60
4
12%
7
18%
61-75
10
29%
29%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Рубин
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ЦСКА Москва - Рубин 2:2 Рубин - Урал 1:1 Зенит - Рубин 0:2 Рубин - Локомотив Москва 1:1
Крылья Советов - Рубин 2:0 Оренбург - Рубин 3:0 Рубин - Ахмат 2:1 Рубин - Актобе 1:1 Рубин - Пари НН 0:1 Краснодар - Рубин 1:1 Рубин - Родина Москва 1:4 Рубин - Канвон 2:0 Рубин - Канвон 2 2:0 Рубин - Санкт-Пёльтен 1:2 Арда Карджали - Рубин 2:1 Рубин - Волгарь 0:2 Ботев Пловдив - Рубин 1:0 Рубин - Славия София 3:1 Рубин - Напредак 5:2 Балтика - Рубин 0:1
Ростов
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Локомотив Москва - Ростов 1:0 Ростов - Балтика 0:1 Ростов - Оренбург 2:1 Урал - Ростов 0:1
Ростов - Спартак Москва 1:5 Урал - Ростов 1:3 Факел - Ростов 0:1 Ростов - Сочи 2:2 Химки - Ростов 0:0 Динамо Москва - Ростов 1:4 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - Краснодар 2:1 Ростов - Крылья Советов 2:0 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Пари НН - Ростов 1:0 Ростов - Астана 1:0 Кайрат - Ростов 2:1 Спартак Москва - Ростов 0:3 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Ростов 1:3 Родина Москва - Ростов 2:1
Результаты матчей
Рубин
Ростов
Точный счет
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
3
3 раза 21%
Точный счет
0:1
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:1
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 44%
0
8 раз 30%
2
7 раз 26%
1
10 раз 37%
2
8 раз 30%
0
5 раз 19%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Рубин
Ростов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
310
95
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
85
410
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
198
Больше Меньше
225
720
1215
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|15
|6
|6
|45 - 24
|51
|2.
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|41 - 26
|50
|3.
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|46 - 35
|50
|4.
|Заявка
|27
|11
|11
|5
|45 - 37
|44
|5.
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|37 - 31
|43
|6.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|44 - 37
|40
|7.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|39 - 40
|40
|8.
|Заявка
|27
|9
|12
|6
|47 - 38
|39
|9.
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|26 - 33
|38
|10.
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|30 - 38
|32
|11.
|Заявка
|27
|8
|5
|14
|25 - 38
|29
|12.
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|31 - 36
|29
|13.
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|27 - 41
|28
|14.
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|20 - 29
|28
|15.
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|29 - 34
|26
|16.
|Заявка
|27
|4
|8
|15
|28 - 43
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|23 - 11
|32
|2.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|21 - 15
|29
|3.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|26 - 18
|28
|4.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|20 - 13
|27
|5.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 10
|26
|6.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|29 - 14
|26
|7.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|27 - 16
|26
|8.
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|22 - 16
|25
|9.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 16
|24
|10.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 14
|21
|11.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 13
|21
|12.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 21
|18
|13.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 21
|18
|14.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|12 - 17
|17
|15.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|10 - 10
|15
|16.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 17
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 14
|25
|2.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|25 - 20
|21
|3.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 16
|21
|4.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|23 - 21
|19
|5.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 15
|18
|6.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 18
|16
|7.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|10 - 17
|14
|8.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 23
|14
|9.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|20 - 22
|13
|10.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 19
|13
|11.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 22
|12
|12.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 20
|10
|13.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 22
|8
|14.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 26
|6
|15.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|6 - 22
|5
|16.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|14 - 21
|5
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|16 (3)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|14 (7)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|14 (3)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|11 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|10 (3)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|2 10
|Оренбург
|Перес Матиас
|12
|Краснодар
|Черников Александр
|11
|Урал
|Бегич Сильвие
|10
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Рубин - Ростов
Исход игры
Рубин
39.3% (22)
Ничья
39.3% (22)
Ростов
21.4% (12)
Тотал 2.5
Больше
46% (23)
Меньше
54% (27)
Обе команды забьют
Да
88% (44)
Нет
12% (6)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.5% (21)
2:1 Рубин
23.2% (13)
1:2 Ростов
16.1% (9)
1:0 Рубин
8.9% (5)
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