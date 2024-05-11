Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Удар от ворот произведет Хайденхайм

47' Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Эггештайн Максимилиан нанес удар головой, но Кевин Мюллер спокойно отбил мяч.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Фрайбург

45' Гимбер Бенедикт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Удар от ворот произведет Фрайбург

44' Майнка Патрик нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

43' Динкчи Эрен из команды Хайденхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Удар от ворот произведет Хайденхайм

41' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Удар от ворот произведет Фрайбург

40' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Матч возобновлен

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Г О О О О Л - Сесса Кевин забивает с левой ноги!

37' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Удар от ворот произведет Фрайбург

36' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Шёппнер Ян пробует нанести удар издали, но Ноа Атуболу держит все под контролем

33' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Матч возобновлен

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Эггештайн Максимилиан из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Матч возобновлен

27' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

26' Удар от ворот произведет Фрайбург

26' Бесте Ян-Никлас не смог попасть в створ ударом издали

25' Хорошую попытку сделал Грифо Винченцо . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Гимбер Бенедикт пробует нанести удар издали, но Ноа Атуболу ловит мяч

18' Сесса Кевин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

18' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Хайденхайм

16' Грегорич Михаэль не смог попасть в створ ударом издали

15' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Хайденхайм

13' Удар от ворот произведет Хайденхайм

13' Грифо Винченцо из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Удар от ворот произведет Хайденхайм

8' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Фёренбах Йонас из команды Хайденхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

7' Удар от ворот произведет Фрайбург

7' Сесса Кевин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Бесте Ян-Никлас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Мюллер Кевин взял и забрал мяч на выходе

4' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Фрайбург начинает с центра поля