Тур: 33. Стадион: Европа-парк-Штадион. Зрители: 34700 Главный судья: Зиберт Даниэль
1:1
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаСесса Кевин
1:0
29' ГолДоан Рицу
1:1
38' ГолСесса Кевин
64' Желтая карточкаГрифо Винченцо
90'+6
Ход матча
18'
29'
1:0
38'
1:1
64'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
11 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 3
-
2 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
500 Количество передач 399
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Кюблер
Лукас
42
Доан
Рицу
16
Сесса
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Доан РицуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
-
21 Бек АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Фрайбург
Хайденхайм
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.75
1.25
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
51
72
Бомбардиры внутри турнира
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грифо Винченцо
|8 (6)
|0.24
|Грегорич Михаэль
|7
|0.21
|Хёлер Лукас
|7 (1)
|0.21
|Доан Рицу
|6
|0.18
|Шаллаи Роланд
|3
|0.09
|Рохль Мерлин
|2
|0.06
|Гюнтер Кристиан
|1
|0.03
|Вайсхаупт Ноа
|1
|0.03
|Хёфлер Николас
|1
|0.03
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0.03
|Гульде Мануэль
|1
|0.03
|Кюблер Лукас
|1
|0.03
|Филипп Максимилиан
|1
|0.03
|Линхарт Филипп
|1
|0.03
|Кайтель Янник
|1
|0.03
|Гинтер Маттиас
|0
|0
|Сильдиллия Килианн
|0
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кляйндинст Тим
|12 (2)
|0.36
|Динкчи Эрен
|8
|0.24
|Бесте Ян-Никлас
|7
|0.21
|Пирингер Марвин
|3
|0.09
|Доведан Никола
|3
|0.09
|Шёппнер Ян
|2
|0.06
|Майнка Патрик
|2
|0.06
|Сесса Кевин
|2
|0.06
|Гимбер Бенедикт
|1
|0.03
|Бек Адриан
|1
|0.03
|Малони Леннард
|1
|0.03
|Хактаб Траоре Омар
|0
|0
|Тоеркауф Норман
|0
|0
|Кюльветтер Кристиан
|0
|0
|Шиммер Штефан
|0
|0
Карточки
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёфлер Николас
|10
|1
|Хёлер Лукас
|7
|0
|Кюблер Лукас
|6
|0
|Шаллаи Роланд
|6
|0
|Гульде Мануэль
|4
|1
|Эггештайн Максимилиан
|5
|0
|Рохль Мерлин
|3
|1
|Сильдиллия Килианн
|2
|1
|Гинтер Маттиас
|3
|0
|Грифо Винченцо
|3
|0
|Линхарт Филипп
|3
|0
|Грегорич Михаэль
|2
|0
|Филипп Максимилиан
|2
|0
|Кристиан Штрайх
|2
|0
|Гюнтер Кристиан
|1
|0
|Доан Рицу
|1
|0
|Вайсхаупт Ноа
|1
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимбер Бенедикт
|9
|0
|Динкчи Эрен
|8
|0
|Кляйндинст Тим
|5
|0
|Пирингер Марвин
|5
|0
|Хактаб Траоре Омар
|5
|0
|Бесте Ян-Никлас
|4
|0
|Тоеркауф Норман
|3
|0
|Шёппнер Ян
|3
|0
|Шмидт Франк
|3
|0
|Пик Флориан
|2
|0
|Фёренбах Йонас
|2
|0
|Доведан Никола
|0
|1
|Буш Марнон
|1
|0
|Майнка Патрик
|1
|0
|Мюллер Кевин
|1
|0
|Бек Адриан
|1
|0
|Малони Леннард
|1
|0
|Сесса Кевин
|1
|0
|Зирслебен Тим
|1
|0
Результаты матчей
Фрайбург
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Хайденхайм
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
17
15
Фрайбург
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Хайденхайм
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
22
13
Упущенные победы
9
18
Фрайбург
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (9)
42% (14)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
45% (15)
18% (6)
Хайденхайм
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (10)
30% (10)
39% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
52% (17)
27% (9)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
25
14
Упущенные победы
26
33
Голы по времени матча
Забито
27
19
15 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
18 Не забивали 20
5
19%
3
16%
1-15
3
11%
2
11%
16-30
7
26%
3
16%
31-45
3
11%
3
16%
46-60
2
7%
4
21%
61-75
7
26%
4
21%
76-90
Пропущено
31
30
19 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 15
6
19%
6
20%
1-15
5
16%
6
20%
16-30
8
26%
7
23%
31-45
4
13%
1
3%
46-60
3
10%
5
17%
61-75
5
16%
5
17%
76-90
Забито
17
26
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 7
22 Не забивали 20
2
12%
1
4%
1-15
2
12%
3
12%
16-30
4
24%
3
12%
31-45
4
24%
7
27%
46-60
4
24%
7
27%
61-75
1
6%
5
19%
76-90
Пропущено
25
25
11 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
4
16%
3
12%
1-15
4
16%
1
4%
16-30
3
12%
8
32%
31-45
3
12%
3
12%
46-60
4
16%
3
12%
61-75
7
28%
7
28%
76-90
Забито
44
45
23 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 30
15 Забивали первыми 12
7 Не забивали 7
7
16%
4
9%
1-15
5
11%
5
11%
16-30
11
25%
6
13%
31-45
7
16%
10
22%
46-60
6
14%
11
24%
61-75
8
18%
9
20%
76-90
Пропущено
56
55
30 В 1-м тайме 31
26 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 19
23 Не пропускали 27
10
18%
9
16%
1-15
9
16%
7
13%
16-30
11
20%
15
27%
31-45
7
13%
4
7%
46-60
7
13%
8
15%
61-75
12
21%
12
22%
76-90
Результаты последних матчей
Фрайбург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Кёльн - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Вольфсбург 1:2 Фрайбург - Майнц 1:1 Дармштадт - Фрайбург 0:1
Фрайбург - РБ Лейпциг 1:4 Боруссия М - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Санкт-Галлен 4:1 Фрайбург - Байер Л 2:3 Вест Хэм - Фрайбург 5:0 Бохум - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:0 Фрайбург - Бавария 2:2 Аугсбург - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Ланс 3:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 3:3 Ланс - Фрайбург 0:0 Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Штутгарт 1:3 Вердер - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Хоффенхайм 3:2
Хайденхайм
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Хайденхайм - Майнц 1:1 Дармштадт - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - РБ Лейпциг 1:2 Бохум - Хайденхайм 1:1
Хайденхайм - Бавария 3:2 Штутгарт - Хайденхайм 3:3 Хайденхайм - Карлсруэ 0:1 Хайденхайм - Боруссия М 1:1 Аугсбург - Хайденхайм 1:0 Хайденхайм - Айнтрахт Фр 1:2 Унион Берлин - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Байер Л 1:2 Вердер - Хайденхайм 1:2 Хайденхайм - Боруссия Д 0:0 Хоффенхайм - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Вольфсбург 1:1 Кёльн - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Падерборн 2:0 Хайденхайм - Фрайбург 3:2 Майнц - Хайденхайм 0:1
Результаты матчей
Фрайбург
Хайденхайм
Точный счет
1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
3:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
3
3 раза 18%
0
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
9 раз 53%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
1:2
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 42%
2
9 раз 27%
0
6 раз 18%
3
4 раза 12%
1
16 раз 48%
2
7 раз 21%
0
5 раз 15%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Фрайбург
Хайденхайм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
142
98
79
314
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
143
412
512
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
276
Больше Меньше
285
1320
1221
429
528
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|26
|6
|0
|82 - 23
|84
|2.
|Заявка
|33
|22
|4
|7
|74 - 39
|70
|3.
|Заявка
|32
|22
|3
|7
|90 - 41
|69
|4.
|Заявка
|33
|19
|7
|7
|75 - 37
|64
|5.
|0:0 Заявка
|33
|17
|10
|6
|64 - 40
|61
|6.
|Заявка
|33
|11
|13
|9
|49 - 48
|46
|7.
|Заявка
|33
|11
|9
|13
|44 - 56
|42
|8.
|Заявка
|32
|11
|7
|14
|56 - 64
|40
|9.
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|49 - 58
|39
|10.
|Заявка
|33
|9
|12
|12
|46 - 54
|39
|11.
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|44 - 53
|39
|12.
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|40 - 51
|37
|13.
|Заявка
|33
|7
|13
|13
|56 - 63
|34
|14.
|Заявка
|32
|7
|12
|13
|41 - 65
|33
|15.
|Заявка
|33
|8
|6
|19
|31 - 57
|30
|16.
|0:0 Заявка
|33
|5
|15
|13
|33 - 50
|30
|17.
|Заявка
|33
|5
|12
|16
|27 - 56
|27
|18.
|Заявка
|32
|3
|8
|21
|30 - 76
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|45 - 10
|42
|2.
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|51 - 12
|40
|3.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|46 - 15
|39
|4.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|40 - 12
|37
|5.
|0:0 Заявка
|16
|9
|3
|4
|33 - 22
|30
|6.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|27 - 19
|28
|7.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|26 - 26
|24
|8.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|26 - 25
|23
|9.
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|26 - 24
|23
|10.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 25
|22
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 22
|22
|12.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|28 - 30
|22
|13.
|0:0 Заявка
|17
|5
|6
|6
|20 - 18
|21
|14.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|27 - 26
|21
|15.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|20 - 29
|20
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|27 - 29
|20
|17.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|15 - 28
|16
|18.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|15 - 38
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|37 - 13
|42
|2.
|Заявка
|17
|10
|1
|6
|28 - 24
|31
|3.
|0:0 Заявка
|17
|8
|7
|2
|31 - 18
|31
|4.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|39 - 29
|29
|5.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|35 - 25
|27
|6.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|29 - 35
|20
|7.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|16 - 26
|20
|8.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 29
|18
|9.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 28
|17
|10.
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|20 - 29
|16
|11.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|23 - 32
|15
|12.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|16 - 29
|15
|13.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|29 - 37
|13
|14.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|15 - 38
|11
|15.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|12 - 28
|11
|16.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|15 - 41
|10
|17.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|11 - 28
|10
|18.
|0:0 Заявка
|16
|0
|9
|7
|13 - 32
|9
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|Бавария
|Кейн Гарри
|36 (8)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|26 (2)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|24 (7)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|18 (10)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|15 (9)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 13
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 10
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 10
|РБ Лейпциг
|Симонс Хави
|1 9
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 7
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фрайбург 1:1 Хайденхайм
Исход игры
Фрайбург
80.7% (92)
Ничья
14.9% (17)
Хайденхайм
4.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (70)
Меньше
37.5% (42)
Обе команды забьют
Да
75.89% (85)
Нет
24.11% (27)
Популярный счёт
2:1 Фрайбург
50.9% (58)
1:0 Фрайбург
14% (16)
1:1 Ничья
13.2% (15)
2:0 Фрайбург
9.6% (11)
1:2 Хайденхайм
3.5% (4)
3:1 Фрайбург
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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