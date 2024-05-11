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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Зрители: 34700 Главный судья: Зиберт Даниэль
Фрайбург
1:1
Конец матча
Хайденхайм
0'
18' Желтая карточка
Сесса Кевин
1:0
29' Гол
Доан Рицу
1:1
38' Гол
Сесса Кевин
64' Желтая карточка
Грифо Винченцо
90'+6

Ход матча

18'
 
Сесса Кевин
29'
Доан Рицу
(Гюнтер Кристиан)
1:0
38'
1:1
Сесса Кевин
(Динкчи Эрен)
57'
Макенго Жорди
Гульде Мануэль
 
64'
Грифо Винченцо
 
65'
 
Малони Леннард
Фёренбах Йонас
65'
 
Доведан Никола
Динкчи Эрен
73'
 
Пик Флориан
Сесса Кевин
74'
 
Томалла Денис
Пирингер Марвин
77'
Вайсхаупт Ноа
Гюнтер Кристиан
 
78'
Хёлер Лукас
Грегорич Михаэль
 
89'
Филипп Максимилиан
Шаллаи Роланд
 
89'
 
Бек Адриан
Бесте Ян-Никлас

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 11 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 500 Количество передач 399
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 114
Фрайбург 80.7% (92)
X 14.9% (17)
Хайденхайм 4.4% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Атуболу
Ноа
17
Кюблер
Лукас
14
Кайтель
Янник
5
Гульде
Мануэль
42
Доан
Рицу
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
30
Гюнтер
Кристиан
22
Шаллаи
Роланд
38
Грегорич
Михаэль
32
Грифо
Винченцо
1
Мюллер
Кевин
23
Хактаб
Траоре
Омар
6
Майнка
Патрик
5
Гимбер
Бенедикт
19
Фёренбах
Йонас
3
Шёппнер
Ян
30
Тоеркауф
Норман
8
Динкчи
Эрен
16
Сесса
Кевин
37
Бесте
Ян-Никлас
18
Пирингер
Марвин
Фрайбург
3-4-3
Хайденхайм
4-2-3-1

История личных встреч

Фрайбург
Хайденхайм

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

Б
3:2
ТМК
1:1
Б2
2:0
Б2
1:2

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.75
1.25

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
72

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 8 (6) 0.24
Грегорич Михаэль 7 0.21
Хёлер Лукас 7 (1) 0.21
Доан Рицу 6 0.18
Шаллаи Роланд 3 0.09
Рохль Мерлин 2 0.06
Гюнтер Кристиан 1 0.03
Вайсхаупт Ноа 1 0.03
Хёфлер Николас 1 0.03
Эггештайн Максимилиан 1 0.03
Гульде Мануэль 1 0.03
Кюблер Лукас 1 0.03
Филипп Максимилиан 1 0.03
Линхарт Филипп 1 0.03
Кайтель Янник 1 0.03
Гинтер Маттиас 0 0
Сильдиллия Килианн 0 0
Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 12 (2) 0.36
Динкчи Эрен 8 0.24
Бесте Ян-Никлас 7 0.21
Пирингер Марвин 3 0.09
Доведан Никола 3 0.09
Шёппнер Ян 2 0.06
Майнка Патрик 2 0.06
Сесса Кевин 2 0.06
Гимбер Бенедикт 1 0.03
Бек Адриан 1 0.03
Малони Леннард 1 0.03
Хактаб Траоре Омар 0 0
Тоеркауф Норман 0 0
Кюльветтер Кристиан 0 0
Шиммер Штефан 0 0

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 10 1
Хёлер Лукас 7 0
Кюблер Лукас 6 0
Шаллаи Роланд 6 0
Гульде Мануэль 4 1
Эггештайн Максимилиан 5 0
Рохль Мерлин 3 1
Сильдиллия Килианн 2 1
Гинтер Маттиас 3 0
Грифо Винченцо 3 0
Линхарт Филипп 3 0
Грегорич Михаэль 2 0
Филипп Максимилиан 2 0
Кристиан Штрайх 2 0
Гюнтер Кристиан 1 0
Доан Рицу 1 0
Вайсхаупт Ноа 1 0
Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимбер Бенедикт 9 0
Динкчи Эрен 8 0
Кляйндинст Тим 5 0
Пирингер Марвин 5 0
Хактаб Траоре Омар 5 0
Бесте Ян-Никлас 4 0
Тоеркауф Норман 3 0
Шёппнер Ян 3 0
Шмидт Франк 3 0
Пик Флориан 2 0
Фёренбах Йонас 2 0
Доведан Никола 0 1
Буш Марнон 1 0
Майнка Патрик 1 0
Мюллер Кевин 1 0
Бек Адриан 1 0
Малони Леннард 1 0
Сесса Кевин 1 0
Зирслебен Тим 1 0

Результаты матчей

Фрайбург
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Хайденхайм
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

17
15
Фрайбург
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Хайденхайм
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

22
13

Упущенные победы

9
18
Фрайбург
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (9)
42% (14)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
45% (15)
18% (6)
Хайденхайм
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (10)
30% (10)
39% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
52% (17)
27% (9)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

25
14

Упущенные победы

26
33

Голы по времени матча

Забито

27
19
15 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
18 Не забивали 20
5
19%
3
16%
1-15
3
11%
2
11%
16-30
7
26%
3
16%
31-45
3
11%
3
16%
46-60
2
7%
4
21%
61-75
7
26%
4
21%
76-90

Пропущено

31
30
19 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 15
6
19%
6
20%
1-15
5
16%
6
20%
16-30
8
26%
7
23%
31-45
4
13%
1
3%
46-60
3
10%
5
17%
61-75
5
16%
5
17%
76-90

Забито

17
26
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 7
22 Не забивали 20
2
12%
1
4%
1-15
2
12%
3
12%
16-30
4
24%
3
12%
31-45
4
24%
7
27%
46-60
4
24%
7
27%
61-75
1
6%
5
19%
76-90

Пропущено

25
25
11 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
4
16%
3
12%
1-15
4
16%
1
4%
16-30
3
12%
8
32%
31-45
3
12%
3
12%
46-60
4
16%
3
12%
61-75
7
28%
7
28%
76-90

Забито

44
45
23 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 30
15 Забивали первыми 12
7 Не забивали 7
7
16%
4
9%
1-15
5
11%
5
11%
16-30
11
25%
6
13%
31-45
7
16%
10
22%
46-60
6
14%
11
24%
61-75
8
18%
9
20%
76-90

Пропущено

56
55
30 В 1-м тайме 31
26 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 19
23 Не пропускали 27
10
18%
9
16%
1-15
9
16%
7
13%
16-30
11
20%
15
27%
31-45
7
13%
4
7%
46-60
7
13%
8
15%
61-75
12
21%
12
22%
76-90

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Кёльн - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Вольфсбург 1:2 Фрайбург - Майнц 1:1 Дармштадт - Фрайбург 0:1
Фрайбург - РБ Лейпциг 1:4 Боруссия М - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Санкт-Галлен 4:1 Фрайбург - Байер Л 2:3 Вест Хэм - Фрайбург 5:0 Бохум - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:0 Фрайбург - Бавария 2:2 Аугсбург - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Ланс 3:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 3:3 Ланс - Фрайбург 0:0 Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Штутгарт 1:3 Вердер - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Хоффенхайм 3:2
Хайденхайм
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Хайденхайм - Майнц 1:1 Дармштадт - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - РБ Лейпциг 1:2 Бохум - Хайденхайм 1:1
Хайденхайм - Бавария 3:2 Штутгарт - Хайденхайм 3:3 Хайденхайм - Карлсруэ 0:1 Хайденхайм - Боруссия М 1:1 Аугсбург - Хайденхайм 1:0 Хайденхайм - Айнтрахт Фр 1:2 Унион Берлин - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Байер Л 1:2 Вердер - Хайденхайм 1:2 Хайденхайм - Боруссия Д 0:0 Хоффенхайм - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Вольфсбург 1:1 Кёльн - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Падерборн 2:0 Хайденхайм - Фрайбург 3:2 Майнц - Хайденхайм 0:1

Результаты матчей

Фрайбург
Хайденхайм

Точный счет

1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
3:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
3
3 раза 18%
0
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
9 раз 53%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
1:2
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 42%
2
9 раз 27%
0
6 раз 18%
3
4 раза 12%
1
16 раз 48%
2
7 раз 21%
0
5 раз 15%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Фрайбург
Хайденхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
14
2
9
8
1.5
7
9
3
14
2.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
14
3
4
12
1.5
5
12
1
15
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
6
0.5
Больше Меньше
28
5
13
20
1.5
12
21
4
29
2.5
5
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 32 26 6 0 82 - 23 84
2.
Штутгарт
 Заявка 33 22 4 7 74 - 39 70
3.
Бавария
 Заявка 32 22 3 7 90 - 41 69
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 33 19 7 7 75 - 37 64
5.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 33 17 10 6 64 - 40 61
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 33 11 13 9 49 - 48 46
7.
Фрайбург
 Заявка 33 11 9 13 44 - 56 42
8.
Хоффенхайм
 Заявка 32 11 7 14 56 - 64 40
9.
Аугсбург
 Заявка 33 10 9 14 49 - 58 39
10.
Хайденхайм
 Заявка 33 9 12 12 46 - 54 39
11.
Вердер
 Заявка 33 10 9 14 44 - 53 39
12.
Вольфсбург
 Заявка 32 10 7 15 40 - 51 37
13.
Боруссия М
 Заявка 33 7 13 13 56 - 63 34
14.
Бохум
 Заявка 32 7 12 13 41 - 65 33
15.
Унион Берлин
 Заявка 33 8 6 19 31 - 57 30
16.
Майнц
 0:0 Заявка 33 5 15 13 33 - 50 30
17.
Кёльн
 Заявка 33 5 12 16 27 - 56 27
18.
Дармштадт
 Заявка 32 3 8 21 30 - 76 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 16 13 3 0 45 - 10 42
2.
Бавария
 Заявка 16 13 1 2 51 - 12 40
3.
Штутгарт
 Заявка 16 12 3 1 46 - 15 39
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 17 11 4 2 40 - 12 37
5.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 16 9 3 4 33 - 22 30
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 7 7 2 27 - 19 28
7.
Аугсбург
 Заявка 17 6 6 5 26 - 26 24
8.
Хайденхайм
 Заявка 16 6 5 5 26 - 25 23
9.
Бохум
 Заявка 16 5 8 3 26 - 24 23
10.
Вердер
 Заявка 16 6 4 6 25 - 25 22
11.
Вольфсбург
 Заявка 16 6 4 6 24 - 22 22
12.
Фрайбург
 Заявка 17 5 7 5 28 - 30 22
13.
Майнц
 0:0 Заявка 17 5 6 6 20 - 18 21
14.
Боруссия М
 Заявка 17 5 6 6 27 - 26 21
15.
Унион Берлин
 Заявка 16 6 2 8 20 - 29 20
16.
Хоффенхайм
 Заявка 16 5 5 6 27 - 29 20
17.
Кёльн
 Заявка 17 4 4 9 15 - 28 16
18.
Дармштадт
 Заявка 16 1 3 12 15 - 38 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 16 13 3 0 37 - 13 42
2.
Штутгарт
 Заявка 17 10 1 6 28 - 24 31
3.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 17 8 7 2 31 - 18 31
4.
Бавария
 Заявка 16 9 2 5 39 - 29 29
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 8 3 5 35 - 25 27
6.
Хоффенхайм
 Заявка 16 6 2 8 29 - 35 20
7.
Фрайбург
 Заявка 16 6 2 8 16 - 26 20
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 17 4 6 7 22 - 29 18
9.
Вердер
 Заявка 17 4 5 8 19 - 28 17
10.
Хайденхайм
 Заявка 17 3 7 7 20 - 29 16
11.
Аугсбург
 Заявка 16 4 3 9 23 - 32 15
12.
Вольфсбург
 Заявка 16 4 3 9 16 - 29 15
13.
Боруссия М
 Заявка 16 2 7 7 29 - 37 13
14.
Дармштадт
 Заявка 16 2 5 9 15 - 38 11
15.
Кёльн
 Заявка 16 1 8 7 12 - 28 11
16.
Бохум
 Заявка 16 2 4 10 15 - 41 10
17.
Унион Берлин
 Заявка 17 2 4 11 11 - 28 10
18.
Майнц
 0:0 Заявка 16 0 9 7 13 - 32 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 36 (8)
Штутгарт Гирасси Серу 26 (2)
РБ Лейпциг Опенда Лои 24 (7)
Штутгарт Ундав Дениз 18 (10)
Аугсбург Демирович Эрмедин 15 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 13
Фрайбург Хёфлер Николас 1 10
Хоффенхайм Кабак Озан 1 10
РБ Лейпциг Симонс Хави 1 9
Дармштадт Маглица Матей 2 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 114
    Фрайбург 80.7% (92)
    X 14.9% (17)
    Хайденхайм 4.4% (5)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фрайбург 1:1 Хайденхайм

    Исход игры
    Фрайбург
    80.7% (92)
    Ничья
    14.9% (17)
    Хайденхайм
    4.4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.5% (70)
    Меньше
    37.5% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    75.89% (85)
    Нет
    24.11% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Фрайбург
    50.9% (58)
    1:0 Фрайбург
    14% (16)
    1:1 Ничья
    13.2% (15)
    2:0 Фрайбург
    9.6% (11)
    1:2 Хайденхайм
    3.5% (4)
    3:1 Фрайбург
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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