Тур: 33. Стадион: Рейн Энерги. Главный судья: Айтекин Дениз
3:2
Конец матча
0'
0:1
15' ГолКнохе Робин
0:2
19' ПенальтиФолланд Кевин
36' Желтая карточкаШмиц Бенно
44' Желтая карточкаХедира Рани
1:2
45' ПенальтиКайнц Флориан
53' Желтая карточкаМартель Эрик
74' Желтая карточкаГусенбашич Денис
84' Желтая карточкаЮранович Йосип
2:2
87' ГолТиггес Штеффен
3:2
90' ГолДоунс Дамион
90'+8
Ход матча
15'
19'
0:2
36'
44'
45'
1:2
53'
61'
74'
84'
87'
2:2
90'
3:2
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
9 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 6
-
6 Угловые 8
-
0 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
436 Количество передач 244
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Шабо
Юлиан
40
Алиду
Фариде
31
Кнохе
Робин
13
Шефер
Андраш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Шабо ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Алиду ФаридеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майна ЛинтонПолузащитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
-
42 Доунс ДамионНападающий
- Нападающий
-
13 Ут МаркНападающий
-
Главный тренер: Шульц Тимо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Шефер АндрашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
-
11 Бедья КрисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Marco Grote
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Кёльн
Унион Берлин
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
16 матчей
25%
18.8%
56.2%
4 победы 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.57
0.67
Среднее время на гол
57
135
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.44
1.14
Среднее время на гол
62
78
Всего голов
24
14
Голов в среднем за матч
1.5
0.88
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
60
102
Бомбардиры внутри турнира
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зельке Дейви
|6
|0.18
|Кайнц Флориан
|5 (5)
|0.15
|Алиду Фариде
|4
|0.12
|Вальдшмидт Лука
|3
|0.09
|Тиггес Штеффен
|2
|0.06
|Доунс Дамион
|2
|0.06
|Майна Линтон
|1
|0.03
|Адамян Саркис
|1
|0.03
|Мартель Эрик
|1
|0.03
|Тилманн Ян
|1
|0.03
|Финкгрефе Макс
|1
|0.03
|Гусенбашич Денис
|0
|0
|Любичич Деян
|0
|0
|Ут Марк
|0
|0
|Шмиц Бенно
|0
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Госенс Робин
|6
|0.18
|Бехренс Кевин
|4
|0.12
|Холлербах Бенедикт
|4
|0.12
|Фолланд Кевин
|3 (2)
|0.09
|Вертессен Йорбе
|3
|0.09
|Ааронсон Бренден
|2
|0.06
|Духи Данило
|2
|0.06
|Шефер Андраш
|1
|0.03
|Кнохе Робин
|1
|0.03
|Бедья Крис
|1
|0.03
|Пантович Милош
|1
|0.03
|Кауфманн Миккель
|1
|0.03
|Фофана Датро
|1
|0.03
|Бонуччи Леонардо
|1 (1)
|0.03
|Лайдуни Аисса
|0
|0
|Триммель Кристофер
|0
|0
|Юранович Йосип
|0
|0
|Руссийон Жером
|0
|0
|Бекер Шеральдо
|0
|0
|Хаберер Яник
|0
|0
Карточки
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шабо Юлиан
|8
|1
|Любичич Деян
|6
|0
|Мартель Эрик
|6
|0
|Тилманн Ян
|4
|1
|Шмиц Бенно
|5
|0
|Хюберс Тимо
|5
|0
|Гусенбашич Денис
|5
|0
|Алиду Фариде
|4
|0
|Финкгрефе Макс
|4
|0
|Кайнц Флориан
|3
|0
|Зельке Дейви
|3
|0
|Майна Линтон
|3
|0
|Карстенсен Расмус
|1
|1
|Олесен Матиас
|1
|1
|Стеффен Баумгарт
|2
|0
|Ут Марк
|2
|0
|Адамян Саркис
|2
|0
|Пентке Филипп
|1
|0
|Кристенсен Якоб
|1
|0
|Килиан Лука
|1
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Госенс Робин
|7
|1
|Хедира Рани
|5
|1
|Хаберер Яник
|6
|0
|Лейте Диогу
|6
|0
|Фогт Кевин
|5
|0
|Тусар Люка
|5
|0
|Фолланд Кевин
|1
|2
|Белица Ненад
|2
|1
|Ааронсон Бренден
|2
|1
|Бехренс Кевин
|3
|0
|Юранович Йосип
|3
|0
|Триммель Кристофер
|1
|1
|Шефер Андраш
|1
|1
|Руссийон Жером
|2
|0
|Рённов Фредерик
|2
|0
|Духи Данило
|2
|0
|Крал Алекс
|2
|0
|Холлербах Бенедикт
|2
|0
|Лайдуни Аисса
|1
|0
|Вертессен Йорбе
|1
|0
Результаты матчей
Кёльн
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Унион Берлин
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Сухие победы
1
6
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
5
7
Кёльн
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (4)
69% (11)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Унион Берлин
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
18
23
Упущенные победы
11
16
Кёльн
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
18% (6)
64% (21)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
30% (10)
33% (11)
Унион Берлин
37%
63%
10 побед 17 поражений
Первый тайм
33% (11)
36% (12)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
24% (8)
52% (17)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
7
11
Волевые победы
22
24
Упущенные победы
16
23
Голы по времени матча
Забито
15
12
5 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
24 Не забивали 26
1
7%
3
25%
1-15
3
20%
2
17%
16-30
1
7%
5
42%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
7
47%
1
8%
76-90
Пропущено
28
27
9 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 13
4
14%
3
11%
1-15
4
14%
4
15%
16-30
1
4%
3
11%
31-45
5
18%
8
30%
30%
46-60
10
36%
4
15%
61-75
4
14%
5
19%
76-90
Забито
12
20
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
23 Не забивали 23
1
8%
2
10%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
4
33%
3
15%
31-45
2
17%
5
25%
46-60
2
17%
5
25%
61-75
3
25%
4
20%
76-90
Пропущено
28
29
12 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 13
1
4%
3
10%
1-15
4
14%
4
14%
16-30
7
25%
7
24%
31-45
2
7%
2
7%
46-60
6
21%
6
21%
61-75
8
29%
7
24%
76-90
Забито
27
32
10 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 10
14 Не забивали 16
2
7%
5
16%
1-15
3
11%
3
9%
16-30
5
19%
8
25%
31-45
3
11%
5
16%
46-60
4
15%
6
19%
61-75
10
37%
5
16%
76-90
Пропущено
56
56
21 В 1-м тайме 24
35 Во 2-м тайме 32
20 Пропускали первыми 20
29 Не пропускали 26
5
9%
6
11%
1-15
8
14%
8
14%
16-30
8
14%
10
18%
31-45
7
13%
10
18%
46-60
16
29%
10
18%
61-75
12
21%
12
21%
76-90
Результаты последних матчей
Кёльн
(20 матчей)
10%
50%
40%
2 победы 10 ничьих 8 поражений
Кёльн - Фрайбург 0:0 Майнц - Кёльн 1:1 Кёльн - Дармштадт 0:2 Бавария - Кёльн 2:0
Кёльн - Бохум 2:1 Аугсбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Брейдаблик 2:2 Кёльн - РБ Лейпциг 1:5 Боруссия М - Кёльн 3:3 Кёльн - Байер Л 0:2 Штутгарт - Кёльн 1:1 Кёльн - Вердер 0:1 Хоффенхайм - Кёльн 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 2:0 Вольфсбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4 Кёльн - Хайденхайм 1:1 Рот-Вайсс Эссен - Кёльн 4:4 Унион Берлин - Кёльн 2:0 Фрайбург - Кёльн 2:0
Унион Берлин
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Унион Берлин - Бохум 3:4 Боруссия М - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Бавария 1:5 Аугсбург - Унион Берлин 2:0
Унион Берлин - Байер Л 0:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Магдебург 3:1 Унион Берлин - Вердер 2:1 Штутгарт - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Боруссия Д 0:2 Унион Берлин - Хайденхайм 2:2 Хоффенхайм - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Вольфсбург 1:0 Майнц - Унион Берлин 1:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Дармштадт 1:0 Бавария - Унион Берлин 1:0 Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Арминия 2:0 Унион Берлин - Кёльн 2:0
Результаты матчей
Кёльн
Унион Берлин
Точный счет
0:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:3
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 44%
2:0
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
2:0
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 56%
0
6 раз 38%
3
1 раз 6%
0
11 раз 65%
1
3 раза 18%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
9 раз 27%
2:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
2:0
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 42%
1
14 раз 42%
3
3 раза 9%
2
2 раза 6%
0
17 раз 52%
1
7 раз 21%
2
5 раз 15%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Кёльн
Унион Берлин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
106
413
610
215
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
611
115
314
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1914
Больше Меньше
1617
528
924
330
429
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|26
|6
|0
|82 - 23
|84
|2.
|Заявка
|33
|22
|4
|7
|74 - 39
|70
|3.
|Заявка
|32
|22
|3
|7
|90 - 41
|69
|4.
|Заявка
|33
|19
|7
|7
|75 - 37
|64
|5.
|0:0 Заявка
|33
|17
|10
|6
|64 - 40
|61
|6.
|Заявка
|33
|11
|13
|9
|49 - 48
|46
|7.
|Заявка
|33
|11
|9
|13
|44 - 56
|42
|8.
|Заявка
|32
|11
|7
|14
|56 - 64
|40
|9.
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|49 - 58
|39
|10.
|Заявка
|33
|9
|12
|12
|46 - 54
|39
|11.
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|44 - 53
|39
|12.
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|40 - 51
|37
|13.
|Заявка
|33
|7
|13
|13
|56 - 63
|34
|14.
|Заявка
|32
|7
|12
|13
|41 - 65
|33
|15.
|Заявка
|33
|8
|6
|19
|31 - 57
|30
|16.
|0:0 Заявка
|33
|5
|15
|13
|33 - 50
|30
|17.
|Заявка
|33
|5
|12
|16
|27 - 56
|27
|18.
|Заявка
|32
|3
|8
|21
|30 - 76
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|45 - 10
|42
|2.
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|51 - 12
|40
|3.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|46 - 15
|39
|4.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|40 - 12
|37
|5.
|0:0 Заявка
|16
|9
|3
|4
|33 - 22
|30
|6.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|27 - 19
|28
|7.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|26 - 26
|24
|8.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|26 - 25
|23
|9.
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|26 - 24
|23
|10.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 25
|22
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 22
|22
|12.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|28 - 30
|22
|13.
|0:0 Заявка
|17
|5
|6
|6
|20 - 18
|21
|14.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|27 - 26
|21
|15.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|20 - 29
|20
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|27 - 29
|20
|17.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|15 - 28
|16
|18.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|15 - 38
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|37 - 13
|42
|2.
|Заявка
|17
|10
|1
|6
|28 - 24
|31
|3.
|0:0 Заявка
|17
|8
|7
|2
|31 - 18
|31
|4.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|39 - 29
|29
|5.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|35 - 25
|27
|6.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|29 - 35
|20
|7.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|16 - 26
|20
|8.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 29
|18
|9.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 28
|17
|10.
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|20 - 29
|16
|11.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|23 - 32
|15
|12.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|16 - 29
|15
|13.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|29 - 37
|13
|14.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|15 - 38
|11
|15.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|12 - 28
|11
|16.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|15 - 41
|10
|17.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|11 - 28
|10
|18.
|0:0 Заявка
|16
|0
|9
|7
|13 - 32
|9
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|Бавария
|Кейн Гарри
|36 (8)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|26 (2)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|24 (7)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|18 (10)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|15 (9)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 13
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 10
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 10
|РБ Лейпциг
|Симонс Хави
|1 9
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 7
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кёльн 3:2 Унион Берлин
Исход игры
Кёльн
31.6% (36)
Ничья
49.1% (56)
Унион Берлин
19.3% (22)
Тотал 2.5
Больше
33.93% (38)
Меньше
66.07% (74)
Обе команды забьют
Да
78.57% (88)
Нет
21.43% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.9% (50)
2:1 Кёльн
14.9% (17)
1:2 Унион Берлин
13.2% (15)
1:0 Кёльн
9.6% (11)
2:0 Кёльн
4.4% (5)
0:1 Унион Берлин
4.4% (5)
2:2 Ничья
2.6% (3)
0:0 Ничья
2.6% (3)
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