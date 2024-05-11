Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

47' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Забив гол, Кёльн сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

45' 'Г О О О О О Л - Кайнц Флориан из команды Кёльн забивает с пенальти! Он пробил правой. Фредерик Реннов был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

44' Хедира Рани тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

44' Кайнц Флориан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Шмиц Бенно - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

36' Кайнц Флориан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Руссийон Жером создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Матч возобновлен

31' Мартель Эрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Игрок из команды Кёльн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

27' Триммель Кристофер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Рённов Фредерик взял и забрал мяч на выходе

19' Г О О О О О Л - Фолланд Кевин из команды Унион Берлин забивает пенальти левой ногой! Удар был по центру, но Марвин Швабе прыгнул вправо!

19' После проверки VAR судья изменил решение - Унион Берлин пробьет пенальти!

18' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Унион Берлин

16' Команда Унион Берлин забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

14' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Лейте Диогу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Удар от ворот произведет Кёльн

12' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе

7' Вальдшмидт Лука из команды Кёльн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

6' Мартель Эрик из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Матч возобновлен

5' Ох, нехорошо это выглядит. Вальдшмидт Лука получил травму и медбригада забирает его с поля.

4' Вальдшмидт Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Шмиц Бенно оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Кайнц Флориан из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Кёльн начинает с центра поля