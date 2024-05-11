  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Айтекин Дениз
Кёльн
3:2
Конец матча
Унион Берлин
0'
0:1
15' Гол
Кнохе Робин
0:2
19' Пенальти
Фолланд Кевин
36' Желтая карточка
Шмиц Бенно
44' Желтая карточка
Хедира Рани
1:2
45' Пенальти
Кайнц Флориан
53' Желтая карточка
Мартель Эрик
74' Желтая карточка
Гусенбашич Денис
84' Желтая карточка
Юранович Йосип
2:2
87' Гол
Тиггес Штеффен
3:2
90' Гол
Доунс Дамион
90'+8

Ход матча

15'
0:1
Кнохе Робин
(Триммель Кристофер)
19'
0:2
Фолланд Кевин
20'
Майна Линтон
Вальдшмидт Лука
 
36'
Шмиц Бенно
 
44'
 
Хедира Рани
45'
Кайнц Флориан
1:2
46'
 
Хаберер Яник
Хедира Рани
46'
Тиггес Штеффен
Адамян Саркис
 
46'
Хайнц Доминик
Шмиц Бенно
 
53'
Мартель Эрик
 
54'
 
Холлербах Бенедикт
Ааронсон Бренден
54'
 
Бедья Крис
Фолланд Кевин
60'
 
Тусар Люка
Руссийон Жером
61'
Ут Марк
Мартель Эрик
 
72'
 
Юранович Йосип
Триммель Кристофер
74'
Гусенбашич Денис
 
74'
Доунс Дамион
Алиду Фариде
 
84'
 
Юранович Йосип
87'
Тиггес Штеффен
(Ут Марк)
2:2
90'
Доунс Дамион
(Майна Линтон)
3:2

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 9 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 8
  • 0 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 436 Количество передач 244
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 114
Кёльн 31.6% (36)
X 49.1% (56)
Унион Берлин 19.3% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Швебе
Марвин
2
Шмиц
Бенно
4
Хюберс
Тимо
24
Шабо
Юлиан
35
Финкгрефе
Макс
6
Мартель
Эрик
8
Гусенбашич
Денис
40
Алиду
Фариде
9
Вальдшмидт
Лука
11
Кайнц
Флориан
23
Адамян
Саркис
1
Рённов
Фредерик
5
Духи
Данило
31
Кнохе
Робин
4
Лейте
Диогу
28
Триммель
Кристофер
26
Руссийон
Жером
13
Шефер
Андраш
8
Хедира
Рани
7
Ааронсон
Бренден
6
Госенс
Робин
10
Фолланд
Кевин
Кёльн
4-2-3-1
Унион Берлин
3-4-2-1

История личных встреч

Кёльн
Унион Берлин

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

16 матчей

25%
18.8%
56.2%
4 победы 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед

История матчей

Б
2:0
Б
0:0
Б
0:1
Б
1:0
Б
2:2
Б
2:1
Б
1:2
ТМС
1:2
Б
1:2
Б
2:0
Б2
2:0
Б2
1:1
Б2
1:2
Б2
4:0
Б2
2:0
Б2
2:1

Голы

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.57
0.67

Среднее время на гол

57
135

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.44
1.14

Среднее время на гол

62
78

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

1.5
0.88

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

60
102

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зельке Дейви 6 0.18
Кайнц Флориан 5 (5) 0.15
Алиду Фариде 4 0.12
Вальдшмидт Лука 3 0.09
Тиггес Штеффен 2 0.06
Доунс Дамион 2 0.06
Майна Линтон 1 0.03
Адамян Саркис 1 0.03
Мартель Эрик 1 0.03
Тилманн Ян 1 0.03
Финкгрефе Макс 1 0.03
Гусенбашич Денис 0 0
Любичич Деян 0 0
Ут Марк 0 0
Шмиц Бенно 0 0
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Госенс Робин 6 0.18
Бехренс Кевин 4 0.12
Холлербах Бенедикт 4 0.12
Фолланд Кевин 3 (2) 0.09
Вертессен Йорбе 3 0.09
Ааронсон Бренден 2 0.06
Духи Данило 2 0.06
Шефер Андраш 1 0.03
Кнохе Робин 1 0.03
Бедья Крис 1 0.03
Пантович Милош 1 0.03
Кауфманн Миккель 1 0.03
Фофана Датро 1 0.03
Бонуччи Леонардо 1 (1) 0.03
Лайдуни Аисса 0 0
Триммель Кристофер 0 0
Юранович Йосип 0 0
Руссийон Жером 0 0
Бекер Шеральдо 0 0
Хаберер Яник 0 0

Карточки

Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шабо Юлиан 8 1
Любичич Деян 6 0
Мартель Эрик 6 0
Тилманн Ян 4 1
Шмиц Бенно 5 0
Хюберс Тимо 5 0
Гусенбашич Денис 5 0
Алиду Фариде 4 0
Финкгрефе Макс 4 0
Кайнц Флориан 3 0
Зельке Дейви 3 0
Майна Линтон 3 0
Карстенсен Расмус 1 1
Олесен Матиас 1 1
Стеффен Баумгарт 2 0
Ут Марк 2 0
Адамян Саркис 2 0
Пентке Филипп 1 0
Кристенсен Якоб 1 0
Килиан Лука 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Госенс Робин 7 1
Хедира Рани 5 1
Хаберер Яник 6 0
Лейте Диогу 6 0
Фогт Кевин 5 0
Тусар Люка 5 0
Фолланд Кевин 1 2
Белица Ненад 2 1
Ааронсон Бренден 2 1
Бехренс Кевин 3 0
Юранович Йосип 3 0
Триммель Кристофер 1 1
Шефер Андраш 1 1
Руссийон Жером 2 0
Рённов Фредерик 2 0
Духи Данило 2 0
Крал Алекс 2 0
Холлербах Бенедикт 2 0
Лайдуни Аисса 1 0
Вертессен Йорбе 1 0

Результаты матчей

Кёльн
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Унион Берлин
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)

Сухие победы

1
6

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

5
7
Кёльн
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (4)
69% (11)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Унион Берлин
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

18
23

Упущенные победы

11
16
Кёльн
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
18% (6)
64% (21)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
30% (10)
33% (11)
Унион Берлин
37%
63%
10 побед 17 поражений
Первый тайм
33% (11)
36% (12)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
24% (8)
52% (17)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

7
11

Волевые победы

22
24

Упущенные победы

16
23

Голы по времени матча

Забито

15
12
5 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
24 Не забивали 26
1
7%
3
25%
1-15
3
20%
2
17%
16-30
1
7%
5
42%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
7
47%
1
8%
76-90

Пропущено

28
27
9 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 13
4
14%
3
11%
1-15
4
14%
4
15%
16-30
1
4%
3
11%
31-45
5
18%
8
30%
30%
46-60
10
36%
4
15%
61-75
4
14%
5
19%
76-90

Забито

12
20
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
23 Не забивали 23
1
8%
2
10%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
4
33%
3
15%
31-45
2
17%
5
25%
46-60
2
17%
5
25%
61-75
3
25%
4
20%
76-90

Пропущено

28
29
12 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 13
1
4%
3
10%
1-15
4
14%
4
14%
16-30
7
25%
7
24%
31-45
2
7%
2
7%
46-60
6
21%
6
21%
61-75
8
29%
7
24%
76-90

Забито

27
32
10 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 10
14 Не забивали 16
2
7%
5
16%
1-15
3
11%
3
9%
16-30
5
19%
8
25%
31-45
3
11%
5
16%
46-60
4
15%
6
19%
61-75
10
37%
5
16%
76-90

Пропущено

56
56
21 В 1-м тайме 24
35 Во 2-м тайме 32
20 Пропускали первыми 20
29 Не пропускали 26
5
9%
6
11%
1-15
8
14%
8
14%
16-30
8
14%
10
18%
31-45
7
13%
10
18%
46-60
16
29%
10
18%
61-75
12
21%
12
21%
76-90

Результаты последних матчей

Кёльн
(20 матчей)
10%
50%
40%
2 победы 10 ничьих 8 поражений
Кёльн - Фрайбург 0:0 Майнц - Кёльн 1:1 Кёльн - Дармштадт 0:2 Бавария - Кёльн 2:0
Кёльн - Бохум 2:1 Аугсбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Брейдаблик 2:2 Кёльн - РБ Лейпциг 1:5 Боруссия М - Кёльн 3:3 Кёльн - Байер Л 0:2 Штутгарт - Кёльн 1:1 Кёльн - Вердер 0:1 Хоффенхайм - Кёльн 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 2:0 Вольфсбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4 Кёльн - Хайденхайм 1:1 Рот-Вайсс Эссен - Кёльн 4:4 Унион Берлин - Кёльн 2:0 Фрайбург - Кёльн 2:0
Унион Берлин
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Унион Берлин - Бохум 3:4 Боруссия М - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Бавария 1:5 Аугсбург - Унион Берлин 2:0
Унион Берлин - Байер Л 0:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Магдебург 3:1 Унион Берлин - Вердер 2:1 Штутгарт - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Боруссия Д 0:2 Унион Берлин - Хайденхайм 2:2 Хоффенхайм - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Вольфсбург 1:0 Майнц - Унион Берлин 1:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Дармштадт 1:0 Бавария - Унион Берлин 1:0 Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Арминия 2:0 Унион Берлин - Кёльн 2:0

Результаты матчей

Кёльн
Унион Берлин

Точный счет

0:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:3
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 44%
2:0
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
2:0
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
0
6 раз 38%
3
1 раз 6%
0
11 раз 65%
1
3 раза 18%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
9 раз 27%
2:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
2:0
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 42%
1
14 раз 42%
3
3 раза 9%
2
2 раза 6%
0
17 раз 52%
1
7 раз 21%
2
5 раз 15%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Кёльн
Унион Берлин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
10
6
4
13
1.5
6
10
2
15
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
6
11
1
15
1.5
3
14
1
15
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
14
0.5
Больше Меньше
16
17
5
28
1.5
9
24
3
30
2.5
4
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 32 26 6 0 82 - 23 84
2.
Штутгарт
 Заявка 33 22 4 7 74 - 39 70
3.
Бавария
 Заявка 32 22 3 7 90 - 41 69
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 33 19 7 7 75 - 37 64
5.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 33 17 10 6 64 - 40 61
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 33 11 13 9 49 - 48 46
7.
Фрайбург
 Заявка 33 11 9 13 44 - 56 42
8.
Хоффенхайм
 Заявка 32 11 7 14 56 - 64 40
9.
Аугсбург
 Заявка 33 10 9 14 49 - 58 39
10.
Хайденхайм
 Заявка 33 9 12 12 46 - 54 39
11.
Вердер
 Заявка 33 10 9 14 44 - 53 39
12.
Вольфсбург
 Заявка 32 10 7 15 40 - 51 37
13.
Боруссия М
 Заявка 33 7 13 13 56 - 63 34
14.
Бохум
 Заявка 32 7 12 13 41 - 65 33
15.
Унион Берлин
 Заявка 33 8 6 19 31 - 57 30
16.
Майнц
 0:0 Заявка 33 5 15 13 33 - 50 30
17.
Кёльн
 Заявка 33 5 12 16 27 - 56 27
18.
Дармштадт
 Заявка 32 3 8 21 30 - 76 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 16 13 3 0 45 - 10 42
2.
Бавария
 Заявка 16 13 1 2 51 - 12 40
3.
Штутгарт
 Заявка 16 12 3 1 46 - 15 39
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 17 11 4 2 40 - 12 37
5.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 16 9 3 4 33 - 22 30
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 7 7 2 27 - 19 28
7.
Аугсбург
 Заявка 17 6 6 5 26 - 26 24
8.
Хайденхайм
 Заявка 16 6 5 5 26 - 25 23
9.
Бохум
 Заявка 16 5 8 3 26 - 24 23
10.
Вердер
 Заявка 16 6 4 6 25 - 25 22
11.
Вольфсбург
 Заявка 16 6 4 6 24 - 22 22
12.
Фрайбург
 Заявка 17 5 7 5 28 - 30 22
13.
Майнц
 0:0 Заявка 17 5 6 6 20 - 18 21
14.
Боруссия М
 Заявка 17 5 6 6 27 - 26 21
15.
Унион Берлин
 Заявка 16 6 2 8 20 - 29 20
16.
Хоффенхайм
 Заявка 16 5 5 6 27 - 29 20
17.
Кёльн
 Заявка 17 4 4 9 15 - 28 16
18.
Дармштадт
 Заявка 16 1 3 12 15 - 38 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 16 13 3 0 37 - 13 42
2.
Штутгарт
 Заявка 17 10 1 6 28 - 24 31
3.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 17 8 7 2 31 - 18 31
4.
Бавария
 Заявка 16 9 2 5 39 - 29 29
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 8 3 5 35 - 25 27
6.
Хоффенхайм
 Заявка 16 6 2 8 29 - 35 20
7.
Фрайбург
 Заявка 16 6 2 8 16 - 26 20
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 17 4 6 7 22 - 29 18
9.
Вердер
 Заявка 17 4 5 8 19 - 28 17
10.
Хайденхайм
 Заявка 17 3 7 7 20 - 29 16
11.
Аугсбург
 Заявка 16 4 3 9 23 - 32 15
12.
Вольфсбург
 Заявка 16 4 3 9 16 - 29 15
13.
Боруссия М
 Заявка 16 2 7 7 29 - 37 13
14.
Дармштадт
 Заявка 16 2 5 9 15 - 38 11
15.
Кёльн
 Заявка 16 1 8 7 12 - 28 11
16.
Бохум
 Заявка 16 2 4 10 15 - 41 10
17.
Унион Берлин
 Заявка 17 2 4 11 11 - 28 10
18.
Майнц
 0:0 Заявка 16 0 9 7 13 - 32 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 36 (8)
Штутгарт Гирасси Серу 26 (2)
РБ Лейпциг Опенда Лои 24 (7)
Штутгарт Ундав Дениз 18 (10)
Аугсбург Демирович Эрмедин 15 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 13
Фрайбург Хёфлер Николас 1 10
Хоффенхайм Кабак Озан 1 10
РБ Лейпциг Симонс Хави 1 9
Дармштадт Маглица Матей 2 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    После классного второго тайма Кёльн совершает камбэк и уходит с поля победителем!
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Кёльн: 62%, Унион Берлин: 38%.
  • 98'
    Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 97'
    Удар от ворот произведет Унион Берлин
  • 97'
    Бедья Крис задерживает мяч рукой
  • 95'
    Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Кёльн 31.6% (36)
    X 49.1% (56)
    Унион Берлин 19.3% (22)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Кёльн 3:2 Унион Берлин онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кёльн 3:2 Унион Берлин

    Исход игры
    Кёльн
    31.6% (36)
    Ничья
    49.1% (56)
    Унион Берлин
    19.3% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.93% (38)
    Меньше
    66.07% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    78.57% (88)
    Нет
    21.43% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    43.9% (50)
    2:1 Кёльн
    14.9% (17)
    1:2 Унион Берлин
    13.2% (15)
    1:0 Кёльн
    9.6% (11)
    2:0 Кёльн
    4.4% (5)
    0:1 Унион Берлин
    4.4% (5)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный