Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Первый тайм

50' Команда Вердер играла лучше в этом тайме.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Удар от ворот произведет Вердер

49' Опенда Лои нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

49' Хорошую попытку сделал Поульсен Юссуф . Удар в створ, но вратарь начеку

49' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Удар от ворот произведет Вердер

47' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Дукш Марвин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Цеттерер Михаэль взял и забрал мяч на выходе

44' Баумгартнер Кристоф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Юнг Антони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Дукш Марвин из команды Вердер наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

43' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Юнг Антони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Удар от ворот произведет Вердер

40' Айдара Амаду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Фридль Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Хенрихс Бенджамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Команда Вердер забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

35' Г О О О О Л - Зайвальд Николас уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

35' Велькович Милош создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Фридль Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Цеттерер Михаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Матч возобновлен

29' Ох, нехорошо это выглядит. Биттенкорт Леонардо получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Биттенкорт Леонардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Хенрихс Бенджамин получил желтую карточку от судьи

27' Гулачи Петер взял и забрал мяч на выходе

27' Вольтемаде Ник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Орбан Вилли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Вайзер Митчелл создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Шмид Романо из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Удар от ворот произведет Вердер

24' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Гулачи Петер взял и забрал мяч на выходе

22' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Матч возобновлен

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Фридль Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Линен Сенне выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Айдара Амаду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Удар от ворот произведет Вердер

16' Матч возобновлен

16' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

15' Линен Сенне на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Хенрихс Бенджамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Вольтемаде Ник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Велькович Милош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Юнг Антони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Цеттерер Михаэль взял и забрал мяч на выходе

10' Гулачи Петер взял и забрал мяч на выходе

8' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

7' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Орбан Вилли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Удар от ворот произведет Вердер

5' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Биттенкорт Леонардо из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Шмид Романо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Удар от ворот произведет Вердер

4' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника