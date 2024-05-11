Тур: 33. Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг). Зрители: 47069 Главный судья: Штегеманн Саша
1:1
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаХенрихс Бенджамин
0:1
35' Гол в свои воротаЗайвальд Николас
1:1
61' ГолШешко Беньямин
90'+6
Ход матча
35'
0:1
61'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 1
-
4 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
466 Количество передач 597
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Опенда
Лои
32
Фридль
Марко
27
Агу
Феликс
14
Линен
Сенне
20
Шмид
Романо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Опенда ЛоиНападающий
- Запасные игроки
-
21 Бласвих ЯнисВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Раум ДавидЗащитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Агу ФеликсЗащитник
- Полузащитник
-
14 Линен СеннеПолузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вернер Оле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
РБ Лейпциг
Вердер
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
17 матчей
64.7%
17.6%
17.7%
11 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
2.13
1.56
Среднее время на гол
42
57
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
1.44
0.63
Среднее время на гол
62
144
Всего голов
30
19
Голов в среднем за матч
1.76
1.12
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
51
80
Бомбардиры внутри турнира
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Опенда Лои
|24 (2)
|0.73
|Шешко Беньямин
|13
|0.39
|Симонс Хави
|7
|0.21
|Поульсен Юссуф
|5
|0.15
|Баумгартнер Кристоф
|5
|0.15
|Ольмо Дани
|4
|0.12
|Раум Давид
|2
|0.06
|Симакан Мохамед
|2
|0.06
|Форсберг Эмиль
|2
|0.06
|Айдара Амаду
|2
|0.06
|Вернер Тимо
|2 (1)
|0.06
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0.03
|Кампль Кевин
|1
|0.03
|Клостерманн Лукас
|1
|0.03
|Люкеба Кастелло
|1
|0.03
|Шлагер Ксавер
|0
|0
|Зайвальд Николас
|0
|0
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дукш Марвин
|12 (5)
|0.36
|Нжинма Джастин
|6
|0.18
|Борре Рафаэль
|4
|0.12
|Вайзер Митчелл
|3
|0.09
|Шмид Романо
|3
|0.09
|Велькович Милош
|2
|0.06
|Стаге Йенс
|2
|0.06
|Деман Оливье
|2
|0.06
|Штарк Никлас
|2
|0.06
|Вольтемаде Ник
|2
|0.06
|Биттенкорт Леонардо
|1
|0.03
|Малатини Хулиан
|1
|0.03
|Альверо Скелли
|1
|0.03
|Линен Сенне
|0
|0
|Гросс Кристиан
|0
|0
Карточки
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симонс Хави
|9
|1
|Симакан Мохамед
|8
|0
|Шлагер Ксавер
|7
|0
|Раум Давид
|6
|0
|Айдара Амаду
|5
|0
|Розе Марко
|4
|0
|Хенрихс Бенджамин
|4
|0
|Опенда Лои
|4
|0
|Кампль Кевин
|3
|0
|Клостерманн Лукас
|3
|0
|Баумгартнер Кристоф
|3
|0
|Люкеба Кастелло
|3
|0
|Орбан Вилли
|2
|0
|Зайвальд Николас
|1
|0
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биттенкорт Леонардо
|9
|0
|Дукш Марвин
|9
|0
|Стаге Йенс
|6
|1
|Юнг Антони
|4
|1
|Вайзер Митчелл
|5
|0
|Фридль Марко
|5
|0
|Шмид Романо
|5
|0
|Линен Сенне
|5
|0
|Деман Оливье
|5
|0
|Штарк Никлас
|4
|0
|Велькович Милош
|2
|0
|Кейта Наби
|2
|0
|Цеттерер Михаэль
|2
|0
|Агу Феликс
|2
|0
|Гросс Кристиан
|1
|0
|Рапп Николай
|1
|0
|Вольтемаде Ник
|1
|0
|Хансен-Ороэн Исак
|1
|0
|Нжинма Джастин
|1
|0
|Малатини Хулиан
|1
|0
|Альверо Скелли
|1
|0
Результаты матчей
РБ Лейпциг
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
Вердер
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
6
12
РБ Лейпциг
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Вердер
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
14
15
Упущенные победы
27
19
РБ Лейпциг
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
39% (13)
39% (13)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
33% (11)
24% (8)
Вердер
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (8)
45% (15)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
39% (13)
36% (12)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
20
15
Упущенные победы
33
31
Голы по времени матча
Забито
40
18
20 В 1-м тайме 3
20 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 7
19 Не забивали 21
8
20%
3
17%
1-15
5
13%
0
0%
16-30
7
18%
0
0%
31-45
6
15%
3
17%
46-60
7
18%
7
39%
61-75
7
18%
5
28%
76-90
Пропущено
12
29
7 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
2
17%
3
10%
1-15
1
8%
3
10%
16-30
4
33%
5
17%
31-45
2
17%
6
21%
46-60
2
17%
7
24%
61-75
1
8%
5
17%
76-90
Забито
33
24
12 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
18 Не забивали 20
3
9%
3
13%
1-15
3
9%
3
13%
16-30
6
18%
4
17%
31-45
7
21%
4
17%
46-60
9
27%
6
25%
61-75
5
15%
4
17%
76-90
Пропущено
27
26
11 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
2
7%
5
19%
1-15
4
15%
4
15%
16-30
5
19%
6
23%
31-45
5
19%
1
4%
46-60
6
22%
4
15%
61-75
5
19%
6
23%
76-90
Забито
73
42
32 В 1-м тайме 13
41 Во 2-м тайме 29
19 Забивали первыми 13
4 Не забивали 8
11
15%
6
14%
1-15
8
11%
3
7%
16-30
13
18%
4
10%
31-45
13
18%
7
17%
46-60
16
22%
13
31%
61-75
12
16%
9
21%
76-90
Пропущено
39
55
18 В 1-м тайме 26
21 Во 2-м тайме 29
12 Пропускали первыми 20
23 Не пропускали 27
4
10%
8
15%
1-15
5
13%
7
13%
16-30
9
23%
11
20%
31-45
7
18%
7
13%
46-60
8
21%
11
20%
61-75
6
15%
11
20%
76-90
Результаты последних матчей
РБ Лейпциг
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 4:1 Хайденхайм - РБ Лейпциг 1:2 РБ Лейпциг - Вольфсбург 3:0
Фрайбург - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - Майнц 0:0 Кёльн - РБ Лейпциг 1:5 РБ Лейпциг - Дармштадт 2:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - РБ Лейпциг 1:4 Бавария - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 2:0 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Аугсбург - РБ Лейпциг 2:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:0 Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Вердер - РБ Лейпциг 1:1
Вердер
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Вердер - Боруссия М 2:2 Аугсбург - Вердер 0:3 Вердер - Штутгарт 2:1 Байер Л - Вердер 5:0
Айнтрахт Фр - Вердер 1:1 Вердер - Вольфсбург 0:2 Ганновер 96 - Вердер 3:1 Унион Берлин - Вердер 2:1 Вердер - Боруссия Д 1:2 Хоффенхайм - Вердер 2:1 Вердер - Дармштадт 1:1 Кёльн - Вердер 0:1 Вердер - Хайденхайм 1:2 Майнц - Вердер 0:1 Вердер - Фрайбург 3:1 Бавария - Вердер 0:1 Бохум - Вердер 1:1 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Вердер - РБ Лейпциг 1:1 Боруссия М - Вердер 2:2
Результаты матчей
РБ Лейпциг
Вердер
Точный счет
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
1
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
7 раз 44%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:0
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 30%
3
7 раз 21%
1
6 раз 18%
0
4 раза 12%
4
3 раза 9%
5
2 раза 6%
6
1 раз 3%
1
12 раз 36%
2
11 раз 33%
0
7 раз 21%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
РБ Лейпциг
Вердер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
133
134
97
710
214
314
115
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
134
106
512
610
116
313
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
294
Больше Меньше
267
2310
1419
1320
330
627
132
330
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|26
|6
|0
|82 - 23
|84
|2.
|Заявка
|33
|22
|4
|7
|74 - 39
|70
|3.
|Заявка
|32
|22
|3
|7
|90 - 41
|69
|4.
|Заявка
|33
|19
|7
|7
|75 - 37
|64
|5.
|0:0 Заявка
|33
|17
|10
|6
|64 - 40
|61
|6.
|Заявка
|33
|11
|13
|9
|49 - 48
|46
|7.
|Заявка
|33
|11
|9
|13
|44 - 56
|42
|8.
|Заявка
|32
|11
|7
|14
|56 - 64
|40
|9.
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|49 - 58
|39
|10.
|Заявка
|33
|9
|12
|12
|46 - 54
|39
|11.
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|44 - 53
|39
|12.
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|40 - 51
|37
|13.
|Заявка
|33
|7
|13
|13
|56 - 63
|34
|14.
|Заявка
|32
|7
|12
|13
|41 - 65
|33
|15.
|Заявка
|33
|8
|6
|19
|31 - 57
|30
|16.
|0:0 Заявка
|33
|5
|15
|13
|33 - 50
|30
|17.
|Заявка
|33
|5
|12
|16
|27 - 56
|27
|18.
|Заявка
|32
|3
|8
|21
|30 - 76
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|45 - 10
|42
|2.
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|51 - 12
|40
|3.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|46 - 15
|39
|4.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|40 - 12
|37
|5.
|0:0 Заявка
|16
|9
|3
|4
|33 - 22
|30
|6.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|27 - 19
|28
|7.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|26 - 26
|24
|8.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|26 - 25
|23
|9.
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|26 - 24
|23
|10.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 25
|22
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 22
|22
|12.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|28 - 30
|22
|13.
|0:0 Заявка
|17
|5
|6
|6
|20 - 18
|21
|14.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|27 - 26
|21
|15.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|20 - 29
|20
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|27 - 29
|20
|17.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|15 - 28
|16
|18.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|15 - 38
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|37 - 13
|42
|2.
|Заявка
|17
|10
|1
|6
|28 - 24
|31
|3.
|0:0 Заявка
|17
|8
|7
|2
|31 - 18
|31
|4.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|39 - 29
|29
|5.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|35 - 25
|27
|6.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|29 - 35
|20
|7.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|16 - 26
|20
|8.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 29
|18
|9.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 28
|17
|10.
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|20 - 29
|16
|11.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|23 - 32
|15
|12.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|16 - 29
|15
|13.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|29 - 37
|13
|14.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|15 - 38
|11
|15.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|12 - 28
|11
|16.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|15 - 41
|10
|17.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|11 - 28
|10
|18.
|0:0 Заявка
|16
|0
|9
|7
|13 - 32
|9
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|36 (8)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|26 (2)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|24 (7)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|18 (10)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|15 (9)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 13
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 10
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 10
|РБ Лейпциг
|Симонс Хави
|1 9
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 7