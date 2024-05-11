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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Зрители: 47069 Главный судья: Штегеманн Саша
РБ Лейпциг
1:1
Конец матча
Вердер
0'
28' Желтая карточка
Хенрихс Бенджамин
0:1
35' Гол в свои ворота
Зайвальд Николас
1:1
61' Гол
Шешко Беньямин
90'+6

Ход матча

28'
Хенрихс Бенджамин
 
35'
0:1
Зайвальд Николас
46'
Шешко Беньямин
Поульсен Юссуф
 
61'
Шешко Беньямин
(Симакан Мохамед)
1:1
64'
Элмас Эльиф
Баумгартнер Кристоф
 
64'
Кампль Кевин
Зайвальд Николас
 
68'
 
Стаге Йенс
Вольтемаде Ник
68'
 
Деман Оливье
Агу Феликс
77'
Битшиабу Эль-Шадай
Клостерманн Лукас
 
78'
 
Штарк Никлас
Велькович Милош
80'
Ленц Кристофер
Айдара Амаду
 
88'
 
Гросс Кристиан
Биттенкорт Леонардо
88'
 
Ковнацки Давид
Дукш Марвин

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 466 Количество передач 597
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
РБ Лейпциг 95.7% (110)
X 3.5% (4)
Вердер 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гулачи
Петер
16
Клостерманн
Лукас
4
Орбан
Вилли
23
Люкеба
Кастелло
2
Симакан
Мохамед
39
Хенрихс
Бенджамин
8
Айдара
Амаду
13
Зайвальд
Николас
9
Поульсен
Юссуф
14
Баумгартнер
Кристоф
17
Опенда
Лои
30
Цеттерер
Михаэль
13
Велькович
Милош
32
Фридль
Марко
3
Юнг
Антони
8
Вайзер
Митчелл
27
Агу
Феликс
10
Биттенкорт
Леонардо
14
Линен
Сенне
20
Шмид
Романо
29
Вольтемаде
Ник
7
Дукш
Марвин
РБ Лейпциг
3-4-2-1
Вердер
3-4-2-1

История личных встреч

РБ Лейпциг
Вердер

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

17 матчей

64.7%
17.6%
17.7%
11 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

Б
1:1
ТМК
0:0
Б
2:1
Б
1:2
К
1:2
Б
1:4
Б
2:0
Б
3:0
Б
0:3
Б
2:1
Б
3:2
Б
1:1
Б
2:0
Б
3:0
Б
3:1
ТМК
3:0
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

2.13
1.56

Среднее время на гол

42
57

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.44
0.63

Среднее время на гол

62
144

Всего голов

30
19

Голов в среднем за матч

1.76
1.12

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

51
80

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Лои 24 (2) 0.73
Шешко Беньямин 13 0.39
Симонс Хави 7 0.21
Поульсен Юссуф 5 0.15
Баумгартнер Кристоф 5 0.15
Ольмо Дани 4 0.12
Раум Давид 2 0.06
Симакан Мохамед 2 0.06
Форсберг Эмиль 2 0.06
Айдара Амаду 2 0.06
Вернер Тимо 2 (1) 0.06
Хенрихс Бенджамин 1 0.03
Кампль Кевин 1 0.03
Клостерманн Лукас 1 0.03
Люкеба Кастелло 1 0.03
Шлагер Ксавер 0 0
Зайвальд Николас 0 0
Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукш Марвин 12 (5) 0.36
Нжинма Джастин 6 0.18
Борре Рафаэль 4 0.12
Вайзер Митчелл 3 0.09
Шмид Романо 3 0.09
Велькович Милош 2 0.06
Стаге Йенс 2 0.06
Деман Оливье 2 0.06
Штарк Никлас 2 0.06
Вольтемаде Ник 2 0.06
Биттенкорт Леонардо 1 0.03
Малатини Хулиан 1 0.03
Альверо Скелли 1 0.03
Линен Сенне 0 0
Гросс Кристиан 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симонс Хави 9 1
Симакан Мохамед 8 0
Шлагер Ксавер 7 0
Раум Давид 6 0
Айдара Амаду 5 0
Розе Марко 4 0
Хенрихс Бенджамин 4 0
Опенда Лои 4 0
Кампль Кевин 3 0
Клостерманн Лукас 3 0
Баумгартнер Кристоф 3 0
Люкеба Кастелло 3 0
Орбан Вилли 2 0
Зайвальд Николас 1 0
Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биттенкорт Леонардо 9 0
Дукш Марвин 9 0
Стаге Йенс 6 1
Юнг Антони 4 1
Вайзер Митчелл 5 0
Фридль Марко 5 0
Шмид Романо 5 0
Линен Сенне 5 0
Деман Оливье 5 0
Штарк Никлас 4 0
Велькович Милош 2 0
Кейта Наби 2 0
Цеттерер Михаэль 2 0
Агу Феликс 2 0
Гросс Кристиан 1 0
Рапп Николай 1 0
Вольтемаде Ник 1 0
Хансен-Ороэн Исак 1 0
Нжинма Джастин 1 0
Малатини Хулиан 1 0
Альверо Скелли 1 0

Результаты матчей

РБ Лейпциг
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
Вердер
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

6
12
РБ Лейпциг
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Вердер
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

14
15

Упущенные победы

27
19
РБ Лейпциг
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
39% (13)
39% (13)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
33% (11)
24% (8)
Вердер
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (8)
45% (15)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
39% (13)
36% (12)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

20
15

Упущенные победы

33
31

Голы по времени матча

Забито

40
18
20 В 1-м тайме 3
20 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 7
19 Не забивали 21
8
20%
3
17%
1-15
5
13%
0
0%
16-30
7
18%
0
0%
31-45
6
15%
3
17%
46-60
7
18%
7
39%
61-75
7
18%
5
28%
76-90

Пропущено

12
29
7 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
2
17%
3
10%
1-15
1
8%
3
10%
16-30
4
33%
5
17%
31-45
2
17%
6
21%
46-60
2
17%
7
24%
61-75
1
8%
5
17%
76-90

Забито

33
24
12 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
18 Не забивали 20
3
9%
3
13%
1-15
3
9%
3
13%
16-30
6
18%
4
17%
31-45
7
21%
4
17%
46-60
9
27%
6
25%
61-75
5
15%
4
17%
76-90

Пропущено

27
26
11 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
2
7%
5
19%
1-15
4
15%
4
15%
16-30
5
19%
6
23%
31-45
5
19%
1
4%
46-60
6
22%
4
15%
61-75
5
19%
6
23%
76-90

Забито

73
42
32 В 1-м тайме 13
41 Во 2-м тайме 29
19 Забивали первыми 13
4 Не забивали 8
11
15%
6
14%
1-15
8
11%
3
7%
16-30
13
18%
4
10%
31-45
13
18%
7
17%
46-60
16
22%
13
31%
61-75
12
16%
9
21%
76-90

Пропущено

39
55
18 В 1-м тайме 26
21 Во 2-м тайме 29
12 Пропускали первыми 20
23 Не пропускали 27
4
10%
8
15%
1-15
5
13%
7
13%
16-30
9
23%
11
20%
31-45
7
18%
7
13%
46-60
8
21%
11
20%
61-75
6
15%
11
20%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 4:1 Хайденхайм - РБ Лейпциг 1:2 РБ Лейпциг - Вольфсбург 3:0
Фрайбург - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - Майнц 0:0 Кёльн - РБ Лейпциг 1:5 РБ Лейпциг - Дармштадт 2:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - РБ Лейпциг 1:4 Бавария - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 2:0 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Аугсбург - РБ Лейпциг 2:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:0 Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Вердер - РБ Лейпциг 1:1
Вердер
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Вердер - Боруссия М 2:2 Аугсбург - Вердер 0:3 Вердер - Штутгарт 2:1 Байер Л - Вердер 5:0
Айнтрахт Фр - Вердер 1:1 Вердер - Вольфсбург 0:2 Ганновер 96 - Вердер 3:1 Унион Берлин - Вердер 2:1 Вердер - Боруссия Д 1:2 Хоффенхайм - Вердер 2:1 Вердер - Дармштадт 1:1 Кёльн - Вердер 0:1 Вердер - Хайденхайм 1:2 Майнц - Вердер 0:1 Вердер - Фрайбург 3:1 Бавария - Вердер 0:1 Бохум - Вердер 1:1 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Вердер - РБ Лейпциг 1:1 Боруссия М - Вердер 2:2

Результаты матчей

РБ Лейпциг
Вердер

Точный счет

2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
1
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
7 раз 44%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:0
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 30%
3
7 раз 21%
1
6 раз 18%
0
4 раза 12%
4
3 раза 9%
5
2 раза 6%
6
1 раз 3%
1
12 раз 36%
2
11 раз 33%
0
7 раз 21%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

РБ Лейпциг
Вердер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
13
3
13
4
1.5
9
7
7
10
2.5
2
14
3
14
3.5
1
15
2
15
4.5
1
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
13
4
10
6
1.5
5
12
6
10
2.5
1
16
3
13
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
4
0.5
Больше Меньше
26
7
23
10
1.5
14
19
13
20
2.5
3
30
6
27
3.5
1
32
3
30
4.5
1
32
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 32 26 6 0 82 - 23 84
2.
Штутгарт
 Заявка 33 22 4 7 74 - 39 70
3.
Бавария
 Заявка 32 22 3 7 90 - 41 69
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 33 19 7 7 75 - 37 64
5.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 33 17 10 6 64 - 40 61
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 33 11 13 9 49 - 48 46
7.
Фрайбург
 Заявка 33 11 9 13 44 - 56 42
8.
Хоффенхайм
 Заявка 32 11 7 14 56 - 64 40
9.
Аугсбург
 Заявка 33 10 9 14 49 - 58 39
10.
Хайденхайм
 Заявка 33 9 12 12 46 - 54 39
11.
Вердер
 Заявка 33 10 9 14 44 - 53 39
12.
Вольфсбург
 Заявка 32 10 7 15 40 - 51 37
13.
Боруссия М
 Заявка 33 7 13 13 56 - 63 34
14.
Бохум
 Заявка 32 7 12 13 41 - 65 33
15.
Унион Берлин
 Заявка 33 8 6 19 31 - 57 30
16.
Майнц
 0:0 Заявка 33 5 15 13 33 - 50 30
17.
Кёльн
 Заявка 33 5 12 16 27 - 56 27
18.
Дармштадт
 Заявка 32 3 8 21 30 - 76 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 16 13 3 0 45 - 10 42
2.
Бавария
 Заявка 16 13 1 2 51 - 12 40
3.
Штутгарт
 Заявка 16 12 3 1 46 - 15 39
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 17 11 4 2 40 - 12 37
5.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 16 9 3 4 33 - 22 30
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 7 7 2 27 - 19 28
7.
Аугсбург
 Заявка 17 6 6 5 26 - 26 24
8.
Хайденхайм
 Заявка 16 6 5 5 26 - 25 23
9.
Бохум
 Заявка 16 5 8 3 26 - 24 23
10.
Вердер
 Заявка 16 6 4 6 25 - 25 22
11.
Вольфсбург
 Заявка 16 6 4 6 24 - 22 22
12.
Фрайбург
 Заявка 17 5 7 5 28 - 30 22
13.
Майнц
 0:0 Заявка 17 5 6 6 20 - 18 21
14.
Боруссия М
 Заявка 17 5 6 6 27 - 26 21
15.
Унион Берлин
 Заявка 16 6 2 8 20 - 29 20
16.
Хоффенхайм
 Заявка 16 5 5 6 27 - 29 20
17.
Кёльн
 Заявка 17 4 4 9 15 - 28 16
18.
Дармштадт
 Заявка 16 1 3 12 15 - 38 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 16 13 3 0 37 - 13 42
2.
Штутгарт
 Заявка 17 10 1 6 28 - 24 31
3.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 17 8 7 2 31 - 18 31
4.
Бавария
 Заявка 16 9 2 5 39 - 29 29
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 8 3 5 35 - 25 27
6.
Хоффенхайм
 Заявка 16 6 2 8 29 - 35 20
7.
Фрайбург
 Заявка 16 6 2 8 16 - 26 20
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 17 4 6 7 22 - 29 18
9.
Вердер
 Заявка 17 4 5 8 19 - 28 17
10.
Хайденхайм
 Заявка 17 3 7 7 20 - 29 16
11.
Аугсбург
 Заявка 16 4 3 9 23 - 32 15
12.
Вольфсбург
 Заявка 16 4 3 9 16 - 29 15
13.
Боруссия М
 Заявка 16 2 7 7 29 - 37 13
14.
Дармштадт
 Заявка 16 2 5 9 15 - 38 11
15.
Кёльн
 Заявка 16 1 8 7 12 - 28 11
16.
Бохум
 Заявка 16 2 4 10 15 - 41 10
17.
Унион Берлин
 Заявка 17 2 4 11 11 - 28 10
18.
Майнц
 0:0 Заявка 16 0 9 7 13 - 32 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 36 (8)
Штутгарт Гирасси Серу 26 (2)
РБ Лейпциг Опенда Лои 24 (7)
Штутгарт Ундав Дениз 18 (10)
Аугсбург Демирович Эрмедин 15 (9)
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Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 13
Фрайбург Хёфлер Николас 1 10
Хоффенхайм Кабак Озан 1 10
РБ Лейпциг Симонс Хави 1 9
Дармштадт Маглица Матей 2 7
Весь список
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: РБ Лейпциг: 47%, Вердер: 53%.
  • 96'
    Гулачи Петер взял и забрал мяч на выходе
  • 96'
    Ленц Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 96'
    Шмид Романо создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 96'
    Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.
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