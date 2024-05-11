Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

86' Хак Робин не смог попасть в створ ударом издали

84' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

83' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Коне Куадио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Итакура Ко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Гётце Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Экитике Уго оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

70' Матч возобновлен

70' Ох, нехорошо это выглядит. Коне Куадио получил травму и медбригада забирает его с поля.

68' Коне Куадио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Матч возобновлен

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Райтц Рокко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Хак Робин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Чванчара Томаш не смог попасть в створ ударом издали

57' Пачо Вильям выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Матч возобновлен

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Экитике Уго оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Коне Куадио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Гётце Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника