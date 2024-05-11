Тур: 33. Стадион: Боруссия Парк. Зрители: 54042 Главный судья: Шрёдер Роберт
1:1
Конец матча
Ход матча
9'
1:0
25'
35'
1:1
58'
62'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 10
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 8
-
0 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
438 Количество передач 545
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Эльведи
Нико
27
Райтц
Рокко
17
Коне
Куадио
14
Плеа
Алассан
25
Хак
Робин
35
Тута
26
Эбимбе
Эрик
27
Гётце
Марио
15
Схири
Эльес
11
Экитике
Уго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Райтц РоккоПолузащитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Плеа АлассанНападающий
-
25 Хак РобинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Янчке ТониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нец ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
19 Нгуму НатанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Эбимбе ЭрикПолузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Схири ЭльесПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Экитике УгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Граль ЙенсВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 БутаЗащитник
-
29 Нкунку НильсЗащитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
-
16 Ларссон ХугоПолузащитник
- Полузащитник
-
48 Ферри НачоНападающий
-
Главный тренер: Топмеллер Дино
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Боруссия М
Айнтрахт Фр
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
92.9%
42.9%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
35.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед
31 матч
41.9%
22.6%
35.5%
13 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
41.9%
35.5%
22.6%
13 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
35.5%
35.5%
29%
11 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
22
Голов в среднем за матч
1.87
1.38
Среднее время на гол
48
65
Всего голов
19
21
Голов в среднем за матч
1.19
1.4
Среднее время на гол
75
64
Всего голов
47
43
Голов в среднем за матч
1.52
1.39
Тотал матчей
2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
17
Больше 55%
Меньше 45%
14
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
Среднее время на гол
59
64
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хак Робин
|10
|0.3
|Плеа Алассан
|7 (1)
|0.21
|Райтц Рокко
|6
|0.18
|Сибачо Жордан
|5
|0.15
|Нгуму Натан
|5
|0.15
|Нойхаус Флориан
|4 (1)
|0.12
|Чванчара Томаш
|4 (1)
|0.12
|Онора Франк
|3
|0.09
|Итакура Ко
|3
|0.09
|Вебер Максимилиан
|2
|0.06
|Вайгль Юлиан
|2 (2)
|0.06
|Эльведи Нико
|2
|0.06
|Скалли Джозеф
|1
|0.03
|Коне Куадио
|1
|0.03
|Нец Лука
|0
|0
|Лайнер Штефан
|0
|0
|Омлин Йонас
|0
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мармуш Омар
|11 (1)
|0.33
|Кнауфф Ансгар
|7
|0.21
|Эбимбе Эрик
|5
|0.15
|Гётце Марио
|3
|0.09
|Нкунку Нильс
|3
|0.09
|Экитике Уго
|3
|0.09
|Шаиби Фарес
|2
|0.06
|Схири Эльес
|2
|0.06
|Ларссон Хуго
|2
|0.06
|Кох Робин
|2
|0.06
|Тута
|1
|0.03
|Макс Филипп
|1
|0.03
|Бута
|1
|0.03
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0.03
|Смолчич Хрвое
|1
|0.03
|Ферри Начо
|1
|0.03
|Пачо Вильям
|0
|0
|Граль Йенс
|0
|0
|Чендлер Тимоти
|0
|0
|Калайджич Саша
|0
|0
|Ааронсон Пакстен
|0
|0
Карточки
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайгль Юлиан
|9
|0
|Итакура Ко
|9
|0
|Коне Куадио
|4
|1
|Эльведи Нико
|5
|0
|Вебер Максимилиан
|3
|1
|Крамер Кристоф
|4
|0
|Нойхаус Флориан
|4
|0
|Чванчара Томаш
|4
|0
|Скалли Джозеф
|4
|0
|Лайнер Штефан
|2
|0
|Николас Мориц
|2
|0
|Хак Робин
|2
|0
|Сибачо Жордан
|2
|0
|Нец Лука
|2
|0
|Райтц Рокко
|2
|0
|Плеа Алассан
|1
|0
|Онора Франк
|1
|0
|Омлин Йонас
|1
|0
|Нгуму Натан
|1
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кох Робин
|9
|0
|Мармуш Омар
|7
|0
|Пачо Вильям
|7
|0
|Кнауфф Ансгар
|5
|1
|Гётце Марио
|4
|1
|Нкунку Нильс
|4
|1
|Тута
|2
|2
|Бута
|5
|0
|Эбимбе Эрик
|5
|0
|Экитике Уго
|3
|0
|Трапп Кевин
|2
|0
|Макс Филипп
|2
|0
|Якич Кристиян
|2
|0
|Топпмёллер Дино
|2
|0
|Нганкам Жессик
|2
|0
|Шаиби Фарес
|2
|0
|Хасебе Макото
|1
|0
|Ван де Бек Донни
|1
|0
|Схири Эльес
|1
|0
|Ларссон Хуго
|1
|0
Результаты матчей
Боруссия М
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Айнтрахт Фр
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
11
12
Боруссия М
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
Айнтрахт Фр
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
21
8
Упущенные победы
20
25
Боруссия М
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (12)
42% (14)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
33% (11)
24% (8)
Айнтрахт Фр
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
33% (11)
36% (12)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (5)
42% (14)
42% (14)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
27
11
Упущенные победы
31
37
Голы по времени матча
Забито
26
20
14 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
21 Не забивали 21
3
12%
5
25%
1-15
6
23%
3
15%
16-30
5
19%
4
20%
31-45
2
8%
3
15%
46-60
5
19%
3
15%
61-75
5
19%
2
10%
76-90
Пропущено
27
31
10 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 15
3
11%
5
16%
1-15
4
15%
3
10%
16-30
3
11%
7
23%
31-45
9
33%
5
16%
46-60
4
15%
4
13%
61-75
4
15%
7
23%
76-90
Забито
29
26
16 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
4
14%
4
15%
1-15
6
21%
1
4%
16-30
6
21%
6
23%
31-45
4
14%
4
15%
46-60
2
7%
5
19%
61-75
7
24%
6
23%
76-90
Пропущено
37
20
18 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 11
7
19%
5
25%
1-15
3
8%
3
15%
16-30
8
22%
6
30%
31-45
3
8%
2
10%
46-60
7
19%
1
5%
61-75
9
24%
3
15%
76-90
Забито
55
46
30 В 1-м тайме 23
25 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 12
7 Не забивали 8
7
13%
9
20%
1-15
12
22%
4
9%
16-30
11
20%
10
22%
31-45
6
11%
7
15%
46-60
7
13%
8
17%
61-75
12
22%
8
17%
76-90
Пропущено
64
51
28 В 1-м тайме 29
36 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 19
29 Не пропускали 26
10
16%
10
20%
1-15
7
11%
6
12%
16-30
11
17%
13
25%
31-45
12
19%
7
14%
46-60
11
17%
5
10%
61-75
13
20%
10
20%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия М
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Вердер - Боруссия М 2:2 Боруссия М - Унион Берлин 0:0 Хоффенхайм - Боруссия М 4:3 Боруссия М - Боруссия Д 1:2
Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Фрайбург 0:3 Боруссия М - Эйпен 2:0 Хайденхайм - Боруссия М 1:1 Саарбрюккен - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Кёльн 3:3 Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Бохум 5:2 РБ Лейпциг - Боруссия М 2:0 Боруссия М - Дармштадт 0:0 Бавария - Боруссия М 3:1 Байер Л - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Аугсбург 1:2 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Айнтрахт Фр - Байер Л 1:5 Бавария - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Аугсбург 3:1 Штутгарт - Айнтрахт Фр 3:0
Айнтрахт Фр - Вердер 1:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 3:1 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хайденхайм - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 2:2 Айнтрахт Фр - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 3:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1
Результаты матчей
Боруссия М
Айнтрахт Фр
Точный счет
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Точный счет
3:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
3
5 раз 31%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
Точный счет
3:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:3
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 30%
0
7 раз 21%
3
7 раз 21%
2
6 раз 18%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
14 раз 42%
0
6 раз 18%
2
6 раз 18%
3
6 раз 18%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Боруссия М
Айнтрахт Фр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
142
89
79
413
412
215
115
116
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
134
88
611
610
314
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
267
Больше Меньше
276
1617
1320
1023
726
330
132
132
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|26
|6
|0
|82 - 23
|84
|2.
|Заявка
|33
|22
|4
|7
|74 - 39
|70
|3.
|Заявка
|32
|22
|3
|7
|90 - 41
|69
|4.
|Заявка
|33
|19
|7
|7
|75 - 37
|64
|5.
|0:0 Заявка
|33
|17
|10
|6
|64 - 40
|61
|6.
|Заявка
|33
|11
|13
|9
|49 - 48
|46
|7.
|Заявка
|33
|11
|9
|13
|44 - 56
|42
|8.
|Заявка
|32
|11
|7
|14
|56 - 64
|40
|9.
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|49 - 58
|39
|10.
|Заявка
|33
|9
|12
|12
|46 - 54
|39
|11.
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|44 - 53
|39
|12.
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|40 - 51
|37
|13.
|Заявка
|33
|7
|13
|13
|56 - 63
|34
|14.
|Заявка
|32
|7
|12
|13
|41 - 65
|33
|15.
|Заявка
|33
|8
|6
|19
|31 - 57
|30
|16.
|0:0 Заявка
|33
|5
|15
|13
|33 - 50
|30
|17.
|Заявка
|33
|5
|12
|16
|27 - 56
|27
|18.
|Заявка
|32
|3
|8
|21
|30 - 76
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|45 - 10
|42
|2.
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|51 - 12
|40
|3.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|46 - 15
|39
|4.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|40 - 12
|37
|5.
|0:0 Заявка
|16
|9
|3
|4
|33 - 22
|30
|6.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|27 - 19
|28
|7.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|26 - 26
|24
|8.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|26 - 25
|23
|9.
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|26 - 24
|23
|10.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 25
|22
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 22
|22
|12.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|28 - 30
|22
|13.
|0:0 Заявка
|17
|5
|6
|6
|20 - 18
|21
|14.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|27 - 26
|21
|15.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|20 - 29
|20
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|27 - 29
|20
|17.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|15 - 28
|16
|18.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|15 - 38
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|37 - 13
|42
|2.
|Заявка
|17
|10
|1
|6
|28 - 24
|31
|3.
|0:0 Заявка
|17
|8
|7
|2
|31 - 18
|31
|4.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|39 - 29
|29
|5.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|35 - 25
|27
|6.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|29 - 35
|20
|7.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|16 - 26
|20
|8.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 29
|18
|9.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 28
|17
|10.
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|20 - 29
|16
|11.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|23 - 32
|15
|12.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|16 - 29
|15
|13.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|29 - 37
|13
|14.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|15 - 38
|11
|15.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|12 - 28
|11
|16.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|15 - 41
|10
|17.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|11 - 28
|10
|18.
|0:0 Заявка
|16
|0
|9
|7
|13 - 32
|9
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|36 (8)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|26 (2)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|24 (7)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|18 (10)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|15 (9)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 13
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 10
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 10
|РБ Лейпциг
|Симонс Хави
|1 9
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 7
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Боруссия М 1:1 Айнтрахт Фр
Исход игры
Боруссия М
36.3% (41)
Ничья
43.4% (49)
Айнтрахт Фр
20.4% (23)
Тотал 2.5
Больше
55.86% (62)
Меньше
44.14% (49)