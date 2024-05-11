  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Зрители: 54042 Главный судья: Шрёдер Роберт
Боруссия М
1:1
Конец матча
Айнтрахт Фр
0'
1:0
9' Гол
Хак Робин
25' Желтая карточка
Итакура Ко
1:1
35' Гол
Эбимбе Эрик
90'+5

Ход матча

9'
Хак Робин
(Скалли Джозеф)
1:0
25'
Итакура Ко
 
35'
1:1
Эбимбе Эрик
(Экитике Уго)
57'
Чванчара Томаш
Плеа Алассан
 
58'
Нец Лука
Онора Франк
 
62'
 
Бута
Эбимбе Эрик
76'
 
Ларссон Хуго
Схири Эльес
76'
 
Нкунку Нильс
Шаиби Фарес
85'
Янчке Тони
Эльведи Нико
 
88'
Херрманн Патрик
Хак Робин
 
89'
Нойхаус Флориан
Райтц Рокко
 
90'
 
Ферри Начо
Экитике Уго

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 10
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 8
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 438 Количество передач 545
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 113
Боруссия М 36.3% (41)
X 43.4% (49)
Айнтрахт Фр 20.4% (23)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Омлин
Йонас
5
Фридрих
Марвин
3
Итакура
Ко
30
Эльведи
Нико
8
Вайгль
Юлиан
9
Онора
Франк
27
Райтц
Рокко
17
Коне
Куадио
29
Скалли
Джозеф
14
Плеа
Алассан
25
Хак
Робин
1
Трапп
Кевин
35
Тута
4
Кох
Робин
3
Пачо
Вильям
26
Эбимбе
Эрик
27
Гётце
Марио
8
Шаиби
Фарес
15
Схири
Эльес
36
Кнауфф
Ансгар
11
Экитике
Уго
7
Мармуш
Омар
Боруссия М
3-1-4-2
Айнтрахт Фр
3-5-2

История личных встреч

Боруссия М
Айнтрахт Фр

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

92.9%
42.9%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
35.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

31 матч

41.9%
22.6%
35.5%
13 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

41.9%
35.5%
22.6%
13 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.5%
35.5%
29%
11 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

Б
2:1
Б
1:1
Б
1:3
Б
1:1
Б
2:3
Б
4:0
Б
3:3
Б
1:3
Б
4:2
Б
1:1
Б
3:1
Б
2:0
Б
0:1
К
1:1
Б
0:0
Б
0:0
Б
3:0
Б
1:5
Б
0:0
Б
1:3
К
1:2
Б
1:0
Б
4:1
Б
0:1
Б
2:0
Б
0:1
Б
0:4
Б
2:0
Б
1:2
Б
4:1
Б
1:2

Голы

Всего голов

28
22

Голов в среднем за матч

1.87
1.38

Среднее время на гол

48
65

Всего голов

19
21

Голов в среднем за матч

1.19
1.4

Среднее время на гол

75
64

Всего голов

47
43

Голов в среднем за матч

1.52
1.39

Тотал матчей

2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
17
Больше 55%
Меньше 45%
14
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
3
Больше 10%
Меньше 90%
28

Среднее время на гол

59
64

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хак Робин 10 0.3
Плеа Алассан 7 (1) 0.21
Райтц Рокко 6 0.18
Сибачо Жордан 5 0.15
Нгуму Натан 5 0.15
Нойхаус Флориан 4 (1) 0.12
Чванчара Томаш 4 (1) 0.12
Онора Франк 3 0.09
Итакура Ко 3 0.09
Вебер Максимилиан 2 0.06
Вайгль Юлиан 2 (2) 0.06
Эльведи Нико 2 0.06
Скалли Джозеф 1 0.03
Коне Куадио 1 0.03
Нец Лука 0 0
Лайнер Штефан 0 0
Омлин Йонас 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мармуш Омар 11 (1) 0.33
Кнауфф Ансгар 7 0.21
Эбимбе Эрик 5 0.15
Гётце Марио 3 0.09
Нкунку Нильс 3 0.09
Экитике Уго 3 0.09
Шаиби Фарес 2 0.06
Схири Эльес 2 0.06
Ларссон Хуго 2 0.06
Кох Робин 2 0.06
Тута 1 0.03
Макс Филипп 1 0.03
Бута 1 0.03
Коло-Муани Рандаль 1 0.03
Смолчич Хрвое 1 0.03
Ферри Начо 1 0.03
Пачо Вильям 0 0
Граль Йенс 0 0
Чендлер Тимоти 0 0
Калайджич Саша 0 0
Ааронсон Пакстен 0 0

Карточки

Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайгль Юлиан 9 0
Итакура Ко 9 0
Коне Куадио 4 1
Эльведи Нико 5 0
Вебер Максимилиан 3 1
Крамер Кристоф 4 0
Нойхаус Флориан 4 0
Чванчара Томаш 4 0
Скалли Джозеф 4 0
Лайнер Штефан 2 0
Николас Мориц 2 0
Хак Робин 2 0
Сибачо Жордан 2 0
Нец Лука 2 0
Райтц Рокко 2 0
Плеа Алассан 1 0
Онора Франк 1 0
Омлин Йонас 1 0
Нгуму Натан 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кох Робин 9 0
Мармуш Омар 7 0
Пачо Вильям 7 0
Кнауфф Ансгар 5 1
Гётце Марио 4 1
Нкунку Нильс 4 1
Тута 2 2
Бута 5 0
Эбимбе Эрик 5 0
Экитике Уго 3 0
Трапп Кевин 2 0
Макс Филипп 2 0
Якич Кристиян 2 0
Топпмёллер Дино 2 0
Нганкам Жессик 2 0
Шаиби Фарес 2 0
Хасебе Макото 1 0
Ван де Бек Донни 1 0
Схири Эльес 1 0
Ларссон Хуго 1 0

Результаты матчей

Боруссия М
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Айнтрахт Фр
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

11
12
Боруссия М
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
Айнтрахт Фр
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

21
8

Упущенные победы

20
25
Боруссия М
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (12)
42% (14)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
33% (11)
24% (8)
Айнтрахт Фр
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
33% (11)
36% (12)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (5)
42% (14)
42% (14)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

27
11

Упущенные победы

31
37

Голы по времени матча

Забито

26
20
14 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
21 Не забивали 21
3
12%
5
25%
1-15
6
23%
3
15%
16-30
5
19%
4
20%
31-45
2
8%
3
15%
46-60
5
19%
3
15%
61-75
5
19%
2
10%
76-90

Пропущено

27
31
10 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 15
3
11%
5
16%
1-15
4
15%
3
10%
16-30
3
11%
7
23%
31-45
9
33%
5
16%
46-60
4
15%
4
13%
61-75
4
15%
7
23%
76-90

Забито

29
26
16 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
4
14%
4
15%
1-15
6
21%
1
4%
16-30
6
21%
6
23%
31-45
4
14%
4
15%
46-60
2
7%
5
19%
61-75
7
24%
6
23%
76-90

Пропущено

37
20
18 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 11
7
19%
5
25%
1-15
3
8%
3
15%
16-30
8
22%
6
30%
31-45
3
8%
2
10%
46-60
7
19%
1
5%
61-75
9
24%
3
15%
76-90

Забито

55
46
30 В 1-м тайме 23
25 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 12
7 Не забивали 8
7
13%
9
20%
1-15
12
22%
4
9%
16-30
11
20%
10
22%
31-45
6
11%
7
15%
46-60
7
13%
8
17%
61-75
12
22%
8
17%
76-90

Пропущено

64
51
28 В 1-м тайме 29
36 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 19
29 Не пропускали 26
10
16%
10
20%
1-15
7
11%
6
12%
16-30
11
17%
13
25%
31-45
12
19%
7
14%
46-60
11
17%
5
10%
61-75
13
20%
10
20%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Вердер - Боруссия М 2:2 Боруссия М - Унион Берлин 0:0 Хоффенхайм - Боруссия М 4:3 Боруссия М - Боруссия Д 1:2
Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Фрайбург 0:3 Боруссия М - Эйпен 2:0 Хайденхайм - Боруссия М 1:1 Саарбрюккен - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Кёльн 3:3 Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Бохум 5:2 РБ Лейпциг - Боруссия М 2:0 Боруссия М - Дармштадт 0:0 Бавария - Боруссия М 3:1 Байер Л - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Аугсбург 1:2 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Айнтрахт Фр - Байер Л 1:5 Бавария - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Аугсбург 3:1 Штутгарт - Айнтрахт Фр 3:0
Айнтрахт Фр - Вердер 1:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 3:1 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хайденхайм - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 2:2 Айнтрахт Фр - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 3:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1

Результаты матчей

Боруссия М
Айнтрахт Фр

Точный счет

1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Точный счет

3:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
3
5 раз 31%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%

Точный счет

3:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:3
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 30%
0
7 раз 21%
3
7 раз 21%
2
6 раз 18%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
14 раз 42%
0
6 раз 18%
2
6 раз 18%
3
6 раз 18%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Боруссия М
Айнтрахт Фр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
14
2
8
9
1.5
7
9
4
13
2.5
4
12
2
15
3.5
1
15
1
16
4.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
13
4
8
8
1.5
6
11
6
10
2.5
3
14
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
7
0.5
Больше Меньше
27
6
16
17
1.5
13
20
10
23
2.5
7
26
3
30
3.5
1
32
1
32
4.5
1
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 32 26 6 0 82 - 23 84
2.
Штутгарт
 Заявка 33 22 4 7 74 - 39 70
3.
Бавария
 Заявка 32 22 3 7 90 - 41 69
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 33 19 7 7 75 - 37 64
5.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 33 17 10 6 64 - 40 61
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 33 11 13 9 49 - 48 46
7.
Фрайбург
 Заявка 33 11 9 13 44 - 56 42
8.
Хоффенхайм
 Заявка 32 11 7 14 56 - 64 40
9.
Аугсбург
 Заявка 33 10 9 14 49 - 58 39
10.
Хайденхайм
 Заявка 33 9 12 12 46 - 54 39
11.
Вердер
 Заявка 33 10 9 14 44 - 53 39
12.
Вольфсбург
 Заявка 32 10 7 15 40 - 51 37
13.
Боруссия М
 Заявка 33 7 13 13 56 - 63 34
14.
Бохум
 Заявка 32 7 12 13 41 - 65 33
15.
Унион Берлин
 Заявка 33 8 6 19 31 - 57 30
16.
Майнц
 0:0 Заявка 33 5 15 13 33 - 50 30
17.
Кёльн
 Заявка 33 5 12 16 27 - 56 27
18.
Дармштадт
 Заявка 32 3 8 21 30 - 76 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 16 13 3 0 45 - 10 42
2.
Бавария
 Заявка 16 13 1 2 51 - 12 40
3.
Штутгарт
 Заявка 16 12 3 1 46 - 15 39
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 17 11 4 2 40 - 12 37
5.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 16 9 3 4 33 - 22 30
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 7 7 2 27 - 19 28
7.
Аугсбург
 Заявка 17 6 6 5 26 - 26 24
8.
Хайденхайм
 Заявка 16 6 5 5 26 - 25 23
9.
Бохум
 Заявка 16 5 8 3 26 - 24 23
10.
Вердер
 Заявка 16 6 4 6 25 - 25 22
11.
Вольфсбург
 Заявка 16 6 4 6 24 - 22 22
12.
Фрайбург
 Заявка 17 5 7 5 28 - 30 22
13.
Майнц
 0:0 Заявка 17 5 6 6 20 - 18 21
14.
Боруссия М
 Заявка 17 5 6 6 27 - 26 21
15.
Унион Берлин
 Заявка 16 6 2 8 20 - 29 20
16.
Хоффенхайм
 Заявка 16 5 5 6 27 - 29 20
17.
Кёльн
 Заявка 17 4 4 9 15 - 28 16
18.
Дармштадт
 Заявка 16 1 3 12 15 - 38 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 16 13 3 0 37 - 13 42
2.
Штутгарт
 Заявка 17 10 1 6 28 - 24 31
3.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 17 8 7 2 31 - 18 31
4.
Бавария
 Заявка 16 9 2 5 39 - 29 29
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 8 3 5 35 - 25 27
6.
Хоффенхайм
 Заявка 16 6 2 8 29 - 35 20
7.
Фрайбург
 Заявка 16 6 2 8 16 - 26 20
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 17 4 6 7 22 - 29 18
9.
Вердер
 Заявка 17 4 5 8 19 - 28 17
10.
Хайденхайм
 Заявка 17 3 7 7 20 - 29 16
11.
Аугсбург
 Заявка 16 4 3 9 23 - 32 15
12.
Вольфсбург
 Заявка 16 4 3 9 16 - 29 15
13.
Боруссия М
 Заявка 16 2 7 7 29 - 37 13
14.
Дармштадт
 Заявка 16 2 5 9 15 - 38 11
15.
Кёльн
 Заявка 16 1 8 7 12 - 28 11
16.
Бохум
 Заявка 16 2 4 10 15 - 41 10
17.
Унион Берлин
 Заявка 17 2 4 11 11 - 28 10
18.
Майнц
 0:0 Заявка 16 0 9 7 13 - 32 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 36 (8)
Штутгарт Гирасси Серу 26 (2)
РБ Лейпциг Опенда Лои 24 (7)
Штутгарт Ундав Дениз 18 (10)
Аугсбург Демирович Эрмедин 15 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 13
Фрайбург Хёфлер Николас 1 10
Хоффенхайм Кабак Озан 1 10
РБ Лейпциг Симонс Хави 1 9
Дармштадт Маглица Матей 2 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 54042 болельщиков
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Боруссия М: 46%, Айнтрахт Фр: 54%.
  • 95'
    Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Янчке Тони ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Коне Куадио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Айнтрахт Фр контролирует мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Боруссия М 36.3% (41)
    X 43.4% (49)
    Айнтрахт Фр 20.4% (23)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Боруссия М 1:1 Айнтрахт Фр онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боруссия М 1:1 Айнтрахт Фр

    Исход игры
    Боруссия М
    36.3% (41)
    Ничья
    43.4% (49)
    Айнтрахт Фр
    20.4% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.86% (62)
    Меньше
    44.14% (49)