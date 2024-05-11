Первый тайм

13' Может ли у "Боруссии" быть эмоциональная выхолощенность после ответного полуфинала Лиги чемпионов с "ПСЖ"? А кто знает?

12' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! ЛЕАНДРО БАРРЕЙРО!

И бурная радость команды хозяев! Прессинг всё-таки дал хорошие плоды "Майнцу". Гости потеряли мяч под прессингом на выходе из обороны с левого фланга, игрок сделал передачу на Леандро Баррейро, и тот с нескольких метров отправил сферу в левый нижний угол.

11' Что касается погодных условий, то солнце освещает половину половины поля дортмундской "Боруссии". Вся половина поля "Майнца" сейчас в тени находится.

10' Что касается распределения мест из Бундеслиги в Лигу чемпионов на следующий сезон, то там надо все варианты просчитывать, а то с новым форматом ЛЧ можно впросак попасть.

9' "Майнц" демонстрирует свою настроенность в дебюте, не хочет вылетать эта команда, а хочет устроить горячий приём сегодняшнему грозному сопернику.

8' Продолжил "Майнц" атаковать, последовала подача с левого фланга, и опасно пробил головой Сильван Видмер, мяч просвистел мимо противоположной девятки. Штангу задел игровой снаряд.