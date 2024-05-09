Тур: 33. Стадион: МЕВА Арена.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
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Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
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- Дисквалифицирован
- Не уточняется
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Главный тренер: Терзич Эдин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Майнц
Боруссия Д
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
116.7%
100%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
6 побед 3 ничьи 0 побед
24 матча
20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 19 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 6 ничьих 15 побед
30 матчей
16.7%
20%
63.3%
5 побед 6 ничьих 19 побед
Первый тайм
23.3%
30%
46.7%
7 побед 9 ничьих 14 побед
Второй тайм
20%
30%
50%
6 побед 9 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
19
Голов в среднем за матч
0.71
1.19
Среднее время на гол
126
75
Всего голов
27
26
Голов в среднем за матч
1.69
1.86
Среднее время на гол
53
48
Всего голов
37
45
Голов в среднем за матч
1.23
1.5
Тотал матчей
2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
Среднее время на гол
72
60
Бомбардиры внутри турнира
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буркардт Джонатан
|7 (1)
|0.22
|Чхэ-Сон Ли II
|4
|0.13
|Груда Брайан
|3
|0.09
|Баррейро Леандро
|3
|0.09
|Каси Антони
|2
|0.06
|Ажорк Людовик
|2
|0.06
|Ван дер Берг Сепп
|2
|0.06
|Онисиво Карим
|1
|0.03
|Амири Надим
|1
|0.03
|Видмер Сильван
|1
|0.03
|Мвене Филлипп
|1
|0.03
|Краусс Том
|1
|0.03
|Кор Доминик
|1
|0.03
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0.03
|Рихтер Марко
|1
|0.03
|Баркок Аймен
|1
|0.03
|Фернандес Эдимилсон
|0
|0
|Гилавоги Жошуа
|0
|0
|Да Коста Данни
|0
|0
|Эль-Гази Анвар
|0
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фюллькруг Никлас
|12 (3)
|0.38
|Мален Дониэлл
|12
|0.38
|Брандт Юлиан
|6
|0.19
|Ройс Марко
|5
|0.16
|Мукоко Юссуфа
|5
|0.16
|Забитцер Марсель
|4 (1)
|0.13
|Рюэрсон Юлиан
|4
|0.13
|Адейеми Карим
|3
|0.09
|Хуммельс Матс
|3
|0.09
|Джан Эмре
|2 (2)
|0.06
|Санчо Джедон
|2
|0.06
|Шлоттербек Нико
|2
|0.06
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0.03
|Нмеча Феликс
|1
|0.03
|Матсен Ян
|1
|0.03
|Зюле Никлас
|1
|0.03
|Аллер Себастьян
|0
|0
|Вольф Мариус
|0
|0
|Ветьен Кьелль
|0
|0
Карточки
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кор Доминик
|13
|1
|Ван дер Берг Сепп
|9
|0
|Каси Антони
|8
|0
|Баррейро Леандро
|7
|0
|Мвене Филлипп
|4
|1
|Амири Надим
|5
|0
|Чхэ-Сон Ли II
|5
|0
|Краусс Том
|5
|0
|Груда Брайан
|5
|0
|Видмер Сильван
|4
|0
|Фернандес Эдимилсон
|4
|0
|Ажорк Людовик
|4
|0
|Бель Штефан
|3
|0
|Центнер Робин
|3
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|3
|0
|Рихтер Марко
|3
|0
|Свенссон Бо
|2
|0
|Баркок Аймен
|2
|0
|Буркардт Джонатан
|2
|0
|Нганкам Жессик
|0
|1
|Гилавоги Жошуа
|1
|0
|Да Коста Данни
|1
|0
|Онисиво Карим
|1
|0
|Бо Энриксен
|1
|0
|Папела Мервиль
|1
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адейеми Карим
|5
|1
|Хуммельс Матс
|4
|1
|Джан Эмре
|5
|0
|Мален Дониэлл
|5
|0
|Матсен Ян
|5
|0
|Забитцер Марсель
|3
|1
|Бенсебаини Рами
|3
|1
|Эзкан Салих
|3
|0
|Рюэрсон Юлиан
|3
|0
|Шлоттербек Нико
|3
|0
|Нмеча Феликс
|3
|0
|Аллер Себастьян
|2
|0
|Брандт Юлиан
|2
|0
|Вольф Мариус
|2
|0
|Ройс Марко
|1
|0
|Фюллькруг Никлас
|1
|0
|Кобель Грегор
|1
|0
|Санчо Джедон
|1
|0
|Рейна Джованни
|1
|0
|Мукоко Юссуфа
|1
|0
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0
|Эдин Терзич
|1
|0
Результаты матчей
Майнц
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Боруссия Д
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
13% (2)
56% (9)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
8
9
Майнц
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
Боруссия Д
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
24
10
Упущенные победы
7
30
Майнц
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (12)
38% (12)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
38% (12)
25% (8)
Боруссия Д
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
34% (11)
38% (12)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
16% (5)
44% (14)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
25
15
Упущенные победы
15
39
Голы по времени матча
Забито
21
31
9 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 12
19 Не забивали 17
1
5%
5
16%
1-15
3
14%
6
19%
16-30
5
24%
6
19%
31-45
3
14%
4
13%
46-60
4
19%
1
3%
61-75
5
24%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
17
18
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 11
4
24%
2
11%
1-15
2
12%
4
22%
16-30
1
6%
5
28%
31-45
4
24%
1
6%
46-60
2
12%
3
17%
61-75
4
24%
3
17%
76-90
Забито
12
35
8 В 1-м тайме 20
4 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 11
21 Не забивали 18
2
17%
5
14%
1-15
1
8%
7
20%
16-30
5
42%
8
23%
31-45
0
0%
2
6%
46-60
2
17%
5
14%
61-75
2
17%
8
23%
76-90
Пропущено
33
20
15 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
7
21%
6
30%
1-15
4
12%
1
5%
16-30
4
12%
3
15%
31-45
4
12%
1
5%
46-60
8
24%
5
25%
61-75
6
18%
4
20%
76-90
Забито
33
66
17 В 1-м тайме 37
16 Во 2-м тайме 29
12 Забивали первыми 23
8 Не забивали 3
3
9%
10
15%
1-15
4
12%
13
20%
16-30
10
30%
14
21%
31-45
3
9%
6
9%
46-60
6
18%
6
9%
61-75
7
21%
17
26%
76-90
Пропущено
50
38
22 В 1-м тайме 21
28 Во 2-м тайме 17
17 Пропускали первыми 8
25 Не пропускали 22
11
22%
8
21%
1-15
6
12%
5
13%
16-30
5
10%
8
21%
31-45
8
16%
2
5%
46-60
10
20%
8
21%
61-75
10
20%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Майнц
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Хайденхайм - Майнц 1:1 Майнц - Кёльн 1:1 Фрайбург - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 4:1
Майнц - Дармштадт 4:0 РБ Лейпциг - Майнц 0:0 Майнц - Бохум 2:0 Бавария - Майнц 8:1 Майнц - Боруссия М 1:1 Байер Л - Майнц 2:1 Майнц - Аугсбург 1:0 Штутгарт - Майнц 3:1 Майнц - Унион Берлин 1:1 Майнц - Вердер 0:1 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Майнц - Вольфсбург 1:1 Фейеноорд - Майнц 1:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Майнц - Хайденхайм 0:1 Кёльн - Майнц 0:0
Боруссия Д
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ПСЖ - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Аугсбург 5:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг - Боруссия Д 4:1
Боруссия Д - Байер Л 1:1 Боруссия Д - Атлетико М 4:2 Боруссия М - Боруссия Д 1:2 Атлетико М - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Штутгарт 0:1 Бавария - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 3:1 Боруссия Д - ПСВ 2:0 Вердер - Боруссия Д 1:2 Унион Берлин - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Хоффенхайм 2:3 ПСВ - Боруссия Д 1:1 Вольфсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Хайденхайм - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Бохум 3:1
Результаты матчей
Майнц
Боруссия Д
Точный счет
1:1
5 раз 31%
0:1
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
8:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 56%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
Точный счет
1:1
9 раз 28%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
8:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
1:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
17 раз 53%
0
9 раз 28%
2
4 раза 13%
4
2 раза 6%
1
11 раз 34%
2
7 раз 22%
3
6 раз 19%
4
4 раза 13%
0
3 раза 9%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Майнц
Боруссия Д
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
142
412
97
214
610
214
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
151
214
97
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
239
Больше Меньше
293
626
1814
230
1121
230
527
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|26
|6
|0
|82 - 23
|84
|2.
|Заявка
|32
|22
|3
|7
|90 - 41
|69
|3.
|Заявка
|32
|21
|4
|7
|73 - 39
|67
|4.
|Заявка
|32
|19
|6
|7
|74 - 36
|63
|5.
|Заявка
|32
|17
|9
|6
|64 - 40
|60
|6.
|Заявка
|32
|11
|12
|9
|48 - 47
|45
|7.
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|43 - 55
|41
|8.
|Заявка
|32
|11
|7
|14
|56 - 64
|40
|9.
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|49 - 57
|39
|10.
|Заявка
|32
|9
|11
|12
|45 - 53
|38
|11.
|Заявка
|32
|10
|8
|14
|43 - 52
|38
|12.
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|40 - 51
|37
|13.
|Заявка
|32
|7
|12
|13
|55 - 62
|33
|14.
|Заявка
|32
|7
|12
|13
|41 - 65
|33
|15.
|Заявка
|32
|8
|6
|18
|29 - 54
|30
|16.
|Заявка
|32
|5
|14
|13
|33 - 50
|29
|17.
|Заявка
|32
|4
|12
|16
|24 - 54
|24
|18.
|Заявка
|32
|3
|8
|21
|30 - 76
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|45 - 10
|42
|2.
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|51 - 12
|40
|3.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|46 - 15
|39
|4.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|39 - 11
|36
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|33 - 22
|30
|6.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|27 - 19
|28
|7.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|26 - 25
|24
|8.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|26 - 25
|23
|9.
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|26 - 24
|23
|10.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 25
|22
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 22
|22
|12.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|27 - 29
|21
|13.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|20 - 29
|20
|14.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|20 - 18
|20
|15.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|27 - 29
|20
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|26 - 25
|20
|17.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|12 - 26
|13
|18.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|15 - 38
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|37 - 13
|42
|2.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|31 - 18
|30
|3.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|39 - 29
|29
|4.
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|27 - 24
|28
|5.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|35 - 25
|27
|6.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|29 - 35
|20
|7.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|16 - 26
|20
|8.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|21 - 28
|17
|9.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 27
|16
|10.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|23 - 32
|15
|11.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|19 - 28
|15
|12.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|16 - 29
|15
|13.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|29 - 37
|13
|14.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|15 - 38
|11
|15.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|12 - 28
|11
|16.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|9 - 25
|10
|17.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|15 - 41
|10
|18.
|Заявка
|16
|0
|9
|7
|13 - 32
|9
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|Бавария
|Кейн Гарри
|36 (8)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|25 (2)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|24 (7)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|18 (10)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|15 (9)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 13
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 10
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 10
|РБ Лейпциг
|Симонс Хави
|1 9
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 7
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Майнц - Боруссия Д
Исход игры
Майнц
8.3% (4)
Ничья
10.4% (5)
Боруссия Д
81.3% (39)
Тотал 2.5
Больше
78.26% (36)
Меньше
21.74% (10)
Обе команды забьют
Да
84.78% (39)
Нет
15.22% (7)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
50% (24)
1:3 Боруссия Д
12.5% (6)
1:1 Ничья
8.3% (4)
0:2 Боруссия Д
6.3% (3)
2:1 Майнц
4.2% (2)
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