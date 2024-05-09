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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 33. Стадион: .
Майнц
 
Позже
Боруссия Д
Прогнозы 47
Майнц 8.5% (4)
X 10.6% (5)
Боруссия Д 80.9% (38)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Майнц
Ничья
Боруссия Д
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Майнц
Боруссия Д

История личных встреч

Майнц
Боруссия Д

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

116.7%
100%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
6 побед 3 ничьи 0 побед

24 матча

20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 19 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 6 ничьих 15 побед

30 матчей

16.7%
20%
63.3%
5 побед 6 ничьих 19 побед

Первый тайм

23.3%
30%
46.7%
7 побед 9 ничьих 14 побед

Второй тайм

20%
30%
50%
6 побед 9 ничьих 15 побед

История матчей

Б
1:1
Б
2:2
Б
1:2
Б
0:1
Б
3:1
Б
1:3
Б
1:1
Б
0:2
ТМК
0:2
Б
0:4
Б
2:1
Б
1:2
Б
1:2
Б
0:2
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:0
Б
0:2
Б
4:2
Б
2:0
Б
4:2
Б
1:3
Б
2:0
Б
1:2
Б
2:1
Б
1:2
Б
1:1
Б
0:2
Б
1:0
Б
0:0

Голы

Всего голов

10
19

Голов в среднем за матч

0.71
1.19

Среднее время на гол

126
75

Всего голов

27
26

Голов в среднем за матч

1.69
1.86

Среднее время на гол

53
48

Всего голов

37
45

Голов в среднем за матч

1.23
1.5

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
2
Больше 7%
Меньше 93%
28

Среднее время на гол

72
60

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буркардт Джонатан 7 (1) 0.22
Чхэ-Сон Ли II 4 0.13
Груда Брайан 3 0.09
Баррейро Леандро 3 0.09
Каси Антони 2 0.06
Ажорк Людовик 2 0.06
Ван дер Берг Сепп 2 0.06
Онисиво Карим 1 0.03
Амири Надим 1 0.03
Видмер Сильван 1 0.03
Мвене Филлипп 1 0.03
Краусс Том 1 0.03
Кор Доминик 1 0.03
Ханше-Ольсен Андреас 1 0.03
Рихтер Марко 1 0.03
Баркок Аймен 1 0.03
Фернандес Эдимилсон 0 0
Гилавоги Жошуа 0 0
Да Коста Данни 0 0
Эль-Гази Анвар 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фюллькруг Никлас 12 (3) 0.38
Мален Дониэлл 12 0.38
Брандт Юлиан 6 0.19
Ройс Марко 5 0.16
Мукоко Юссуфа 5 0.16
Забитцер Марсель 4 (1) 0.13
Рюэрсон Юлиан 4 0.13
Адейеми Карим 3 0.09
Хуммельс Матс 3 0.09
Джан Эмре 2 (2) 0.06
Санчо Джедон 2 0.06
Шлоттербек Нико 2 0.06
Байно-Гиттенс Джейми 1 0.03
Нмеча Феликс 1 0.03
Матсен Ян 1 0.03
Зюле Никлас 1 0.03
Аллер Себастьян 0 0
Вольф Мариус 0 0
Ветьен Кьелль 0 0

Карточки

Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 13 1
Ван дер Берг Сепп 9 0
Каси Антони 8 0
Баррейро Леандро 7 0
Мвене Филлипп 4 1
Амири Надим 5 0
Чхэ-Сон Ли II 5 0
Краусс Том 5 0
Груда Брайан 5 0
Видмер Сильван 4 0
Фернандес Эдимилсон 4 0
Ажорк Людовик 4 0
Бель Штефан 3 0
Центнер Робин 3 0
Ханше-Ольсен Андреас 3 0
Рихтер Марко 3 0
Свенссон Бо 2 0
Баркок Аймен 2 0
Буркардт Джонатан 2 0
Нганкам Жессик 0 1
Гилавоги Жошуа 1 0
Да Коста Данни 1 0
Онисиво Карим 1 0
Бо Энриксен 1 0
Папела Мервиль 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адейеми Карим 5 1
Хуммельс Матс 4 1
Джан Эмре 5 0
Мален Дониэлл 5 0
Матсен Ян 5 0
Забитцер Марсель 3 1
Бенсебаини Рами 3 1
Эзкан Салих 3 0
Рюэрсон Юлиан 3 0
Шлоттербек Нико 3 0
Нмеча Феликс 3 0
Аллер Себастьян 2 0
Брандт Юлиан 2 0
Вольф Мариус 2 0
Ройс Марко 1 0
Фюллькруг Никлас 1 0
Кобель Грегор 1 0
Санчо Джедон 1 0
Рейна Джованни 1 0
Мукоко Юссуфа 1 0
Байно-Гиттенс Джейми 1 0
Эдин Терзич 1 0

Результаты матчей

Майнц
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Боруссия Д
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
13% (2)
56% (9)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

8
9
Майнц
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
Боруссия Д
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

24
10

Упущенные победы

7
30
Майнц
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (12)
38% (12)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
38% (12)
25% (8)
Боруссия Д
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
34% (11)
38% (12)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
16% (5)
44% (14)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

25
15

Упущенные победы

15
39

Голы по времени матча

Забито

21
31
9 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 12
19 Не забивали 17
1
5%
5
16%
1-15
3
14%
6
19%
16-30
5
24%
6
19%
31-45
3
14%
4
13%
46-60
4
19%
1
3%
61-75
5
24%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

17
18
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 11
4
24%
2
11%
1-15
2
12%
4
22%
16-30
1
6%
5
28%
31-45
4
24%
1
6%
46-60
2
12%
3
17%
61-75
4
24%
3
17%
76-90

Забито

12
35
8 В 1-м тайме 20
4 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 11
21 Не забивали 18
2
17%
5
14%
1-15
1
8%
7
20%
16-30
5
42%
8
23%
31-45
0
0%
2
6%
46-60
2
17%
5
14%
61-75
2
17%
8
23%
76-90

Пропущено

33
20
15 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
7
21%
6
30%
1-15
4
12%
1
5%
16-30
4
12%
3
15%
31-45
4
12%
1
5%
46-60
8
24%
5
25%
61-75
6
18%
4
20%
76-90

Забито

33
66
17 В 1-м тайме 37
16 Во 2-м тайме 29
12 Забивали первыми 23
8 Не забивали 3
3
9%
10
15%
1-15
4
12%
13
20%
16-30
10
30%
14
21%
31-45
3
9%
6
9%
46-60
6
18%
6
9%
61-75
7
21%
17
26%
76-90

Пропущено

50
38
22 В 1-м тайме 21
28 Во 2-м тайме 17
17 Пропускали первыми 8
25 Не пропускали 22
11
22%
8
21%
1-15
6
12%
5
13%
16-30
5
10%
8
21%
31-45
8
16%
2
5%
46-60
10
20%
8
21%
61-75
10
20%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Майнц
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Хайденхайм - Майнц 1:1 Майнц - Кёльн 1:1 Фрайбург - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 4:1
Майнц - Дармштадт 4:0 РБ Лейпциг - Майнц 0:0 Майнц - Бохум 2:0 Бавария - Майнц 8:1 Майнц - Боруссия М 1:1 Байер Л - Майнц 2:1 Майнц - Аугсбург 1:0 Штутгарт - Майнц 3:1 Майнц - Унион Берлин 1:1 Майнц - Вердер 0:1 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Майнц - Вольфсбург 1:1 Фейеноорд - Майнц 1:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Майнц - Хайденхайм 0:1 Кёльн - Майнц 0:0
Боруссия Д
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ПСЖ - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Аугсбург 5:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг - Боруссия Д 4:1
Боруссия Д - Байер Л 1:1 Боруссия Д - Атлетико М 4:2 Боруссия М - Боруссия Д 1:2 Атлетико М - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Штутгарт 0:1 Бавария - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 3:1 Боруссия Д - ПСВ 2:0 Вердер - Боруссия Д 1:2 Унион Берлин - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Хоффенхайм 2:3 ПСВ - Боруссия Д 1:1 Вольфсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Хайденхайм - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Бохум 3:1

Результаты матчей

Майнц
Боруссия Д

Точный счет

1:1
5 раз 31%
0:1
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
8:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%

Точный счет

1:1
9 раз 28%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
8:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
1:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
17 раз 53%
0
9 раз 28%
2
4 раза 13%
4
2 раза 6%
1
11 раз 34%
2
7 раз 22%
3
6 раз 19%
4
4 раза 13%
0
3 раза 9%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Майнц
Боруссия Д

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
14
2
4
12
1.5
9
7
2
14
2.5
6
10
2
14
3.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
15
1
2
14
1.5
9
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
9
0.5
Больше Меньше
29
3
6
26
1.5
18
14
2
30
2.5
11
21
2
30
3.5
5
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 32 26 6 0 82 - 23 84
2.
Бавария
 Заявка 32 22 3 7 90 - 41 69
3.
Штутгарт
 Заявка 32 21 4 7 73 - 39 67
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 32 19 6 7 74 - 36 63
5.
Боруссия Д
 Заявка 32 17 9 6 64 - 40 60
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 32 11 12 9 48 - 47 45
7.
Фрайбург
 Заявка 32 11 8 13 43 - 55 41
8.
Хоффенхайм
 Заявка 32 11 7 14 56 - 64 40
9.
Аугсбург
 Заявка 32 10 9 13 49 - 57 39
10.
Хайденхайм
 Заявка 32 9 11 12 45 - 53 38
11.
Вердер
 Заявка 32 10 8 14 43 - 52 38
12.
Вольфсбург
 Заявка 32 10 7 15 40 - 51 37
13.
Боруссия М
 Заявка 32 7 12 13 55 - 62 33
14.
Бохум
 Заявка 32 7 12 13 41 - 65 33
15.
Унион Берлин
 Заявка 32 8 6 18 29 - 54 30
16.
Майнц
 Заявка 32 5 14 13 33 - 50 29
17.
Кёльн
 Заявка 32 4 12 16 24 - 54 24
18.
Дармштадт
 Заявка 32 3 8 21 30 - 76 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 16 13 3 0 45 - 10 42
2.
Бавария
 Заявка 16 13 1 2 51 - 12 40
3.
Штутгарт
 Заявка 16 12 3 1 46 - 15 39
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 11 3 2 39 - 11 36
5.
Боруссия Д
 Заявка 16 9 3 4 33 - 22 30
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 7 7 2 27 - 19 28
7.
Аугсбург
 Заявка 16 6 6 4 26 - 25 24
8.
Хайденхайм
 Заявка 16 6 5 5 26 - 25 23
9.
Бохум
 Заявка 16 5 8 3 26 - 24 23
10.
Вердер
 Заявка 16 6 4 6 25 - 25 22
11.
Вольфсбург
 Заявка 16 6 4 6 24 - 22 22
12.
Фрайбург
 Заявка 16 5 6 5 27 - 29 21
13.
Унион Берлин
 Заявка 16 6 2 8 20 - 29 20
14.
Майнц
 Заявка 16 5 5 6 20 - 18 20
15.
Хоффенхайм
 Заявка 16 5 5 6 27 - 29 20
16.
Боруссия М
 Заявка 16 5 5 6 26 - 25 20
17.
Кёльн
 Заявка 16 3 4 9 12 - 26 13
18.
Дармштадт
 Заявка 16 1 3 12 15 - 38 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 16 13 3 0 37 - 13 42
2.
Боруссия Д
 Заявка 16 8 6 2 31 - 18 30
3.
Бавария
 Заявка 16 9 2 5 39 - 29 29
4.
Штутгарт
 Заявка 16 9 1 6 27 - 24 28
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 8 3 5 35 - 25 27
6.
Хоффенхайм
 Заявка 16 6 2 8 29 - 35 20
7.
Фрайбург
 Заявка 16 6 2 8 16 - 26 20
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 4 5 7 21 - 28 17
9.
Вердер
 Заявка 16 4 4 8 18 - 27 16
10.
Аугсбург
 Заявка 16 4 3 9 23 - 32 15
11.
Хайденхайм
 Заявка 16 3 6 7 19 - 28 15
12.
Вольфсбург
 Заявка 16 4 3 9 16 - 29 15
13.
Боруссия М
 Заявка 16 2 7 7 29 - 37 13
14.
Дармштадт
 Заявка 16 2 5 9 15 - 38 11
15.
Кёльн
 Заявка 16 1 8 7 12 - 28 11
16.
Унион Берлин
 Заявка 16 2 4 10 9 - 25 10
17.
Бохум
 Заявка 16 2 4 10 15 - 41 10
18.
Майнц
 Заявка 16 0 9 7 13 - 32 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 36 (8)
Штутгарт Гирасси Серу 25 (2)
РБ Лейпциг Опенда Лои 24 (7)
Штутгарт Ундав Дениз 18 (10)
Аугсбург Демирович Эрмедин 15 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 13
Фрайбург Хёфлер Николас 1 10
Хоффенхайм Кабак Озан 1 10
РБ Лейпциг Симонс Хави 1 9
Дармштадт Маглица Матей 2 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Майнц - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 мая 2024, осталось 2 дня 11 часов 36 минут.



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    • Прогнозы 47
    Майнц 8.5% (4)
    X 10.6% (5)
    Боруссия Д 80.9% (38)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Майнц
    Ничья
    Боруссия Д
    2.28
    4.00
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    4.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Майнц - Боруссия Д

    Исход игры
    Майнц
    8.3% (4)
    Ничья
    10.4% (5)
    Боруссия Д
    81.3% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.26% (36)
    Меньше
    21.74% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    84.78% (39)
    Нет
    15.22% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    50% (24)
    1:3 Боруссия Д
    12.5% (6)
    1:1 Ничья
    8.3% (4)
    0:2 Боруссия Д
    6.3% (3)
    2:1 Майнц
    4.2% (2)
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    Боруссия Д
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