Тур: 37. Стадион: Молинью. Зрители: 31424 Главный судья: Брамэлл Томас
1:3
Конец матча
0'
0:1
26' ГолОлисе Майкл
0:2
28' ГолМатета Жан-Филипп
40' Желтая карточкаТраоре Бубакар
40' Желтая карточкаМуньос Даниэль
1:2
66' ГолКунья Матеус
71' Желтая карточкаСарабия Пабло
1:3
73' ГолЭзе Эберечи
77' Желтая карточкаOliver Glasner
77' Желтая карточкаКунья Матеус
82' Желтая карточкаАхамада Науиру
83' Желтая карточкаХендерсон Дин
85' Вторая желтая карточкаАхамада Науиру
90'+8
Ход матча
26'
0:1
28'
40'
40'
66'
1:2
71'
73'
1:3
77'
77'
82'
83'
85'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
3 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 3
-
8 Угловые 3
-
4 Офсайды 5
-
13 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
533 Количество передач 343
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Килман
Макс
24
Гомеш
Тоти
11
Хи-Чан
Хван
12
Кунья
Матеус
26
Ричардс
Крис
19
Хьюз
Уилл
20
Уортон
Адам
10
Эзе
Эберечи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Килман МаксЗащитник
-
24 Гомеш ТотиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хи-Чан ХванНападающий
-
12 Кунья МатеусНападающий
- Запасные игроки
-
40 Кинг ТомасВратарь
- Защитник
-
17 Буэно УгоПолузащитник
-
20 Дойл ТоммиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гари О'Нил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Ричардс КрисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
-
20 Уортон АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Эзе ЭберечиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Мэттьюз РемиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Эдуар ОдсоннПолузащитник
-
52 Озо ДэвидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вулверхэмптон
Кристал Пэлас
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
20 матчей
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
25%
60%
15%
5 побед 12 ничьих 3 победы
Второй тайм
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1.5
1.2
Среднее время на гол
60
75
Всего голов
27
22
Голов в среднем за матч
1.35
1.1
Тотал матчей
2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
66
81
Бомбардиры внутри турнира
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кунья Матеус
|12 (1)
|0.32
|Хи-Чан Хван
|12 (1)
|0.32
|Сарабия Пабло
|4 (2)
|0.11
|Лемина Марио
|4
|0.11
|Нету Педру
|2
|0.05
|Гомес Жоао
|2
|0.05
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0.05
|Аит-Нури Раян
|2
|0.05
|Калайджич Саша
|2
|0.05
|Килман Макс
|2
|0.05
|Гомеш Тоти
|1
|0.03
|Доусон Крэйг
|1
|0.03
|Доэрти Мэтт
|1
|0.03
|Семеду Нелсон
|0
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матета Жан-Филипп
|13 (2)
|0.35
|Олисе Майкл
|10 (1)
|0.27
|Эзе Эберечи
|9 (1)
|0.24
|Эдуар Одсонн
|7
|0.19
|Айю Джордан
|4
|0.11
|Андерсен Йоаким
|2
|0.05
|Митчелл Тайрик
|2
|0.05
|Шлупп Джеффри
|2
|0.05
|Хефферсон Лерма
|1
|0.03
|Ричардс Крис
|1
|0.03
|Муньос Даниэль
|0
|0
|Уортон Адам
|0
|0
|Уорд Джоэл
|0
|0
|Хьюз Уилл
|0
|0
|Гехи Марк
|0
|0
|Франса Матеус
|0
|0
Карточки
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемина Марио
|11
|1
|Гомес Жоао
|11
|0
|Семеду Нелсон
|10
|0
|Кунья Матеус
|9
|0
|Доусон Крэйг
|7
|0
|Килман Макс
|7
|0
|Аит-Нури Раян
|7
|0
|Хи-Чан Хван
|6
|0
|Гомеш Тоти
|6
|0
|Сарабия Пабло
|5
|0
|Траоре Бубакар
|4
|0
|Нету Педру
|4
|0
|Луис Матеус II
|1
|1
|О'Нил Гари
|2
|0
|Силва Фабио
|2
|0
|Доэрти Мэтт
|2
|0
|Дойл Томми
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|0
|1
|Са Жозе
|1
|0
|Буэно Сантьяго
|1
|0
|Буэно Уго
|1
|0
|Чирева Таванда
|1
|0
|Фрейзер Натан
|1
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айю Джордан
|8
|1
|Хефферсон Лерма
|8
|0
|Хьюз Уилл
|6
|0
|Андерсен Йоаким
|6
|0
|Митчелл Тайрик
|6
|0
|Ахамада Науиру
|3
|1
|Уорд Джоэл
|4
|0
|Эдуар Одсонн
|4
|0
|Муньос Даниэль
|4
|0
|Матета Жан-Филипп
|3
|0
|Эзе Эберечи
|3
|0
|Ричардс Крис
|3
|0
|Хендерсон Дин
|2
|0
|Гехи Марк
|2
|0
|Дукуре Шейк
|2
|0
|Уортон Адам
|2
|0
|Oliver Glasner
|1
|0
|Джонстон Сэм
|1
|0
|Шлупп Джеффри
|1
|0
|Франса Матеус
|1
|0
|Озо Дэвид
|1
|0
|Рой Ходжсон
|1
|0
Результаты матчей
Вулверхэмптон
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (7)
21% (4)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Кристал Пэлас
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
61% (11)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
17% (3)
33% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
12
13
Вулверхэмптон
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Кристал Пэлас
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
24
16
Упущенные победы
16
25
Вулверхэмптон
56.7%
43.3%
17 побед 13 поражений
Первый тайм
35% (13)
35% (13)
30% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
35% (13)
27% (10)
Кристал Пэлас
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
16% (6)
51% (19)
32% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
24% (9)
38% (14)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
31
17
Упущенные победы
28
38
Голы по времени матча
Забито
25
21
8 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 9
21 Не забивали 20
1
4%
2
10%
1-15
2
8%
4
19%
16-30
5
20%
2
10%
31-45
5
20%
4
19%
46-60
6
24%
4
19%
61-75
6
24%
5
24%
76-90
Пропущено
31
31
13 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
5
16%
5
16%
1-15
4
13%
2
6%
16-30
4
13%
4
13%
31-45
6
19%
3
10%
46-60
4
13%
4
13%
61-75
8
26%
13
42%
76-90
Забито
23
33
8 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 11
24 Не забивали 23
2
9%
6
18%
1-15
3
13%
4
12%
16-30
3
13%
4
12%
31-45
3
13%
6
18%
46-60
5
22%
6
18%
61-75
7
30%
7
21%
76-90
Пропущено
34
25
17 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 13
5
15%
4
16%
1-15
4
12%
3
12%
16-30
8
24%
1
4%
31-45
5
15%
4
16%
46-60
4
12%
4
16%
61-75
8
24%
9
36%
76-90
Забито
48
54
16 В 1-м тайме 22
32 Во 2-м тайме 32
14 Забивали первыми 20
8 Не забивали 6
3
6%
8
15%
1-15
5
10%
8
15%
16-30
8
17%
6
11%
31-45
8
17%
10
19%
46-60
11
23%
10
19%
61-75
13
27%
12
22%
76-90
Пропущено
65
56
30 В 1-м тайме 19
35 Во 2-м тайме 37
22 Пропускали первыми 15
32 Не пропускали 28
10
15%
9
16%
1-15
8
12%
5
9%
16-30
12
18%
5
9%
31-45
11
17%
7
13%
46-60
8
12%
8
14%
61-75
16
25%
22
39%
76-90
Результаты последних матчей
Вулверхэмптон
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 2:1 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2
Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 2:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:2 Бёрнли - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Ковентри 2:3 Вулверхэмптон - Фулхэм 2:1 Ньюкасл - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Брайтон 1:0 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Вест Бромвич - Вулверхэмптон 0:2 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2
Кристал Пэлас
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 5:2
Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 Борнмут - Кристал Пэлас 1:0 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:1 Будё/Глимт - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Лутон Таун 1:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Бёрнли 3:0 Эвертон - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3 Брайтон - Кристал Пэлас 4:1 Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 3:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1
Результаты матчей
Вулверхэмптон
Кристал Пэлас
Точный счет
2:1
5 раз 26%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
2
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
4 раза 22%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 26%
0:1
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
4
2 раза 11%
1
13 раз 68%
0
3 раза 16%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
Точный счет
2:1
7 раз 19%
1:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
1:4
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 19%
0:1
4 раза 11%
3:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 38%
2
11 раз 30%
0
8 раз 22%
3
2 раза 5%
4
2 раза 5%
1
18 раз 49%
0
7 раз 19%
2
5 раз 14%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Вулверхэмптон
Кристал Пэлас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
144
811
99
217
612
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
163
711
316
216
118
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
298
Больше Меньше
307
1522
1225
433
730
235
235
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|26
|7
|3
|91 - 33
|85
|2.
|Заявка
|36
|26
|5
|5
|88 - 28
|83
|3.
|Заявка
|36
|23
|9
|4
|81 - 38
|78
|4.
|Заявка
|36
|20
|7
|9
|73 - 53
|67
|5.
|Заявка
|36
|19
|6
|11
|71 - 59
|63
|6.
|Заявка
|36
|17
|6
|13
|79 - 57
|57
|7.
|1:0 Заявка
|36
|16
|9
|11
|71 - 59
|57
|8.
|Заявка
|35
|16
|6
|13
|52 - 55
|54
|9.
|Заявка
|37
|14
|10
|13
|59 - 71
|52
|10.
|Заявка
|36
|12
|12
|12
|54 - 58
|48
|11.
|Заявка
|37
|13
|9
|15
|54 - 66
|48
|12.
|Заявка
|37
|13
|7
|17
|50 - 63
|46
|13.
|Заявка
|37
|12
|10
|15
|52 - 58
|46
|14.
|Заявка
|37
|12
|8
|17
|51 - 59
|44
|15.
|Заявка
|37
|13
|9
|15
|39 - 49
|40
|16.
|Заявка
|37
|10
|9
|18
|54 - 61
|39
|17.
|0:1 Заявка
|37
|8
|9
|20
|45 - 64
|29
|18.
|Заявка
|37
|6
|8
|23
|51 - 82
|26
|19.
|Заявка
|37
|5
|9
|23
|40 - 76
|24
|20.
|Заявка
|37
|3
|7
|27
|35 - 101
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|47 - 17
|45
|2.
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|46 - 15
|44
|3.
|Заявка
|18
|13
|5
|0
|48 - 15
|44
|4.
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|49 - 22
|40
|5.
|Заявка
|18
|13
|0
|5
|38 - 25
|39
|6.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|45 - 25
|39
|7.
|1:0 Заявка
|18
|10
|4
|4
|42 - 25
|34
|8.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|28 - 25
|30
|9.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 23
|30
|10.
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|31 - 24
|29
|11.
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|31 - 28
|29
|12.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|22 - 18
|28
|13.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|26 - 30
|27
|14.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|28 - 29
|27
|15.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|32 - 26
|25
|16.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|27 - 30
|22
|17.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|26 - 33
|16
|18.
|0:1 Заявка
|19
|5
|5
|9
|25 - 28
|16
|19.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|18 - 41
|10
|20.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|19 - 54
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|43 - 18
|41
|2.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|42 - 13
|39
|3.
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|34 - 21
|33
|4.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|28 - 28
|28
|5.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|24 - 30
|24
|6.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|33 - 34
|24
|7.
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|28 - 43
|23
|8.
|1:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|29 - 34
|23
|9.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|26 - 37
|21
|10.
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|20 - 32
|21
|11.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|24 - 33
|19
|12.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|25 - 35
|18
|13.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|30 - 35
|17
|14.
|Заявка
|19
|5
|2
|12
|27 - 31
|17
|15.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|20 - 35
|15
|16.
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|22 - 35
|14
|17.
|0:1 Заявка
|18
|3
|4
|11
|20 - 36
|13
|18.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|17 - 31
|12
|19.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|25 - 49
|10
|20.
|Заявка
|19
|1
|3
|15
|16 - 47
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|25 (5)
|Челси
|Палмер Коул
|21 (9)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|20 (3)
|Ньюкасл
|Исак Александр
|20 (1)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|19 (12)
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 11
|Борнмут
|Сенеси Маркос
|12
|Шеффилд Юнайтед
|Ахмедходжич Анел
|1 10