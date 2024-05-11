Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Траоре Бубакар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Митчелл Тайрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Хи-Чан Хван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

46' Уортон Адам не смог попасть в створ ударом издали

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

45' Аит-Нури Раян навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Доэрти Мэтт нанес удар головой, но Дин Хендерсон спокойно отбил мяч.

42' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

42' Андерсен Йоаким создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Рефери не любит споров - именно за это Муньос Даниэль сейчас получил желтую

40' Траоре Бубакар получил желтую карточку от судьи

39' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Лемина Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Хендерсон Дин взял и забрал мяч на выходе

36' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Андерсен Йоаким выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Эзе Эберечи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Эзе Эберечи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Клайн Натаниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Матч возобновлен

30' Митчелл Тайрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Г О О О О О Л - Матета Жан-Филипп из команды Кристал Пэлас легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

28' Сантиметры! Удар с лета нанес Клайн Натаниэль , но попал в штангу!

28' Олисе Майкл создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Г О О О О Л - Олисе Майкл забивает с левой ноги!

26' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

26' Эзе Эберечи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

23' Олисе Майкл оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Матч возобновлен

21' Лемина Марио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Аит-Нури Раян пробует нанести удар издали, но Дин Хендерсон держит все под контролем

18' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

18' Эзе Эберечи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Матета Жан-Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Семеду Нелсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Гомес Жоао выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Матч возобновлен

12' Ох, нехорошо это выглядит. Хьюз Уилл получил травму и медбригада забирает его с поля.

10' Хьюз Уилл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Кунья Матеус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Доэрти Мэтт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Хьюз Уилл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Килман Макс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Килман Макс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть