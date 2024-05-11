  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 37. Стадион: . Зрители: 31424 Главный судья: Брамэлл Томас
Вулверхэмптон
1:3
Конец матча
Кристал Пэлас
0'
0:1
26' Гол
Олисе Майкл
0:2
28' Гол
Матета Жан-Филипп
40' Желтая карточка
Траоре Бубакар
40' Желтая карточка
Муньос Даниэль
1:2
66' Гол
Кунья Матеус
71' Желтая карточка
Сарабия Пабло
1:3
73' Гол
Эзе Эберечи
77' Желтая карточка
Oliver Glasner
77' Желтая карточка
Кунья Матеус
82' Желтая карточка
Ахамада Науиру
83' Желтая карточка
Хендерсон Дин
85' Вторая желтая карточка
Ахамада Науиру
90'+8

Ход матча

15'
 
Ахамада Науиру
Хьюз Уилл
26'
0:1
Олисе Майкл
(Уортон Адам)
28'
0:2
Матета Жан-Филипп
40'
Траоре Бубакар
 
40'
 
Муньос Даниэль
46'
Беллегард Жан-Рикнер
Траоре Бубакар
 
61'
Сарабия Пабло
Аит-Нури Раян
 
66'
Кунья Матеус
1:2
69'
 
Эдуар Одсонн
Матета Жан-Филипп
70'
 
Гехи Марк
Митчелл Тайрик
71'
Сарабия Пабло
 
73'
1:3
Эзе Эберечи
(Олисе Майкл)
77'
 
Oliver Glasner
77'
Кунья Матеус
 
79'
Дойл Томми
Доэрти Мэтт
 
82'
 
Ахамада Науиру
83'
 
Хендерсон Дин
85'
 
Ахамада Науиру
88'
 
Шлупп Джеффри
Олисе Майкл
88'
 
Уорд Джоэл
Эзе Эберечи
90'
Гонсалес Энсо
Гомеш Тоти
 

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 6
  • 7 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 3
  • 4 Офсайды 5
  • 13 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 533 Количество передач 343
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Вулверхэмптон 39.3% (46)
X 32.5% (38)
Кристал Пэлас 28.2% (33)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Бентли
Даниел
22
Семеду
Нелсон
23
Килман
Макс
24
Гомеш
Тоти
2
Доэрти
Мэтт
8
Гомес
Жоао
5
Лемина
Марио
6
Траоре
Бубакар
3
Аит-Нури
Раян
11
Хи-Чан
Хван
12
Кунья
Матеус
30
Хендерсон
Дин
17
Клайн
Натаниэль
16
Андерсен
Йоаким
26
Ричардс
Крис
12
Муньос
Даниэль
3
Митчелл
Тайрик
19
Хьюз
Уилл
20
Уортон
Адам
7
Олисе
Майкл
10
Эзе
Эберечи
14
Матета
Жан-Филипп
Вулверхэмптон
3-5-2
Кристал Пэлас
3-4-2-1

История личных встреч

Вулверхэмптон
Кристал Пэлас

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

20 матчей

40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

25%
60%
15%
5 побед 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
К
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
Ч
3:1
Ч
1:2
К
3:1
К
2:2
Ч
0:1
Ч
2:1
Ч
0:2
Ч
0:3

Голы

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.5
1.2

Среднее время на гол

60
75

Всего голов

27
22

Голов в среднем за матч

1.35
1.1

Тотал матчей

2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

66
81

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кунья Матеус 12 (1) 0.32
Хи-Чан Хван 12 (1) 0.32
Сарабия Пабло 4 (2) 0.11
Лемина Марио 4 0.11
Нету Педру 2 0.05
Гомес Жоао 2 0.05
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.05
Аит-Нури Раян 2 0.05
Калайджич Саша 2 0.05
Килман Макс 2 0.05
Гомеш Тоти 1 0.03
Доусон Крэйг 1 0.03
Доэрти Мэтт 1 0.03
Семеду Нелсон 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матета Жан-Филипп 13 (2) 0.35
Олисе Майкл 10 (1) 0.27
Эзе Эберечи 9 (1) 0.24
Эдуар Одсонн 7 0.19
Айю Джордан 4 0.11
Андерсен Йоаким 2 0.05
Митчелл Тайрик 2 0.05
Шлупп Джеффри 2 0.05
Хефферсон Лерма 1 0.03
Ричардс Крис 1 0.03
Муньос Даниэль 0 0
Уортон Адам 0 0
Уорд Джоэл 0 0
Хьюз Уилл 0 0
Гехи Марк 0 0
Франса Матеус 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемина Марио 11 1
Гомес Жоао 11 0
Семеду Нелсон 10 0
Кунья Матеус 9 0
Доусон Крэйг 7 0
Килман Макс 7 0
Аит-Нури Раян 7 0
Хи-Чан Хван 6 0
Гомеш Тоти 6 0
Сарабия Пабло 5 0
Траоре Бубакар 4 0
Нету Педру 4 0
Луис Матеус II 1 1
О'Нил Гари 2 0
Силва Фабио 2 0
Доэрти Мэтт 2 0
Дойл Томми 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 0 1
Са Жозе 1 0
Буэно Сантьяго 1 0
Буэно Уго 1 0
Чирева Таванда 1 0
Фрейзер Натан 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айю Джордан 8 1
Хефферсон Лерма 8 0
Хьюз Уилл 6 0
Андерсен Йоаким 6 0
Митчелл Тайрик 6 0
Ахамада Науиру 3 1
Уорд Джоэл 4 0
Эдуар Одсонн 4 0
Муньос Даниэль 4 0
Матета Жан-Филипп 3 0
Эзе Эберечи 3 0
Ричардс Крис 3 0
Хендерсон Дин 2 0
Гехи Марк 2 0
Дукуре Шейк 2 0
Уортон Адам 2 0
Oliver Glasner 1 0
Джонстон Сэм 1 0
Шлупп Джеффри 1 0
Франса Матеус 1 0
Озо Дэвид 1 0
Рой Ходжсон 1 0

Результаты матчей

Вулверхэмптон
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (7)
21% (4)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Кристал Пэлас
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
61% (11)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
17% (3)
33% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

12
13
Вулверхэмптон
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Кристал Пэлас
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

24
16

Упущенные победы

16
25
Вулверхэмптон
56.7%
43.3%
17 побед 13 поражений
Первый тайм
35% (13)
35% (13)
30% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
35% (13)
27% (10)
Кристал Пэлас
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
16% (6)
51% (19)
32% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
24% (9)
38% (14)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

31
17

Упущенные победы

28
38

Голы по времени матча

Забито

25
21
8 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 9
21 Не забивали 20
1
4%
2
10%
1-15
2
8%
4
19%
16-30
5
20%
2
10%
31-45
5
20%
4
19%
46-60
6
24%
4
19%
61-75
6
24%
5
24%
76-90

Пропущено

31
31
13 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
5
16%
5
16%
1-15
4
13%
2
6%
16-30
4
13%
4
13%
31-45
6
19%
3
10%
46-60
4
13%
4
13%
61-75
8
26%
13
42%
76-90

Забито

23
33
8 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 11
24 Не забивали 23
2
9%
6
18%
1-15
3
13%
4
12%
16-30
3
13%
4
12%
31-45
3
13%
6
18%
46-60
5
22%
6
18%
61-75
7
30%
7
21%
76-90

Пропущено

34
25
17 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 13
5
15%
4
16%
1-15
4
12%
3
12%
16-30
8
24%
1
4%
31-45
5
15%
4
16%
46-60
4
12%
4
16%
61-75
8
24%
9
36%
76-90

Забито

48
54
16 В 1-м тайме 22
32 Во 2-м тайме 32
14 Забивали первыми 20
8 Не забивали 6
3
6%
8
15%
1-15
5
10%
8
15%
16-30
8
17%
6
11%
31-45
8
17%
10
19%
46-60
11
23%
10
19%
61-75
13
27%
12
22%
76-90

Пропущено

65
56
30 В 1-м тайме 19
35 Во 2-м тайме 37
22 Пропускали первыми 15
32 Не пропускали 28
10
15%
9
16%
1-15
8
12%
5
9%
16-30
12
18%
5
9%
31-45
11
17%
7
13%
46-60
8
12%
8
14%
61-75
16
25%
22
39%
76-90

Результаты последних матчей

Вулверхэмптон
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 2:1 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2
Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 2:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:2 Бёрнли - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Ковентри 2:3 Вулверхэмптон - Фулхэм 2:1 Ньюкасл - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Брайтон 1:0 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Вест Бромвич - Вулверхэмптон 0:2 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2
Кристал Пэлас
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 5:2
Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 Борнмут - Кристал Пэлас 1:0 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:1 Будё/Глимт - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Лутон Таун 1:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Бёрнли 3:0 Эвертон - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3 Брайтон - Кристал Пэлас 4:1 Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 3:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1

Результаты матчей

Вулверхэмптон
Кристал Пэлас

Точный счет

2:1
5 раз 26%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
2
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
4 раза 22%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 26%
0:1
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
4
2 раза 11%
1
13 раз 68%
0
3 раза 16%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%

Точный счет

2:1
7 раз 19%
1:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
1:4
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 19%
0:1
4 раза 11%
3:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 38%
2
11 раз 30%
0
8 раз 22%
3
2 раза 5%
4
2 раза 5%
1
18 раз 49%
0
7 раз 19%
2
5 раз 14%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Вулверхэмптон
Кристал Пэлас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
14
4
8
11
1.5
9
9
2
17
2.5
6
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
16
3
7
11
1.5
3
16
2
16
2.5
1
18
2
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
8
0.5
Больше Меньше
30
7
15
22
1.5
12
25
4
33
2.5
7
30
2
35
3.5
2
35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 36 26 7 3 91 - 33 85
2.
Арсенал
 Заявка 36 26 5 5 88 - 28 83
3.
Ливерпуль
 Заявка 36 23 9 4 81 - 38 78
4.
Астон Вилла
 Заявка 36 20 7 9 73 - 53 67
5.
Тоттенхэм
 Заявка 36 19 6 11 71 - 59 63
6.
Ньюкасл
 Заявка 36 17 6 13 79 - 57 57
7.
Челси
 1:0 Заявка 36 16 9 11 71 - 59 57
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 35 16 6 13 52 - 55 54
9.
Вест Хэм
 Заявка 37 14 10 13 59 - 71 52
10.
Брайтон
 Заявка 36 12 12 12 54 - 58 48
11.
Борнмут
 Заявка 37 13 9 15 54 - 66 48
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 37 13 7 17 50 - 63 46
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 37 12 10 15 52 - 58 46
14.
Фулхэм
 Заявка 37 12 8 17 51 - 59 44
15.
Эвертон
 Заявка 37 13 9 15 39 - 49 40
16.
Брентфорд
 Заявка 37 10 9 18 54 - 61 39
17.
Ноттингем Форест
 0:1 Заявка 37 8 9 20 45 - 64 29
18.
Лутон Таун
 Заявка 37 6 8 23 51 - 82 26
19.
Бёрнли
 Заявка 37 5 9 23 40 - 76 24
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 37 3 7 27 35 - 101 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 18 14 3 1 47 - 17 45
2.
Арсенал
 Заявка 18 14 2 2 46 - 15 44
3.
Манчестер Сити
 Заявка 18 13 5 0 48 - 15 44
4.
Ньюкасл
 Заявка 19 12 4 3 49 - 22 40
5.
Тоттенхэм
 Заявка 18 13 0 5 38 - 25 39
6.
Астон Вилла
 Заявка 18 12 3 3 45 - 25 39
7.
Челси
 1:0 Заявка 18 10 4 4 42 - 25 34
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 9 3 5 28 - 25 30
9.
Брайтон
 Заявка 17 8 6 3 29 - 23 30
10.
Фулхэм
 Заявка 19 9 2 8 31 - 24 29
11.
Вест Хэм
 Заявка 19 7 8 4 31 - 28 29
12.
Эвертон
 Заявка 19 8 4 7 22 - 18 28
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 19 8 3 8 26 - 30 27
14.
Борнмут
 Заявка 19 7 6 6 28 - 29 27
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 7 4 7 32 - 26 25
16.
Брентфорд
 Заявка 18 5 7 6 27 - 30 22
17.
Лутон Таун
 Заявка 18 4 4 10 26 - 33 16
18.
Ноттингем Форест
 0:1 Заявка 19 5 5 9 25 - 28 16
19.
Бёрнли
 Заявка 18 2 4 12 18 - 41 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 18 2 4 12 19 - 54 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 18 13 2 3 43 - 18 41
2.
Арсенал
 Заявка 18 12 3 3 42 - 13 39
3.
Ливерпуль
 Заявка 18 9 6 3 34 - 21 33
4.
Астон Вилла
 Заявка 18 8 4 6 28 - 28 28
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 18 7 3 8 24 - 30 24
6.
Тоттенхэм
 Заявка 18 6 6 6 33 - 34 24
7.
Вест Хэм
 Заявка 18 7 2 9 28 - 43 23
8.
Челси
 1:0 Заявка 18 6 5 7 29 - 34 23
9.
Борнмут
 Заявка 18 6 3 9 26 - 37 21
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 19 5 6 8 20 - 32 21
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 5 4 9 24 - 33 19
12.
Брайтон
 Заявка 19 4 6 9 25 - 35 18
13.
Ньюкасл
 Заявка 17 5 2 10 30 - 35 17
14.
Брентфорд
 Заявка 19 5 2 12 27 - 31 17
15.
Фулхэм
 Заявка 18 3 6 9 20 - 35 15
16.
Бёрнли
 Заявка 19 3 5 11 22 - 35 14
17.
Ноттингем Форест
 0:1 Заявка 18 3 4 11 20 - 36 13
18.
Эвертон
 Заявка 18 5 5 8 17 - 31 12
19.
Лутон Таун
 Заявка 19 2 4 13 25 - 49 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 19 1 3 15 16 - 47 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 25 (5)
Челси Палмер Коул 21 (9)
Борнмут Соланке Доминик 20 (3)
Ньюкасл Исак Александр 20 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (12)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 10
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 11
Борнмут Сенеси Маркос 12
Шеффилд Юнайтед Ахмедходжич Анел 1 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Molineux Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Вулверхэмптон 39.3% (46)
    X 32.5% (38)
    Кристал Пэлас 28.2% (33)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"