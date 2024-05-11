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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 37. Стадион: . Зрители: 39221 Главный судья: Эттуэлл Стюарт
Эвертон
1:0
Конец матча
Шеффилд Юнайтед
0'
1:0
31' Гол
Дукуре Абдулай
36' Желтая карточка
Робинсон Джек
36' Желтая карточка
Калверт-Льюин Доминик
54' Желтая карточка
Арбластер Олли
90' Желтая карточка
Крис Уайлдер
90'+8

Ход матча

31'
Дукуре Абдулай
(Калверт-Льюин Доминик)
1:0
36'
 
Робинсон Джек
36'
Калверт-Льюин Доминик
 
54'
 
Арбластер Олли
55'
 
Лоу Макс
Ларуси Яссер
55'
 
Слимане Анис
Брукс Эндри
63'
 
Кертис Сэм
Арбластер Олли
69'
Гомеш Андре
Дукуре Абдулай
 
69'
Доббин Льюис
Макнил Дуайт
 
79'
Чермити Юссеф
Калверт-Льюин Доминик
 
81'
 
Брюстер Риан
Арчер Камерон
90'
 
Крис Уайлдер
90'
Льюис Уоррингтон
Гомеш Андре
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 6
  • 3 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 498 Количество передач 363
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 113
Эвертон 98.2% (111)
X 0.9% (1)
Шеффилд Юнайтед 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пикфорд
Джордан
23
Коулмэн
Шеймус
6
Тарковски
Джеймс
32
Брэнтуэйт
Джерред
18
Янг
Эшли
37
Гарнер
Джеймс
27
Гуэйе
Идрисса
8
Онана
Амаду
7
Макнил
Дуайт
16
Дукуре
Абдулай
9
Калверт-Льюин
Доминик
18
Фодеринхэм
Уэсли
21
Винисиус
Соуза
5
Трасти
Остон
19
Робинсон
Джек
20
Богл
Джейден
8
Хамер
Густаво
24
Арбластер
Олли
35
Брукс
Эндри
27
Ларуси
Яссер
10
Арчер
Камерон
11
Бреретон
Бен
Эвертон
4-4-1-1
Шеффилд Юнайтед
3-5-2

История личных встреч

Эвертон
Шеффилд Юнайтед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
КC
3:1

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
1.33

Среднее время на гол

135
67

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

0.83
1.33

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

108
67

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калверт-Льюин Доминик 7 (2) 0.19
Дукуре Абдулай 7 0.19
Макнил Дуайт 3 0.08
Харрисон Джек 3 0.08
Гуэйе Идрисса 3 0.08
Брэнтуэйт Джерред 3 0.08
Гомеш Бету 3 0.08
Миколенко Виталий 2 0.05
Онана Амаду 2 0.05
Гарнер Джеймс 1 0.03
Тарковски Джеймс 1 0.03
Кин Майкл 1 0.03
Гомеш Андре 1 0.03
Данджума Арно 1 0.03
Доббин Льюис 1 0.03
Паттерсон Нэйтан 0 0
Шеффилд Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макбарни Оливер 6 (2) 0.16
Бреретон Бен 6 (1) 0.16
Хамер Густаво 4 0.11
Арчер Камерон 4 0.11
Макати Джон 3 (1) 0.08
Богл Джейден 3 0.08
Ахмедходжич Анел 2 0.05
Робинсон Джек 1 0.03
Винисиус Соуза 1 0.03
Норвуд Оливер 1 (1) 0.03
Осборн Бен 0 0
Бэлдок Джордж 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тарковски Джеймс 10 0
Гуэйе Идрисса 8 0
Брэнтуэйт Джерред 8 0
Янг Эшли 6 1
Гарнер Джеймс 7 0
Дукуре Абдулай 6 0
Онана Амаду 5 0
Паттерсон Нэйтан 4 0
Гомеш Андре 4 0
Пикфорд Джордан 4 0
Шон 3 0
Чермити Юссеф 3 0
Кин Майкл 2 0
Калверт-Льюин Доминик 2 0
Годфри Бен 2 0
Макнил Дуайт 2 0
Гомеш Бету 2 0
Харрисон Джек 1 0
Миколенко Виталий 1 0
Доббин Льюис 1 0
Шеффилд Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ахмедходжич Анел 10 1
Робинсон Джек 9 0
Хамер Густаво 9 0
Богл Джейден 9 0
Макбарни Оливер 5 2
Норвуд Оливер 8 0
Холгейт Мэйсон 3 1
Бэлдок Джордж 4 0
Трасти Остон 4 0
Осула Вильям 4 0
Осборн Бен 3 0
Томас Люк 3 0
Бреретон Бен 3 0
Хе­кинг­бот­том Пол 2 0
Фодеринхэм Уэсли 2 0
Иган Джон 2 0
Дэвис Том 2 0
Винисиус Соуза 2 0
Слимане Анис 2 0
Арчер Камерон 2 0
Макати Джон 2 0
Арбластер Олли 2 0
Крис Уайлдер 2 0
Брюстер Риан 0 1
Лоу Макс 1 0
Башам Крис 1 0
Флек Джон 1 0
Грбич Иво 1 0
Норрингтон-Дэвис Рис 1 0
Ларуси Яссер 1 0
Брукс Эндри 1 0

Результаты матчей

Эвертон
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Шеффилд Юнайтед
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
33% (6)
6% (1)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

8
13
Эвертон
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
56% (10)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Шеффилд Юнайтед
6.3%
93.7%
1 победа 15 поражений
Первый тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
5% (1)
32% (6)
63% (12)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

22
40

Упущенные победы

16
11
Эвертон
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
38% (14)
51% (19)
11% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (13)
27% (10)
38% (14)
Шеффилд Юнайтед
43.3%
56.7%
13 побед 17 поражений
Первый тайм
27% (10)
43% (16)
30% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
32% (12)
35% (13)

Сухие победы

14
6

Сухие поражения

7
9

Волевые победы

22
41

Упущенные победы

24
24

Голы по времени матча

Забито

23
16
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 8
23 Не забивали 27
2
9%
2
13%
1-15
4
17%
3
19%
16-30
4
17%
2
13%
31-45
5
22%
2
13%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
8
35%
2
13%
76-90

Пропущено

17
47
5 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 32
7 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 19
2
12%
4
9%
1-15
1
6%
8
17%
16-30
2
12%
3
6%
31-45
2
12%
7
15%
46-60
6
35%
11
23%
61-75
4
24%
14
30%
30%
76-90

Забито

19
22
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 4
26 Не забивали 23
3
16%
1
5%
1-15
3
16%
1
5%
16-30
1
5%
5
23%
31-45
3
16%
2
9%
46-60
4
21%
6
27%
61-75
5
26%
7
32%
76-90

Пропущено

29
51
16 В 1-м тайме 25
13 Во 2-м тайме 26
9 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 17
5
17%
6
12%
1-15
7
24%
11
22%
16-30
4
14%
8
16%
31-45
2
7%
8
16%
46-60
7
24%
8
16%
61-75
4
14%
10
20%
76-90

Забито

42
38
17 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 24
19 Забивали первыми 12
12 Не забивали 13
5
12%
3
8%
1-15
7
17%
4
11%
16-30
5
12%
7
18%
31-45
8
19%
4
11%
46-60
4
10%
11
29%
61-75
13
31%
9
24%
76-90

Пропущено

46
98
21 В 1-м тайме 40
25 Во 2-м тайме 58
16 Пропускали первыми 25
23 Не пропускали 36
7
15%
10
10%
1-15
8
17%
19
19%
16-30
6
13%
11
11%
31-45
4
9%
15
15%
46-60
13
28%
19
19%
61-75
8
17%
24
24%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Лутон Таун - Эвертон 1:1 Эвертон - Брентфорд 1:0 Эвертон - Ливерпуль 2:0 Эвертон - Ноттингем Форест 2:0
Челси - Эвертон 6:0 Эвертон - Бёрнли 1:0 Ньюкасл - Эвертон 1:1 Борнмут - Эвертон 2:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Эвертон - Вест Хэм 1:3 Брайтон - Эвертон 1:1 Эвертон - Кристал Пэлас 1:1 Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:3 Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед 5:1 Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 4:2 Шеффилд Юнайтед - Бёрнли 1:4
Брентфорд - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Челси 2:2 Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 3:1 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 3:3 Борнмут - Шеффилд Юнайтед 2:2 Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 0:5 Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 3:2 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Джиллингем - Шеффилд Юнайтед 0:4 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3

Результаты матчей

Эвертон
Шеффилд Юнайтед

Точный счет

0:1
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:2
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
0:5
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
0:8
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
2:0
4 раза 21%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
0
8 раз 42%
1
7 раз 37%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%

Точный счет

2:0
6 раз 16%
0:1
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
1:0
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
2:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:1
2 раза 5%
0:5
2 раза 5%
5:0
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
4:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:8
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 41%
0
12 раз 32%
2
6 раз 16%
3
4 раза 11%
0
14 раз 38%
1
13 раз 35%
2
8 раз 22%
3
2 раза 5%

Тоталы голов в матче

Эвертон
Шеффилд Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
12
6
6
13
1.5
6
12
2
17
2.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
11
8
4
14
1.5
4
15
2
16
2.5
1
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
12
0.5
Больше Меньше
23
14
10
27
1.5
10
27
4
33
2.5
2
35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 36 26 7 3 91 - 33 85
2.
Арсенал
 Заявка 36 26 5 5 88 - 28 83
3.
Ливерпуль
 Заявка 36 23 9 4 81 - 38 78
4.
Астон Вилла
 Заявка 36 20 7 9 73 - 53 67
5.
Тоттенхэм
 Заявка 36 19 6 11 71 - 59 63
6.
Ньюкасл
 Заявка 36 17 6 13 79 - 57 57
7.
Челси
 1:0 Заявка 36 16 9 11 71 - 59 57
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 35 16 6 13 52 - 55 54
9.
Вест Хэм
 Заявка 37 14 10 13 59 - 71 52
10.
Брайтон
 Заявка 36 12 12 12 54 - 58 48
11.
Борнмут
 Заявка 37 13 9 15 54 - 66 48
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 37 13 7 17 50 - 63 46
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 37 12 10 15 52 - 58 46
14.
Фулхэм
 Заявка 37 12 8 17 51 - 59 44
15.
Эвертон
 Заявка 37 13 9 15 39 - 49 40
16.
Брентфорд
 Заявка 37 10 9 18 54 - 61 39
17.
Ноттингем Форест
 0:1 Заявка 37 8 9 20 45 - 64 29
18.
Лутон Таун
 Заявка 37 6 8 23 51 - 82 26
19.
Бёрнли
 Заявка 37 5 9 23 40 - 76 24
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 37 3 7 27 35 - 101 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 18 14 3 1 47 - 17 45
2.
Арсенал
 Заявка 18 14 2 2 46 - 15 44
3.
Манчестер Сити
 Заявка 18 13 5 0 48 - 15 44
4.
Ньюкасл
 Заявка 19 12 4 3 49 - 22 40
5.
Тоттенхэм
 Заявка 18 13 0 5 38 - 25 39
6.
Астон Вилла
 Заявка 18 12 3 3 45 - 25 39
7.
Челси
 1:0 Заявка 18 10 4 4 42 - 25 34
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 9 3 5 28 - 25 30
9.
Брайтон
 Заявка 17 8 6 3 29 - 23 30
10.
Фулхэм
 Заявка 19 9 2 8 31 - 24 29
11.
Вест Хэм
 Заявка 19 7 8 4 31 - 28 29
12.
Эвертон
 Заявка 19 8 4 7 22 - 18 28
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 19 8 3 8 26 - 30 27
14.
Борнмут
 Заявка 19 7 6 6 28 - 29 27
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 7 4 7 32 - 26 25
16.
Брентфорд
 Заявка 18 5 7 6 27 - 30 22
17.
Лутон Таун
 Заявка 18 4 4 10 26 - 33 16
18.
Ноттингем Форест
 0:1 Заявка 19 5 5 9 25 - 28 16
19.
Бёрнли
 Заявка 18 2 4 12 18 - 41 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 18 2 4 12 19 - 54 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 18 13 2 3 43 - 18 41
2.
Арсенал
 Заявка 18 12 3 3 42 - 13 39
3.
Ливерпуль
 Заявка 18 9 6 3 34 - 21 33
4.
Астон Вилла
 Заявка 18 8 4 6 28 - 28 28
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 18 7 3 8 24 - 30 24
6.
Тоттенхэм
 Заявка 18 6 6 6 33 - 34 24
7.
Вест Хэм
 Заявка 18 7 2 9 28 - 43 23
8.
Челси
 1:0 Заявка 18 6 5 7 29 - 34 23
9.
Борнмут
 Заявка 18 6 3 9 26 - 37 21
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 19 5 6 8 20 - 32 21
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 5 4 9 24 - 33 19
12.
Брайтон
 Заявка 19 4 6 9 25 - 35 18
13.
Ньюкасл
 Заявка 17 5 2 10 30 - 35 17
14.
Брентфорд
 Заявка 19 5 2 12 27 - 31 17
15.
Фулхэм
 Заявка 18 3 6 9 20 - 35 15
16.
Бёрнли
 Заявка 19 3 5 11 22 - 35 14
17.
Ноттингем Форест
 0:1 Заявка 18 3 4 11 20 - 36 13
18.
Эвертон
 Заявка 18 5 5 8 17 - 31 12
19.
Лутон Таун
 Заявка 19 2 4 13 25 - 49 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 19 1 3 15 16 - 47 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 25 (5)
Челси Палмер Коул 21 (9)
Борнмут Соланке Доминик 20 (3)
Ньюкасл Исак Александр 20 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (12)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 10
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 11
Борнмут Сенеси Маркос 12
Шеффилд Юнайтед Ахмедходжич Анел 1 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Сегодняшная посещаемость составляет 39221 болельщиков
  • 98'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Эвертон вырывает победу
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Эвертон: 58%, Шеффилд Юнайтед: 42%.
  • 98'
    Удар от ворот произведет Шеффилд Юнайтед
  • 98'
    Гарнер Джеймс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 98'
    Чермити Юссеф создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 95'
      Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 95'
      Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 94'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 93'
      Гомеш Андре получил травму и заменен. Льюис Уоррингтон выходит на поле.
    • 93'
      Крис Уайлдер получил желтую карточку от судьи
    • 92'
      Гомеш Андре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 91'
      Фодеринхэм Уэсли из команды Шеффилд Юнайтед перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Эвертон пытается что-то создать.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Эвертон 98.2% (111)
    X 0.9% (1)
    Шеффилд Юнайтед 0.9% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Эвертон 1:0 Шеффилд Юнайтед онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эвертон 1:0 Шеффилд Юнайтед

    Исход игры
    Эвертон
    98.2% (111)
    Ничья
    0.9% (1)
    Шеффилд Юнайтед
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.64% (44)
    Меньше
    60.36% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    35.14% (39)
    Нет
    64.86% (72)
    Популярный счёт
    2:0 Эвертон
    41.6% (47)
    2:1 Эвертон
    26.5% (30)
    1:0 Эвертон
    16.8% (19)
    3:0 Эвертон
    5.3% (6)
    3:1 Эвертон
    4.4% (5)
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