Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Камерон Арчер нанес удар, но тот был заблокирован.

Камерон Арчер не смог попасть в створ ударом издали

Первый тайм

49' Команда Эвертон имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Гарнер Джеймс из команды Эвертон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Макнил Дуайт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Винисиус Соуза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Хамер Густаво навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Камерон Арчер нанес удар, но тот был заблокирован.

45' Шеффилд Юнайтед идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Хорошую попытку сделал Брукс Эндри . Удар в створ, но вратарь начеку

41' Шеффилд Юнайтед идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Шеффилд Юнайтед идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Матч возобновлен

36' Калверт-Льюин Доминик получает желтую карточку за неспортивное поведение

36' Робинсон Джек получает желтую карточку за неспортивное поведение

35' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

35' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Команда Эвертон забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

31' Г О О О О О О Л - Дукуре Абдулай из команды Эвертон с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

31' Калверт-Льюин Доминик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Удар от ворот произведет Эвертон

31' Камерон Арчер не смог попасть в створ ударом издали

30' Камерон Арчер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Калверт-Льюин Доминик пробует нанести удар издали, но Уэсли Фодерингем держит все под контролем

27' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Макнил Дуайт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Брэнтуэйт Джерред выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Онана Амаду навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Оооо... вот это был удар! Дукуре Абдулай должен был забить с этой позиции.

14' Хорошую попытку сделал Дукуре Абдулай . Удар в створ, но вратарь начеку

14' Калверт-Льюин Доминик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Дукуре Абдулай нанес удар головой, но Уэсли Фодерингем спокойно отбил мяч.

11' Макнил Дуайт из команды Эвертон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Макнил Дуайт из команды Эвертон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Брэнтуэйт Джерред выиграл воздушное противоборство у Камерон Арчер.

6' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Хорошую попытку сделал Калверт-Льюин Доминик . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Удар от ворот произведет Эвертон

3' Брукс Эндри навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола