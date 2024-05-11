Тур: 37. Стадион: Гудисон Парк. Зрители: 39221 Главный судья: Эттуэлл Стюарт
1:0
Конец матча
0'
1:0
31' ГолДукуре Абдулай
36' Желтая карточкаРобинсон Джек
36' Желтая карточкаКалверт-Льюин Доминик
54' Желтая карточкаАрбластер Олли
90' Желтая карточкаКрис Уайлдер
90'+8
Ход матча
31'
36'
54'
55'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 1
-
3 Угловые 6
-
3 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
498 Количество передач 363
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Янг
Эшли
20
Богл
Джейден
35
Брукс
Эндри
27
Ларуси
Яссер
11
Бреретон
Бен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Янг ЭшлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Годфри БенЗащитник
-
21 Гомеш АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
61 Доббин ЛьюисПолузащитник
-
14 Гомеш БетуНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Богл ДжейденПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Брукс ЭндриПолузащитник
-
27 Ларуси ЯссерПолузащитник
- Нападающий
-
11 Бреретон БенНападающий
- Запасные игроки
-
13 Грбич ИвоВратарь
-
29 Кертис СэмЗащитник
- Защитник
-
3 Лоу МаксПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
-
28 Макати ДжонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Осула ВильямНападающий
-
Главный тренер: Уайлдер Крис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
История личных встреч
Эвертон
Шеффилд Юнайтед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.67
1.33
Среднее время на гол
135
67
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
0.83
1.33
Тотал матчей
2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
108
67
Бомбардиры внутри турнира
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Калверт-Льюин Доминик
|7 (2)
|0.19
|Дукуре Абдулай
|7
|0.19
|Макнил Дуайт
|3
|0.08
|Харрисон Джек
|3
|0.08
|Гуэйе Идрисса
|3
|0.08
|Брэнтуэйт Джерред
|3
|0.08
|Гомеш Бету
|3
|0.08
|Миколенко Виталий
|2
|0.05
|Онана Амаду
|2
|0.05
|Гарнер Джеймс
|1
|0.03
|Тарковски Джеймс
|1
|0.03
|Кин Майкл
|1
|0.03
|Гомеш Андре
|1
|0.03
|Данджума Арно
|1
|0.03
|Доббин Льюис
|1
|0.03
|Паттерсон Нэйтан
|0
|0
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макбарни Оливер
|6 (2)
|0.16
|Бреретон Бен
|6 (1)
|0.16
|Хамер Густаво
|4
|0.11
|Арчер Камерон
|4
|0.11
|Макати Джон
|3 (1)
|0.08
|Богл Джейден
|3
|0.08
|Ахмедходжич Анел
|2
|0.05
|Робинсон Джек
|1
|0.03
|Винисиус Соуза
|1
|0.03
|Норвуд Оливер
|1 (1)
|0.03
|Осборн Бен
|0
|0
|Бэлдок Джордж
|0
|0
Карточки
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тарковски Джеймс
|10
|0
|Гуэйе Идрисса
|8
|0
|Брэнтуэйт Джерред
|8
|0
|Янг Эшли
|6
|1
|Гарнер Джеймс
|7
|0
|Дукуре Абдулай
|6
|0
|Онана Амаду
|5
|0
|Паттерсон Нэйтан
|4
|0
|Гомеш Андре
|4
|0
|Пикфорд Джордан
|4
|0
|Шон
|3
|0
|Чермити Юссеф
|3
|0
|Кин Майкл
|2
|0
|Калверт-Льюин Доминик
|2
|0
|Годфри Бен
|2
|0
|Макнил Дуайт
|2
|0
|Гомеш Бету
|2
|0
|Харрисон Джек
|1
|0
|Миколенко Виталий
|1
|0
|Доббин Льюис
|1
|0
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ахмедходжич Анел
|10
|1
|Робинсон Джек
|9
|0
|Хамер Густаво
|9
|0
|Богл Джейден
|9
|0
|Макбарни Оливер
|5
|2
|Норвуд Оливер
|8
|0
|Холгейт Мэйсон
|3
|1
|Бэлдок Джордж
|4
|0
|Трасти Остон
|4
|0
|Осула Вильям
|4
|0
|Осборн Бен
|3
|0
|Томас Люк
|3
|0
|Бреретон Бен
|3
|0
|Хекингботтом Пол
|2
|0
|Фодеринхэм Уэсли
|2
|0
|Иган Джон
|2
|0
|Дэвис Том
|2
|0
|Винисиус Соуза
|2
|0
|Слимане Анис
|2
|0
|Арчер Камерон
|2
|0
|Макати Джон
|2
|0
|Арбластер Олли
|2
|0
|Крис Уайлдер
|2
|0
|Брюстер Риан
|0
|1
|Лоу Макс
|1
|0
|Башам Крис
|1
|0
|Флек Джон
|1
|0
|Грбич Иво
|1
|0
|Норрингтон-Дэвис Рис
|1
|0
|Ларуси Яссер
|1
|0
|Брукс Эндри
|1
|0
Результаты матчей
Эвертон
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Шеффилд Юнайтед
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
33% (6)
6% (1)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
8
13
Эвертон
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
56% (10)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Шеффилд Юнайтед
6.3%
93.7%
1 победа 15 поражений
Первый тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
5% (1)
32% (6)
63% (12)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
22
40
Упущенные победы
16
11
Эвертон
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
38% (14)
51% (19)
11% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (13)
27% (10)
38% (14)
Шеффилд Юнайтед
43.3%
56.7%
13 побед 17 поражений
Первый тайм
27% (10)
43% (16)
30% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
32% (12)
35% (13)
Сухие победы
14
6
Сухие поражения
7
9
Волевые победы
22
41
Упущенные победы
24
24
Голы по времени матча
Забито
23
16
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 8
23 Не забивали 27
2
9%
2
13%
1-15
4
17%
3
19%
16-30
4
17%
2
13%
31-45
5
22%
2
13%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
8
35%
2
13%
76-90
Пропущено
17
47
5 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 32
7 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 19
2
12%
4
9%
1-15
1
6%
8
17%
16-30
2
12%
3
6%
31-45
2
12%
7
15%
46-60
6
35%
11
23%
61-75
4
24%
14
30%
30%
76-90
Забито
19
22
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 4
26 Не забивали 23
3
16%
1
5%
1-15
3
16%
1
5%
16-30
1
5%
5
23%
31-45
3
16%
2
9%
46-60
4
21%
6
27%
61-75
5
26%
7
32%
76-90
Пропущено
29
51
16 В 1-м тайме 25
13 Во 2-м тайме 26
9 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 17
5
17%
6
12%
1-15
7
24%
11
22%
16-30
4
14%
8
16%
31-45
2
7%
8
16%
46-60
7
24%
8
16%
61-75
4
14%
10
20%
76-90
Забито
42
38
17 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 24
19 Забивали первыми 12
12 Не забивали 13
5
12%
3
8%
1-15
7
17%
4
11%
16-30
5
12%
7
18%
31-45
8
19%
4
11%
46-60
4
10%
11
29%
61-75
13
31%
9
24%
76-90
Пропущено
46
98
21 В 1-м тайме 40
25 Во 2-м тайме 58
16 Пропускали первыми 25
23 Не пропускали 36
7
15%
10
10%
1-15
8
17%
19
19%
16-30
6
13%
11
11%
31-45
4
9%
15
15%
46-60
13
28%
19
19%
61-75
8
17%
24
24%
76-90
Результаты последних матчей
Эвертон
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Лутон Таун - Эвертон 1:1 Эвертон - Брентфорд 1:0 Эвертон - Ливерпуль 2:0 Эвертон - Ноттингем Форест 2:0
Челси - Эвертон 6:0 Эвертон - Бёрнли 1:0 Ньюкасл - Эвертон 1:1 Борнмут - Эвертон 2:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Эвертон - Вест Хэм 1:3 Брайтон - Эвертон 1:1 Эвертон - Кристал Пэлас 1:1 Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:3 Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед 5:1 Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 4:2 Шеффилд Юнайтед - Бёрнли 1:4
Брентфорд - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Челси 2:2 Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 3:1 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 3:3 Борнмут - Шеффилд Юнайтед 2:2 Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 0:5 Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 3:2 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Джиллингем - Шеффилд Юнайтед 0:4 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3
Результаты матчей
Эвертон
Шеффилд Юнайтед
Точный счет
0:1
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:2
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
0:5
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
0:8
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
2:0
4 раза 21%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
0
8 раз 42%
1
7 раз 37%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
Точный счет
2:0
6 раз 16%
0:1
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
1:0
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
2:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:1
2 раза 5%
0:5
2 раза 5%
5:0
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
4:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:8
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 41%
0
12 раз 32%
2
6 раз 16%
3
4 раза 11%
0
14 раз 38%
1
13 раз 35%
2
8 раз 22%
3
2 раза 5%
Тоталы голов в матче
Эвертон
Шеффилд Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
126
613
612
217
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
118
414
415
216
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2512
Больше Меньше
2314
1027
1027
433
235
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|26
|7
|3
|91 - 33
|85
|2.
|Заявка
|36
|26
|5
|5
|88 - 28
|83
|3.
|Заявка
|36
|23
|9
|4
|81 - 38
|78
|4.
|Заявка
|36
|20
|7
|9
|73 - 53
|67
|5.
|Заявка
|36
|19
|6
|11
|71 - 59
|63
|6.
|Заявка
|36
|17
|6
|13
|79 - 57
|57
|7.
|1:0 Заявка
|36
|16
|9
|11
|71 - 59
|57
|8.
|Заявка
|35
|16
|6
|13
|52 - 55
|54
|9.
|Заявка
|37
|14
|10
|13
|59 - 71
|52
|10.
|Заявка
|36
|12
|12
|12
|54 - 58
|48
|11.
|Заявка
|37
|13
|9
|15
|54 - 66
|48
|12.
|Заявка
|37
|13
|7
|17
|50 - 63
|46
|13.
|Заявка
|37
|12
|10
|15
|52 - 58
|46
|14.
|Заявка
|37
|12
|8
|17
|51 - 59
|44
|15.
|Заявка
|37
|13
|9
|15
|39 - 49
|40
|16.
|Заявка
|37
|10
|9
|18
|54 - 61
|39
|17.
|0:1 Заявка
|37
|8
|9
|20
|45 - 64
|29
|18.
|Заявка
|37
|6
|8
|23
|51 - 82
|26
|19.
|Заявка
|37
|5
|9
|23
|40 - 76
|24
|20.
|Заявка
|37
|3
|7
|27
|35 - 101
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|47 - 17
|45
|2.
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|46 - 15
|44
|3.
|Заявка
|18
|13
|5
|0
|48 - 15
|44
|4.
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|49 - 22
|40
|5.
|Заявка
|18
|13
|0
|5
|38 - 25
|39
|6.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|45 - 25
|39
|7.
|1:0 Заявка
|18
|10
|4
|4
|42 - 25
|34
|8.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|28 - 25
|30
|9.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 23
|30
|10.
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|31 - 24
|29
|11.
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|31 - 28
|29
|12.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|22 - 18
|28
|13.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|26 - 30
|27
|14.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|28 - 29
|27
|15.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|32 - 26
|25
|16.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|27 - 30
|22
|17.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|26 - 33
|16
|18.
|0:1 Заявка
|19
|5
|5
|9
|25 - 28
|16
|19.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|18 - 41
|10
|20.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|19 - 54
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|43 - 18
|41
|2.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|42 - 13
|39
|3.
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|34 - 21
|33
|4.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|28 - 28
|28
|5.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|24 - 30
|24
|6.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|33 - 34
|24
|7.
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|28 - 43
|23
|8.
|1:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|29 - 34
|23
|9.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|26 - 37
|21
|10.
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|20 - 32
|21
|11.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|24 - 33
|19
|12.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|25 - 35
|18
|13.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|30 - 35
|17
|14.
|Заявка
|19
|5
|2
|12
|27 - 31
|17
|15.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|20 - 35
|15
|16.
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|22 - 35
|14
|17.
|0:1 Заявка
|18
|3
|4
|11
|20 - 36
|13
|18.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|17 - 31
|12
|19.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|25 - 49
|10
|20.
|Заявка
|19
|1
|3
|15
|16 - 47
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|25 (5)
|Челси
|Палмер Коул
|21 (9)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|20 (3)
|Ньюкасл
|Исак Александр
|20 (1)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|19 (12)
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 11
|Борнмут
|Сенеси Маркос
|12
|Шеффилд Юнайтед
|Ахмедходжич Анел
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эвертон 1:0 Шеффилд Юнайтед
Исход игры
Эвертон
98.2% (111)
Ничья
0.9% (1)
Шеффилд Юнайтед
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
39.64% (44)
Меньше
60.36% (67)
Обе команды забьют
Да
35.14% (39)
Нет
64.86% (72)
Популярный счёт
2:0 Эвертон
41.6% (47)
2:1 Эвертон
26.5% (30)
1:0 Эвертон
16.8% (19)
3:0 Эвертон
5.3% (6)
3:1 Эвертон
4.4% (5)
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