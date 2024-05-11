  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 37. Стадион: . Зрители: 51997 Главный судья: Инглэнд Даррен
Ньюкасл
1:1
Конец матча
Брайтон
0'
0:1
18' Гол
Вельтман Йоел
45' Желтая карточка
Гилмор Билли
1:1
45' Гол
Лонгстафф Шон
54' Желтая карточка
Энсисо Хулио
77' Желтая карточка
Уэлбек Данни
79' Желтая карточка
Холл Льюис
88' Желтая карточка
Барнс Харви
90' Желтая карточка
Альмирон Мигель
90' Желтая карточка
Бэйкер-Боайти Бенисио
90'+8

Ход матча

18'
0:1
Вельтман Йоел
40'
 
Лемпти Тарик
Вельтман Йоел
45'
 
Гилмор Билли
45'
Лонгстафф Шон
(Андерсон Эллиот)
1:1
54'
 
Энсисо Хулио
67'
 
Модер Якуб
Энсисо Хулио
67'
 
Бэйкер-Боайти Бенисио
Буонанотте Факундо
68'
Альмирон Мигель
Мёрфи Джейкоб
 
68'
Жоэлинтон
Лонгстафф Шон
 
68'
Барнс Харви
Исак Александр
 
77'
 
Уэлбек Данни
79'
Холл Льюис
 
87'
 
Балеба Карлос
Гилмор Билли
87'
 
Оффиа Оделуга
Адингра Симон
88'
Барнс Харви
 
90'
Триппьер Киран
Холл Льюис
 
90'
Альмирон Мигель
 
90'
 
Бэйкер-Боайти Бенисио

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 533 Количество передач 446
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Ньюкасл 95.7% (110)
X 3.5% (4)
Брайтон 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Дубравка
Мартин
21
Ливраменто
Валентино
17
Крафт
Эмиль
33
Бёрн
Дэн
20
Холл
Льюис
36
Лонгстафф
Шон
39
Гимараэс
Бруно
32
Андерсон
Эллиот
23
Мёрфи
Джейкоб
14
Исак
Александр
10
Гордон
Энтони
1
Вербрюгген
Барт
34
Вельтман
Йоел
4
Уэбстер
Адам
5
Данк
Льюис
3
Роша
Игор
II
13
Гросс
Паскаль
11
Гилмор
Билли
40
Буонанотте
Факундо
10
Энсисо
Хулио
24
Адингра
Симон
18
Уэлбек
Данни
Ньюкасл
4-3-3
Брайтон
4-2-3-1

История личных встреч

Ньюкасл
Брайтон

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

18 матчей

27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

27.8%
27.8%
44.4%
5 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ТМК
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
Ч
1:2
Ч
2:0
К
2:0
К
1:0

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.14
0.64

Среднее время на гол

78
141

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

1.27
0.86

Среднее время на гол

70
105

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

1.22
0.72

Тотал матчей

2.5
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

73
124

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исак Александр 20 (5) 0.56
Гордон Энтони 10 (1) 0.28
Уилсон Каллум 9 (2) 0.25
Гимараэс Бруно 6 0.17
Лонгстафф Шон 6 0.17
Барнс Харви 4 0.11
Шёр Фабиан 4 0.11
Альмирон Мигель 3 0.08
Мёрфи Джейкоб 2 0.06
Бёрн Дэн 2 0.06
Ботман Свен 2 0.06
Жоэлинтон 2 0.06
Триппьер Киран 1 0.03
Майли Льюис 1 0.03
Ритчи Мэтт 1 0.03
Ласcеллс Джамал 1 0.03
Тонали Сандро 1 0.03
Уиллок Джо 1 0.03
Ливраменто Валентино 1 0.03
Андерсон Эллиот 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 9 (4) 0.25
Адингра Симон 6 0.17
Фергюсон Эван 6 0.17
Гросс Паскаль 4 (1) 0.11
Уэлбек Данни 4 0.11
Митома Каору 3 0.08
Данк Льюис 3 0.08
Марч Соломон 3 0.08
Буонанотте Факундо 3 0.08
Хиншелвуд Джек 3 0.08
Эступиньян Первис 2 0.06
Фати Ансу 2 0.06
Вельтман Йоел 1 0.03
Лемпти Тарик 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Энсисо Хулио 0 0
Лаллана Адам 0 0
Дауд Махмуд 0 0
Гилмор Билли 0 0

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордон Энтони 10 1
Гимараэс Бруно 8 0
Лонгстафф Шон 7 0
Триппьер Киран 5 0
Жоэлинтон 5 0
Ласcеллс Джамал 4 0
Шёр Фабиан 4 0
Бёрн Дэн 3 0
Уилсон Каллум 3 0
Барнс Харви 3 0
Альмирон Мигель 2 0
Холл Льюис 2 0
Тонали Сандро 2 0
Ботман Свен 2 0
Андерсон Эллиот 2 0
Ритчи Мэтт 1 0
Дубравка Мартин 1 0
Крафт Эмиль 1 0
Мёрфи Джейкоб 1 0
Таргетт Мэтт 1 0
Исак Александр 1 0
Уайт Джо 1 0
Ливраменто Валентино 1 0
Эдди Хау 1 0
Майли Льюис 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гилмор Билли 7 1
Данк Льюис 6 1
Буонанотте Факундо 7 0
Балеба Карлос 7 0
Гросс Паскаль 6 0
Де Дзерби Роберто 5 0
Уэлбек Данни 4 0
Роша Игор II 4 0
Вельтман Йоел 4 0
Эступиньян Первис 4 0
Митома Каору 4 0
Ван Хекке Ян-Поль 4 0
Милнер Джеймс 3 0
Лемпти Тарик 3 0
Адингра Симон 3 0
Дауд Махмуд 1 1
Лаллана Адам 2 0
Педро Жоао 2 0
Модер Якуб 2 0
Энсисо Хулио 2 0
Фати Ансу 2 0
Вербрюгген Барт 2 0
Уэбстер Адам 1 0
Марч Соломон 1 0
Фергюсон Эван 1 0
Барко Валентин 1 0
Хиншелвуд Джек 1 0
Бэйкер-Боайти Бенисио 1 0
О’Махони Марк 1 0

Результаты матчей

Ньюкасл
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (8)
53% (10)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (12)
16% (3)
21% (4)
Брайтон
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

12
9
Ньюкасл
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Брайтон
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

26
10

Упущенные победы

22
27
Ньюкасл
73.3%
26.7%
22 победы 8 поражений
Первый тайм
39% (14)
47% (17)
14% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (21)
19% (7)
22% (8)
Брайтон
29.2%
70.8%
7 побед 17 поражений
Первый тайм
28% (10)
31% (11)
42% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
31% (11)
39% (14)

Сухие победы

13
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

33
15

Упущенные победы

34
36

Голы по времени матча

Забито

48
23
21 В 1-м тайме 11
27 Во 2-м тайме 12
15 Забивали первыми 6
17 Не забивали 25
8
17%
2
9%
1-15
6
13%
7
30%
16-30
7
15%
2
9%
31-45
7
15%
6
26%
46-60
9
19%
2
9%
61-75
11
23%
4
17%
76-90

Пропущено

23
37
10 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 20
4 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 17
2
9%
7
19%
1-15
5
22%
6
16%
16-30
3
13%
4
11%
31-45
5
22%
3
8%
46-60
4
17%
8
22%
61-75
4
17%
9
24%
76-90

Забито

30
28
14 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 8
24 Не забивали 23
1
3%
3
11%
1-15
4
13%
4
14%
16-30
9
30%
4
14%
31-45
4
13%
2
7%
46-60
5
17%
6
21%
61-75
7
23%
9
32%
76-90

Пропущено

35
24
11 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 14
2
6%
0
0%
1-15
5
14%
6
25%
16-30
4
11%
6
25%
31-45
6
17%
1
4%
46-60
8
23%
6
25%
61-75
10
29%
5
21%
76-90

Забито

78
51
35 В 1-м тайме 22
43 Во 2-м тайме 29
22 Забивали первыми 14
5 Не забивали 12
9
12%
5
10%
1-15
10
13%
11
22%
16-30
16
21%
6
12%
31-45
11
14%
8
16%
46-60
14
18%
8
16%
61-75
18
23%
13
25%
76-90

Пропущено

58
61
21 В 1-м тайме 29
37 Во 2-м тайме 32
14 Пропускали первыми 19
26 Не пропускали 31
4
7%
7
11%
1-15
10
17%
12
20%
16-30
7
12%
10
16%
31-45
11
19%
4
7%
46-60
12
21%
14
23%
61-75
14
24%
14
23%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бёрнли - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед 5:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 4:0
Фулхэм - Ньюкасл 0:1 Ньюкасл - Эвертон 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 4:3 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Челси - Ньюкасл 3:2 Ньюкасл - Вулверхэмптон 3:0 Блэкберн - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Ньюкасл 4:1 Ньюкасл - Борнмут 2:2 Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3 Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Сандерленд - Ньюкасл 0:3 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2
Брайтон
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Брайтон - Астон Вилла 1:0 Борнмут - Брайтон 3:0 Брайтон - Манчестер Сити 0:4 Бёрнли - Брайтон 1:1
Брайтон - Арсенал 0:3 Брентфорд - Брайтон 0:0 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Брайтон - Рома 1:0 Брайтон - Ноттингем Форест 1:0 Рома - Брайтон 4:0 Фулхэм - Брайтон 3:0 Вулверхэмптон - Брайтон 1:0 Брайтон - Эвертон 1:1 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 0:5 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Брайтон - Кристал Пэлас 4:1 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Сток Сити - Брайтон 2:4

Результаты матчей

Ньюкасл
Брайтон

Точный счет

1:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
5:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
1:1
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
4
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%
1
7 раз 41%
0
3 раза 18%
4
3 раза 18%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%

Точный счет

1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:8
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
8
1 раз 6%
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
3
2 раза 11%
2
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Точный счет

1:0
5 раз 14%
2:0
3 раза 8%
4:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
5:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
0:8
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:1
8 раз 22%
2:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 31%
2
7 раз 19%
4
6 раз 17%
0
5 раз 14%
3
4 раза 11%
5
2 раза 6%
8
1 раз 3%
1
15 раз 42%
0
9 раз 25%
3
4 раза 11%
4
4 раза 11%
2
3 раза 8%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ньюкасл
Брайтон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
1.5
Больше Меньше
7
10
9
10
2.5
5
12
7
12
3.5
3
14
2
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
13
6
8
9
1.5
5
14
4
13
2.5
4
15
2
15
3.5
2
17
1
16
4.5
1
18
1
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
31
5
0.5
Больше Меньше
27
9
20
16
1.5
12
24
13
23
2.5
9
27
9
27
3.5
5
31
3
33
4.5
1
35
1
35
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 36 26 7 3 91 - 33 85
2.
Арсенал
 Заявка 36 26 5 5 88 - 28 83
3.
Ливерпуль
 Заявка 36 23 9 4 81 - 38 78
4.
Астон Вилла
 Заявка 36 20 7 9 73 - 53 67
5.
Тоттенхэм
 Заявка 36 19 6 11 71 - 59 63
6.
Ньюкасл
 Заявка 36 17 6 13 79 - 57 57
7.
Челси
 1:0 Заявка 36 16 9 11 71 - 59 57
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 35 16 6 13 52 - 55 54
9.
Вест Хэм
 Заявка 37 14 10 13 59 - 71 52
10.
Брайтон
 Заявка 36 12 12 12 54 - 58 48
11.
Борнмут
 Заявка 37 13 9 15 54 - 66 48
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 37 13 7 17 50 - 63 46
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 37 12 10 15 52 - 58 46
14.
Фулхэм
 Заявка 37 12 8 17 51 - 59 44
15.
Эвертон
 Заявка 37 13 9 15 39 - 49 40
16.
Брентфорд
 Заявка 37 10 9 18 54 - 61 39
17.
Ноттингем Форест
 0:1 Заявка 37 8 9 20 45 - 64 29
18.
Лутон Таун
 Заявка 37 6 8 23 51 - 82 26
19.
Бёрнли
 Заявка 37 5 9 23 40 - 76 24
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 37 3 7 27 35 - 101 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 18 14 3 1 47 - 17 45
2.
Арсенал
 Заявка 18 14 2 2 46 - 15 44
3.
Манчестер Сити
 Заявка 18 13 5 0 48 - 15 44
4.
Ньюкасл
 Заявка 19 12 4 3 49 - 22 40
5.
Тоттенхэм
 Заявка 18 13 0 5 38 - 25 39
6.
Астон Вилла
 Заявка 18 12 3 3 45 - 25 39
7.
Челси
 1:0 Заявка 18 10 4 4 42 - 25 34
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 9 3 5 28 - 25 30
9.
Брайтон
 Заявка 17 8 6 3 29 - 23 30
10.
Фулхэм
 Заявка 19 9 2 8 31 - 24 29
11.
Вест Хэм
 Заявка 19 7 8 4 31 - 28 29
12.
Эвертон
 Заявка 19 8 4 7 22 - 18 28
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 19 8 3 8 26 - 30 27
14.
Борнмут
 Заявка 19 7 6 6 28 - 29 27
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 7 4 7 32 - 26 25
16.
Брентфорд
 Заявка 18 5 7 6 27 - 30 22
17.
Лутон Таун
 Заявка 18 4 4 10 26 - 33 16
18.
Ноттингем Форест
 0:1 Заявка 19 5 5 9 25 - 28 16
19.
Бёрнли
 Заявка 18 2 4 12 18 - 41 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 18 2 4 12 19 - 54 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 18 13 2 3 43 - 18 41
2.
Арсенал
 Заявка 18 12 3 3 42 - 13 39
3.
Ливерпуль
 Заявка 18 9 6 3 34 - 21 33
4.
Астон Вилла
 Заявка 18 8 4 6 28 - 28 28
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 18 7 3 8 24 - 30 24
6.
Тоттенхэм
 Заявка 18 6 6 6 33 - 34 24
7.
Вест Хэм
 Заявка 18 7 2 9 28 - 43 23
8.
Челси
 1:0 Заявка 18 6 5 7 29 - 34 23
9.
Борнмут
 Заявка 18 6 3 9 26 - 37 21
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 19 5 6 8 20 - 32 21
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 5 4 9 24 - 33 19
12.
Брайтон
 Заявка 19 4 6 9 25 - 35 18
13.
Ньюкасл
 Заявка 17 5 2 10 30 - 35 17
14.
Брентфорд
 Заявка 19 5 2 12 27 - 31 17
15.
Фулхэм
 Заявка 18 3 6 9 20 - 35 15
16.
Бёрнли
 Заявка 19 3 5 11 22 - 35 14
17.
Ноттингем Форест
 0:1 Заявка 18 3 4 11 20 - 36 13
18.
Эвертон
 Заявка 18 5 5 8 17 - 31 12
19.
Лутон Таун
 Заявка 19 2 4 13 25 - 49 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 19 1 3 15 16 - 47 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 25 (5)
Челси Палмер Коул 21 (9)
Борнмут Соланке Доминик 20 (3)
Ньюкасл Исак Александр 20 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (12)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 10
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 11
Борнмут Сенеси Маркос 12
Шеффилд Юнайтед Ахмедходжич Анел 1 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Ньюкасл: 55%, Брайтон: 45%.
  • 98'
    Сегодняшная посещаемость составляет 51997 болельщиков
  • 98'
    Вербрюгген Барт взял и забрал мяч на выходе
  • 98'
    Эллиот Андерсон не смог попасть в створ ударом издали
  • 97'
    Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 97'
    Ньюкасл пытается что-то создать.
  • 97'
    Валентино Ливраменто ослабляет давление, выбив мяч.
  • 97'
    Бёрн Дэн ослабляет давление, выбив мяч.
  • 96'
    Матч возобновлен
  • 96'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 95'
    Benicio Baker-Boaitey из команды Брайтон получает желтую после опасной игры.
  • 95'
    Benicio Baker-Boaitey из команды Брайтон опасно и грубо сыграл. Гимараэс Бруно пострадал.
  • 94'
    Барнс Харви ослабляет давление, выбив мяч.
  • 93'
    Альмирон Мигель получает желтую карточку за нырок
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы