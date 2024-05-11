Тур: 37. Стадион: Сент-Джеймс Парк. Зрители: 51997 Главный судья: Инглэнд Даррен
0'
0:1
18' ГолВельтман Йоел
45' Желтая карточкаГилмор Билли
1:1
45' ГолЛонгстафф Шон
54' Желтая карточкаЭнсисо Хулио
77' Желтая карточкаУэлбек Данни
79' Желтая карточкаХолл Льюис
88' Желтая карточкаБарнс Харви
90' Желтая карточкаАльмирон Мигель
90' Желтая карточкаБэйкер-Боайти Бенисио
90'+8
Ход матча
18'
0:1
45'
45'
1:1
54'
77'
79'
88'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 4
-
8 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
533 Количество передач 446
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.61 Победа «Ньюкасл»
-
-
17
Крафт
Эмиль
33
Бёрн
Дэн
20
Холл
Льюис
11
Гилмор
Билли
10
Энсисо
Хулио
18
Уэлбек
Данни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
-
20 Холл ЛьюисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
54 Мерфи АлексЗащитник
-
15 Барнс ХарвиПолузащитник
-
40 Уайт ДжоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ритчи МэттНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Гилмор БиллиПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Энсисо ХулиоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Уэлбек ДанниНападающий
- Запасные игроки
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Лаллана АдамПолузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Фати АнсуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Ньюкасл
Брайтон
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
18 матчей
27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
27.8%
27.8%
44.4%
5 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.14
0.64
Среднее время на гол
78
141
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
1.27
0.86
Среднее время на гол
70
105
Всего голов
22
13
Голов в среднем за матч
1.22
0.72
Тотал матчей
2.5
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
73
124
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исак Александр
|20 (5)
|0.56
|Гордон Энтони
|10 (1)
|0.28
|Уилсон Каллум
|9 (2)
|0.25
|Гимараэс Бруно
|6
|0.17
|Лонгстафф Шон
|6
|0.17
|Барнс Харви
|4
|0.11
|Шёр Фабиан
|4
|0.11
|Альмирон Мигель
|3
|0.08
|Мёрфи Джейкоб
|2
|0.06
|Бёрн Дэн
|2
|0.06
|Ботман Свен
|2
|0.06
|Жоэлинтон
|2
|0.06
|Триппьер Киран
|1
|0.03
|Майли Льюис
|1
|0.03
|Ритчи Мэтт
|1
|0.03
|Ласcеллс Джамал
|1
|0.03
|Тонали Сандро
|1
|0.03
|Уиллок Джо
|1
|0.03
|Ливраменто Валентино
|1
|0.03
|Андерсон Эллиот
|0
|0
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Жоао
|9 (4)
|0.25
|Адингра Симон
|6
|0.17
|Фергюсон Эван
|6
|0.17
|Гросс Паскаль
|4 (1)
|0.11
|Уэлбек Данни
|4
|0.11
|Митома Каору
|3
|0.08
|Данк Льюис
|3
|0.08
|Марч Соломон
|3
|0.08
|Буонанотте Факундо
|3
|0.08
|Хиншелвуд Джек
|3
|0.08
|Эступиньян Первис
|2
|0.06
|Фати Ансу
|2
|0.06
|Вельтман Йоел
|1
|0.03
|Лемпти Тарик
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Энсисо Хулио
|0
|0
|Лаллана Адам
|0
|0
|Дауд Махмуд
|0
|0
|Гилмор Билли
|0
|0
Карточки
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гордон Энтони
|10
|1
|Гимараэс Бруно
|8
|0
|Лонгстафф Шон
|7
|0
|Триппьер Киран
|5
|0
|Жоэлинтон
|5
|0
|Ласcеллс Джамал
|4
|0
|Шёр Фабиан
|4
|0
|Бёрн Дэн
|3
|0
|Уилсон Каллум
|3
|0
|Барнс Харви
|3
|0
|Альмирон Мигель
|2
|0
|Холл Льюис
|2
|0
|Тонали Сандро
|2
|0
|Ботман Свен
|2
|0
|Андерсон Эллиот
|2
|0
|Ритчи Мэтт
|1
|0
|Дубравка Мартин
|1
|0
|Крафт Эмиль
|1
|0
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0
|Таргетт Мэтт
|1
|0
|Исак Александр
|1
|0
|Уайт Джо
|1
|0
|Ливраменто Валентино
|1
|0
|Эдди Хау
|1
|0
|Майли Льюис
|1
|0
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гилмор Билли
|7
|1
|Данк Льюис
|6
|1
|Буонанотте Факундо
|7
|0
|Балеба Карлос
|7
|0
|Гросс Паскаль
|6
|0
|Де Дзерби Роберто
|5
|0
|Уэлбек Данни
|4
|0
|Роша Игор II
|4
|0
|Вельтман Йоел
|4
|0
|Эступиньян Первис
|4
|0
|Митома Каору
|4
|0
|Ван Хекке Ян-Поль
|4
|0
|Милнер Джеймс
|3
|0
|Лемпти Тарик
|3
|0
|Адингра Симон
|3
|0
|Дауд Махмуд
|1
|1
|Лаллана Адам
|2
|0
|Педро Жоао
|2
|0
|Модер Якуб
|2
|0
|Энсисо Хулио
|2
|0
|Фати Ансу
|2
|0
|Вербрюгген Барт
|2
|0
|Уэбстер Адам
|1
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Фергюсон Эван
|1
|0
|Барко Валентин
|1
|0
|Хиншелвуд Джек
|1
|0
|Бэйкер-Боайти Бенисио
|1
|0
|О’Махони Марк
|1
|0
Результаты матчей
Ньюкасл
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (8)
53% (10)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (12)
16% (3)
21% (4)
Брайтон
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
12
9
Ньюкасл
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Брайтон
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
26
10
Упущенные победы
22
27
Ньюкасл
73.3%
26.7%
22 победы 8 поражений
Первый тайм
39% (14)
47% (17)
14% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (21)
19% (7)
22% (8)
Брайтон
29.2%
70.8%
7 побед 17 поражений
Первый тайм
28% (10)
31% (11)
42% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
31% (11)
39% (14)
Сухие победы
13
3
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
33
15
Упущенные победы
34
36
Голы по времени матча
Забито
48
23
21 В 1-м тайме 11
27 Во 2-м тайме 12
15 Забивали первыми 6
17 Не забивали 25
8
17%
2
9%
1-15
6
13%
7
30%
16-30
7
15%
2
9%
31-45
7
15%
6
26%
46-60
9
19%
2
9%
61-75
11
23%
4
17%
76-90
Пропущено
23
37
10 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 20
4 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 17
2
9%
7
19%
1-15
5
22%
6
16%
16-30
3
13%
4
11%
31-45
5
22%
3
8%
46-60
4
17%
8
22%
61-75
4
17%
9
24%
76-90
Забито
30
28
14 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 8
24 Не забивали 23
1
3%
3
11%
1-15
4
13%
4
14%
16-30
9
30%
4
14%
31-45
4
13%
2
7%
46-60
5
17%
6
21%
61-75
7
23%
9
32%
76-90
Пропущено
35
24
11 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 14
2
6%
0
0%
1-15
5
14%
6
25%
16-30
4
11%
6
25%
31-45
6
17%
1
4%
46-60
8
23%
6
25%
61-75
10
29%
5
21%
76-90
Забито
78
51
35 В 1-м тайме 22
43 Во 2-м тайме 29
22 Забивали первыми 14
5 Не забивали 12
9
12%
5
10%
1-15
10
13%
11
22%
16-30
16
21%
6
12%
31-45
11
14%
8
16%
46-60
14
18%
8
16%
61-75
18
23%
13
25%
76-90
Пропущено
58
61
21 В 1-м тайме 29
37 Во 2-м тайме 32
14 Пропускали первыми 19
26 Не пропускали 31
4
7%
7
11%
1-15
10
17%
12
20%
16-30
7
12%
10
16%
31-45
11
19%
4
7%
46-60
12
21%
14
23%
61-75
14
24%
14
23%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бёрнли - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед 5:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 4:0
Фулхэм - Ньюкасл 0:1 Ньюкасл - Эвертон 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 4:3 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Челси - Ньюкасл 3:2 Ньюкасл - Вулверхэмптон 3:0 Блэкберн - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Ньюкасл 4:1 Ньюкасл - Борнмут 2:2 Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3 Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Сандерленд - Ньюкасл 0:3 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2
Брайтон
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Брайтон - Астон Вилла 1:0 Борнмут - Брайтон 3:0 Брайтон - Манчестер Сити 0:4 Бёрнли - Брайтон 1:1
Брайтон - Арсенал 0:3 Брентфорд - Брайтон 0:0 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Брайтон - Рома 1:0 Брайтон - Ноттингем Форест 1:0 Рома - Брайтон 4:0 Фулхэм - Брайтон 3:0 Вулверхэмптон - Брайтон 1:0 Брайтон - Эвертон 1:1 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 0:5 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Брайтон - Кристал Пэлас 4:1 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Сток Сити - Брайтон 2:4
Результаты матчей
Ньюкасл
Брайтон
Точный счет
1:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
5:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
1:1
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 37%
4
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%
1
7 раз 41%
0
3 раза 18%
4
3 раза 18%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
Точный счет
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:8
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
8
1 раз 6%
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
3
2 раза 11%
2
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Точный счет
1:0
5 раз 14%
2:0
3 раза 8%
4:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
5:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
0:8
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:1
8 раз 22%
2:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 31%
2
7 раз 19%
4
6 раз 17%
0
5 раз 14%
3
4 раза 11%
5
2 раза 6%
8
1 раз 3%
1
15 раз 42%
0
9 раз 25%
3
4 раза 11%
4
4 раза 11%
2
3 раза 8%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ньюкасл
Брайтон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
710
910
512
712
314
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
136
89
514
413
415
215
217
116
118
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
315
Больше Меньше
279
2016
1224
1323
927
927
531
333
135
135
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|26
|7
|3
|91 - 33
|85
|2.
|Заявка
|36
|26
|5
|5
|88 - 28
|83
|3.
|Заявка
|36
|23
|9
|4
|81 - 38
|78
|4.
|Заявка
|36
|20
|7
|9
|73 - 53
|67
|5.
|Заявка
|36
|19
|6
|11
|71 - 59
|63
|6.
|Заявка
|36
|17
|6
|13
|79 - 57
|57
|7.
|1:0 Заявка
|36
|16
|9
|11
|71 - 59
|57
|8.
|Заявка
|35
|16
|6
|13
|52 - 55
|54
|9.
|Заявка
|37
|14
|10
|13
|59 - 71
|52
|10.
|Заявка
|36
|12
|12
|12
|54 - 58
|48
|11.
|Заявка
|37
|13
|9
|15
|54 - 66
|48
|12.
|Заявка
|37
|13
|7
|17
|50 - 63
|46
|13.
|Заявка
|37
|12
|10
|15
|52 - 58
|46
|14.
|Заявка
|37
|12
|8
|17
|51 - 59
|44
|15.
|Заявка
|37
|13
|9
|15
|39 - 49
|40
|16.
|Заявка
|37
|10
|9
|18
|54 - 61
|39
|17.
|0:1 Заявка
|37
|8
|9
|20
|45 - 64
|29
|18.
|Заявка
|37
|6
|8
|23
|51 - 82
|26
|19.
|Заявка
|37
|5
|9
|23
|40 - 76
|24
|20.
|Заявка
|37
|3
|7
|27
|35 - 101
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|47 - 17
|45
|2.
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|46 - 15
|44
|3.
|Заявка
|18
|13
|5
|0
|48 - 15
|44
|4.
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|49 - 22
|40
|5.
|Заявка
|18
|13
|0
|5
|38 - 25
|39
|6.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|45 - 25
|39
|7.
|1:0 Заявка
|18
|10
|4
|4
|42 - 25
|34
|8.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|28 - 25
|30
|9.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 23
|30
|10.
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|31 - 24
|29
|11.
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|31 - 28
|29
|12.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|22 - 18
|28
|13.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|26 - 30
|27
|14.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|28 - 29
|27
|15.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|32 - 26
|25
|16.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|27 - 30
|22
|17.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|26 - 33
|16
|18.
|0:1 Заявка
|19
|5
|5
|9
|25 - 28
|16
|19.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|18 - 41
|10
|20.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|19 - 54
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|43 - 18
|41
|2.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|42 - 13
|39
|3.
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|34 - 21
|33
|4.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|28 - 28
|28
|5.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|24 - 30
|24
|6.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|33 - 34
|24
|7.
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|28 - 43
|23
|8.
|1:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|29 - 34
|23
|9.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|26 - 37
|21
|10.
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|20 - 32
|21
|11.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|24 - 33
|19
|12.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|25 - 35
|18
|13.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|30 - 35
|17
|14.
|Заявка
|19
|5
|2
|12
|27 - 31
|17
|15.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|20 - 35
|15
|16.
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|22 - 35
|14
|17.
|0:1 Заявка
|18
|3
|4
|11
|20 - 36
|13
|18.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|17 - 31
|12
|19.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|25 - 49
|10
|20.
|Заявка
|19
|1
|3
|15
|16 - 47
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|25 (5)
|Челси
|Палмер Коул
|21 (9)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|20 (3)
|Ньюкасл
|Исак Александр
|20 (1)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|19 (12)
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 11
|Борнмут
|Сенеси Маркос
|12
|Шеффилд Юнайтед
|Ахмедходжич Анел
|1 10