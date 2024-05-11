Эллиот Андерсон не смог попасть в створ ударом издали

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Тарик Лэмпти из команды Брайтон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

90' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Хорошую попытку сделал Барнс Харви . Удар в створ, но вратарь начеку

83' Крафт Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Удар от ворот произведет Брайтон

82' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Тарик Лэмпти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Удар от ворот произведет Брайтон

82' Оооо... вот это был удар! Барнс Харви должен был забить с этой позиции.

82' Барнс Харви оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

81' Гордон Энтони из команды Ньюкасл своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

81' Гимараэс Бруно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Холл Льюис - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

79' Гордон Энтони навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Матч возобновлен

79' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

78' Хорошую попытку сделал Альмирон Мигель . Удар в створ, но вратарь начеку

77' Рефери не любит споров - именно за это Уэлбек Данни сейчас получил желтую

76' Эллиот Андерсон из команды Ньюкасл перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

76' Гросс Паскаль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Benicio Baker-Boaitey нанес удар, но тот был заблокирован.

74' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Эллиот Андерсон из команды Ньюкасл перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

73' Валентино Ливраменто ослабляет давление, выбив мяч.

73' Вербрюгген Барт взял и забрал мяч на выходе

71' Вербрюгген Барт взял и забрал мяч на выходе

71' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Крафт Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Гилмор Билли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Удар от ворот произведет Ньюкасл

69' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Тактическая замена. Буонанотте Факундо уходит с поля и его заменяет Benicio Baker-Boaitey

66' Тарик Лэмпти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Валентино Ливраменто из команды Ньюкасл перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

63' Удар от ворот произведет Брайтон

63' Тарик Лэмпти успешно блокирует удар.

63' Лонгстафф Шон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

63' Эллиот Андерсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Мёрфи Джейкоб создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Мёрфи Джейкоб пробует нанести удар издали, но Барт Вербрюгген держит все под контролем

61' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Энсисо Хулио пробует нанести удар издали, но Мартин Дубравка держит все под контролем

59' Тарик Лэмпти из команды Брайтон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

58' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Удар от ворот произведет Ньюкасл

56' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Гимараэс Бруно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Энсисо Хулио получает желтую карточку за нырок

54' Энсисо Хулио упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил

52' Валентино Ливраменто из команды Ньюкасл перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

50' Валентино Ливраменто ослабляет давление, выбив мяч.

50' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Ньюкасл

48' Матч возобновлен

48' Ох, нехорошо это выглядит. Энсисо Хулио получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Энсисо Хулио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Гросс Паскаль не смог попасть в створ ударом издали

46' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля