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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 37. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Вест Хэм
3:1
Конец матча
Лутон Таун
0'
0:1
6' Гол
Самби Локонга Альберт-Мбойо
10' Желтая карточка
Баркли Росс
52' Желтая карточка
Эмерсон Палмиери
1:1
54' Гол
Уорд-Праус Джеймс
2:1
65' Гол
Соучек Томаш
3:1
76' Гол
Эрти Джордж
79' Желтая карточка
Бурк Рис
83' Желтая карточка
Моррис Карлтон
90'+7

Ход матча

6'
0:1
Самби Локонга Альберт-Мбойо
(Доти Алфи)
10'
 
Баркли Росс
39'
 
Кларк Джордан
Баркли Росс
52'
Эмерсон Палмиери
 
54'
Уорд-Праус Джеймс
1:1
65'
Соучек Томаш
2:1
73'
 
Огбене Чидози
Оньединма Фред
75'
Эрти Джордж
Антонио Майкл
 
76'
Эрти Джордж
(Кудус Мохаммед)
3:1
79'
 
Бурк Рис
83'
 
Моррис Карлтон
84'
Ингс Дэнни
Пакета Лукас
 
84'
Крессуэлл Аарон
Эмерсон Палмиери
 
87'
 
Вудроу Коули
Бурк Рис
87'
 
Берри Люк
Доти Алфи
90'
Кейси Кэлан
Огбонна Анджело
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 10 Удары по воротам 1
  • 8 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 6
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 458 Количество передач 318
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 113
Вест Хэм 90.3% (102)
X 5.3% (6)
Лутон Таун 4.4% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Ареола
Альфонс
5
Цоуфал
Владимир
4
Зума
Курт
21
Огбонна
Анджело
33
Эмерсон
Палмиери
28
Соучек
Томаш
7
Уорд-Праус
Джеймс
20
Боуэн
Джаррод
14
Кудус
Мохаммед
10
Пакета
Лукас
9
Антонио
Майкл
24
Камински
Томас
16
Бурк
Рис
15
Менги
Теден
2
Ошо
Гэбриэл
32
Оньединма
Фред
45
Доти
Алфи
28
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
6
Баркли
Росс
9
Моррис
Карлтон
14
Чон
Тахит
11
Адебайо
Элайджа
Вест Хэм
4-2-3-1
Лутон Таун
3-4-2-1

История личных встреч

Вест Хэм
Лутон Таун

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
1:2
ТМК
1:1

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 16 0.43
Уорд-Праус Джеймс 7 (2) 0.19
Кудус Мохаммед 7 0.19
Соучек Томаш 7 0.19
Антонио Майкл 6 0.16
Пакета Лукас 4 (2) 0.11
Зума Курт 3 0.08
Эмерсон Палмиери 1 0.03
Альварес Эдсон 1 0.03
Ингс Дэнни 1 0.03
Корне Максвелл 1 0.03
Агер Наиф 1 0.03
Мавропанос Константинос 1 0.03
Эрти Джордж 1 0.03
Цоуфал Владимир 0 0
Бенрахма Саид 0 0
Лутон Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адебайо Элайджа 11 0.3
Моррис Карлтон 10 (4) 0.27
Баркли Росс 5 0.14
Огбене Чидози 4 0.11
Чон Тахит 4 0.11
Берри Люк 2 0.05
Браун Джейкоб 2 0.05
Ошо Гэбриэл 2 0.05
Доти Алфи 1 0.03
Таунсенд Андрос 1 0.03
Самби Локонга Альберт-Мбойо 1 0.03
Локьер Том 1 0.03
Кларк Джордан 1 0.03
Вудроу Коули 1 0.03
Андерсен Мадс 1 0.03
Менги Теден 1 0.03
Бурк Рис 0 0
Каборе Исса 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмерсон Палмиери 10 0
Пакета Лукас 10 0
Альварес Эдсон 10 0
Цоуфал Владимир 6 1
Соучек Томаш 7 0
Антонио Майкл 6 0
Кудус Мохаммед 6 0
Уорд-Праус Джеймс 4 0
Филлипс Кэлвин 2 1
Агер Наиф 2 1
Зума Курт 3 0
Керер Тило 2 0
Мавропанос Константинос 2 0
Боуэн Джаррод 2 0
Дэвид Мойес 2 0
Огбонна Анджело 1 0
Крессуэлл Аарон 1 0
Ареола Альфонс 1 0
Ингс Дэнни 1 0
Бенрахма Саид 1 0
Джонсон Бен 1 0
Лутон Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каборе Исса 7 0
Баркли Росс 6 0
Накамба Марвелус 5 0
Бурк Рис 5 0
Доти Алфи 5 0
Локьер Том 4 0
Чон Тахит 4 0
Браун Джейкоб 4 0
Камински Томас 3 0
Кларк Джордан 3 0
Моррис Карлтон 3 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 3 0
Ошо Гэбриэл 3 0
Менги Теден 3 0
Вудроу Коули 2 0
Таунсенд Андрос 1 0
Берри Люк 1 0
Оньединма Фред 1 0
Раддок Пелли 1 0
Андерсен Мадс 1 0
Огбене Чидози 1 0
Адебайо Элайджа 1 0

Результаты матчей

Вест Хэм
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
16% (3)
42% (8)
Лутон Таун
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

13
22
Вест Хэм
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Лутон Таун
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
32% (6)
58% (11)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

33
27

Упущенные победы

18
13
Вест Хэм
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
43% (16)
30% (11)
27% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (16)
19% (7)
38% (14)
Лутон Таун
41.4%
58.6%
12 побед 17 поражений
Первый тайм
41% (15)
30% (11)
30% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (5)
41% (15)
46% (17)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

39
32

Упущенные победы

31
35

Голы по времени матча

Забито

33
25
15 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 7
22 Не забивали 21
6
18%
5
20%
1-15
4
12%
3
12%
16-30
5
15%
5
20%
31-45
3
9%
2
8%
46-60
8
24%
2
8%
61-75
7
21%
8
32%
76-90

Пропущено

26
47
12 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 37
7 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 19
6
23%
2
4%
1-15
1
4%
4
9%
16-30
5
19%
4
9%
31-45
5
19%
10
21%
46-60
5
19%
13
28%
61-75
4
15%
14
30%
30%
76-90

Забито

28
26
11 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 5
23 Не забивали 20
1
4%
3
12%
1-15
6
21%
2
8%
16-30
4
14%
3
12%
31-45
7
25%
4
15%
46-60
4
14%
5
19%
61-75
6
21%
9
35%
76-90

Пропущено

43
33
18 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 16
5
12%
3
9%
1-15
6
14%
5
15%
16-30
7
16%
8
24%
31-45
7
16%
4
12%
46-60
3
7%
7
21%
61-75
15
35%
6
18%
76-90

Забито

61
51
26 В 1-м тайме 21
35 Во 2-м тайме 30
16 Забивали первыми 12
8 Не забивали 4
7
11%
8
16%
1-15
10
16%
5
10%
16-30
9
15%
8
16%
31-45
10
16%
6
12%
46-60
12
20%
7
14%
61-75
13
21%
17
33%
76-90

Пропущено

69
80
30 В 1-м тайме 26
39 Во 2-м тайме 54
20 Пропускали первыми 25
32 Не пропускали 35
11
16%
5
6%
1-15
7
10%
9
11%
16-30
12
17%
12
15%
31-45
12
17%
14
18%
46-60
8
12%
20
25%
61-75
19
28%
20
25%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Челси - Вест Хэм 5:0 Вест Хэм - Ливерпуль 2:2 Кристал Пэлас - Вест Хэм 5:2 Вест Хэм - Байер Л 1:1
Вест Хэм - Фулхэм 0:2 Байер Л - Вест Хэм 2:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 4:3 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Вест Хэм - Фрайбург 5:0 Вест Хэм - Бёрнли 2:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:0 Эвертон - Вест Хэм 1:3 Вест Хэм - Брентфорд 4:2 Ноттингем Форест - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вест Хэм - Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2
Лутон Таун
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Лутон Таун - Эвертон 1:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 2:1 Лутон Таун - Брентфорд 1:5 Манчестер Сити - Лутон Таун 5:1
Лутон Таун - Борнмут 2:1 Арсенал - Лутон Таун 2:0 Тоттенхэм - Лутон Таун 2:1 Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:1 Борнмут - Лутон Таун 4:3 Кристал Пэлас - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Астон Вилла 2:3 Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 1:3 Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Болтон - Лутон Таун 1:2 Бёрнли - Лутон Таун 1:1

Результаты матчей

Вест Хэм
Лутон Таун

Точный счет

1:1
4 раза 21%
2:2
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 22%
1:2
4 раза 22%
2:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 26%
1
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
4 раза 21%
4
1 раз 5%
1
11 раз 61%
2
4 раза 22%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:2
4 раза 22%
1:3
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
3:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 44%
0
4 раза 22%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%
1
10 раз 53%
0
4 раза 21%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%

Точный счет

1:1
5 раз 14%
2:2
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
1:3
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
5:0
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 16%
1:2
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
2:3
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
4:1
2 раза 5%
4:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
13 раз 35%
0
8 раз 22%
1
8 раз 22%
3
7 раз 19%
4
1 раз 3%
1
21 раз 57%
2
6 раз 16%
0
5 раз 14%
3
3 раза 8%
4
2 раза 5%

Тоталы голов в матче

Вест Хэм
Лутон Таун

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
17
1
10
9
1.5
6
12
5
14
2.5
2
16
1
18
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
15
4
11
7
1.5
5
14
3
15
2.5
3
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
8
0.5
Больше Меньше
32
5
21
16
1.5
11
26
8
29
2.5
5
32
1
36
3.5
2
35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 36 26 7 3 91 - 33 85
2.
Арсенал
 Заявка 36 26 5 5 88 - 28 83
3.
Ливерпуль
 Заявка 36 23 9 4 81 - 38 78
4.
Астон Вилла
 Заявка 36 20 7 9 73 - 53 67
5.
Тоттенхэм
 Заявка 36 19 6 11 71 - 59 63
6.
Ньюкасл
 Заявка 36 17 6 13 79 - 57 57
7.
Челси
 1:0 Заявка 36 16 9 11 71 - 59 57
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 35 16 6 13 52 - 55 54
9.
Вест Хэм
 Заявка 37 14 10 13 59 - 71 52
10.
Брайтон
 Заявка 36 12 12 12 54 - 58 48
11.
Борнмут
 Заявка 37 13 9 15 54 - 66 48
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 37 13 7 17 50 - 63 46
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 37 12 10 15 52 - 58 46
14.
Фулхэм
 Заявка 37 12 8 17 51 - 59 44
15.
Эвертон
 Заявка 37 13 9 15 39 - 49 40
16.
Брентфорд
 Заявка 37 10 9 18 54 - 61 39
17.
Ноттингем Форест
 0:1 Заявка 37 8 9 20 45 - 64 29
18.
Лутон Таун
 Заявка 37 6 8 23 51 - 82 26
19.
Бёрнли
 Заявка 37 5 9 23 40 - 76 24
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 37 3 7 27 35 - 101 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 18 14 3 1 47 - 17 45
2.
Арсенал
 Заявка 18 14 2 2 46 - 15 44
3.
Манчестер Сити
 Заявка 18 13 5 0 48 - 15 44
4.
Ньюкасл
 Заявка 19 12 4 3 49 - 22 40
5.
Тоттенхэм
 Заявка 18 13 0 5 38 - 25 39
6.
Астон Вилла
 Заявка 18 12 3 3 45 - 25 39
7.
Челси
 1:0 Заявка 18 10 4 4 42 - 25 34
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 9 3 5 28 - 25 30
9.
Брайтон
 Заявка 17 8 6 3 29 - 23 30
10.
Фулхэм
 Заявка 19 9 2 8 31 - 24 29
11.
Вест Хэм
 Заявка 19 7 8 4 31 - 28 29
12.
Эвертон
 Заявка 19 8 4 7 22 - 18 28
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 19 8 3 8 26 - 30 27
14.
Борнмут
 Заявка 19 7 6 6 28 - 29 27
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 7 4 7 32 - 26 25
16.
Брентфорд
 Заявка 18 5 7 6 27 - 30 22
17.
Лутон Таун
 Заявка 18 4 4 10 26 - 33 16
18.
Ноттингем Форест
 0:1 Заявка 19 5 5 9 25 - 28 16
19.
Бёрнли
 Заявка 18 2 4 12 18 - 41 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 18 2 4 12 19 - 54 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 18 13 2 3 43 - 18 41
2.
Арсенал
 Заявка 18 12 3 3 42 - 13 39
3.
Ливерпуль
 Заявка 18 9 6 3 34 - 21 33
4.
Астон Вилла
 Заявка 18 8 4 6 28 - 28 28
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 18 7 3 8 24 - 30 24
6.
Тоттенхэм
 Заявка 18 6 6 6 33 - 34 24
7.
Вест Хэм
 Заявка 18 7 2 9 28 - 43 23
8.
Челси
 1:0 Заявка 18 6 5 7 29 - 34 23
9.
Борнмут
 Заявка 18 6 3 9 26 - 37 21
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 19 5 6 8 20 - 32 21
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 5 4 9 24 - 33 19
12.
Брайтон
 Заявка 19 4 6 9 25 - 35 18
13.
Ньюкасл
 Заявка 17 5 2 10 30 - 35 17
14.
Брентфорд
 Заявка 19 5 2 12 27 - 31 17
15.
Фулхэм
 Заявка 18 3 6 9 20 - 35 15
16.
Бёрнли
 Заявка 19 3 5 11 22 - 35 14
17.
Ноттингем Форест
 0:1 Заявка 18 3 4 11 20 - 36 13
18.
Эвертон
 Заявка 18 5 5 8 17 - 31 12
19.
Лутон Таун
 Заявка 19 2 4 13 25 - 49 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 19 1 3 15 16 - 47 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 25 (5)
Челси Палмер Коул 21 (9)
Борнмут Соланке Доминик 20 (3)
Ньюкасл Исак Александр 20 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (12)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 10
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 11
Борнмут Сенеси Маркос 12
Шеффилд Юнайтед Ахмедходжич Анел 1 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Вест Хэм заслуженно побеждает в отличном матче
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Вест Хэм: 58%, Лутон Таун: 42%.
  • 97'
    Вудроу Коули выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 97'
    Хорошую попытку сделал Боуэн Джаррод. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 97'
    Вест Хэм начинает контратаку
  • 97'
    Цоуфал Владимир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на London Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Вест Хэм 90.3% (102)
    X 5.3% (6)
    Лутон Таун 4.4% (5)
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    Где смотреть матч Вест Хэм 3:1 Лутон Таун онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вест Хэм 3:1 Лутон Таун

    Исход игры
    Вест Хэм
    90.3% (102)
    Ничья
    5.3% (6)
    Лутон Таун