Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Ох, нехорошо это выглядит. Теден Менги получил травму и медбригада забирает его с поля.

89' Теден Менги на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Теден Менги ослабляет давление, выбив мяч.

83' Моррис Карлтон тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

83' Доти Алфи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Доти Алфи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Кларк Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Бурк Рис получил желтую карточку от судьи

79' Лутон Таун идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Супер-замена от тренера! Джордж Ирти только вышел на поле и уже забил!

77' Джордж Ирти удалось забить из легкой позиции.

76' Г О О О О О Л - Джордж Ирти из команды Вест Хэм легко посылает мяч в пустые ворота правой! Джордж Ирти легко с этим справился!

76' Кудус Мохаммед создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Тактическая замена. Антонио Майкл уходит с поля и его заменяет Джордж Ирти

73' Цоуфал Владимир не смог попасть в створ ударом издали

73' Теден Менги из команды Лутон Таун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

73' Уорд-Праус Джеймс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Оооо... вот это был удар! Кудус Мохаммед должен был забить с этой позиции.

71' ШТАНГА! Так было близко к голу - Кудус Мохаммед нанес удар в каркас ворот!

71' Боуэн Джаррод создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Ареола Альфонс взял и забрал мяч на выходе

68' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Г О О О О Л - Соучек Томаш левой ногой классно пробил с лета.

65' Уорд-Праус Джеймс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Уорд-Праус Джеймс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Оньединма Фред оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Теден Менги выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Оооо... вот это был удар! Боуэн Джаррод должен был забить с этой позиции.

61' Боуэн Джаррод оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

61' Антонио Майкл нанес удар головой, но Томас Каминьски спокойно отбил мяч.

60' Антонио Майкл нанес удар головой, но Томас Каминьски спокойно отбил мяч.

60' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Боуэн Джаррод нанес удар головой, но Томас Каминьски спокойно отбил мяч.

58' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Ошо Гэбриэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Г О О О О Л - Уорд-Праус Джеймс первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

53' Теден Менги наказан за толчок Соучек Томаш

52' Эмерсон Палмиери - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

52' Теден Менги из команды Лутон Таун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

52' Уорд-Праус Джеймс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Эмерсон Палмиери выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Лутон Таун совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Ареола Альфонс взял и забрал мяч на выходе