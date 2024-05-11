Тур: 37. Стадион: Олимпийский (Лондон). Главный судья: Оливер Майкл
3:1
Конец матча
0'
0:1
6' ГолСамби Локонга Альберт-Мбойо
10' Желтая карточкаБаркли Росс
52' Желтая карточкаЭмерсон Палмиери
1:1
54' ГолУорд-Праус Джеймс
2:1
65' ГолСоучек Томаш
3:1
76' ГолЭрти Джордж
79' Желтая карточкаБурк Рис
83' Желтая карточкаМоррис Карлтон
90'+7
Ход матча
6'
10'
52'
54'
65'
2:1
76'
3:1
79'
83'
87'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
10 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 1
-
7 Угловые 6
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
458 Количество передач 318
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
28
Соучек
Томаш
10
Пакета
Лукас
16
Бурк
Рис
15
Менги
Теден
45
Доти
Алфи
14
Чон
Тахит
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пакета ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ингс ДэнниПолузащитник
-
45 Дивин МубамаПолузащитник
-
42 Кейси КэланПолузащитник
-
40 Эрти ДжорджПолузащитник
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Бурк РисЗащитник
-
15 Менги ТеденЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Доти АлфиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Чон ТахитПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Крул ТимВратарь
- Защитник
-
17 Раддок ПеллиЗащитник
- Защитник
-
38 Джонсон ДжоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вудроу КоулиНападающий
-
Главный тренер: Эдвардс Роб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вест Хэм
Лутон Таун
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
60
Бомбардиры внутри турнира
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боуэн Джаррод
|16
|0.43
|Уорд-Праус Джеймс
|7 (2)
|0.19
|Кудус Мохаммед
|7
|0.19
|Соучек Томаш
|7
|0.19
|Антонио Майкл
|6
|0.16
|Пакета Лукас
|4 (2)
|0.11
|Зума Курт
|3
|0.08
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.03
|Альварес Эдсон
|1
|0.03
|Ингс Дэнни
|1
|0.03
|Корне Максвелл
|1
|0.03
|Агер Наиф
|1
|0.03
|Мавропанос Константинос
|1
|0.03
|Эрти Джордж
|1
|0.03
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|Бенрахма Саид
|0
|0
Лутон Таун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адебайо Элайджа
|11
|0.3
|Моррис Карлтон
|10 (4)
|0.27
|Баркли Росс
|5
|0.14
|Огбене Чидози
|4
|0.11
|Чон Тахит
|4
|0.11
|Берри Люк
|2
|0.05
|Браун Джейкоб
|2
|0.05
|Ошо Гэбриэл
|2
|0.05
|Доти Алфи
|1
|0.03
|Таунсенд Андрос
|1
|0.03
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|1
|0.03
|Локьер Том
|1
|0.03
|Кларк Джордан
|1
|0.03
|Вудроу Коули
|1
|0.03
|Андерсен Мадс
|1
|0.03
|Менги Теден
|1
|0.03
|Бурк Рис
|0
|0
|Каборе Исса
|0
|0
Карточки
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эмерсон Палмиери
|10
|0
|Пакета Лукас
|10
|0
|Альварес Эдсон
|10
|0
|Цоуфал Владимир
|6
|1
|Соучек Томаш
|7
|0
|Антонио Майкл
|6
|0
|Кудус Мохаммед
|6
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|4
|0
|Филлипс Кэлвин
|2
|1
|Агер Наиф
|2
|1
|Зума Курт
|3
|0
|Керер Тило
|2
|0
|Мавропанос Константинос
|2
|0
|Боуэн Джаррод
|2
|0
|Дэвид Мойес
|2
|0
|Огбонна Анджело
|1
|0
|Крессуэлл Аарон
|1
|0
|Ареола Альфонс
|1
|0
|Ингс Дэнни
|1
|0
|Бенрахма Саид
|1
|0
|Джонсон Бен
|1
|0
Лутон Таун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каборе Исса
|7
|0
|Баркли Росс
|6
|0
|Накамба Марвелус
|5
|0
|Бурк Рис
|5
|0
|Доти Алфи
|5
|0
|Локьер Том
|4
|0
|Чон Тахит
|4
|0
|Браун Джейкоб
|4
|0
|Камински Томас
|3
|0
|Кларк Джордан
|3
|0
|Моррис Карлтон
|3
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|3
|0
|Ошо Гэбриэл
|3
|0
|Менги Теден
|3
|0
|Вудроу Коули
|2
|0
|Таунсенд Андрос
|1
|0
|Берри Люк
|1
|0
|Оньединма Фред
|1
|0
|Раддок Пелли
|1
|0
|Андерсен Мадс
|1
|0
|Огбене Чидози
|1
|0
|Адебайо Элайджа
|1
|0
Результаты матчей
Вест Хэм
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
16% (3)
42% (8)
Лутон Таун
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
13
22
Вест Хэм
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Лутон Таун
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
32% (6)
58% (11)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
33
27
Упущенные победы
18
13
Вест Хэм
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
43% (16)
30% (11)
27% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (16)
19% (7)
38% (14)
Лутон Таун
41.4%
58.6%
12 побед 17 поражений
Первый тайм
41% (15)
30% (11)
30% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (5)
41% (15)
46% (17)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
39
32
Упущенные победы
31
35
Голы по времени матча
Забито
33
25
15 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 7
22 Не забивали 21
6
18%
5
20%
1-15
4
12%
3
12%
16-30
5
15%
5
20%
31-45
3
9%
2
8%
46-60
8
24%
2
8%
61-75
7
21%
8
32%
76-90
Пропущено
26
47
12 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 37
7 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 19
6
23%
2
4%
1-15
1
4%
4
9%
16-30
5
19%
4
9%
31-45
5
19%
10
21%
46-60
5
19%
13
28%
61-75
4
15%
14
30%
30%
76-90
Забито
28
26
11 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 5
23 Не забивали 20
1
4%
3
12%
1-15
6
21%
2
8%
16-30
4
14%
3
12%
31-45
7
25%
4
15%
46-60
4
14%
5
19%
61-75
6
21%
9
35%
76-90
Пропущено
43
33
18 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 16
5
12%
3
9%
1-15
6
14%
5
15%
16-30
7
16%
8
24%
31-45
7
16%
4
12%
46-60
3
7%
7
21%
61-75
15
35%
6
18%
76-90
Забито
61
51
26 В 1-м тайме 21
35 Во 2-м тайме 30
16 Забивали первыми 12
8 Не забивали 4
7
11%
8
16%
1-15
10
16%
5
10%
16-30
9
15%
8
16%
31-45
10
16%
6
12%
46-60
12
20%
7
14%
61-75
13
21%
17
33%
76-90
Пропущено
69
80
30 В 1-м тайме 26
39 Во 2-м тайме 54
20 Пропускали первыми 25
32 Не пропускали 35
11
16%
5
6%
1-15
7
10%
9
11%
16-30
12
17%
12
15%
31-45
12
17%
14
18%
46-60
8
12%
20
25%
61-75
19
28%
20
25%
76-90
Результаты последних матчей
Вест Хэм
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Челси - Вест Хэм 5:0 Вест Хэм - Ливерпуль 2:2 Кристал Пэлас - Вест Хэм 5:2 Вест Хэм - Байер Л 1:1
Вест Хэм - Фулхэм 0:2 Байер Л - Вест Хэм 2:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 4:3 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Вест Хэм - Фрайбург 5:0 Вест Хэм - Бёрнли 2:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:0 Эвертон - Вест Хэм 1:3 Вест Хэм - Брентфорд 4:2 Ноттингем Форест - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вест Хэм - Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2
Лутон Таун
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Лутон Таун - Эвертон 1:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 2:1 Лутон Таун - Брентфорд 1:5 Манчестер Сити - Лутон Таун 5:1
Лутон Таун - Борнмут 2:1 Арсенал - Лутон Таун 2:0 Тоттенхэм - Лутон Таун 2:1 Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:1 Борнмут - Лутон Таун 4:3 Кристал Пэлас - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Астон Вилла 2:3 Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 1:3 Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Болтон - Лутон Таун 1:2 Бёрнли - Лутон Таун 1:1
Результаты матчей
Вест Хэм
Лутон Таун
Точный счет
1:1
4 раза 21%
2:2
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 22%
1:2
4 раза 22%
2:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 26%
1
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
4 раза 21%
4
1 раз 5%
1
11 раз 61%
2
4 раза 22%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:2
4 раза 22%
1:3
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
3:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 44%
0
4 раза 22%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%
1
10 раз 53%
0
4 раза 21%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
Точный счет
1:1
5 раз 14%
2:2
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
1:3
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
5:0
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 16%
1:2
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
2:3
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
4:1
2 раза 5%
4:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
13 раз 35%
0
8 раз 22%
1
8 раз 22%
3
7 раз 19%
4
1 раз 3%
1
21 раз 57%
2
6 раз 16%
0
5 раз 14%
3
3 раза 8%
4
2 раза 5%
Тоталы голов в матче
Вест Хэм
Лутон Таун
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
171
109
612
514
216
118
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
154
117
514
315
316
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
298
Больше Меньше
325
2116
1126
829
532
136
235
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|26
|7
|3
|91 - 33
|85
|2.
|Заявка
|36
|26
|5
|5
|88 - 28
|83
|3.
|Заявка
|36
|23
|9
|4
|81 - 38
|78
|4.
|Заявка
|36
|20
|7
|9
|73 - 53
|67
|5.
|Заявка
|36
|19
|6
|11
|71 - 59
|63
|6.
|Заявка
|36
|17
|6
|13
|79 - 57
|57
|7.
|1:0 Заявка
|36
|16
|9
|11
|71 - 59
|57
|8.
|Заявка
|35
|16
|6
|13
|52 - 55
|54
|9.
|Заявка
|37
|14
|10
|13
|59 - 71
|52
|10.
|Заявка
|36
|12
|12
|12
|54 - 58
|48
|11.
|Заявка
|37
|13
|9
|15
|54 - 66
|48
|12.
|Заявка
|37
|13
|7
|17
|50 - 63
|46
|13.
|Заявка
|37
|12
|10
|15
|52 - 58
|46
|14.
|Заявка
|37
|12
|8
|17
|51 - 59
|44
|15.
|Заявка
|37
|13
|9
|15
|39 - 49
|40
|16.
|Заявка
|37
|10
|9
|18
|54 - 61
|39
|17.
|0:1 Заявка
|37
|8
|9
|20
|45 - 64
|29
|18.
|Заявка
|37
|6
|8
|23
|51 - 82
|26
|19.
|Заявка
|37
|5
|9
|23
|40 - 76
|24
|20.
|Заявка
|37
|3
|7
|27
|35 - 101
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|47 - 17
|45
|2.
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|46 - 15
|44
|3.
|Заявка
|18
|13
|5
|0
|48 - 15
|44
|4.
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|49 - 22
|40
|5.
|Заявка
|18
|13
|0
|5
|38 - 25
|39
|6.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|45 - 25
|39
|7.
|1:0 Заявка
|18
|10
|4
|4
|42 - 25
|34
|8.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|28 - 25
|30
|9.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 23
|30
|10.
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|31 - 24
|29
|11.
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|31 - 28
|29
|12.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|22 - 18
|28
|13.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|26 - 30
|27
|14.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|28 - 29
|27
|15.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|32 - 26
|25
|16.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|27 - 30
|22
|17.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|26 - 33
|16
|18.
|0:1 Заявка
|19
|5
|5
|9
|25 - 28
|16
|19.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|18 - 41
|10
|20.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|19 - 54
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|43 - 18
|41
|2.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|42 - 13
|39
|3.
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|34 - 21
|33
|4.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|28 - 28
|28
|5.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|24 - 30
|24
|6.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|33 - 34
|24
|7.
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|28 - 43
|23
|8.
|1:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|29 - 34
|23
|9.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|26 - 37
|21
|10.
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|20 - 32
|21
|11.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|24 - 33
|19
|12.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|25 - 35
|18
|13.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|30 - 35
|17
|14.
|Заявка
|19
|5
|2
|12
|27 - 31
|17
|15.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|20 - 35
|15
|16.
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|22 - 35
|14
|17.
|0:1 Заявка
|18
|3
|4
|11
|20 - 36
|13
|18.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|17 - 31
|12
|19.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|25 - 49
|10
|20.
|Заявка
|19
|1
|3
|15
|16 - 47
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|25 (5)
|Челси
|Палмер Коул
|21 (9)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|20 (3)
|Ньюкасл
|Исак Александр
|20 (1)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|19 (12)
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 11
|Борнмут
|Сенеси Маркос
|12
|Шеффилд Юнайтед
|Ахмедходжич Анел
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вест Хэм 3:1 Лутон Таун
Исход игры
Вест Хэм
90.3% (102)
Ничья
5.3% (6)
Лутон Таун