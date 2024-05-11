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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 37. Стадион: . Главный судья: Джиллетт Джаред
Тоттенхэм
 
Позже
Бёрнли
Прогнозы 113
Тоттенхэм 95.6% (108)
X 4.4% (5)
Бёрнли 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Викарио
Гульельмо
23
Порро
Педро
17
Ромеро
Кристиан
37
Ван
де
Вен
Микки
4
Скипп
Оливер
8
Биссума
Ив
29
Сарр
Пап
Матар
21
Кулушевски
Деян
10
Мэддисон
Джеймс
22
Джонсон
Бреннан
7
Хын
Мин
Сон
49
Мурич
Ариянет
20
Ассиньон
Лоренс
2
О'Ши
Дара
33
Эстев
Максим
3
Тэйлор
Чарли
22
Витиньо
Виктор
II
16
Берге
Сандер
24
Каллен
Джош
34
Ларсен
Якоб-Бруун
17
Фостер
Лайл
47
Одоберт
Уилсон
Тоттенхэм
4-2-3-1
Бёрнли
4-4-2

История личных встреч

Тоттенхэм
Бёрнли

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
18.8%
14 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

23 матча

65.2%
17.4%
17.4%
15 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

34.8%
52.2%
13%
8 побед 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

60.9%
26.1%
13%
14 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

К
1:0
ПЛ
2:5
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
КЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
5:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
К
4:2
К
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
4:2
ПЛ
5:0
КC
3:2
КC
4:1

Голы

Всего голов

30
19

Голов в среднем за матч

2.73
1.58

Среднее время на гол

33
56

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

1.17
0.55

Среднее время на гол

77
165

Всего голов

44
25

Голов в среднем за матч

1.91
1.09

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

47
82

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хын Мин Сон 17 (2) 0.49
Ришарлисон 11 0.31
Кулушевски Деян 6 0.17
Джонсон Бреннан 5 0.14
Ромеро Кристиан 5 0.14
Мэддисон Джеймс 4 0.11
Сарр Пап Матар 3 0.09
Вернер Тимо 2 0.06
Удоги Дестини 2 0.06
Ло Чельсо Джовани 2 0.06
Ван де Вен Микки 2 0.06
Порро Педро 1 0.03
Бентанкур Родриго 1 0.03
Дэвис Бен 1 0.03
Эмерсон Жуниор 1 0.03
Велиз Алехо 1 0.03
Манор Соломон 0 0
Перишич Иван 0 0
Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фостер Лайл 5 0.14
Амдуни Зеки 5 (1) 0.14
Ларсен Якоб-Бруун 5 (1) 0.14
Браунхилл Джош 4 0.11
Фофана Датро 4 0.11
О'Ши Дара 3 0.08
Одоберт Уилсон 3 0.08
Родригес Джей 2 (1) 0.06
Гудмундссон Йоханн 1 0.03
Каллен Джош 1 0.03
Ассиньон Лоренс 1 0.03
Тэйлор Чарли 1 0.03
Берге Сандер 1 0.03
Колеошо Лука 1 0.03
Аль-Дахиль Амин 1 0.03
Витиньо Виктор II 0 0
Бейер Джордан 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биссума Ив 10 2
Ромеро Кристиан 6 1
Удоги Дестини 6 1
Сарр Пап Матар 7 0
Кулушевски Деян 7 0
Бентанкур Родриго 6 0
Ван де Вен Микки 5 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 4 0
Мэддисон Джеймс 4 0
Эмерсон Жуниор 4 0
Ришарлисон 3 0
Порро Педро 3 0
Джонсон Бреннан 3 0
Перишич Иван 2 0
Дэвис Бен 2 0
Викарио Гульельмо 2 0
Ло Чельсо Джовани 2 0
Скипп Оливер 2 0
Анж Постекоглу 2 0
Хын Мин Сон 1 0
Вернер Тимо 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Манор Соломон 1 0
Дрэгушин Раду 1 0
Велиз Алехо 1 0
Донли Джейми 1 0
Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берге Сандер 8 1
Каллен Джош 8 0
Тэйлор Чарли 7 0
О'Ши Дара 5 1
Бейер Джордан 6 0
Браунхилл Джош 4 1
Робертс Коннор II 4 1
Эстев Максим 5 0
Ассиньон Лоренс 3 1
Одоберт Уилсон 3 0
Компани Венсан 1 1
Гудмундссон Йоханн 2 0
Делькруа Ханнес 2 0
Экдаль Хьяльмар 2 0
Траффорд Джеймс 2 0
Амдуни Зеки 2 0
Фостер Лайл 0 1
Зарури Анасс 0 1
Ремзи Аарон 1 0
Редмонд Натан 1 0
Витиньо Виктор II 1 0
Аль-Дахиль Амин 1 0
Фофана Датро 1 0

Результаты матчей

Тоттенхэм
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (12)
6% (1)
24% (4)
Бёрнли
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
61% (11)
22% (4)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)

Сухие победы

2
7

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

15
2

Упущенные победы

7
12
Тоттенхэм
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Бёрнли
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

19
33

Упущенные победы

29
13
Тоттенхэм
62.1%
37.9%
18 побед 11 поражений
Первый тайм
34% (12)
37% (13)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
49% (17)
17% (6)
34% (12)
Бёрнли
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
44% (16)
25% (9)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (12)
36% (13)
31% (11)

Сухие победы

5
8

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

34
35

Упущенные победы

36
25

Голы по времени матча

Забито

33
20
11 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 7
18 Не забивали 23
5
15%
2
10%
1-15
3
9%
1
5%
16-30
3
9%
6
30%
31-45
9
27%
4
20%
46-60
3
9%
3
15%
61-75
10
30%
4
20%
76-90

Пропущено

27
34
11 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 17
3
11%
1
3%
1-15
3
11%
5
15%
16-30
5
19%
7
21%
31-45
3
11%
5
15%
46-60
6
22%
5
15%
61-75
7
26%
11
32%
76-90

Забито

34
21
15 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 8
20 Не забивали 25
6
18%
4
19%
1-15
4
12%
1
5%
16-30
5
15%
3
14%
31-45
6
18%
2
10%
46-60
7
21%
5
24%
61-75
6
18%
6
29%
76-90

Пропущено

33
38
16 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 16
3
9%
5
13%
1-15
7
21%
8
21%
16-30
6
18%
7
18%
31-45
6
18%
4
11%
46-60
4
12%
7
18%
61-75
7
21%
7
18%
76-90

Забито

67
41
26 В 1-м тайме 17
41 Во 2-м тайме 24
20 Забивали первыми 15
3 Не забивали 12
11
16%
6
15%
1-15
7
10%
2
5%
16-30
8
12%
9
22%
31-45
15
22%
6
15%
46-60
10
15%
8
20%
61-75
16
24%
10
24%
76-90

Пропущено

60
72
27 В 1-м тайме 33
33 Во 2-м тайме 39
15 Пропускали первыми 21
30 Не пропускали 33
6
10%
6
8%
1-15
10
17%
13
18%
16-30
11
18%
14
19%
31-45
9
15%
9
13%
46-60
10
17%
12
17%
61-75
14
23%
18
25%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2 Челси - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 2:3 Ньюкасл - Тоттенхэм 4:0
Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Лутон Таун 2:1 Фулхэм - Тоттенхэм 3:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Эвертон 2:1
Бёрнли
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Бёрнли - Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед - Бёрнли 1:4 Бёрнли - Брайтон 1:1
Эвертон - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Вулверхэмптон 1:1 Челси - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Брентфорд 2:1 Вест Хэм - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Борнмут 0:2 Кристал Пэлас - Бёрнли 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:5 Ливерпуль - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Фулхэм 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Бёрнли 0:2

Результаты матчей

Тоттенхэм
Бёрнли

Точный счет

2:1
5 раз 29%
1:2
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:2
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
1:4
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 47%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
4
1 раз 6%
0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
2
3 раза 17%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:2
4 раза 22%
0:2
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
9 раз 50%
0
3 раза 17%
1
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
6 раз 17%
1:2
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
3:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
4:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:1
6 раз 17%
0:2
5 раз 14%
1:4
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
17 раз 49%
1
7 раз 20%
3
5 раз 14%
0
3 раза 9%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
14 раз 39%
0
12 раз 33%
2
8 раз 22%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Тоттенхэм
Бёрнли

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
1.5
Больше Меньше
4
14
5
12
2.5
1
17
1
16
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
13
5
12
6
1.5
6
12
3
15
2.5
1
17
2
16
3.5
1
17
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
32
3
0.5
Больше Меньше
24
12
25
10
1.5
10
26
8
27
2.5
2
34
3
32
3.5
2
34
1
34
4.5
1
35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 3:0 Заявка 36 26 7 3 90 - 33 85
2.
Арсенал
 Заявка 36 26 5 5 88 - 28 83
3.
Ливерпуль
 Заявка 36 23 9 4 81 - 38 78
4.
Астон Вилла
 Заявка 36 20 7 9 73 - 53 67
5.
Тоттенхэм
 Заявка 35 18 6 11 69 - 58 60
6.
Ньюкасл
 Заявка 35 17 5 13 78 - 56 56
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 35 16 6 13 52 - 55 54
8.
Челси
 Заявка 35 15 9 11 70 - 59 54
9.
Вест Хэм
 Заявка 36 13 10 13 56 - 70 49
10.
Борнмут
 Заявка 36 13 9 14 53 - 64 48
11.
Брайтон
 Заявка 35 12 11 12 53 - 57 47
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 36 13 7 16 49 - 60 46
13.
Фулхэм
 0:3 Заявка 37 12 8 17 51 - 58 44
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 36 11 10 15 49 - 57 43
15.
Эвертон
 Заявка 36 12 9 15 38 - 49 37
16.
Брентфорд
 Заявка 36 9 9 18 52 - 60 36
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 36 8 9 19 45 - 63 29
18.
Лутон Таун
 Заявка 36 6 8 22 50 - 79 26
19.
Бёрнли
 Заявка 36 5 9 22 39 - 74 24
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 36 3 7 26 35 - 100 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 18 14 3 1 47 - 17 45
2.
Арсенал
 Заявка 18 14 2 2 46 - 15 44
3.
Манчестер Сити
 3:0 Заявка 18 13 5 0 48 - 15 44
4.
Ньюкасл
 Заявка 18 12 3 3 48 - 21 39
5.
Астон Вилла
 Заявка 18 12 3 3 45 - 25 39
6.
Тоттенхэм
 Заявка 17 12 0 5 36 - 24 36
7.
Челси
 Заявка 18 10 4 4 42 - 25 34
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 9 3 5 28 - 25 30
9.
Брайтон
 Заявка 17 8 6 3 29 - 23 30
10.
Фулхэм
 0:3 Заявка 19 9 2 8 31 - 23 29
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 8 3 7 25 - 27 27
12.
Борнмут
 Заявка 18 7 6 5 27 - 27 27
13.
Вест Хэм
 Заявка 18 6 8 4 28 - 27 26
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 7 4 7 32 - 26 25
15.
Эвертон
 Заявка 18 7 4 7 21 - 18 25
16.
Брентфорд
 Заявка 18 5 7 6 27 - 30 22
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 5 5 8 25 - 27 16
18.
Лутон Таун
 Заявка 18 4 4 10 26 - 33 16
19.
Бёрнли
 Заявка 18 2 4 12 18 - 41 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 18 2 4 12 19 - 54 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 3:0 Заявка 18 13 2 3 42 - 18 41
2.
Арсенал
 Заявка 18 12 3 3 42 - 13 39
3.
Ливерпуль
 Заявка 18 9 6 3 34 - 21 33
4.
Астон Вилла
 Заявка 18 8 4 6 28 - 28 28
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 18 7 3 8 24 - 30 24
6.
Тоттенхэм
 Заявка 18 6 6 6 33 - 34 24
7.
Вест Хэм
 Заявка 18 7 2 9 28 - 43 23
8.
Борнмут
 Заявка 18 6 3 9 26 - 37 21
9.
Челси
 Заявка 17 5 5 7 28 - 34 20
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 5 4 9 24 - 33 19
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 4 6 8 17 - 31 18
12.
Ньюкасл
 Заявка 17 5 2 10 30 - 35 17
13.
Брайтон
 Заявка 18 4 5 9 24 - 34 17
14.
Фулхэм
 0:3 Заявка 18 3 6 9 20 - 35 15
15.
Брентфорд
 Заявка 18 4 2 12 25 - 30 14
16.
Бёрнли
 Заявка 18 3 5 10 21 - 33 14
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 3 4 11 20 - 36 13
18.
Эвертон
 Заявка 18 5 5 8 17 - 31 12
19.
Лутон Таун
 Заявка 18 2 4 12 24 - 46 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 18 1 3 14 16 - 46 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 25 (5)
Челси Палмер Коул 21 (9)
Ньюкасл Исак Александр 20 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (12)
Борнмут Соланке Доминик 19 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 10
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 11
Шеффилд Юнайтед Ахмедходжич Анел 1 10
Ньюкасл Гордон Энтони 1 10
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 37-го тура Английской премьер-лиги "Тоттенхэм" принимает "Бëрнли". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Бёрнли от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 мая 2024, осталось 30 минут.

    Главный судья: Джиллетт Джаред

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 69 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 113
Тоттенхэм 95.6% (108)
X 4.4% (5)
Бёрнли 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Бёрнли
1.37
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7.95
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8.20
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Тоттенхэм - Бёрнли

Исход игры
Тоттенхэм
95.6% (109)
Ничья
4.4% (5)
Бёрнли
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
63.3% (69)
Меньше
36.7% (40)
Обе команды забьют
Да
55.96% (61)
Нет
44.04% (48)
Популярный счёт
2:1 Тоттенхэм
36.8% (42)
2:0 Тоттенхэм
26.3% (30)
3:1 Тоттенхэм
10.5% (12)
1:0 Тоттенхэм
7.9% (9)
3:0 Тоттенхэм
5.3% (6)
2:2 Ничья
3.5% (4)
4:0 Тоттенхэм
1.8% (2)
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