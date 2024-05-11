Тур: 37. Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум. Главный судья: Джиллетт Джаред
Прогноз на матч от Liveresult
23
Порро
Педро
33
Эстев
Максим
16
Берге
Сандер
24
Каллен
Джош
17
Фостер
Лайл
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Порро ПедроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хиль БрианПолузащитник
-
59 Мур МикиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Постекоглу Анге
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Эстев МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Берге СандерПолузащитник
-
24 Каллен ДжошПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Фостер ЛайлНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Фофана ДатроНападающий
-
25 Амдуни ЗекиНападающий
-
Главный тренер: Компани Венсан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Тоттенхэм
Бёрнли
16 матчей
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
18.8%
14 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
23 матча
65.2%
17.4%
17.4%
15 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
34.8%
52.2%
13%
8 побед 12 ничьих 3 победы
Второй тайм
60.9%
26.1%
13%
14 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
30
19
Голов в среднем за матч
2.73
1.58
Среднее время на гол
33
56
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
1.17
0.55
Среднее время на гол
77
165
Всего голов
44
25
Голов в среднем за матч
1.91
1.09
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
47
82
Бомбардиры внутри турнира
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хын Мин Сон
|17 (2)
|0.49
|Ришарлисон
|11
|0.31
|Кулушевски Деян
|6
|0.17
|Джонсон Бреннан
|5
|0.14
|Ромеро Кристиан
|5
|0.14
|Мэддисон Джеймс
|4
|0.11
|Сарр Пап Матар
|3
|0.09
|Вернер Тимо
|2
|0.06
|Удоги Дестини
|2
|0.06
|Ло Чельсо Джовани
|2
|0.06
|Ван де Вен Микки
|2
|0.06
|Порро Педро
|1
|0.03
|Бентанкур Родриго
|1
|0.03
|Дэвис Бен
|1
|0.03
|Эмерсон Жуниор
|1
|0.03
|Велиз Алехо
|1
|0.03
|Манор Соломон
|0
|0
|Перишич Иван
|0
|0
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фостер Лайл
|5
|0.14
|Амдуни Зеки
|5 (1)
|0.14
|Ларсен Якоб-Бруун
|5 (1)
|0.14
|Браунхилл Джош
|4
|0.11
|Фофана Датро
|4
|0.11
|О'Ши Дара
|3
|0.08
|Одоберт Уилсон
|3
|0.08
|Родригес Джей
|2 (1)
|0.06
|Гудмундссон Йоханн
|1
|0.03
|Каллен Джош
|1
|0.03
|Ассиньон Лоренс
|1
|0.03
|Тэйлор Чарли
|1
|0.03
|Берге Сандер
|1
|0.03
|Колеошо Лука
|1
|0.03
|Аль-Дахиль Амин
|1
|0.03
|Витиньо Виктор II
|0
|0
|Бейер Джордан
|0
|0
Карточки
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биссума Ив
|10
|2
|Ромеро Кристиан
|6
|1
|Удоги Дестини
|6
|1
|Сарр Пап Матар
|7
|0
|Кулушевски Деян
|7
|0
|Бентанкур Родриго
|6
|0
|Ван де Вен Микки
|5
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|4
|0
|Мэддисон Джеймс
|4
|0
|Эмерсон Жуниор
|4
|0
|Ришарлисон
|3
|0
|Порро Педро
|3
|0
|Джонсон Бреннан
|3
|0
|Перишич Иван
|2
|0
|Дэвис Бен
|2
|0
|Викарио Гульельмо
|2
|0
|Ло Чельсо Джовани
|2
|0
|Скипп Оливер
|2
|0
|Анж Постекоглу
|2
|0
|Хын Мин Сон
|1
|0
|Вернер Тимо
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Манор Соломон
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
|Велиз Алехо
|1
|0
|Донли Джейми
|1
|0
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берге Сандер
|8
|1
|Каллен Джош
|8
|0
|Тэйлор Чарли
|7
|0
|О'Ши Дара
|5
|1
|Бейер Джордан
|6
|0
|Браунхилл Джош
|4
|1
|Робертс Коннор II
|4
|1
|Эстев Максим
|5
|0
|Ассиньон Лоренс
|3
|1
|Одоберт Уилсон
|3
|0
|Компани Венсан
|1
|1
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0
|Делькруа Ханнес
|2
|0
|Экдаль Хьяльмар
|2
|0
|Траффорд Джеймс
|2
|0
|Амдуни Зеки
|2
|0
|Фостер Лайл
|0
|1
|Зарури Анасс
|0
|1
|Ремзи Аарон
|1
|0
|Редмонд Натан
|1
|0
|Витиньо Виктор II
|1
|0
|Аль-Дахиль Амин
|1
|0
|Фофана Датро
|1
|0
Результаты матчей
Тоттенхэм
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (12)
6% (1)
24% (4)
Бёрнли
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
61% (11)
22% (4)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
Сухие победы
2
7
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
15
2
Упущенные победы
7
12
Тоттенхэм
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Бёрнли
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
19
33
Упущенные победы
29
13
Тоттенхэм
62.1%
37.9%
18 побед 11 поражений
Первый тайм
34% (12)
37% (13)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
49% (17)
17% (6)
34% (12)
Бёрнли
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
44% (16)
25% (9)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (12)
36% (13)
31% (11)
Сухие победы
5
8
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
34
35
Упущенные победы
36
25
Голы по времени матча
Забито
33
20
11 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 7
18 Не забивали 23
5
15%
2
10%
1-15
3
9%
1
5%
16-30
3
9%
6
30%
31-45
9
27%
4
20%
46-60
3
9%
3
15%
61-75
10
30%
4
20%
76-90
Пропущено
27
34
11 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 17
3
11%
1
3%
1-15
3
11%
5
15%
16-30
5
19%
7
21%
31-45
3
11%
5
15%
46-60
6
22%
5
15%
61-75
7
26%
11
32%
76-90
Забито
34
21
15 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 8
20 Не забивали 25
6
18%
4
19%
1-15
4
12%
1
5%
16-30
5
15%
3
14%
31-45
6
18%
2
10%
46-60
7
21%
5
24%
61-75
6
18%
6
29%
76-90
Пропущено
33
38
16 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 16
3
9%
5
13%
1-15
7
21%
8
21%
16-30
6
18%
7
18%
31-45
6
18%
4
11%
46-60
4
12%
7
18%
61-75
7
21%
7
18%
76-90
Забито
67
41
26 В 1-м тайме 17
41 Во 2-м тайме 24
20 Забивали первыми 15
3 Не забивали 12
11
16%
6
15%
1-15
7
10%
2
5%
16-30
8
12%
9
22%
31-45
15
22%
6
15%
46-60
10
15%
8
20%
61-75
16
24%
10
24%
76-90
Пропущено
60
72
27 В 1-м тайме 33
33 Во 2-м тайме 39
15 Пропускали первыми 21
30 Не пропускали 33
6
10%
6
8%
1-15
10
17%
13
18%
16-30
11
18%
14
19%
31-45
9
15%
9
13%
46-60
10
17%
12
17%
61-75
14
23%
18
25%
76-90
Результаты последних матчей
Тоттенхэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2 Челси - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 2:3 Ньюкасл - Тоттенхэм 4:0
Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Лутон Таун 2:1 Фулхэм - Тоттенхэм 3:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Эвертон 2:1
Бёрнли
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Бёрнли - Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед - Бёрнли 1:4 Бёрнли - Брайтон 1:1
Эвертон - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Вулверхэмптон 1:1 Челси - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Брентфорд 2:1 Вест Хэм - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Борнмут 0:2 Кристал Пэлас - Бёрнли 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:5 Ливерпуль - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Фулхэм 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Бёрнли 0:2
Результаты матчей
Тоттенхэм
Бёрнли
Точный счет
2:1
5 раз 29%
1:2
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:2
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
1:4
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 47%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
4
1 раз 6%
0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
2
3 раза 17%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:2
4 раза 22%
0:2
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
9 раз 50%
0
3 раза 17%
1
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
6 раз 17%
1:2
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
3:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
4:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:1
6 раз 17%
0:2
5 раз 14%
1:4
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
17 раз 49%
1
7 раз 20%
3
5 раз 14%
0
3 раза 9%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
14 раз 39%
0
12 раз 33%
2
8 раз 22%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Тоттенхэм
Бёрнли
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
414
512
117
116
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
135
126
612
315
117
216
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
323
Больше Меньше
2412
2510
1026
827
234
332
234
134
135
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|36
|26
|7
|3
|90 - 33
|85
|2.
|Заявка
|36
|26
|5
|5
|88 - 28
|83
|3.
|Заявка
|36
|23
|9
|4
|81 - 38
|78
|4.
|Заявка
|36
|20
|7
|9
|73 - 53
|67
|5.
|Заявка
|35
|18
|6
|11
|69 - 58
|60
|6.
|Заявка
|35
|17
|5
|13
|78 - 56
|56
|7.
|Заявка
|35
|16
|6
|13
|52 - 55
|54
|8.
|Заявка
|35
|15
|9
|11
|70 - 59
|54
|9.
|Заявка
|36
|13
|10
|13
|56 - 70
|49
|10.
|Заявка
|36
|13
|9
|14
|53 - 64
|48
|11.
|Заявка
|35
|12
|11
|12
|53 - 57
|47
|12.
|Заявка
|36
|13
|7
|16
|49 - 60
|46
|13.
|0:3 Заявка
|37
|12
|8
|17
|51 - 58
|44
|14.
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|49 - 57
|43
|15.
|Заявка
|36
|12
|9
|15
|38 - 49
|37
|16.
|Заявка
|36
|9
|9
|18
|52 - 60
|36
|17.
|Заявка
|36
|8
|9
|19
|45 - 63
|29
|18.
|Заявка
|36
|6
|8
|22
|50 - 79
|26
|19.
|Заявка
|36
|5
|9
|22
|39 - 74
|24
|20.
|Заявка
|36
|3
|7
|26
|35 - 100
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|47 - 17
|45
|2.
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|46 - 15
|44
|3.
|3:0 Заявка
|18
|13
|5
|0
|48 - 15
|44
|4.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|48 - 21
|39
|5.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|45 - 25
|39
|6.
|Заявка
|17
|12
|0
|5
|36 - 24
|36
|7.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|42 - 25
|34
|8.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|28 - 25
|30
|9.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 23
|30
|10.
|0:3 Заявка
|19
|9
|2
|8
|31 - 23
|29
|11.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|25 - 27
|27
|12.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|27 - 27
|27
|13.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|28 - 27
|26
|14.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|32 - 26
|25
|15.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 18
|25
|16.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|27 - 30
|22
|17.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|25 - 27
|16
|18.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|26 - 33
|16
|19.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|18 - 41
|10
|20.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|19 - 54
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|18
|13
|2
|3
|42 - 18
|41
|2.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|42 - 13
|39
|3.
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|34 - 21
|33
|4.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|28 - 28
|28
|5.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|24 - 30
|24
|6.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|33 - 34
|24
|7.
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|28 - 43
|23
|8.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|26 - 37
|21
|9.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|28 - 34
|20
|10.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|24 - 33
|19
|11.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|17 - 31
|18
|12.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|30 - 35
|17
|13.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|24 - 34
|17
|14.
|0:3 Заявка
|18
|3
|6
|9
|20 - 35
|15
|15.
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|25 - 30
|14
|16.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|21 - 33
|14
|17.
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|20 - 36
|13
|18.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|17 - 31
|12
|19.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|24 - 46
|10
|20.
|Заявка
|18
|1
|3
|14
|16 - 46
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|25 (5)
|Челси
|Палмер Коул
|21 (9)
|Ньюкасл
|Исак Александр
|20 (1)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|19 (12)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|19 (3)
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 11
|Шеффилд Юнайтед
|Ахмедходжич Анел
|1 10
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Тоттенхэм - Бёрнли
Исход игры
Тоттенхэм
95.6% (109)
Ничья
4.4% (5)
Бёрнли
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
63.3% (69)
Меньше
36.7% (40)
Обе команды забьют
Да
55.96% (61)
Нет
44.04% (48)
Популярный счёт
2:1 Тоттенхэм
36.8% (42)
2:0 Тоттенхэм
26.3% (30)
3:1 Тоттенхэм
10.5% (12)
1:0 Тоттенхэм
7.9% (9)
3:0 Тоттенхэм
5.3% (6)
2:2 Ничья
3.5% (4)
4:0 Тоттенхэм
1.8% (2)
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