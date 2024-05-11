Тур: 37. Стадион: Виталити. Главный судья: Matt Donohue
0'
27' Undefined phrase: football_event_Соланке Доминик
35' Желтая карточкаИраола Андони
45' Желтая карточкаСенеси Маркос
56' Желтая карточкаУттара Данго
72' Undefined phrase: football_event_Забарный Илья
85' Желтая карточкаЙенсен Матиас
0:1
86' ГолМбеумо Брайан
1:1
89' ГолСоланке Доминик
1:2
90' ГолВисса Йоан
90' Желтая карточкаТони Айвен
90'+14
Ход матча
27'
35'
45'
56'
72'
85'
86'
0:1
89'
1:1
90'
1:2
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
7 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 5
-
3 Угловые 8
-
1 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
364 Количество передач 380
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.00 Победа «Борнмута»
-
1.50 ТБ(2,5) голов
-
1.75 Тотал больше 3 голов
-
-
4.15 Ничья
42
Траверс
Марк
15
Смит
Адам
10
Кристи
Райан
11
Уттара
Данго
17
Тони
Айвен
- Основной состав
-
42 Траверс МаркВратарь
-
15 Смит АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Кристи РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уттара ДангоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Хилл ДжеймсЗащитник
-
37 Ааронс МаксЗащитник
-
14 Скотт АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Адамс ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
-
49 Сади ДоминикНападающий
-
26 Унал ЭнесНападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Тони АйвенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Ярмолюк ЕгорПолузащитник
-
14 Годдос СаманПолузащитник
- Нападающий
-
11 Висса ЙоанНападающий
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Борнмут
Брентфорд
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
19 матчей
26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
26.3%
47.4%
26.3%
5 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
1
0.91
Среднее время на гол
90
99
Всего голов
23
5
Голов в среднем за матч
2.09
0.63
Среднее время на гол
43
144
Всего голов
31
15
Голов в среднем за матч
1.63
0.79
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
55
114
Бомбардиры внутри турнира
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соланке Доминик
|20 (2)
|0.54
|Семеньо Антуан
|8
|0.22
|Клюйверт Джастин
|7
|0.19
|Сенеси Маркос
|4
|0.11
|Тавернер Маркус
|3
|0.08
|Унал Энес
|2
|0.05
|Биллинг Филип
|2
|0.05
|Синистерра Луис
|2
|0.05
|Уттара Данго
|1
|0.03
|Брукс Дэвид
|1
|0.03
|Скотт Алекс
|1
|0.03
|Мур Киффер
|1
|0.03
|Забарный Илья
|1
|0.03
|Кристи Райан
|0
|0
|Кук Льюис
|0
|0
|Смит Адам
|0
|0
|Келли Ллойд
|0
|0
|Мефам Крис
|0
|0
|Ааронс Макс
|0
|0
|Керкез Милош
|0
|0
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Висса Йоан
|11
|0.3
|Мбеумо Брайан
|9 (3)
|0.24
|Мопе Нил
|6
|0.16
|Тони Айвен
|4
|0.11
|Йенсен Матиас
|3
|0.08
|Льюис-Поттер Кин
|3
|0.08
|Норгор Кристиан
|2
|0.05
|Айер Кристоффер
|2
|0.05
|Шаде Кевин
|2
|0.05
|Ми Бен
|2
|0.05
|Пиннок Итан
|2
|0.05
|Расмуссен Мадс
|1
|0.03
|Ониика Фрэнк
|1
|0.03
|Баптист Шендон
|1
|0.03
|Коллинз Натан
|1
|0.03
|Йоргенсен Матиас Занка
|1
|0.03
|Годдос Саман
|1
|0.03
|Регилон Серхио
|0
|0
|Янельт Витали
|0
|0
|Дамсгор Миккель
|0
|0
|Флеккен Марк
|0
|0
|Генри Рико
|0
|0
Карточки
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сенеси Маркос
|12
|0
|Кук Льюис
|5
|1
|Смит Адам
|6
|0
|Кристи Райан
|6
|0
|Семеньо Антуан
|6
|0
|Нето Мурара
|5
|0
|Клюйверт Джастин
|5
|0
|Забарный Илья
|5
|0
|Биллинг Филип
|3
|1
|Керкез Милош
|3
|1
|Ираола Андони
|3
|0
|Скотт Алекс
|3
|0
|Соланке Доминик
|3
|0
|Тавернер Маркус
|3
|0
|Уттара Данго
|3
|0
|Келли Ллойд
|2
|0
|Мефам Крис
|2
|0
|Брукс Дэвид
|1
|0
|Унал Энес
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Ааронс Макс
|1
|0
|Энтони Джейдон
|1
|0
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норгор Кристиан
|8
|0
|Янельт Витали
|8
|0
|Ониика Фрэнк
|8
|0
|Мопе Нил
|7
|0
|Айер Кристоффер
|6
|0
|Висса Йоан
|6
|0
|Годдос Саман
|5
|0
|Хикки Аарон
|5
|0
|Йоргенсен Матиас Занка
|4
|0
|Тони Айвен
|4
|0
|Йенсен Матиас
|4
|0
|Флеккен Марк
|3
|0
|Ми Бен
|1
|1
|Дамсгор Миккель
|2
|0
|Мбеумо Брайан
|2
|0
|Коллинз Натан
|2
|0
|Ярмолюк Егор
|2
|0
|Генри Рико
|1
|0
|Пиннок Итан
|1
|0
|Расмуссен Мадс
|1
|0
|Баптист Шендон
|1
|0
|Томас Франк
|1
|0
Результаты матчей
Борнмут
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
Брентфорд
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
10
13
Борнмут
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Брентфорд
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
16% (3)
53% (10)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
28
17
Упущенные победы
19
20
Борнмут
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (10)
43% (16)
30% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (17)
27% (10)
27% (10)
Брентфорд
39.3%
60.7%
11 побед 17 поражений
Первый тайм
24% (9)
51% (19)
24% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (13)
22% (8)
43% (16)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
8
7
Волевые победы
34
19
Упущенные победы
29
33
Голы по времени матча
Забито
26
27
8 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 10
23 Не забивали 23
3
12%
3
11%
1-15
3
12%
3
11%
16-30
2
8%
4
15%
31-45
4
15%
3
11%
46-60
6
23%
6
22%
61-75
8
31%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
29
31
12 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 16
2
7%
4
13%
1-15
5
17%
1
3%
16-30
5
17%
5
16%
31-45
4
14%
7
23%
46-60
4
14%
8
26%
61-75
9
31%
6
19%
76-90
Забито
27
25
12 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 7
21 Не забивали 22
5
19%
2
8%
1-15
3
11%
7
28%
16-30
4
15%
2
8%
31-45
6
22%
4
16%
46-60
4
15%
5
20%
61-75
5
19%
5
20%
76-90
Пропущено
36
32
13 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 15
4
11%
5
16%
1-15
2
6%
4
13%
16-30
7
19%
4
13%
31-45
6
17%
3
9%
46-60
7
19%
6
19%
61-75
10
28%
10
31%
76-90
Забито
53
52
20 В 1-м тайме 21
33 Во 2-м тайме 31
20 Забивали первыми 17
7 Не забивали 8
8
15%
5
10%
1-15
6
11%
10
19%
16-30
6
11%
6
12%
31-45
10
19%
7
13%
46-60
10
19%
11
21%
61-75
13
25%
13
25%
76-90
Пропущено
65
63
25 В 1-м тайме 23
40 Во 2-м тайме 40
16 Пропускали первыми 18
28 Не пропускали 31
6
9%
9
14%
1-15
7
11%
5
8%
16-30
12
18%
9
14%
31-45
10
15%
10
16%
46-60
11
17%
14
22%
61-75
19
29%
29%
16
25%
76-90
Результаты последних матчей
Борнмут
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Арсенал - Борнмут 3:0 Борнмут - Брайтон 3:0 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Астон Вилла - Борнмут 3:1
Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2 Лутон Таун - Борнмут 2:1 Борнмут - Кристал Пэлас 1:0 Борнмут - Эвертон 2:1 Борнмут - Лутон Таун 4:3 Борнмут - Шеффилд Юнайтед 2:2 Бёрнли - Борнмут 0:2 Борнмут - Лестер 0:1 Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Борнмут 2:2 Фулхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Вест Хэм - Борнмут 1:1 Борнмут - Суонси 5:0 Борнмут - Ливерпуль 0:4 КПР - Борнмут 2:3
Брентфорд
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Брентфорд - Фулхэм 0:0 Эвертон - Брентфорд 1:0 Лутон Таун - Брентфорд 1:5 Брентфорд - Шеффилд Юнайтед 2:0
Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Брайтон 0:0 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1 Бёрнли - Брентфорд 2:1 Арсенал - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Челси 2:2 Вест Хэм - Брентфорд 4:2 Манчестер Сити - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Ливерпуль 1:4 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Тоттенхэм - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1
Результаты матчей
Борнмут
Брентфорд
Точный счет
2:2
3 раза 16%
0:4
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
2:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
1
7 раз 39%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
3 раза 17%
Точный счет
3:1
5 раз 28%
2:2
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 21%
1:0
4 раза 21%
0:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
1
6 раз 32%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%
Точный счет
2:2
5 раз 14%
3:1
5 раз 14%
3:0
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:4
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:1
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
1:4
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
3:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 38%
2
10 раз 27%
0
7 раз 19%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
1
13 раз 35%
2
9 раз 24%
0
8 раз 22%
3
6 раз 16%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Борнмут
Брентфорд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
153
910
810
316
414
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
145
711
811
315
316
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
307
Больше Меньше
298
1621
1621
631
730
136
136
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|26
|7
|3
|91 - 33
|85
|2.
|Заявка
|36
|26
|5
|5
|88 - 28
|83
|3.
|Заявка
|36
|23
|9
|4
|81 - 38
|78
|4.
|Заявка
|36
|20
|7
|9
|73 - 53
|67
|5.
|Заявка
|36
|19
|6
|11
|71 - 59
|63
|6.
|Заявка
|36
|17
|6
|13
|79 - 57
|57
|7.
|1:0 Заявка
|36
|16
|9
|11
|71 - 59
|57
|8.
|Заявка
|35
|16
|6
|13
|52 - 55
|54
|9.
|Заявка
|37
|14
|10
|13
|59 - 71
|52
|10.
|Заявка
|36
|12
|12
|12
|54 - 58
|48
|11.
|Заявка
|37
|13
|9
|15
|54 - 66
|48
|12.
|Заявка
|37
|13
|7
|17
|50 - 63
|46
|13.
|Заявка
|37
|12
|10
|15
|52 - 58
|46
|14.
|Заявка
|37
|12
|8
|17
|51 - 59
|44
|15.
|Заявка
|37
|13
|9
|15
|39 - 49
|40
|16.
|Заявка
|37
|10
|9
|18
|54 - 61
|39
|17.
|0:1 Заявка
|37
|8
|9
|20
|45 - 64
|29
|18.
|Заявка
|37
|6
|8
|23
|51 - 82
|26
|19.
|Заявка
|37
|5
|9
|23
|40 - 76
|24
|20.
|Заявка
|37
|3
|7
|27
|35 - 101
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|47 - 17
|45
|2.
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|46 - 15
|44
|3.
|Заявка
|18
|13
|5
|0
|48 - 15
|44
|4.
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|49 - 22
|40
|5.
|Заявка
|18
|13
|0
|5
|38 - 25
|39
|6.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|45 - 25
|39
|7.
|1:0 Заявка
|18
|10
|4
|4
|42 - 25
|34
|8.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|28 - 25
|30
|9.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 23
|30
|10.
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|31 - 24
|29
|11.
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|31 - 28
|29
|12.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|22 - 18
|28
|13.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|26 - 30
|27
|14.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|28 - 29
|27
|15.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|32 - 26
|25
|16.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|27 - 30
|22
|17.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|26 - 33
|16
|18.
|0:1 Заявка
|19
|5
|5
|9
|25 - 28
|16
|19.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|18 - 41
|10
|20.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|19 - 54
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|43 - 18
|41
|2.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|42 - 13
|39
|3.
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|34 - 21
|33
|4.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|28 - 28
|28
|5.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|24 - 30
|24
|6.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|33 - 34
|24
|7.
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|28 - 43
|23
|8.
|1:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|29 - 34
|23
|9.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|26 - 37
|21
|10.
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|20 - 32
|21
|11.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|24 - 33
|19
|12.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|25 - 35
|18
|13.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|30 - 35
|17
|14.
|Заявка
|19
|5
|2
|12
|27 - 31
|17
|15.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|20 - 35
|15
|16.
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|22 - 35
|14
|17.
|0:1 Заявка
|18
|3
|4
|11
|20 - 36
|13
|18.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|17 - 31
|12
|19.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|25 - 49
|10
|20.
|Заявка
|19
|1
|3
|15
|16 - 47
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|25 (5)
|Челси
|Палмер Коул
|21 (9)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|20 (3)
|Ньюкасл
|Исак Александр
|20 (1)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|19 (12)
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 11
|Борнмут
|Сенеси Маркос
|12
|Шеффилд Юнайтед
|Ахмедходжич Анел
|1 10