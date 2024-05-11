Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

95' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

95' Унал Энес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

95' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

95' Скотт Алекс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

94' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

94' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

93' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

93' Ярмолюк Егор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

92' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Брентфорд

91' Унал Энес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

91' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

90' Команда Борнмут сравняла счет! Игра продолжается!

89' Сенеси Маркос создает голевую возможность для своего партнера по команде.

89' Сенеси Маркос из команды Борнмут своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

89' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Команда Брентфорд забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

86' Г О О О О Л - Мбеумо Брайан забивает с левой ноги!

86' Висса Йоан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

86' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

86' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Рефери не любит споров - именно за это Йенсен Матиас сейчас получил желтую

84' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Удар от ворот произведет Борнмут

80' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

80' Мбеумо Брайан из команды Брентфорд наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

80' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Келли Ллойд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Траверс Марк взял и забрал мяч на выходе

79' Матч возобновлен

79' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

78' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

77' НЕТ КАРТОЧКИ! - После просмотра ситуации, судья изменил решение по карточке, которую ранее получил Забарный Илья из команды Борнмут

76' Траверс Марк взял и забрал мяч на выходе

76' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

74' НЕТ КАРТОЧКИ! - После просмотра ситуации, судья изменил решение по карточке, которую ранее получил Забарный Илья из команды Борнмут

74' После проверки VAR рефери поменял решение - Брентфорд не будет бить пенальти!

73' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Брентфорд

72' Забарный Илья получает желтую карточку за толчок соперника.

72' Висса Йоан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Удар от ворот произведет Брентфорд

66' Сенеси Маркос из команды Борнмут своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Семеньо Антуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Удар от ворот произведет Брентфорд

65' Келли Ллойд наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!

64' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Удар от ворот произведет Борнмут

63' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

62' Пиннок Итан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Игрок из команды Брентфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

61' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Льюис-Поттер Кин завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

60' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Коллинз Натан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Удар от ворот произведет Борнмут

56' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Льюис-Поттер Кин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Кристи Райан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

54' Коллинз Натан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Келли Ллойд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Удар от ворот произведет Брентфорд

51' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

50' Матч возобновится спорным мячом

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Регилон Серхио навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

46' Кристи Райан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.