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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 37. Стадион: . Главный судья: Matt Donohue
Борнмут
1:2
Конец матча
Брентфорд
0'
27' Undefined phrase: football_event_
Соланке Доминик
35' Желтая карточка
Ираола Андони
45' Желтая карточка
Сенеси Маркос
56' Желтая карточка
Уттара Данго
72' Undefined phrase: football_event_
Забарный Илья
85' Желтая карточка
Йенсен Матиас
0:1
86' Гол
Мбеумо Брайан
1:1
89' Гол
Соланке Доминик
1:2
90' Гол
Висса Йоан
90' Желтая карточка
Тони Айвен
90'+14

Ход матча

27'
Соланке Доминик
 
35'
Ираола Андони
 
45'
Сенеси Маркос
 
56'
Уттара Данго
 
62'
 
Расмуссен Мадс
Айер Кристоффер
63'
 
Льюис-Поттер Кин
Норгор Кристиан
63'
 
Йенсен Матиас
Висса Йоан
67'
Унал Энес
Клюйверт Джастин
 
67'
Тавернер Маркус
Уттара Данго
 
72'
Забарный Илья
 
75'
 
Шаде Кевин
Дамсгор Миккель
80'
Скотт Алекс
Кристи Райан
 
81'
Адамс Тайлер
Смит Адам
 
83'
 
Ярмолюк Егор
Янельт Витали
85'
 
Йенсен Матиас
86'
0:1
Мбеумо Брайан
(Висса Йоан)
89'
Соланке Доминик
(Сенеси Маркос)
1:1
90'
1:2
Висса Йоан
(Мбеумо Брайан)
90'
 
Тони Айвен

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 8
  • 1 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 364 Количество передач 380
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 114
Борнмут 68.4% (78)
X 23.7% (27)
Брентфорд 7.9% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
42
Траверс
Марк
15
Смит
Адам
27
Забарный
Илья
25
Сенеси
Маркос
5
Келли
Ллойд
10
Кристи
Райан
4
Кук
Льюис
24
Семеньо
Антуан
19
Клюйверт
Джастин
11
Уттара
Данго
9
Соланке
Доминик
1
Флеккен
Марк
20
Айер
Кристоффер
22
Коллинз
Натан
5
Пиннок
Итан
12
Регилон
Серхио
24
Дамсгор
Миккель
6
Норгор
Кристиан
27
Янельт
Витали
19
Мбеумо
Брайан
17
Тони
Айвен
23
Льюис-Поттер
Кин
Борнмут
4-2-3-1
Брентфорд
4-3-3

История личных встреч

Борнмут
Брентфорд

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

19 матчей

26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

26.3%
47.4%
26.3%
5 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
Ч
3:1
Ч
1:0
Ч
0:1
Ч
2:1
ТМК
1:3
Ч
3:1
Ч
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ТФЛ
6:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ВЛ
0:1
ВЛ
2:0

Голы

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

1
0.91

Среднее время на гол

90
99

Всего голов

23
5

Голов в среднем за матч

2.09
0.63

Среднее время на гол

43
144

Всего голов

31
15

Голов в среднем за матч

1.63
0.79

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

55
114

Бомбардиры внутри турнира

Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соланке Доминик 20 (2) 0.54
Семеньо Антуан 8 0.22
Клюйверт Джастин 7 0.19
Сенеси Маркос 4 0.11
Тавернер Маркус 3 0.08
Унал Энес 2 0.05
Биллинг Филип 2 0.05
Синистерра Луис 2 0.05
Уттара Данго 1 0.03
Брукс Дэвид 1 0.03
Скотт Алекс 1 0.03
Мур Киффер 1 0.03
Забарный Илья 1 0.03
Кристи Райан 0 0
Кук Льюис 0 0
Смит Адам 0 0
Келли Ллойд 0 0
Мефам Крис 0 0
Ааронс Макс 0 0
Керкез Милош 0 0
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Висса Йоан 11 0.3
Мбеумо Брайан 9 (3) 0.24
Мопе Нил 6 0.16
Тони Айвен 4 0.11
Йенсен Матиас 3 0.08
Льюис-Поттер Кин 3 0.08
Норгор Кристиан 2 0.05
Айер Кристоффер 2 0.05
Шаде Кевин 2 0.05
Ми Бен 2 0.05
Пиннок Итан 2 0.05
Расмуссен Мадс 1 0.03
Ониика Фрэнк 1 0.03
Баптист Шендон 1 0.03
Коллинз Натан 1 0.03
Йоргенсен Матиас Занка 1 0.03
Годдос Саман 1 0.03
Регилон Серхио 0 0
Янельт Витали 0 0
Дамсгор Миккель 0 0
Флеккен Марк 0 0
Генри Рико 0 0

Карточки

Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сенеси Маркос 12 0
Кук Льюис 5 1
Смит Адам 6 0
Кристи Райан 6 0
Семеньо Антуан 6 0
Нето Мурара 5 0
Клюйверт Джастин 5 0
Забарный Илья 5 0
Биллинг Филип 3 1
Керкез Милош 3 1
Ираола Андони 3 0
Скотт Алекс 3 0
Соланке Доминик 3 0
Тавернер Маркус 3 0
Уттара Данго 3 0
Келли Ллойд 2 0
Мефам Крис 2 0
Брукс Дэвид 1 0
Унал Энес 1 0
Февр Ромен 1 0
Ааронс Макс 1 0
Энтони Джейдон 1 0
Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 8 0
Янельт Витали 8 0
Ониика Фрэнк 8 0
Мопе Нил 7 0
Айер Кристоффер 6 0
Висса Йоан 6 0
Годдос Саман 5 0
Хикки Аарон 5 0
Йоргенсен Матиас Занка 4 0
Тони Айвен 4 0
Йенсен Матиас 4 0
Флеккен Марк 3 0
Ми Бен 1 1
Дамсгор Миккель 2 0
Мбеумо Брайан 2 0
Коллинз Натан 2 0
Ярмолюк Егор 2 0
Генри Рико 1 0
Пиннок Итан 1 0
Расмуссен Мадс 1 0
Баптист Шендон 1 0
Томас Франк 1 0

Результаты матчей

Борнмут
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
Брентфорд
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

10
13
Борнмут
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Брентфорд
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
16% (3)
53% (10)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

28
17

Упущенные победы

19
20
Борнмут
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (10)
43% (16)
30% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (17)
27% (10)
27% (10)
Брентфорд
39.3%
60.7%
11 побед 17 поражений
Первый тайм
24% (9)
51% (19)
24% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (13)
22% (8)
43% (16)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

8
7

Волевые победы

34
19

Упущенные победы

29
33

Голы по времени матча

Забито

26
27
8 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 10
23 Не забивали 23
3
12%
3
11%
1-15
3
12%
3
11%
16-30
2
8%
4
15%
31-45
4
15%
3
11%
46-60
6
23%
6
22%
61-75
8
31%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

29
31
12 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 16
2
7%
4
13%
1-15
5
17%
1
3%
16-30
5
17%
5
16%
31-45
4
14%
7
23%
46-60
4
14%
8
26%
61-75
9
31%
6
19%
76-90

Забито

27
25
12 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 7
21 Не забивали 22
5
19%
2
8%
1-15
3
11%
7
28%
16-30
4
15%
2
8%
31-45
6
22%
4
16%
46-60
4
15%
5
20%
61-75
5
19%
5
20%
76-90

Пропущено

36
32
13 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 15
4
11%
5
16%
1-15
2
6%
4
13%
16-30
7
19%
4
13%
31-45
6
17%
3
9%
46-60
7
19%
6
19%
61-75
10
28%
10
31%
76-90

Забито

53
52
20 В 1-м тайме 21
33 Во 2-м тайме 31
20 Забивали первыми 17
7 Не забивали 8
8
15%
5
10%
1-15
6
11%
10
19%
16-30
6
11%
6
12%
31-45
10
19%
7
13%
46-60
10
19%
11
21%
61-75
13
25%
13
25%
76-90

Пропущено

65
63
25 В 1-м тайме 23
40 Во 2-м тайме 40
16 Пропускали первыми 18
28 Не пропускали 31
6
9%
9
14%
1-15
7
11%
5
8%
16-30
12
18%
9
14%
31-45
10
15%
10
16%
46-60
11
17%
14
22%
61-75
19
29%
29%
16
25%
76-90

Результаты последних матчей

Борнмут
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Арсенал - Борнмут 3:0 Борнмут - Брайтон 3:0 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Астон Вилла - Борнмут 3:1
Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2 Лутон Таун - Борнмут 2:1 Борнмут - Кристал Пэлас 1:0 Борнмут - Эвертон 2:1 Борнмут - Лутон Таун 4:3 Борнмут - Шеффилд Юнайтед 2:2 Бёрнли - Борнмут 0:2 Борнмут - Лестер 0:1 Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Борнмут 2:2 Фулхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Вест Хэм - Борнмут 1:1 Борнмут - Суонси 5:0 Борнмут - Ливерпуль 0:4 КПР - Борнмут 2:3
Брентфорд
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Брентфорд - Фулхэм 0:0 Эвертон - Брентфорд 1:0 Лутон Таун - Брентфорд 1:5 Брентфорд - Шеффилд Юнайтед 2:0
Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Брайтон 0:0 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1 Бёрнли - Брентфорд 2:1 Арсенал - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Челси 2:2 Вест Хэм - Брентфорд 4:2 Манчестер Сити - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Ливерпуль 1:4 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Тоттенхэм - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1

Результаты матчей

Борнмут
Брентфорд

Точный счет

2:2
3 раза 16%
0:4
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
2:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
1
7 раз 39%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
3 раза 17%

Точный счет

3:1
5 раз 28%
2:2
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 21%
1:0
4 раза 21%
0:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
1
6 раз 32%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%

Точный счет

2:2
5 раз 14%
3:1
5 раз 14%
3:0
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:4
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:1
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
1:4
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
3:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 38%
2
10 раз 27%
0
7 раз 19%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
1
13 раз 35%
2
9 раз 24%
0
8 раз 22%
3
6 раз 16%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Борнмут
Брентфорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
15
3
9
10
1.5
8
10
3
16
2.5
4
14
1
18
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
14
5
7
11
1.5
8
11
3
15
2.5
3
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
7
0.5
Больше Меньше
29
8
16
21
1.5
16
21
6
31
2.5
7
30
1
36
3.5
1
36
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 36 26 7 3 91 - 33 85
2.
Арсенал
 Заявка 36 26 5 5 88 - 28 83
3.
Ливерпуль
 Заявка 36 23 9 4 81 - 38 78
4.
Астон Вилла
 Заявка 36 20 7 9 73 - 53 67
5.
Тоттенхэм
 Заявка 36 19 6 11 71 - 59 63
6.
Ньюкасл
 Заявка 36 17 6 13 79 - 57 57
7.
Челси
 1:0 Заявка 36 16 9 11 71 - 59 57
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 35 16 6 13 52 - 55 54
9.
Вест Хэм
 Заявка 37 14 10 13 59 - 71 52
10.
Брайтон
 Заявка 36 12 12 12 54 - 58 48
11.
Борнмут
 Заявка 37 13 9 15 54 - 66 48
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 37 13 7 17 50 - 63 46
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 37 12 10 15 52 - 58 46
14.
Фулхэм
 Заявка 37 12 8 17 51 - 59 44
15.
Эвертон
 Заявка 37 13 9 15 39 - 49 40
16.
Брентфорд
 Заявка 37 10 9 18 54 - 61 39
17.
Ноттингем Форест
 0:1 Заявка 37 8 9 20 45 - 64 29
18.
Лутон Таун
 Заявка 37 6 8 23 51 - 82 26
19.
Бёрнли
 Заявка 37 5 9 23 40 - 76 24
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 37 3 7 27 35 - 101 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 18 14 3 1 47 - 17 45
2.
Арсенал
 Заявка 18 14 2 2 46 - 15 44
3.
Манчестер Сити
 Заявка 18 13 5 0 48 - 15 44
4.
Ньюкасл
 Заявка 19 12 4 3 49 - 22 40
5.
Тоттенхэм
 Заявка 18 13 0 5 38 - 25 39
6.
Астон Вилла
 Заявка 18 12 3 3 45 - 25 39
7.
Челси
 1:0 Заявка 18 10 4 4 42 - 25 34
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 9 3 5 28 - 25 30
9.
Брайтон
 Заявка 17 8 6 3 29 - 23 30
10.
Фулхэм
 Заявка 19 9 2 8 31 - 24 29
11.
Вест Хэм
 Заявка 19 7 8 4 31 - 28 29
12.
Эвертон
 Заявка 19 8 4 7 22 - 18 28
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 19 8 3 8 26 - 30 27
14.
Борнмут
 Заявка 19 7 6 6 28 - 29 27
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 7 4 7 32 - 26 25
16.
Брентфорд
 Заявка 18 5 7 6 27 - 30 22
17.
Лутон Таун
 Заявка 18 4 4 10 26 - 33 16
18.
Ноттингем Форест
 0:1 Заявка 19 5 5 9 25 - 28 16
19.
Бёрнли
 Заявка 18 2 4 12 18 - 41 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 18 2 4 12 19 - 54 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 18 13 2 3 43 - 18 41
2.
Арсенал
 Заявка 18 12 3 3 42 - 13 39
3.
Ливерпуль
 Заявка 18 9 6 3 34 - 21 33
4.
Астон Вилла
 Заявка 18 8 4 6 28 - 28 28
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 18 7 3 8 24 - 30 24
6.
Тоттенхэм
 Заявка 18 6 6 6 33 - 34 24
7.
Вест Хэм
 Заявка 18 7 2 9 28 - 43 23
8.
Челси
 1:0 Заявка 18 6 5 7 29 - 34 23
9.
Борнмут
 Заявка 18 6 3 9 26 - 37 21
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 19 5 6 8 20 - 32 21
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 5 4 9 24 - 33 19
12.
Брайтон
 Заявка 19 4 6 9 25 - 35 18
13.
Ньюкасл
 Заявка 17 5 2 10 30 - 35 17
14.
Брентфорд
 Заявка 19 5 2 12 27 - 31 17
15.
Фулхэм
 Заявка 18 3 6 9 20 - 35 15
16.
Бёрнли
 Заявка 19 3 5 11 22 - 35 14
17.
Ноттингем Форест
 0:1 Заявка 18 3 4 11 20 - 36 13
18.
Эвертон
 Заявка 18 5 5 8 17 - 31 12
19.
Лутон Таун
 Заявка 19 2 4 13 25 - 49 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 19 1 3 15 16 - 47 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 25 (5)
Челси Палмер Коул 21 (9)
Борнмут Соланке Доминик 20 (3)
Ньюкасл Исак Александр 20 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (12)
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Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 10
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 11
Борнмут Сенеси Маркос 12
Шеффилд Юнайтед Ахмедходжич Анел 1 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 102'
    Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 102'
    Шаде Кевин наказан за толчок Скотт Алекс
  • 102'
    Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 102'
    Матч возобновлен
  • 101'
    Брентфорд остается без одного игрока, потому что Коллинз Натан уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
  • 100'
    Контроль мяча: Борнмут: 48%, Брентфорд: 52%.
  • 100'
    Коллинз Натан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 99'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
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