Тур: 37. Стадион: Крэйвен Коттедж. Главный судья: Тейлор Энтони
Позже
-
Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Гвардиола Пеп
История личных встреч
Фулхэм
Манчестер Сити
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
125%
125%
5 побед 5 ничьих 0 побед
20 матчей
10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед
Первый тайм
10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 2 ничьи 12 побед
24 матча
8.3%
16.7%
75%
2 победы 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
4.2%
20.8%
75%
1 победа 5 ничьих 18 побед
Второй тайм
20.8%
29.2%
50%
5 побед 7 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
13
Голов в среднем за матч
1
0.87
Среднее время на гол
90
103
Всего голов
40
22
Голов в среднем за матч
2.67
2.44
Среднее время на гол
33
36
Всего голов
49
35
Голов в среднем за матч
2.04
1.46
Тотал матчей
2.5
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
Среднее время на гол
44
61
Бомбардиры внутри турнира
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родриго Мунис
|9
|0.25
|Рид Бобби
|6
|0.17
|Айуоби Алекс
|5
|0.14
|Хименес Рауль
|5
|0.14
|Виллиан Боргес
|4 (2)
|0.11
|Пальинья Жоау
|4
|0.11
|Перейра Андреас
|3
|0.08
|Уилсон Гарри
|3
|0.08
|Адарабиойо Олуватосин
|2
|0.06
|Винисиус Карлос
|2
|0.06
|Кэрни Том
|1
|0.03
|Кастань Тимоти
|1
|0.03
|Траоре Адама
|1
|0.03
|Броя Армандо
|1
|0.03
|Рим Тим
|1
|0.03
|Тете Кенни
|1
|0.03
|Лукич Саша
|1
|0.03
|Угелумба Кэлвин
|1
|0.03
|Робинсон Энтони
|0
|0
|Рид Харрисон
|0
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|25 (6)
|0.71
|Фоден Фил
|16
|0.46
|Альварес Хулиан
|10 (1)
|0.29
|Родри Эрнандес
|7
|0.2
|Силва Бернарду
|6
|0.17
|Де Брёйне Кевин
|4
|0.11
|Доку Жереми
|3
|0.09
|Грилиш Джек
|3
|0.09
|Аке Натан
|2
|0.06
|Гвардиол Йошко
|2
|0.06
|Аканджи Мануэль
|2
|0.06
|Льюис Рико
|2
|0.06
|Бобб Оскар
|1
|0.03
|Ковачич Матео
|1
|0.03
|Стоунс Джон
|1
|0.03
|Уокер Кайл
|0
|0
|Луис Матеус II
|0
|0
|Гомес Серхио
|0
|0
Карточки
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальинья Жоау
|13
|0
|Угелумба Кэлвин
|5
|1
|Уилсон Гарри
|6
|0
|Перейра Андреас
|6
|0
|Рид Харрисон
|5
|0
|Рим Тим
|3
|1
|Хименес Рауль
|3
|1
|Рид Бобби
|4
|0
|Робинсон Энтони
|4
|0
|Лено Бернд
|3
|0
|Кастань Тимоти
|3
|0
|Лукич Саша
|3
|0
|Кэрни Том
|2
|0
|Тете Кенни
|2
|0
|Айуоби Алекс
|2
|0
|Адарабиойо Олуватосин
|2
|0
|Диоп Исса
|2
|0
|Винисиус Карлос
|2
|0
|Марку Силва
|2
|0
|Виллиан Боргес
|1
|0
|Траоре Адама
|1
|0
|Родак Марек
|1
|0
|Балло-Туре Фоде
|1
|0
|Родриго Мунис
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родри Эрнандес
|8
|1
|Силва Бернарду
|7
|0
|Грилиш Джек
|6
|0
|Эдерсон Мораес
|5
|0
|Аканджи Мануэль
|3
|1
|Ковачич Матео
|3
|0
|Доку Жереми
|3
|0
|Гвардиол Йошко
|3
|0
|Хосеп Гвардиола
|3
|0
|Де Брёйне Кевин
|2
|0
|Уокер Кайл
|2
|0
|Стоунс Джон
|2
|0
|Альварес Хулиан
|2
|0
|Холанн Эрлинг
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
|Льюис Рико
|1
|0
Результаты матчей
Фулхэм
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Манчестер Сити
100%
0 побед 13 поражений
Первый тайм
11% (2)
17% (3)
72% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
22% (4)
56% (10)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
5
9
Упущенные победы
3
7
Фулхэм
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Манчестер Сити
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
18% (3)
18% (3)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
23
0
Упущенные победы
13
46
Фулхэм
64.3%
35.7%
18 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (12)
50% (18)
17% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (16)
28% (10)
28% (10)
Манчестер Сити
42.9%
57.1%
12 побед 16 поражений
Первый тайм
23% (8)
26% (9)
51% (18)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (15)
20% (7)
37% (13)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
28
9
Упущенные победы
16
53
Голы по времени матча
Забито
31
40
13 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 25
9 Забивали первыми 10
24 Не забивали 20
2
6%
3
8%
1-15
4
13%
7
18%
16-30
7
23%
5
13%
31-45
8
26%
7
18%
46-60
5
16%
11
28%
61-75
5
16%
7
18%
76-90
Пропущено
20
17
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
1
5%
1
6%
1-15
4
20%
3
18%
16-30
2
10%
5
29%
29%
31-45
4
20%
1
6%
46-60
4
20%
3
18%
61-75
5
25%
4
24%
76-90
Забито
23
46
9 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 25
7 Забивали первыми 13
24 Не забивали 18
2
9%
6
13%
1-15
5
22%
6
13%
16-30
2
9%
9
20%
31-45
1
4%
5
11%
46-60
7
30%
8
17%
61-75
6
26%
12
26%
76-90
Пропущено
32
17
11 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 12
1
3%
4
24%
1-15
2
6%
1
6%
16-30
8
25%
2
12%
31-45
5
16%
1
6%
46-60
9
28%
3
18%
61-75
7
22%
6
35%
76-90
Забито
54
86
22 В 1-м тайме 36
32 Во 2-м тайме 50
16 Забивали первыми 23
12 Не забивали 3
4
7%
9
10%
1-15
9
17%
13
15%
16-30
9
17%
14
16%
31-45
9
17%
12
14%
46-60
12
22%
19
22%
61-75
11
20%
19
22%
76-90
Пропущено
52
34
18 В 1-м тайме 16
34 Во 2-м тайме 18
17 Пропускали первыми 11
26 Не пропускали 24
2
4%
5
15%
1-15
6
12%
4
12%
16-30
10
19%
7
21%
31-45
9
17%
2
6%
46-60
13
25%
6
18%
61-75
12
23%
10
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Фулхэм
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Брентфорд - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Вест Хэм - Фулхэм 0:2
Фулхэм - Ньюкасл 0:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 3:1 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 3:3 Фулхэм - Тоттенхэм 3:0 Вулверхэмптон - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Брайтон 3:0 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Фулхэм - Борнмут 3:1 Бёрнли - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Челси - Фулхэм 1:0 Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Ротерхэм 1:0
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 0:2 Брайтон - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Челси 1:0
Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Манчестер Сити - Лутон Таун 5:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1 Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Копенгаген 3:1 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Брентфорд 1:0 Манчестер Сити - Челси 1:1 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Эвертон 2:0
Результаты матчей
Фулхэм
Манчестер Сити
Точный счет
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:0
3 раза 17%
5:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
3
5 раз 28%
1
4 раза 22%
5
2 раза 11%
2
1 раз 6%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
5
3 раза 17%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
2:2
2 раза 11%
0:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:3
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
3
6 раз 35%
2
3 раза 18%
1
3 раза 18%
4
3 раза 18%
0
2 раза 12%
Точный счет
3:1
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
5:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
4 раза 11%
5:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 33%
1
10 раз 28%
3
7 раз 19%
2
5 раз 14%
5
2 раза 6%
3
9 раз 26%
2
8 раз 23%
1
7 раз 20%
4
4 раза 11%
0
3 раза 9%
5
3 раза 9%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Фулхэм
Манчестер Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
171
810
135
711
810
216
513
216
414
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
152
612
125
216
98
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2412
Больше Меньше
323
1422
2510
927
1718
234
827
234
431
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|26
|5
|5
|88 - 28
|83
|2.
|Заявка
|35
|25
|7
|3
|87 - 33
|82
|3.
|Заявка
|36
|23
|9
|4
|81 - 38
|78
|4.
|Заявка
|36
|20
|7
|9
|73 - 53
|67
|5.
|Заявка
|35
|18
|6
|11
|69 - 58
|60
|6.
|Заявка
|35
|17
|5
|13
|78 - 56
|56
|7.
|Заявка
|35
|16
|6
|13
|52 - 55
|54
|8.
|Заявка
|35
|15
|9
|11
|70 - 59
|54
|9.
|Заявка
|36
|13
|10
|13
|56 - 70
|49
|10.
|Заявка
|36
|13
|9
|14
|53 - 64
|48
|11.
|Заявка
|35
|12
|11
|12
|53 - 57
|47
|12.
|Заявка
|36
|13
|7
|16
|49 - 60
|46
|13.
|Заявка
|36
|12
|8
|16
|51 - 55
|44
|14.
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|49 - 57
|43
|15.
|Заявка
|36
|12
|9
|15
|38 - 49
|37
|16.
|Заявка
|36
|9
|9
|18
|52 - 60
|36
|17.
|Заявка
|36
|8
|9
|19
|45 - 63
|29
|18.
|Заявка
|36
|6
|8
|22
|50 - 79
|26
|19.
|Заявка
|36
|5
|9
|22
|39 - 74
|24
|20.
|Заявка
|36
|3
|7
|26
|35 - 100
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|47 - 17
|45
|2.
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|46 - 15
|44
|3.
|Заявка
|18
|13
|5
|0
|48 - 15
|44
|4.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|48 - 21
|39
|5.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|45 - 25
|39
|6.
|Заявка
|17
|12
|0
|5
|36 - 24
|36
|7.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|42 - 25
|34
|8.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|28 - 25
|30
|9.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 23
|30
|10.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|31 - 20
|29
|11.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|25 - 27
|27
|12.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|27 - 27
|27
|13.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|28 - 27
|26
|14.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|32 - 26
|25
|15.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 18
|25
|16.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|27 - 30
|22
|17.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|25 - 27
|16
|18.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|26 - 33
|16
|19.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|18 - 41
|10
|20.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|19 - 54
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|42 - 13
|39
|2.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|39 - 18
|38
|3.
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|34 - 21
|33
|4.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|28 - 28
|28
|5.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|24 - 30
|24
|6.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|33 - 34
|24
|7.
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|28 - 43
|23
|8.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|26 - 37
|21
|9.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|28 - 34
|20
|10.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|24 - 33
|19
|11.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|17 - 31
|18
|12.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|30 - 35
|17
|13.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|24 - 34
|17
|14.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|20 - 35
|15
|15.
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|25 - 30
|14
|16.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|21 - 33
|14
|17.
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|20 - 36
|13
|18.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|17 - 31
|12
|19.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|24 - 46
|10
|20.
|Заявка
|18
|1
|3
|14
|16 - 46
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|25 (5)
|Челси
|Палмер Коул
|21 (9)
|Ньюкасл
|Исак Александр
|20 (1)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|19 (12)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|19 (3)
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 11
|Шеффилд Юнайтед
|Ахмедходжич Анел
|1 10
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фулхэм - Манчестер Сити
Исход игры
Фулхэм
5.9% (3)
Ничья
3.9% (2)
Манчестер Сити
90.2% (46)
Тотал 2.5
Больше
78.26% (36)
Меньше
21.74% (10)
Обе команды забьют
Да
71.74% (33)
Нет
28.26% (13)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
31.4% (16)
1:3 Манчестер Сити
27.5% (14)
0:2 Манчестер Сити
13.7% (7)
0:3 Манчестер Сити
3.9% (2)
0:1 Манчестер Сити
3.9% (2)
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