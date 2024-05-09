  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 37. Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Фулхэм
 
Позже
Манчестер Сити
Прогнозы 51
Фулхэм 5.9% (3)
X 3.9% (2)
Манчестер Сити 90.2% (46)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фулхэм
Ничья
Манчестер Сити
12.73
6.98
6.85
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Фулхэм
Манчестер Сити

История личных встреч

Фулхэм
Манчестер Сити

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

125%
125%
5 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед

Первый тайм

10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 2 ничьи 12 побед

24 матча

8.3%
16.7%
75%
2 победы 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

4.2%
20.8%
75%
1 победа 5 ничьих 18 побед

Второй тайм

20.8%
29.2%
50%
5 побед 7 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
5:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
К
4:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
К
4:0
ПЛ
0:2
КЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
5:0
ПЛ
2:4
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
КC
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3

Голы

Всего голов

9
13

Голов в среднем за матч

1
0.87

Среднее время на гол

90
103

Всего голов

40
22

Голов в среднем за матч

2.67
2.44

Среднее время на гол

33
36

Всего голов

49
35

Голов в среднем за матч

2.04
1.46

Тотал матчей

2.5
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

44
61

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родриго Мунис 9 0.25
Рид Бобби 6 0.17
Айуоби Алекс 5 0.14
Хименес Рауль 5 0.14
Виллиан Боргес 4 (2) 0.11
Пальинья Жоау 4 0.11
Перейра Андреас 3 0.08
Уилсон Гарри 3 0.08
Адарабиойо Олуватосин 2 0.06
Винисиус Карлос 2 0.06
Кэрни Том 1 0.03
Кастань Тимоти 1 0.03
Траоре Адама 1 0.03
Броя Армандо 1 0.03
Рим Тим 1 0.03
Тете Кенни 1 0.03
Лукич Саша 1 0.03
Угелумба Кэлвин 1 0.03
Робинсон Энтони 0 0
Рид Харрисон 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 25 (6) 0.71
Фоден Фил 16 0.46
Альварес Хулиан 10 (1) 0.29
Родри Эрнандес 7 0.2
Силва Бернарду 6 0.17
Де Брёйне Кевин 4 0.11
Доку Жереми 3 0.09
Грилиш Джек 3 0.09
Аке Натан 2 0.06
Гвардиол Йошко 2 0.06
Аканджи Мануэль 2 0.06
Льюис Рико 2 0.06
Бобб Оскар 1 0.03
Ковачич Матео 1 0.03
Стоунс Джон 1 0.03
Уокер Кайл 0 0
Луис Матеус II 0 0
Гомес Серхио 0 0

Карточки

Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальинья Жоау 13 0
Угелумба Кэлвин 5 1
Уилсон Гарри 6 0
Перейра Андреас 6 0
Рид Харрисон 5 0
Рим Тим 3 1
Хименес Рауль 3 1
Рид Бобби 4 0
Робинсон Энтони 4 0
Лено Бернд 3 0
Кастань Тимоти 3 0
Лукич Саша 3 0
Кэрни Том 2 0
Тете Кенни 2 0
Айуоби Алекс 2 0
Адарабиойо Олуватосин 2 0
Диоп Исса 2 0
Винисиус Карлос 2 0
Марку Силва 2 0
Виллиан Боргес 1 0
Траоре Адама 1 0
Родак Марек 1 0
Балло-Туре Фоде 1 0
Родриго Мунис 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 8 1
Силва Бернарду 7 0
Грилиш Джек 6 0
Эдерсон Мораес 5 0
Аканджи Мануэль 3 1
Ковачич Матео 3 0
Доку Жереми 3 0
Гвардиол Йошко 3 0
Хосеп Гвардиола 3 0
Де Брёйне Кевин 2 0
Уокер Кайл 2 0
Стоунс Джон 2 0
Альварес Хулиан 2 0
Холанн Эрлинг 1 0
Фоден Фил 1 0
Льюис Рико 1 0

Результаты матчей

Фулхэм
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Манчестер Сити
100%
0 побед 13 поражений
Первый тайм
11% (2)
17% (3)
72% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
22% (4)
56% (10)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

5
9

Упущенные победы

3
7
Фулхэм
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Манчестер Сити
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
18% (3)
18% (3)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

23
0

Упущенные победы

13
46
Фулхэм
64.3%
35.7%
18 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (12)
50% (18)
17% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (16)
28% (10)
28% (10)
Манчестер Сити
42.9%
57.1%
12 побед 16 поражений
Первый тайм
23% (8)
26% (9)
51% (18)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (15)
20% (7)
37% (13)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

28
9

Упущенные победы

16
53

Голы по времени матча

Забито

31
40
13 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 25
9 Забивали первыми 10
24 Не забивали 20
2
6%
3
8%
1-15
4
13%
7
18%
16-30
7
23%
5
13%
31-45
8
26%
7
18%
46-60
5
16%
11
28%
61-75
5
16%
7
18%
76-90

Пропущено

20
17
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
1
5%
1
6%
1-15
4
20%
3
18%
16-30
2
10%
5
29%
29%
31-45
4
20%
1
6%
46-60
4
20%
3
18%
61-75
5
25%
4
24%
76-90

Забито

23
46
9 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 25
7 Забивали первыми 13
24 Не забивали 18
2
9%
6
13%
1-15
5
22%
6
13%
16-30
2
9%
9
20%
31-45
1
4%
5
11%
46-60
7
30%
8
17%
61-75
6
26%
12
26%
76-90

Пропущено

32
17
11 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 12
1
3%
4
24%
1-15
2
6%
1
6%
16-30
8
25%
2
12%
31-45
5
16%
1
6%
46-60
9
28%
3
18%
61-75
7
22%
6
35%
76-90

Забито

54
86
22 В 1-м тайме 36
32 Во 2-м тайме 50
16 Забивали первыми 23
12 Не забивали 3
4
7%
9
10%
1-15
9
17%
13
15%
16-30
9
17%
14
16%
31-45
9
17%
12
14%
46-60
12
22%
19
22%
61-75
11
20%
19
22%
76-90

Пропущено

52
34
18 В 1-м тайме 16
34 Во 2-м тайме 18
17 Пропускали первыми 11
26 Не пропускали 24
2
4%
5
15%
1-15
6
12%
4
12%
16-30
10
19%
7
21%
31-45
9
17%
2
6%
46-60
13
25%
6
18%
61-75
12
23%
10
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Фулхэм
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Брентфорд - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Вест Хэм - Фулхэм 0:2
Фулхэм - Ньюкасл 0:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 3:1 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 3:3 Фулхэм - Тоттенхэм 3:0 Вулверхэмптон - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Брайтон 3:0 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Фулхэм - Борнмут 3:1 Бёрнли - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Челси - Фулхэм 1:0 Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Ротерхэм 1:0
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 0:2 Брайтон - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Челси 1:0
Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Манчестер Сити - Лутон Таун 5:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1 Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Копенгаген 3:1 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Брентфорд 1:0 Манчестер Сити - Челси 1:1 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Эвертон 2:0

Результаты матчей

Фулхэм
Манчестер Сити

Точный счет

0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:0
3 раза 17%
5:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
3
5 раз 28%
1
4 раза 22%
5
2 раза 11%
2
1 раз 6%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
5
3 раза 17%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

2:2
2 раза 11%
0:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:3
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
3
6 раз 35%
2
3 раза 18%
1
3 раза 18%
4
3 раза 18%
0
2 раза 12%

Точный счет

3:1
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
5:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
4 раза 11%
5:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 33%
1
10 раз 28%
3
7 раз 19%
2
5 раз 14%
5
2 раза 6%
3
9 раз 26%
2
8 раз 23%
1
7 раз 20%
4
4 раза 11%
0
3 раза 9%
5
3 раза 9%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Фулхэм
Манчестер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
17
1
8
10
1.5
13
5
7
11
2.5
8
10
2
16
3.5
5
13
2
16
4.5
4
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
15
2
6
12
1.5
12
5
2
16
2.5
9
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
12
0.5
Больше Меньше
32
3
14
22
1.5
25
10
9
27
2.5
17
18
2
34
3.5
8
27
2
34
4.5
4
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 36 26 5 5 88 - 28 83
2.
Манчестер Сити
 Заявка 35 25 7 3 87 - 33 82
3.
Ливерпуль
 Заявка 36 23 9 4 81 - 38 78
4.
Астон Вилла
 Заявка 36 20 7 9 73 - 53 67
5.
Тоттенхэм
 Заявка 35 18 6 11 69 - 58 60
6.
Ньюкасл
 Заявка 35 17 5 13 78 - 56 56
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 35 16 6 13 52 - 55 54
8.
Челси
 Заявка 35 15 9 11 70 - 59 54
9.
Вест Хэм
 Заявка 36 13 10 13 56 - 70 49
10.
Борнмут
 Заявка 36 13 9 14 53 - 64 48
11.
Брайтон
 Заявка 35 12 11 12 53 - 57 47
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 36 13 7 16 49 - 60 46
13.
Фулхэм
 Заявка 36 12 8 16 51 - 55 44
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 36 11 10 15 49 - 57 43
15.
Эвертон
 Заявка 36 12 9 15 38 - 49 37
16.
Брентфорд
 Заявка 36 9 9 18 52 - 60 36
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 36 8 9 19 45 - 63 29
18.
Лутон Таун
 Заявка 36 6 8 22 50 - 79 26
19.
Бёрнли
 Заявка 36 5 9 22 39 - 74 24
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 36 3 7 26 35 - 100 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 18 14 3 1 47 - 17 45
2.
Арсенал
 Заявка 18 14 2 2 46 - 15 44
3.
Манчестер Сити
 Заявка 18 13 5 0 48 - 15 44
4.
Ньюкасл
 Заявка 18 12 3 3 48 - 21 39
5.
Астон Вилла
 Заявка 18 12 3 3 45 - 25 39
6.
Тоттенхэм
 Заявка 17 12 0 5 36 - 24 36
7.
Челси
 Заявка 18 10 4 4 42 - 25 34
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 9 3 5 28 - 25 30
9.
Брайтон
 Заявка 17 8 6 3 29 - 23 30
10.
Фулхэм
 Заявка 18 9 2 7 31 - 20 29
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 8 3 7 25 - 27 27
12.
Борнмут
 Заявка 18 7 6 5 27 - 27 27
13.
Вест Хэм
 Заявка 18 6 8 4 28 - 27 26
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 7 4 7 32 - 26 25
15.
Эвертон
 Заявка 18 7 4 7 21 - 18 25
16.
Брентфорд
 Заявка 18 5 7 6 27 - 30 22
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 5 5 8 25 - 27 16
18.
Лутон Таун
 Заявка 18 4 4 10 26 - 33 16
19.
Бёрнли
 Заявка 18 2 4 12 18 - 41 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 18 2 4 12 19 - 54 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 18 12 3 3 42 - 13 39
2.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 2 3 39 - 18 38
3.
Ливерпуль
 Заявка 18 9 6 3 34 - 21 33
4.
Астон Вилла
 Заявка 18 8 4 6 28 - 28 28
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 18 7 3 8 24 - 30 24
6.
Тоттенхэм
 Заявка 18 6 6 6 33 - 34 24
7.
Вест Хэм
 Заявка 18 7 2 9 28 - 43 23
8.
Борнмут
 Заявка 18 6 3 9 26 - 37 21
9.
Челси
 Заявка 17 5 5 7 28 - 34 20
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 5 4 9 24 - 33 19
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 4 6 8 17 - 31 18
12.
Ньюкасл
 Заявка 17 5 2 10 30 - 35 17
13.
Брайтон
 Заявка 18 4 5 9 24 - 34 17
14.
Фулхэм
 Заявка 18 3 6 9 20 - 35 15
15.
Брентфорд
 Заявка 18 4 2 12 25 - 30 14
16.
Бёрнли
 Заявка 18 3 5 10 21 - 33 14
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 3 4 11 20 - 36 13
18.
Эвертон
 Заявка 18 5 5 8 17 - 31 12
19.
Лутон Таун
 Заявка 18 2 4 12 24 - 46 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 18 1 3 14 16 - 46 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 25 (5)
Челси Палмер Коул 21 (9)
Ньюкасл Исак Александр 20 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (12)
Борнмут Соланке Доминик 19 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 10
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 11
Шеффилд Юнайтед Ахмедходжич Анел 1 10
Ньюкасл Гордон Энтони 1 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Фулхэм - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 мая 2024, осталось 2 дня 6 часов 36 минут.

    Главный судья: Тейлор Энтони

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 31.4% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 51
    Фулхэм 5.9% (3)
    X 3.9% (2)
    Манчестер Сити 90.2% (46)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фулхэм
    Ничья
    Манчестер Сити
    12.73
    6.98
    6.85
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Фулхэм - Манчестер Сити онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фулхэм - Манчестер Сити

    Исход игры
    Фулхэм
    5.9% (3)
    Ничья
    3.9% (2)
    Манчестер Сити
    90.2% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.26% (36)
    Меньше
    21.74% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    71.74% (33)
    Нет
    28.26% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    31.4% (16)
    1:3 Манчестер Сити
    27.5% (14)
    0:2 Манчестер Сити
    13.7% (7)
    0:3 Манчестер Сити
    3.9% (2)
    0:1 Манчестер Сити
    3.9% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Фулхэм
    Манчестер Сити
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (22) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный