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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 37. Стадион: . Главный судья: Харрингтон Тони
Ноттингем Форест
0:1
Первый тайм: 14'
Челси
0'
0:1
8' Гол
Мудрик Михаил

Ход матча

8'
0:1
Мудрик Михаил
(Палмер Коул)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Прогнозы 118
Ноттингем Форест 4.2% (5)
X 12.7% (15)
Челси 83.1% (98)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ноттингем Форест
Ничья
Челси
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
26
Селс
Матц
30
Боли
Вийи
40
Мурильо
Джейсон
19
Ньякат
Мусса
29
Монтьель
Гонсало
43
Эйна
Ола
10
Гиббс-Уайт
Морган
22
Йейтс
Райан
28
Данило
Ларанжера
14
Хадсон-Одои
Каллум
11
Вуд
Крис
28
Петрович
Джордже
14
Чалоба
Трево
6
Силва
Тьяго
5
Бадьяшиль
Бенуа
3
Кукурелья
Марк
25
Кайседо
Мойсес
23
Галлахер
Конор
11
Мадуэке
Нони
20
Палмер
Коул
10
Мудрик
Михаил
15
Джексон
Николас
Ноттингем Форест
5-4-1
Челси
4-2-3-1

История личных встреч

Ноттингем Форест
Челси

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
К
2:0
К
2:0
КЛ
5:1

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
0.8

Среднее время на гол

90
112

Всего голов

11
1

Голов в среднем за матч

2.2
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

2
0.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

45
108

Бомбардиры внутри турнира

Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуд Крис 12 0.32
Хадсон-Одои Каллум 7 0.19
Авонийи Тайво 6 0.16
Эланга Энтони 5 0.14
Гиббс-Уайт Морган 5 (1) 0.14
Данило Ларанжера 2 0.05
Домингес Николас 2 0.05
Тоффоло Харри 1 0.03
Боли Вийи 1 0.03
Эйна Ола 1 0.03
Ньякат Мусса 1 0.03
Мангаля Орель 1 0.03
Йейтс Райан 1 0.03
Орье Серж 0 0
Мурильо Джейсон 0 0
Монтьель Гонсало 0 0
Ориги Дивок 0 0
Уильямс Неко 0 0
Рейна Джованни 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палмер Коул 21 (9) 0.58
Джексон Николас 13 0.36
Стерлинг Рахим 6 0.17
Галлахер Конор 5 0.14
Мадуэке Нони 5 (1) 0.14
Мудрик Михаил 4 0.11
Фернандес Энцо 3 (1) 0.08
Силва Тьяго 3 0.08
Нкунку Кристофер 2 0.06
Дисаси Аксель 2 0.06
Чуквуэмека Карни 1 0.03
Колвилл Леви 1 0.03
Чалоба Трево 1 0.03
Броя Армандо 1 0.03
Гилкрист Алфи 1 0.03
Гюсто Мало 0 0
Кукурелья Марк 0 0
Чилуэлл Бен 0 0
Джеймс Рис II 0 0
Бадьяшиль Бенуа 0 0
Кайседо Мойсес 0 0

Карточки

Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гиббс-Уайт Морган 9 0
Мангаля Орель 6 0
Сангаре Ибрахим 6 0
Йейтс Райан 6 0
Мурильо Джейсон 5 0
Монтьель Гонсало 5 0
Ньякат Мусса 3 1
Данило Ларанжера 4 0
Фелипе Аугусто IV 4 0
Уильямс Неко 4 0
Боли Вийи 2 1
Эйна Ола 3 0
Тоффоло Харри 3 0
Домингес Николас 3 0
Куяте Шейху 2 0
Орье Серж 2 0
Авонийи Тайво 2 0
Тёрнер Мэтт 2 0
Тавареш Нуну 2 0
Омобамиделе Эндрю 2 0
Nuno1 2 0
Уорролл Джо 0 1
Селс Матц 1 0
Ориги Дивок 1 0
Эланга Энтони 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайседо Мойсес 11 0
Кукурелья Марк 9 0
Джексон Николас 9 0
Галлахер Конор 7 1
Гюсто Мало 6 1
Палмер Коул 7 0
Фернандес Энцо 7 0
Стерлинг Рахим 6 0
Дисаси Аксель 6 0
Чилуэлл Бен 5 0
Мудрик Михаил 5 0
Силва Тьяго 4 0
Маурисио Почеттино 3 0
Джеймс Рис II 1 1
Санчес Роберт 2 0
Мадуэке Нони 2 0
Петрович Джордже 2 0
Чуквуэмека Карни 2 0
Угочукву Лесли 2 0
Колвилл Леви 2 0
Беттинелли Маркус 1 0
Чалоба Трево 1 0
Бадьяшиль Бенуа 1 0
Матсен Ян 1 0
Гилкрист Алфи 1 0

Результаты матчей

Ноттингем Форест
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Челси
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (9)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

14
13
Ноттингем Форест
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Челси
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
18% (3)
59% (10)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

29
7

Упущенные победы

10
40
Ноттингем Форест
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (11)
50% (18)
19% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (13)
31% (11)
33% (12)
Челси
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
14% (5)
51% (18)
34% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
20% (7)
51% (18)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

32
13

Упущенные победы

24
53

Голы по времени матча

Забито

25
28
10 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 6
22 Не забивали 21
4
16%
3
11%
1-15
2
8%
4
14%
16-30
4
16%
5
18%
31-45
4
16%
2
7%
46-60
5
20%
7
25%
61-75
6
24%
7
25%
76-90

Пропущено

27
34
9 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
2
7%
5
15%
1-15
1
4%
3
9%
16-30
6
22%
4
12%
31-45
6
22%
7
21%
46-60
7
26%
6
18%
61-75
5
19%
9
26%
76-90

Забито

22
43
13 В 1-м тайме 23
9 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 13
23 Не забивали 20
5
23%
6
14%
1-15
3
14%
10
23%
16-30
5
23%
7
16%
31-45
5
23%
4
9%
46-60
3
14%
7
16%
61-75
1
5%
9
21%
76-90

Пропущено

34
24
19 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 12
5
15%
0
0%
1-15
8
24%
3
13%
16-30
6
18%
6
25%
31-45
5
15%
4
17%
46-60
4
12%
3
13%
61-75
6
18%
8
33%
76-90

Забито

47
71
23 В 1-м тайме 35
24 Во 2-м тайме 36
15 Забивали первыми 19
9 Не забивали 6
9
19%
9
13%
1-15
5
11%
14
20%
16-30
9
19%
12
17%
31-45
9
19%
6
8%
46-60
8
17%
14
20%
61-75
7
15%
16
23%
76-90

Пропущено

61
58
28 В 1-м тайме 21
33 Во 2-м тайме 37
20 Пропускали первыми 15
31 Не пропускали 27
7
11%
5
9%
1-15
9
15%
6
10%
16-30
12
20%
10
17%
31-45
11
18%
11
19%
46-60
11
18%
9
16%
61-75
11
18%
17
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ноттингем Форест
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 0:2 Эвертон - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 2:2
Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 3:1 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:1 Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:1 Брайтон - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2 Ноттингем Форест - Вест Хэм 2:0 Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3 Ноттингем Форест - Бристоль Сити 1:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Бристоль Сити - Ноттингем Форест 0:0 Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2 Блэкпул - Ноттингем Форест 2:3
Челси
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Челси - Вест Хэм 5:0 Челси - Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла - Челси 2:2 Арсенал - Челси 5:0
Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Эвертон 6:0 Шеффилд Юнайтед - Челси 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Челси - Бёрнли 2:2 Челси - Лестер 4:2 Челси - Ньюкасл 3:2 Брентфорд - Челси 2:2 Челси - Лидс 3:2 Челси - Ливерпуль 0:1 Манчестер Сити - Челси 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3 Астон Вилла - Челси 1:3 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Ливерпуль - Челси 4:1 Челси - Астон Вилла 0:0

Результаты матчей

Ноттингем Форест
Челси

Точный счет

1:1
3 раза 17%
2:3
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
9 раз 50%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
1 раз 6%
2
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
1
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 17%
3:2
3 раза 17%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%

Точный счет

1:1
6 раз 17%
2:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:3
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:2
5 раз 14%
2:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
13 раз 36%
0
10 раз 28%
1
10 раз 28%
3
3 раза 8%
2
10 раз 29%
1
8 раз 23%
0
6 раз 17%
3
5 раз 14%
4
4 раза 11%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ноттингем Форест
Челси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
15
3
10
8
1.5
13
5
1
17
2.5
7
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
14
3
6
12
1.5
8
9
2
16
2.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
10
0.5
Больше Меньше
29
6
16
20
1.5
21
14
3
33
2.5
11
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 36 26 7 3 91 - 33 85
2.
Арсенал
 Заявка 36 26 5 5 88 - 28 83
3.
Ливерпуль
 Заявка 36 23 9 4 81 - 38 78
4.
Астон Вилла
 Заявка 36 20 7 9 73 - 53 67
5.
Тоттенхэм
 Заявка 36 19 6 11 71 - 59 63
6.
Ньюкасл
 Заявка 36 17 6 13 79 - 57 57
7.
Челси
 1:0 Заявка 36 16 9 11 71 - 59 57
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 35 16 6 13 52 - 55 54
9.
Вест Хэм
 Заявка 37 14 10 13 59 - 71 52
10.
Брайтон
 Заявка 36 12 12 12 54 - 58 48
11.
Борнмут
 Заявка 37 13 9 15 54 - 66 48
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 37 13 7 17 50 - 63 46
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 37 12 10 15 52 - 58 46
14.
Фулхэм
 Заявка 37 12 8 17 51 - 59 44
15.
Эвертон
 Заявка 37 13 9 15 39 - 49 40
16.
Брентфорд
 Заявка 37 10 9 18 54 - 61 39
17.
Ноттингем Форест
 0:1 Заявка 37 8 9 20 45 - 64 29
18.
Лутон Таун
 Заявка 37 6 8 23 51 - 82 26
19.
Бёрнли
 Заявка 37 5 9 23 40 - 76 24
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 37 3 7 27 35 - 101 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 18 14 3 1 47 - 17 45
2.
Арсенал
 Заявка 18 14 2 2 46 - 15 44
3.
Манчестер Сити
 Заявка 18 13 5 0 48 - 15 44
4.
Ньюкасл
 Заявка 19 12 4 3 49 - 22 40
5.
Тоттенхэм
 Заявка 18 13 0 5 38 - 25 39
6.
Астон Вилла
 Заявка 18 12 3 3 45 - 25 39
7.
Челси
 1:0 Заявка 18 10 4 4 42 - 25 34
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 9 3 5 28 - 25 30
9.
Брайтон
 Заявка 17 8 6 3 29 - 23 30
10.
Фулхэм
 Заявка 19 9 2 8 31 - 24 29
11.
Вест Хэм
 Заявка 19 7 8 4 31 - 28 29
12.
Эвертон
 Заявка 19 8 4 7 22 - 18 28
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 19 8 3 8 26 - 30 27
14.
Борнмут
 Заявка 19 7 6 6 28 - 29 27
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 7 4 7 32 - 26 25
16.
Брентфорд
 Заявка 18 5 7 6 27 - 30 22
17.
Лутон Таун
 Заявка 18 4 4 10 26 - 33 16
18.
Ноттингем Форест
 0:1 Заявка 19 5 5 9 25 - 28 16
19.
Бёрнли
 Заявка 18 2 4 12 18 - 41 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 18 2 4 12 19 - 54 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 18 13 2 3 43 - 18 41
2.
Арсенал
 Заявка 18 12 3 3 42 - 13 39
3.
Ливерпуль
 Заявка 18 9 6 3 34 - 21 33
4.
Астон Вилла
 Заявка 18 8 4 6 28 - 28 28
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 18 7 3 8 24 - 30 24
6.
Тоттенхэм
 Заявка 18 6 6 6 33 - 34 24
7.
Вест Хэм
 Заявка 18 7 2 9 28 - 43 23
8.
Челси
 1:0 Заявка 18 6 5 7 29 - 34 23
9.
Борнмут
 Заявка 18 6 3 9 26 - 37 21
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 19 5 6 8 20 - 32 21
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 5 4 9 24 - 33 19
12.
Брайтон
 Заявка 19 4 6 9 25 - 35 18
13.
Ньюкасл
 Заявка 17 5 2 10 30 - 35 17
14.
Брентфорд
 Заявка 19 5 2 12 27 - 31 17
15.
Фулхэм
 Заявка 18 3 6 9 20 - 35 15
16.
Бёрнли
 Заявка 19 3 5 11 22 - 35 14
17.
Ноттингем Форест
 0:1 Заявка 18 3 4 11 20 - 36 13
18.
Эвертон
 Заявка 18 5 5 8 17 - 31 12
19.
Лутон Таун
 Заявка 19 2 4 13 25 - 49 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 19 1 3 15 16 - 47 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 25 (5)
Челси Палмер Коул 21 (9)
Борнмут Соланке Доминик 20 (3)
Ньюкасл Исак Александр 20 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (12)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 10
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 11
Борнмут Сенеси Маркос 12
Шеффилд Юнайтед Ахмедходжич Анел 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 12'
    Джексон прорывается по правому флангу, мяч проходит между ног защитника, но хозяева удается не пустить к мячу Мадуэке.
  • 10'
    Прострел Вуда с левого края штрафной гости прервали, с отскока попытался пробить Йейтс, однако мяч миновал створ ворот.
  • 9'
    В матче первого круга "Ноттингем Форест" победил на "Стэмфорд Бридж" с минимальным счётом, сегодня лондонцы готовы взять реванш.
  • Описание гола
    8'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! МИХАИЛ МУДРИК!
    Палмер исполняет проникающий пас на левый край штрафной, а Мудрик точно пробивает в дальний угол!
  • 7'
    Йейтс после длинного аута от партнера пробивает головой по воротам, однако мяч летит над перекладиной.
  • 6'
    Активно начинают хозяева поля встречу, ничья или победа позволят сохранить "Ноттингем Форест" прописку в АПЛ за тур до конца. Если, конечно, не будет новых штрафных санкций.
  • Угловой
    5'
    Первый угловой сегодня исполнили хозяева поля, однако ничего опасного у ворот Петровича не возникло.
  • 4'
    "Ноттингем Форест" может слегка выдохнуть - "Лутон" и "Бёрнли" вели в Лондоне в матчах с "Вест Хэмом" и "Тоттенхэмом" соответственно, но в итоге уступили. Команда Венсана Компани точно вылетает.
  • 3'
    Напомним, что "Челси" выиграл два последних матча с общей разницей 7:0, сегодня в случае победы "синие" нагонят по очкам "Ньюкасл", который сегодня сыграл вничью с "Брайтоном".
  • Опасный момент
    2'
    Вуд после заброса из глубины вываливается на рандеву с Петровичем, однако голкипер "Челси" спас свои ворота, зацепив мяч, направленный по дуге!
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на City Ground, Nottingham. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 78 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ноттингем Форест 0:1 Челси

Исход игры
Ноттингем Форест
4.2% (5)
Ничья
12.7% (15)
Челси
83.1% (98)
Тотал 2.5
Больше
71.56% (78)
Меньше
28.44% (31)
Обе команды забьют
Да
77.98% (85)
Нет
22.02% (24)
Популярный счёт
1:2 Челси
45.8% (54)
0:2 Челси
11% (13)
0:1 Челси
9.3% (11)
1:3 Челси
6.8% (8)
1:1 Ничья
5.9% (7)
2:2 Ничья
5.9% (7)
2:1 Ноттингем Форест
3.4% (4)
2:3 Челси
1.7% (2)
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