Тур: 37. Стадион: Сити Граунд. Главный судья: Харрингтон Тони
0:1
Первый тайм: 14'
Ход матча
8'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Селс
Матц
30
Боли
Вийи
19
Ньякат
Мусса
43
Эйна
Ола
22
Йейтс
Райан
11
Вуд
Крис
14
Чалоба
Трево
11
Мадуэке
Нони
20
Палмер
Коул
- Основной состав
-
26 Селс МатцВратарь
-
30 Боли ВийиЗащитник
- Защитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Защитник
-
43 Эйна ОлаЗащитник
- Полузащитник
-
22 Йейтс РайанПолузащитник
-
28 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Вуд КрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ориги ДивокПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Чалоба ТревоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мадуэке НониПолузащитник
-
20 Палмер КоулПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Джеймс РисЗащитник
-
26 Колвилл ЛевиЗащитник
-
27 Гюсто МалоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Ноттингем Форест
Челси
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
1
0.8
Среднее время на гол
90
112
Всего голов
11
1
Голов в среднем за матч
2.2
1
Среднее время на гол
40
90
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
2
0.83
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
45
108
Бомбардиры внутри турнира
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуд Крис
|12
|0.32
|Хадсон-Одои Каллум
|7
|0.19
|Авонийи Тайво
|6
|0.16
|Эланга Энтони
|5
|0.14
|Гиббс-Уайт Морган
|5 (1)
|0.14
|Данило Ларанжера
|2
|0.05
|Домингес Николас
|2
|0.05
|Тоффоло Харри
|1
|0.03
|Боли Вийи
|1
|0.03
|Эйна Ола
|1
|0.03
|Ньякат Мусса
|1
|0.03
|Мангаля Орель
|1
|0.03
|Йейтс Райан
|1
|0.03
|Орье Серж
|0
|0
|Мурильо Джейсон
|0
|0
|Монтьель Гонсало
|0
|0
|Ориги Дивок
|0
|0
|Уильямс Неко
|0
|0
|Рейна Джованни
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палмер Коул
|21 (9)
|0.58
|Джексон Николас
|13
|0.36
|Стерлинг Рахим
|6
|0.17
|Галлахер Конор
|5
|0.14
|Мадуэке Нони
|5 (1)
|0.14
|Мудрик Михаил
|4
|0.11
|Фернандес Энцо
|3 (1)
|0.08
|Силва Тьяго
|3
|0.08
|Нкунку Кристофер
|2
|0.06
|Дисаси Аксель
|2
|0.06
|Чуквуэмека Карни
|1
|0.03
|Колвилл Леви
|1
|0.03
|Чалоба Трево
|1
|0.03
|Броя Армандо
|1
|0.03
|Гилкрист Алфи
|1
|0.03
|Гюсто Мало
|0
|0
|Кукурелья Марк
|0
|0
|Чилуэлл Бен
|0
|0
|Джеймс Рис II
|0
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|0
|0
|Кайседо Мойсес
|0
|0
Карточки
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гиббс-Уайт Морган
|9
|0
|Мангаля Орель
|6
|0
|Сангаре Ибрахим
|6
|0
|Йейтс Райан
|6
|0
|Мурильо Джейсон
|5
|0
|Монтьель Гонсало
|5
|0
|Ньякат Мусса
|3
|1
|Данило Ларанжера
|4
|0
|Фелипе Аугусто IV
|4
|0
|Уильямс Неко
|4
|0
|Боли Вийи
|2
|1
|Эйна Ола
|3
|0
|Тоффоло Харри
|3
|0
|Домингес Николас
|3
|0
|Куяте Шейху
|2
|0
|Орье Серж
|2
|0
|Авонийи Тайво
|2
|0
|Тёрнер Мэтт
|2
|0
|Тавареш Нуну
|2
|0
|Омобамиделе Эндрю
|2
|0
|Nuno1
|2
|0
|Уорролл Джо
|0
|1
|Селс Матц
|1
|0
|Ориги Дивок
|1
|0
|Эланга Энтони
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайседо Мойсес
|11
|0
|Кукурелья Марк
|9
|0
|Джексон Николас
|9
|0
|Галлахер Конор
|7
|1
|Гюсто Мало
|6
|1
|Палмер Коул
|7
|0
|Фернандес Энцо
|7
|0
|Стерлинг Рахим
|6
|0
|Дисаси Аксель
|6
|0
|Чилуэлл Бен
|5
|0
|Мудрик Михаил
|5
|0
|Силва Тьяго
|4
|0
|Маурисио Почеттино
|3
|0
|Джеймс Рис II
|1
|1
|Санчес Роберт
|2
|0
|Мадуэке Нони
|2
|0
|Петрович Джордже
|2
|0
|Чуквуэмека Карни
|2
|0
|Угочукву Лесли
|2
|0
|Колвилл Леви
|2
|0
|Беттинелли Маркус
|1
|0
|Чалоба Трево
|1
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|1
|0
|Матсен Ян
|1
|0
|Гилкрист Алфи
|1
|0
Результаты матчей
Ноттингем Форест
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Челси
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (9)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
14
13
Ноттингем Форест
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Челси
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
18% (3)
59% (10)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
29
7
Упущенные победы
10
40
Ноттингем Форест
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (11)
50% (18)
19% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (13)
31% (11)
33% (12)
Челси
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
14% (5)
51% (18)
34% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
20% (7)
51% (18)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
32
13
Упущенные победы
24
53
Голы по времени матча
Забито
25
28
10 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 6
22 Не забивали 21
4
16%
3
11%
1-15
2
8%
4
14%
16-30
4
16%
5
18%
31-45
4
16%
2
7%
46-60
5
20%
7
25%
61-75
6
24%
7
25%
76-90
Пропущено
27
34
9 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
2
7%
5
15%
1-15
1
4%
3
9%
16-30
6
22%
4
12%
31-45
6
22%
7
21%
46-60
7
26%
6
18%
61-75
5
19%
9
26%
76-90
Забито
22
43
13 В 1-м тайме 23
9 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 13
23 Не забивали 20
5
23%
6
14%
1-15
3
14%
10
23%
16-30
5
23%
7
16%
31-45
5
23%
4
9%
46-60
3
14%
7
16%
61-75
1
5%
9
21%
76-90
Пропущено
34
24
19 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 12
5
15%
0
0%
1-15
8
24%
3
13%
16-30
6
18%
6
25%
31-45
5
15%
4
17%
46-60
4
12%
3
13%
61-75
6
18%
8
33%
76-90
Забито
47
71
23 В 1-м тайме 35
24 Во 2-м тайме 36
15 Забивали первыми 19
9 Не забивали 6
9
19%
9
13%
1-15
5
11%
14
20%
16-30
9
19%
12
17%
31-45
9
19%
6
8%
46-60
8
17%
14
20%
61-75
7
15%
16
23%
76-90
Пропущено
61
58
28 В 1-м тайме 21
33 Во 2-м тайме 37
20 Пропускали первыми 15
31 Не пропускали 27
7
11%
5
9%
1-15
9
15%
6
10%
16-30
12
20%
10
17%
31-45
11
18%
11
19%
46-60
11
18%
9
16%
61-75
11
18%
17
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ноттингем Форест
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 0:2 Эвертон - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 2:2
Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 3:1 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:1 Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:1 Брайтон - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2 Ноттингем Форест - Вест Хэм 2:0 Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3 Ноттингем Форест - Бристоль Сити 1:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Бристоль Сити - Ноттингем Форест 0:0 Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2 Блэкпул - Ноттингем Форест 2:3
Челси
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Челси - Вест Хэм 5:0 Челси - Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла - Челси 2:2 Арсенал - Челси 5:0
Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Эвертон 6:0 Шеффилд Юнайтед - Челси 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Челси - Бёрнли 2:2 Челси - Лестер 4:2 Челси - Ньюкасл 3:2 Брентфорд - Челси 2:2 Челси - Лидс 3:2 Челси - Ливерпуль 0:1 Манчестер Сити - Челси 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3 Астон Вилла - Челси 1:3 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Ливерпуль - Челси 4:1 Челси - Астон Вилла 0:0
Результаты матчей
Ноттингем Форест
Челси
Точный счет
1:1
3 раза 17%
2:3
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
9 раз 50%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
1 раз 6%
2
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
1
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 17%
3:2
3 раза 17%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
Точный счет
1:1
6 раз 17%
2:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:3
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:2
5 раз 14%
2:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
13 раз 36%
0
10 раз 28%
1
10 раз 28%
3
3 раза 8%
2
10 раз 29%
1
8 раз 23%
0
6 раз 17%
3
5 раз 14%
4
4 раза 11%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ноттингем Форест
Челси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
153
108
135
117
711
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
143
612
89
216
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2610
Больше Меньше
296
1620
2114
333
1124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|26
|7
|3
|91 - 33
|85
|2.
|Заявка
|36
|26
|5
|5
|88 - 28
|83
|3.
|Заявка
|36
|23
|9
|4
|81 - 38
|78
|4.
|Заявка
|36
|20
|7
|9
|73 - 53
|67
|5.
|Заявка
|36
|19
|6
|11
|71 - 59
|63
|6.
|Заявка
|36
|17
|6
|13
|79 - 57
|57
|7.
|1:0 Заявка
|36
|16
|9
|11
|71 - 59
|57
|8.
|Заявка
|35
|16
|6
|13
|52 - 55
|54
|9.
|Заявка
|37
|14
|10
|13
|59 - 71
|52
|10.
|Заявка
|36
|12
|12
|12
|54 - 58
|48
|11.
|Заявка
|37
|13
|9
|15
|54 - 66
|48
|12.
|Заявка
|37
|13
|7
|17
|50 - 63
|46
|13.
|Заявка
|37
|12
|10
|15
|52 - 58
|46
|14.
|Заявка
|37
|12
|8
|17
|51 - 59
|44
|15.
|Заявка
|37
|13
|9
|15
|39 - 49
|40
|16.
|Заявка
|37
|10
|9
|18
|54 - 61
|39
|17.
|0:1 Заявка
|37
|8
|9
|20
|45 - 64
|29
|18.
|Заявка
|37
|6
|8
|23
|51 - 82
|26
|19.
|Заявка
|37
|5
|9
|23
|40 - 76
|24
|20.
|Заявка
|37
|3
|7
|27
|35 - 101
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|47 - 17
|45
|2.
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|46 - 15
|44
|3.
|Заявка
|18
|13
|5
|0
|48 - 15
|44
|4.
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|49 - 22
|40
|5.
|Заявка
|18
|13
|0
|5
|38 - 25
|39
|6.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|45 - 25
|39
|7.
|1:0 Заявка
|18
|10
|4
|4
|42 - 25
|34
|8.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|28 - 25
|30
|9.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 23
|30
|10.
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|31 - 24
|29
|11.
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|31 - 28
|29
|12.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|22 - 18
|28
|13.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|26 - 30
|27
|14.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|28 - 29
|27
|15.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|32 - 26
|25
|16.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|27 - 30
|22
|17.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|26 - 33
|16
|18.
|0:1 Заявка
|19
|5
|5
|9
|25 - 28
|16
|19.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|18 - 41
|10
|20.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|19 - 54
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|43 - 18
|41
|2.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|42 - 13
|39
|3.
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|34 - 21
|33
|4.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|28 - 28
|28
|5.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|24 - 30
|24
|6.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|33 - 34
|24
|7.
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|28 - 43
|23
|8.
|1:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|29 - 34
|23
|9.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|26 - 37
|21
|10.
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|20 - 32
|21
|11.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|24 - 33
|19
|12.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|25 - 35
|18
|13.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|30 - 35
|17
|14.
|Заявка
|19
|5
|2
|12
|27 - 31
|17
|15.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|20 - 35
|15
|16.
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|22 - 35
|14
|17.
|0:1 Заявка
|18
|3
|4
|11
|20 - 36
|13
|18.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|17 - 31
|12
|19.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|25 - 49
|10
|20.
|Заявка
|19
|1
|3
|15
|16 - 47
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|25 (5)
|Челси
|Палмер Коул
|21 (9)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|20 (3)
|Ньюкасл
|Исак Александр
|20 (1)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|19 (12)
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 11
|Борнмут
|Сенеси Маркос
|12
|Шеффилд Юнайтед
|Ахмедходжич Анел
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ноттингем Форест 0:1 Челси
Исход игры
Ноттингем Форест
4.2% (5)
Ничья
12.7% (15)
Челси
83.1% (98)
Тотал 2.5
Больше
71.56% (78)
Меньше
28.44% (31)
Обе команды забьют
Да
77.98% (85)
Нет
22.02% (24)
Популярный счёт
1:2 Челси
45.8% (54)
0:2 Челси
11% (13)
0:1 Челси
9.3% (11)
1:3 Челси
6.8% (8)
1:1 Ничья
5.9% (7)
2:2 Ничья
5.9% (7)
2:1 Ноттингем Форест
3.4% (4)
2:3 Челси
1.7% (2)
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