Первый тайм

12' Джексон прорывается по правому флангу, мяч проходит между ног защитника, но хозяева удается не пустить к мячу Мадуэке.

10' Прострел Вуда с левого края штрафной гости прервали, с отскока попытался пробить Йейтс, однако мяч миновал створ ворот.

9' В матче первого круга "Ноттингем Форест" победил на "Стэмфорд Бридж" с минимальным счётом, сегодня лондонцы готовы взять реванш.

8' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! МИХАИЛ МУДРИК!

Палмер исполняет проникающий пас на левый край штрафной, а Мудрик точно пробивает в дальний угол!

7' Йейтс после длинного аута от партнера пробивает головой по воротам, однако мяч летит над перекладиной.

6' Активно начинают хозяева поля встречу, ничья или победа позволят сохранить "Ноттингем Форест" прописку в АПЛ за тур до конца. Если, конечно, не будет новых штрафных санкций.