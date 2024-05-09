Тур: 37. Стадион: Сити Граунд. Главный судья: Харрингтон Тони
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
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Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
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Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Ноттингем Форест
Челси
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
1
0.8
Среднее время на гол
90
112
Всего голов
11
1
Голов в среднем за матч
2.2
1
Среднее время на гол
40
90
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
2
0.83
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
45
108
Бомбардиры внутри турнира
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуд Крис
|12
|0.33
|Хадсон-Одои Каллум
|7
|0.19
|Авонийи Тайво
|6
|0.17
|Эланга Энтони
|5
|0.14
|Гиббс-Уайт Морган
|5 (1)
|0.14
|Данило Ларанжера
|2
|0.06
|Домингес Николас
|2
|0.06
|Тоффоло Харри
|1
|0.03
|Боли Вийи
|1
|0.03
|Эйна Ола
|1
|0.03
|Ньякат Мусса
|1
|0.03
|Мангаля Орель
|1
|0.03
|Йейтс Райан
|1
|0.03
|Орье Серж
|0
|0
|Мурильо Джейсон
|0
|0
|Монтьель Гонсало
|0
|0
|Ориги Дивок
|0
|0
|Уильямс Неко
|0
|0
|Рейна Джованни
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палмер Коул
|21 (9)
|0.6
|Джексон Николас
|13
|0.37
|Стерлинг Рахим
|6
|0.17
|Галлахер Конор
|5
|0.14
|Мадуэке Нони
|5 (1)
|0.14
|Мудрик Михаил
|4
|0.11
|Фернандес Энцо
|3 (1)
|0.09
|Силва Тьяго
|3
|0.09
|Нкунку Кристофер
|2
|0.06
|Дисаси Аксель
|2
|0.06
|Чуквуэмека Карни
|1
|0.03
|Колвилл Леви
|1
|0.03
|Чалоба Трево
|1
|0.03
|Броя Армандо
|1
|0.03
|Гилкрист Алфи
|1
|0.03
|Гюсто Мало
|0
|0
|Кукурелья Марк
|0
|0
|Чилуэлл Бен
|0
|0
|Джеймс Рис II
|0
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|0
|0
|Кайседо Мойсес
|0
|0
Карточки
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гиббс-Уайт Морган
|9
|0
|Мангаля Орель
|6
|0
|Сангаре Ибрахим
|6
|0
|Йейтс Райан
|6
|0
|Мурильо Джейсон
|5
|0
|Монтьель Гонсало
|5
|0
|Ньякат Мусса
|3
|1
|Данило Ларанжера
|4
|0
|Фелипе Аугусто IV
|4
|0
|Уильямс Неко
|4
|0
|Боли Вийи
|2
|1
|Эйна Ола
|3
|0
|Тоффоло Харри
|3
|0
|Домингес Николас
|3
|0
|Куяте Шейху
|2
|0
|Орье Серж
|2
|0
|Авонийи Тайво
|2
|0
|Тёрнер Мэтт
|2
|0
|Тавареш Нуну
|2
|0
|Омобамиделе Эндрю
|2
|0
|Nuno1
|2
|0
|Уорролл Джо
|0
|1
|Селс Матц
|1
|0
|Ориги Дивок
|1
|0
|Эланга Энтони
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайседо Мойсес
|11
|0
|Кукурелья Марк
|9
|0
|Джексон Николас
|9
|0
|Галлахер Конор
|7
|1
|Гюсто Мало
|6
|1
|Палмер Коул
|7
|0
|Фернандес Энцо
|7
|0
|Стерлинг Рахим
|6
|0
|Дисаси Аксель
|6
|0
|Чилуэлл Бен
|5
|0
|Мудрик Михаил
|5
|0
|Силва Тьяго
|4
|0
|Маурисио Почеттино
|3
|0
|Джеймс Рис II
|1
|1
|Санчес Роберт
|2
|0
|Мадуэке Нони
|2
|0
|Петрович Джордже
|2
|0
|Чуквуэмека Карни
|2
|0
|Угочукву Лесли
|2
|0
|Колвилл Леви
|2
|0
|Беттинелли Маркус
|1
|0
|Чалоба Трево
|1
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|1
|0
|Матсен Ян
|1
|0
|Гилкрист Алфи
|1
|0
Результаты матчей
Ноттингем Форест
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Челси
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (9)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
14
13
Ноттингем Форест
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Челси
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
18% (3)
59% (10)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
29
7
Упущенные победы
10
40
Ноттингем Форест
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (11)
50% (18)
19% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (13)
31% (11)
33% (12)
Челси
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
14% (5)
51% (18)
34% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
20% (7)
51% (18)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
32
13
Упущенные победы
24
53
Голы по времени матча
Забито
25
28
10 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 6
22 Не забивали 21
4
16%
3
11%
1-15
2
8%
4
14%
16-30
4
16%
5
18%
31-45
4
16%
2
7%
46-60
5
20%
7
25%
61-75
6
24%
7
25%
76-90
Пропущено
27
34
9 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
2
7%
5
15%
1-15
1
4%
3
9%
16-30
6
22%
4
12%
31-45
6
22%
7
21%
46-60
7
26%
6
18%
61-75
5
19%
9
26%
76-90
Забито
22
43
13 В 1-м тайме 23
9 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 13
23 Не забивали 20
5
23%
6
14%
1-15
3
14%
10
23%
16-30
5
23%
7
16%
31-45
5
23%
4
9%
46-60
3
14%
7
16%
61-75
1
5%
9
21%
76-90
Пропущено
34
24
19 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 12
5
15%
0
0%
1-15
8
24%
3
13%
16-30
6
18%
6
25%
31-45
5
15%
4
17%
46-60
4
12%
3
13%
61-75
6
18%
8
33%
76-90
Забито
47
71
23 В 1-м тайме 35
24 Во 2-м тайме 36
15 Забивали первыми 19
9 Не забивали 6
9
19%
9
13%
1-15
5
11%
14
20%
16-30
9
19%
12
17%
31-45
9
19%
6
8%
46-60
8
17%
14
20%
61-75
7
15%
16
23%
76-90
Пропущено
61
58
28 В 1-м тайме 21
33 Во 2-м тайме 37
20 Пропускали первыми 15
31 Не пропускали 27
7
11%
5
9%
1-15
9
15%
6
10%
16-30
12
20%
10
17%
31-45
11
18%
11
19%
46-60
11
18%
9
16%
61-75
11
18%
17
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ноттингем Форест
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 0:2 Эвертон - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 2:2
Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 3:1 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:1 Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:1 Брайтон - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2 Ноттингем Форест - Вест Хэм 2:0 Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3 Ноттингем Форест - Бристоль Сити 1:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Бристоль Сити - Ноттингем Форест 0:0 Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2 Блэкпул - Ноттингем Форест 2:3
Челси
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Челси - Вест Хэм 5:0 Челси - Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла - Челси 2:2 Арсенал - Челси 5:0
Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Эвертон 6:0 Шеффилд Юнайтед - Челси 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Челси - Бёрнли 2:2 Челси - Лестер 4:2 Челси - Ньюкасл 3:2 Брентфорд - Челси 2:2 Челси - Лидс 3:2 Челси - Ливерпуль 0:1 Манчестер Сити - Челси 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3 Астон Вилла - Челси 1:3 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Ливерпуль - Челси 4:1 Челси - Астон Вилла 0:0
Результаты матчей
Ноттингем Форест
Челси
Точный счет
1:1
3 раза 17%
2:3
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
9 раз 50%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
1 раз 6%
2
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
1
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 17%
3:2
3 раза 17%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
Точный счет
1:1
6 раз 17%
2:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:3
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:2
5 раз 14%
2:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
13 раз 36%
0
10 раз 28%
1
10 раз 28%
3
3 раза 8%
2
10 раз 29%
1
8 раз 23%
0
6 раз 17%
3
5 раз 14%
4
4 раза 11%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ноттингем Форест
Челси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
153
108
135
117
711
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
143
612
89
216
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2610
Больше Меньше
296
1620
2114
333
1124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|26
|5
|5
|88 - 28
|83
|2.
|Заявка
|35
|25
|7
|3
|87 - 33
|82
|3.
|Заявка
|36
|23
|9
|4
|81 - 38
|78
|4.
|Заявка
|36
|20
|7
|9
|73 - 53
|67
|5.
|Заявка
|35
|18
|6
|11
|69 - 58
|60
|6.
|Заявка
|35
|17
|5
|13
|78 - 56
|56
|7.
|Заявка
|35
|16
|6
|13
|52 - 55
|54
|8.
|Заявка
|35
|15
|9
|11
|70 - 59
|54
|9.
|Заявка
|36
|13
|10
|13
|56 - 70
|49
|10.
|Заявка
|36
|13
|9
|14
|53 - 64
|48
|11.
|Заявка
|35
|12
|11
|12
|53 - 57
|47
|12.
|Заявка
|36
|13
|7
|16
|49 - 60
|46
|13.
|Заявка
|36
|12
|8
|16
|51 - 55
|44
|14.
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|49 - 57
|43
|15.
|Заявка
|36
|12
|9
|15
|38 - 49
|37
|16.
|Заявка
|36
|9
|9
|18
|52 - 60
|36
|17.
|Заявка
|36
|8
|9
|19
|45 - 63
|29
|18.
|Заявка
|36
|6
|8
|22
|50 - 79
|26
|19.
|Заявка
|36
|5
|9
|22
|39 - 74
|24
|20.
|Заявка
|36
|3
|7
|26
|35 - 100
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|47 - 17
|45
|2.
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|46 - 15
|44
|3.
|Заявка
|18
|13
|5
|0
|48 - 15
|44
|4.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|48 - 21
|39
|5.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|45 - 25
|39
|6.
|Заявка
|17
|12
|0
|5
|36 - 24
|36
|7.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|42 - 25
|34
|8.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|28 - 25
|30
|9.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 23
|30
|10.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|31 - 20
|29
|11.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|25 - 27
|27
|12.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|27 - 27
|27
|13.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|28 - 27
|26
|14.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|32 - 26
|25
|15.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 18
|25
|16.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|27 - 30
|22
|17.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|25 - 27
|16
|18.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|26 - 33
|16
|19.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|18 - 41
|10
|20.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|19 - 54
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|42 - 13
|39
|2.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|39 - 18
|38
|3.
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|34 - 21
|33
|4.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|28 - 28
|28
|5.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|24 - 30
|24
|6.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|33 - 34
|24
|7.
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|28 - 43
|23
|8.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|26 - 37
|21
|9.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|28 - 34
|20
|10.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|24 - 33
|19
|11.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|17 - 31
|18
|12.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|30 - 35
|17
|13.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|24 - 34
|17
|14.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|20 - 35
|15
|15.
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|25 - 30
|14
|16.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|21 - 33
|14
|17.
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|20 - 36
|13
|18.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|17 - 31
|12
|19.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|24 - 46
|10
|20.
|Заявка
|18
|1
|3
|14
|16 - 46
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|25 (5)
|Челси
|Палмер Коул
|21 (9)
|Ньюкасл
|Исак Александр
|20 (1)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|19 (12)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|19 (3)
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 11
|Шеффилд Юнайтед
|Ахмедходжич Анел
|1 10
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ноттингем Форест - Челси
Исход игры
Ноттингем Форест
6.1% (3)
Ничья
10.2% (5)
Челси
83.7% (41)
Тотал 2.5
Больше
71.11% (32)
Меньше
28.89% (13)
Обе команды забьют
Да
75.56% (34)
Нет
24.44% (11)
Популярный счёт
1:2 Челси
40.8% (20)
0:2 Челси
14.3% (7)
0:1 Челси
8.2% (4)
1:3 Челси
8.2% (4)
2:1 Ноттингем Форест
6.1% (3)
1:1 Ничья
4.1% (2)
2:2 Ничья
4.1% (2)
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