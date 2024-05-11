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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Щербович Марцин
Гурник Забже
0:0
Первый тайм: 27'
Сталь Мелец
0'
24' Желтая карточка
Расак Дамиан

Ход матча

24'
Расак Дамиан
 
Лучшие коэффициенты
Гурник Забже
Ничья
Сталь Мелец
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Все Коэффициенты
1
Белица
Даниэль
2
Секулич
Борис
5
Щесняк
Криспин
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
6
Расак
Дамиан
8
Пачеко
Даниэль
7
Капралик
Адриан
10
Подольски
Лукас
17
Kamil
Lukoszek
9
Мусёлик
Себастьян
1
Кохальски
Матеуш
5
Эхманн
Марко
21
Матрас
Матеуш
55
Пиньот
Максимилиан
7
Lukasz
Gerstenstein
18
Piotr
Wlazlo
16
Гийомье
Мэтью
11
Krzysztof
Wolkowicz
10
Доманьски
Мацей
17
Шкурин
Илья
8
Koki
Hinokio
Гурник Забже
4-2-3-1
Сталь Мелец
3-4-3

История личных встреч

Гурник Забже
Сталь Мелец

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

9 матчей

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

Э
2:1
Э
0:1
Э
1:3
Э
1:2
Э
1:0
Э
2:1
Э
0:2
ПД
1:2
ПД
1:1

Голы

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

1.25
1.6

Среднее время на гол

72
56

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.8
1.25

Среднее время на гол

112
72

Всего голов

9
13

Голов в среднем за матч

1
1.44

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

90
62

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йокота Дайсуке 7 (3) 0.22
Капралик Адриан 6 0.19
Эннали Лоуренс 5 (1) 0.16
Мусёлик Себастьян 4 0.13
Чиж Шимон 4 0.13
Подольски Лукас 3 0.09
Kamil Lukoszek 3 0.09
Расак Дамиан 2 0.06
Яницки Рафал 2 0.06
Нашименту Филипе 1 0.03
Кодзуки Соитиро 1 0.03
Кравчик Пётр 1 0.03
Ольковски Павел 1 0.03
Сиплак Михал 1 0.03
Щесняк Криспин 1 0.03
Янжа Эрик 0 0
Пачеко Даниэль 0 0
Секулич Борис 0 0
Дадок Роберт 0 0
Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шкурин Илья 15 0.47
Доманьски Мацей 3 0.09
Гетингер Крыстян 3 (1) 0.09
Матрас Матеуш 3 0.09
Koki Hinokio 3 0.09
Lukasz Gerstenstein 2 0.06
Гийомье Мэтью 2 0.06
Мерилуото Кай 2 0.06
Эсселинк Берт 2 0.06
Piotr Wlazlo 1 0.03
Тромбка Михал 1 0.03
Яунземс Алвис 1 0.03
Krzysztof Wolkowicz 1 0.03

Карточки

Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яницки Рафал 6 1
Щесняк Криспин 6 1
Пачеко Даниэль 5 0
Секулич Борис 5 0
Янжа Эрик 3 1
Эннали Лоуренс 3 1
Йокота Дайсуке 4 0
Kamil Lukoszek 2 1
Сиплак Михал 3 0
Мусёлик Себастьян 3 0
Дадок Роберт 3 0
Триантафиллопулос Константинос 3 0
Капралик Адриан 3 0
Norbert Barczak 1 1
Подольски Лукас 2 0
Ольковски Павел 1 0
Нашименту Филипе 1 0
Йенсен Ричард 1 0
Расак Дамиан 1 0
Белица Даниэль 1 0
Войтушек Норберт 1 0
Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эхманн Марко 8 0
Piotr Wlazlo 7 0
Пиньот Максимилиан 5 1
Эсселинк Берт 4 1
Гетингер Крыстян 5 0
Koki Hinokio 4 0
Матрас Матеуш 3 0
Krzysztof Wolkowicz 3 0
Гийомье Мэтью 3 0
Шкурин Илья 3 0
Kamil Pajnowski 2 0
Брито Рафаэл 2 0
Тромбка Михал 2 0
Доманьски Мацей 1 0
Leandro VIII 1 0
Георге Ион 1 0
Стемпень Матеуш 1 0
Кохальски Матеуш 1 0
Lukasz Gerstenstein 1 0

Результаты матчей

Гурник Забже
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сталь Мелец
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

2
8
Гурник Забже
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Сталь Мелец
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

19
7

Упущенные победы

17
22
Гурник Забже
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (13)
35% (11)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
26% (8)
35% (11)
Сталь Мелец
26.1%
73.9%
6 побед 17 поражений
Первый тайм
13% (4)
48% (15)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
48% (15)
35% (11)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

24
10

Упущенные победы

19
30

Голы по времени матча

Забито

20
15
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 4
20 Не забивали 22
2
10%
1
7%
1-15
5
25%
2
13%
16-30
3
15%
4
27%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
3
15%
1
7%
61-75
5
25%
5
33%
76-90

Пропущено

13
26
3 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 13
0
0%
1
4%
1-15
0
0%
6
23%
16-30
3
23%
5
19%
31-45
1
8%
3
12%
46-60
5
38%
8
31%
61-75
4
31%
3
12%
76-90

Забито

23
25
11 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 6
16 Не забивали 20
3
13%
2
8%
1-15
1
4%
5
20%
16-30
7
30%
7
28%
31-45
2
9%
6
24%
46-60
4
17%
2
8%
61-75
6
26%
3
12%
76-90

Пропущено

25
17
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
4
16%
2
12%
1-15
3
12%
5
29%
29%
16-30
5
20%
0
0%
31-45
3
12%
1
6%
46-60
4
16%
5
29%
29%
61-75
6
24%
4
24%
76-90

Забито

43
40
21 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 19
18 Забивали первыми 10
5 Не забивали 11
5
12%
3
8%
1-15
6
14%
7
18%
16-30
10
23%
11
28%
31-45
4
9%
8
20%
46-60
7
16%
3
8%
61-75
11
26%
8
20%
76-90

Пропущено

38
43
15 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 23
4
11%
3
7%
1-15
3
8%
11
26%
16-30
8
21%
5
12%
31-45
4
11%
4
9%
46-60
9
24%
13
30%
61-75
10
26%
7
16%
76-90

Результаты последних матчей

Гурник Забже
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Краковия - Гурник Забже 5:0 Гурник Забже - ЛКС Лодзь 4:1 Ракув - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0
Заглембе Любин - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Легия 1:3 Гурник Забже - Тыхы 5:2 Рух Хожув - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Лех 0:0 Гурник Забже - Ягеллония Белосток 2:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 3:1 Гурник Забже - Корона Кельце 3:1 Краковия - Гурник Забже 1:4 Пяст - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Ружомберок 4:0 Гурник Забже - Блау-Вайсс Линц 3:2 Ботев Пловдив - Гурник Забже 3:4 Гурник Забже - Карвина 2:3 Гурник Забже - Варта Познань 3:0 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:1
Сталь Мелец
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 3:2 Сталь Мелец - Легия 1:3 Варта Познань - Сталь Мелец 5:2 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:0
Корона Кельце - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:0 Заглембе Любин - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Рух Хожув 3:1 Радомяк Радом - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:1 Вернаму - Сталь Мелец 2:1 Полесье - Сталь Мелец 1:1 Интерсити - Сталь Мелец 1:2 Сталь Мелец - Прушков 0:1 Пяст - Сталь Мелец 3:0 Краковия - Сталь Мелец 2:2 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:2

Результаты матчей

Гурник Забже
Сталь Мелец

Точный счет

1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
4 раза 25%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
10 раз 63%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

2:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 48%
0
6 раз 19%
2
5 раз 16%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
12 раз 39%
2
7 раз 23%
1
6 раз 19%
3
5 раз 16%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Гурник Забже
Сталь Мелец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
11
5
6
9
1.5
9
7
3
12
2.5
4
12
1
14
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
8
7
4
12
1.5
4
11
2
14
2.5
2
13
1
15
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
6
0.5
Больше Меньше
19
12
10
21
1.5
13
18
5
26
2.5
6
25
2
29
3.5
1
30
1
30
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 32 16 9 7 46 - 30 57
2.
Ягеллония Белосток
 31 16 8 7 70 - 44 56
3.
Лех
 31 14 10 7 44 - 36 52
4.
Гурник Забже
 0:0 32 15 7 10 43 - 38 52
5.
Погонь Щецин
 31 15 6 10 57 - 36 51
6.
Легия
 31 13 11 7 46 - 37 50
7.
Ракув
 31 13 10 8 51 - 34 49
8.
Видзев Лодзь
 31 12 6 13 40 - 41 42
9.
Сталь Мелец
 0:0 32 11 9 12 39 - 44 42
10.
Пяст
 32 9 15 8 37 - 33 42
11.
Заглембе Любин
 31 11 8 12 37 - 46 41
12.
Радомяк Радом
 31 10 8 13 40 - 51 38
13.
Варта Познань
 31 9 10 12 33 - 38 37
14.
Краковия
 32 7 15 10 43 - 44 36
15.
Пуща Неполомице
 31 7 12 12 36 - 48 33
16.
Корона Кельце
 31 6 14 11 36 - 40 32
17.
Рух Хожув
 31 4 14 13 36 - 53 26
18.
ЛКС Лодзь
 32 5 6 21 30 - 71 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 15 10 3 2 40 - 16 33
2.
Ракув
 15 9 5 1 30 - 8 32
3.
Лех
 15 9 4 2 27 - 12 31
4.
Гурник Забже
 0:0 16 9 4 3 21 - 12 31
5.
Сталь Мелец
 0:0 16 8 5 3 25 - 17 29
6.
Шленск Вроцлав
 16 8 4 4 25 - 14 28
7.
Видзев Лодзь
 15 9 0 6 19 - 17 27
8.
Пяст
 16 7 6 3 24 - 14 27
9.
Легия
 16 7 6 3 24 - 16 27
10.
Погонь Щецин
 16 8 2 6 34 - 25 26
11.
Пуща Неполомице
 15 5 8 2 21 - 20 23
12.
Заглембе Любин
 16 6 5 5 17 - 17 23
13.
Корона Кельце
 16 5 8 3 26 - 20 23
14.
Варта Познань
 16 5 5 6 17 - 17 20
15.
Краковия
 16 4 7 5 30 - 25 19
16.
Радомяк Радом
 15 4 5 6 19 - 23 17
17.
ЛКС Лодзь
 16 4 5 7 20 - 31 17
18.
Рух Хожув
 16 3 7 6 19 - 22 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 16 8 5 3 21 - 16 29
2.
Погонь Щецин
 15 7 4 4 23 - 11 25
3.
Легия
 15 6 5 4 22 - 21 23
4.
Ягеллония Белосток
 16 6 5 5 30 - 28 23
5.
Гурник Забже
 0:0 16 6 3 7 22 - 26 21
6.
Радомяк Радом
 16 6 3 7 21 - 28 21
7.
Лех
 16 5 6 5 17 - 24 21
8.
Заглембе Любин
 15 5 3 7 20 - 29 18
9.
Варта Познань
 15 4 5 6 16 - 21 17
10.
Ракув
 16 4 5 7 21 - 26 17
11.
Краковия
 16 3 8 5 13 - 19 17
12.
Видзев Лодзь
 16 3 6 7 21 - 24 15
13.
Пяст
 16 2 9 5 13 - 19 15
14.
Сталь Мелец
 0:0 16 3 4 9 14 - 27 13
15.
Рух Хожув
 15 1 7 7 17 - 31 10
16.
Пуща Неполомице
 16 2 4 10 15 - 28 10
17.
Корона Кельце
 15 1 6 8 10 - 20 9
18.
ЛКС Лодзь
 16 1 1 14 10 - 40 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 18 (5)
Сталь Мелец Шкурин Илья 15 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 12 (10)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 12 (1)
Заглембе Любин Курминовски Давид 11
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 11
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 11
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 10
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 10
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 24'
    Расак Дамиан получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гурник Забже
Ничья
Сталь Мелец
1.63
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4.20
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6.00
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