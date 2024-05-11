Тур: 32. Стадион: Эрнест Поль. Главный судья: Щербович Марцин
0:0
Первый тайм: 27'
Ход матча
24'
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Кравчик ПётрНападающий
-
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Piotr WlazloПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Шкурин ИльяНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Ялоха КонрадВратарь
- Защитник
-
22 Брито РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Kamil Kieres
История личных встреч
Гурник Забже
Сталь Мелец
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
9 матчей
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
1.25
1.6
Среднее время на гол
72
56
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
0.8
1.25
Среднее время на гол
112
72
Всего голов
9
13
Голов в среднем за матч
1
1.44
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
90
62
Бомбардиры внутри турнира
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йокота Дайсуке
|7 (3)
|0.22
|Капралик Адриан
|6
|0.19
|Эннали Лоуренс
|5 (1)
|0.16
|Мусёлик Себастьян
|4
|0.13
|Чиж Шимон
|4
|0.13
|Подольски Лукас
|3
|0.09
|Kamil Lukoszek
|3
|0.09
|Расак Дамиан
|2
|0.06
|Яницки Рафал
|2
|0.06
|Нашименту Филипе
|1
|0.03
|Кодзуки Соитиро
|1
|0.03
|Кравчик Пётр
|1
|0.03
|Ольковски Павел
|1
|0.03
|Сиплак Михал
|1
|0.03
|Щесняк Криспин
|1
|0.03
|Янжа Эрик
|0
|0
|Пачеко Даниэль
|0
|0
|Секулич Борис
|0
|0
|Дадок Роберт
|0
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шкурин Илья
|15
|0.47
|Доманьски Мацей
|3
|0.09
|Гетингер Крыстян
|3 (1)
|0.09
|Матрас Матеуш
|3
|0.09
|Koki Hinokio
|3
|0.09
|Lukasz Gerstenstein
|2
|0.06
|Гийомье Мэтью
|2
|0.06
|Мерилуото Кай
|2
|0.06
|Эсселинк Берт
|2
|0.06
|Piotr Wlazlo
|1
|0.03
|Тромбка Михал
|1
|0.03
|Яунземс Алвис
|1
|0.03
|Krzysztof Wolkowicz
|1
|0.03
Карточки
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яницки Рафал
|6
|1
|Щесняк Криспин
|6
|1
|Пачеко Даниэль
|5
|0
|Секулич Борис
|5
|0
|Янжа Эрик
|3
|1
|Эннали Лоуренс
|3
|1
|Йокота Дайсуке
|4
|0
|Kamil Lukoszek
|2
|1
|Сиплак Михал
|3
|0
|Мусёлик Себастьян
|3
|0
|Дадок Роберт
|3
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|3
|0
|Капралик Адриан
|3
|0
|Norbert Barczak
|1
|1
|Подольски Лукас
|2
|0
|Ольковски Павел
|1
|0
|Нашименту Филипе
|1
|0
|Йенсен Ричард
|1
|0
|Расак Дамиан
|1
|0
|Белица Даниэль
|1
|0
|Войтушек Норберт
|1
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эхманн Марко
|8
|0
|Piotr Wlazlo
|7
|0
|Пиньот Максимилиан
|5
|1
|Эсселинк Берт
|4
|1
|Гетингер Крыстян
|5
|0
|Koki Hinokio
|4
|0
|Матрас Матеуш
|3
|0
|Krzysztof Wolkowicz
|3
|0
|Гийомье Мэтью
|3
|0
|Шкурин Илья
|3
|0
|Kamil Pajnowski
|2
|0
|Брито Рафаэл
|2
|0
|Тромбка Михал
|2
|0
|Доманьски Мацей
|1
|0
|Leandro VIII
|1
|0
|Георге Ион
|1
|0
|Стемпень Матеуш
|1
|0
|Кохальски Матеуш
|1
|0
|Lukasz Gerstenstein
|1
|0
Результаты матчей
Гурник Забже
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сталь Мелец
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
2
8
Гурник Забже
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Сталь Мелец
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
19
7
Упущенные победы
17
22
Гурник Забже
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (13)
35% (11)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
26% (8)
35% (11)
Сталь Мелец
26.1%
73.9%
6 побед 17 поражений
Первый тайм
13% (4)
48% (15)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
48% (15)
35% (11)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
24
10
Упущенные победы
19
30
Голы по времени матча
Забито
20
15
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 4
20 Не забивали 22
2
10%
1
7%
1-15
5
25%
2
13%
16-30
3
15%
4
27%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
3
15%
1
7%
61-75
5
25%
5
33%
76-90
Пропущено
13
26
3 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 13
0
0%
1
4%
1-15
0
0%
6
23%
16-30
3
23%
5
19%
31-45
1
8%
3
12%
46-60
5
38%
8
31%
61-75
4
31%
3
12%
76-90
Забито
23
25
11 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 6
16 Не забивали 20
3
13%
2
8%
1-15
1
4%
5
20%
16-30
7
30%
7
28%
31-45
2
9%
6
24%
46-60
4
17%
2
8%
61-75
6
26%
3
12%
76-90
Пропущено
25
17
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
4
16%
2
12%
1-15
3
12%
5
29%
29%
16-30
5
20%
0
0%
31-45
3
12%
1
6%
46-60
4
16%
5
29%
29%
61-75
6
24%
4
24%
76-90
Забито
43
40
21 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 19
18 Забивали первыми 10
5 Не забивали 11
5
12%
3
8%
1-15
6
14%
7
18%
16-30
10
23%
11
28%
31-45
4
9%
8
20%
46-60
7
16%
3
8%
61-75
11
26%
8
20%
76-90
Пропущено
38
43
15 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 23
4
11%
3
7%
1-15
3
8%
11
26%
16-30
8
21%
5
12%
31-45
4
11%
4
9%
46-60
9
24%
13
30%
61-75
10
26%
7
16%
76-90
Результаты последних матчей
Гурник Забже
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Краковия - Гурник Забже 5:0 Гурник Забже - ЛКС Лодзь 4:1 Ракув - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0
Заглембе Любин - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Легия 1:3 Гурник Забже - Тыхы 5:2 Рух Хожув - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Лех 0:0 Гурник Забже - Ягеллония Белосток 2:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 3:1 Гурник Забже - Корона Кельце 3:1 Краковия - Гурник Забже 1:4 Пяст - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Ружомберок 4:0 Гурник Забже - Блау-Вайсс Линц 3:2 Ботев Пловдив - Гурник Забже 3:4 Гурник Забже - Карвина 2:3 Гурник Забже - Варта Познань 3:0 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:1
Сталь Мелец
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 3:2 Сталь Мелец - Легия 1:3 Варта Познань - Сталь Мелец 5:2 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:0
Корона Кельце - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:0 Заглембе Любин - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Рух Хожув 3:1 Радомяк Радом - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:1 Вернаму - Сталь Мелец 2:1 Полесье - Сталь Мелец 1:1 Интерсити - Сталь Мелец 1:2 Сталь Мелец - Прушков 0:1 Пяст - Сталь Мелец 3:0 Краковия - Сталь Мелец 2:2 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:2
Результаты матчей
Гурник Забже
Сталь Мелец
Точный счет
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
4 раза 25%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
10 раз 63%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
2:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 48%
0
6 раз 19%
2
5 раз 16%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
12 раз 39%
2
7 раз 23%
1
6 раз 19%
3
5 раз 16%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Гурник Забже
Сталь Мелец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
115
69
97
312
412
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
87
412
411
214
213
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
256
Больше Меньше
1912
1021
1318
526
625
229
130
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|16
|9
|7
|46 - 30
|57
|2.
|31
|16
|8
|7
|70 - 44
|56
|3.
|31
|14
|10
|7
|44 - 36
|52
|4.
|0:0
|32
|15
|7
|10
|43 - 38
|52
|5.
|31
|15
|6
|10
|57 - 36
|51
|6.
|31
|13
|11
|7
|46 - 37
|50
|7.
|31
|13
|10
|8
|51 - 34
|49
|8.
|31
|12
|6
|13
|40 - 41
|42
|9.
|0:0
|32
|11
|9
|12
|39 - 44
|42
|10.
|32
|9
|15
|8
|37 - 33
|42
|11.
|31
|11
|8
|12
|37 - 46
|41
|12.
|31
|10
|8
|13
|40 - 51
|38
|13.
|31
|9
|10
|12
|33 - 38
|37
|14.
|32
|7
|15
|10
|43 - 44
|36
|15.
|31
|7
|12
|12
|36 - 48
|33
|16.
|31
|6
|14
|11
|36 - 40
|32
|17.
|31
|4
|14
|13
|36 - 53
|26
|18.
|32
|5
|6
|21
|30 - 71
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|40 - 16
|33
|2.
|15
|9
|5
|1
|30 - 8
|32
|3.
|15
|9
|4
|2
|27 - 12
|31
|4.
|0:0
|16
|9
|4
|3
|21 - 12
|31
|5.
|0:0
|16
|8
|5
|3
|25 - 17
|29
|6.
|16
|8
|4
|4
|25 - 14
|28
|7.
|15
|9
|0
|6
|19 - 17
|27
|8.
|16
|7
|6
|3
|24 - 14
|27
|9.
|16
|7
|6
|3
|24 - 16
|27
|10.
|16
|8
|2
|6
|34 - 25
|26
|11.
|15
|5
|8
|2
|21 - 20
|23
|12.
|16
|6
|5
|5
|17 - 17
|23
|13.
|16
|5
|8
|3
|26 - 20
|23
|14.
|16
|5
|5
|6
|17 - 17
|20
|15.
|16
|4
|7
|5
|30 - 25
|19
|16.
|15
|4
|5
|6
|19 - 23
|17
|17.
|16
|4
|5
|7
|20 - 31
|17
|18.
|16
|3
|7
|6
|19 - 22
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|8
|5
|3
|21 - 16
|29
|2.
|15
|7
|4
|4
|23 - 11
|25
|3.
|15
|6
|5
|4
|22 - 21
|23
|4.
|16
|6
|5
|5
|30 - 28
|23
|5.
|0:0
|16
|6
|3
|7
|22 - 26
|21
|6.
|16
|6
|3
|7
|21 - 28
|21
|7.
|16
|5
|6
|5
|17 - 24
|21
|8.
|15
|5
|3
|7
|20 - 29
|18
|9.
|15
|4
|5
|6
|16 - 21
|17
|10.
|16
|4
|5
|7
|21 - 26
|17
|11.
|16
|3
|8
|5
|13 - 19
|17
|12.
|16
|3
|6
|7
|21 - 24
|15
|13.
|16
|2
|9
|5
|13 - 19
|15
|14.
|0:0
|16
|3
|4
|9
|14 - 27
|13
|15.
|15
|1
|7
|7
|17 - 31
|10
|16.
|16
|2
|4
|10
|15 - 28
|10
|17.
|15
|1
|6
|8
|10 - 20
|9
|18.
|16
|1
|1
|14
|10 - 40
|4
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|18 (5)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|15 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|12 (10)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|12 (1)
|Заглембе Любин
|Курминовски Давид
|11
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 11
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 10
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11