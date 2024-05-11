Тур: 32. Стадион: Ракув. Главный судья: Lukasz Kuzma
2:1
Второй тайм: 75'
0'
0:0
8' Не забитый пенальтиПапаниколау Яннис
1:0
8' ГолПапаниколау Яннис
2:0
20' ГолЦрнац Анте
25' Желтая карточкаМалец Мариуш
40' Желтая карточкаТудор Фран
52' Желтая карточкаЦех Бенедикт
62' Желтая карточкаЦрнац Анте
68' Желтая карточкаКутрис Леонардо
2:1
74' ГолГросицки Камил
Ход матча
8'
8'
20'
2:0
25'
40'
52'
62'
68'
74'
2:1
11
Замора
Джон
19
Црнац
Анте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Замора ДжонПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Црнац АнтеНападающий
- Запасные игроки
-
12 Куцяк ДушанВратарь
-
88 Родин МатайЗащитник
- Защитник
-
27 Новак БартошПолузащитник
-
23 Барат ПетерПолузащитник
-
21 Драчал ДавидПолузащитник
-
17 Мишор ЯкубПолузащитник
-
10 Иви ЛопесНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шварга Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Гамбоа ЖоауПолузащитник
-
-
Главный тренер: Густафссон Йенс
История личных встреч
Ракув
Погонь Щецин
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
10 матчей
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
11
Голов в среднем за матч
0.25
1.83
Среднее время на гол
360
49
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
0.67
0.25
Среднее время на гол
135
360
Всего голов
5
12
Голов в среднем за матч
0.5
1.2
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
180
75
Бомбардиры внутри турнира
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Црнац Анте
|7
|0.22
|Новак Бартош
|7 (2)
|0.22
|Кочергин Владислав
|5
|0.16
|Папаниколау Яннис
|5
|0.16
|Зволински Лукаш
|5 (3)
|0.16
|Замора Джон
|3
|0.09
|Драчал Давид
|3
|0.09
|Киттель Сонни
|3
|0.09
|Раковитан Богдан
|3
|0.09
|Берггрен Густав
|2
|0.06
|Салес Жеан Карлос
|2
|0.06
|Цебуля Марчин
|1
|0.03
|Плавшич Срджан
|1
|0.03
|Сореску Деян
|1
|0.03
|Сварнас Стратос
|1
|0.03
|Тудор Фран
|0
|0
|Лидерман Бен
|0
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гросицки Камил
|12 (5)
|0.38
|Кулурис Эфтимос
|12
|0.38
|Горгон Александр
|8
|0.25
|Ульвестад Фредрик
|6
|0.19
|Бичахчян Ваан
|5
|0.16
|Форнальчик Мариуш
|2
|0.06
|Пшиборек Адриан
|1
|0.03
|Захович Лука
|1
|0.03
|Кужава Рафал
|1
|0.03
|Кутрис Леонардо
|1
|0.03
|Леонардо Родригес
|1
|0.03
|Лонкар Даниель
|1
|0.03
|Смолиньски Кацпер
|1
|0.03
|Patryk Paryzek
|1
|0.03
|Вальквист Линус
|0
|0
|Гамбоа Жоау
|0
|0
|Вендрыховски Марцел
|0
|0
|Малец Мариуш
|0
|0
|Корчаковски Олаф
|0
|0
Карточки
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тудор Фран
|7
|1
|Папаниколау Яннис
|6
|1
|Берггрен Густав
|7
|0
|Ковачевич Аднан
|4
|0
|Лидерман Бен
|4
|0
|Арсенич Зоран
|2
|1
|Цебуля Марчин
|3
|0
|Плавшич Срджан
|3
|0
|Кочергин Владислав
|3
|0
|Црнац Анте
|3
|0
|Зволински Лукаш
|2
|0
|Сварнас Стратос
|2
|0
|Ковачевич Владан
|2
|0
|Раковитан Богдан
|2
|0
|Драчал Давид
|2
|0
|Салес Жеан Карлос
|1
|0
|Новак Бартош
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Оума Эрик
|1
|0
|Родин Матай
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Замора Джон
|1
|0
|Барат Петер
|1
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горгон Александр
|6
|0
|Кужава Рафал
|6
|0
|Бичахчян Ваан
|6
|0
|Ульвестад Фредрик
|4
|1
|Вальквист Линус
|5
|0
|Кутрис Леонардо
|4
|0
|Гамбоа Жоау
|4
|0
|Малец Мариуш
|4
|0
|Гросицки Камил
|3
|0
|Кулурис Эфтимос
|3
|0
|Пшиборек Адриан
|3
|0
|Цех Бенедикт
|2
|0
|Захович Лука
|2
|0
|Смолиньски Кацпер
|2
|0
|Кожокару Валентин
|1
|0
|Лисовски Войцех
|1
|0
|Столярски Павел
|1
|0
|Форнальчик Мариуш
|1
|0
|Patryk Paryzek
|1
|0
Результаты матчей
Ракув
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (11)
13% (2)
13% (2)
Погонь Щецин
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
6
5
Ракув
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Погонь Щецин
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
16
15
Упущенные победы
12
27
Ракув
76.2%
23.8%
16 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (14)
29% (9)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (17)
26% (8)
19% (6)
Погонь Щецин
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (10)
42% (13)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
23% (7)
39% (12)
Сухие победы
9
9
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
19
18
Упущенные победы
18
32
Голы по времени матча
Забито
28
22
12 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 21
5
18%
2
9%
1-15
3
11%
3
14%
16-30
4
14%
4
18%
31-45
3
11%
6
27%
46-60
6
21%
4
18%
61-75
7
25%
3
14%
76-90
Пропущено
10
12
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
20%
1
8%
1-15
2
20%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
3
30%
4
33%
76-90
Забито
21
32
11 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
3
14%
2
6%
1-15
6
29%
4
13%
16-30
2
10%
6
19%
31-45
2
10%
9
28%
46-60
1
5%
6
19%
61-75
7
33%
5
16%
76-90
Пропущено
26
27
13 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
5
19%
7
26%
1-15
4
15%
5
19%
16-30
4
15%
2
7%
31-45
1
4%
3
11%
46-60
8
31%
2
7%
61-75
4
15%
8
30%
30%
76-90
Забито
49
54
23 В 1-м тайме 21
26 Во 2-м тайме 33
15 Забивали первыми 13
5 Не забивали 9
8
16%
4
7%
1-15
9
18%
7
13%
16-30
6
12%
10
19%
31-45
5
10%
15
28%
46-60
7
14%
10
19%
61-75
14
29%
8
15%
76-90
Пропущено
36
39
17 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 23
7
19%
8
21%
1-15
6
17%
7
18%
16-30
4
11%
5
13%
31-45
3
8%
4
10%
46-60
9
25%
3
8%
61-75
7
19%
12
31%
76-90
Результаты последних матчей
Ракув
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Заглембе Любин - Ракув 2:0 Видзев Лодзь - Ракув 0:1 Ракув - Гурник Забже 0:1 Ракув - Легия 1:1
Радомяк Радом - Ракув 2:1 Ракув - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Ракув 1:1 Корона Кельце - Ракув 0:2 Пуща Неполомице - Ракув 1:1 Ракув - Лех 4:0 Пяст - Ракув 3:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Ракув - Пяст 3:1 Варта Познань - Ракув 2:1 Ракув - Днепр-1 4:1 Ракув - Лудогорец 1:3 Ракув - Мура 0:1 Ракув - Корона Кельце 1:0 Ракув - Аталанта 0:4 Ягеллония Белосток - Ракув 4:2
Погонь Щецин
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Погонь Щецин - Пуща Неполомице 1:0 Погонь Щецин - Висла Краков 1:2 Ягеллония Белосток - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Пяст 0:2
Погонь Щецин - Рух Хожув 5:0 Лех - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Погонь Щецин - Краковия 3:1 Погонь Щецин - Варта Познань 0:2 Корона Кельце - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Заглембе Любин 0:2 Легия - Погонь Щецин 1:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - ЛКС Лодзь 4:2 Радомяк Радом - Погонь Щецин 0:4 Шленск Вроцлав - Погонь Щецин 0:1 Штурм Грац - Погонь Щецин 1:6 Погонь Щецин - Целе 1:1 Погонь Щецин - Пакш 3:0 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 1:2
Результаты матчей
Ракув
Погонь Щецин
Точный счет
1:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:2
4 раза 25%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
3 раза 19%
1
2 раза 13%
5
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
Точное количество голов
1
10 раз 63%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
8 раз 26%
2:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:2
5 раз 16%
1:0
5 раз 16%
5:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 52%
2
6 раз 19%
0
3 раза 10%
3
3 раза 10%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%
0
9 раз 29%
2
7 раз 23%
1
5 раз 16%
3
5 раз 16%
5
3 раза 10%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Ракув
Погонь Щецин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
124
87
106
510
79
213
313
114
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
105
412
78
115
312
115
213
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
283
Больше Меньше
229
1219
1714
625
1021
328
526
229
328
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|17
|8
|7
|73 - 44
|59
|2.
|32
|16
|9
|7
|46 - 30
|57
|3.
|31
|14
|10
|7
|44 - 36
|52
|4.
|32
|15
|7
|10
|44 - 39
|52
|5.
|2:1
|32
|14
|10
|8
|53 - 35
|52
|6.
|1:2
|32
|15
|6
|11
|58 - 38
|51
|7.
|31
|13
|11
|7
|46 - 37
|50
|8.
|31
|12
|6
|13
|40 - 41
|42
|9.
|32
|11
|9
|12
|40 - 45
|42
|10.
|32
|9
|15
|8
|37 - 33
|42
|11.
|31
|11
|8
|12
|37 - 46
|41
|12.
|31
|10
|8
|13
|40 - 51
|38
|13.
|31
|9
|10
|12
|33 - 38
|37
|14.
|32
|7
|15
|10
|43 - 44
|36
|15.
|31
|7
|12
|12
|36 - 48
|33
|16.
|32
|6
|14
|12
|36 - 43
|32
|17.
|31
|4
|14
|13
|36 - 53
|26
|18.
|32
|5
|6
|21
|30 - 71
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|11
|3
|2
|43 - 16
|36
|2.
|2:1
|16
|10
|5
|1
|32 - 9
|35
|3.
|15
|9
|4
|2
|27 - 12
|31
|4.
|16
|9
|4
|3
|22 - 13
|31
|5.
|16
|8
|5
|3
|25 - 17
|29
|6.
|16
|8
|4
|4
|25 - 14
|28
|7.
|15
|9
|0
|6
|19 - 17
|27
|8.
|16
|7
|6
|3
|24 - 14
|27
|9.
|16
|7
|6
|3
|24 - 16
|27
|10.
|1:2
|16
|8
|2
|6
|34 - 25
|26
|11.
|15
|5
|8
|2
|21 - 20
|23
|12.
|16
|6
|5
|5
|17 - 17
|23
|13.
|16
|5
|8
|3
|26 - 20
|23
|14.
|16
|5
|5
|6
|17 - 17
|20
|15.
|16
|4
|7
|5
|30 - 25
|19
|16.
|15
|4
|5
|6
|19 - 23
|17
|17.
|16
|4
|5
|7
|20 - 31
|17
|18.
|16
|3
|7
|6
|19 - 22
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|8
|5
|3
|21 - 16
|29
|2.
|1:2
|16
|7
|4
|5
|24 - 13
|25
|3.
|15
|6
|5
|4
|22 - 21
|23
|4.
|16
|6
|5
|5
|30 - 28
|23
|5.
|16
|6
|3
|7
|22 - 26
|21
|6.
|16
|6
|3
|7
|21 - 28
|21
|7.
|16
|5
|6
|5
|17 - 24
|21
|8.
|15
|5
|3
|7
|20 - 29
|18
|9.
|15
|4
|5
|6
|16 - 21
|17
|10.
|2:1
|16
|4
|5
|7
|21 - 26
|17
|11.
|16
|3
|8
|5
|13 - 19
|17
|12.
|16
|3
|6
|7
|21 - 24
|15
|13.
|16
|2
|9
|5
|13 - 19
|15
|14.
|16
|3
|4
|9
|15 - 28
|13
|15.
|15
|1
|7
|7
|17 - 31
|10
|16.
|16
|2
|4
|10
|15 - 28
|10
|17.
|16
|1
|6
|9
|10 - 23
|9
|18.
|16
|1
|1
|14
|10 - 40
|4
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|18 (5)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|15 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|12 (10)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|12 (3)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|12 (1)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 11
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 10
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11